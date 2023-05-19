أخبار الجزائر ليوم الجمعة 19 ماي 2023

المؤبد لقاتل عمه بسبب الأرض، العثور على جثة متحللة داخل محل تجاري

خلاف حول الميراث يتحول إلى جريمة

المؤبد لقاتل عمه بسبب الأرض في بومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس الأسبوع الماضي، حكما يدين متهما في 22 من العمر بعقوبة السجن المؤبد، ذلك عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث إن المتهم ترصد لتحركات الضحية ليلا بعد أدائه صلاة العشاء واعتدى عليه بواسطة رفش زراعي في أنحاء مختلفة من الجسم.

قضية الحال تحركت بعد تلقي مصالح الدرك الوطني لدلس بلاغا مفاده وجود جثة لشخص تعرض لحادث مرور على مستوى قرية البهاليل بلدية أعفير وأثناء وصولها لمسرح الجريمة تبين أن الضحية لم تتعرض لحادث سير، وإنما ما حدث عبارة عن جريمة قتل حسب الإصابات التي ظهرت على الجثة. وبعد التحريات المكثفة بمساعدة سكان القرية حول الحادثة توصلت مصالح الأمن للمشتبه فيهما، ويتعلق الأمر بشقيق المجني عليه الذي قام بتحريض ابنه على الفعل وبطمس معالم الجريمة وابنه الذي اعترف بأنه ارتكب فعلته بدافع الانتقام من عمه بسبب خلافات قائمة حول الميراث وشجارات مستمرة بين العائلتين وأنهاها المتهم في يوم الواقعة بالترصد لتحركات ضحيته والاعتداء عليه بواسطة رفش زراعي في مناطق مختلفة من الجسم أنهت حياته مباشرة ثم لاذ بالفرار لغاية توقيفه مع والده وتحويلهما على التحقيق ومن ثم إلى محاكمة الحال، حيث تدخلت النيابة واعتبرت الوقائع خطيرة وطالبت بتسليط عقوبة الإعدام في حين أصدرت المحكمة عقوبة السجن المؤبد ضده.

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صاحبها اختفى قبل أسبوع في ظروف غامضة

العثور على جثة متحللة داخل محل تجاري بتيزي وزو

رانية. م

عثر، مساء الأربعاء، على جثة المدعو “م ا” البالغ من العمر 63 سنة، في حالة متقدمة من التحلل داخل محل تجاري في شارع كريم بلقاسم بالمدينة الجديدة بتيزي وزو، بعد اختفاء دام 6 أيام.

الضحية حسب ما أفادت به مصادر محلية، خرج من منزله الكائن في تالة علام في مدينة تيزي وزو، يوم 12ماي الجاري، بعد تلقيه اتصالا هاتفيا، ولم يعد من حينها، كما باءت كل محاولات الاتصال به، بالفشل، حيث بقي هاتفه مغلقا ولا أثر له لدى العائلة والأقارب. ما دفع أبناءه للتبليغ عن اختفائه ونشر نداء يحمل صورته والسيارة التي خرج على متنها يوم الجمعة الفارط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليتم العثور على جثته في حالة متقدمة من التعفن ليلة الأربعاء.

وأضافت ذات المصادر أن بعض السكان القاطنين بالقرب من المحل التجاري غير المستغل، أبلغوا عن انبعاث روائح كريهة من داخله، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم اقتحام المحل والعثور على الجثة، التي تبين لاحقا أنها للشخص المبحوث عنه ليتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي”محمد النذير” بتيزي وزو من أجل التشريح، ووري جثمانه الثرى عصر الخميس في حين لا تزال التحقيقات جارية لتحديد طبيعة الحادث وأسباب الوفاة.

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تلميذ يعتدي على أستاذ ببومرداس

سعيدة. م

نظم الخميس أساتذة متوسطة رود احمد وابنائه ببلدية الثنية ولاية بومرداس، وقفة احتجاجية تنديدا بواقعة الاعتداء الجسدي، الذي تعرض له أحد أستاذة المؤسسة، على يد تلميذ أثناء الامتحان، ورفع الأساتذة لافتات تضمنت شعارات مستهجنة للاعتداء، واصفة إياه بـ”غير الأخلاقي”، وانه “مساس بكرامة الأستاذ”.

وطالب الأساتذة المحتجون بحمايتهم، وصون كرامتهم.

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اكتشاف مذبح سري للدواجن بالشلف

م. قورين

حجزت الخميس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتنس شمال ولاية الشلف، أزيد من 3.4 قنطار من اللحوم البيضاء، التي مكنت التحقيقات من التوصل إلى مصدرها، المتمثل في مذبح سري ببلدية أبو الحسن كان يسوق منتجاته في الأسواق الشعبية والمطاعم بأسعار تنافسية.

وكانت فرقة الدرك تلقت معلومات بقيام سائقي شاحنتين من الحجم الصغير بتبادل كمية من اللحوم البيضاء موجهة للاستهلاك بمدخل مدينة تنس، وهو الأمر الذي دفع بعناصر الفرقة الإقليمية إلى التحرك بسرعة وتوقيف سائقيهما متلبسين بصدد إتمام الصفقة، ولدى إخضاعهما للتحقيق، كشفا عن مصدرها وتم مداهمة الإسطبل المتواجد بدوار الزمالة ضواحي بلدية أبو الحسن أين تم العثور على مذبح سري مجهز بوسائل تقليدية متنوعة خاصة بالذبح والسلخ منها قارورة غاز بوتان وموقد غاز وأواني بلاستيكية ومعدنية كبير الحجم تستعمل في نزع الريش وتنظيف الدواجن، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويلهما على محكمة تنس عن تهمة استغلال منشأة مصنفة دون الحصول على الترخيص والذبح غير الشرعي وكذا لمواصلة التحقيق عن شبهة تورطهما في استغلال المنشأة لذبح وسلخ رؤوس المواشي المختفية في المنطقة.

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غرق مراهق في بركة من مخلفات السيول بتبسة

ب. دريد

اهتزت قرية المسلولة ببلدية لعوينات بولاية تبسة، الخميس على وقع وفاة الطفل التلميذ، ضياء الدين كميش الدارس في السنة الرابعة متوسط، والبالغ من العمر 15 سنة، وهذا بعد أن تم العثور عليه غارقا ببركة مائية، حيث لم يتمكن أبناء القرية من إنقاذه إثر سقوطه المأساوي فيها، وهي بركة ارتفع ماؤها في اليومين الأخيرين بعد فيضان وادي لعوينات بسبب الأمطار الغزيرة المتهاطلة على المنطقة، منذ منتصف شهر ماي الحالي، ليتم الاتصال بعناصر الحماية المدنية، إذ وبعد محاولات عديدة من طرف الغطاسين، تم إخراجه من البركة المائية، حيث تم نقله على عجل لمستشفى المدينة على بعد مسافة تقارب العشر كيلومترات، حيث أكد الفريق الطبي، وفاته، ليتم فتح تحقيق بأمر من وكيل الجمهورية لمعرفة ملابسات الحادث.

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توبع رفقة 54 شخصا في قضية تزوير الشهادات

إدانة نائب مدير التكوين المهني لسكيكدة

إسلام. ب

قضت الخميس، محكمة الجنح الابتدائية بالحروش، جنوب ولاية سكيكدة، بإدانة نائب مدير التكوين المهني والتمهين بالحروش المكلف بمصلحة التكوين البيداغوجي الحضري المتهم م.ب، بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج، على خلفية متابعته بجنحة إساءة استغلال الوظيفة، والتزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة، وعامان حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج، في حق شريكه، فيما أصدرت ساحة المحكمة أحكاما تتراوح ما بين البراءة وعام حبسا وعامان في حق أزيد عن 54 متهما منهم متربصين مزعومين، ينحدرون من عدة ولايات شرقية، مثل الطارف، قالمة، عنابة، قسنطينة، سوق أهراس، من جهتها النيابة العامة التمست بتطبيق القانون في حق الجميع، خاصة وأن التهم المتابعون بها ثابتة.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى شهر ماي لسنة 2021، بعد حصول مدير التكوين المهني بالحروش على انتداب جراء ترشحه للانتخابات التشريعية، ليخلفه المتهم الرئيسي في قضية الحال في منصبه بصفته النائب الأول، حيث كلف بمهمة المصادقة على الوثائق بعد حصوله على التفويض، وبعد عودة المدير الرئيسي إلى مهامه فور انتهاء الانتخابات اكتشف وجود تزوير يخص المصادقة على الشهادات، ليتم فتح تحقيق داخلي أفضى إلى التوصل إلى اكتشاف عدد معتبر من الشهادات المزورة، ليتم تقديم شكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة الحروش، وبدوره أمر الجهات الأمنية والقضائية بتوسيع التحقيق، ليتم استدعاء كل من له صلة بالقضية، حيث كشفت التحقيقات الدقيقة التي أجرتها ذات المصالح وجود تلاعبات، ووجهت سهام الاتهام إلى المتهم الرئيسي في قضية الحال، وبأمر من وكيل الجمهورية تم تفتيش منزله الوظيفي المتواجد داخل المركز، ليتم العثور على مبالغ مالية معتبرة وأجهزة تزوير وأختام، وعدد معتبر من الشهادات.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر المتهم الرئيسي الجرم المتابع به، مشيرا أن الشهادات التي تمت المصادقة عليها صحيحة، خاصة وان جل الذين تحصلوا على الشهادات أصحاب حرف، وبطالون، يحوزون على ملفات صحيحة تقدموا إلى المصلحة للحصول على شهادات المصادقة على المكتسبات بغرض إتمام ملفات الحصول على قروض لإنشاء مؤسسات مصغرة وفتح محلات مقابل دفع مبلغ مالي قدره 10 آلاف دج، مع العلم أنهم لم يتلقوا أي تكوين أو امتحان في المجال المطلوب، هذا وطالب دفاع المتهمين ببراءة موكليهم.