أخبار الجزائر ليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021

إنقاذ محامية من محاولة اختطاف ببشار، مختل عقليا يقتل شابا بغليزان

تحويلات كبرى للمياه الجوفية نحو الولايات العطشى

خ. م

أعلن وزير الموارد المائية كريم حسني، أن قطاعه سيقوم بالتنسيق مع القطاعات المعنية والمصالح الولائية، من أجل إحصاء الآبار المستغلة من طرف الفلاحين بدون رخصة عبر التراب الوطني مع إمكانية تسويتها.

وجاء تصريح الوزير في رده خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، الخميس، خصصت للأسئلة الشفوية، قائلا “إنه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الآبار -غير المرخصة-، إلا أنه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين، سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية والسعي للوصول إلى حلول”.

وبخصوص الفلاحين الراغبين في الحصول على رخص لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، أشار الوزير إلى مساعي السلطات العمومية لتخفيف الإجراءات المتعلقة بمنح رخص استعمال المياه الجوفية.

كما أشار، إلى المنشور المشترك بين نفس الوزارات والذي يحدد الكيفيات التقنية لحفر الآبار و”ذلك تلبية لطلبات الفلاحين”، يقول الوزير.

وعن سؤال حول الفلاحين الذين يملكون أراضي فلاحية متوارثة بعقود غير رسمية وغير مسجلة، قال الوزير “إن هذه الأراضي تدخل ضمن مرسوم تنفيذي ينص على تقديم وثيقة من مصالح البلدية أو المصالح الفلاحية المؤهلة تثبت الاستغلال الفعلي لهذه الأراضي من طرف أصحابها حتى يتسنى لهم الحصول على رخصة استغلال الآبار”.

وبالنسبة إلى عمليات تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه انطلاقا من المناطق التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، أفاد الوزير بأن قطاعه بصدد إعداد دراسة لإنجاز تحويلات كبرى للمياه من بينها استغلال حقول المياه الجوفية بغرداية لتحويلها نحو كل من ولاية الجلفة ومسيلة.

وفي هذا الصدد أشار، إلى أنه يتم دراسة إمكانية إدراج بعض بلديات المتواجدة على الحدود مع ولاية غرداية لتزويدها بالمياه في إطار البرامج التنموية المقبلة.

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عائلات تواجه الموت ردما داخل أقسام إكمالية حورية بن مكي بالقصبة

راضية مرباح

تعيش عديد العائلات القاطنة بإكمالية حورية بن مكي، الكائن مقرها بحي سوسطارة العريق بأعالي القصبة، على هاجس انهيار الأقسام التابعة للمؤسسة التي أجبرت على جعلها مأوى لها بصفة مؤقتة، بعدما رمتها أوضاعها المزرية والخطيرة الناجمة عن تضرر سكناتها من زلزال 2003 الذي هز بومرداس والعاصمة بدرجة لا تقل عنها، حيث باتت آهات هؤلاء لا تفارق أفواههم لتجديد نداء الاستغاثة كلما تهاطلت الأمطار أو انهار منزل بالمنطقة، خوفا من الموت تحت الردوم قبل أن تشرق عليهم شمس الأمل في الترحيل.

أكثر من 25 عائلة رمتها ظروفها المزرية التي ألحقت بها مباشرة بعد الزلزال القوي الذي هز العاصمة سنة 2003، والحق أضرارا كبيرة بالمباني والمنشآت خاصة منها تلك المتواجدة بالأحياء القديمة والمباني العتيقة، وتشير شهادات السكان في تصريح ل”الشروق”، أن السلطات المحلية نقلتهم من الدويرات التي ظلوا يقطنونها منذ زمن بعيد قبل أن تحل بهم الكارثة وتنهار بسبب تضررها من الزلزال حيث استحال وقتها إعادة العيش بها، لينقلوا باتجاه الإكمالية التي يعيشون بها إلى غاية اليوم ومنذ أكثر من 18 سنة، كانت مدة كافية لجعل المؤسسة منطقة عبور بأتم معنى الكلمة.

وأضافت تصريحات هؤلاء أن المؤسسة لم تكن عامرة بل كانت غير مستغلة لظروفها التي لم تعد صالحة هي الأخرى، مؤكدين أن جلبهم إليها كان بصفة مؤقتة حتى يتم ترحيلهم إلى وجهة أخرى غير أن الأمور سارت عكس ذلك تماما، ما جعلهم يتحركون في اتجاه واحد لحمل شكاويكم إلى البلدية، التي بدورها تمنح لهم وفي كل مرة وعود تتبخر في الهواء، جعلت من مشكلهم يتمدد، لاسيما وأن ظروفهم باتت لا تحتمل داخل أقسام، تآكلت جدرانها وأسقفها بشكل مريع، تتسرب منها مياه الأمطار لتشكل برك من المياه التي لم تشفع الدلاء الكبيرة لملاقاتها، في وقت لم تعد السلالم هي الأخرى تحتمل أكثر ولم تعد قادرة على أداء وظيفتها رغم دعمها بالأعمدة الخشبية وشدها بالحبال، أما الأمراض فتعدها تلك العائلات عدا، انطلاقا من الحساسية والربو الناتجة عن الرطوبة، ناهيك عن أمراض مستعصية وأخرى التي تطرحها مادة الأميونت القاتلة التي بنيت بها أسقف الأقسام، أما الحديث عن دورات المياه، فلنا أن تصور حالتها لتقديمها من العديد من الأفراد ناهيك عن قدم المؤسسة التربوية التي تعود للحقبة الاستعمارية والمهددة بالانهيار في أية لحظة فوق رؤوس ساكنيها الذين يستنجدون الوالي العاصمة التدخل بصفة مستعجلة لمعاينة الموقع، وإدراجهم ضمن عملية الترحيل المقبلة قبل أن تحل أي كارثة بهم خاصة مع حلول فصل الشتاء الذي هو على الأبواب، وتجدد الاضطرابات الجوية الخريفية التي انطلقت هذه السنة بقوة.

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توقيف عصابة تتاجر بالمفرقعات والألعاب النارية بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة من تفكيك عصابة مختصة في المتاجرة بالألعاب النارية والمفرقعات وحجزت كمية معتبرة من المفرقعات والشماريخ وقارورات غاز مسيلة للدموع وأنواع أخرى خطيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع .

وجاءت العملية إثر الاستغلال الجيد لمعلومات مؤكدة واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة مفادها وجود عصابة تقوم بالمتاجرة بصفة غير شرعية في المفرقعات ومختلف الألعاب النارية، حيث أثمرت توقيف شخصين وحجزت لديهما 9 أنواع من المفرقعات بعدد إجمالي يقدر بـ 1413 وحدة، 4 أنواع من الشماريخ بعدد يقدر بـ 114 وحدة، 4 أنواع من البوق الناري بعدد يقدر بـ 119 وحدة، 6 قارورات غاز مسيل للدموع، 3 أنواع من الشموع بعدد يقدر بـ3315 وحدة، نوعان من تبغ الشمة بعدد يقدر بـ 275 وحدة، 30 وحدة من العنبر، صاعق كهربائي، سلاح أبيض، قاذفة دخان، هاتفان نقالان، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ خمسمائة ألف دينار جزائري.

وتم انجاز ملف قضائي عن جنح المتاجرة بصفة غير شرعية في المفرقعات والألعاب النارية، ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري، وحمل سلاح أبيض بصفة غير شرعية ضد المعنيين، مع إحالتهما على الجهات القضائية المختصة.

..و الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة تتاجر في المخدرات الصلبة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة القليعة في ولاية تيبازة، من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية متكونة من خمسة أشخاص مختصة في الاتجار الغير شرعي بالمؤثرات العقلية بمختلف أنواعها، وحجزت لديها كمية هائلة من المخدرات الصلبة وأنواع خطيرة من المؤثرات العقلية وأموال من عائدات نشاطها في السموم.

عملية الإطاحة بالعصابة جاءت بعد استغلال معلومات وردت لعناصر الشرطة حول نشاطها، أين سمحت العملية بتحديد هوية أفراد العصابة المتكونة من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة أغلبهم من معتادي الإجرام وينحدرون من مدينة القليعة وضواحيها، حيث أسفرت العملة عن توقيف المتورطين وحجز 7700 مؤثر عقلي من نوع بريغابلين 300 ملغ، 1.174 كلغ من مسحوق ابيض يشتبه فيه من المخدرات الصلبة، 9 قارورات لسائل مخدر من نوع (ايزيبريدول )، مبلغ مالي يقدر بأكثر من 69 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 1 سلاح أبيض من الصنف السادس و5 هواتف نقالة تستعمل ما بين عناصر الشبكة في عمليات المتاجرة والتنقل عبر مختلف المناطق والأحياء، وبعد انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، لتقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لجناية الحيازة والاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

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“ناس الخير” تطلق مكتبات ذكية تربوية ترفيهية للأطفال والشباب

ق. م

تطلق مؤسسة “ناس الخير” اليوم السبت، مكتبات ذكية تربوية وترفيهية موجهة للأطفال والشباب، للمساهمة في تطوير قدراتهم الفكرية وتنمية مهاراتهم باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل المصادف لـ 20 نوفمبر من كل سنة.

وأوضحت مديرة بحث وتطوير البرامج بمؤسسة ناس الخير، كنزة نشار، أن هذه “المكتبات ستكون على شكل فضاء مجهز بوسائل الكترونية، ويحتوي على اللوازم الترفيهية البيداغوجية الضرورية”، بحيث سيتم إطلاق مكتبة في كل من ولايات بسكرة، جانت، أدرار، برج باجي مختار والجزائر العاصمة.

وأبرزت أن هذه المكتبات تعد “فضاء تعليميا مدعما بألعاب ترفيهية بيداغوجية بعضها كلاسيكية وأخرى الكترونية، كما تحتوي أيضا على كتب للمطالعة ويسهر على تنشيط برامجها أعضاء من هذه المنظمة مؤهلين في التأطير والمرافقة الترفيهية والبيداغوجية وفي استعمال التكنولوجيات الحديثة.

وأكدت أن هذه الفضاءات من شأنها أن تمنح للأطفال والشباب حصصا ترفيهية بيداغوجية وحديثة تتماشى مع احتياجاتهم، علاوة على تنظيم ورشات تدريبية مدعمة بمستلزمات حديثة لتمكين هذه الشريحة استعمال أدوات التكنولوجيات الحديثة والاستفادة من التدريب في هذا المجال.

وأشارت ذات المتحدثة إلى أن هذه المكتبات تعد “نموذجية وسيتم تعميمها في المستقبل في ولايات أخرى”، مضيفة أن مؤسسة “ناس الخير” ستفتح على مستوى الولايات المعنية مجالا للتسجيل لفائدة شريحة الأطفال والشباب الراغبين في الاستفادة من هذه العملية.

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تعويض 150 فلاحا من أصحاب الأشجار المثمرة المتضررين من الحرائق قريبا بالبليدة

سفيان. ع

ستشرع مديرية الفلاحة لولاية البليدة قريبا في تعويض نحو 150 فلاحا من أصحاب الأشجار المثمرة المتضررين من حرائق الغابات التي اندلعت شهر أوت الماضي عبر إقليم الولاية عقب الانتهاء من عملية تعويض مربي المواشي، حسبما علم من مديرية الفلاحة.

وأوضح المصدر أنه عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية تعويض الفلاحين الذين تكبدوا خسائر مادية جراء حرائق الغابات التي مست الولاية والتي خصت مربي الأبقار ووالأغنام والماعز، ستشرع مصالح الفلاحة قريبا في تعويض فلاحي الأشجار المثمرة الذين يناهز عددهم 150 فلاحا.

وتحضيرا لهذه العملية، تم تشكيل لجان مكونة من إطارات الفرع الفلاحي التابعة للبلديات المتضررة من حرائق الغابات الواقعة جلها بالمنطقة الشرقية للولاية والمتمثلة في كل من بلديات الأربعاء وبوقرة وبوعينان وقرواو ومفتاح، بالإضافة إلى بلدية عين الرمانة الواقعة بمنطقة جبلية.

كما تضم هذه اللجان أيضا إطارات من الفرع الفلاحي التابع للبلديات المذكورة كذا إطارات مقاطعات الغابات والمعهد التقني للأشجار المثمرة والكروم، وفقا لذات المصدر.

وإلى جانب تقديم التعويضات العينية للفلاحين، ستحرص مصالح الفلاحة أيضا على ضمان مرافقتهم من الناحية التقنية، يضيف مصدر من مديرية الفلاحة، لافتا إلى أنهم مطالبين بملء التزام يذكرون فيه نوع وعدد الأشجار المثمرة التي طالتها الحرائق وكذا تلك التي تم تعويضهم بها.

.. وفاة شخصين في حادث مرور بين بن حمدان والقليعة

خلفت التقلبات الجوية التي شهدتها ولاية البليدة خلال الساعات الأخيرة وفاة شخصين في حادث مرور وقع ليلة الأربعاء إلى الخميس على مستوى الطريق الولائي الرابط بين بن حمدان (البليدة) والقليعة بتيبازة وغلق مؤقت لهذا الطريق اثر ارتفاع منسوب مياه الوادي وفيضانه، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لما ذكره المكلف بالإعلام على مستوى هذه الهيئة عادل زروق زغايمي، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية ليلة الأربعاء إلى الخميس من أجل حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 110 الرابط بين بن حمدان ببلدية بن خليل القليعة بتيبازة إثر انحراف سيارة نفعية واصطدامها بشجرة خلف مقتل شخصين بعين المكان.

وأوضح المصدر أن أعوان وحدة وادي العلايق تدخلوا من أجل انتشال جثتي الضحيتين (21 و22 سنة) وتحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوفاريك.

كما أكدت ذات المصالح أن الطريق الولائي المذكور مغلق حاليا أمام حركة سير المركبات بعد ارتفاع منسوب الوادي وفيضانه على حواف الطريق، لافتا إلى تواجد أعوان الحماية المدنية، إلى جانب العناصر الأمنية بعين المكان من أجل تغطية أمنية في انتظار إيجاد حلول من طرف الجهات المختصة.

كما تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل امتصاص المياه على مستوى كل من حي البور بمحطة توليد وتوزيع الكهرباء لمفتاح وكذا على مستوى حي عبادي بمنطقة سيدي عيسى بقرواو، أين غمرت مياه الأمطار منازل العديد من المواطنين.

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إنقاذ محامية من محاولة اختطاف ببشار

وليد.ع

تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية بشار، من إنقاذ محامية، من عملية اختطاف متبوعة بمحاولة اعتداء جنسي، كان بطلها “سائق طاكسي” يشتغل بطريقة غير قانونية

ونقلت مصادر لـ”الشروق”، أن العملية جرت، أول أمس، بوسط المدينة، أين استقلت المحامية الشابة سيارة اكسنت جهزها صاحبها على أساس أنها “سيارة أجرة”، ليقوم بعدها بغلق الأبواب مركزيا، وتحويل وجهة الضحية إلى الحي الشعبي بشار الجديد المعروف بـ”بيداندو”.

وبحسب المصدر، فإن الجاني بدأ بالتلفظ بعبارات “غير أخلاقية” وبدأ في عرض امور غير أخلاقية على الضحية، التي رفضت سلوكاته، فواصل الجاني السير في اتجاه المنطقة الصناعية، وهنالك تفاجأ بوجود نقطة تفتيش لعناصر الشرطة التابعين للأمن الحضري الثالث، ولاحظوا الضحية تطلب النجدة، ليقوم الجاني بمناورة خطيرة للفرار من عناصر الشرطة، التي سارعت لملاحقته وتوقيفه، وأكدت الضحية للشرطة، أن الجاني حاول الاعتداء عليها.

ولاقت العملية إشادة من قيادة الشرطة بالولاية، ومن أسرة الجبة السوداء، خاصة وأن ظاهرة “تجهيز السيارات على شاكلة سيارة أجرة” في ولاية بشار عملية شائعة للغاية، ومن الصعب على المواطنين تبيان سيارات الأجرة الحقيقية والتي تشتغل بطريقة غير قانونية.

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توقيف صاحب قاعة حفلات و12 مشاركا في عرس بخنشلة

طـــارق.م

أوقفت مصالح الشرطة القضائية، بالأمن الحضري، الخارجي ببلدية المحمل، شرق خنشلة، أمس الأول الخميس صباحا، صاحب قاعة للحفلات، في العقد الرابع من العمر، و12 شخصا، من أعمار مختلفة، ومن الجنسين، في قضية تتعلق بمخالفة القرارات والمراسيم، الادارية الخاصة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا، بعد ان تم ضبطهم داخل قاعة حفلات، بعد تنظيمهم حفل زفاف، رغم ان القاعة مشمعة، من طرف مصالح الشرطة، وذلك ساعات فقط قبل رفع تجميد نشاطات قاعات الحفلات، من طرف وزارة التجارة، مساء الخميس، حيث تم تحرير محضرين، الأول عن تهمة كسر أختام الشمع الأحمر، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ضد صاحب القاعة، والثاني تعريض حياة المواطنين للخطر، ومخالفة نصوص إدارية.

وقائـع القضيـة، حسب بيان لمديرية الأمن بخنشلة، تعـود إلى دورية روتينية، لعناصر الشرطة القضائية، بالأمن الحضري الخارجي المحمل، شرق خنشلة، أمس الأول، في إطار مهام مراقبة مدى تطبيق، أصحاب قاعات الحفلات، لقرار وقف النشاط، تماشيا وتدابير اجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا، وخلال وصول الشرطة، لإحدى قاعات الحفلات، بوسط بلدية المحمل، لفت انتباههم وجود حفل زفاف، داخل القاعة، أين تم إجراء المعاينة الميدانية، وتبين خلالها وجود مركبات مركونة أمام القاعة، وبداخل فنائها أصحاب حفل الزفاف، بالإضافة إلى وجود قدور على مستوى المطبخ، يتم طهي الطعام فيها، قبل ان يكتشف رجال الشرطة، أن صاحب القاعة، قام مرة أخرى بكسر أختام الشمع الأحمر، ليتم على إثرها اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد صاحب العرس، والحاضرين الذين تم استدعاءهم وتحرير محاضر جزائية ضدهم، إضافة الى استدعاء صاحب قاعة الحفلات. والغريب هو أن هذه الأحداث وقعت ساعات قليلة قبل رفع الحظر عن قاعات الحفلات.

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مختل عقليا يقتل شابا بغليزان

ن.بلقاسم

اهتز صبيحة الجمعة، شارع رباح عبد القادر ببلدية جديوية في ولاية غليزان، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب يدعى “ع. عبد الرحمان”، البالغ من العمر 24 سنة، الذي تعرض لعملية طعن قاتلة على مستوى القلب بواسطة آلة حادة، من طرف أحد الأشخاص الذي باغته داخل محل تجاري يقع بمحاذاة مقر مصالح وكالة الضمان الاجتماعي بذات البلدية، أين وجه له طعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث لفظ الضحية انفاسه الاخيرة بعين المكان. وفي انتظار نتائج التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية المختصة، يتداول الشارع أخبارا عن كون مرتكب الجريمة شخص مختل عقليا.

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تشميع مدرسة خاصة ذكرت في التحقيق مع الطاهر خاوة بباتنة

طاهر حليسي

قامت، الخميس، مصالح شرطة أمن ولاية باتنة، وفي إطار تسخيرة قضائية، بغلق وتشميع مدرسة خاصة واقعة في منتصف طريق برج الغولة والمنطقة الصناعية بحي كشيدة بباتنة.

وتأتي عملية الغلق، بعد صدور قرار بسحب الاعتماد القانوني الذي منح لها قبل سنوات. وكانت المدرسة الخاصة، تردد اسمها بقوة في التحقيقات القضائية التي أطاحت بالطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان السابق، في الحبس المؤقت، إثر شكوى رفعها ضده مقاولان وهما “س.ز” و”س.ن”، أكدا في محاضر سماع للدرك الوطني، بأن الوزير السابق دخل معهما في شراكة مقررة بـ25 مليارا لم يدفع منها غير أقساط دون تكملة المبلغ، حسب أقوالهما، متهمين إياه بـاستعمال صكين بنكيين موقعين له كضمان، في الابتزاز والتهديد، أرغمهما على التنازل له عن المؤسسة التي صارا يؤجرانها منه مقابل مبالغ تتراوح بين 840 مليون سنتيم و1.2 مليار سنتيم سنويا في المواسم الدراسية بين 2018 و2020، حسب ما أدليا به لعناصر الضبطية القضائية.

وخلف قرار الغلق والتشميع لدى أولياء المتمدرسين بها ضمن الطورين المتوسط والثانوي، قلقا متعلقا بالإرباك الذي سيؤثر معنويا على التلاميذ بعد أشهر من انطلاق الموسم الدراسي الراهن، غير أن مديرية التربية قدمت ضمانات تفيد بتوزيع المتمدرسين على المؤسسات التربوية الرسمية ضمن خطة إدماج في قادم الأيام، ومع ذلك بقي القلق ينتاب أولياء التلاميذ الذين تمنوا مواصلة أبنائهم للدراسة إلى غاية نهاية الموسم الدراسي أو على الأقل الثلاثي الأول من الموسم..

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عونا “سونلغاز” ينقذان ثلاثة أطفال من حريق بمنزل بوهران

سيد احمد فلاحي

صنع نهاية الأسبوع الماضي عونان من مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بالسانيا وهران، الحدث من خلال تصرفهما البطولي، حين نجحا في إنقاذ ثلاثة أشقاء لا تتجاوز أعمارهم الـ9 سنوات، كانوا داخل شقتهم أثناء اشتعال حريق داخل قاعة الضيوف، لتمتد ألسنة اللهب إلى باقي الغرف، ما دفع – أمام هول الموقف – الأطفال الثلاثة إلى التجمع داخل المطبخ، وإطلاق العنان لحناجرهم من أجل طلب العون والمساعدة، خاصة أن والديهم كانوا غائبين عن البيت، ولحسن حظ الأشقاء أن الحادث تزامن صباحا مع مرور العونين اللذين حضرا إلى العمارة من باب المراقبة الدورية لعدادات الغاز، وتحسيس السكان بالأخطار الناجمة عن القاتل الصامت إلى أن لمحوا تصاعد دخان كثيف وسمعوا صراخ الضحايا.

وحسب ما صرحت به مصادر مسؤولة من مديرية توزيع السانيا، فإن الحادث وقع في حدود العاشرة صباحا بالمجمع السكني أحمد زبانة بأرزيو، تحديدا بعمارة رقم 4، ويتعلق الأمر بالعونين زاوش وغزالي اللذين وصلا للحي من اجل إجراء معاينة على عدادات الغاز، وفي نفس الوقت تحسيس المواطنين بضرورة الحرص على سلامة قنوات الغاز وتركيبها الداخلي، لتفادي الحوادث التي تتكاثر بشكل كبير في هذا الفصل البارد، حينها رصدا انبعاث دخان كثيف من أسفل باب الشقة، ولم يكن أمامهما سوى استعمال بعض أدوات الصيانة التي كانت بحوزتهما من أجل كسر البوابة الرئيسية، ثم دخول إلى المنزل الذي تحول في لحظات إلى كومة من نار، وإخراج الأطفال الثلاثة، ثم الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي تكفلت بعملية إخماد النيران، وقد خلف الحادث حالة من الرعب والهلع في نفوس الجيران، لكن مع ذلك سعد الجميع بإنقاذ الإخوة الصغار، وعودتهم لذويهم بصحة جيدة، باستثناء الحالة النفسية الصعبة التي عاشوها خلال هذا اليوم العصيب.

وخلال التحريات الأولية التي أجرتها مصالح الشرطة العلمية، تبين أن سبب اندلاع الحريق الحريق، كان من شرارة كهربائية على مستوى مأخذ الكهرباء

لشاحن هاتف نقال، الأمر الذي حذر منه المختصون مرارا ودعوا لضرورة نزع الشاحنات الهاتفية بعد كل عملية تزويد، لتفادي مثل هذه الحوادث الخطيرة التي كثيرا ما تحصد أرواح الأبرياء.

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وفاة أستاذ موسيقى ببسكرة وسط تلاميذه

م. عبد الرحمان

فقدت الخميس الأسرة التربوية والفنية ببسكرة والزاب الغربي عامة، أيقونة التربية الموسيقية الأستاذ والفنان فاتح بن ساعد الذي وافته المنية يوم الخميس فجأة، إثر تعرضه لسكتة قلبية عن عمر ناهز 49 سنة، وهو بين تلاميذه داخل قسمه بمتوسطة الشهيد عيسى حسناوي ببلدية لغروس غرب ولاية بسكرة، الفقيد كان يدرّس تلاميذه في قسم سنة ثانية متوسط وكله حيوية ونشاط كعادته، رغم مرض ضغط الدم الذي أصابه في الأشهر الأخيرة، وبينما كان الأستاذ الراحل يرسم بموسيقاه وشرحه الممتع ملامح درس جديد كما قال أحد زملائه، صمت لحظة، فتمايل، ثم سقط أمام مرآى تلاميذه، في مشهد دراماتيكي هزّ المتوسطة بأكملها، أين سارع الجميع أملا في نجدته وإنقاذ حياته، ولكن الموت كان أسرع.

خيم الحزن والأسى على متوسطة كان الفقيد أيقونتها، بطيبته وتفانيه في العمل، كما وصفه الفنان المعروف حسان بلعبيدي. وكان محبوبا “ما رأى منه الأصدقاء والزملاء إلا كل خير” كما قالت عنه إحدى زميلاته في العمل للشروق اليومي، مضيفة أنّ رحيل الأستاذ بن ساعد هو خسارة كبرى للأسرة التربوية والفنية بولاية بسكرة، بالنظر إلى قيمة وسمعة هذا الرجل الذي شرّف مهنته ومتوسطته ووظيفته في المناسبات والتظاهرات التي كان فيها نجما بلا منازع بأعماله وحضوره المميز.

يذكر أن الأستاذ الفنان بن ساعد فاتح من مواليد 1972، متزوج وأب لأربعة أبناء، وهو ينحدر من ولاية باتنة، وقد رمت به ضرورة الوظيفة في أحضان مدينة لغروس وفي متوسطة حساني التي احتضنته بقوة وشرف طوال 24 سنة، ولأن الراحل أحب تلاميذه ومهنته حتى النخاع، فقد شاء القدر أن يتوفاه أجله وهو في القسم بين تلاميذه الذين أحبوه كثيرا وتأثروا أكثر وهم يرون شمعة أستاذهم تنطفئ أمامهم فجأة ودون سابق إنذار.

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وزيرة الثقافة تُكرم عميد الخط العربي محمد بن سعيد شريفي

محمود بن شعبان

احتضن قصر الثقافة مفدي زكرياء، أول أمس، مراسيم الاحتفال باليوم الدولي للفن الاسلامي الذي أعلنه المؤتمر العام لليونسكو في دورته 40 المنعقدة في عام 2019 حيث حدد تاريخ 18 نوفمبر من كل عام يوماً دولياً للاحتفال بهذا الفن الاصيل.

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال، على إحياء فعاليات اليوم الدولي للفن الاسلامي، حيث طافت بأجنحة المعرض المنظم من طرف المكتبة الوطنية والنادي الجزائري للخط العربي والزخرفة، الذي جسد من خلال محتواه وفضاءاته، غنى وتنوع الثقافة الجزائرية ودورها المهم في الحضارة الاسلامية، بقصر الثقافة مفدي زكرياء الذي شهد ايضا برمجة ندوة حول تاريخ الفن الاسلامي من تنشيط كل من الدكتورة خديجة نشار مديرة معهد الآثار بجامعة الجزائر 2، والدكتورة حنفي عائشة،كما قامت وزيرة الثقافة والفنون بالمناسبة بتكريم عميد فن الخط العربي الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد شريفي. والذي يعود له الفضل في تصميم العملات النقدية الجزائرية منها فئة عشرة دينار.

ويعتبر محمد بن سعيد شريفي أحد الأسماء المهمة في التشكيل الجزائري وخاصة في الخط العربي ولد بالقرارة، ولاية غرداية في 1935 وقطع مشوارا كبيرا وتتلمذ على أيدي كبار خطاطي العالم العربي والاسلامي وتخرجت على يده أجيال من الفنانين حيث تولى التدريس في المدرسة العليا للفنون الجميلة منذ بدايات الاستقلال وترك بصماته على تخطيط المصاحف والعملات النقدية وسبق وأن حاز على شهادة تقدير رئاسية عام 1987 إضافة إلى عدة جوائز وشهادات تقديرية من مصر العراق وغيرها.

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الوزيرة شعلال تستنجد بمدير اتصال خليدة تومي

زهية. م

تسلم نهاية الأسبوع محمد سيدي موسي مهام رسميا كمدير لديوان الوزيرة وفاء شعلال خلفا لنور الدين عثماني الذي تولي هذه المهمة مؤقتا قبل أن يعود لمنصبه كمفتش عام بالوزارة حيث ظهر سيدي موسى رفقة الوزيرة شعلال في فعاليات إحياء اليوم الدولي للفن الإسلامي بقصر الثقافة.

ويعتبر محمد سيدي موسى من الإطارات المشهود لها بالكفاءة والالتزام سبق وأن مرّ بوزارة الثقافة كمدير للاتصال في عهد الوزيرة السباقة خليدة تومي ثم قرّر خوض تجربة الانتخابات البرلمانية حيث انتخب نائبا عن ولاية البليدة في قائمة جبهة التحرير خلال العهدة البرلمانية السابعة. كما التحق سيدي موسى بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كمدير للديوان بالوزارة قبل أن يعود مجددا إلى وزارة الثقافة.

وينتظر أن يساهم سيدي موسى من خلال خبرته السابقة ومعرفته بدهاليز هضبة العناصر في إعطاء دفع جديد للعمل والمساهمة في حل المعضلات التي تعاني منها الهضبة، حيث استنجدت شعلال بمدير الاتصال السابق بالوزارة في عهد خليدة تومي بغية إعادة التوازن للإدارة التي تعرف منذ مدة سلسلة من الاختلالات.

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تتويج ثلاثة باحثين بجائزة مصطفى كاتب للدراسات المسرحية

زهية. م

توجت جائزة مصطفى كاتب الدولية للدراسات حول المسرح الجزائري ثلاثة باحثين بالجائزة الثانية مناصفة بين كل من البشير ضيف الله وعقيدي أمحمد ومحمد أمين كراس الذي حصل على جائزة لدنة التحكيم وهذا بعد قرّرت لجنة تحكيم الجائزة في طبعتها الثانية حجب المركز الأول.

الجائزة التي تم تأجيل توزيع طبعتها الثانية عدة مرات بسبب تداعيات أزمة كورونا توجت الشاعر والأكاديمي البشير ضيف الله عن بحثه “المسرح الجزائري المعاصر ورهانات التلقي: عرض جي. بي. أس. نموذجا”، ومدير المسرح الجهوي صراط بومدين لسعيدة عقيدي امحمد عن بحثه “مسرحية الحارس في ضيافة المتلقي الجزائري، مقاربة وفق نظرية باتريس بافيس”.

فيما توجت لجنة التحكيم برئاسة الأكاديمي سعيد بوطاجين الشاب محمد أمين كراس بجائزة لجنة التحكيم عن بحثه الحامل لعنوان “تلقي العرض المسرحي في الجزائر، دراسة نقدية لمسرحية بكالوريا لعز الدين عبار نموذجا”. وقد ضمت لجنة التحكيم لهذه السنة كل السعد بوطاجين رئيسا وحميد علاوي، وليلى بن عائشة ولخضر منصوري.

للاشارة، تم إطلاق الجائزة التي تحمل اسم احد عمالقة المسرح الجزائري “مصطفى كاتب” سنة 2018 من قبل إدارة المسرح الوطني وهي موجهة للباحثين في المسرح على المستوى الدولي وتخص الدراسات التي تقارب المسرح الجزائري وهذا بهدف رصد التحولات التي مرت بها الخشبة الجزائرية وتوثيق المنجز المسرحي الجزائري وكانت الجائزة قد توجت في طبعتها الأولى الناقد محمد لمين بحري عن بحثه العنون بـ”سميولوجيا الخطاب المسرحي”.

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العرض الكوريغرافي “وقائع”.. نقل لجسامة الاستعمار بلغة الجسد

محمود بن شعبان

استمتع جمهور الفن الرابع بولاية معسكر أول أمس بعرض فني كوريغرافي بعنوان “وقائع” من تصميم الفنان بتفال أمين وإنتاج جمعية “كارافان” للثقافة بالشراكة مع جمعية نشاطات شباب المستقبل.

واحتضن المسرح الجهوي لمعسكر العرض الفني “وقائع” الذي قدم لوحات فنية جسد من خلالها عرض “وقائع” بلغة الأجسام والأطراف، الكتل والأحجام، الجماعات والأفراد، ساردة قصصا عن هول الاستعمار بكل أنواعه ومقاصده الرامية لفرض السيطرة على مختلف الأوطان بشعوبها وبلدانها وسيطرة مكمنها الجشع البيولوجي والروحي، حيث أبدع مجموعة من الشباب الهاوي لفن الكوريغرافيا في نقل أحداث العمل إلى الجمهور الذي حضر وتفاعل مع لوحات عرض “وقائع” التي جسدها خمسة راقصين على الركح على غرار بتفال أمين، وريلس بتول، منصور بن عوف أشرف الدين،عكريش نجيب وبوعزة عمر الفاروق، تحت إدارة مصمم العرض بتفال أمين الذي اعتمد أيضا على منصور بن عوف يونس في التنسيق العام وتركيب وتقنية الصوت، فيما أسند مهمة تصميم وتقنية الاضاءة لسعيد منصور، وبلعالية ياسر عزام في إدارة الإنتاج.

للاشارة، فإن العرض الكوريغرافي “وقائع” يدخل في إطار البرنامج المخلد لاحتفالات الذكرى السابعة والستين لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، في انتظار برنامج الجولة الفنية التي ستقود العرض إلى مختلف ولايات الوطن في الايام القادمة لإتاحة مشاهدته أمام جمهور الفن الرابع .

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ديوانية الفن في “مزاد الباهي” بقطر بلوحات 4 فنانين

زهية. م

أعلنت ديوانية الفن لصاحبها الفنان حمزة بونة عن مشاركتها في المزاد الفني “الباهي” بقطر في 4 ديسمبر المقبل والتي تجري تحت شعار “ثمانون عاما من الفن من العالم العربي”. وتشارك ديوانية الفن في أحد أهم المزادات الفنية الدولية بأعمال أربعة فنانين متعاقدين مع ديوانية الفن، ممثلين بست لوحات فنية هم، الفنان الجزائري علي بوخالفة، والفنان السوداني راشد دياب والفنان الفرنسي فينسينت أبادي حافظ والفنان المصري محمد ابراهيم المصري وهذا حسبما كشفه بيان للجهة المنظمة.

واعتبر صاحب الديوانية الفنان حمزة بونة أن هذه المشاركة تاتي في إطار “إستراتيجية وفلسفة الديوانية في التسويق ورفع قيمة فنانينا في الساحة الدولية.”.

وتعتبر دار الباهي للمزادات التي تشارك فيها الديوانية، واحدة من أهم المساحات الفنية التي تقدم للعالم أروع القطع الفنية، ذلك من خلال معرض والمزادات الشهرية، تمنح الفرص للمبدعين ولجامعي التحف للالتقاء مع أجود الأعمال الفنية العالمية.

والجدير بالذكر أنّ “ديوانية الفن” ومنذ افتتاحها منتصف سنة 2020 سعت إلى خلق حركية فنية خاصة في مجال طالما همش كثيرا وهو الفن الشكيلي حيث نظمت الديوانية عدد من المعارض الفنية حتى في عز جائحة كورونا حيث اتخذت من الفضاء الافتراضي مجالا لنشاطاتها على غرار المعرض الجماعي العربي “مسارات”. كما وقعت الديوانية أيضا حضورها في عدد من النشاطات سواء بالشراكة او مبادرات خاصة مثل مشاركتها في معرض الفنون “تقاطع 21” شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية والمعرض الدولي للفنون بالقاهرة-مصر. وتنظيم والمعرض الفردي للفنان علي بوخالفة بعنوان “جسور، الجزائر”.

في مارس 2021 حققت الديوانية خذوة مهمة في الاتجاه إلى تسويق الفن الجزائر على المستوى الدولي عبر الشراكة التي وقعهتا مع أهم موقع لتسويق الأعمال الفنية في العالم “أرتسي” Artsy في نيويورك، وهي المبادرة التي سعت من خلالها الديوانية إلى دعم الفنانين خلال الأزمة الصحية وكان ذلك من خلال المعرض الافتراضي الأول تحت عنوان “البصمة” والمعرض الافتراضي الثاني “أصدقاء”يجمع ثلاثة دول مغاربية، الجزائر تونس وليبيا.

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البحر يلفظ جثتي شاب وامرأة ببجاية

ع. تڤمونت

تم الخميس، العثور على جثة امرأة في حالة جد متقدمة من التحلل، بعد ما لفظتها أمواج البحر على مستوى شاطئ بني كسيلة غرب بجاية، وهي ثاني جثة تلفظها أمواج البحر على مستوى الشاطئ المذكور في ظرف 24 ساعة، حيث تم الأربعاء العثور على جثة أولى لشاب، في حالة جد متقدمة من التحلل، على مستوى شاطئ بني كسيلة، وذلك قبل أن يلفظ البحر الجثة الثانية في اليوم الموالي. وقد تم نقل الجثتين من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى بجاية بغرض التشريح، فيما فتحت عناصر الدرك تحقيقا في القضية بهدف تحديد هوية الضحيتين وكذا حيثيات وفاتهما.