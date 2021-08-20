أخبار الجزائر ليوم الجمعة 20 أوت 2021

ظهور حالات مرض اللسان الأزرق بالأغواط، السجن بين عام و3 سنوات لأفراد شبكة تنظيم الحرڤة ببجاية

الشروع في تلقيح مستخدمي التربية الأحد

الشريف داودي

أطلقت وزارة التربية الوطنية حملة شاملة لتلقيح مستخدمي قطاع التربية الوطنية، من خلال مديريات التربية بالولايات، بالتنسيق مع المديريات الولائية للصحة، انطلاقا من الأحد.

وحسب القرار رقم 71 المؤرخ في 18 أوت 2021 الصادر عن وزارة التربية، فإن العملية ستتم بالتنسيق مع مديري الصحة بالولايات بعد تنصيب لجان ولائية لتحضير ومتابعة وتقييم حملة التلقيح، على أن تجرى عبر وحدات الكشف والمتابعة ومصالح طب العمل الوظيفية، وترسل لكل مركز تلقيح قائمة المؤسسات التربوية الملحقة به، والتي يتم إشهارها باستغلال كل الوسائل المتاحة، وحرصا على حسن تنظيم العملية يطلب اعتماد رزنامة خاصة للعملية بكل مؤسسة تربوية بالتنسيق مع مصالح الصحة تفاديا للازدحام.

وتم تنصيب خلايا على مستوى مديريات التربية للإعلام والتوجيه والمتابعة مهمتها الرد على تساؤلات المستخدمين وتوجيههم، بالموازاة مع تنشيط حملات تحسيس واسعة لحث مستخدمي القطاع للانخراط في عملية التلقيح، وهذا بالتنسيق مع مصالح الصحة والشركاء الاجتماعيين ولجان الخدمات الاجتماعية باستغلال مختلف وسائل الإعلام المتاحة.

وقد ألزمت الوزارة مصالحها المحلية بإرسال وضعية يومية لسير عملية التلقيح تتوج بتقرير مفصل حول الحصيلة النهائية بعد الاختتام.

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فرض إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبء الكوارث

كمال.ل

دعا المدير العام للصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي الشريف بن حبيلس، إلى إجبارية تأمين الفلاحين للتخفيف من عبء الكوارث الناجمة عن التغييرات المناخية عليهم وعلى الخزينة العمومية مع تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية.

في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، طالب بن حبيلس بوجوب تطبيق نموذج تأمينات خاص بالكوارث المناخية، مشيرًا إلى أنّ هذا الأنموذج “جاهز وينتظر فقط تفعيله من طرف السلطات المعنية”، قصد التمكّن من تأمين المنتج الفلاحي ضد المخاطر الطبيعية وتخفيف العبء على الخزينة العمومية، إلى جانب توفير الخبرة للفلاحين في كيفية تسيير الأزمات والمخاطر.

وشدّد المسؤول نفسه على إجبارية التأمين قائلا: “الأهم في التأمين الفلاحي هو نوعية تسيير المخاطر ووضع استراتيجية لذلك”، وأردف: “التأمين ضد المخاطر ينبغي أن يكون إجباريًا على الفلاح، للتمكّن من حماية المنتج وتمكين هذه الفئة من استعادة نشاطها في أقصر مدة في حال تعرضها لخسائر، في المقابل، ينبغي على شركات التأمين لعب دورها كما ينبغي”.

وأوضح بن حبيلس أنّ الصندوق رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي يقوم بها في عدة ولايات من خلال شبكة تضمّ أزيد من 560 وكالة موزعة عبر التراب الوطني و67 صندوقًا جهويًا، إلاّ أنه لم يحقق نسبة الانخراط اللازمة في التأمين الفلاحي، في ظلّ ضعف الإقبال على عملية التأمين، واعتماد الفلاحين على التعويضات التي يستفيدون منها من الخزينة العمومية عند وقوع الكوارث.

وتستوجب هذه الوضعية، حسب مدير صندوق التعاضد الفلاحي، التحول نحو إلزامية التأمين للترخيص للفلاحين بأداء نشاطهم، وأوضح المسؤول ذاته أنّ حيازة الفلاحين لعقود تأمين سيسمح بتحديد قيمة الثروة التي يحوز عليها كل فلاح وقيمة الثروة التي تعرضت لأضرار، مما يضفي السرعة والشفافية على التعويضات.

وبخصوص الخسائر الكبيرة التي تعرض لها الفلاحون خلال الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات، قال بن حبيلس إنّ عمليات الإحصاء والتقييم جارية، حيث تمّ تسخير خلية لليقظة تضم خبراء من 10 صناديق جهوية لتشارك في لجنة التقييم الوطنية، والتي تعمل على إحصاء الأضرار، على أن يستفيد الفلاحون المتضررون من تعويضات حسب قيمة الضرر الذي تعرضوا له.

وأبدى بن حبيلس أسفه، لكون عدد “قليل” من الفلاحين المتضرّرين من الحرائق الأخيرة التي مست عدة ولايات من الوطن، يملكون عقود تأمين لدى الصندوق، وتابع: “عدد المؤمّنين في المناطق المتضرّرة يبقى ضعيفًا بالنظر إلى عدد المستثمرات الفلاحية المتضررة غير المؤمّنة”.

وبادر الصندوق بعدة مقترحات من شأنها تعميم التأمين على كافة الفلاحين، إلى جانب عمليات تحسيس وتوعية، كما قدّم عدة منتجات جديدة لتغطية كافة الفئات، ويعرض الصندوق تأمينًا خاصًا بالعائلات التي تمارس نشاطات فلاحية مصغرة، يسمى “تأمين الثقة” ويتضمن عرضًا مختلفًا لكيفيات تسديد الأقساط بنسب تتراوح بين 10 و20% مع توفير مرافقة من طرف الخبراء التابعين للصندوق، حيث يتم ضمان تعويضات مباشرة في حال مواجهة هذه الفئة لأية مخاطر.

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ظهور حالات مرض اللسان الأزرق بالأغواط

الشريف داودي

سجل ظهور حالات إصابة بمرض اللسان الأزرق في أوساط الماشية، ببلديات سيدي مخلوف، آفلو، الحاج المشري، سبقاق، بريدة والأغواط، وتتمثل أعراض هذا الداء في انتفاخ على مستوى اللثة والضرع مع تثاقل في المشي، الأمر الذي تطلب تشكيل فرقة بيطرية متخصصة من مديرية المصالح الفلاحية بولاية الأغواط، لتتم معاينة وإحصاء رؤوس الأبقار المصابة باللسان الأزرق وأخذ عينات وإرسالها إلى المخبر الجهوي البيطري بالأغواط، ليتبين وجود فيروس مرض اللسان الأزرق، وهو ما استدعى الحرص على عزل ومراقبة ومعالجة الحالات المصابة ومباشرة عدة إجراءات للوقاية والحد من انتشار الداء، مع تكثيف حملات توعية لمربي الأبقار بعدم الاشتراك في مناطق الرعي والشرب، فضلا عن مراسلة رؤساء بلديات الولاية للقيام بحملات رش بالمبيدات للقضاء على الناموس الذي يعد ناقلا للمرض. بالموازاة مع مواصلة المراقبة من قبل خلية المتابعة واليقظة المنصبة على مستوى مديرية المصالح الفلاحية بالولاية.

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أبواب مفتوحة على الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

الشريف داودي

أطلقت ناحية التوزيع وسط عبر مديريات التوزيع على غرار مديرية الأغواط، حملة تحسيسيّة وإعلامية من خلال أبواب مفتوحة على الوكالات التجارية من يوم 15 أوت 2021، يتم فيها تقديم نصائح وإرشادات حول الاستعمال الأمثل للطاقة الكهربائية وترشيد استخدامها وحث الزبائن على تسديد فواتير استهلاك الطاقة بكل أريحية لتفادي تراكم مستحقات الاستهلاك لدى المشتركين، وهذا من خلال الوسائل المتاحة، بينها نظام الدفع عن بعد الذي اعتمدته الشركة كإجراء احترازي للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد، سعيا منها للحفاظ على صحة المواطن والأعوان في الوكالات التجارية، بالموازاة مع عرض نشاطات الوكالة التجارية والتعريف بوسائل الدفع المتاحة وعصرنة الخدمات كآلية الدفع الالكتروني والدفع عن بعد وإمكانية تفحص الفاتورة عن طريق الإنترنيت، وهي الخدمات التي تسمح بتسديد الفواتير بشكل آني وآمن دون عناء التنقل والوقوف في طوابير الانتظار، وهو ما يساعد على احترام البرتوكول الصحـي الموصى به في ظل تفشي الفيروس المستجد، بالمقابل تؤكد الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز على أولوية التزامها بضمان حسن واستمرارية خدمة توزيع الطاقة الكهربائية والغازية.

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مياه الأمطار تحاصر 6 شبان بحمام قرقور بسطيف

سمير منصوري

تمكن، عناصر الحماية المدنية لمدينة بوقاعة بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني لحمام قرقور شمال ولاية سطيف، عشية أول أمس، وتحديدا وقت صلاة المغرب، من إخراج 6 شبان من غار مثقوب في وادي بوسلام ببلدية حمام قرقور شمال غرب سطيف، وهذا بعد أن حاصرتهم مياه وادي بوسلام، إثر تساقط للأمطار في ضواحي سطيف، حيث تعذر عليهم قطعه والرجوع إلى ديارهم، وفور وصول الحماية المدنية والدرك الوطني إلى مكان تواجدهم والتواصل مع هؤلاء الشباب الـ 6 الذين تتراوح أعمارهم بين 22سنة و24 سنة، تم إخراجهم من الغار، وهذا بعد انخفاض منسوب ماء الوادي، ليتم تحويلهم إلى استعجالات مستشفى السعيد عوامري ببوقاعة.

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بعد الحرائق.. الفيضانات تصنع الحدث بخنشلة

إتلاف كلي لبساتين التفاح وطرقات مغلقة ومنازل تغمرها المياه

مامن. ط

خلفت الأمطار الأخيرة، التي تساقطت وبغزارة أمسية الخميس، عبر مختلف بلديات ولاية خنشلة، خسائر مادية معتبرة، لاسيما فيما يتعلق ببساتين الأشجار المثمرة، على غرار التفاح والمشمس، بمنطقة عين ميمون ببلدية طامزة، والتي لحقتها خسائر فادحة ببساتينها بعد أن غمرتها فيضانات جارفة، لم تشهدها المنطقة منذ سنوات.

كما تم تسجيل عشرات الجرحى بمنطقة أولاد رشاش، شرق خنشلة، بعد أن امتلأت الوديان، وغمرت مياهها منازل مواطني الجهة الغربية للمدينة المحاذية للوادي، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية، كما عرفت جل الطرق، وخاصة الطريق الرابط بين انسيغة وعين جربوع غلقا كليا بمياه الوديان التي زاد منسوبها عما يقارب 50 سنتم، وكادت أن تسجل خسائر كبيرة بعد أن جرفت المياه السيارات، ولولا تلاحم المواطنين الراجلين وأصحاب السيارات لكانت النتائج وخيمة، قبل أن تتدخل مصالح الحماية المدنية، وفقا لنداءات الاستغاثة التي جاءت من كل مناطق الولاية، حيث مكن تواجد الأرتال المتنقلة للحماية المدنية، التي كانت قد وصلت للمنطقة لإخماد النيران، من التدخل في الوقت المناسب وإنقاذ العائلات العالقة بطرق الولاية.

وأشارت مصادر من الحماية المدنية، إلى إحصاء أكثر من 70 تدخلا، في أقل من ساعتين من تهاطل الأمطار، أغلبها يتعلق بمحاصرة مياه الأودية للسيارات بالطرق الوطنية والولائية وحتى البلدية، بما فيها طرق انسيغة، وطامزة، وبابار، وعين الطويلة، وقايس، ومتوسة، إضافة إلى تدخلات بخصوص غمر المياه للمنازل، حيث تم التدخل بشكل كبير بمنطقة عين ميمون وأولاد رشاش، وسجلت العديد من الخسائر المادية المعتبرة، كما تم تسجيل انهيار أسقف منزلين، وإحصاء العشرات من التشققات وسط المنازل والبيوت المتضررة.

وأمر والي خنشلة، في اجتماع بمقر ديوان الولاية، عقده على خلفية الفيضانات الأخيرة، مختلف المديريات والقطاعات بالتجند وتسخير كل الإمكانيات، لمجابهة مثل هكذا كوارث طبيعية، مع تشكيل خلية أزمة لمتابعة الأمر، علما أن مصالح الولاية، بإشراف من الوالي، شرعت في حملات تنظيف مسبقة، لمختلف المجاري والبالوعات عبر تراب الولاية، جندت لها كل الإمكانات البشرية والمادية، تفاديا للوقوع في خسائر مع الاضطرابات الأخيرة.

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أمن وهران يواصل تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات

ب. يعقوب

كللت التحقيقات الأمنية الموسعة لفرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران، بتوقيف ثلاثة شركاء آخرين يشتبه بتورطهم في ملف التهريب الدولي للسيارات، الذي أسفر لحد الآن عن إيقاف 105 شخص، بعد اعتقال في غضون الأسبوع الماضي 102 منهم، تأكد تورطهم في تشكيل عصابة دولية تخصصت في تهريب المركبات من خارج التراب الوطني وبالتحديد أوروبا.

وبحسب مصادر مؤكدة لـ “الشروق”، فإن الأشخاص الثلاثة الموقوفين مساء الأربعاء، تم التعرف عليهم وإيقافهم نتيجة التحقيقات المستمرة مع أعضاء الشبكة الدولية المفككة، الذين أفادوا باعترافات هامة بينت أن هناك المزيد من الشركاء في حال فرار بينهم في الخارج وبالتحديد إسبانيا وفرنسا.

وقال المصدر إن عملية توقيف المتهمين تمت بناء على أبحاث دقيقة كللت بدهم مقار بيوتهم في مناطق متفرقة في ولاية وهران.

وتفيد المصادر التي تشتغل على هذا الملف الهام، بأن هناك تحريات على هذا المستوى لإيقاف أشخاص آخرين في ولاية مجاورة، ذُكرت أسماؤهم في محاضر التحقيق القضائي، حيث تم إخطار المصالح الأمنية بالقبض عليهم .

ولم تخف المعطيات المتوفرة لدينا، أن الشبكة الدولية التي كانت تشتغل على مدار سنتين أو أزيد، توزعت أدوار أفرادها على عدة عمليات إجرامية، منها السرقة والتهريب، التزوير واستعمال المزور، ومن ضمن عناصرها ما لا يقل عن 10 أشخاص يشتغلون في وظائف حساسة في الإدارات المحلية.

ومعلوم أن هذه التوقيفات القياسية لأفراد الشبكة، جاءت نتاج جهود أمنية واسعة استغرقت أكثر من 14 شهرا، باستغلال تقارير استعلاماتية دقيقة، تفيد بوجود كارتل خطير يقوم بتهريب السيارات الأجنبية وتزوريها وطمس كافة المعلومات المحيطة بها، وأسفرت التحقيقات عن توقيف 105 شخص تتراوح أعمارهم بين 29 و54 عاما، يقيمون في 11 ولاية، أغلبها في غرب الوطن، وأفضت العملية لضبط 37 ملفا مزورا واسترجاع 25 مركبة كانت محل حيازة غير قانونية عن طريق التزوير واستعمال المزور في المحررات الرسمية، لاسيما ملفات قاعدية، حيث نسبت إلى طاقمها اتهامات من العيار الثقيل، تخص المساس بالمعالجة الآلية للمعطيات، سوء استغلال الوظيفة، الوضع في السير لمركبات ذات ملفات قاعدية مشبوهة والتصريح الكاذب.

وبحسب ما توافر من معطيات، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، أحالت الملف إلى قاضي التحقيق، الذي يواصل تحقيقاته مع الموقوفين، مع إصدار مذكرات توقيف أشخاص آخرين في حال فرار، كما لا يستبعد اللجوء إلى إرسال إنابات قضائية للحصول على معلومات تتعلق بأشخاص مقيمين في إسبانيا.

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السجن بين عام و3 سنوات لأفراد شبكة تنظيم الحرڤة ببجاية

ع. تڤمونت

سلطت محكمة سيدي عيش في بجاية، عقوبات تتراوح بين عام و3 سنوات سجنا نافذة ضد سبعة أفراد ينتمون إلى شبكة تنظيم الحرقة باتجاه السواحل الاسبانية انطلاقا من الشواطئ الغربية لولاية بجاية، حيث أدانت المحكمة في هذا الصدد، المتهم الرئيسي في هذه القضية بثلاثة سنوات سجنا نافذة فيما تم تسليط عقوبة عام حبس نافذ ضد بقية أفراد الشبكة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم ضد كل فرد من أفراد الشبكة المتورطين في تنظيم رحلات سرية للمهاجرين.

وقد برأت المحكمة مرشحو هذه الرحلات غير الشرعية، مع تسليط غرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم ضد أربعة منهم.

وكانت قوات الدرك الوطني قد أوقفت مؤخرا في حدود الساعة الثانية صباحا من يوم السبت 14 أوت الجاري، فوجا يتكون من 16 شخصا تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، بصدد الهجرة غير الشرعية على متن ثلاثة قوارب صيد باتجاه السواحل الإسبانية انطلاقا من منفذ بحري ببني كسيلة أقصى غرب بجاية.

وقد تمكن درك بجاية بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات التي وردت إليه، من إحباط محاولة الهجرة السرية محل حديث، مع توقيف جميع أفراد الفوج، 7 منهم من منظمي الرحلات غير الشرعية ينحدرون من ولاية بجاية والبقية قدموا من ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة.

ورغم المخاطر وبعد المسافة ورغم المصير المجهول للحراڤة الـ23 الذين لا يزالون في عداد المفقودين منذ ليلة الـ17 ديسمبر 2020، إلا أن رحلات الموت لا تزال متواصلة عبر المنافذ البحرية الغربية لبجاية فمنهم من وصل إلى الضفة الأخرى للمتوسط سالما ومنهم من باءت محاولته بالفشل ومنهم من لا يزال في عداد المفقودين فقط لأنهم أرادوا الهروب من المستقبل المجهول ولو بالمغامرة نحو ذات المجهول.

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جمعيات بالمسيلة تتنقل إلى عين الدفلى لتقديم العزاء لعائلة بن سماعيل

أحمد قرطي

قام الخميس، وفد يتكون من مجموعة من الشباب والجمعيات بالمسيلة، بزيارة إلى عائلة الفنان المغدور جمال بن سماعيل الواقع في مدينة مليانة بولاية عين الدفلى، من أجل تقديم واجب العزاء والوقوف مع العائلة في مثل هذه الظروف، تأكيدا على مدى تأثر الجزائريين في الداخل والخارج بهذه الجريمة الوحشية التي أثارت ضجة لدى الرأي العام الوطني وحتى في الخارج.

الوفد ضم ممثل جمعية تعزيز الولائية للتنمية الثقافية والإعلام الشباني وكذا رئيس جمعية بصمة خير وبالتنسيق مع النائب بالمجلس الشعبي الوطني، محمد مشقق، قدم التعازي والمواساة مع العائلة، كما تم إهداءها لوحة فنية رائعة من إبداعات الرسام إسحاق بن صالح ابن مدينة أولاد سيدي إبراهيم بالمسيلة، تحمل بورتريه للفنان للمغدور، إضافة إلى التبرع بمساعدات تتمثل في ألبسة وأفرشة ومواد غذائية وغيرها لإحدى الجمعيات الخيرية بمدينة مليانة من أجل توزيعها على الفقراء والمحتاجين بالمنطقة، عبارة عن صدقة على روح الراحل تبرع بها محسنون وتجار، أبوا إلا المشاركة في هذه المبادرة التضامنية والخيرية.

وفي السياق ذاته، أكد المشاركون في العملية، بأن هذه الالتفاتة الرمزية تأتي تعبيرا عن مدى تأثر المواطنين في كل ربوع الوطن بهذه المأساة والتراجيديا التي هزت الرأي العام بالنظر إلى فظاعتها، كما تعبر عن وقوف الشعب الجزائري مع بعضه البعض في المحن والأزمات، وهي الالتفاتة الرمزية التي لا تعد الأولى أو الغريبة عن سكان ولاية المسيلة، حسب ما أكده المعنيون، بل عربون امتنان وتآزر وتآخي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعائلة التي فجعت في وفاة ابنها بتلك الطريقة، كما أنها تضاف إلى مبادرات وعمليات تضامنية أخرى مع المتضررين جراء الحرائق الأخيرة في كل من تيزي وزو، بجاية، الطارف، سكيكدة وغيرها من الولايات.

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الدرك يحقق في عشرات العجلات المطاطية المخبأة بغابات باتنة

طاهر حليسي

حجزت مصالح الدرك الوطني لولاية باتنة، العشرات من العجلات المطاطية، المخبأة في أحراش وغابات بوزوران بمدينة باتنة، بهدف التحقيق في الفرضيات التي يمنحها وجود العشرات من إطارات المركبات المتنوعة ما بين سيارات وشاحنات في مناطق غابية كثة سبق لها وأن شهدت حرائق خلال الأسابيع الماضية.

ويأتي تحفظ مصالح الدرك في الفصل في الموضوع، على خلفية لجوء عدد من النحالين إلى استعمال تلك الإطارات كقواعد لوضع خلايا النحل، فيما يقوم فلاحون في جهات غابية باستعمال الإطارات كسواتر لمنع توغل الخنازير البرية للحقول والبساتين، وكممهلات تتيح تجاوز المسالك الوعرة بواسطة الجرارات بالاعتماد على السهولة التي تمنحها أسطحها المطاطية في الحركة والانتقال في الأودية خاصة.

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العثور على فتاة مختفية جثة هامدة ببجاية

ع. تڤمونت

تم، الخميس، العثور جثة فتاة بضواحي “سقالة” عند المدخل الشرقي لمدينة بجاية، وكانت عائلة الضحية قد أعلنت عن اختفاء ابنتها “ليديا شوف” البالغة من العمر 31 سنة، التي غادرت منزلها العائلي الكائن ببلدية تيشي شرق الولاية، صبيحة يوم الأربعاء، في ظروف تبقى غامضة.

وقد تم إطلاق حملات بحث عن الفتاة المختفية التي غادرت مسكنها العائلي- حسب معلومات “الشروق”- من دون هاتفها النقال ولا أموال وكذا من دون وثائقها الشخصية، نحو وجهة مجهولة، كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جهتهم، حملات واسعة للبحث عن الفتاة، وذلك قبل أن يتم العثور عليها، بعد قرابة 24 ساعة على اختفائها، جثة هامدة بالمكان المذكور.

وتجهل إلى حد الساعة أسباب وحيثيات وفاة الضحية، في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي باشرته الجهات الأمنية المختصة، وذلك بعد تشير الجثة التي تم نقلها من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مستشفى بجاية، وقد نزل خبر العثور على الفتاة المختفية جثة هامدة، كالصاعقة على ذويها وسكان تيشي والولاية ككل علما أن الضحية كانت لا تعاني – حسب معلوماتنا دائما – من أي مشاكل نفسية.

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دراسات لمجموعة من المفكرين في كتاب

الدين والدولة في الوطن العربي… أي مستقبل؟

س.ع

في كتاب “الدين والدولة في الوطن العربي”، الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية، يحاول عدد كبير من المفكرين والفاعلين والباحثين والمثقفين من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية، التداول العميق والهادئ حول وجهات النظر في سؤال العلاقة بين الدين والدولة في المجال العربي الإسلامي؛ بهدف استخلاص الدروس، وسعيًا لتقريب وجهات النظر المختلفة حول موضوع علاقة الدين بالدولة، وبحثا عن قواسم مشتركة فيه بين مختلف تلك التيارات والتوجهات.

تشير مقدمة الكتاب بأن قضية العلاقة بين الدين والدولة تفرض نفسها واحدةً من القضايا الإشكالية الكبرى التي يواجهها نموذج الدولة الحديثة في الوطن العربي، والكلام على الدين والدولة في الحالة العربية يعني إلى حد بعيد الكلام على العلاقة بين نماذج الدولة الحديثة التي أخذت في التشكل في مختلف الأقطار العربية منذ انهيار الخلافة العثمانية، وبين الإسلام السياسي الرافض لتلك النماذج بما تعنيه من فصل الدين عن الدولة واعتماد قانون وضعي كمصدر للتشريع، ومع وصول بعض القوى الإسلامية إلى السلطة عقب ثورات الربيع العربي، أخذت الدولة الوطنية تواجه تحديات من نوع آخر.

ومع تزايد حدة الاستقطاب بين القوى الدينية والقوى “العلمانية” حول مستقبل الدولة الوطنية الحديثة في المنطقة، تتأكد الحاجة إلى البحث عن نماذج وصيَغ تكون موضع توافق أكثر بين مختلف التيارات السياسية والفكرية والفئات المجتمعية العربية؛ فأي نموذج للدولة الحديثة يبحث عنه العرب: هل هو نموذج الدولة الوطنية العلمانية المنقول عن الغرب، أم أنه نموذج الدولة الوطنية العلمانية المكيَّف مع البيئة الثقافية والاجتماعية العربية-الإسلامية، أم أنه العودة إلى عصر الخلافة بكل ما يعنيه ذلك من انقطاع عن التراكم الحضاري الذي لا يمكن الإسلام إلا أن يكون رافدًا من روافده.

يتضمن الكتاب، الذي توزعه ف-ي الجزائر مكتبات ناجي ميغا بوسكتور، ثلاثة عشر فصلًا، وقد كان السؤال الحاكم للكتاب هو: كيف يمكن للسياسة أن تمارس الآن وفي المستقبل في الوطن العربي بشكل يقارب إشكالية الدين والدولة بفهم إسلامي معاصر يستوعب العصر ومتغيّراته، ويرفع عن الدولة والمجتمع عبء أزمةٍ في العلاقة بين الدينيّ والسياسيّ؟

بداية من البعد التاريخي للعلاقة بينهما، إلى التركيز على تقديم ما يفيد في اكتشاف كيف مورست السياسة في الماضي الإسلامي؛ سعى هذا العمل إلى معالجة جوهر القضايا التي تدخل ضمن العلاقة، والتي تواجه تنظيم الدولة المعاصرة عربيًا خاصةً بعد صعود الحركات الإسلامية إلى السلطة عقب الثورات العربية؛ ومثلما تطرح العلاقة أسئلة إشكالية على المستويات المفهومية والفقهية والتنظيرية، فإن الواقع العربي والإسلامي المعاصر يقدم تجارب لدول تصف نفسها، أو توصف، بالإسلامية كالسعودية وإيران، بينما تقدم دول أخرى تجارب ما صار يعرف بالإسلام العلماني كما هو في تركيا مثلاً، كما شهدت بلدان أخرى بروز مؤسسات موازية للدولة قامت على أسس دينية ومذهبية.

وانتهى الكتاب مهتمًا بإمكان الاهتداء إلى نظرة جامعة لعلاقة الدين والدولة في الوطن العربي، تغلِّب المشتركات على الخلافات، وترسم حدودًا وقواعد للخلاف.

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تحتضنه جامعة وهران أيام 25 و26 سبتمبر المقبل

مؤتمر دولي افتراضي حول تجارب الصوفية

ناصر بلقاسم

كشف الأستاذ كمال عمامرة، أستاذ المؤتمرات الدولية الافتراضية لمخبر اللهجات ومعالجة الكلام، لـ”الشروق”، أنه سيتم عقد سلسلة من المؤتمرات الدولية الافتراضية الهامة، وهذا في إطار سلسلة النشاطات العلمية المتواصلة لمخبر اللهجات ومعالجة الكلام، بجامعة وهران، تحت إشراف مديرة الجامعة، ورئيسة الفرقة الثانية، البروفيسور سعاد بسناسي.

وأشار محدثنا إلى أن هذا الملتقى، يندرج ضمن مجالات اهتمام فرق المخبر، وأهدافه المسطرة، وكذا في إطار شراكات علمية قوية ورصينة، وسيتم عقد هذا المؤتمر الدولي حول تجارب الصوفية ”الأبعاد- النزعة- الرمزية”، بتاريخ 25 و26 سبتمبر 2021، بالتنسيق مع أكاديمية مينوسيتا لتعليم اللغات بتركيا، برئاسة البروفيسور ميسر احمد المكي، وأكاديمية العلوم والدراسات الاستشراقية بالجزائر، برئاسة الأستاذة نعيمة سعدية والأستاذة سعاد بسناسي، ومركز السنابل للدراسات والتراث الشعبي بإدارة الدكتور إدريس جرادات، ووقف برليك بتركيا، وجامعة إينونو الحكومية بتركيا، ممثلة في رئيسها البروفيسور أحمد كيزلاي.

وتعمل لجان وخلايا علمية مكونة من باحثين وأساتذة من مختلف جامعات الوطن وخارجه، من أجل السهر على تحكيم البحوث بإشراف منسقه الدكتور محمد بسناسي، من جامعة ليون الثانية بفرنسا، وأحد أعضاء الفرقة الثانية للمخبر، وكذا الدكتورة، عائشة دوبالة، رئيسة اللجنة العلمية وأحد أعضاء الفرقة الثالثة، والدكتورة، فاطمة مغراوي رئيس لجنة التنظيم، وكانت اللجنة العلمية الاستشارية قد تمّ تشكيلها من أساتذة ومتخصصين من الجزائر وجامعاتها المختلفة، وهران، غليزان، الشلف، خميس مليانة، خنشلة، المسيلة، البويرة، بسكرة، عنابة، قسنطينة، سطيف، خنشلة، ومن خارج الجزائر، المغرب، ليبيا، تركيا، قطر، فرنسا، السعودية والعراق.

وبحسب مصدر الشروق، فإن المؤتمر سيتناول إشكالية التراث الصوفي، ولغته التي كانت مجال اهتمام الدراسات التراثية والحديثة، وذلك من خلال محاولة مناقشة مفاهيمه وأبعاده، ورصد قضاياه الفكرية والجمالية، نظرا لمكانة التصوف في البنية الإيقاعية والتركيبية للثقافة العربية فكريا ومعرفيا. وفي غضون ذلك أشار محدثنا، أن ما يميز هذا المؤتمر، هو مشاركة الدكتور محمد فاضل الجيلاني ضيف شرف المؤتمر حفيد الشيخ عبد القادر الجيلاني.

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العثور على ثلاثيني جثة هامدة بالمدية

ب. عبد الرّحيم

عثر، صبيحة الجمعة، بالمنطقة المسماة سد الثنية ببلدية شلالة العذاورة جنوب شرقي المدية على جثّة شاب يبلغ من العمر 33 سنة متقدمة في التعفن، ما يدل على مرور أيام على وفاة المعني المدعو “و. ح”، وهو الذي كان محلّ بحث من أهله والسلطات الأمنية بذات المدينة عقب بلاغ باختفائه منذ أسبوع كامل، قبل أن يتم العثور عليه صبيحة أمس.

وقد تنقلت مصالح الدرك الوطني بمعية رجال الحماية المدنية وجموع من الفضوليين إلى المنطقة التي تبعد بنحو 3 كم عن المدينة كما تم تطويق مسرح الحادثة وانتظار الشرطة العلمية التي أخذت العينات وصورا من عين المكان وتم فتح تحقيق في ملابسات الوفاة، كما تم نقل الضحية منتصف نهار أمس، نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية لشلالة العذاورة من طرف أعوان الحماية المدنية .

يذكر أنّ المعني كان يعاني في السنوات الأخيرة من بعض الاضطرابات النفسية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق.

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توقيف 4 محرضين على الكراهية وزرع الفتنة بوهران

ق. ج

تمكنت مصالح أمن ولاية وهران، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تصوير ونشر فيديوهات تحريضية، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تمجد لخطاب الكراهية وزرع الفتنة بين المواطنين، حسب ما أفاد به أمس الجمعة، بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية وهران، والذي أشار إلى أن المشتبه بهم سيقدمون أمام وكيل الجمهورية الذي أُخطر بحيثيات القضية.

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سقوط مميت لشاب بكورنيش شنوة وقتيلين في حادثي سير بتيبازة

ب. بوجمعة

لقي شاب حتفه إثر سقوطه من علو حوالي 30 مترا بكورنيش شنوة مساء الخميس، كما توفي شابان في حادثي سير على الطريق السريع تيبازة بواسماعيل وحي كومينال ببلدية فوكة .

تدخلت وحدة الحماية المدنية بشنوة مدعمة بالوحدة البحرية للقرن الذهبي، من أجل إجلاء الشاب “ح. ش” المنحدر من أولاد فايت بالعاصمة سقط من علو 30 مترا بمنطقة صخرية بكورنيش شنوة، أين لفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله إلى مستشفى تيبازة.

وفي منتصف النهار، تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية تيبازة من أجل حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية على الطريق السريع تيبازة اتجاه بواسماعيل وتحديدا بمنطقة الضريح الموريتاني، الحادث خلف وفاة شاب ينحدر من بلدية خميستي، فيما أصيب الثاني بجروح خطيرة وفقد اثرها وعيه ليتم نقلهما إلى مستشفى تيبازة.

كما توفي شخص آخر في حادث مماثل على مستوى حي الكومينال ببلدية فوكة، حيث تسبب اصطدام شاحنة بدراجة نارية على الطريق الولائي 110 في وفاة راكب الدراجة في عين المكان قبل تدخل مصالح الحماية المدنية لنقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى القليعة.

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إصابة تسعة أشخاص في حادث مرور خطير بالشلف

م. قورين

خلف، ليلة الخميس، حادث مرور أليم، وقع بين سيارتين سياحيتين، إصابة تسعة أفراد بعضهم تم نقله في حالة حرجة إلى مستشفى الصبحة. الحادث حسب مصالح الحماية المدنية للشروق وقع على محور الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة أولاد سلالم بين سيارة بيجو 207 وسيتروان كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس، فانحرفت إحداهما وارتطمت بالثانية فأسفرت عن إصابة تسعة أشخاص بينهم أطفال ونساء، وفور تدخل مصالح الحماية المدنية قامت بإسعاف ونقل المصابين على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الصبحة.

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سامسونغ تسدل الستار على سلسلة ساعات “غالاكسي ووتش 4”

منير. ر

أعلنت سامسونغ للإلكترونيات، عن طرح الساعتين “غالاكسي ووتش 4″، و”ووتش 4 كلاسيك”، اللتان تنتميان لفئة الساعات الذكية الأولى التي تتميز باستخدام نظام التشغيل Wear الجديد المدعوم من سامسونغ، والذي تم تطويره بالاشتراك مع غوغل، بالإضافة إلى تجهيزهما بواجهة المستخدم”One UI Watch” .

وحسب بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، فإن سلسلة غالاكسي ووتش 4، تتميز بأداء متطور للأجهزة، لتوفرها على تجربة استخدام أكثر سلاسة، وأفضل اتصال من أي نسخ سابقة، على غرار إعادة الشركة لتصميم الساعتين الجديدتين بالكامل، وتزويد مستخدميهما بأفضل الأدوات لإدارة الجوانب المتعلقة بصحتهم.

بالمناسبة، قال الدكتور “تي إم روه”، رئيس ومدير قسم أعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونغ للإلكترونيات: “لقد شهدنا قدرا هائلا من النمو في سلسلة ساعات غالاكسي، حيث اكتشف المستهلكون الفوائد الصحية، والراحة التي توّفرها لهم الأجهزة القابلة للارتداء”، مضيفا “إننا ندرك أن الطريق نحو التمتع بالصحة يختلف من شخص لآخر، لذلك قمنا ببناء مجموعة قوية من الخصائص المتعلقة بهذا الشأن، لمنح الأشخاص فهما أعمق وقدرا أعلى من الفوائد للاستمتاع بالتصميم والتقنية التي تتميز بها الساعتان الجديدتان”.

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وفاة أب وابنه في حادث مرور بالمسيلة

أحمد. ق

توفي ليلة الخميس، أب رفقة ابنه إثر حادث مرور في عين الخضراء شرق المسيلة، حسب ما علمته “الشروق” من خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية، وذلك على خلفية اصطدام بين شاحنة وسيارة سياحية، على مستوى الطريق الولائي رقم 1 بمشتة أولاد أحمد التابعة إداريا لبلدية عين الخضراء، مما تسبب في وفاة شخصين يبلغان من العمر 33 و66 سنة، إضافة إلى إصابة آخر يبلغ من العمر حوالي 63 سنة بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافه من قبل أعوان وحدة برهوم التي تدخلت لتقديم الإسعافات الأولية للمعنيين ومنه إجلاء الضحايا إلى مستشفى مقرة، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

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انتشال جثة جديدة وانقاذ فتاة بتيبازة

ب. بوجمعة

يتواصل مسلسل انتشال الجثث من سواحل تيبازة رغم أن الشواطئ مغلقة بقرار من السلطات العمومية تطبيقا لإجراءات الحجر المفروضة، حيث انتشلت مصالح الحماية المدنية جثة جديدة لشاب يبلغ من العمر 22 وأنقذت فتاة في 12 من عمرها من الموت المحقق.

انتشلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشنوة مدعمة بالوحدة البحرية بالمركب السياحي القرن الذهبي، مساء الخميس جثة غريق متوفى بشاطئ شنوة02 يبلغ من العمر 22 سنة تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيبازة.

كما تمكنت ذات المصالح بحجرة النص من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 12 سنة بشاطئ القصعة بسيدي غيلاس، من الموت المحقق، حيث تم إسعافها ونقلها إلى مستشفى سيدي غيلاس.

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا الغرق التي عرفتها ولاية تيبازة، كانت بالشواطئ غير المسموحة للسباحة والمناطق الصخرية التي لا تزال تستقطب المصطافين رغم قرار غلق الشواطئ.