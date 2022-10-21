أخبار الجزائر ليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022

تسمم 75 طالبة بإقامة جامعية في مستغانم، حجز مخدرات ومهلوسات بحوزة عصابة من 4 أشخاص بالمسيلة

شاب يقتل صهره في تيبازة

ب. بوجمعة

اهتز، صبيحة الجمعة ، حوش سانتار ببلدية احمر العين في ولاية تيبازة على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها شاب في حق صهره، وتمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف الجاني في ظرف قياسي .وحسب مصادر محلية، فإن الجاني وجه طعنات بالسكنين لصهره بالمنزل العائلي بعد خلافات بينهما، لقي على إثرها حتفه .

وتمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض على الجاني واقتياده إلى مقر الفرقة الاقليمية.

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سقوط شبكة مختصة في التنقيب عن الآثار في سوق اهراس

صبرينة ذيب

أطاح عناصر الدرك الوطني، التابعون للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية سوق أهراس، يوم الخميس، بشبكة جهوية، من سبعة أفراد، مختصة في التنقيب والبحث عن الآثار. واتضح، خلال التحقيق معهم، أنهم ينحدرون من عدة ولايات شرقية، مثل عنابة وقسنطينة وقالمة وسوق اهراس. وجاء توقيفهم على مستوى حاجز أمني بالطريق الوطني رقم 20 ببلدية عين الزانة الحدودية، أين تم توقيف مركبة سياحية، كان على متنها ثلاثة أشخاص، وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على جهاز كاشف المعادن، وقطع نقدية برونزية تعود للعهد الروماني، وأدوات الحفر ومبلغ مالي. ومن خلال مجريات التحقيق، كشف الموقوفون الثلاثة عن بقية مرافقيهم، فتم توقيف مشتبه آخر، وبحوزته 4 أجهزة للكشف عن المعادن. وهذا، بعد تمديد الاختصاص، ليتم بعد ذلك تحديد هوية ثلاثة أشخاص، ينتمون إلى هذه الشبكة الإجرامية، حيث سيتابعون بعدة تهم، منها التنقيب والبحث عن الآثار، دون رخصة من الجهات المختصة، والحيازة والمتاجرة بعتاد حساس دون رخصة.

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امرأة ضمن عصابة تروّج الكوكايين في خنشلة

طارق. م

شلّت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، حركة شبكة إجرامية، وطنية، مختصة في ترويج المخدرات، تتكون من أربعة أشخاص، من بينهم سيدة متزوجة. وتتراوح أعمار المشتبه فيهم، ما بين 35 و55 سنة، حيث مكّنت العملية، من حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة، الكوكايين، ومبلغ مالي من عائدات البيع، واسترجاع ثمانية هواتف نقالة ذكية وسيارة سياحية، تستعمل في التنقل، حيث تم اقتياد الموقوفين وحجز البضاعة والسيارة، مع تحرير محاضر جزائية في حقهم، في انتظار تقديمهم لاحقا، أمام المحكمة المختصة إقليميا.

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رحلة موسيقية إفريقية – روسية وعرفان لأهل الاختصاص

محمود بن شعبان

أسدل الستار، الخميس، بأوبرا الجزائر بوعلام بسايح، على فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية، وسط حضور جماهيري كبير، إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وإطارات قطاع الثقافة والفنون، الذين سافروا إلى عوالم الموسيقى الراقية بتوقيع أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية “مازانسي فيلارمونيك” من جنوب إفريقيا.

وعرف حفل اختتام الدورة الـ12 للمهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية تكريم عدة شخصيات من فنانين وأكاديميين وإداريين، اعترافا بمجهوداتهم الفاعالة في عالم الموسيقى، حيث قدم الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بمساهمة محافظة المهرجان، سلسلة من التكريمات لأساتذة في الموسيقى، يتقدمهم الأستاذ خليل قشود، الذي يعد واحدا من مؤسسي الأوركسترا السيمفونية الوطنية، والأستاذة سامية لعجال، والأستاذة سهام حيمر، الأستاذ الموسيقي بجامعة مستغانم عبد الصمد بسدات، والأستاذ الموسيقى بجامعة وهران والمعهد الجهوي للموسيقى نيار جمال، كما تم تكريم الأستاذ بالمعهد الجهوي للموسيقى بالجزائر سليم جلول بوياحي، والأستاذة بالمعهد العالي الوطني للموسيقى إيرينا خمخوم، والموسيقي فتحي العيد.

وخص التكريم الأعضاء المؤسسين لمحافظة المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية، على غرار جلال شاكر سدايرية، هجيرة عيرش وأميرة لرجان، كما التفتت محافظة المهرجان لتحية الفريق التقني العامل في أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، فكرمته بدرع المهرجان عرفانا لمجهوداتهم في إنجاح الجانب التقني للتظاهرة.

أما الجانب الفني من السهرة الختامية، فأحيته أوركسترا “مازانسي فيلارمونيك” من جنوب إفريقيا، بقيادة المايسترو “ماثيو كيسويتر”، الذين اختاروا المهرجان كأول مشاركة فنية خارج أراضيهم، فقدموا معزوفتين لمؤلفين أفارقة، فيما كانت المعزوفة الثالثة لتشايكوفسكي، حيث نقلت للجمهور جانبا من الثقافة الإفريقية من خلال العزف والموسيقى التي تجاوب معها الجمهور بشكل كبير.

أما الشطر الثاني من السهرة، فأحيته أوركسترا أكاديمية الموسيقى الروسية بقيادة المايسترو “إيفان نيكيفورشين”، الذي سافر بالجمهور عبر رحلة موسيقية أبدعت فيها الأوركسترا التي ضمت أزيد من 20 عضوا، عبروا عن عمق الثقافة والموسيقي الروسية، انطلاقا من “بيار جيكوفسكي”، وصولا إلى يوري ابدوك ونيكولاي ميدوفكسي، اختزلوها في ساعة من الإبداع الذي صفق له الجمهور طويلا، قبل أن يعتلي محافظ المهرجان عبد قادر بوعزارة خشبة أوبرا الجزائر، ويعلن عن الاختتام الرسمي للتظاهرة، في دورتها الـ12، مغتنما الفرصة لتقديم تشكراته لكل من ساهموا في إنجاحها، خاصة الجمهور الذي كان وفيا لبرنامج المهرجان على مدار ست سهرات متواصلة.

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مهرجان المسرح النسوي يكرم زهرة ظريف بيطاط وزهور ونيسي

زهية. م

يعود مهرجان المسرحي النسائي بعنابة، بعد توقف دام سبع سنين. في26 من الشهر المقبل ويستمر إلى غاية 30 من الشهر ذاته.

وأعلنت محافظة المهرجان عن الاستمرار في استقبال الأعمال المشاركة إلى غاية 25 أكتوبر الجاري. بشرط أن يكون العمل حاملا “لبصمة إبداعية مسرحية نسائية، في الإخراج، أو الكتابة الدرامية، أو السينوغرافيا، أو الكوريغرافيا، أو الموسيقى، وأن يتعدى زمن العرض 60 دقيقة. كما يجب أن يحقق العرض عامل التكامل في عناصر العمل المسرحي، ولا تُقبل تلك الموجهة للطفل. وتقبَل ترشيحات كل الفرق المسرحية الوطنية، بما في ذلك الجمعيات، والتعاونيات، والمسارح الجهوية، والمسرح الوطني.”

تخضع الأعمال المرشحة للجنة مختصة تقوم بتحكيم الأعمال وانتقاء تلك التي ستتنافس على جوائز “كلثوم” في مختلف الاختصاصات المسرحية.

وينتظر أن يكرم المهرجان في طبعته الخامسة كلا من المجاهدة زهرة ظريف بيطاط وزهور ونيسي، وهذا في إطار جملة التكريمات التي خصتها بها الطبعة التي تحمل اسم الراحلة صونيا عدد من المناضلات والمجاهدات اللواتي أفنين عمرهن في خدمة الوطن، تزامنا والاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال، على غرار سامية سعيدي صونيا.

ويشمل برنامج المهرجان عرض سبع مسرحيات في المنافسة الرسمية تتنافس على جائزة أفضل عرض مسرحي، إضافة إلى عرض خاص بالأطفال، فضلا عن تنظيم ندوات فكرية حول المسرح النسوي ونضالات المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ودور النساء الجزائريات في الحركة المسرحية من خلال مسار الراحلة صونيا.

وفي أطار نفس المهرجان ستشرف المخرجة التونسية دليلة مفتاحي على تأطير ورشة في الإخراج المسرحي. واستنادا دائما إلى برنامج محافظة المخرجان التي قررت تأجيل الدورة الخامسة إلى شهر نوفمبر المقبل بعدما كانت مقررة في نهاية الشهر الجاري، ستعرف الدورة حضور عدد من الوجوه الفنية على غرار عايدة كشود، عبد الحميد رابية،نادية طالبي، بوزيان بن عاشور، باديس فوضالة، فتيحة سلطان إدريس قرقوة، حفيظة بن ضياف.

وسيكون لضيوف المهرجان فرصة لزيارة مراكز التعذيب والاستنطاق بالولاية، وهي في إطار تكييف التظاهرات الثقافية وفق برنامج الاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.

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انطلاق فعاليات المهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف بسيدي بلعباس

انطلقت، اليوم الخميس، بسيدي بلعباس، فعاليات الدورة الـ 12 للمهرجان الثقافي المحلي للمسرح المحترف المنظمة تخليدا للفنان الراحل أحسن عسوس، وذلك بحضور وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي.

وتم خلال حفل الافتتاح تقديم على مستوى ساحة أول نوفمبر بوسط المدينة عروض لمسرحية الشارع “القافلة” لتعاونية مسرح الديك لسيدي بلعباس,، إلى جانب عرض لفرقة “الحلقة” من ذات الولاية وكذا عرض “الفرجة” لتعاونية أفكار وفنون تامنهاشت لسطيف.

وقد لاقت العروض الافتتاحية تجاوبا كبيرا من طرف محبي الفن الرابع، الذين تجمعوا بهذه الساحة وبالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس الذي عرف كذلك تقديم عرض تكريمي للفنان الراحل أحسن عسوس من طرف الفنان عبد القادر جريو، من خلال نصوص مسرحية لكاتب ياسين وعبد القادر علولة.

وصرح عبد القادر جريو بأن “الفنان الراحل احسن عسوس لا يزال حيا في قلوب من أحبوا أعماله الفنية على مدار سنوات بالمسرح الجهوي لسيدي بلعباس”، مشيرا إلى أنه “كان بمثابة قدوة لكل الفنانين وساهم بشكل كبير في بعث عديد المواهب الفنية على مستوى المسرح الجهوي لسيدي بلعباس الذي قدم له الكثير خلال إشرافه على تسييره”.

ومن جهته، أبرز محافظ المهرجان الفنان رشيد جرورو أن هذه التظاهرة الثقافية التي تأتي تحت شعار “المسرح نسق متجدد” تعرف مشاركة ثماني فرق مسرحية.

وأضاف أنه سيتم انتقاء في إطار هذه الفعاليات المتواصلة إلى غاية 27 أكتوبر أحسن عرض متكامل والذي يمكنه من المشاركة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف.

وقال إنه من بين المسرحيات المبرمجة خلال هذه الدورة “متحف المجانين” لحركة مسرح القليعة و”وين رانا؟” لجمعية شقراني- فرقة لقوال لوهران و”ميكانيزما” لجمعية نشاطات شباب المستقبل من معسكر و”تجاعيد البحر” للتعاونية الثقافية موزاييك لسيدي بلعباس و”ليزيميقري” للجمعية الولائية الرهان للإعلام والثقافة بالتعاون مع المسرح الجهوي صيراط بومدين لسعيدة.

كما سيتم عرض مسرحيات “ضمير يحاكي ضمير” لجمعية مسرح الشباب والطفل (سيدي بلعباس) و”العلبة” للجمعية الثقافية والفنية أهل الفن الدرامية من عين الدفلى و”أهنا ولهيه” لجمعية محفوظ طواهري للفنون الدرامية لمليانة، فضلا عن العرض الاختتامي “شموع الركح” لفرقة من سيدي بلعباس.

وقد برمجت ضمن هذا المهرجان أيضا فضاء لمناقشة العروض المقدمة مع تنظيم ورشات من طرف مسرحيين وأكاديميين لتختتم التظاهرة بتكريم الفرق المشاركة..

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“فارس الحروفيات” الطيب العيدي يترجل

الشريف داودي

توفي الفنان والخطاط العالمي الطيب العيدي عن عمر زاد بسنة عن الخمسين عاما، بعد إصابته بنوبة قلبية لم تمهله كثيرا بحسب مصادر متفرقة.

وبرحيله، يقول المنشط المبدع باديس بن الطيرش، تفقد الجزائر أيقونة الفن الأصيل، وتكون مدرسة من الحروفيات قد طويت وأكاديمية في الفن الذي حمل من الرمل لونه ومن العراقة أصله قد هجرت ورشتها، هذا الفنان وحد العرب حول طابع القدس وحصد أغلب الجوائز الدولية والوطنية، وبقي وفيا لبساطته محبا لبلده رغم عروض الهجرة المغرية، ليسترسل معددا مناقب الفقيد وعلاقته به وكله أمل في أن يثبت العرب وفاءهم له من خلال تكريم روحه وتذكره في قمة الجزائر. وهو الذي وحدهم حول فلسطين القضية الأم وقضية كل الشرفاء من خلال طابع بريدي رسم عليه بيت المقدس بزخرفات وحروفيات من أمجادنا كمسلمين وعرب.

ويعد الراحل قامة من قامات الفن وأبا روحيا للرسم بالخط العربي. وكان قد توج بجائزة كتارا للرواية والفن التشكيلي بقطر في مسابقة تصميم الأغلفة في فئة روايات الفتيان. وله عدة مشاركات وإبداعات وتكريمات دولية ووطنية. وكما سبقت الإشارة يعتبر صاحب أول طابع بريدي عربي موحد يحمل تسمية “القدس عاصمة فلسطين”.

وكتب أحمد بن الصغير مدير مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط ناعيا إياه” أي خبر تبيت عليه الجزائر هذه الليلة. برحيل الأخ والأستاذ الخطاط الفنان الطيب العيدي في ليلة جمعة إلى رحمة الباري. هذه الليلة ستكون بالنسبة لي قسرا لحظة طي لملف صداقة مع الرجل دامت ثلاثين عاما…” مبديا معرفته بالرجل من منطلق أن ساكنة السماء ستكون أسعد به من ساكنة الأرض أو كما عبر عن ذلك في حدث جلل. وغرد من جهته قايدي الناصر مدير مكتب وكالة الأنباء الجزائرية بالأغواط ناعيا سيّد من رسم الحروفيات عالميا وكبير الفنانين التشكيليين لولاية الأغواط.

وإذ ذاك توالت برقيات التعازي على عائلة الفقيد من كل الجهات بينها مدير جامعة الأغواط ومديرية الثفافة ودار الثقافة التخي عبد الله بن كريو التي توجد بها ورشته. وكان المرحوم حسب أحد مقربيه يتأهب وينوي إطلاق أكبر عمل فني يحمل تسمية فلسطين الحبيبة. وهو يزاوج بين الفن التشكيلي والكتابة الأدبية، حيث صدر له قبل سنوات مؤلف ” عطش ” عن الديوان الوطني للنشر والإشهار. وهو كتاب فني تتعانق فيه حدة الحرف مع حرارة اللون ويبرز أجمل ما في روح الحرف العربي من نفحات وانحناءات مفعمة بالغواية والتمنع، هو حميمية تبوح بعناق الضوء والحرف تحت أشعة اللون في عالم من الأشعار الصوفية العميقة بعيداً عن صخب السطح وبهرجته، هذا الكتاب الفني الراقي يضم أعمال الفنان الطيب العيدي وبعض من أشعار الأمير عبد القادر الجزائري باللغتين العربية والفرنسية.

وقد بدأ العيدي ممارسة فن الرسم بصورة ذاتية في سن مبكرة ثم صقل هذه الموهبة أكاديميا وتخرج من المعهد التكنولوجي للتربية كأستاذ للفن التشكيلي سنة 1992، شارك بعدة مهرجانات محلية ودولية أهمها المهرجان الدولي لفن الخط بالجزائر والأسبوع الثقافي الجزائري بأبوظبي ومعرض فني جماعي بغرناطة اسبانيا، كما تحصل على عدة جوائز أهمها الجائزة الأولى في الأيام الوطنية الرابعة لفن الخط العربي بولاية بسكرة سنة 2011 والجائزة الأولى في مسابقة دبي الثقافية 2013 بالإمارات العربية المتحدة والجائزة الأولى بالصالون الوطني للخط العربي والزخرفة بمستغانم 2014 فضلا عن جوائز أخرى على غرار جائزة كاتارا المنوه بها.

وكان الطيب العيدي يسعى في أعماله إلى تحرير الحرف من سكونه وجعله كائنا بملامح قدسية، يلج في فضاءات اللون والهندسة والانحناء ويعانق الفن بكل جنونه، أعمال العيدي لا تنشر في الفرد السكينة والطمأنينة بل تبعثره وتؤذيه بجمالها المتوحش وتجعله شارد الفكر والعين باحثا عن سر ذلك الزخم الفني والروحي. وهاهي الأغواط والجزائر صبيحة اليوم على ذكرى فقيدها الذي شيع جثمانه أمسية الأمس بمسقط رأسه وادي مرة شمال الأغواط في جو جنائزي مهيب.

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انتشال جثة طفل من قاع سد بوحنيفية بمعسكر

قادة مزيلة

انتشلت فرقة الغطاسين التابعة للحماية المدنية، زوال الجمعة، جثة الطفل عبد الحكيم بن حويدقة البالغ من العمر 12 عاما، من قاع سد بوحنيفية، في ولاية معسكر، بعد قرابة 20 ساعة من البحث.

كانت الساعة 11 و55 دقيقة، عندما أشار أحد عناصر فرقة الغطاسين إلى عثوره على جثة الطفل عبد الحكيم بعد جهد كبير قامت به عناصر الحماية المدنية لولاية معسكر، مدعومة بفرق الغطاسين التابعة لوهران وسيدي بلعباس، حيث بدأت عملية البحث منذ الإعلان عن فقدان الطفل في الثالثة والنصف من مساء الخميس، ولم تتوقف إلا في منتصف الليل، لتتواصل من السادسة صباحا حتى قرابة منتصف نهار الجمعة، حيث تم الإعلان عن انتشال جثته ونقله على متن سيارة إسعاف إلى العيادة متعددة الخدمات لبوحنيفية.

في وقت الذي كانت فيه فرق تبحث عن الطفل الغريق، كان مواطنون من مختلف جهات بوحنيفية وحتى خارجها يتوافدون على المنطقة لتقديم العون لعناصر الحماية المدنية، والتضامن مع عائلة الطفل المفقود.

عناصر الدرك الوطني باشروا تحقيقاتهم مع بعض أصدقاء الطفل وزملائه في الدراسة، لتحديد المكان الذي غرق فيه، وبعدما بدأت الآمال تضمحل في العثور عليه إثر بلوغ 20 ساعة من البحث كان والد عبد الحكيم ملازما مكانه داخل خيمة الحماية المدنية عله يسمع خبرا عن ابنه، فقد كان يتحرك مع كل حركة يقوم بها الغطاسون عله يجد في كلامهم وإشاراتهم ما يوحي بالعثور على ابنه، الرجل كان هادئا لكنه سرعان ما سقط أرضا باكيا لحظة إعلان الغطاس عن العثور على جثة الولد. فقد استغرق دقائق في البكاء بينما كان الجميع يحاول التخفيف من آلامه قبل أن تسرع سيارة الإسعاف بجثة الطفل نحو المستشفى لتنتهي فصول 20 ساعة من البحث والأخبار والشائعات. وفي عين المكان نصبت خيّم للحماية المدنية وأحيطت بشريط للحيلولة دون تقدم جموع المواطنين الغفيرة نحو المياه لتسهيل عمل الغطاسين، وهي مهمة كانت موكلة لعناصر الدرك الوطني، وأمام الخيم عتاد وتجهيزات خاصة بالغطس والإنارة استعملت لإنارة المكان ليلا، بينما كانت السلطات داخل خيمة مخصصة للقيادة والاستعلام يتقدمهم مدير الحماية المدنية لولاية معسكر ورئيس دائرة بوحنيفية ورئيس بلديتها ومسؤولو الشرطة والدرك، بينما كان في الليلة السابقة قد حضر كل من والي الولاية عمار روابحي واللجنة الأمنية وتبعه بعد ذلك رئيس المجلس الشعبي الولائي وعدد من أعضاء المجلس، لمؤازرة والد الطفل وبقية أفراد العائلة، وتابعوا مراحل عملية البحث وظروفها.

وبالعودة لبداية الوقائع، فقد غادر الطفل عبد الحكيم الذي يزاول دراسته في القسم الثاني بمتوسطة قرية سيدي سليمان ببوحنيفية وتوجه رفقة عدد من أصدقائه إلى حواف السد، وهناك ترك محفظته وغطس على أمل العودة مجددا لليابسة، غير أن قوة المياه وعمق المكان الذي كان داخله جعله يغرق حسب روايات متطابقة، التي أضافت أن الطفل يكون قد تعود على السباحة بالمكان غير أنه لم يكن يعلم أنه ممتلئ هذه المرة بفعل التساقطات المطرية الأخيرة. وبعد إعلان أحد المواطنين عن غرقه بعدما لاحظ عودة تلميذين فقط من أصل ثلاثة الذين راقب حركتهم قرب السد قبل دقائق، تدخلت عناصر الحماية المدنية لبوحنيفية قبل وصول بقية العناصر من معسكر ووهران وسيدي بلعباس ليبلغ تعدادهم 40 عونا. ويعيش أصدقاء وزملاء عبد الحكيم والأسرة التربوية لمتوسطة سيدي سليمان على وقع الصدمة، حيث كان حزنهم عميقا لفقدانهم رفيقا لهم وهو ما عاشت عليه قرية القرايعية كذلك، التي يقطن فيها الضحية وعائلته المعروفة ببساطتها وتواضعها، إذ كانت جميع فترات البحث عامرة بالثناء على خصال الفقيد وعائلته .

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تسمم 75 طالبة بإقامة جامعية في مستغانم

أصيبت 75 طالبة بالإقامة الجامعية 2000 سرير للبنات بجامعة بالقطب الصحي خروبة بولاية مستغانم، بأعراض تسمم غذائي حاد، حيث استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي، زوال يوم الخميس، 75 طالبة، ظهرت عليهن أعراض التسمم الغذائي، لاسيما الحمى، التقيؤ والإسهال، وقد سارع الفريق الطبي المناوب بالمصلحة، إلى التكفل بهن، وتقديم العلاج لهن، كما تم وضع طالبة تحت العناية المركزة نظرا لوضعيتها الصحية المحرجة، في حين تم تسريح البقية بعد التأكد من تحسن حالتهن الصحية، حسب السيد عمر سلمة طبيب الإنعاش والتخدير، من دون أن يكشف عن أسباب التسمم. وفي تصريحه قال، إن هذه الحالات تعوّدنا عليها، ونستقبل يوميا حالات تسمم ونقدم لها كل الإسعافات، وبعض الحالات لا تظهر عليها أعراض التسمم.

وعاشت الإقامة الجامعية 2000 سرير للبنات، أجواء من الخوف والهلع، جراء هذا الحادث، وهذا ما زاد من توتر الكثير من الطالبات، ما أدى إلى نقلهن إلى المستشفى حسب قول الطبيب. وأشارت بعض الطالبات إلى أنه يحتمل أن تكون أسباب التسمم الغذائي راجعة إلى وجبة العشاء المقدمة لهن بمطعم الإقامة، حيث بدأت الأعراض الأولية تظهر بشكل بسيط، إلى أن تطورت في منتصف النهار من اليوم الموالي، حيث قدمت لهن إدارة الإقامة الأدوية المهدئة للحمى والتقيؤ، لكن دون جدوى، إلى أن تم نقل الطالبات إلى مصلحة الاستعجالات للتداوي.

“الشروق”، اقتربت من إحدى الطالبات المقيمة بالإقامة الجامعية أثناء تواجدها بالمستشفى، حيث صرحت بأنها لم تتناول وجبة العشاء والغداء داخل الإقامة ورغم ذلك ظهرت عليها أعراض التسمم الغذائي، ومن جهتها، المصالح المختصة، انتقلت إلى الإقامة الجامعية، وأخذت عينات من الوجبة المستهلكة لإخضاعها للتحاليل المخبرية.

وفي انتظار النتائج التي ستسفر عنها التحاليل، باشر “تكوك عبد القادر” المدير الولائي للخدمات الجامعية، تحقيقا معمقا لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا التسمم المفاجئ، لمحاسبة الجهات المسؤولة عن الحادثة، وكشف ذات المسؤول، أن مدير الإقامة الجامعية 2000 سرير للبنات، رفع في حدود الساعة العاشرة صباحا تقريرا إلى المدير الولائي، يعلن فيه عن إصابة طالبتين بحالة أعراض تسمم، وأنه تم التكفل بهما على مستوى العيادة الطبية داخل الإقامة، ولكن على الساعة الثانية زوالا، ارتفع العدد إلى قرابة 20 حالة، إلى أن وصل حسب تصريحات مدير المستشفى إلى 75 ممن ظهرت عليهن أعراض التسمم، وتبعا للحادثة، تم توقيف مدير الإقامة توقيفا تحفظيا، ريثما يتم الكشف عن التحاليل الطبية وظهور نتائج التحقيق، ولمرافقة الطالبات داخل المستشفى تم تشكيل خلية أزمة متكونة من إطارات لمتابعة ومرافقة كل الطالبات.

وأكد المدير الولائي أن كل الطالبات، في حدود الساعة السابعة مساء تم تسريحهن من المستشفى بعد تلقي العلاج، وهن في حالة جيدة، إلا طالبة واحدة مازالت في المستشفى لإعطائها الوقت الكافي للتأكد من سلامة صحتها من طرف فريق طبي يسهر على تقديم كل الخدمات الطبية وحتى النفسية في حينها. كما علم أن مدير الإقامة، صدر في حقه قرار بالتوقيف التحفظي.

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ستة قتلى وأربعة جرحى في اصطدام تسلسلي بالمدية

ف. ن / واج

لقي ستة أشخاص حتفهم وأصيب أربعة آخرون بجروح في حادث مرور وقع مساء الخميس، شمل عدة مركبات على جزء من الطريق المؤدي إلى بلدية سانق بجنوب المدية، حسب الحماية المدنية. وأوضح المصدر ذاته أن الحادث الذي وقع في حدود الساعة 22.00 على الطريق الوطني رقم 1 في المنطقة المسماة “عين سبع” ببلدية سانق خلف ستة وفيات وأربعة جرحى حالاتهم خطيرة عقب اصطدام مباشر بين شاحنة من الوزن الثقيل وعدة مركبات خفيفة.

وأضافت الحماية المدنية أن الجرحى الذين يوجدون في حالة حرجة تم التكفل بهم على مستوى مستشفى قصر البخاري.

من جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية، الجمعة، بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات حادث المرور كما أفاد به بيان وكيل الجمهورية. وجاء في البيان أنه “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 03 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر البخاري بمجلس قضاء المدية الرأي العام، أنه بتاريخ: 2022/10/20 على الساعة 22:15 ليلا وقع حادث مرور جسماني خطير على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شقه الرابط بين بلديتي قصر البخاري وبوغزول بالمكان المسمى عين السبع التابع إداريا لبلدية سانق ولاية المدية”.

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تسمم 62 تلميذا بمتوسطة في عين الدفلى

دخلت المصالح الصحية بمستشفى “فارس يحي” بمليانة في ولاية عين الدفلى، في حالة تأهب قصوى بعد تعرض عشرات الأطفال المتمدرسين بمتوسطة “بلعباس نابي ليلى”، نهاية الأسبوع الأخير، لتسممات غذائية ألزمتهم دخول المصحة عقب تدهور حالتهم الصحية. ومن المرجح، أنهم تناولوا أطعمة أو مشروبات غير خاضعة للمواصفات الصحية المعمول بها، وتنقلت السلطات الولائية لمعاينة حالة المصابين وسط تخوفات من إمكانية تفاقم الوضعية، تبعا لحساسية وهشاشة أجسام الأطفال، فيما ينتظرالجميع نتائج التحاليل من معهد “باستور” بالعاصمة لتحديد الأسباب والمسؤوليات.

أفاد مدير الصحة والسكان لولاية عين الدفلى بأن 61 متمدرسة بذات المتوسطة، أعمارهن تتراوح ما بين 10 و14 سنة، تعرضن لتسمم غذائي يضاف إليهن تلميذ واحد من ثانوية “مصطفى فروخي” المجاورة التي يتناول بها المعنيون وزملاؤهم الوجبات الغذائية كحل مؤقت في انتظار وضع مطعم المتوسطة في الخدمة. وأوضح المتحدث أنه تم تسجيل حالات من الإسهال والغثيان بعد تسممهم، موضحا أنه بعد خضوع هذه الحالات للمراقبة والمتابعة الطبية، تبين أنها ناجمة عن تناول أطعمة غير مناسبة، وظلت تلك الحالات تحت إطار الفحص والمراقبة، بينما تماثلت للشفاء حالات أخرى من بينها، وتم التسريح بخروجها من المصحة بعد تلقيها كافة الرعاية الاستشفائية باستثناء 5 مصابات، تبعا لوضعيتهن الحرجة، في غضون ذلك تنقل والي عين الدفلى للتو إلى مستشفى “فارس يحي” بمليانة لمعاينة وضعية المصابين والاطمئنان على حالاتهم، وتقديم التعليمات للتكفل الجيد بهم إلى جانب الحديث لأوليائهم الذين غلبت عليهم مشاعر الخوف على فلذات أكبادهم، متمنين انتفاء مثل هذه الحوادث مستقبلا. وقال بعض التلاميذ إنهم تناولوا طبق الزيتون باللحم متبوعا بياوورت منتهي الصلاحية ليتناولوه دون علمهم ولم يتفطنوا لذلك إلا بعد تناولهم له، وهو ما يرجح أنه السبب في إصابتهم، حيث لم يستطع بعضهم المقاومة بعد الزوال وأضحوا يتساقطون مباشرة، ودخلت المصالح المعنية في حالة تأهب وتعاملت مع الحادثة بشكل سريع، للتكفل بهم، حيث بقي بعضهم تحت المراقبة لساعات. وأكد مدير الصحة أن وضعيتهم استقرت، مؤكدا تناولهم للوجبة في وقت واحد وأن المؤسسة الاستشفائية استقبلت المصابين ابتداء من الثانية زوالا إلى غاية الثامنة ليلا، مضيفا أن المصالح المعنية قامت بأخذ عينات من الياوورت المتناول لإجراء التحاليل المخبرية عليها على مستوى معهد “باستور” بالعاصمة، في حين، قامت لجنة النظافة بإتلاف كميات الياوورت بالمؤسسة التعليمية عثرت عليها متعفنة وفاسدة غير صالحة للاستهلاك.

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مقبرة أطفال بوهران تتعرض إلى التجريف والتدنيس

سيد احمد فلاحي

فجر بعض ممثلي المجتمع المدني وجمعيات حماية البيئة والطبيعة بوهران، قضية تدنيس مقبرة للأطفال تقع بمحاذاة مستشفى الأطفال “بوخروفة عبد القادر” بكناستال، وبحسب “الفيديو” الذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “أحد المرقين العقاريين” هو من يقف وراء هذا الاعتداء على حرمة المقبرة، وضريح ولي صالح مدفون بها، فالفيديو وثق تواجد “جرافة” داخل المقبرة، تقوم بجرف الأشجار وبعض القبور، وبحسب ما أكده الناشط “هواري يحياوي” لجريدة “الشروق”، أن الواقعة سُجلت صباح الأربعاء المنصرم، عندما شاهد أحد القاطنين بالقرب من المقبرة جرافة تعمل على إزالة الأشجار المعمرة والدوس على القبور، فتم الاتصال به وحضر بعض ممثل المجتمع المدني ورئيس جمعية حماية البيئة والحيوانات السيد “شفيع الله”، وتم إرغام سائق الجرافة على تعليق العملية لغاية حضور مصالح الشرطة، التي حضرت على الفور واقتادت المعني إلى مركز الأمن من أجل سماعه موجهين له تهمة تدنيس معلم مقدس ألا وهو مقبرة أطفال يرقد فيها العشرات منهم، التي كان يدفن فيها من قضى في مستشفى الأطفال بكانستال قبل سنوات، إلى أن تم تشييد جدار عازل في سنة 1996 بين المقبرة والقطعة الأرضية التابعة لأحد الخواص.

الطرف المدني الذي حرك القضية، اعتبر أن القانون واضح في هذا الشأن، حيث تنص المادة 150 من قانون العقوبات، على أن “كل من هدم أو خرب أو دنس القبور بأي طريقة كانت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2000 دج”، في حين تشدد المادة 151 على أنه “كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو في غيرها من أماكن الدفن يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 500 إلى 2.000 د.ج”

من جهته، والي وهران، السعيد سعيود، أعطى على الفور تعليمات لرئيس المجلس الشعبي البلدي، برفع دعوى قضائية على المقاول المتورط في هاته الجريمة، وسحب منه رخصة البناء، كونه أضر بالمقبرة.

مع تفاعل قضية “الاعتداء” على حرمة المقبرة، وتوالي ردود الأفعال المنددة، اتصلت “الشروق” بالسيد “ل/ع” صاحب الشركة العقارية المتهمة بالوقوف وراء هذا الحادث، لاستجلاء حقيقة ما جرى، فأكد لنا أنه استجاب فقط لدعوة أحد الجيران الذي طلب منه المساعدة على تنظيف المقبرة، التي غزتها الأوساخ والأعشاب الضارة، كونها مقبرة “منسية”، وأنه اشترط على المواطن المذكور أن تتم عملية التنظيف بشكل يدوي، صونا لحرمة القبور، لكن بعد انطلاق العملية، تفاجأ شأنه شأن بقية من عاينوا الحادث، باستقدام هذا المواطن لجرافة بداعي تسريع عملية التنظيف وجرف الأشجار الميتة وهو ما تم توثيقه بالفيديو الذي تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وأضاف أنه غير مسؤول عن هذا الفعل المنافي للتعاليم الإسلامية، الذي يُعدّ مساسا خطيرا بحرمة المقبرة، وأنه إنما ساعد على تنظيف المقبرة بحسن نية، ولا أطماع لديه في الاستيلاء على أرضية المقبرة كما تمّ الترويج له في مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا بأنه لا يعقل أن يستغل أرضية كأرضية مقبرة دون أي سند قانوني، وأنه تبعا لهول ما عاينه من تخريب للمقبرة، فإنه يتعهد بإعادة ترميم ما لحقها من أضرار، وأنه سيزينها بالأشجار، وكل ذلك من منطلق التزامه بالتعاليم الدينية والأخلاقية والقوانين، وليس بهدف إبعاد شبهة التواطؤ في هذا الفعل المشين، كما اتهمه به بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مصادر “الشروق”، أن والي وهران يكون قد استقبل المرقي العقاري، يوم الخميس، حيث وضعه في صورة ما حدث، وجدد له التزامه بإصلاح وصيانة المقبرة وتشجيرها.

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النائب العام بمجلس قضاء المسيلة يؤكد:

“العدالة ستضرب بيد من حديد المضاربة وعصابات الأحياء”

أحمـد قرطـي

أكد جمال نعيجاوي، النائب العام بمجلس قضاء المسيلة، أن العدالة ستضرب بيد من حديد كل المتلاعبين بقوت المواطنين، وستتصدى الدولة لكل من تسول له نفسه المضاربة والاحتكار وكذا إنشاء الحظائر غير الشرعية، وعصابات الأحياء ومروجي المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب النائب العام في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2023/2022، فإن التطور المرحلي للمجتمع، تطورت معه الجريمة وأساليب ارتكابها، وأن القضاء لعب ويلعب دورا هاما في أخلقة الحياة، من خلال مكافحة الأفعال التي تؤدي إلى انعدام الأمن، على غرار عصابات الأحياء التي عرفت انتشارا خطيرا نتج عنه أضرار جسيمة بالنسبة للأفراد والممتلكات وتصدى لها المشرع من خلال الأمر 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء عن طريق سن عقوبات ردعية تصل سنتين سجنا، وهو الأمر ذاته بالنسبة لحوادث المرور التي تعتبر – بحسب المتحدث – من أخطر المشاكل التي تهدد سلامة المجتمع وأمنه، حيث وضع المشرع بموجب قانون المرور آليات عملية للحد من المخالفات المرتكبة.

ووفق النائب العام، فإن ظاهرة إرهاب الطرقات يجب التكفل بها فوراً من حيث المعالجة القانونية على مستوى الضبطية القضائية والعدالة لينال المخالفون جزاءهم المناسب.

وبخصوص الحظائر غير الشرعية، فإنها تعد ظاهرة دخيلة استعملت من قبل المتطفلين بمقابل دون الحصول على رخصة، وصلت إلى حد الاعتداءات الجسدية واللفظية وحتى الممتلكات إلى أن تدخل المشرع الجزائري ووضع حدا لها عن طريق قانون العقوبات خاصة المادة 386 مكرر منه، إضافة إلى تزايد وانتشار ظاهرة تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل مخيف وسط الشباب التي يستوجب معالجتها حسب المتحدث من خلال تدخل كل الأطراف المتعددة، خاصة المدرسة والمسجد والأسرة وغيرها، ولا يمكن معالجتها عبر العقوبات فقط.

وجدد نعيجاوي التأكيد على أن العدالة ستتصدى بحزم لظاهرة المضاربة غير المشروعة بالمواد الغذائية الأساسية والمخالفة للقانون والقيم الأخلاقية التي وصلت إلى غاية المساس بالقوت اليومي للمواطنين وبأمنهم وحتى بالاستقرار العام عن طريق المضاربة والاحتكار والتلاعب وخلق الندرة وتخزين المواد الغذائية وغيرها من الأساليب، مؤكدا بأن القطاع سيتصدى وسيضرب بيد من حديد لكل من تخول له نفسه المساس بقوت المواطن.

وأكد النائب العام في كلمته بهذه المناسبة، بأن مصداقية الدولة والعدالة على وجه التحديد تكمن في تنفيذ الأحكام القضائية، وأن استقلالية السلطة القضائية تتجلى في تأسيس الأحكام، مشيرا إلى أن مرفق العدالة ملزم بالحرص على حسن استقبال وتوجيه المواطنين وفق ظروف ملائمة، كما تم تخصيص مصلحة للاستقبال من طرف قضاة النيابة، مؤكدا على أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة من خلال إمكانية تقديم الشكاوى الإلكترونية وطلبات تصحيح عقود الحالة المدنية وشهادة السوابق العدلية عن بعد، فضلا عن التقاضي الإلكتروني الذي يتطلب انخراط أسرة الدفاع.

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أخبار البويرة الوالي يتفقد عدة مشاريع بالهاشمية وواد البردي

عاين، الخميس، عبد الكريم لعموري، والي البويرة بزيارة ميدانية إلى دائرة الهاشمية لتفقد وتدشين مشاريع تنموية، وكانت أول محطة له ببلدية وادي البردي، أين أعطى إشارة انطلاق مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 21 على مسافة 3,6 كلم، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء المشروع خلال 3 أشهر.

كما أعطى الوالي إشارة انطلاق مشروع إنهاء أشغال إنجاز الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 21 ومنطقة يحياوي على مسافة 950م، وعاين بعد ذلك مشروع إنجاز جدار بمدرسة “بوزير عبد القادر” بالمرجة، إضافة إلى أشغال توسعة شبكة التطهير وشبكة المياه الصالحة للشرب بمنطقة المرجة.

وبمنطقة الفراكسة بذات البلدية، قام الوالي بتدشين مشروع إنجاز ملعب رياضي جواري، مع زيارة مشاريع السكن الاجتماعي (50+50+50) التي انتهت بها الأشغال، وكانت فرصة ليتفقد السيد الوالي المدرسة الابتدائية “براهيمي منيعي” ببلدية وادي البردي، أين وقف على ظروف تمدرس التلاميذ، إضافة إلى معاينة الملعب البلدي بالمنطقة، كما دشن مشروع صيانة الطريق الولائي رقم 21 على مسافة 3,6 كلم الرابط بين الطريق الوطني رقم 08 مكرر وقرية أهل الرقاب، وزيارة مشروع 50 مسكنا ترقوي مدعما بالصيغة الجديدة.

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حجز مخدرات ومهلوسات بحوزة عصابة من 4 أشخاص بالمسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمسيلة بجماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، كما تم حجز مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية، وفق ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة.

واستنادا إلى ذات الجهات، فقد تم حجز كمية من المخدرات تقدر بـأكثر من 403 غرام من الكيف المعالج، 102 قرص مهلوس و7 قواطع، بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدر بـأكثر من 110 مليون سنتيم ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 420 يورو، حيث تورط في هذه القضية 4 أشخاص.

وبخصوص وقائع القضية، فإنها بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بأحد أحياء قطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من الإطاحة بهم وحجز الكمية المذكورة.

ليتم في الأخير إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل الحيازة غير الشرعية للمخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاتجار في جماعة إجرامية منظمة.

.. توقيف تاجر مهلوسات بحوزته 905 قرص

حجز عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمسيلة 905 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، مع توقيف شخص يمتهن المتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية، وفق ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات الجهات.

وتعود وقائع القضية، على إثر معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها وجود شخص يقوم بترويج المهلوسات بأحد أحياء قطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل محكمة مكنت فريق التحقيق من توقيفه وحجز الكمية المذكورة، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات المتحصل عليها التي نجحت في تحديد مكانه ومنه الإطاحة به في ظرف وجيز.

وبحسب الجهات التي أوردت الخبر، فقد أنجز ضده ملفا قضائيا ومنه تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا من أجل الحيازة والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

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إطلاق قريبا 3 مشاريع لتربية المائيات بإنتاج يفوق 2000 طن بالعاصمة

ق. م

سيتم قريبا إطلاق ثلاثة مشاريع استثمارية لتربية المائيات في أقفاص بحرية بالعاصمة، بقدرة إنتاجية إجمالية تفوق 2000 طن، بحسب ما أفاد به مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر، شريف قادري.

وأوضح قادري، في لقاء صحفي مع القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، أن “اللجنة الولائية لولاية الجزائر، صادقت على ثلاثة مشاريع استثمارية لتربية المائيات في أقفاص بحرية، في تجربة هي الأولى من نوعها في العاصمة”.

وأضاف أن “القدرة الإنتاجية لكل واحد من هذه المشاريع الثلاثة، التي ستتم بتمويل خاص، قد تصل إلى أزيد من 720 طن لكل مشروع على حدة”.

ويتضمن كل مشروع 24 قفصا بقطر قدره 30 مترا لكل واحد من الأقفاص، حيث إن كل قفص له سعة قدرها 90 طنا، حسب شروح قادري.

ومن أجل رفع الإنتاج السمكي في البلاد، أبرز المسؤول أنه سيتم، في إطار تشجيع الصيد في أعالي البحار لاستغلال الثروة السمكية، وضع حيز الخدمة سفينتين جديدتين وذلك قبل نهاية السنة.

كما سيتم تجنيد السفن الـ 35 التي شاركت في الحملة الأخيرة لصيد التونة من أجل مباشرة عمليات الاصطياد في أعالي البحار، وذلك لاستغلال هذه الثروة السمكية سواء للاستهلاك المباشر أم في الصناعة التحويلية.

ولفت قادري إلى تسجيل تناقص في الثروة السمكية على مستوى الحوض المتوسط، بسبب التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان بالدرجة الأولى برمي النفايات المنزلية والصناعية.

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حملة كشف مجانية عن سرطان الثدي بجامعة “زيان عاشور” بالجلفة

ق. م

شهدت جامعة “زيان عاشور” بالجلفة، مؤخرا، تنظيم حملة كشف مجاني لسرطان الثدي، بمناسبة فعاليات الشهر الوردي.

وأوضح رئيس الجامعة، الحاج عيلام، أن هذه الحملة التي دامت ثلاثة أيام كاملة بدأت بتنظيم نشاط تحسيسي بقاعة المحاضرات الكبرى أطره أطباء مختصون في أمراض النساء وطب الأورام، قبل الانطلاق في عملية الكشف.

وتهدف الحملة التطوعية التي عرفت حضور ممثلي عدة جمعيات رافقوا مرضى السرطان، تعزيز ثقافة الكشف المبكر التي تساهم إلى حد بعيد في مجابهة هذا النوع من الأمراض السرطانية، كما أكده المختصون.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحملة التطوعية استهدفت الطالبات والنساء العاملات بهذا الصرح الجامعي، وواكبتها حملة تبرع بالدم جرى تنظيمها بالتنسيق مع المصالح الاستشفائية على مستوى فضاء الجامعة.