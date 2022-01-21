أخبار الجزائر ليوم الجمعة 21 جانفي 2022

حجز لحوم فاسدة بالوادي، الإطاحة بمروجي مخدرات صلبة ببجاية

وزير العدل: إجراء المثول الفوري لم يحقق الأهداف المرجوة

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشد طبي، الخميس، بأن إجراء المثول الفوري، لم يحقق بعد الأهداف المرجوة منه، والتي تم تسطيرها من قبل وزارة العدل لأسباب ربطها بطريقه تطبيق الإجراء، والذي سيتواصل العمل به خلال السنة الجارية، قبل إعادة النظر فيه واتخاذ القرار المناسب، أي مواصلة العمل به أو إلغاؤه نهائيا.

وشدد الوزير في نفس الوقت على ضرورة أن يأخذ بعين الاعتبار الجانب الوظيفي لتقديم الخدمات للمواطنين، في أحسن الظروف، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة من خلال خلق ممرات خاصة بهم مع استعمال عدة تقنيات لتسهيل وصولهم إلى مبتغاهم.

وخلال معاينته لكل من مشروع إنجاز مقر جديد للمجلس القضائي، وأشغال المؤسسة العقابية بانسيغة في خنشلة، أعطى وزير العدل حافظ الأختام، تعليمات تتعلق بضرورة خلق فضاء خارجي للمساجين، بالقرب من المؤسسة العقابية، من خلال استحداث بيئة مفتوحة، تتخذ شكل مركز فلاحي ذي منفعة عامة لتشغيل المحبوسين، إضافة إلى تسريع وتيرة الأشغال مع ضمان معيار الجودة في الإنجاز لذات المشروعين المسجلين سنة 2007، مؤكدا على ضرورة تدعيم القطاع فيما يتعلق بالتكفل الصحي، لضمان خدمات جيدة تتماشى وما تشهده المنظمة الصحية في الوقت الراهن.

وختم وزير العدل زيارته بلقاء استثنائي مع أعضاء نقابة المحامين، بمقر محكمة خنشلة، مؤكدا أن وزارة العدل تعمل جاهدة من أجل توفير المناخ المناسب والظروف المثلى لهيئة الدفاع، من أجل أداء مهامها على أكمل وجه.

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حجز لحوم فاسدة بالوادي

حجز بحر الأسبوع المنصرم، 1460 كلغ من اللحوم البيضاء والحمراء، بإحدى المحلات التجارية المتخصصة في بيع اللحوم بعاصمة ولاية الوادي، وذلك أثناء قيام الفرقة المشتركة للرقابة ومراقبة النوعية وقمع الغش، المتكونة من عناصر المصلحة الولائية للشرطة العامة وبالتنسيق مع مديرية التجار ومديرية المصالح الفلاحية لولاية الوادي.

وجاءت هذه العملية حسب بيان مديرية الأمن الولائي، في إطار محاربة الأنشطة التجارية غير المشروعة، وخاصة الماسة بالصحة العامة، أين ضبط كميات من اللحوم البيضاء والحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري ومخالفة لشروط التخزين وكذا النظافة الصحية وصلاحية السلع.

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27 ملفا استثماريا معطلا قيد الدراسة بتيزي وزو

تم إدراج قيد الدراسة، ما لا يقل عن 27 ملفا استثماريا معطلا بتيزي وزو، بحر هذا الأسبوع، على مستوى خلية المتابعة المنصبة لهذا الغرض لدى ديوان الوالي، وفق ما علم من مصالح الولاية.

وتواجه هذه المشاريع الاستثمارية جملة من القيود المتعلقة بشكل أساسي بالربط بشبكات الطاقة (الكهرباء والغاز)، وأدوات التعمير (تصاريح البناء وشهادات المطابقة)، وكذا أشغال تهيئة المحيط وإصدار رخص الاستغلال.

وأكد المكلف بالاتصال لدى الولاية، مقران عويش، في هذا الشأن، على “رفع القيود عن نحو 50 بالمائة من الملفات المعالجة بحضور جل المسؤولين المعنيين والمستثمر “عند الضرورة”.

كما أفاد بالتكفل بالعدد المتبقي من الملفات خلال الاجتماع الأسبوعي المقبل للجنة، موضحا أن “جميع الملفات التي ستعرض على الخلية سيتم دراستها والتكفل بها”.

وتتكفل هذه الخلية، المنصبة على مستوى ديوان الوالي، بمتابعة جل المشاريع الاستثمارية الخاصة والعمومية بولاية تيزي وزو، بهدف تطهير كل الملفات العالقة والنهوض بالتنمية المحلية.

وكان الوالي جيلالي دومي قد عبر في تصريح سابق عن امتعاضه إزاء وضعية الاستثمار بالولاية ومختلف المعوقات التي يواجهها المستثمرون.

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السلطات تشترط الجواز الصحي لدخول الفضاءات بالمسيلة

أحمد قرطي

شددت سلطات ولاية المسيلة على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة، للحد من تفشي فيروس كورونا، في ظل ارتفاع عدد الإصابات في الفترة الأخيرة. كما جددت الدعوة إلى المواطنين من أجل أخذ اللقاحات، بحسب ما خلص إليه اجتماع اللجنة الأمنية الموسعة.

وبغية تعزيز التدابير الوقائية لتفادي انتشار فيروس كورونا 19، فقد دعت الوصاية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من طرف مديري الهيئة التنفيذية والمصالح المعنية لاعتماد وتطبيق نظام الجواز الصحي للدخول إلى الملاعب بمختلف أصنافها وأماكن إجراء التظاهرات والمنافسات الرياضية وقاعات الرياضة والمنشآت الرياضية والمسابح وكذا الفضاءات والأماكن التي تحتضن اللقاءات والمؤتمرات والندوات، المتاحف وفضاءات وأماكن العروض وفضاءات وأماكن إجراء الاحتفالات والأحداث ذات الطابع الوطني والمحلي، وهو الأمر ذاته بالنسبة للقاعات والصالونات والمعارض وقاعات الحفلات والحمامات، فضلا عن مضاعفة الحملات التحسيسية على أوسع نطاق واحترام الإجراءات الوقائية، خاصة بالمؤسسات التربوية والمساجد والأسواق والمحلات التجارية ووسائل النقل وغيرها والفضاءات المستقبلة للجمهور وتكثيف عمل لجان المراقبة وتطبيق المخالفات الردعية على أصحاب المؤسسات المستقبلة للجمهور ووسائل النقل، المخالفة لعناصر البروتوكول الصحي الواجب اتباعه، مع الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي المطبق في مختلف الفضاءات سواء الخاصة أم العامة، وذلك من خلال التعقيم الدائم للأماكن واحترام إجراءات التباعد الاجتماعي، مع دعوة كل الفاعلين في المجتمع بكافة أطيافه للتوعية على مختلف المستويات سواء بصفة ميدانية أم إلكترونية، وإشراك كافة فعاليات المجتمع المدني لمواجهة الجائحة باعتبارها مسؤولية الجميع وتكثيف عمليات التعقيم والعمليات التحسيسية بمرافقة مختلف المصالح وخاصة على مستوى مختلف المرافق المستقبلة للجمهور.

وحسب نتائج الاجتماع فقد تقرر مواصلة تنظيم برامج تحسيسية خاصة للوقاية من هذا الفيروس عن طريق مختلف الوسائل كمنابر المساجد ووسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي والعمل على مراقبة جميع الفضاءات والنشاطات التي تستقطب أو التي تخلق تجمعا للمواطنين ومدى تقيدها باحترام البروتوكول الصحي وإشراك الجميع وتجنيدهم كل على مستواه لضمان احترام وتطبيق البروتوكول الصحي وتوفيره وعلى ضرورة أخذ اللقاحات التي تبقى متوفرة على مستوى العيادات المتعددة الخدمات والنقاط المخصصة لذات الغرض.

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أكثر من 600 شاب يزورون مركز التعذيب بأهل القصر

فاطمة عكوش

ينتظر أن يزور أكثر من 600 شاب مركز التعذيب بتيليوان ببلدية أهل القصر بولاية البويرة، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، المصادف لـ 18فيفري، وذلك من تنظيم ديوان مؤسسات الشباب والرابطات الولائية الشبانية ومنها الهواء الطلق، الترفيه وتبادل الشباب، الرابطة الولائية لجمعيات نشاطات الشباب والتنسيق الثقافي، ومؤسسات الشباب، وتحت شعار “أبناء الجزائر أوفياء لشهدائهم”.

وقد تم تسطير برنامج خاص، حيث سيتم يوم 17 فيفري تنظيم معرض صور خاصة بالمناسبة، فضلا عن قافلة شبانية “ذاكرة وتاريخ” لزيارة مركز التعذيب بتيليوان لفائدة 600 شاب من مختلف بلديات الولاية، كما تنظم مسابقة ثقافية حول تاريخ الجزائر ما بين مؤسسات الشباب للولاية وأمسية من تقديم النادي الأدبي والفكري لديوان مؤسسات الشباب لولاية البويرة، ولقاءات في الشعر الوطني الثوري، كما سيتم عرض أفلام ثورية، وبنفس المناسبة تنظم مسابقة ولائية في الرسم تحت شعار “الشهداء بريشة الأطفال” بمشاركة 3 أطفال لكل مؤسسة شبانية بتعداد 219 مشارك، بالإضافة إلى دورات رياضية .

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الإطاحة بمروجي مخدرات صلبة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بجاية من الإطاحة بشخصين تتراوح أعمارهما ما بين 23 و34 سنة، ينحدران من إحدى الولايات الشرقية للوطن وبحوزتهما أقراص من مخدر “الإكستازي”.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بوضع نقطة مراقبة بالمدخل الغربي لمدينة بجاية، أين تم توقيف مركبة سياحية على متنها شخصين، بعد التلمس الجسدي لسائق المركبة الذي كانت تبدو عليه ملامح الارتباك والقلق، أين ضبط بحوزته كيس شفاف فيه 27 قرصا من المخدر الصلب “إكستازي”، وعليه تم تحويل السائق رفقة مرافقه إلى مركز الشرطة للتحقيق معهما في شأن القضية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية وإنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهما، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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حجز 18 قنطارا من الأسماك المجمدة الفاسدة بمستغانم

ق. م

تمكنت فرقة الأمن العمومي بأمن ولاية مستغانم على مستوى حاجز أمني بمدخل المدينة، من حجز كمية معتبرة من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك.

العملية تم إنجازها في حدود الساعة 14 سا زوالا من يوم 19 جانفي الجاري، حيث تم توقيف شاحنة تبريد مرقمة بترقيم ولاية الجزائر، وبعد تفتيشها وإجراء المعاينات اللازمة، اكتشفت روائح كريهة تنبعث من الأسماك المجمدة المحملة على متنها، كما تم اكتشاف أن جهاز التبريد معطل، مما أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة وذوبان الجليد، عليه تم توقيفها والاتصال بالمصالح البيطرية التابعة لمكتب الصحة والنظافة لبلدية مستغانم، التي عاينت كمية الأسماك والمقدرة بـ18 قنطارا من أنواع مختلفة، وبينت المعاينة البيطرية أنها غير صالحة للاستهلاك، ليتم حجزها وإتلافها بمركز الردم التقني بمنطقة خروبة بمستغانم بحضور كافة المصالح المعنية.

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حجز 3 قناطير من اللحوم الحمراء فاسدة في بوسعادة

أحمد. ق

حجز أعوان الرقابة بمديرية التجارة وترقية الصادرات بالمسيلة، 3 قناطير من اللحوم البيضاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، حسب ما أفاد به بيان صادر عن ذات الجهات، وذلك في عملية نوعية لأعوان الرقابة بالمفتشية الإقليمية للتجارة وترقية الصادرات بمدينة بوسعادة، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مستوى حاجز ثابت، تم حجز كمية تقدر بـ300 كيلوغرام، من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، إثر مراقبة روتينية، وعلى إثر هذه المخالفة تم سحب وإتلاف الكمية على مستوى مركز الردم التقني ببوسعادة واستدعاء المعني لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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توقيف سوري متورط في المضاربة بالزيت والسكر بسطيف

سمير مخربش

أمر، الخميس، قاضي الجنح بمحكمة سطيف، بإيداع رعية من جنسية سورية الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة بمادتي الزيت والسكر اللتين كانتا مكدستين في مستودع غير معلن عنه.

العملية جاءت بعد تحرك الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سطيف، رفقة فرقة مراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية سطيف، حيث قامتا بتتبع حركة مشبوهة لبعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي تم إخفاؤها بمستودع غير معلن عنه، وبعد وضع خطة محكمة، تمت مداهمة فضاء للتخزين يقع بحي القصرية بسطيف، أين عُثر على كميات هامة من مادتي الزيت والسكر قدرت بـ1368 صفيحة زيت من سعة 5 لتر والتي تعادل في مجملها 6840 لتر، بالإضافة إلى 600 كيس من مادة السكر من سعة 20 كلغ و50 كيسا من سعة 25 كلغ.

والمثير للانتباه أن المشتبه فيه من جنسية سورية يدعى “أ. ب. س” البالغ من العمر 62 سنة، والذي دخل عالم التجارة في الجزائر منذ مدة وأصبح من مسوقي المواد الغذائية الضرورية، وتعلم العديد من الطرق المتبعة في تحويل البضائع عبر ولايات الوطن.

وقد أحيل المتهم على مركز الشرطة، أين خضع للتحقيق، ليحوّل بعدها إلى الجهات القضائية، وبعد المثول الفوري أمر قاضي الجنح بمحكمة سطيف بإيداع المتهم الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية وفقا للمادتين 02/13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مع برمجة جلسة المحاكمة بتاريخ 27 جانفي المقبل.

وبهذه العملية تكون الفرقة المختلطة بين مصالح الأمن والتجارة بولاية سطيف، قد وضعت يدها على كمية جديدة من المواد الغذائية المحولة بطرق احتيالية، بعد تلك التي حجزت في أيام سابقة والتي شملت نحو 44 ألف لتر من الزيت حجزت ببلدية عين ولمان في مستودع غير معلن عنه، كما تم توقيف 6 تجار بحوزتهم نحو 35 ألف لتر من زيت المائدة كانت مخبأة بغرض المضاربة.

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صور صادمة لصراصير في الخبز بسوق أهراس

نادية طـلحي

لا حديث في ولاية سق اهراس منذ مساء الأربعاء، سوى عن الصور الصادمة التي نشرها موقع مديرية التجارة بالولاية على الفايس بوك، لقطع من الخبز بها صراصير، حيث تجاوب المواطنون بقوة مع الصور، وغردوا مطالبين بمحاسبة الفاعلين حتى يكونوا عبرة للبقية، وقد كشفت خرجة ميدانية قامت بها فرق الرقابة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش لمديرية التجارة وترقية الصادرات بولاية سوق أهراس، خلال معاينتها لنشاط المخابز والوقوف ميدانيا على مدى احترامها للنظافة والنظافة الصحية، عن عدم احترام إحدى المخابز لشروط النظافة بعد معاينة وجود حشرات وصراصير على باب تخمّر مادة الخبز، كما عثر أعوان فرق الرقابة على صرصور مغروس في قطعة خبز معروضة للبيع، وهو ما من شأنه حسب بيان مديرية التجارة أن يؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وقد تم على الفور اتخاذ الإجراءات الردعية طبقا لما تنص عليه القوانين مع إعداد ملف متابعة جزائية ضد صاحب المخبزّة.

وكانت إحدى فرق الرقابة التابعة لملحقة مديرية التجارة بدائرة مداوروش، قد تمكنت خلال خرجة ميدانية لمراقبة جميع الأنشطة التجارية ببلدية مداوروش، قصد مراقبة شروط حفظ وعرض المواد الغذائية وكذا مدى الرقابة الذاتية قبل وضع مختلف المنتوجات للاستهلاك على مستوى سلسلة التسويق، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية، قدر وزنها الإجمالي يـ 58 كلغ، منها مادة الأرز والجبن والزبدة والحلوى والشكولاطة، بالإضافة إلى مجموعة من مواد التنظيف منتهية الصلاحية، والتي كانت معروضة للبيع داخل أحد محلات البيع بالتجزئة للتغذية العامة ببلدية امداوروش.

وفي الوقت الذي تم فيه حجز تلك الكمية من السلع وإتلافها في المفرغة العمومية للبلدية، تم إعداد ملف متابعة قضائية ضد صاحب المحل التجاري، لمخالفته شروط الممارسة التجارية، خاصة أن تلك المواد تشكل خطرا على صحة وسلامة مستهلكيها.

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مستورد حاول تهريب 124 مليون دولار نحو تركيا

ب. يعقوب

كشف مصدر قضائي لـ”الشروق”، عن صدور أمر بالقبض الدولي بحق صاحب شركة وهمية لاستيراد معدات الألمنيوم، في إطار التحقيق التكميلي في قضية محاولة تحويل 124 مليون دولار نحو تركيا، وحسب مصادر مؤكدة، فإن الشخص الفار المشتبه بتواجده في أوروبا، تم توجيه عدة استدعاءات له للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في وهران، منذ أن فجرت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية للدرك، ملف الحال في منتصف سنة 2016، إلا أنه رفض المثول أمام هيآت التحقيق، التي لم تطو الملف لحد الساعة، حيث يقبع أربعة أشخاص وراء القضبان، بينما يخضع تسعة آخرين لنظام الرقابة القضائية، وشخص آخر وهو مستورد الألمنيوم يوجد في حال فرار.

وعلم في هذا الإطار، أنه تم إصدار أمر بالقبض الدولي بحق المستورد الضالع في استيراد 50 حاوية بميناء وهران من مادة الأنابيب البلاستيكية بأسعار مضخمة جدا، وتم هذا الإجراء القضائي على خلفية تخلف هذا الأخير حضور جلسات التحقيق أمام العدالة، التي ترى أنه الحلقة الأبرز في قضية استيراد المعدات المذكورة من تركيا، من خلال توطينات مشبوهة ببنوك عمومية وأجنبية تنشط في الجزائر.

وتأتي هذه الإجراءات المتسارعة في ملف محاولة تهريب 124 مليون دولار نحو مصارف سرية في تركيا، بعد شهر فقط من رفض قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، ملتمسا الإفراج تحت مبرر صحي، عن أربعة متهمين بينهم مسيرو شركات خاصة ومدير مؤسسة مصرفية، الذين يتواجدون وراء القضبان بأوامر صادرة عن قاضي التحقيق بمحكمة وهران.

هذه الإجراءات الجديدة التي لجأت إليها العدالة لإتمام التحقيقات في ملف يعود إلى خمس سنوات وظل موضوع حديث الرأي العام في وهران لضخامة الأموال المهربة إلى الخارج تحت غطاء الاستثمار الخارجي، سبقتها تدابير أخرى سلكها القضاء الجزائري، الذي كان قد أرسل إنابة قضائية دولية إلى السلطات القضائية التركية بموجب اتفاقية التعاون الثنائي القضائي والأمني التي تربط البلدين، لأجل الحصول على معلومات بشأن الشركة التركية المصدرة للمعدات المستوردة من قبل شركات وهمية بوهران كغطاء لتحويل 124 مليون أورو نحو إسطنبول التركية.

كما ترمي الإنابة القضائية الدولية إلى معرفة قيمة الأموال المهربة إلى تركيا وعدد العمليات التي تمت في هذا الشأن، إضافة إلى تحديد هويات الأشخاص الذين كانوا يتعاملون مع الشركة التركية، التي كانت سبباً رئيسياً في تحويل ملايين الدولارات إلى خارج البلاد، حيث توصل الفريق المحقق في محكمة وهران، إلى معطيات هامة، تؤكد أن غالبية التوطينات المتعلقة باستيراد المعدات تمت عبر وكالات بنكية عمومية وخاصة في وهران، وأنها تقع تحت طائلة عدم الإخطار بشبهة تحويل الأموال صوب الخارج، مثل ما هو الحال مع بنك الجزائر الخارجي، بنك سوسيتي جنرال وبنك التنمية المحلية.

ومعلوم أن قضية الحال التي لم تحسم العدالة أطوارها لحد الآن، كانت فجرتها المصالح الأمنية في وهران، إذ أفصحت التحريات أن هناك شركات وهمية كانت أبرمت صفقات خيالية مع شركة تركية لاقتناء الألمنيوم وتحويل النفايات الحديدية وغير الحديدية إلى سبائك بغرض بيعها أو تصديرها بفواتير مضخمة.

وتضمن الملف الموضوع قيد التحقيق المستمر، عدة أسماء يشتبه بوقوفها وراء القضية، منها أربعة رؤساء شركات استيراد، إطار سابق بمصنع “توسياتي” التركي بوهران كمتهم لورود اسمه في مراحل التحقيق التكميلي، الذي سمح لشركات محلية بتهريب أموالها عبر صفقات وهمية وبفواتير مضخمة جدا، عن تعاملات مشبوهة لبيع النفايات الحديدية وغير الحديدية، إلى جانب مديري مؤسسات مصرفية عمومية وخاصة “أجنبية”.

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توقيف عناصر شبكة لتهريب الحراقة وحجز قارب سريع بوهران

تمكنت مصالح الشرطة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي البشير بأمن دائرة بئر الجير لأمن ولاية وهران، من الإطاحة بأفراد شبكة كانوا بصدد الإعداد لرحلة إبحار سري وتهريب مهاجرين، حيث أسفرت العملية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 30 و34 سنة، أحدهما محل أمر بالقبض.

عملية التوقيف تمت إثر شكوى تقدمت بها سيدة مفادها محاولة أشخاص غرباء اقتحام مسكنها المستأجر لأحد الأشخاص، بعد التكفل بالقضية باشرت عناصر الفرقة تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة، وبعد عملية مداهمة للمسكن تم توقيف 6 أشخاص بداخله من بينهم المشتبه فيه الرئيسي، وهذا بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية باستصدار إذن بالتفتيش من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، حيث كانت النتائج ايجابية بحجز داخل مرآب المسكن المستأجر، قارب سريع من الحجم الكبير 07 أمتار و80 سنتمترا، مزود بمحرك (300 حصان) من نوع ماركوري بمقطورة، إلى جانب معدات وأغراض تستعمل في الهجرة السرية متمثلة في 8 صدريات نجاة من الغرق، 2 مجادف زورق، دلو مازوت سعة 20 لترا، أين تبين أن هذه المحجوزات تستعمل لتنظيم عمليات الإبحار السري، ليتم تحويل الأشخاص الموقوفين للمصلحة لاستكمال التحقيق في القضية، مع تواصل التحقيقات الأمنية مع الموقوفين الذين صرحوا أنه تم جلبهم من قبل المشتبه الرئيسي في القضية من أجل نقل المعدات مقابل مبلغ مالي قدره 1500 دينار.

كما اتضح أن من بينهم شخص محل أمر بالقبض في قضية سرقة مواشي صادر عن إحدى المحاكم بولاية غربية.

وأسفرت التحقيقات مع المشتبه فيه الرئيسي، عن أنه كان بصدد الإعداد لعملية إبحار سري مقابل مبلغ مالي قدر 75 مليون سنتيم للشخص الواحد، انطلاقا من أحد الشواطئ بعين الترك، وهذا بعد نقل المعدات إلى هناك بمساعدة هؤلاء الأشخاص، ليتم تحرير ضدهم إجراء قضائي سيحالون بموجبه على العدالة.

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تفكيك شبكة مختصة في تهريب البشر بسكيكدة

إسلام. ب

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسكيكدة، الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من أربعة أشخاص، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخري، وينشط أفراد هذه العصابة في مجال الإعداد والتحضير لرحلات الهجرة السرية عبر البحر وحجز واسترجاع القارب المستعمل في عملية الهجرة.

وتعود وقائع القضية إلى تاريخ بداية الشهر الجاري، أين تم العثور على قارب نزهة بالمكان المسمى رأس فراو المحاذي لشاطئ القصر، ببلدية كركرة من المحتمل استعماله في عملية هجرة غير شرعية، على الفور تم التنقل لعين المكان والقيام بتمشيط للشريط الساحلي بكركرة والقل، حيث تم العثور على ثلاثة أشخاص موتى غرقا تتراوح أعمارهم ما بين 26 و37 سنة، وإنقاذ ثلاثة آخرين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و32 سنة، ينحدرون من ولايات سكيكدة وقسنطينة، مواصلة التحقيق وتنشيط عنصر الاستعلامات والاستغلال الأمثل للمعلومات المستقاة، تم تحديد هوية 6 أشخاص المشتبه فيهم في تنظيم رحلة للهجرة غير الشرعية انطلاقا من شاطئ القصر غير المحروس ببلدية كركرة على متن قارب للنزهة مقابل مبلغ مالي قدره 40 مليون سنتيم للشخص الواحد، أين أفضت التحقيقات إلى توقيف أربعة منهم، فيما بقي شخصان في حالة فـرار، ليتم تم تكوين ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، في انتظار محاكمتهم في إحدى دورات محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، بجناية تهريب المهاجرين.

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تمويل 18 عملية في مجالات التراث.. و7 مؤسسات تحصل على الدعم

زهية. م

أعطت مصالح وزارة الثقافة موافقتها على تمويل 18 عملية في مجالات التراث الثقافي المادي وغير المادي بمبلغ إجمالي قدره 873.156.471 دج خلال السداسي الثاني من سنة 2021.

وتندرج هذه العملية حسب بيان للوزارة في إطار التكفل بحماية وترميم وتثمين التراث الثقافي الوطني.

وكشف بيان الوزارة أن الملفات التي حصلت على القبول جاءت بعد عملية الفرز التي طالت الطلبات التي وصلت اللجنة عبر البوابة الرقمية المخصّصة لهذا الغرض، حيث تكفل خبراء التراث الثقافي على معاينة ودراسة 48 ملفا وصل الوزارة قبل اختيار 18 ملفا استوفى الشروط المطلوبة بعد “تفعيل الصندوق الوطني للتراث الثقافي بعد سنوات من الركود”.

وأضاف البيان أنه استنادا لبرنامج عمل الحكومة القاضي بحفظ وصون ذاكرة الأمة، من خلال استغلال كل القدرات المتوفرة، شمل هذا الدعم عمليات ترميم وحفظ ممتلكات ثقافية محمية وإجراء حفرية أثرية وكذا 7 عمليات لتثمين التراث الثقافي.

واستنادا إلى البيان فإن هذا الدعم ذهب إلى 7 مؤسسات تحت الوصاية ويتعلق الأمر بالحظائر الثقافية للأهقار والتاسيلي ناجر وتندوف (3عمليات) والمركز الوطني للبحث الأثري (عملية واحدة) والديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية (8عمليات) والمتحف الوطني العمومي للزخرفة والمنمنمات والخط العربي (عملية واحدة) والمتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية لقسنطينة (عملية واحدة)، كما استفاد أيضا عدد من جمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال الثقافي والتراثي.

للإشارة كان الصندوق الوطني للتراث الثقافي قد استغل لتمويل حفريات ساحة الشهداء بالجزائر العاصمة في ورشة حفريات ميترو الجزائر، من طرف المركز الوطني للبحث في علم الاثار سنة 2013.

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الحياة التالفة.. أزمة النفس الحديثة

س. ع

صدر مؤخرا كتاب “حياة تالفة…أزمة النّفس الحديثة”، لأستاذ علم النفس تُود سْلَون، عن داريْ ابن النديم الجزائريّة والروافد الثقافية ببيروت، وترجمة عبد الله بن سعيد الشهري.

ويفترض عنوان الكتاب الحالي أن النفس الحديثة تعاني من أزمة، وينطلق المؤلف عبر فصوله المختلفة ليتفقّد طبيعة هذه الأزمة وأبعادها ومستوياتها، مضطلعاً بعد ذلك بمهمة الكشف عن الأبنية النفسية الضارة التي شكّلها النظام الحداثي الرأسمالي مدعوماً بأيديولوجيا القهر والاستغلال المادي الاستهلاكي.

ومن أجل تطوير إطار عام لفهم النفس في سياق مجتمعي، عمد المؤلف إلى استكشاف أثر الحداثة على النفس، لينظر أولاً في الكيفية التي تؤدي بموجبها مختلف العمليات المتصلة بالتحديث المجتمعي – العمليات البيروقراطية، وعمليات التحضر، والعلمنة، والتصنيع، على سبيل المثال – إلى إنتاج تلك الكوكبة من الممارسات والمؤسسات المجتمعية التي تُعرف بالحداثة.

كما يصف ويقيّم الكاتب جملة من زوايا النظر التي تتوخى تفسير كيفية تأثير الحداثة في ذواتنا نفسيًا، بناءً على هذه الانتقادات، سوف يُعاد تحليل موضوع أثر الحداثة في النفس من أجل تحديد أزمة الحالة النفسية الحديثة.

وفي غضون ذلك، سوف يصرّ المؤلف على أهمية تحليل تطور الشخصية، والحياة اليومية، والأيديولوجيا، والعمليات الاجتماعية التاريخية تحليلاً تركيبيًا بدلاً من تحليلها كظواهر معزولة.

وفي الخاتمة، سوف يُخضع المؤلف بعضًا من التداعيات العملية لهذا التحليل على المجتمعات والأُسَر والنطاق السياسي الاقتصادي الأعم للدراسة والفحص.

ويُعتبر هذا الكتاب، بحسب المقدمة، إسهامًا في مشروع التأسيس لعلم نفس نقدي بديل بشكل عام، حيث يتحدى علم النفس النقدي تلك الجوانب في الوجهات النفسية التي تخدم وظائف أيديولوجية، مذهب الفردانية والاختزال على سبيل المثال.

كذلك من شأن علم النفس النقدي أن يُخضِع للمساءلة تلك المؤسسات والممارسات التي لا تعزز الإعراب عن الحاجات والرغبات الإنسانية وإشباعها، لأن الغاية من علم النفس النقدي، كما يراها المؤلف، هي تعرية المصادر الاجتماعية التي تنبع منها المعاناة الإنسانية، واقتراح ترتيبات بديلة.

ولكي يستبق الأمر قليلاً، سيفحص الكاتب في عمله الأكاديمي تلك الفكرة الدارجة القاضية بأن لعملية التحديث عواقب نفسية مَرَضِية (باثولوجية). حيث يعتقد أننا نشاهد أعراض هذه العواقب في معدلات الجرائم والانتحار، في الأسر المفككة، وشقاء الأحياء الفقيرة في الحضر، وفي أفول المدن الصغيرة، وأعداد الناس المتقدمين للعلاج من اضطرابات الاكتئاب والتوتر، والبيانات المأخوذة من دراسات مسحية تحكي مشكلة الضجر حتى في غمرة الوفرة المادية.

لقد بلغ الأمر بالحالات النفسية المتنوعة المرتبطة بالتحديث أن استعصت على التصنيف أكثر من التغييرات المادية، إلا أن الأسئلة التالية تستحق اهتمامًا يوازي علاقات التقنية بالمحيط الحيوي، ولذلك تساءل الكاتب: هل يمكن للتحديث المجتمعي أن يُربط بشكل منظم مع المعاناة العاطفية الآخذة في التصاعد على نطاق واسع؟ هل يمكن لعديد الإنجازات المادية والتقنية، التي نُعلي من شأنها باسم التقدم، أن تولّد بالفعل أشكالاً من الفردانية هي أردأ حالاً من تلك التي كان يمكن أن تنشأ لو أن التطوير المجتمعي سلك مساراً مختلفًا؟ إن كان الأمر كذلك، فهل في وسع المرء أن يحدد جملة من الاستراتيجيات الاجتماع-سياسية التي من شأنها أن تُحسِنُ التصدي للسِّمات المعضلة للحداثة؟

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دي ميستورا ينهي زيارته للمنطقة وسط دعوات لاستفتاء لتقرير المصير

وليد. ع

اختتم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس، زيارته الأولى للمنطقة منذ تعيينه في أكتوبر الماضي، على خلفية تأكيد جبهة البوليساريو لموقفها المؤيد لحل سياسي يقوم على استفتاء لتقرير المصير.

بعد أن بدأ رحلته من المغرب، أحد طرفي النزاع، في 13 جانفي الجاري، توجه الدبلوماسي الإيطالي-السويدي، الذي تتمثل مهمته الرئيسية في إعادة بعث المسار السياسي في الصحراء الغربية، إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، في 15 و16 من نفس الشهر، حيث التقى العديد من مسؤولي جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.

وأشار المسؤولون الصحراويون الذين التقى بهم المبعوث الأممي للصحراء الغربية، يوم السبت الماضي، إلى تمسكهم بـ “الاستقلال الوطني الكامل”، مؤكدين أن “الاستفتاء يظل حلا وسطا مقبولا”.

كما أشاروا إلى أن العدوان المغربي الذي استهدف مدنيين صحراويين عزل في المنطقة العازلة من الكركرات في 13 نوفمبر 2020 هو الذي نسف اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، أوبي بوشرايا بشير، قد أكد عشية ذلك، أن نجاح مهمة ستافان دي ميستورا يعتمد على تبني مقاربة سلمية لتسوية النزاع، وفقًا لخطة السلام للأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية.

وكان في استقبال ستافان دي مستورا يوم الأحد الماضي، الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بمقر الرئاسة، وخلال المحادثات التي دارت بين الطرفين، جدد الرئيس الصحراوي التأكيد على موقف جبهة البوليساريو المؤيد لحل عادل ومنصف كفيل بضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال الكامل.

كما فضحت زيارة دي ميستورا إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين، سياسة الدعاية المغربية، القائمة على أكاذيب صريحة حول وضع اللاجئين الصحراويين.

وفي حديثه يوم الاثنين خلال ندوته الصحفية اليومية التي نشطها بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، نفى المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريتش، بشكل قاطع المعلومات الكاذبة التي نقلتها وسائل إعلام مغربية بشأن الوجود المزعوم لجنود أطفال خلال زيارة المبعوث الشخصي للصحراء الغربية إلى مخيمات تيندوف.

وأضاف قائلا ” طلب مني أن أتحدث عن ما رآه (ستافان دي ميستورا) خلال زيارته لتيندوف ويمكنني أن أقول أنه كان هناك حشد كبير عندما زار المبعوث الشخصي المخيم…لم ير الجميع بطبيعة الحال و لكنه لم ير أي جندي صغير كما نقله البعض”.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الوزير المستشار بالرئاسة ، البشير مصطفى السيد، إن زيارة دي ميستورا لمخيمات اللاجئين “سمحت له (. ..) بكشف الدعاية المغربية الكاذبة، أمام المجتمع الدولي”، مشيرا إلى أن نظام المخزن أصيب بالذعر إزاء” الصورة الإيجابية التي أعطاها الصحراويون والتي تؤكد تمسكهم بالحرية “.

وسافر الدبلوماسي الإيطالي-السويدي، يوم الاثنين الماضي، إلى موريتانيا (البلد المجاور و المراقب)، حيث كان في استقباله الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بحضور عديد المسؤولين الموريتانيين، ومنسق برامج الأمم المتحدة في موريتانيا، أنطوني أوهيمينغ بواماه، وكذلك مساعدة ستيفان دي ميستورا، شارون أوبراين.

أما يوم الأربعاء فقد تحادث المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، في الجزائر، مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان في زيارة عمل إلى الجزائر، بصفتها بلد جار ومراقب، في ختام جولته الأولى في المنطقة.

وقد شدد الوفد الجزائري، من بين أمور أخرى، على ضرورة “مراعاة الضرورة الحتمية المتمثلة في الممارسة الحرة للشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، مهما كانت المسارات المتوخاة”، وفقًا لبيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

من جانبه، تناول وزير شؤون خارجية إسبانيا (القوة المديرة للصحراء الغربية)، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الثلاثاء الماضي، المسألة الصحراوية خلال أول لقاء له مع وزير الخارجية الأمريكية، أنطوني بلينكين، في واشنطن.

وشدد الوزير على ضرورة إيجاد حل للنزاع في الصحراء الغربية، وصرح للصحافة أنه سيلتقي ستيفان دي ميستورا في مدريد يوم الجمعة، بعد جولة هذا الأخير في المنطقة.

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الإطاحة بمروج مهلوسات بقسنطينة

عـصام بـن منـيـة

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بمروّج المهلوسات بحي قدور بومدوس بمدينة قسنطينة، وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، بالإضافة إلى وصفات طبية فارغة مؤشر عليها وأسلحة بيضاء وقارورتي غاز مسيّل للدموع. المشتبه فيه تم توقيفه بعد التحريات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن عشر حول المعلومات التي وردت إليهم، بشأن وجود شخص على مستوى حي قدور بومدوس يقوم بترويج المهلوسات وسط مستهلكي المخدرات، وبتحديد هوية المشتبه فيه، تم استصدار إذن من النيابة لتفتيش مسكنه، أين عثر رجال الشرطة على 414 قرص من مختلف أصناف المهلوسات والأدوية المؤثرة العقلية بالإضافة على مخدرات صلبة من نوع الإكستازي.

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توقيف 3 أطفال متورطين في سرقة المجوهرات بباتنة

طاهر حليسي

أوقف، الخميس، عناصر الأمن الحضري الثامن لأمن ولاية باتنة طفلا، يبلغ من العمر 16 سنة متلبسا بسرقة كمية من المصوغات من المعدن الأصفر ممثلة في سلسلة، وستة أقراط، وقلادة، وخاتمين، وسوار من المعدن الأبيض وساعة جيب فاخرة، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 61000 دج وآخر بالعملة الصعبة قدره 2520 أورو. وكان توقيف المتورط تم بناء على بلاغ مواطن، شاهد تسلل الطفل اللص لبيت الضحية الكائن بحي كشيدة. وعقب توقيف الجاني وبحوزته المسروقات تم تمديد التحقيق وأمكن ذلك من توقيف شاب آخر 22 سنة وبحوزته سكين ثلاث نجوم وهو شريك للطفل الموقوف. وبناء على شكوى تقدم بها ثلاثة مواطنين أفادوا تعرضهم لأعمال عنف وتهديد بأسلحة بيضاء بغرض تجريدهم من هواتفهم النقالة بحي حملة 3، أوقف عناصر الأمن الحضري الثاني عشر طفلين يبلغان من العمر 15 و16 سنة، من ذوي السوابق كأحداث، واسترجع منها هاتف أحد الضحايا الذين تقدموا بالشكوى.

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الدرك يطيح بشبكة للمتاجرة بالمخدرات بالعاصمة

نوارة باشوش

أطاحت مصالح الدرك لدويرة غرب العاصمة بشبكة تحترف ترويج المخدرات والأقراص المهلوسة، حيث تم توقيف 4 أشخاص وحجز 1265 قرص مهلوس، 505 غرام من الكيف المعالج مع حجز سيارة تستعمل لتنفيذ المخططات الإجرامية، وكذا مبلغ مالي قدره 161 مليون سنتيم من عائدات الترويج.

وحسب المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، فإن العملية جاءت مواصلة لسلسلة الجهود الرامية إلى محاربة تجارة المخدرات بشتى أنواعها والحد من هذه الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا وسط الشباب، تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدويرة من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في نقل وتخزين والمتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة.

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هلاك رضيع في حوض مائي في تبسة

ب. دريد

اهتزت مساء الخميس، قرية برزقال ببلدية الماء الأبيض بولاية تبسة، على وقع وفاة طفل رضيع بعد سقوطه في حوض مائي، غير بعيد من المسكن العائلي، الطفل الرضيع، فراس.ع، والبالغ من العمر 14 شهرا، كان يلعب بالمنزل، وفي لحظة غفلة من أفراد الأسرة، ودون سابق إنذار، خرج إلى محيط المنزل، وما إن تفطن أفراد الأسرة لغيابه، حتى وجدوه غارقا في الحوض، ليتم إخراجه من طرف عناصر الحماية المدنية، أين تم إسعافه بعين المكان، ثم تحويله إلى استعجالات الماء الأبيض، أين فارق الحياة أمام حسرة وذهول أهله، خاصة والدته التي تألمت لفراق رضيعها.

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إدانة شاب بـ5 سنوات سجنا لأنه ضرب والدته

ب. دريد

أدانت نهار الخميس، محكمة الجنح بتبسة، شابا يبلغ من العمر 24 سنة، بعد اعتدائه على والدته ضربا، وحسب مصدر أمني أن المتهم، طلب من والدته مبلغا ماليا، إلا أن الوالدة عجزت عن توفير المبلغ، أين قام ابنها بالاعتداء عليها، حيث قامت بتقديم شكوى ضده، ليتم توقيفه من طرف عناصر الأمن، أين تم سماعه على محضر، وتقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية، الذي أحاله على قاضي المثول الفوري، حيث تمت إدانته بـ5 سنوات سجنا نافذا.