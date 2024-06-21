أخبار الجزائر ليوم الجمعة 21 جوان 2024

توقيف مهرب أجنبي للمهلوسات بالطارف .. إطارات سونلغاز يتابعون ميدانيا التموين بالكهرباء في الجنوب

إطارات سونلغاز يتابعون ميدانيا التموين بالكهرباء في الجنوب

ق.و

أرسلت مؤسسة سونلغاز وفدا من الإطارات الرئيسية المسيرة إلى عدد من ولايات الجنوب، لمتابعة وضع التموين بالكهرباء، وذلك على إثر موجة الحر التي تم تسجيلها عبر هذه الولايات خلال الأيام القليلة الماضية، حسبما أفاد به، الخميس، بيان لهذا المجمع العمومي.

وأوضح البيان أنه “التزاما من سونلغاز بمتابعة الوضع وضمان تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية في أحسن الظروف، تم وبتعليمات صارمة من الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، إرسال وفد أول ووفد ثان من الإطارات الرئيسية المسيرة في سونلغاز خلال أيام عيد الأضحى. ويضم الوفدان عددا من الرؤساء المديرين العامين لشركات الانتاج والتوزيع”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الوفد توجه إلى ولاية برج باجي مختار ومنطقة الدبداب (ولاية إيليزي)، لمعاينة الوضع والوقوف على “مستوى أداء سونلغاز، خاصة فيما يتعلق بالتموين بالطاقة، “لاتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة لتفادي أي مشاكل خلال الصائفة”.

في هذا الإطار، التقى الوفد بممثلي السلطات المحلية لولاية برج باجي مختار وممثلي المجتمع المدني، أين استمع لانشغالاتهم التي يتم التكفل بها “بشكل استعجالي”، يضيف البيان.

وذكرت سونلغاز في بيانها بأنه وفي إطار التحضيرات لصائفة 2024، وتنفيذا لجملة الالتزامات التي تعهدت بها فيما يتعلق بتعزيز شبكة نقل الكهرباء، قامت من خلال شركتها الفرعية سونلغاز- نقل الكهرباء ومسير المنظومة بوضع عدد هام من المشاريع الطاقوية حيز الخدمة، بهدف تقوية وتعزيز شبكة الكهرباء من أجل ضمان خدمة نوعية من حيث التزويد وكذا الاستمرارية.

وأشار المجمع في هذا الصدد إلى وضع 47 منشأة طاقوية كبرى حيز الخدمة، فيما تتراوح نسبة الإنجاز -حسب البيان- ما بين 80 و100 بالمائة على مستوى 24 منشأة أخرى.

وفي سياق متصل، قام فرع سونلغاز-التوزيع بإتمام المخطط الخاص المتعلق بالمنشآت ذات التوتر المتوسط، وهذا بإنجاز 687 محول كهربائي و2054 كيلومتر من شبكة توزيع الكهرباء، وفق البيان.

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31 عملا ضمن قائمة الأعمال المرشحة لجائزة “محمد ديب” للأدب

محمود بن شعبان

كشفت هيئة تنظيم جائزة “محمد ديب” للأدب، عن القائمة الطويلة لترشيحات الجائزة في دورتها التاسعة والتي ضمّت 31 عملا أدبيا ضمن ثلاث فئات باللغات العربية، الأمازيغية والفرنسية لأفضل رواية وأفضل مجموعة قصصية.

وضمّت القائمة الطويلة للغة العربية 12 عملا على غرار “اليرابيع السود” لجيلالي عمراني، “حوش المعاشات” لحميدة شنوفي، “مدن المرجان” لزهرة كشاوي، بالإضافة إلى “قداس الكاردينال” لسليم بتقة، “زوج مستعمل للبيع” لصادق فاروق، “الخنس” لصلاح الدين تجيني، “ولد نعيمة.. نطفة سوداء” لعبد الباسط باني، “سيرة موتى لم يبكهم أحد” لعبد القادر برغوث، الحرب الآمنة” لعبد الواحد هواري، “السيرة الذاتية لإبليس” لعلي بكي، “ماراتون وقت الظهيرة” لفارس كبيش، و”نعيق البوم” لهشام بوشامة.

أما قائمة الترشيحات باللغة الأمازيغية، فضمّت أربعة أعمال تتمثل في “أبوه” لعمران سالم، “موردوس” لولد عمار طاهر، “تيسقوا نولاغ” لفهيمة سديري و”تاسفيفت ثسفسي ثوسافت” لسريق ليزا، فيما ضمّت قائمة الترشيحات باللغة الفرنسية 15 عملا على غرار

Insularit لأحسن ندير يسين،Les vies (multiples) d’adam لبن علو لمين، Terminus bebel لمصطفى بن فوضيل،La kafrado sangs mêles terre mosaique لشيتور داودي مليكة، Des rêves a leurs portée لليندة شويتن، De glace et de feu للكنزة سوزان، بالإضافة إلى La dernière escaleلغزالي لوناس،Molière m’a tuer l’homme des accords déviants لصالح قمريش، Belvédère لكسول عيشة، Taxis لأيهم أيمن،Les gens du peuplier لأرزقي مترف،Le nil des vivants لمحمد عبد الله،Paris l’autre désert لمقدم،Photo de famille لرشيد مختاري و Sin la lune en miettes لعبد العزيز عثماني.

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توقيف مهرب أجنبي للمهلوسات بالطارف

س. ك

تمكّنت فرقة شرطة الحدود البرية بأم الطبول، بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شخص من جنسية أجنبية يبلغ من العمر 36 سنة، كان بصدد إدخال كمية معتبرة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين”، داخل مركبة سياحية فاقت الـ4 آلاف كبسولة، حيث أنه وعلى إثر توقيف مركبة سياحية كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني، على مستوى المركز الحدودي بأم الطبول، كان يقودها شخص من جنسية أجنبية، بعد تفتيشها، تم ضبط كمية المؤثرات العقلية المذكورة مخبأة بإحكام داخل المركبة المحجوزة.

وحسب مصالح شرطة الحدود، أفضت التحريات المعمّقة التي باشرها محققو مصالح أمن دائرة القالة، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، إلى تحديد هوية الممول الرئيسي المنحدر من دولة أجنبية، وكشف المخطط الإجرامي نقل وتهريب المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد إدخالها للتراب الوطني وتسليمها إلى شريكه المنحدر هو الآخر من أحد البلديات الحدودية بولاية الطارف، المشتبه فيه، تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية بالقالة عن قضية تهريب وحيازة مؤثرات عقلية ذات منشأ أجنبي بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والمتاجرة باستعمال وسيلة نقل.