أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 أكتوبر 2021

مقتل شاب بطعنة خنجر في ظروف غامضة بخنشلة، حجز 25 ألف وحدة من الخمور ببحاية

شاب يكسر واجهة محل مجوهرات ويسرق علبة من الخواتم بخنشلة

طارق. م

تعرض صبيحة ، الجمعة، محل لبيع المجوهرات، متواجد بشارع دبي بوسط مدينة خنشلة، إلى عملية سطو على الطريقة الهوليودية، عندما أقدم أحد اللصوص على كسر الزجاج الخارجي لواجهة المحل، والاستيلاء على علبة من الخواتم الذهبية التي كانت معروضة للبيع بواجهة المحل الزجاجية، ثم الفرار نحو وجهة مجهولة. وقد سارع صاحب المحل إلى إبلاغ مصالح الأمن، حيث تدخل رجال الشرطة وقاموا بتطويق الشارع، بحثا عن الفاعلين، وشن حملة مداهمات واسعة وسط الأحياء القريبة من شارع دبي، ما مكن من توقيف مشتبه فيهما وتحويلهما إلى مقر الأمن للتحقيق معهما بشأن هذه الجريمة التي أثارت دهشة واستغراب سكان مدينة خنشلة.

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مقتل شاب بطعنة خنجر في ظروف غامضة بخنشلة

م. ط

استقبلت في ساعة متأخرة، من نهار الخميس، مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى أحمد بن بلة بخنشلة، شابا في العشرينيات من العمر، ينحدر من حي المحطة، مصاب بطعنة خنجر، على مستوى القلب، لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة، بمدخل المستشفى متأثرا بالنزيف الحاد الذي تعرض له.

وفور إبلاغهم بمقتل الشاب بطعنة خنجر، تنقل عناصر الشرطة القضائية بأمن الولاية إلى المستشفى وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم المعمقّة لكشف خلفيات وملابسات هذه الحادثة الأليمة والتي لازالت حيثياتها غامضة، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج التحريات والتحقيقات الأمنية، وكذا تقرير الطبيب الشرعي بعد معاينة جثّة الضحية.

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فرقة “سيدي بلال” من معسكر تتوج بالمرتبة الأولى

محمود بن شعبان

اختتمت، الخميس، بملعب محمد عرفاوي بعين الصفراء في ولاية النعامة فعاليات الدورة 13 من المهرجان الثقافي الوطني لموسيقى الديوان الذي عرف مشاركة واسعة لأزيد من 15 فرقة من مختلف ولايات الوطن.

وأسدل الستار على فعاليات المهرجان بعد اعلان لجنة التحكيم على نتائج المسابقة، حيث افتكت فرقة ديوان “سيدي بلال” من ولاية معسكر المرتبة الأولى، وتوجت فرقة “ديوان الجيل الصاعد” من وهران بالمرتبة الثانية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فرقة ديوان المحمدية لولاية معسكر، فيما منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفرقة “لالة خيرة” النسوية من غرداية، على أن تتاهل الفرق الحائزة على المراتب الثلاث الأولى للمشاركة في المهرجان الدولي لموسيقى “الديوان” الذي ستقام فعالياته بولاية بشار.

وشهد حفل اختتام المهرجان تكريم وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال التي ناب عنها مدير الثقافة للنعامة، بالإضافة إلى تكريم السلطات المحلية للولاية، كما كرمت محافظة المهرجان الأساتذة المحاضرين وعازف القمبري “الحبيب كانو”، بالإضافة إلى لجنة التحكيم، قبل أن يعتلي الأمين العام الركح ويعلن عن الاختتام الرسمي لفعاليات المهرجان الوطني لموسيقى الديوان في دورته 13 التي احتضنتها مدينة عين الصفراء.

للإشارة، فإن حفل الاختتام شهد أيضا مشاركة الفرقة الموسيقية عبد الحكيم حمودة التي امتعت الجمهور الحاضر بمقاطع من الموسيقى الصحراوية، لتختتم السهرة بكلمة محافظ المهرجان محمد رحماني الذي أشاد بالذوق الراقي لجمهور مدينة عين الصفراء الذي واكب سهرات المهرجان منذ بدايتها.

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شاحنة تقتل شابين بتمياوين الحدودية

محمد. ج

وقع نهاية الأسبوع المنصرم، حادث مرور مميت، تمثل في دهس شاحنة لشابين كانا على متن دراجة نارية ببلدية تمياوين 150 كلم عن ولاية برج باجي مختار.

وترجع أسباب الحادث إلى السرعة المفرطة والقيادة المتهورة لأصحاب الدراجة النارية على متن الطريق دون أن يستعملا الخوذة، مما تسبب في تعرضهما لإصابات خطيرة ووفاتهما في عين المكان، بينما فتحت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تحقيقا معمقا في الحادث.

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حجز 25 ألف وحدة من الخمور ببحاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وتعود وقائع القضية إثر ورود معلومات إلى وحدات المجموعة مفادها تواجد شاحنتين تحملان ترقيم ولاية جنوبية متواجدتين على مستوى قرية العقيد عميروش بلدية أقبو بإحدى المسالك الترابية، تحملان كمية معتبرة من المشروبات الكحولية مموهة ومغطاة، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية تم التنقل إلى عين المكان، ليتم توقيف ستة أشخاص كانوا بصدد نقل الكمية خارج ولاية بجاية.

وأسفرت هذه العملية على حجز 25549 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام ذات صنع أجنبي ومحلي، وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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حجز 30 كلغ من الكيف وتوقيف بارون مخدرات بسطيف

سمير مخربش

تمكنت الخميس مصالح أمن ولاية سطيف من حجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بحوالي 30 كلغ، وهي أكبر كمية تحجز هذا العام، وتوجت العملية بتوقيف بارون مختص في ترويج هذه السموم.

العملية قامت بها الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسطيف، والتي تحصلت على معلومات عن إدخال كمية معتبرة من الكيف إلى مدينة سطيف من طرف بارون يحترف هذا النشاط، والذي تمكن من جمع ثروة طائلة مكنته من امتلاك عقارات وسيارات فارهة. وفور مباشرة التحريات، تم تحديد هوية المتهم وشريكه ورصد تحركاتهما إلى أن ألقي عليهما القبض في حالة تلبس على متن سيارتين سياحيتين بحي بيزار بمدينة سطيف، أين كانا بصدد التفاوض لتنفيذ مخطط ترويج كمية هامة من الكيف، لتفاجئهما عناصر الشرطة وتضبط بحوزتهما كمية أولية من المخدرات والحبوب المهلوسة.

وبعد مواصلة التحريات، تحصلت عناصر الشرطة على إذن بالتفتيش من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف مكنها من مداهمة مسكني المشتبه فيهما، أين عثر بمنزل البارون على كمية هامة من الكيف المعالج قدرت بحوالي 30 كلغ، كانت مخزنة بطريق احترافية وجاهزة للترويج. كما تمكنت عناصر الشرطة من حجز سيارتين، إحداهما فارهة كانت تستعمل في نقل قطع الكيف وترويجها في الوسط الشبابي.

وقد تم اقتياد المتهمين إلى مقر الفرقة وفتح تحقيق في القضية وإحالة الملف على الجهات القضائية التي وجهت للمعنيين تهمة حيازة مخدرات ووضعها للبيع، ليسقط بذلك واحد من بارونات المخدرات بالمنطقة.

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لقاء عمل لإعادة بعث مركب “سيكما” للدراجات بقالمة

نادية طلحي

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الخميس، اجتماعا مع مسؤولي المؤسسة الوطنية العمومية لصناعة الدراجات والدراجات النارية المتواجد بقالمة، ورؤساء الجامعات ومراكز بحثية على مستوى الشرق الجزائري، بهدف انفتاح هذه المراكز البحثية العلمية على القطاع الاقتصادي، لتكون شريكا فعالا في النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال إشراكها في التصنيع خاصة الميكانيكية منها.

ويأتي هذا الاجتماع الهام، حسب الوزير، كخطوة أولية لتكثيف جهود الباحثين في جامعات قالمة والإخوة منتوري بقسنطينة وفرحات عباس بسطيف، وكل الباحثين في الجهة الشرقية لإعادة بعث مركب سيكما الذي تعول عليه الجزائر في الدخول إلى السوق الوطنية والإفريقية.

كما كان للوزير، على هامش زيارة عمل للقطاع بالولاية، لقاء مع الأسرة الجامعية للاستماع إلى انشغالات الطلبة والأساتذة، والتي صب مجملها في السكن الوظيفي الذي لا يزال يؤرقهم منذ سنوات، رغم وجود العديد من المشاريع السكنية المبرمجة لفائدة هذه الشريحة، لكنها لا تزال تراوح مكانها.

فيما صبت مجمل تدخلات الطلبة حول ضعف التكوين الذي يحرم الطالب، خاصة في الشعب العلمية من الولوج إلى عالم الشغل لعدم توفره على الخبرة الكافية بسبب غياب الجانب التطبيقي في دراسته الجامعية، إضافة إلى العديد من المشاكل التي يشهدها قطاع الخدمات الجامعية حسب تصريح بعض التنظيمات الطلابية لـ”الشروق”.

وخلال إجابته على انشغالات الأسرة الجامعية، وعد الوزير بأخذها بعين الاعتبار ودراستها وإيجاد حلول لها وفق ما يسمح به القانون وحسب صلاحيات الوزارة التي ستعمل ـ حسبه ـ جاهدة بالتنسيق مع باقي القطاعات لتحسين ظروف الطلبة والأساتذة للنهوض بالجامعة الجزائرية.

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خطوط نقل استثنائية لفكّ العزلة عن مناطق الظل بتيبازة

منير ركاب

أعلمت مديرية النقل لولاية تيبازة كافة المواطنين ومتعاملي النقل العمومي للمسافرين الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات، عن حصول مصالح المديرية على ترخيص استثنائي من طرف وزارة النقل، لتدعيم خطوط مناطق الظل، والخطوط التي تعرف نقصا في الخدمات على مستوى المناطق التي تم إحصاؤها بإقليم بلديات الولاية.

وأكدت المديرية، في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، بأنها مستعدة لاستقبال ملفات الراغبين في استغلال الخطوط، حسب الحصص الخاصة بكل خط وفق الشروط المتمثلة في إثبات ملكية الحافلة التي لا يتجاوز تاريخ سنة وضعها في السير 10 سنوات، مع طاقة استيعاب 25 مقعدا وأكثر، مع إثبات الإقامة في إقليم نقطة الانطلاق، أو إقليم نقطة الوصول للخط المراد استغلاله، كما اشترطت المديرية إيداع الملفات في إطار إنشاء خطوط جديدة فقط، مع عدم إمكانية الترخيص للمتعاملين الحاليين القيام بتغيير الخط لاستغلال أحد الخطوط الجديدة.

وقدمت المديرية، قائمة الخطوط المعنية بالترخيص الاستثنائي لتدعيم الخدمات على مستوى دائرة بواسماعيل، والمتعلقة ببلدية عين تاقوريت كنقطة الانطلاق، وصولا إلى بلدية بواسماعيل عبر حي محي الدين عبد القادر، وحي السعيدية، وبوهارون، على غرار خط نقطة الوصول نفسها، باتجاه بلدية تيبازة في أحياء بن مسعود، وحي بركان، وخشني، علاوة على الخط نفسه باتجاه بلدية الحطاطبة، مرورا بقرية الفرسان، وحي السواحلية1، وقرية القندوري.

وأضافت المديرية، في ذات البيان، أن هناك خط بداية آخر نحو بلدية بوهارون، باتجاه قرية الفرسان، وحي السواحلية 2، وحي محي الدين، والسعيدية، ناهيك عن الخط نفسه نحو بلدية سيدي راشد مرورا بحي بن مسعود.

كما عرج البيان، نحو إنشاء خط الانطلاقة من بلدية بوهارون، نحو حي ركلة عبد القادر، مرورا بحي النجار، والزاوية، بالإضافة إلى خط مركز المدينة، نحو الحي الشرقي، مرورا بحي لولي بوعلام، على غرار خط بلدية بواسماعيل نحو بلدية الشعيبة.

من جهتهم، طالب مواطنو الأحياء المذكورة سالفا والي تيبازة عن طريق مديرية النقل للولاية، بتسهيل المهام لهؤلاء المستثمرين لفكّ العزلة على مناطق الظل، خاصة الطريق الولائي رقم 131 الذي يعاني ولا يزال في صمت، وهذا بعد عدة تدخلات ومراسلات تم إيداعها بديوان الوالية السابقة ومدير النقل.

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حجز 191 كلغ من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية بجاية، من حجز كمية من اللحوم البيضاء الفاسدة غير خاضعة لشروط المراقبة والصحة تقدر بـ191 كلغ.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بدوريات مراقبة عبر شوارع وأحياء المدينة، وعند وصولهم إلى شارع الإخوة بوعودية تم توقيف مركبة من نوع كيا غير مجهزة بغرفة تبريد، وبعد مراقبة حمولتها تبين بأنها معبأة بكمية من اللحوم البيضاء (دجاج مذبوح منزوع الريش) داخل صناديق بلاستيكية غير مغلفة موجهة للتسويق لا تحمل أية تعريفة تبين مصدرها، وبعد عرض تلك اللحوم على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، أين قرر حجزها وإتلافها كونها مذبوحة بطريقة غير شرعية وغير خاضعة لشروط المراقبة والصحة والنظافة ومجهولة المصدر، وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى المصالح المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية ضده.

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توقيف طبيب يحرر شهادات تلقيح مزورة ويزود المرضى بأدوية منتهية الصلاحية

ب. بوجمعة

تمكنت مصالح أمن دائرة شرشال في ولاية تيبازة، من توقيف طبيب عام يزاول مهنة الطب بمختلف التخصصات بطريقة سرية في أحد المستودعات، ويحرر شهادات تلقيح مزورة ضد كوفيد 19 بطريقة مخالفة للقوانين، بالإضافة إلى إجراء فحوصات لمختلف التخصصات الطبية، وحجزت لديه أجهزة وعتاد طبي وأدوية منتهية الصلاحية .

عملية توقيف الطبيب العام، جاءت إثر ورود معلومات لمصالح الأمن الحضري الثاني لأمن دائرة شرشال مفادها استغلال الطبيب لمستودع بمدينة شرشال كعيادة خاصة يزاول فيها مهنة الطب بطريقة سرية ويستغلها لتحرير شهادات التلقيح كوفيد 19 دون أخذ اللقاح بمقابل مادي يقدر بـ3000 دج للشهادة الواحدة .

وعلى إثرها قامت عناصر الأمن بوضع خطة محكمة لتوقيفه، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا تم تفتيش المستودع والمسكن الخاص للطبيب ليتم حجز سرير طبي، بطاقات التلقيح ووصفات طبية مختومة من قبل مؤسسة استشفائية، أجهزة وعتاد طبي يتمثل في جهاز أشعة، جهاز خاص بعمليات التجميل، جهاز تبييض الأسنان، جهاز تخطيط نبضات القلب، جهاز تعقيم وسائل الجراحة، جهاز التنفس الاصطناعي، أدوية طبية منتهية الصلاحية ومبلغ مالي يقدر بـ87 مليونا من عائدات الفحوصات .

وبعد إتمام الإجراءات القانونية تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيه وتقديمه أمام الجهات القضائية الخميس.

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استنفار لحجز لحوم و”مرقاز” ممزوجين بمادة كيماوية حافظة

ب. يعقوب

تمكنت مصالح الأمن الحضري الـ23 في وهران، في عملية نوعية، من إحباط تسويق لحوم حمراء “مفرومة” غير صالحة للاستهلاك البشري، على مستوى “جزارة” في مدينة وهران، بحيث كللت العملية الرقابية التي قادتها مصالح التجارة بالتنسيق مع مصالح الأمن على إثر تقرير دقيق رفعته للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر فرعها في وهران يثير شكوكا في صحة اللحوم المعروضة للبيع في عدد من القصابات، بضبط 12 كلغ من اللحوم الحمراء في عملية أولية، مع أخذ عينات من اللحوم الأخرى قصد إخضاعها للتحليل المخبري، مع إيقاف صاحب المحل وتحويله إلى التحقيق الأمني لثقل الجرم المتابع من أجله على خلفية معلومات تؤكد تسويقا مشبوها “للمرقاز” ولحوم حمراء ممزوجتين بمسحوق حفظ الحليب أو ما وصفته المنظمة بأملاح النترات l’eau de l’aval، وهي مادة كيماوية حافظة غير مسموح باستعمالها من طرف محلات الجزارة، من ضمن استعمالاتها الأخرى حفظ جثث الموتى، مضيفة في بيان حصلت “الشروق ” عليه، الغاية من الاستعمال الخطير لها، الحفاظ على نظارة اللحم المفروم بعد أن تطول مدة عرضه بالمحلات المخصصة لبيع اللحوم الحمراء.

وبحسب ما أوردته المنظمة، فإن هذه المادة تداولت بشكل لافت في وهران في الأيام الأخيرة وبكميات معتبرة من قبل محل جزارة لبيع اللحوم بالجملة في وهران، حيث كان يقوم هذا الأخير بتسويقها لبعض من القصابات في ذات المدينة، فورها تم تبليغ الجهات المختصة عن طريق بلاغات تحذير وضعتها المنظمة تحت تصرف الجهات المختصة، الأمر الذي حذا مصالح مديرية التجارة بالتنسيق مع عناصر الأمن الحضري الـ23، إلى الإسراع بدهم المحل وضبط المادة الحافظة على طاولة تجهيز اللحوم لنفس المحل، كما سجلت العملية عدة تجاوزات أهمها الغياب التام لشروط الحفظ والنظافة.

وأطلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تحذيرات خطيرة حيال تسويق هذه اللحوم المفرومة المشكوك في سلامتها واستهلاكها البشري، داعية جميع التجار المشتغلين في هذا الميدان، إلى التبليغ عن أي نشاط مشبوه يخص استعمال هذه المادة الحافظة التي كانت تستعمل من قبل الجزارة للإبقاء على شكل ومدة عرض اللحوم الحمراء والمرقاز بواجهات المحلات، مؤكدة أن هذه المادة الكيماوية، قد تفرز أضرارا صحية خطيرة وأمراضا فتاكة على رأسها مرض السرطان، كما أنها تشكل خطرا على الرضع والحوامل، منبهة إلى احتمال إصابة الجنين أثناء فترة الحمل بتشوهات خلقية.

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إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ10 شبان بالطارف

س. ك

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية، بالأمن الحضري الخارجي ببلدية الشط في ولاية الطارف، أول أمس، من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ12 شخصا، من بينهم شابان من منظمي الرحلة ينحدران من ولاية الطارف ينتميان لشبكة متخصصة في تنظيم رحلات الحرقة تتكون من خمسة أشخاص، ثلاثة منهم لازالوا في حالة فرار وتتراوح أعمارهم ين 24 و35 سنة، مع حجز معدات خاصة بالحرقة.

الرحلة تم إحباطها من طرف رجال الشرطة، بعد تلقيهم لمعلومات مؤكدة بشأن وجود شبكة مختصّة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من شاطئ الشط بولاية الطارف، مقابل تلقي مبالغ مالية معتبرة، وهي بصدد التحضير لتنظيم رحلة عبر البحر انطلاقا من أحد شواطئ بلدية الشط باتجاه الضفّة الأخرى من المتوسط، لمجموعة من الشباب القادمين من عدّة ولايات من شرق ووسط البلاد.

وبالاستغلال الجيد للمعلومات المتحصل عليها، تم تحديد هوية أفراد الشبكة الذين كانوا على اتصال بمجموعة الشباب الراغبين في الحرقة ومغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية عبر البحر، وبعد عملية المراقبة والترصد لتحركات المشتبه فيهم، تم ضبط اثنين منهم في حالة تلبس برفقة 10 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 20 و32 سنة، ينحدرون من ولايات قسنطينة، جيجل وعين الدفلى، وهم بصدد مغادرة التراب الوطني على متن أحد القوارب انطلاقا من شاطئ ببلدية الشط، وتم خلال هذه العملية حجز مجموعة من المعدات تتمثل في سترات النجاة وحقائب ظهر، بالإضافة إلى هواتف نقالة وأسلحة بيضاء.

وفور إتمام جميع الإجراءات، تم تحويل جميع الموقوفين إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي ببلدية الشط، للتحقيق معهم، والذي كشف بأنهم كانوا على اتصال بمنظمي الرحلة المنحدرين من بلدية الشط بالطارف، وقد دفعوا لهم مبالغ مالية بغرض نقلهم نحو الضفة الأخرى من المتوسط، وأنهم قدموا من ولاياتهم بغرض الهجرة، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم جميعا، وتم تقديمهم بموجبها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان.

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11 مصابا في احتراق عدادات كهربائية داخل عمارة بقسنطينة

عـصام بـن منـية

خلّف حريق مهول اندلع في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، في خزانة عدادات كهربائية، متواجدة بالطابق الأرضي لإحدى عمارات الوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي في قسنطينة، حالة من الخوف والفزع في أوساط سكان العمارة، وإصابة 11 شخصا منهم تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و39 سنة، بحالة اختناق وصعوبة في التنفس جرّاء الدخان الكثيف المنبعث من مكان اندلاع الحريق وتسربه إلى داخل شقق السكان.

الحريق الذي اندلع في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، أثار حالة من الخوف والهلع في أوساط سكان العمارة المتكونة من خمسة طوابق في المجمع السكني الثاني للوحدة الجوارية، والذين فرّوا خارج بيوتهم خوفا من حدوث انفجار وامتداد ألسنة النيران المشتعلة في خزانة العدادات الكهربائية إلى داخل مساكنهم، قبل تدخل فرق الإطفاء للوحدة الرئيسية للحماية المدنية بعلي منجلي والذين تمكنوا من إخماد الحريق ومنعه من الانتشار داخل العمارة، بعد ما تسبب في إتلاف تسعة عدادات كهربائية، وقطع التيار الكهربائي عن المساكن.

وتم إسعاف المصابين الذين كان من بينهم أطفال ونساء ورجال تعرضوا للاختناق جرّاء استنشاقهم للدخان الكثيف المنتشر في العمارة، ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى المدينة الجديدة علي منجلي، بينما تدخلت مصالح سونلغاز للعمل على تركيب عدادات كهربائية جديدة وإعادة التيار الكهربائي للسكنات، في وقت باشرت فيه مصالح الأمن تحقيقا حول الحادثة.