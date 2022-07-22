أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 جويلية 2022

مقتل طفلين في حادث مرور بسوق اهراس، حجز سلع غذائية معدة للتهريب بتمنراست

“سونلغاز الحراش” تدعو زبائنها لترشيد استعمال الكهرباء

منير. ر

تواصل مديرية توزيع الكهرباء والغاز للمقاطعة الإدارية للحراش خرجاتها الميدانية وجولاتها التوعوية عبر الأحياء خاصة الجديدة منها، عبر وكالاتها التجارية بتقدم الشروحات للزبائن خلال فترات الطقس الحار والرطوبة، من أجل الحفاظ على أجهزتهم الكهرومنزلية، وعلى الطاقة الكهربائية لضمان الاستخدام الأمثل، حيث أوصت بتقليل استخدام المصابيح، ووضع مكيّف الهواء عند الدرجة 24 درجة، مع غلق الأبواب والنوافذ عند استخدامه.

وأعطت المديرية في بيان لها تحوز “الشروق” نسخة منه، تعليمات مفادها تجنب استخدام الأجهزة الكهرومنزلية مثل الغسالة، وغيرها من الأجهزة خلال ساعات الذروة في الفترة ما بين 5 مساء إلى غاية 10 ليلا مع إطفاء الأنوار عند مغادرة الغرف، وإيقاف عديد الأجهزة الكهرومنزلية بعزل مقابسها الكهربائية، وهي تصرفات -يضيف بيان المديرية- لتوفير الطاقة، وإتاحتها لجميع الزبائن مع التمتع بفوائد الكهرباء، وتجنب الحوادث بسبب الحرارة، لاسيما الأطفال أو كبار السن، وتشير سونلغاز الحراش، بأنها تضمن حسن سير شبكتها مع توفير كل الإمكانيات المادية وتعزيزها بالعنصر البشري المؤهل، بمساهمة الزبائن.

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الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات غير شرعية لتهريب المهاجرين عن طريق البحر، وتوقيف 18 شخصا وحجز قارب سريع للنزهة وكميات معتبرة من البنزين بالإضافة إلى تجهيزات أخرى ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية .

العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة لمصالح فرقة البحث والتدخل، سمحت بتحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي، واثر عملية ترصد لتحركاتـه تبين أنـه بصدد التحضير لرحلة سرية عبر البحـر باستعمال قارب سريع للنزهة مع التوصل إلى تحديد تاريخ ومكان الانطلاق، وعليه تم وضع خطة عمل محكمة، أسفرت عن إيقاف 15 شخصا من المشاركين في الرحلة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة من خلال استصدار إذن بتمديد الاختصاص والتفتيش تم توقيف 3 أشخاص منظمين رئيسيين للرحلة مع ضبط وحجز معدات خاصة بالإبحار والمتمثلة في قارب سريع للنزهة مزود بمحرك قوة 220 حصان، 1090 لتر من مادة البنزين، سترات للنجدة، إشارات ضوئية للنجدة، بوصلتين، كاشف ضوئي، راديو لاسلكي، جهازين لقياس الأعماق، بالإضافة إلى مبالغ مالية من العملية الوطنية قدرت بـ33 مليون سنتيم وأخرى بالعملة الصعبة قدرت بـ 1760 أورو وهواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع إجراءات التحقيق، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية تهريب المهاجرين وترجیح تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر بالقيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني بصورة مباشرة من أجل الحصول على منفعة مالية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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حجز 2775 قرص مهلوس و104 غرام من الكيف في المسيلة

أحمد. ق

حجز، عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، 2775 قرص مهلوس من نوع بريقابالين، بالإضافة إلى 104 غرام من المخدرات، مع توقيف شخصين يمتهنان المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وحجز دراجة نارية تستعمل في عملية الترويج ومبلغ مالي يقدر بأكثر من 50 مليون سنتيم يعد من عائدات الترويج، وفق ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وتعود حيثيات القضية، إثر ورود معلومات إلى المصلحة مفادها وجود شبكة إجرامية، تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى بلديات الولاية، حيث مكنت فريق التحقيق من الإطاحة بالمشتبه فيهما وحجز الكميات المذكورة التي كانت بحوزتهما، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها، ليتم في الأخير تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة عن تهمة الحيازة، التخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

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شاب يقصى من السكن الاجتماعي يناشد والي العاصمة إنصافه

حورية. ب

يناشد الشاب “وزان سيد علي” ببن عكنون والي ولاية الجزائر أحمد معبد، التدخل العاجل لإنصافه ورفع الظلم عنه وعن أسرته المتكونة من والديه وزوجته وبنتيه القاصرتين، فبعد أن ظن أن حلمه تحقق في الحصول على سكن يحفظ له كرامة العيش رفقة عائلته، غير أن ذلك لم يحدث ونزل خبر إقصائه بعد دراسة الطعون كالصاعقة عليه وتبخر أمله في مستقبل أفضل لفلذات أكباده.

يسكن الشاب وزان سيد علي منذ 20 سنة في سكن فوضوي بحي سونلغاز جناح 2 ببلدية بن عكنون، يحتوي على غرفة واحدة ومطبخ، لا يتوفر على أدنى شروط العيش الكريم وحسب رسائل التظلم التي وجهها إلى كل من المندوب المحلي لوسيط الجمهورية والوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوزريعة ووالي الجزائر مؤخرا والتي تحوز “الشروق” على نسخة منها، فإن “البيت الفوضوي تعود ملكيته لوالده عبد القادر وقد قامت لجنة السكن بمعاينة وضعيته السكنية المتدهورة، على إثره تم إدراج اسمه ضمن قائمة المستفيدين من السكنات التي تم الإعلان عنها في مقر البلدية ونشرها عبر الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية بوزريعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، غير أنه تفاجأ بعد دراسة الطعون بإقصائه من القائمة وعدم إرسال استدعاء الحضور لعملية القرعة، وتسليم مفاتيح الشقق بحي سكني ببابا حسن.

وعندما توجه إلى المقاطعة الإدارية لبوزريعة أعلموه أن سبب إقصائه، ترجع لطعون تقدم بها أشخاص ضده، مفادها أنه يملك قطعة أرض في المكان الذي يشغله مع أهله، ونشرت أسرته إعلانت عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” لبيعها، كما تم إخباره بأن اللجنة الولائية المكلفة بالتحقيق في تصريحات أصحاب الطعون تنقلت إلى مسكنه الفوضوي مرتين ووجدت بابه مغلقا بقفل حديدي”.

وأكد الشاب وزان سيد علي في رسالة التظلم أن القطعة الأرضية ملك لوالده، وقد فصلت المحكمة الإدارية في 18 أفريل 2022، بحكم قائم بين شركة سونلغاز مالكة القطعة، القاضي بإلغاء عقد البيع المحرر من طرف مديرية أملاك الدولة لفائدة والده والمشهر بتاريخ 30 أوت 2010، ما يثبت بأنه مهدد رفقة أسرته بالطرد للمرة الثانية من السكن الفوضوي الذي يعيشون فيه منذ عشرين سنة.

وأشار الشاكي في نفس الموضوع أن أسرته تعرضت للطرد باستعمال القوة العمومية من المسكن الذي كانت تشغله، بموجب محضر طرد وتنصيب حرره محضر قضائي بتاريخ 22 جويلية 2002.

وعلى هذا الأساس، يناشد الابن والزوج وزان سيد علي والي العاصمة التدخل لتمكينه من الاستفادة الفعلية من السكن الاجتماعي.

وبخصوص وضعية المواطن وزان سيد علي، أوضح رئيس بلدية بن عكنون بن عامر ياسين أنه على يقين بأنه الشاب لديه الحق في الحصول على سكن اجتماعي نظرا لظروفه القاسية التي يعيشها رفقة أسرته، والدليل أنه ورد اسمه في القائمة المؤقتة قبل دراسة الطعون ليتم حذف اسمه رفقة مستفيد آخر زور كشف راتبه، حيث ورد في تقرير اللجنة الولائية المكلفة بدراسة الطعون والتحقق منها أن المستفيد وزان سيد علي لا يسكن في إقليم البلدية، حيث تنقلت اللجنة إلى المنزل في الفترة الصباحية والمسائية ولم تجده، وأوضح رئيس البلدية أنه سلم للشاب شهادة إدارية تؤكد أنه يشغل البيت الفوضوي منذ 20 سنة.

وفي نفس السياق، شرح رئيس بلدية بن عكنون أن 150 وحدة سكنية استفاد منها أصحاب الملفات المودعة في الفترة 2013 إلى 2018 والحصة المقبلة سيتم توزيع السكنات على أصحاب الملفات المودعة في الفترة 2019 إلى 2021، حيث تم تحديد الأسماء الواردة في القائمة من خلال اجتماع لجنة الدائرة التي يرأسها الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بوزريعة وهو عضو فيها إلى جانب مدير السكن وممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي وممثل عن المنظمة الوطنية للمجاهدين.

وأضاف المتحدث أنه بعد 8 أيام من الإعلان عن القائمة واستقبال طعون المقصيين، يتم تحويل هذه الأخيرة على مستوى لجنة بولاية الجزائر التي تباشر في التحقق من صحة ما ورد في الطعون ويتم إرسال موظف محلف من البلدية رفقة اللجنة لمساعدتها في إيجاد عناوين المنازل.

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متصدرة نتائج البكالوريا بولاية تيبازة “زينب غليس”

“أطمح لأصير حلم طبيبة مختصة في الجراحة القلبية للأطفال”

ب. بوجمعة

“حفزت نفسي بتنظيم الوقت، والابتعاد عن الضغط، الإيمان بالنجاح، والتركيز على دروسي بالقسم، والتوكل على الله والدعاء بالتوفيق”.. هكذا وضعت متصدرة نتائج شهادة البكالوريا بولاية تيبازة “غليس زينب” خطتها للتفوق والتألق وتحقيق أعلى معدل بـ 18٫93 شعبة رياضيات.

زينب ذات الـ 17 ربيعا التي تدرس بثانوية أحمد ولد التركي ببواسماعيل، رسمت طريق التفوق منذ المرحلة الابتدائية بتحقيق معدل نجاح في شهادة التعليم الابتدائي بـ 9٫80 من 10 وأكدت علو شأنها ومثابرتها في شهادة التعليم المتوسط بمعدل 17٫62 لتتوج رحلتها مع التألق في شهادة البكالوريا باعتلاء المرتبة الأولى ولائيا.

غليس زينب أصيلة الأسرة التربوية وهي ابنة أستاذ وحفيدة مدير مؤسسة تربوية، وهي تروي لنا مسار تألقها الدراسي تبدو وكأنها أكبر من عمرها بعقد من الزمن أو يزيد، هادئة واثقة، متزنة وملمة بعديد المسائل الثقافية والاجتماعية، قالت إنها حضرت نفسها قبل بداية السنة الدراسية من خلال برنامج وتوقيت التزمت به بعيدا عن الضغط وبمساعدة الوالدين الذين وضعها في أحسن الظروف، وتضيف زينب أنها حفزت نفسها بوضع معدل 18٫70 في غرفتها كهدف ستوجب تحقيقه في شهادة البكالوريا، وكانت تحرص على إتمام المراجعة وحل التمارين في وقتها ولا تؤجلها، وتأخذ قسطا من الراحة والنوم الجيد للاسترجاع دون إغفال واجبها الروحي بقراءة القرآن والصلاة والدعاء، وتوجت مجهوداتها بتحقيق ما سعت إليه بتحقيق المرتبة الأولى ولائيا وبمعدل يسمح لها باختيار التخصص الذي حلمت به وهو أخصائية جراحة القلب للأطفال.

ونصحت زينب التلاميذ المقبولين على شهادة البكالوريا، على الدراسة بذكاء والابتعاد عن الضغط وتنظيم الوقت والنوم الجيد لأن السهر كثيرا يؤثر على التركيز ويزيد من درجة الضغط التي تربك التلميذ، ودعتهم إلى الالتزام والإصرار والإيمان بالنجاح لتحقيق حلمهم فكل شيء قابل التحقيق شريطة السعي وبدل الجهد اللازم.

وعن طموحها المستقبلي، قالت زينب حلمي إن أصبح مختصة في جراحة القلب للأطفال وهي التي تقطن بجوار العيادة المتخصصة في الجراحة القلبية للأطفال ببواسماعيل، بالتوفيق والسداد لزينب في مسارها الدراسي لتحقيق ما تصبو إليه.

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الصندوق الجهوي لكاكوبات بالبليدة

1100 مؤسسة صرحت بعطل عمالها السنوية

ق. م

صرحت 1100 مؤسسة منتسبة للصندوق الجهوي للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري (كاكوبات البليدة) عن العطل المدفوعة الأجر لسنة 2021-2022، وذلك منذ انطلاق الحملة السنوية للعطل في الفاتح جويلية الجاري، حسبما كشف عنه المدير الجهوي للصندوق.

وأوضح محمد مكيوي في ندوة صحفية نشطها في إطار تذكير المؤسسات المنتسبة للصندوق بانطلاق الحملة السنوية للعطل المدفوعة الأجر والتي ستمتد إلى غاية 31 من الشهر الجاري، أن مصالحه أحصت منذ الانطلاق في هذه العملية وإلى غاية اليوم تصريح 1100 مؤسسة تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري بالعطل السنوية لعمالها المقدر عددهم بـ 40 ألف عامل من أصل 4553 مؤسسة يحصيها الصندوق.

وأضاف أن العملية التي لا تزال متواصلة تتم في ظروف جيدة حيث عمد الصندوق إلى تحسين خدماته تجاه منتسبيه وتسهيل مجمل التعاملات وذلك من خلال إطلاقه نسخة جديدة للقيام بعملية التصريح، ويتعلق الأمر ببوابة DASEmployeurs 1.049 التي يمكن تحميلها عبر بوابة “تصريحاتكم” أو الموقع الالكتروني للصندوق والتي تحوي على قائمة المهن الخاصة بعمال قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

وتتيح هذه البوابة التي تم وضعها لأول مرة من طرف الصندوق الوطني للعطل مدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، حسب السيد مكيوي، 9414 مهنة في القطاعات الثلاثة المذكورة تم العمل على إعدادها وتحيينها منذ أكثر من سنة بإشراك مختلف المؤسسات العمومية والخاصة وهو “ما سيساهم في ضبط وإحصاء مختلف العمال في شتى التخصصات”، كما قال.

من جهتها، تسمح خدمة “فضاء العامل” المتواجدة على مستوى بوابة تصريحاتكم لمستخدمي الصندوق بالاطلاع على حسابهم البريدي أو البنكي للسنة الجارية والسنتين السابقتين علاوة على إتاحة لهم إمكانية معاينة ومتابعة حسابهم بصفة أنية واستخراج كشف الراتب لهذه السنوات، كما تمكن هذه البوابة هؤلاء من القيام بكافة تعاملاتهم عن بعد دون تكليفهم عناء التنقل، يضيف ذات المسؤول.

وبالمناسبة، دعا القائمون على الصندوق الجهوي للبليدة كافة مستخدميه في القطاعات الثلاثة إلى ضرورة التصريح السنوي للأجور والأجراء وذلك قبل انقضاء الحملة نهاية الشهر الجاري حتى يتمكن الصندوق من تسديد مستحقات العطل السنوية للعمال.

كما أشار إلى أن كل تأخير للعملية بعد انقضاء الفترة المحددة لها سينجم عنه عقوبات تصل إلى 15 بالمائة من المبلغ المصرح به زيادة عن 5 بالمائة عن كل شهر بدء من انقضاء هذه الفترة.

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مجهولون يلوثون منبعا مائيا بمواد كيميائية في خنشلة

مامن. ط

باشرت، الخميس، الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بمدينة متوسة شمال خنشلة، تحقيقا في الواقعة، التي هزت المدينة، بعد أن أقدم مجهولون على تلويث المنبع المائي، ساعد السعود، براس متوسة، بالمدخل الغربي للمدينة بمواد كيميائية مجهولة، وهو ما حرم سكان المنطقة وفي عز الصيف من استغلال مياهه، للشرب وحتى السقي، باعتباره أحد أهم الموارد المائية، بالمنطقة، والتي تعرف توافدا كبيرا لساكنتها لاقتناء المياه منه، وقد عرف العمل الإجرامي، ردود فعل واسعة، وسط سكان متوسة، الذين استنكروا الأمر، وطالبوا السلطات بالتدخل العاجل، وتوقيف الفاعلين وتدارك الأمر.

وتسببت المواد الكميائية، في تغير رائحة ولزوجة المياه، ما يمنع استغلالها، علما أن مياه المنبع لها خواص علاجية، خاصة في أمراض الكلى، كما تغطي حاجيات ستة قرى ومداشر من مياه الشرب والسقي، بعد أن تم تزويد المنبع مؤخرا بخمس قنوات لنقل المياه نحو القرى، لتستغل في الشرب وسقي البساتين والحقول.

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وفاة أربعة منقبين عن الذهب في انهيار ترابي بتمنراست

ش. بن ايعيش

لقي أربعة شباب من عائلة واحدة مصرعهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و34سنة، ليلة الجمعة، في حادث انهيار حفرة للتنقيب عن الذهب بمنطقة مبروكات والواقعة على بعد 43كلم من مقر بلدية ابلسة بولاية تمنراست، وبحسب مصادرنا فإن الحادث وقع لما كان منقبون بطريقة عشوائية، في حفرة عميقة تحت الأرض، ووقع الحادث بسبب الأمطار الغزيرة، وغياب إجراءات السلامة خلال عمليات التنقيب، وسط الاستعمال المفرط لأجهزة الحفر خاصة المطرقة الضاغطة وتحت الأرض. وتوفي ثلاثة شبان في عين المكان، بينما توفي الشاب الرابع في طريقه إلى المستشفى. من جهتها، فتحت الجهات الأمنية تحقيقا في الحادث الأليم، للعلم، تنامت في الآونة الأخيرة شكاوي المواطنين بتراب الولاية من مخلفات البحث العشوائي عن الذهب وأضراره على البيئة والمحيط، بعد رمي نفايات ومحاليل كميائية تستعمل في عمليات التصفية، تسببت في نفوق الإبل على مستوى المناطق الرعوية المحاذية لمناطق البحث عن الذهب..

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مقتل طفلين في حادث مرور بسوق اهراس

ص. ذ

عاشت، مساء الخميس، ولاية سوق اهراس، على وقع فاجعة مقتل طفلة في الثالثة عشرة، ورضيع دون السنتين من العمر، في حادث مرور، بالإضافة إلى سقوط 8 جرحى من مختلف الأعمار، إثر انحراف سيارة من نوع 207 كان على متنها 9 أشخاص من بينهم 6 أطفال كانوا في حفلة نجاح في شهادة البكالوريا، الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 في شقه الرابط ما بين عاصمة ولاية سوق أهراس وقرية عين سنور، وتحديدا في أحد المنحدرات الخطيرة.

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وفاة شخصين وجرح ثلاثة في حادث سير بباتنة

طاهر حليسي

لقي، ليلة الخميس، شخصان حتفهما وجرج ثلاثة آخرون، في حادث مرور أليم، ببلدية زانة البيضاء ولاية باتنة. وكان الحادث، وقع في منتصف الليل، إثر اصطدام سيارة سياحية بشاحنة، مخلفا وفاة شخصين في عين المكان، فيما وصفت إصابات الآخرين بالحرجة، وقد تم تحويل جميع الضحايا للعيادة الصحية بسريانة.

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الإطاحة بعصابة سطت على مكتب بريد بالمسيلة

أحمد. ق

أطاح عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في الزرزور بالمسيلة مؤخرا، بعصابة سطت على مبلغ مالي من داخل مكتب البريد، حسب ما علمته الشروق من ذات الجهات. وجاءت حيثيات القضية، على خلفية تعرض المكتب البريدي لعملية سرقة استهدفت مبالغ مالية، قبل أيام قليلة في ظروف غامضة، ليتم على إثر ذلك تبليغ المصالح الأمنية المختصة، التي فتحت تحقيقا في القضية لتحديد ملابساتها ومنه إيقاف المشتبه فيهم، وفي وقت وجيز، وباستعمال الوسائل التقنية الحديثة وتنشيط عنصر الاستعلام والتحري، مما مكن من التعرف على المشتبه فيهم ومنه إلقاء القبض عليهم، مع استرجاع مبلغ مالي يقدر بنحو 110 ألف دينار جزائري، وكذا الوسائل المستعملة في عملية السطو منها آلة قطع كهربائية وقضيب حديدي.

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تشديد العقوبة في حق مهربين لـ”الحرّاقة” بوهران

ب. يعقوب

رفعت مساء الخميس، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، عقوبة الحبس النافذ من ثلاث إلى خمس سنوات في حق أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و39 عاما بينهم مسبوقان قضائيا في قضية مماثلة في أواخر سنة 2018، فيما تم الحكم غيابيا على المتهم الخامس بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. المتهمون الأربعة المحكوم عليهم بالحبس النافذ، رفضوا في الجلسة الأولى المؤجلة بتاريخ 7 جويلية، محاكمتهم بحجة عدم توقيف المتهم “م.ن” من مواليد 1980 الفار المشتبه بتواجده خارج الوطن، وتم تأجيل محاكمتهم بسبب تغيير طرأ في وقت سابق على التشكيلة القضائية للغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران. الموقوفون الأربعة توبعوا بجنحة تدبير وتنظيم رحلات إبحار سري من شواطئ وهران نحو شبه الجزيرة الإيبيرية .

وكان ممثل الحق العام في جلسة الاستئناف، التمس تشديد العقوبة في حق الجميع، لتورطهم في تشجيع الهجرة غير النظامية والتسبب في عدة قضايا تراجيدية في عرض البحر .وحسب حيثيات القضية، فإن أولئك الأشخاص الذين أدينوا بالتخطيط والتدبير لتهريب 11 شخصا ينحدرون من ولايتي الجزائر وبجاية، توبعوا بتهم تخص تكوين جماعة أشرار وتدبير الخروج لأشخاص خارج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة، إلى جانب حيازة وسائل محظورة التداول البحري .

وحسب هيأة محكمة الاستئناف، فإن جريمة الحال ثابتة بجميع أركانها، بعد إيقاف 11 شخصا على بعد 7 أميال بحرية شمال شاطئ “عين فرانين” في قديل شرق وهران، وبينت اعترافات المهاجرين الموقوفين، أن أفراد العصابة كونوا جماعة أشرار بغرض ارتكاب جرائم ماسة بالأرواح والأمن العمومي .

وكان المدانون قد أوقفوا في شهر أكتوبر الماضي، عقب ورود معلومات لعناصر حرس السواحل بمنطقة قديل، تفيد بوجود قارب حراقة في عرض البحر، تم رصده على بعد أميال بحرية فقط عن شاطئ عين فرانين، وسارعت الوحدات العائمة لحرس السواحل، إلى توقيف “الحراقة” الذين كانوا على متنه وبينهم أم وطفلاها، لتتأكد المصالح الأمنية أن المهربين الخمسة أحدهم في حالة فرار، كانوا وراء 4 رحلات في ظرف شهر واحد مقابل 650 ألف دينار جزائري للشخص الواحد .

ورفض الأربعة، الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم، برغم أنهم وفروا إفادات أمام الضبطية القضائية، بأنهم كانوا خلف الرحلة الأخيرة الفاشلة، زاعمين أن رأس العصابة في حالة فرار، هو من كان يستلم الأموال عن طريق شقيقه وهو عون أمن متقاعد يتواجد هو الآخر في ليريدا في إقليم بإسبانيا، وبين أحد الموقوفين “هـ.و” الذي قال إنه كان صديقا للمهرب الفار، لكنه لم يكن يعلم أنه يملك قاربا سريعا، وأنه يقوم بتسفير الحراقة، سوى أنه كان يرى العديد من الشباب من مدن غرب ووسط البلاد يأتون إلى بيته في “تيريقو” بوهران .

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وفاة 4 أطفال غرقا بالمسيلة

أحمد قرطي

انتشل مساء الخميس، عناصر الحماية المدنية بالمسيلة، 4 أطفال في مقتبل العمر، جثثاً هامدة إثر غرقهم في حادثين منفصلين، في فاجعة أليمة بفقدان شبان في عمر الزهور، فروا من حرارة الجو بحثا عن أماكن للراحة والاستجمام ليعودوا إلى عائلاتهم في الأكفان.

وحسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام لدى مصالح الحماية المدنية، فقد تم انتشال جثث 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، من داخل بركة مائية بواد لقمان ببلدية أولاد منصور شمال الولاية، في حدود الساعة الخامسة من مساء الخميس، وذلك على إثر تلقي بلاغ يفيد العثور على الضحايا في المكان المذكور أعلاه، ليتم الاستعانة بفرقة الغطاسين بالتنسيق مع أعوان الوحدة الرئيسية، ومنه نقلهم نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي.

وبالعودة إلى تفاصيل هذه المأساة التي هزت سكان الولاية، منذ اللحظات الأولى لتداول هذا الخبر الأليم، فإن الأمر يتعلق بثلاثة شبان يقطنون في منطقة لقمان، لم يظهر عليهم أي أثر منذ الساعات الأولى ليوم الفاجعة، مما أثار شكوكا لدى أفراد عائلاتهم، بعد عدم عودتهم إلى المنازل في حدود منتصف النهار، مما ضاعف من مخاوفهم من إمكانية تعرضهم لمكروه، وهو ما دفع أحد الأولياء، إلى الشروع في عملية بحث في الواد المذكور، إلى أن وصل إلى مكان المأساة، بعد ما شاهد لباس الأصدقاء الثلاثة من ضمنهم ابنه الذي يُوشك على إكمال حفظ كتاب الله، ويقوم في الكثير من الأوقات بإمامة الناس في الصلوات الخمس، ومنه ابلاغ مصالح الحماية المدنية التي تنقلت إلى عين المكان بحضور مصالح الدرك الوطني.

بينما انتشل أعوان وحدة بوسعادة، طفلا يبلغ من العمر حوالي 11 سنة، توفي غرقا داخل مسبح خاص يقع في محطة خدمات بطول 18 على 10 أمتار و بعمق 3 أمتار، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رزيق البشير في بوسعادة، فيما باشرت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثين.

قائمة الضحايا

– مسواكة أيمن (15 سنة)

– اعراب أيمن (12 سنة)

– ضمبري حبيب الرحمان ( 14سنة)

– عبد الغني زرفاوي (11 سنة)

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عودة مهرجان الضحك لمستغانم أوت المقبل

زهية. م

يعود مهرجان الضحك لمستغانم في أوت المقبل حيث ينتظر أن تستقبل مدينة “مسك الغنيام” الطبعة الرابعة من التظاهرة التي تستضيف هذه السنة عددا من نجوم الكوميديا على غرار محمد خساني وعبد القادر السيكتور ومراد صاولي وغيرهم وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و26 أوت المقبل حيث تمنح التظاهرة فرصة الترويج السياحي للمنطقة، خاصة وأنها تتزامن مع فترة العطل مما يعطي فرصة لزوار المدينة للاستمتاع والترويح عن النفس.

وتنتظر مستغانم طبعتها الرابعة لـ “أيام الضحك” حيث انطلقت نفس التظاهرة بعاصمة الغرب الجزائري وهران بفندق الميريديان بمشاركة عدد من النجوم في طبعة ثانية عادت بعد قطيعة فرضتها كورونا لمدة ثلاث سنوات بمشاركة عدد من الفنانين على غرار عبد القادر أرحمان المشهور بعبد القادر السيكتور وواري نيشان ورضوان بحاش وحميدو لحلو وفضيل كايبو وزكريا خليل إضافة إلى الفنان موح ميلانو والفنان المقيم بالخارج فضيل كايبو.

وأعلن رمضان جزائري، مدير العلاقات العامة بشركة “أوريدو” المساهمة في تنظيم المهرجان في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية، عن سكاتشات وعروض خاصة بمهرجان وهران للضحك على منصة (أنافليكس) التي أنشأتها مؤسسة أوريدو سنة 2018 وتعمل حاليا على إعادة تفعيلها للسماح لأكبر عدد ممكن من المهتمين بمتابعة عروض المهرجان.

كما عبر الفنان عبد القادر السيكتور عن سعادته بالتواجد بالجزائر والمشاركة في الفعاليات الثقافية والفنية التي تهدف إلى إدخال الفرحة والسرور على الجزائريين بعد فترة عصيبة عاشها الجزائريون بسبب ظروف انتشار وباء كورونا.

ومن جهته، أكد الفنان الكوميدي الزبير بلحر توقعه بنجاح الطبعة الثانية لمهرجان وهران للضحك نتيجة فتح المجال لفنانين شباب أصحاب مواهب، خاصة مع تعطش الساحة الفنية للأعمال والمهرجانات بعد توقف لأزيد من سنتين ونصف نتيجة الظروف الصحية العالمية.

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منصة “إنتاجات جديدة” تدعم الصناعات السمعية البصرية في الجزائر

محمود بن شعبان

أعلن المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر عن إطلاق منصة “انتاجات جديدة” كمشروع دعم من الوكالة الفرنسية لتنمية الإعلام لاستراتيجية الابتكار في قطاع الصناعات السمعية والبصرية في كل من الجزائر تونس وليبيا والمغرب من خلال المساهمة في إنشاء محتوى إبداعي وثقافي وتعليمي في شكل مشاريع موجهة إلى الجمهور الذي لا يتجاوز الـ 35 عاماً.

تعمل منصة “انتاجات جديدة” على تسريع مشاريع إنتاج المحتوى السمعي والبصري الإبداعي والثقافي والتعليمي والترفيهي، الذي يتناول يتمحور حول الموسيقى أو ألعاب الفيديو، الأزياء، التجارة، الطبخ، التنمية الشخصية، الصحة، والرياضة لصالح صناع المحتوى السمعي بصري المستقل (مدون، أو مؤثر على تطبيق انستغرام، أو صحافي) من الجزائر أو ليبيا أو المغرب أو تونس، والذين تتوفر فيهم عدة شروط على غرار امتلاك نسبة متابعين تتجاوز 4000 شخص وهيكلاً قانونياً مسجلاً مثل شركة إنتاج أو وكالة اتصالات أو شركة إنتاج أو وسيلة رقمية أو إذاعة خاصة ذات نشاط على شبكة الإنترنت.

وتسعى المبادرة إلى تطوير مشروع إنتاج محتوى سمعي بصري ثقافي تعليمي وترفيهي من خلال تسريع وتيرة مشاريع الانتاج على مدى 6 أشهر والاستفادة من مرافقة جماعية ودعم فردي، بهدف تحويل الفكرة إلى برنامج اختباري وتقديمه أمام الجمهور وتطوير نموذج اقتصادي والمشاركة في المنافسة على أفضل برنامج اختباري على أن يلبي مشروع الإنتاج المقترح باللغة الفرنسية أو العربية احتياجات وتوقعات الجمهور الذي لا يتجاوز عمره الـ 35 عاماً.

ووضعت “الوكالة الفرنسية لتنمية الإعلام” جملة من الشروط للمشاركة في المسابقة أبرزها أهلية صاحب مشروع الإنتاج وقدرته على تحديد صانع محتوى سمعي بصري من موظفيها ليقدم ترشيحه باسمها ويستفيد من مسرع مشاريع الإنتاج مع الالتزام بهيكل قانوني مسجل ومستقل عن أي حركة سياسية أو دينية، ويتمتع بشخصية قانونية وأن يكون المشارك مسؤولاً بشكل مباشر عن تنفيذ المشروع التحريري، بالاضافة إلى امتلاك حساب مصرفي باسم الهيكل القانوني، وأن يكون مكان عمله أو نشاطه الرئيسي في أحد البلدان الأربعة المستهدفة كالجزائر، تونس، ليبيا أو المغرب، كما يتوجب على الراغبين في المشاركة تقديم مشروع تحريري واحد والتفرغ للسفر لمدة 6 أشهر بهدف الاستفادة من برنامج الدعم.

وأعلنت الهيئة المنظمة أن اختيار المستفيدين من برنامج “إنتاجات جديدة” سيتم وفقا لمشاريع الإنتاج المقترحة على مرحلتين يتم في الاولى اختيار 16 مشروع إنتاج بعد دراسة طلبات الترشيح، فيما سيتم اختيار من 10 إلى 12 مشروع إنتاج في المرحلة النهائية وذلك بعد تقديم المشاركين مشاريعهم وإجرائهم مقابلة فردية مع عضوين من لجنة التحكيم، حيث ستُنظم المرحلتان في نهاية البرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 5 أيام في تونس يتم خلالها عرض من 3 إلى 4 مشاريع منها باللغة الفرنسية.

وحدد شهر سبتمبر المقبل كموعد للاختيار الأولي لـ 16 مشروع إنتاج ونشر قائمة المختارين،على ان ينظم البرنامج التدريبي على مدار 5 أيام نهاية أكتوبر 2022، فيما ستقدم مبادرة “إنتاجات جديدة” مجموعة من الأنشطة لدعم مشاريع الإنتاج في الدفعتين لمدة 24 شهراً، على أن يتم إنجاز جميع الأنشطة بحلول أفريل 2023.

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حجز سلع غذائية معدة للتهريب بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكنت عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية وفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية تمنراست، الخميس، من حجز كمية معتبرة من المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ومادة الوقود المهيأة لغرض التهريب. وتمثلت المواد المحجوزة في 51280 لتر من مادة الزيت، إضافة إلى 50 طنا من مادة الفرينة، 18250 لتر من مادة الوقود مع حجز ثلاث مركبات، كانت محملة بهذه السلع المعدة للتهريب نحو الدول المجاورة.

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64 طفلا صحراويا في مخيم ببجاية

توفيق بن يحيى

حل مساء الخميس، 60 طفلا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بولاية بجاية في عطلة للتخييم الصيفي.

وتندرج هذه المبادرة في إطار برنامج التعاون المسطر للتنشيط الصيفي الموجه لفائدة الأطفال الصحراويين، حيث جندت مصالح الولاية كل شروط الإقامة المريحة للمصطافين الصحراويين الذين تم استقبالهم إلى جانب مجموعة من المؤطرين والمرافقين الصحراويين على مستوى مطار قسنطينة وكذا مركز التخييم ببلدية أوقاس الساحلية من طرف السلطات المحلية لولاية بجاية.

ولتنشيط فترة التخييم الصيفي التي ستمتد شهرا كاملا على مستوى مركز التخييم الصيفي بأوقاس سطر برنامج ثري يشمل الرحلات الاستجمامية عبر شواطئ ولاية بجاية، إضافة إلى التنشيط الفني والترفيه الفكاهي لفائدة أفواج المصطافين.

كما يتضمن برنامج تنشيط المخيم الصيفي للأطفال الصحراويين تنظيم منافسات رياضية ومسابقات فكرية تتخللها جولات سياحية واستكشافية عبر المواقع التاريخية والأثرية التي تزخر بها ولاية بجاية وخرجات سياحية بوسط المدينة.

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حملة على عصابات الشواطئ عبر مختلف الولايات

ع. ع

شنت مصالح الأمن عبر مختلف الولايات الساحلية حملة على عصابات الشواطئ من خلال خرجات أمنية مكثفة بغرض انجاح موسم الاصطياف.

وحسب المصالح الأمنية لولاية العاصمة، فقد تم وضع مخطط أمنيّ خاصا بموسم الاصطياف، حيث تم تسطير خرجات ميدانية خاصة بحراسة الشواطئ وكذا رصد مختلف المخالفات والجرائم المرتكبة على مستوى هذه الأخيرة.

من جهتها، أكدت شرطة ولاية بومرداس أنها ستضرب بيد من حديد كل إخلال يمس بأمن وراحة المواطنين والمصطافين وهذا من خلال تكثيف تواجدها في الميدان خاصة داخل حظائر السيارات وعلى طول الشريط الساحلي لمنع التجاوزات المتعلقة بنشاط الحظائر غير الشرعية.

شرطة ولاية وهران هي الأخرى تعكف على مواصلة خرجاتها الميدانية برفقة السلطات المحلية لتحرير الشواطئ إلى جانب عملية ازالة وحجز الكراسي والطاولات التي كانت موضوعة على مستوى العديد من الشواطئ.

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انتشال جثة عشريني من حوض مائي بتيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت وحدة الحماية المدنية بالحطاطبة في ولاية تيبازة، جثة غريق متوفى في حوض مائي بمستثمرة فلاحية بحي تكتاكة ببلدية الشعبية.

الغريق البالغ من العمر 20 سنة، عثر عليه الخميس ميتا بحوض مائي بالمستثمرة الفلاحية بوكابوس بحي تكتاكة، وتم نقله من طرف وحدة القطاع للحماية المدنية الحطاطبة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.