أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023

حجز 2 كلغ من المخدرات وتوقيف مروجيها بسكيكدة، حجز 77 ألف وحدة من المفرقعات بالبليدة

حفرة وسط الطريق تعري سياسة “البريكولاج” بالقبة

منير. ر

عرّى الانهيار الجزئي الذي شكّل “حفرة” كبيرة وقت صلاة الجمعة، وسط الطريق الرابط بين حسين داي والقبة، باتجاه المنطقة المعروفة بـ”لاكروا” ببلدية القبة، سياسة “البريكولاج” المنتهجة من طرف المجلس الشعبي المحلي المنتخب، وهو ما يؤكد أن القبة لن تكون في منأى عن الخطر الشديد في حال تعرضت لكوارث طبيعية، أعادت لسكان المنطقة سيناريو حفرة بن عكنون، في وقت تغفل فيه السلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس البلدية، عن الاستفادة من الدروس السابقة، بالرغم من التحذيرات المسبقة من المختصين الذين تنبأوا بحدوث الإنهيار الذي لم يخلّف أضرارا مادية في المركبات ولا بشرية، بحكم أن الإنهيار وقع خلال فترة صلاة الجمعية أين تقل حركة المرور.

تنقلت “الشروق” لعين المكان أين وجدت المنطقة مغلقة من طرف مصالح الأمن مخافة توسع الحفرة، علاوة على غلق الطريق المؤدي إلى بلدية القبة كليا، أين وجدنا رئيس البلدية في عين المكان والمصالح المختصة من “سيال”

ومصالح الري، في وقت رفض فيه رئيس البلدية، زهير بوسنينة، التصريح أو تقديم التفاصيل الأولية للحادثة، التي كانت، لولا ستر الله، قد تسّبت في كارثة، في الوقت الذي كان فيه لزاما على المنتخبين المحليين البحث عن الجودة في إنجاز المشاريع لاسيما الصرف الصحي الذي كان سببا وراء الحادث، حسب أحد المنتخبين المحليين، ما أثبت سوء التسيير، نتيجة الفشل في اختيار الدراسات الجادة والشركات التي تملك ثقافة العمل باحترافية وجودة.

وأكد أحد المواطنين القاطنين بالمنطقة، أن منتخبي الشعب لهم دور وواجب حيال منتخبيهم، ووقوع أي حادث طارئ في أي مكان يحتم على المنتخبين تحمّل مسؤولياتهم، وتقديم الدعم المعنوي، خاصة على مرآى ومسمع المسؤولين التنفيذيين، الذي سيحسبون لهم ألف حساب، وهو ما يدفعهم للتحرّك خدمة للمواطن، مشيرا في القوت نفسه إلى أن بلدية القبة تشهد عديد النقائص والمشاكل التنموية منذ سنوات، مناشدا والي العاصمة، عبد النور رابحي، بالتدخل والتحقيق في الصفقات والمشاريع المتعلقة بالصرف الصحي والسكن.

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‪ قتيل وجريحان في حادث مرور بعين القصير بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت نهاية الأسبوع المنصرم، حادث مروري خطير، على مستوى الطريق الولائي الذي يربط بلدية عين القصير أقصى جنوب شرقي المدية بالطريق الوطني رقم 40، يتمثل في اصطدام سيارة من نوع “رونو لاقونا” بشاحنة ذات مقطورة من الوزن الثقيل، وهو ما خلف وفاة أربعيني في عين المكان، وإصابة مرافقيه الاثنين بجروح تفاوتت درجة خطورتها، وذلك ليلة الخميس، أين تم تحويلهما وجثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية بشلالة العذاورة نحو مستشفى هذه الأخيرة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في ملابسات الحادث.

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30 مليار سنتيم لضمان النقل المدرسي ببجاية

ن. أوهاب

استفادت ولاية بجاية، مؤخرا، وموازاة مع الدخول المدرسي الجديد؛ من إعانة مالية مقدرة بـ 30 مليار سنتيم لضمان النقل المدرسي؛ على مستوى المؤسسات التعليمية الابتدائية؛ استجابة لمتطلبات البلديات؛ وأولياء التلاميذ على حد سواء.

يشكل النقل المدرسي بولاية بجاية واحدا من أكبر التحديات والعقبات؛ التي تواجها البلديات خاصة تلك الواقعة بالمناطق النائية؛ حيث كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تسيير هذا الملف الضخم؛ الذي تقف ميزانيتها غير قادرة على استيعابه؛ ما يخلف في الكثير من الأحيان احتجاجات عدة من قبل أولياء التلاميذ؛ وسعيا لتخفيف العبء على البلديات استفادت ولاية بجاية من إعانة مالية مقدرة بـ 30 مليار سنتيم من قبل وزارة الداخلية؛ في إطار صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية؛ موجه لكراء الحافلات الخاصة بنقل تلاميذ الطور الابتدائي؛ وضمان تمدرسهم في ظروف جيدة؛ ناهيك عن تخصيص جزء من الغلاف المالي لإصلاح وصيانة الأعطاب التي تعانيها حافلات النقل الخاصة بالبلديات. حيث من المنتظر أن توزع هذه الإعلانات على البلديات الـ 52 للولاية وفقا للاحتياجات المقدمة من قبلها، في حين يرى بعض المتتبعين للشأن المحلي أن الحل يكمن ربما في تزويد هذه البلديات بحافلات نقل خاصة بها من أجل المعالجة النهائية لهذه المعضلة.

وجدير بالذكر، أن ملف النقل المدرسي وتسيير المدارس الابتدائية عموما بالولاية؛ يعد واحدة من أكبر المعضلات المواجهة من قبل البلديات النائية خاصة؛ على غرار تمقرا؛ ذراع القائد وغيرها.

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حجز 2 قنطار من اللحوم البيضاء المغشوشة بيسر

سعيدة. م

تمكنت مصالح شرطة يسر ببومرداس من مداهمة محل خاص ببيع اللحوم البيضاء المغشوشة، حيث صادرت ما يفوق 2 قنطار من هذه اللحوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية كما تم إحالة ملف صاحب المحل على العدالة.

العملية، بحسب بيان لمصالح أمن ولاية بومرداس، جاءت على اثر معلومات مؤكدة وردت إلى عناصر فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة يسر، مفادها قيام احد الأشخاص باستغلال محل لبيع اللحوم البيضاء دون أدنى شروط الحفظ والنظافة، وعلى الفور، انتقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان، ليتم ضبط كمية تقدر بـ 2 قنطار و48 كلغ من اللحوم البيضاء مجهولة المصدر ومنعدمة الشهادة الطبية البيطرية، وبعد الاتصال بأعوان التجارة والطبيبة البيطرية ومعاينة الكمية المحجوزة تقرر إتلافها لانعدامها لأدنى شروط الاستهلاك البشري كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

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وليّة تلميذة تعتدي على مديرة مدرسة وتهددها بالقتل في سطيف

سمير مخربش

شهدت الخميس، ابتدائية كداد قدور بسطيف، حادثة اعتداء على مديرة المدرسة التي تعرضت للضرب والتهديد من طرف ولية تلميذة، تهجمت على هذه المسؤولة وقامت بإهانتها داخل حرم الابتدائية.

هذه المدرسة التي تقع بحي عين الطريق بمدينة سطيف، شهدت حالة من الاضطراب، بعد يومين فقط من الدخول المدرسي الذي جرى في ظروف عادية، لكن سرعان ما تعكرت الأجواء بهذه المؤسسة، بعد نقاش دار بين مديرة الابتدائية وولية تلميذ جاءت إلى المدرسة للاحتجاج على عدم استفادة ابنتها من مجانية الكتب المدرسية، وهو القرار الذي تم اتخاذه من طرف المديرة بحكم أن التلميذة أعادت السنة وكان ذلك وفق الإجراء المعمول به في كل المؤسسات التربوية، والذي تنص عليه النشرة الرسمية لوزارة التربية. وظلت الولية تلح على ضرورة الاستفادة من هذا الإجراء وأثناء النقاش ثارت ثائرتها، ولم تتردد في الاعتداء على المديرة ووجهت لها ضربات بالأيدي وهددتها بالقتل حسب شهادة بعض المعلمين الذين تدخلوا وأخرجوا الولية من المدرسة.

وقد خلفت الحادثة حالة استياء داخل المؤسسة، قام على إثرها المعلمون بتنظيم وقفة احتجاجية نددوا من خلالها بهذا الاعتداء واعتبروه مساسا بالأسرة التربوية والحرم المدرسي، ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها العديد من الشعارات نقرأ منها: “المدير والأستاذ في خطر”، “لا خير في أمة يهان فيها معلموها”، “احترام الأولياء للمدير والأستاذ واجب”، “كرامة الأستاذ والمدير خط أحمر”، “الاعتداء على المدير والأستاذ جريمة”، “نطالب بقانون لحماية المدير والأستاذ”.

وطالب المحتجون بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التصرفات التي تمس بالأسرة التربوية. وحسب شهادة المعلمين وبعض الأولياء فإن المديرة معروفة بحسن المعاملة والاستقبال وبأداء واجبها على أحسن وجه، والاعتداء عليها تصرف طائش يدخل في خانة عدم احترام الأسرة التربوية التي تسهر على تربية الأجيال.

ولقيت الحادثة هبة تضامنية من طرف زملاء القطاع الذين نددوا بهذا التصرف، في الوقت الذي يجري الحديث عن رفع شكوى إلى المصالح الأمنية ضد هذه الولية التي اعتدت على المديرة وهددتها بالقتل. ويقول محمد سلماني وهو معلم بسطيف إنه لا ينبغي التسامح مع مثل هذه التصرفات. وتقول الأستاذة هِبة: “يجب أن تكون هناك صرامة مع هذا التصرف الهمجي الذي مس المديرة، وينبغي اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يحاول المساس بالطاقم التربوي”. وحسب ما علمناه فقد تم رفع تقرير إلى مديرية التربية لولاية سطيف، للتبليغ عن هذا الاعتداء الذي عكّر أجواء الدخول المدرسي بهذه المؤسسة التربوية.

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عصابة تسرق 8 ملايير من منزل بوهران

ب. يعقوب

فكّكت فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، تشكيلا عصابيا خطيرا، اختص في مختلف السرقات لاسيما المنازل، يتألف من أربعة أشخاص، من ضمنهم امرأة، تتراوح أعمار الجميع بين 30 و38 عاما، تورط أفراده في سرقة من داخل مسكن لمبلغ مالي معتبر قدره 8 ملايير سنتيم.

وجاءت عملية توقيف المتورطين الأربعة، على إثر شكوى قيدها ضحية السرقة الأخيرة، أمام مصالح أمن وهران، مفادها تعرض مسكنه لسرقة مبالغ مالية هائلة وكذا أغراض ثمينة.

وأوضح المصدر الأمني، أن المعطيات الخاصة بالبحث، كشفت عن قيام الفاعلين بتسلق مبنى الضحية المتواجد في حي شعبي في مدينة وهران في جنح الظلام، والسطو على خزانة فولاذية مصفحة معبّأة بالأموال بالعملتين الوطنية والصعبة “أورو”.

وبحسب ما أفاد به بيان الأمن الولائي، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة في الواقعة، بعد الاستعانة بما سجّلته كاميرات المُراقبة، مكّنت من تحديد هويات الفاعلين الأربعة والقبض عليهم الواحد تلو الآخر، وأظهرت عملية تنقيط الموقوفين في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أن أحدهم يبلغ 38 عاما، هو موضوع مذكرة بحث لتورطه في قضية إجرامية منفصلة.

وأضاف المصدر ذاته، أنه مواصلة لعمليات التفتيش التي تم تنفيذها في منازل المتهمين، بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن في وهران، تم استرجاع مبلغ مالي مسروق بالعملة الأجنبية قدره 18000 أورو وآخر بالعملة الوطنية يفوق الـ1 مليار و700 مليون سنتيم وكذا معدات تستعمل في فتح أبواب السيارات، وعدد من الوثائق والهواتف المسروقة ومركبة سياحية كانت تستخدم لأغراض إجرامية.

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حجز 2 كلغ من المخدرات وتوقيف مروجيها بسكيكدة

إ.بوشليق

حجزت، الخميس، فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، التابعة لأمن ولاية سكيكدة، 1 كلغ و700غرام من القنب الهندي، على شكل 17 صفيحة، وتوقيف عصابة خطيرة لترويج المخدرات، يتكون أفرادها من شخصين، أعمارهما تتراوح ما بين 25 و32 سنة، ينحدران من ولاية قسنطينة.

وتعود حيثيات القضية الى معلومات واردة إلى فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، مفادها وجود حقيبة ظهرية بإحدى سيارات الأجرة متوقفة بمحطة المسافرين محمد بوضياف بسكيكدة، قدمت من ولاية مجاورة وقد تركها أحد الركاب بالسيارة بعد أن أخذ حقيبة مماثلة عن طريق الخطأ خاصة بأحد المسافرين، مباشرة تم التنقل إلى محطة المسافرين محمد بوضياف واسترجاع الحقيبة الظهرية، وبفتحها تم العثور على 17 صفيحة من المخدرات تتمثل في القنب الهندي ملفوفة ومغلقة بشريط بلاستيكي بوزن إجمالي 1 كلغ و700 غرام، ليتم حجزها وفتح تحقيق في القضية من أجل تشخيص وتوقيف صاحب الحقيبة، أين تم وضع خطة عملياتية محكمة على مستوى محطة المسافرين، وبالضبط بموقف سيارات الأجرة.

وبعد عملية ترصد للمشتبه فيه تقدم شخصين معروفين لدى مصالح الشرطة بسكيكدة من سيارة الأجرة من أجل الاستفسار عن الحقيبة المشبوهة، ليتم التدخل الفوري وتوقيفهما وتحويلهما إلى المصلحة لمواصلة الإجراءات، أين بينت أن المشتبه فيهما تنقلا إلى إحدى الولايات المجاورة لغرض شراء المخدرات من أحد أقاربه يقيم بذات الولاية، ومن ثم تحويلها إلى مدينة سكيكدة لغرض ترويجها رفقة شريكه، وبالتنسيق مع النيابة العامة بمحكمة سكيكدة تم العثور بمنزل أحد المشتبه بهما على حقيبة الظهر التي أخذها عن طريق الخطأ من سيارة الأجرة، ليتم حجزها بالإضافة الى مبلغ مالي بالعملة الجزائرية قدره 78 ألف دج، وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم إيداعهما الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهما بتهمة الحيازة، النقل، التخزين، الشراء قصد البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات، تتمثل في القنب الهندي، والمشاركة، في إطار جماعة إجرامية منظمة، هذا ولقيت عملية توقيف هذه العصابة الخطيرة استحسان السكان.

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نصيرة بن يوسف تضيف لقبا جديدا لسجل تتويجاتها المتعددة

فاطمة عكوش

فازت المغنية، نصيرة بن يوسف، من ولاية البويرة، بالمرتبة الثانية خلال فعاليات الدورة 19 لمهرجان الأغنية الأمازيغية، التي أقيمت بولاية بجاية أيام 15،16و17 سبتمبر 2023، تكريما للفنان الراحل جمال علام. وهذا، بمشاركة عدة ولايات ونخبة من الفنانين.

وتعتبر نصيرة بن يوسف، فنانة مسرحية، كاتبة نصوص ومغنية، أبدعت في عالم المسرح الأمازيغي، حيث أدت عدة أدوار، وتألقت في الكتابة المسرحية والإخراج، وتجمع نصيرة بن يوسف في تجربتها الثرية بين التمثيل والغناء والكتابة، إذ تعتبر من الفنانات القلائل اللائي حققن حضورا في الساحة الفنية بسبب حرصها على التنويع في أدوراها.

نصيرة بن يوسف من مواليد 14 جانفي 1983 بقرية تيروردة بافرحونن ولاية تيزي وزو، بدايتها كانت مع المجموعة الصوتية التابعة للجمعية الثقافية تيروردة، بعدها، التحقت بفرقة جمعية حميد بن طيب من خلال عروض مسرحية منها الحراقة، “قال لي جدي”، “لونجة”، وغيرها مع المخرج صالح هوش، ثم التحقت بتعاونية مشاهو افرحونن بنفس العروض المسرحية، قبل أن تلتحق بالمسرح الجهوي كاتب ياسين منذ 2009 من خلال تكوين تحريك العرائس “قراقوز”، ووظفت كفنانة كوميدية في المسرح منذ 2009.

شاركت نصيرة بن يوسف في العديد من العروض المسرحية الموجهة للكبار والأطفال منها: قيمة الحرية، يامنة، ميقال l، تيفي، بولمحاين اجباني، لو فون، يوبا، اما الأعمال الموجهة للأطفال منها،غناء العصافير، الغزالة، الجزيرة المفقودة، وغيرها.

وللفنانة تجربة غنية في الكتابة والإخراج منها عرض “تاغدمت تاقودرت”، نص وإخراج نصيرة بن يوسف مع الجمعية الثقافية “اثران تاقربوست البويرة.

حصدت خلال مسيرتها الطويلة العديد من الجوائز في المهرجانات المحلية والوطنية، منها جائزة أحسن عرض متكامل في مهرجان اقبو الصومام، جائزة أحسن ممثلة ثيزيري بن يوسف في المهرجان الوطني للمسرح الأمازيغي باتنة، جائزة أحسن ممثلة مسرحية في المهرجان الجبلي اث بوادو تيزي وزو وغيرها.

وللفنانة نصيرة بن يوسف تجربة غنائية مميزة وثرية بدأتها مع المجموعة الصوتية للجمعية الثقافية ثمازغا ثيرورذة، ثم مع فرقة دار الشباب تحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة مغني للقناة الثانية مع الفنان الكبير مجاهد حميد سنة 2010، شاركت في تنشيط حصة إذاعية مع الفنان القدير بن حنافي- رحمه الله-، كما نشطت عدة حفلات بتيزي وزو، البويرة، بجاية، قاعة الأطلس والعاصمة، تحصلت على الجائزة الثالثة في المهرجان الوطني للموسيقى والأغنية القبائلية في بجاية سنة 2017، كما تحصلت على الجائزة الثانية في المهرجان الوطني الأغنية الأمازيغية في تيزي وزو 2023، أدت أغاني في عديد العروض المسرحية مع المسرح الجهوي والجمعيات. كما شاركت أيضا نصيرة بن يوسف في عديد الأفلام السينمائية، منها “بين الماضي والحاضر”، “الحب والنقود” كما وقعت بصوتها أيضا جنريك عديد الأعمال السينمائية.

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العرض الأول لفيلم زيغود يوسف شهر نوفمبر المقبل

زهية. م

تعتزم وزارة الثقافة والفنون تنظيم العرض الأول لفيلم زيغود يوسف، شهر نوفمبر المقبل. وهذا تزامنا مع الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين للثورة التحريرية.

واستعدادا لعرضه كانت الفيلم قد عرض في نسخته الأولية الأربعاء الماضي على اللجنة الوطنية لمشاهدة الأفلام التاريخية على مستوى المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954 التابع لوزارة المجاهدين التي لم تسجل أي تحفظ على العمل الذي أنتجته الوزارة في إطار البرنامج المرافق للاحتفالات المخلدة لستينية الاستقلال.

للإشارة، يعتبر فيلم زيغود يوسف أحد الأعمال التاريخية الثلاث التي أنتجتها الوزارة في إطار هذا البرنامج عن سيناريو الدكتور أحسن تليلاني وإخراج مؤنس خمار وموسيقي صافي بوتلة.

ويسلط الفيلم الضوء على وقائع الثورة التحريرية في الشرق الجزائري، كما يعبر هذا العمل محطات وجوانب كثيرة من ثورتنا التحريرية في الشمال القسنطيني خاصة، حيث شهدت الولاية التاريخية الثانية تنظيم هجومات 20 أوت 1955 وهي الهجومات التي عبرت عن وحدة الشعب والتفافه حول جيش التحرير الوطني، مما يجعل من كفاح زيغود ورفاقه الأبطال صورة ملحمية زاخرة بالقيم التي يحتاجها شعبنا اليوم.

وينتظر أيضا أن يتطرق الفيلم إلى مسار ونضال عدد من رفقاء الشهيد زيغود، أمثال ديدوش مراد، علي كافي، لخضر بن طوبال، عمار بن عودة صالح بوبنيدر صوت العرب وغيرهم من رفاق السلاح ومسار الشهيد البطل زيغود يوسف.

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مكتبة المطالعة العمومية بقسنطينة تحتفي اليوم بأحلام مستغانمي

زهية. م

تنظم المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية اليوم لقاء خاصة للاحتفاء بآخر إصدارات أحلام مستغانمي، “أصبحت أنت”، حيث أعلنت المكتبة عن تنظيم لقاء أدبي اليوم السبت يجمع الأستاذ جعفر رابح والفنان محمد الشريف زعرور والرسامة صغير رجاء.

يحتفي اللقاء بآخر إصدارات أحلام مستغانمي “أصبحت أنت”، الذي خصصته للعودة إلى ذاكرة والدها المجاهد الشريف مستغانمي، حيث تعود أحلام عبر هذا الكتاب إلى دفاتر والدها “محمد الشريف مستغانمي”، الذي عرف سجون فرنسا، رفقة كاتب ياسين، عقب أحداث 8 ماي 1945 وحياته في تونس وعودته إلى الجزائر عشية الاستقلال، ثم انهياره العصبي على إثر محاولة اغتياله، بعد أن دخلت الجزائر مرحلة تصفية الحسابات بين رفقاء السلاح، ثم رحيله عام 1992 بعد دخول الجزائر نفق العنف والإرهاب.

تحيلنا أحلام في هذا الكتاب إلى سيرة والدها “الشاعر المثقف التقدمي”، الذي منعه الاستعمار من تعلم اللغة العربية فوجد فرصة لتثار له ابنته أحلام وتكون من ضمن الخرجين لأول ثانوية معربة في الجزائر..

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البويرة وورقلة في ضيافة عاصمة الرستميين تيارت

فاطمة عكوش

افتتحت، الخميس، بدار الثقافة الفنون علي معاشي بتيارت، فعاليات أسبوع التبادل الثقافي لولايتي البويرة وورقلة. وعرف حفل الافتتاح تنظيم معارض مختلفة ومتنوعة تحاكي تراث وخصوصية كل ولاية وجناح للباس التقليدي، والكتب والفنون التشكيلية وتقديم العادات والتقاليد التي تزخر بها الولايتان، إضافة إلى وصلات شعرية، بحضور مجموعة من فناني الولايات المشاركة والجمعيات الثقافية المحلية الناشطة.

وتستمر فعاليات الأسبوع الثقافي إلى غاية 26 سبتمبر عبر عدة بلديات الولاية. وسيعيش من خلالها جمهور ولاية تيارت على مدار أيام التظاهرة، أجواء ثقافية وفنية لاكتشاف تنوع التراث الثقافي لكل من ولايتي ورقلة والبويرة. ويندرج الأسبوع الثقافي لولايتي البويرة وورقلة بولاية تيارت في إطار سياسة الوزارة التي تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين مختلف ولايات الوطن.

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التماس الحبس لعصابة مختصة في ترويج أقراص “الصاروخ” و”الحمرا”!

مريم. ز

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، الخميس، توقيع عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق عصابة إجرامية تضم أربعة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 20 و26 سنة، عن تهمة تكوين جمعية أشرار بغرض الترويج وبيع مواد صيدلانية.

التفاصيل انطلقت من معلومات تلقتها مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة بخصوص عمليات ترويج المخدرات بحي الدوم ببرج الكيفان، وأسفر ذلك عن توقيف المشتبه فيهم إلى جانب حجز ما يقارب 140 قرص مهلوس لعدة أدوية منها “الريفوتريل” و”لريكا” و”البريغابلين” او المعروفة بـ”الصاروخ” و”الحمرا” في أوساط المدمنين، وعلى أساس المعلومات الواردة تمكنت عناصر الضبطية القضائية بعد وضع خطة ترصد وتتبع من توقيف المتهمين متلبسين بحيازة كمية معتبرة من المهلوسات والأدوية المخدرة، قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة الدّار البيضاء والأمر بإيداعهم فورا رهن الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جماعة أشرار بغرض عرض وبيع مواد صيدلانية.

بالمقابل كشف التحقيق الأمني بالملف، أن المتهمين كانوا يقومون بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة بضواحي منطقتي باب الزوار وحي برج الكيفان، وعرضها للبيع مبالغ مالية 500 دج للقرص الواحد، إضافة إلى ورود معلومات بخصوص تلقيهم كميات معتبرة يتم تزويدهم بها عن طريق أحد الممونين بموجب وصفات طبية وإبرام صفقات البيع بالحي السالف ذكره.

من جهة أخرى اعترف المتهمون في جلسة المحاكمة، أول أمس بإدمانهم على تعاطي الأقراص المهلوسة، وأكدوا أن الكميات المحجوزة من قبل الأمن كانت بغرض استهلاكها بسبب ظروفهم المعيشية على حد تصريحهم، رغم مواجهتهم من طرف المحكمة بأقوالهم أمام الشرطة والتي أشارت إلى تورطهم في عمليات البيع والترويج.

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حجز قطع رومانية ذهبية وجهاز كشف المعادن بباتنة

طاهر. ح

أحبطت مصالح الدرك الوطني بسقانة ولاية باتنة، عملية حفر وتنقيب عن مواد أثرية ومعدنية نفيسة، بالقرب من منطقة وعرة التضاريس، ما مكّن من توقيف أربعة أشخاص وحجز شاحنة وأدوات حفر واسترجاع 5 قطع نقدية رومانية من المعدن النفيس.

وتمت العملية بناء على معلومات وتتبع لشاحنة من نوع إيسيزي كان على متنها ثلاثة أشخاص ينحدرون من مدينة باتنة، والذين قصدوا المنطقة في تمام الواحدة فجرا للشروع في عمليات تنقيب غير مشروعة.

وبتفتيش الموقوفين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، على مستوى مسلك ترابي نائي، يؤدي إلى الطريق الوطني رقم 28، عثر بحوزتهم على القطع النقدية الذهبية، وفأس صغير ورفش وحقيبة ظهرية. وتبعا للإذن بالتفتيش من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة مدعمين بأفراد من فرقة حماية الممتلكات الثقافية للدرك الوطني بباتنة، تم حجز بمنزل أحد الموقوفين جهاز كشف المعادن من نوع “فانكيش أس 40” وفأس، مع توقيف رابع المشتبه بهم بعد توسيع مجريات التحقيق.

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حجز 77 ألف وحدة من المفرقعات بالبليدة

قامت مصالح أمن ولاية البليدة، من خلال تنفيذها لعمليتين متفرقتين، بحجز أكثر من 77 ألف وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، استغل أصحابها اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف للمتاجرة بها بطريقة غير شرعية. وتمت العمليتان من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومصلحة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخامس. وعقب إنجاز ملف قضائي في حق المشتبه فيهما، تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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أشرفت على الدخول المدرسي لتلاميذ التوحّد بعين الدفلى.. شرفي:

دورات تدريبية وقوافل صحية للتكفل بالأطفال المتمدرسين

م. المهداوي

قالت مريم شرفي، المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، لدى زيارتها نهاية الأسبوع الجاري لولاية عين الدفلى، أن زيارتها مكّنتها من الاطلاع عن قرب على واقع الأطفال والتكفل بهم، في ظل قطع الدولة الجزائرية خطوات كبيرة في مجال حماية الطفولة انطلاقا من الدستور الجزائري وترسانة من القوانين، لتكريس قوانين تحمي الأطفال في ظل وجود قلة من دساتير الدول التي تضمن المصلحة العليا للطفل.

وأردفت المتحدثة، أن الجزائر كانت سبّاقة للانضمام لكل الاتفاقيات ذات الصلة بالطفولة، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وقانون حماية الطفل وكل تلك القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية، ليتم تكريس حقوق الطفل بأكملها لاسيما التربية والصحة والحماية وعدم التمييز، ويجب، حسبها، تقديم المزيد لصالحهم خصوصا أن 11 مليون طفل جزائري يعودون للدراسة مع بداية السنة الدراسية، منوهة بالنتائج المرجوة من إدماج الرياضة المدرسية والتربية المرورية في المناهج التربوية، مؤكدة أن هيئتها التابعة للوزير الأول مباشرة تبقى آلية للتكفل بالأطفال أو عائلاتهم من خلال الرقم 1111، وبخصوص المسابقة المنظمة لفائدة الأطفال المتعلقة باختيار 10 سفراء من الأطفال، فيتم تكوين المعنيين الناجحين ليتعلموا معرفة الحقوق وممارستها ونقلها.

وعن سؤال “الشروق” حول إمكانية تنفيذ إجراءات ميدانية لفائدة أطفال عين الدفلى على ضوء الزيارة، أكدت المتحدثة أن هناك برنامج سيتم تنفيذه بالتنسيق مع السلطات الولائية من خلال لقاءات مباشرة ودورات تدريبية للقائمين على الطفولة، وتنظيم قوافل لأطباء مختصين في الصحة العقلية للطفل والمراهق، لإجراء فحوصات والعناية بهم مع الاهتمام بالإبقاء على إحداث التواصل بينهم وبين الأطباء.