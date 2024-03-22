أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 مارس 2024

وفاة الشاب الذي قتل زوجته ذبحا بأم البواقي، إحباط تهريب 4800 قرص مهلوس

تعرض إلى سكتة دماغية

وفاة الشاب الذي قتل زوجته ذبحا بأم البواقي

جموعي. ل

شيّعت عصر الخميس جنازة الشاب أسامة.س المعروف باسم كمال، صاحب الـ31 سنة، المتهم بقتل زوجته وفاء.ز، صاحبة الـ 24 سنة، قبل موعد الإفطار من يوم الأحد الماضي بمدينة عين امليلة التابعة لولاية أم البواقي.

وحسب مصادر مقربة من العائلتين، فإن الشاب، بمجرد أن أتى بجريمته حتى أصيب بانهيار عصبي حاد، تحوّل إلى سكتة دماغية، أدخلته في غيبوبة، حيث تم نقله إلى مستشفى سليمان عميرات بعين امليلة، قبل أن يتقرر يوم الثلاثاء، نقله بسبب حالته الصحية الخطيرة جدا، إلى مستشفى الدكتور بن باديس الجامعي بقسنطينة، أين توفي، ليتم تشييع جثمانه في مقبرة قرية اولاد زايد، حيث مسكن والدي الجاني المفترض، على بعد ثلاثة كيلومترات عن مدينة عين امليلة بولاية أم البواقي.

وحسب نفس المصادر، فإن الشاب أسامة تغيّر حاله تماما، منذ حوالي شهرين، حيث صار عنيفا في تعامله مع محيطه، وزادته البطالة التي عانى منها توترا، وهو يقطن في منزل من السكنات الاجتماعية، حصل عليه والده منذ سنوات، وعندما تزوج منذ سنة ونصف، تخلى له الوالد عن المسكن، وعاد إلى قريته اولاد زايد، إذ يشتغل في الفلاحة.

بينما تدهورت العلاقة بين الزوج وزوجته صاحبة الـ24 سنة، المنحدرة من مدينة القنطرة بولاية بسكرة، وكلاهما من ذوي المستوى النهائي التعليمي، ووصلت علاقتهما المتدهورة، مرتين إلى المحكمة المدنية، حيث كانا على مشارف الطلاق، ولكن عائلتي الزوجين أعادتا العلاقة، خاصة بعد أن رزق الله الزوجين، برضيعة هي حاليا في شهرها الثالث، لتتحول الأحد الماضي مشادة عنيفة بينهما إلى جريمة مروعة صدمت أهل عين امليلة وكل ولاية أم البواقي.

يذكر أن الجريمة البشعة التي هزت المنطقة وقعت دقائق قليلة فقط قبل موعد أذان المغرب، في مسكن في حي توفيل بمدينة عين امليلة، لتتطور تلك الملاسنات والمناوشات الكلامية، وقد تدخل جيران الزوجين، ولكن بعد فوات الأوان إذ توفيت الزوجة في عين المكان، ودفنت يوم الاثنين ولم تمر سوى ثلاثة أيام ليتم تشييع جنازة زوجها، قاتلها، ليتركا رضيعة في شهرها الثالث والكثير من علامات الاستفهام.

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تم إتلافها مع مواد أخرى

10 قناطير من “قلب اللوز” فاسدة بعنابة

عصام بن منية

كشفت خرجة ميدانية قام بها عناصر أمن دائرة البوني بولاية عنابة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات، وكذا مصالح الهيكل البلدي لحفظ الصحة ببلدية البوني، خلال معاينتهم لنشاط ورشة لصناعة الحلويات التقليدية، عن وجود العديد من التجاوزات التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المستهلك، خاصة ما يتعلق منها بوجود مواد أولية غير صالحة للاستهلاك البشري وانعدام النظافة داخل الورشة المتخصصة في صناعة “قلب اللوز”.

عملية المراقبة أفضت إلى حجز كميات معتبرة من مختلف أنواع السلع التي تستعمل في تحضير وصناعة “قلب اللوز”، تتمثل في أكثر من 10 قناطير من الحلويات التقليدية، “قلب اللوز” جاهزة للتسويق، و350 لتر من “الشربات” بالإضافة إلى 350 وحدة من الخبز المجمّد، و5 كلغ من خلطة الشيكولاطة، وقد تبين بأن كل تلك المواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم على الفور حجزها.

كمية السلع المحجوزة، وبعد التنسيق مع المصالح المختصّة، تم إتلافها، تزامنا مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الورشة وإنجاز محضر ضده بغرض إحالته على العدالة.

وتنتعش صناعة وتجارة “قلب اللوز” خلال شهر رمضان المعظّم، لتزايد الطلب عليه من طرف الصائمين، على اعتبار أنه من بين الحلويات التقليدية التي يقتنيها المواطنون لتزيين مائدة القهوة خلال السهرة، حيث لا يكاد يخلو بيت من بيوت العائلات العنابية من صينية “قلب اللوز” طيلة رمضان، وهو ما يدفع بالعديد من الحرفيين المتخصصين في صناعة الحلويات التقليدية أو حتى المطاعم، إلى تحويل نشاطهم لصناعة “قلب اللوز”.

وكان أعوان فرقة الأمن العمومي بأمن دائرة بوثلجة بولاية الطارف، قد تمكّنوا بالتنسيق مع أعوان الرقابة لمديرية التجارة بالولاية، من ضبط شاحنة محملّة بـ800 قطعة من “قلب اللوز”، الذي تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، كونها كانت منقولة على متن شاحنة غير مهيأة لنقل مثل هذه المواد الاستهلاكية الحسّاسة، حيث تم إتلافها مع توقيف صاحبها البالغ من العمر 42 سنة، والذي ينحدر من عنابة وتحويله إلى مقر الأمن أين أنجز محضر ضده لإحالته على العدالة.

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إحباط تهريب 4800 قرص مهلوس في تبسة

ب. دريد

أحبط عناصر الجمارك ببلدية نقرين، بجنوب ولاية تبسة، عملية تهريب كميات معتبرة من المؤثرات العقلية، والمقدّرة بـ4725 قرص مهلوس، من نوع “بريغابلين 300 مليغرام”.

وقد تم حجز الكمية عند الحاجز الجنوبي لإقليم الدائرة على مستوى الطريق الوطني رقم 16، غير بعيد من الحدود مع ولاية وادي سوف، وهو مدخل إقليم الولاية عبر الصحراء الجنوبية، حيث تم توقيف السيارة السياحية، محل الشبهة، أين أسفرت عملية التفتيش عن كشف وجود الكمية، التي كانت مخبأة بإحكام في تجاويف السيارة، وبعد تقديم صاحب المحجوزات، قدّم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بمحكمة بئر العاتر، أين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق إلى غاية محاكمته .

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“سونلغاز” حمّلت المسؤولية لمقاولة مكلفة بتجديد قنوات الصرف

تضرر سكنات إثر انفجار عنيف لأنبوب غاز في خنشلة

طارق. م

عاش سكان حي السعادة بوسط مدينة خنشلة، أمسية الخميس، حالة من الهلع والفزع، إثر انفجار عنيف، بقي مجهول المصدر في بدايته، هزّ الشارع، قبل أن يتضح بأن الأمر يتعلق بانفجار لأنبوب الغاز الذي يتوسط الحي، ما تسبّب في تسجيل خسائر مادية وصفها قاطنو الحي بالمعتبرة، لحقت بمنازل وسكنات عائلية بالحي، ولحسن الحظ، لم تسجل أي خسائر بشرية وسط السكان، باستثناء بعض حالات الإغماء جرّاء قوة الصدمة من الحادث المرعب وسط بعض السكان، وقد تدخل عناصر الحماية المدنية، وأعوان مؤسسة “سونلغاز” لقطع التموين بالغاز عن الحي في بداية الأمر، ومعاينة الأضرار الناتجة عن الانفجار العنيف، وسط استياء لساكنة الحي، جرّاء غياب المسؤولين من منتخبين وإداريين، والذين لم يكلفوا أنفسهم عناء التنقل للحي لمؤازرة سكانه المتضررين من الحادث، حسب ما ذكره مواطنون لـ”الشروق اليومي”.

مؤسسة “سونلغاز” من جهتها، أوضحت في بيان لها، بعد الحادثة، بأن أسباب الحادث، تعود إلى أنه ونظرا لعدم التنسيق مع مصالح مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، فيما يخص تمكين المقاولات ومؤسسات الإنجاز، من المخططات الخاصة، بالشبكة تحت الأرضية للغاز، قبل بداية أي أشغال، وهذا التهاون، تقول “سونلغاز” خنشلة، أدى إلى حدوث انفجار داخل مسكن بحي السعادة، بوسط مدينة خنشلة، جراء قيام آلية حفر بعملية حفر عشوائي لمشروع إعادة وضع أنابيب جديدة لصرف المياه، يقوم بها مقاول خاص، ما أدى إلى تحطم أنبوب الغاز الممون لجزء من الحي، وهو الحادث المادي الذي لم يخلف، لحسن الحظ أي خسائر بشرية ولا حتى إصابات ما عدا حالات صدمة، أين تنقلت الفرق التقنية للمقاطعة إلى عين المكان من أجل إعادة التموين بالغاز لسكان الحي.

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حجز 4.5 قناطير من اللحوم الحمراء والأسماك الفاسدة بالمسيلة

أحمد. ق

حجز أعوان الرقابة الاقتصادية وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات بالمسيلة، بالتنسيق مع الشرطة، قرابة 4.5 قناطير من اللحوم والأسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، في عمليات منفصلة.

وبحسب ما علمته “الشروق” من ذات الجهات، فإن هذه العمليات جاءت خلال دوريات استهدفت المحلات التجارية، وعلى إثر مراقبة إحدى القصابات الذي تبين أنه ينشط دون احترام شروط النظافة، تم حجز وإتلاف 200 كلغ من اللحوم الحمراء غير صالحة للاستهلاك البشري، تم تخزينها بغرض بيعها على أساس أنها لحوم محلية وبأسعار خيالية.

كما تم حجز 150 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والأحشاء الفاسدة في عملية أخرى بإحدى القصابات، إضافة إلى 86 كيلوغراما من السمك تبين بعد مراقبتها عدم صلاحيتها، مع توجيه استدعاءات للمعنيين قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

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اعتادوا عليه مع كل رمضان

أصحاب الدراجات النارية يفتتحون موسم المآسي بسطيف

سمير مخربش

افتتح أصحاب الدراجات النارية موسم الحوادث والاستعراضات الخطيرة، لفتح قائمة جديدة لضحايا من فئة الشباب والمراهقين، الذين اعتادت عليهم الطرقات في شهر رمضان الكريم.

ففي نهاية الأسبوع، عرفت فرق الحماية المدنية بولاية سطيف نشاطا مكثّفا، نتيجة التدخلات العديدة لإنقاذ ضحايا حوادث المرور، التي مسّت بصفة خاصة أصحاب الدراجات النارية، والذين كانوا في مقدمة الضحايا نتيجة استعراضات ومغامرات جريئة تنتهي في غالب الأحيان بحوادث خطيرة. وقد تدخلت أول أمس فرقة الحماية المدنية لوحدة عين أرنات بغرب ولاية سطيف، إثر حادث مروّع وقع قبل موعد الإفطار بحوالي 45 دقيقة، وكان ذلك بالطريق الولائي رقم 14 بجنان التفاح ببلدية عين عباسة بشمال ولاية سطيف، أين انحرفت دراجة نارية وانقلبت في مشهد مفزع، تسبّب في إصابة السائق ومرافقه بجروح خطيرة. وتكفلت فرقة الحماية المدنية بإسعاف المصابين البالغين من العمر 19 و29 سنة، وتحويلهما الى العيادة الصحية لبلدية عين أرنات. وقبلها بساعات، سجلت ولاية سطيف حادث مرور ثان، وقع بوسط مدينة عين ولمان، أين اصطدمت دراجة نارية بسيارة سياحية، وتسبّب الحادث في إصابة خطيرة لسائق الدراجة النارية البالغ من العمر 19 سنة، الذي ظل ملقى على الأرض نتيجة جرح عميق وكسر على مستوى الرجل. وقد تولت فرقة الحماية المدنية إسعافه ونقله الى مستشفى عين ولمان. وقبلها بيومين، تدخل رجال الحماية المدنية في حادث تصادم دراجتين ناريتين وقع قبل موعد الإفطار بالطريق الوطني رقم 75 بنواحي الشعبية ببلدية الأوريسيا، خلّف إصابة شابين بأضرار متفاوتة الخطورة، حيث أصيب الشاب الأول البالغ من العمر 19 سنة بكسر مفتوح في الرجل، والثاني البالغ من العمر 18 سنة أصيب بجروح في الرأس، فتم إسعافهما ونقلهما إلى استعجالات المستشفى الجامعي بسطيف.

مثل هذه الحوادث تكاد تتكرر يوميا في شهر رمضان، والملاحظ أن كل الضحايا من فئة الشباب والمراهقين، الذين اعتادوا على المشاركة في مناورات خطيرة تسبق موعد الإفطار، والتي تدخل في إطار “قتل” وقت الصيام ابتداء من وقت صلاة العصر إلى غاية الدقائق الأخيرة التي تسبق موعد آذان المغرب، وهي الفترة الحساسة التي تبدأ باستعراضات بهلوانية للدراجات النارية، وتنتهي في الغالب بمآس تهتز لها العائلات. وهي العادة التي تحولت إلى سنة سيئة توارثها الشباب الذين اختاروا المغامرة على متن عجلتين دون وقاية ولا وعي بخطورة العملية.

وحسب الإحصائيات الرسمية، فإن أصحاب الدراجات النارية يتسبّبون في 30 بالمائة من حوادث المرور، التي تزداد بصفة خاصة في شهر رمضان، لتبقى الدراجة النارية بمثابة القاتل غير الصامت ذي الصوت المرعب الذي يسبق صوت الآذان.

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توقيف شخص سرق مبلغا ماليا من مركز بريد بالمسيلة

أحمد. ق

تمكّن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة، من توقيف شخص تورط في فعل السرقة بالكسر من داخل مركز بريدي بمدينة المسيلة، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإعلام بأمن الولاية.

وبالعودة إلى وقائع القضية، التي تعود إلى شكوى تقدم بها الممثل القانوني لذات المؤسسة مفادها تعرض المركز البريدي الواقع بحي 924 مسكن الواقع بعاصمة الولاية للسرقة بالكسر، وهو الفعل الذي استهدف مبلغا ماليا قدره 118 ألف دينار جزائري، بعد قيام الموقوف بالتنقل إلى المركز المذكور حاملا معه مطرقة حديدية، ومن ثمّ، تهشيم الزجاج الفاصل بين الموظفين في الشباك وبين المواطنين وسرقة المبلغ المذكور، ومن ثمّ، الفرار مما خلّف رعبا وخوفا لدى الموظفين والمواطنين، حسب ما أظهرته تسجيلات كاميرا المراقبة.

وعن طريق الاستغلال الأمثل للمعلومات المتحصل عليها، تم فتح تحقيق في القضية وبتكثيف الأبحاث والتحريات باستعمال الوسائل التقنية المتاحة، تم تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في ظرف وجيز مع استرجاع جزء من المبلغ المالي المسروق قدره 99 ألف دينار جزائري.

وبمواصلة التحقيقات مع المعني الذي اعترف بارتكابه الفعل المنسوب إليه وقيامه بصرف جزء من المبلغ المالي واقتناء بعض الأغراض والملابس وبعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى محكمة المسيلة بخصوص السرقة بالكسر من داخل مركز بريدي والتحطيم العمدي لملك عمومي.