أخبار الجزائر ليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024

تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7095 قرص مهلوس، شابان يسرقان شاحنة

كغطاء وتمويه عن نشاطهم الإجرامي

عصابة تستغل طاولة بيع خضر لترويج المخدرات في سكيكدة

إ.ب

استغل، أحد أفراد عصابة خطيرة تتكون من ثلاثة أشخاص، أعمارهم ما بين 27 و33 سنة، طاولة لبيع الخضراوات، كغطاء وتمويه عن نشاطهم الإجرامي في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين شباب حي الإخوة عياشي، والأحياء المجاورة له، بعاصمة ولاية سكيكدة، بعد أن جعلوا منها مكانا لنشاطهم الإجرامي، لكن فطنة أعوان الأمن أفسدت كل مخططاتهم، أين تم القبض عليهم تباعا وإيداعهم رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمتهم بثلاث تهم منفصلة تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة قصد البيع، الحصول على وصفات طبية صورية تحوي مؤثرات عقلية لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود إلى عملية البحث التي باشرتها فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سكيكدة، بعد رصدها لأشخاص مشبوهين، منهم من يستغل طاولة لبيع الخضراوات كغطاء وتمويه عن نشاطهم الإجرامى فى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بين شباب الحي.

ذات المصالح واستنادا إلى المعطيات المحصلة من العمق وضعت خطة أمنية محكمة، أين تم مداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم، بعد تحديد أماكن تواجدهم مع توقيف ثلاثة أشخاص وتحويلهم إلى المقر العام للأمن لاستكمال التحقيق، هذا ومكنت مجمل العمليات من توقيف ثلاثة أشخاص ينشطون ضمن شبكات إجرامية، وحجز 2505 قرص من المؤثرات العقلية، و17 غراما من المخدرات من نوع الكيف المعالج، و10 أنصال قاطع ورق، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 10 ملايين سنتيم من عائدات الترويج.

هذا وتدخل هذه العملية استمرارا للمخطط الخاص والموضوع من طرف مصالح أمن ولاية سكيكدة لمحاربة ومجابهة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث تواصل ذات المصالح وبدون هوادة سلسلة عملياتها النوعية ضد الشبكات الإجرامية ومروجي المهلوسات داخل الأحياء السكنية لتطهير الخارطة الجغرافية من المروجين لها وضرب بؤر الإجرام.

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عناصر الشرطة عثروا عليها مركونة بالخروب

شابان يسرقان شاحنة من المدينة الجديدة بقسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الخارجي الثامن بأمن دائرة علي منجلي في ولاية قسنطينة، من توقيف شخصين يحترفان سرقة المركبات بعد أن قاما بسرقة شاحنة من المدينة علي منجلي والتنقل على متنها إلى مدينة الخروب المجاورة.

المشتبه فيهما اللذان يبلغان من العمر 28 و34 سنة، تمت الإطاحة بهما من طرف عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي الثامن بعلي منجلي، إثر تلقيهم لشكوى من أحد المواطنين بخصوص تعرض شاحنته التي كانت مركونة على مستوى الوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي إلى عملية سرقة من طرف مجهولين، ليتم إثر ذلك فتح تحقيق معمّق للوصول إلى الفاعلين، ومباشرة التحريات والتحقيقات الميدانية، مع تفعيل عنصر الاستعلام، ما مكّن من الحصول على معلومة مفادها بأن الشاحنة المسروقة متواجدة بمدينة الخروب المجاورة، اثر ذلك وعلى الفور تنقل عناصر الشرطة غلى عين المكان، أين عثروا على الشاحنة مركونة في أحد الأحياء، ليتم استرجاعها، وتكثيف الأبحاث والتحريات التي مكّنت من تحديد هوية المشتبه فيهما ومكان تواجدهما ليتم إلقاء القبض عليهما، مع ضبط بمسكن أحدهما ألواح ترقيم ومفاتيح خاصة بالمركبات، بالإضافة إلى مبلغ مالي.

المشتبه فيهما تم تحويلهما إلى مقر مصلحة الأمن الحضري الخارجي الثامن بعلي منجلي للتحقيق معهما، وإنجاز ملف قضائي ضدهما، عن تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، وسرقة مركبة ذات محرك المقترنة بظرف الليل والتعدد، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب والذي أمر بإحالتهما على قاضي التحقيق.

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تتكون من أربعة أشخاص من بينهم أجنبي

تفكيك شبكة إجرامية وحجز 7095 قرص مهلوس بسطيف

سمير منصوري

توصلت مصالح أمن دائرة صالح باي بجنوب سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، إلى تفكيك شبكة إجرامية منظمة خطيرة متكونة من أربعة أشخاص، أحدهم رعية أجنبي مختصة في ترويج المؤثرات العقلية، مع حجز 7095 وحدة من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي قدره 170 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مركبتين وثلاث دراجات نارية.

العملية نفذها أفراد الضبطية القضائية بأمن دائرة صالح باي، بعد استغلال معلومات متعلقة بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال نقل وبيع المؤثرات العقلية، مستغلين في نشاطهم منزلا قديما مهجورا خارج الإقليم الحضري لغرض تخزينها وإخفائها ومن ثم ترويجها، وعليه تم تكثيف الأبحاث والتحريات التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم، وبعد عدة عمليات تتبع وترصد تم توقيف 4 أشخاص، أعمارهم بين 33 و45 سنة أحدهم أجنبي. وبالتنسيق مع النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان، تم استصدار إذن بتفتيش لمنازلهم، حيث عثر عناصر الضبطية القضائية بأمن الدائرة على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ7095 وحدة، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 170 مليون سنتيم، إلى جانب مركبتين وثلاث دراجات نارية تستعمل في النقل وترويج المؤثرات العقلية.

المشتبه فيهم الأربعة وبعد استكمال إجراءات التحقيق معهم، تم إنجاز ملف قضائي ضدهم، وتم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة بمحكمة عين ولمان.

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جرّار فلاحي يقتل سائقه بهواري بومدين في قالمة

نادية طلحي

اهتزت بلدية هواي بومدين بقالمة، مساء الخميس، على وقع حادثة أليمة، إثر وفاة سائق جرار فلاحي يبلغ من العمر 35 سنة في حادث مرور أليم.

الحادثة الأليمة وقعت في حدود الساعة الثانية والربع زوالا بمزرعة أول نوفمبر ببلدية هواري بومدين، عندما كان الضحية يقود جرارا فلاحيا من نوع “سيرتا”، لينقلب عليه ما تسبب في اصابته بجروح وإصابات متعددة لفظ إثرها أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية لدائرة عين احساينية لإجلاء جثّة الضحية وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، تزامنا مع تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية هواري بومدين، والذين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم لمعرفة ظروف وملابسات وقوع الحادث المميت، والذي خلّف حالة من الحزن والأسى في اوساط سكان المنطقة.

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احتجاجا على تواصل إضراب الأساتذة

تلاميذ يحطمون الكراسي والطاولات بثانوية في وهران

سيد احمد فلاحي

في حادثة مشينة، تثير السخط والاشمئزاز، لجأ بعض تلاميذ ثانوية حاميتو الحاج ببلدية بئر الجير بوهران، إلى رمي عشرات الطاولات والكراسي بساحة المؤسسة التربوية، في خطوة احتجاجية تنديدا بالوضع السائد، في ظل تواصل إضراب الأساتذة ورفضهم التدريس، وهو ما جعلهم يقضون ساعات اليوم داخل الأقسام يلعبون ويلهون ويتسلون بهواتفهم النقالة، والأخطر من ذلك، هو تجرؤهم على رمي الطاولات من الطابق الثاني، مباشرة نحو الساحة، في مشهد غريب، لا يشرف طلبة العلم ورجال المستقبل.

والأغرب من كل ذلك، أن بعض هؤلاء التلاميذ وثقوا مشاهد التخريب ونشروها على نطاق واسع بصفحات فايسبوكية، تبين بوضوح حالة التسيب التي صارت عليها هذه الثانوية، نتيجة القبضة الحديدية بين الأساتذة ومديرة المؤسسة، التي حسب ما استقيناه من معلومات من أحد أولياء التلاميذ، فإن المشاكل بدأت بخلافات بين الأساتذة والمديرة، وكانت نهايتها حالة الاحتقان والتشنج، بدليل تجدد الوقفات الاحتجاجية من طرف الأساتذة الذين رفضوا بقاء المديرة، وهو ما نتجت عنه تلك الوضعية الكارثية، وقيام تلاميذ بالتورط في أعمال تخريبية، غير مبالين بعواقب هذا الفعل، خاصة أن الحصيلة كانت ثقيلة، حيث سجل تحطيم عشرات الطاولات والكراسي التي رميت من الأعلى نحو الساحة.

وفي اتصال هاتفي بالمكلف بالإعلام بمديرية التربية، أكد أن القضية على طاولة مدير القطاع، والذي أوفد لجنة لتقصي الوقائع، ومعرفة حقيقة ما حدث صباح الخميس الماضي، مؤكدا أن هناك مشاكل بين مديرة المؤسسة التي كانت في عطلة مرضية والأساتذة، الذين رفضوا استئناف الدراسة لغاية ايجاد أرضية تفاهم، والنتيجة كانت وقوع تلك الأحداث المؤسفة بالحرم المدرسي.

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الضحية خضع لجراحة دقيقة

إدانة الفتاة التي هاجمت تاجرا بالسلاح الأبيض في سطيف

سمير مخربش

أصدرت محكمة العلمة بولاية سطيف الخميس، حكما بسنتين حبسا نافذا، في حق فتاة عشرينية، اعتدت على صاحب محل بقاطع الورق “كيتور”، وتسببت له في إصابة خطيرة.

الحادثة التي صنعت الحدث بولاية سطيف، وقعت منذ نحو شهر ببلدية بئر العرش شرق ولاية سطيف، أين توجهت فتاة في العشرينيات، رفقة شاب على متن سيارة سياحية إلى الشارع الرئيسي لبلدية بئر العرش، وفور توقف السيارة نزلت الفتاة وتوجهت إلى محل بقالة، ودخلت في نقاش مع صاحبها أين انتهى الحديث بتوتر الأعصاب، لتخرج الفتاة قاطع الورق من حقيبتها اليدوية، وتوجه به ضربة إلى صاحب المحل وتلوذ بعدها بالفرار على متن السيارة.

وخرج بعدها صاحب المحل وهو ينزف دما، لينتبه إليه المارة الذين قدموا له يد المساعدة، وتم تحويله إلى مستشفى صروب الخثير بالعلمة، أين خضع لعملية جراحية دقيقة خاصة أن الطعنة كانت على مستوى الرقبة ونزف الكثير من الدم، ونجا من موت محقق.

وعند فتح تحقيق في الحادثة، تم التعرف على هوية الفتاة ومرافقها، وألقي عليهما القبض، وبعد إحالتهما على محكمة العلمة، امتثلا أمام القاضي واستمع لأقوالهما، حيث تم تثبيت التهمة وإدانة الفتاة بسنتين حبسا نافذا، مع إدانة مرافقها بسنة حبسا غير نافذ، مع الإشارة إلى أن الفتاة كانت تريد شراء أغراض، ولم تكن لها أي علاقة سابقة أو معرفة بالشاب الضحية.

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شاطئ بني مداس من بين الأخطر على مستوى الوطن

فقدان صياد هاو بساحل سكيكدة

إسلام بوشليق

فُقد صياد هاو مساء الخميس، على مستوى شاطئ بني مداس لفنار، ببلدية اخناق مايون، غرب ولاية سكيكدة، ويتعلق الأمر بحسين رماش، البالغ من العمر 33 سنة، وهو متزوج بدون أولاد، ويشتغل بناء.

وتوجه المفقود إلى الشاطئ المذكور رفقة أصدقائه لممارسة هوايته المفضلة المتمثلة في صيد الأسماك، وفجأة سقط في عرض البحر، حيث ابتلعته الأمواج وسحبته بعيدا، ليدخل في عداد المفقودين ولم يتم العثور عليه رغم تكثيف مصالح الحماية المدنية البحث يومي الخميس والجمعة، وذلك بالتوغل في المناطق الوعرة والمسالك الصعبة، أين سخرت ذات المصالح كل الجهود، مع العلم أن المسلك لبلوغ الشاطئ المعزول، جد صعب ومتكون من أحراش ووديان ومملوء بالنباتات بدرجة ميلان 70 درجة.

وتعتبر هذه الحادثة الثالثة خلال سنة 2024 بعد الأولى التي راح ضحيتها المدعو أحمد غناي، البالغ من العمر 64 سنة، وهو متقاعد من إدارة جامعة عنابة، اختطفته الأمواج من فوق الصخور بينما كان يمارس هوايته المفضلة بالشاطئ، والثانية للصياد الهاوي منير بولسان، 48 سنة، المفقود منذ شهر أفريل الماضي، إلى غاية اليوم.

وواصل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة أولاد أعطية، البحث عن جثة الصياد حسين رماش، ومشطوا إلى غاية الجمعة شواطئ الداموس ببلدية اخناق مايون وشاطئ مينور والدكان ومرسى الزيتون وشاطئ سيكي عبد الرحمان، علما أن الضحية صارع الأمواج العاتية في بداية غرقه قبل أن تسحبه إلى مكان بعيد.

يذكر أن شاطئ لفنار ببلدية اخناق مايون يعتبر من بين أصعب وأخطر الشواطئ الصخرية على المستوى الوطني، حيث وقعت فيه عدة حوادث خاصة بتاريخ 11 أفريل 2005 حين جنحت سفينة تجارية تابعة لكوريا الجنوبية، أين لقي الملازم احمد بوزة من خيرة أبناء قرية عين اغبال، ببلدية الشرايع، حتفه غرقا عندما تدخل في محاولة لإنقاذ البحارة الأجانب، رفقة بحار من ولاية جيجل يدعى محمد حنك من بلدية العوانة، أين جازف الفقيدان بحياتهما من أجل إنقاذ طاقم السفينة الكورية، وقضيا غرقا. كما ابتلع الشاطئ في السنة الماضية الطالب الجامعي العشريني، منير بولسان والطالب الثانوي شويط شعيب البالغ من العمر 18 سنة.

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الضحية كان وحيدا لتواجد زوجته بالبقاع المقدسة

مجهولون يقتلون سبعينيا داخل مسكنه بأم البواقي

ج. لمودع

أقدم مجهولون على قتل المدعو “ع. م”، البالغ من العمر 71 سنة، داخل مسكنه بالحي الجديد المعروف بحي “لافيراي” بمدينة عين البيضاء التابعة لولاية أم البواقي. الجريمة وقعت حسب مصادر الشروق اليومي، حين عاد الضحية، وهو تاجر مواد غذائية، بعد أدائه صلاة الصبح بمسجد الإبراهيمي صباح الميس، والذي يسكن بالقرب منه، فخلال عودته وهو يهمّ بالدخول للبيت انقض عليه مجهولون معتدين عليه بالضرب، وقاموا بغلق فمه وعينية بشريط لاصق وتم تكبيل يديه إلى الخلف بواسطة سلك معدني، وتركوه إلى أن فارق الحياة، واستولوا على ما خف وزنه وغلا ثمنه من أموال ومصوغات.

الجريمة تمت في غياب زوجته، التي كانت تقوم بأداء شعيرة العمرة، فبقي الضحية وحده في البيت ملتزما بأداء الصلاة في الجامع القريب من بيته، ولم يتم اكتشاف الجريمة إلا في مساء نفس اليوم، بعد أن اتصل به أبناؤه، ولم يرد على مكالماتهم، وباشرت الضبطية القضائية تحقيقا معمقا في القضية، أين ألقت القبض على عدد من المشتبه فيهم، وبعضه من سكان الحي وجيران الشيخ، ويجري التحقيق معهم قصد القبض على مدبري العملية والفاعلين الحقيقيين المتورطين في ارتكابهم للجريمة التي تركت استياء كبيرا وحزنا عميقا لدى ساكنة مدينة عين البيضاء لما للرجل من سمعة طيبة، معتبرين أن عين البيضاء قد فقدت رجلا محبوبا ورعا معروفا لدى ساكنة عين البيضاء وخارجها بحبيب الفقراء والمساكين.