أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 جوان 2023

انتحار أب لثلاثة أطفال، شخص يبيع أدوية مهربة منتهية الصلاحية

انتحار أب لثلاثة أطفال من الجسر العملاق بقسنطينة

ف.ن

شهد صباح الخميس، في حدود العاشرة والربع الجسر العملاق، صالح باي بمدينة قسنطينة، حالة انتحار هي الثانية من هذا الجسر، منذ بداية السنة الجديدة، حيث قام الفاعل القاطن بحي بن تليس ببلدية قسنطينة، وهو أب لثلاثة أطفال في الثانية والخمسين من العمر، برمي نفسه من الجسر، ليسقط من علو يزيد عن الثلاثين مترا جثة هامدة، تطلب تنقل مصالح الحماية المدينة التي أكد طبيها حالة الوفاة، وكان هذا الجسر وهو الأحدث في عاصمة الجسور قد شهد أول انتحار في 30 أوت من سنة 2014 أي بعد شهر واحد من تدشينه، لينضم إلى الجسور الجالبة للمنتحرين.

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استرجاع 13 سيارة مسروقة من عدة ولايات في بسكرة

م.ع

استرجع مؤخرا عناصر الفرقة الجنائية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة، 13 سيارة سياحية كانت محل سرقة في عدة ولايات عبر الوطن.

كما سمحت ذات العملية النوعية بتوقيف 14 شخصا غالبيتهم من الموظفين، للاشتباه في تورطهم في هذه القضية التي بدأت حيثياتها بعد شكوى تقدم بها أحد المواطنين إثر تعرض سيارته الخاصة لعملية سرقة، وبمباشرة عملية التحري والتحقيق المعمق بالتنسيق مع النيابة المحلية، وبعد الأبحاث الميدانية من خلال عمليات منفصلة، وبتمديد الاختصاص إلى عدة ولايات من الوطن، تم استرجاع السيارة المسروقة و12 مركبة أخرى كانت محل سرقة.

وتبين أن هذه المركبات قد وضعت للسير بعد التزوير واستعمال المزور في محرراتها الإدارية الرسمية التي تشمل الملفات القاعدية والبطاقات الرمادية، كما أن هذه المركبات لا تخضع للمواصفات القانونية بوجود تغيير على الرقم التسلسلي في الطراز.

وبإكمال التحقيق تبين تورط 14 شخصا في هذه القضية، حيث انجز ضد هؤلاء ملف جزائي بموضوع جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ضد الأشخاص والممتلكات، والسرقة الموصوفة بتوافر ظرف الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك، وكذلك التزوير، واستعمال المزور في محررات رسمية، والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الغش والتزوير، والنصب والاحتيال، وسوء استغلال الوظيفة، ووضع مركبة للسير ذات محرك لا تتطابق مع المركبة.

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تدخل البلاد عن طريق “تجار الشنطة”

شخص يبيع أدوية مهربة منتهية الصلاحية بسطيف

سمير مخربش

ألقت يوم الخميس الماضي، مصالح أمن ولاية سطيف، القبض على شخص محتال يمارس مهنة الصحة بدون رخصة، ويبيع الأدوية للمرضى بدون ضابط ولا وصفة.

هذا المحتال ينشط بمدينة سطيف، لا يملك شهادة في ميدان الطب، ولا ينتمي إلى قطاع الصحة، لكن له شبكة واسعة في بيع الأدوية التي تدخل الوطن عن طريق التهريب، وتلك التي تأتي من الخارج، خاصة من فرنسا عبر حقائب المغتربين، وفيهم من كان يسلمها له بنية مساعدة المعوزين والمرضى الذين لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الأجنبية، والتي يقوم المعني بتسويقها على نطاق واسع وبأثمان خيالية، فأصبح يعرف بهذا النشاط، مستغلا بذلك أزمة الأدوية التي يعرفها القطاع، وحاجة المرضى لهذه الأدوية النادرة.

فأي دواء أجنبي مفقود تجده عند هذا الشخص الذي يتظاهر بمساعدة المرضى، لكن في الواقع خلق تجارة موازية تنافس الصيدليات. وتمكن من جمع كمية هامة من الأدوية وتخزينها بطرية فوضوية، أنشأ من خلالها صيدلية غير شرعية.

وبعد المتابعة الميدانية لتحركات هذا المحتال، تمكن أفراد الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية سطيف، من إلقاء القبض عليه متلبسا بحيازة كمية هامة من الأدوية الأجنبية المهربة والتي قدرت بـ 10255 وحدة من مختلف أنواع الأدوية المصنعة في فرنسا، وبعض البلدان الأوروبية.

واتضح مع التحريات الأولية أن أغلبية الأدوية منتهية الصلاحية ومحفوظة بطرق غير صحية لا تتناسب مع طبيعة هذه المادة. وقامت الفرقة بضبط الإجراءات القانونية، وإعداد ملف جزائي ضد المشتبه فيه بتهمة إنشاء مؤسسة صحية بدون رخصة، مع ممارسة مهنة الصحة بطريقة غير شرعية، وتعريض حياة الغير للخطر عن طريق تسليم أدوية منتهية الصلاحية، وهي التهمة التي أحيل بموجبها على الجهات القضائية.

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حوّل مسكنه إلى مخزن لها في وهران

مسبوق يستغل ابن أخته في تجارة المهلوسات

خ. غ

رفعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران مؤخرا، عقوبة متهم في قضية الحيازة والمتاجرة في المؤثرات العقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة وبيع أدوية طبية بدون رخصة، إلى 7 سنوات سجنا نافذا، بدل 5 سنوات المنطوق بها لدى محكمة الجنايات الابتدائية.

تعود وقائع القضية إلى تاريخ 25-03-2019 بالحي الشعبي سيدي الهواري في وهران، أين أسفرت مداهمة أمنية لمسكن شخص مسبوق قضائيا يدعى (أسامة)، وهو خال المتهم في قضية الحال المدعو (ع. عادل)، عن ضبط كميات معتبرة من المؤثرات العقلية وأدوية محولة للبيع لصالح المدمنين، وجدت مخزنة بإحكام داخل غرفة نومه، تمثلت في 890 قرص إكستازي و60 آخر من نوع بريغابلين 300 ملغ، المعروف باسم الصاروخ، لقوة وسرعة مفعوله على عقل الإنسان، وهي العملية التي حركتها معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح الضبطية القضائية، مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص في حي سيدي الهواري العتيق يقومون بتخزين المهلوسات في مسكن أحدهم، أين تم في البداية توقيف عدد من عناصر الشبكة، بينهم المدعو “مسيسو” وعند استجوابهم أثناء التحقيق، أجمعوا على أن الحبوب المهلوسة، منها أدوية مخصصة لمرضى الأعصاب، تعود للمدعو (ع. ع)، إضافة إلى وجود عدة مكالمات هاتفية بين هذا الأخير والمسمى -مسيسو-، لكنه ظل لفترة في حالة فرار، قبل أن يتم القبض عليه بعد الواقعة بمدة.

أمام هيئة محكمة الاستئناف، نفى هذا الأخير جملة وتفصيلا علاقته بالمؤثرات العقلية التي حجزت داخل مسكن خاله، والذي سبقت إدانته بعشر سنوات سجنا نافذا في قضية مماثلة وثقيلة، تتعلق بتورطه في حيازة 2000 قرص من نوع إكستازي، معتبرا تصريحات الموقوفين الأوائل ضده تجنيا عليه من طرفهم لدواع انتقامية، وهي الرواية التي جاءت مناقضة تماما لما قاله المتهم (ع. ع) أثناء محاكمته على مستوى المحكمة الابتدائية، عندما اعترف بأنه كان ينشط رفقة خاله في بيع المؤثرات العقلية والأدوية المخصصة للمرضى العقليين والأعصاب، والتي كانا يحصلان عليها بطريقة غير شرعية من مصادرهما الخاصة.

من جهته، اعتبر ممثل الحق العام التهم ثابتة في حق المتهم، بالاستناد إلى إقراره سابقا بارتكابها، أقواله المتناقضة، وأيضا دليل كشف المكالمات الذي جاء ضده، وأبرز الكم المثير للشبهة الاتصالات التي تمت بينه واحد عناصر الشبكة قبل تفكيكها، ليلتمس إدانته بـ 7 سنوات سجنا نافذا، وهو ما قررته هيئة المحكمة في حقه بعد المداولة.

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أزيد من 52000 تاجر مداوم أيام عيد الأضحى

مروان. س

سخرت وزارة التجارة وترقية الصادرات 52325 تاجرا وعددا معتبرا من وحدات إنتاج المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع عبر كافة التراب الوطني لضمان المداومة أيام عيد الأضحى، ضمن إطار التموين العادي للمواطنين، حسب ما كشف عنه وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني.

وقال الوزير في تصريح صحفي على هامش منتدى الاستثمار والتصدير المنظم بمناسبة معرض الجزائر الدولي، أن الوزارة اتخذت جملة من الإجراءات لضمان التموين العادي للسوق وتفادي الندرة خلال يومي العيد ونهاية الأسبوع الموالي له موضحا أن 6463 مخبزة و28984 محلا للمواد الغذائية والخضر والفواكه تم تسخيرها للعمل أيام العيد.

أما الملبنات المعنية بالعمل أيام العيد، فيقدر عددها حسب البرنامج بـ143 ملبنة، فيما سيبلغ عدد المطاحن المسخرة 288 وحدة.

وحسب زيتوني، سيشكل زهاء 183 ألف تاجر متنقل دعما لتوفير المواد الأساسية خصوصا وأن معظم هذه الفئة من التجار تنشط في مجال بيع الخضر والفواكه وكذا 39 وحدة إنتاج المياه المعدنية. كما لفت الوزير إلى أنه سيسهر على تطبيق مداومة عيد الأضحى 2356 عون رقابة موزعين على مديريات التجارة الولائية عبر الوطن.

وأعرب السيد زيتوني في ذات السياق عن ارتياحه لنسبة استجابة التجار لنظام المداومة خلال عيد الفطر الفارط والتي بلغت 98 بالمائة.

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توقيف عصابة احتجزت قاصرة بالعاصمة

ق. م

عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لبئر توتة، قضية جناية إبعاد واختطاف شخص عن طريق العنف والتهديد والاستدراج وتعريض الشخص المخطوف إلى التعذيب، وتسليم وعرض المخدرات المؤثرات العقلية على قاصر.

قضية الحال جاءت على إثر تقدم شخص إلى مقر ذات الفرقة للتبليغ عن تعرض ابنته القاصرة إلى الاستدراج، الاختطاف والاحتجاز متبوع بالتحريض على الفسق وفساد الأخلاق.

وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، باشرت ذات المصلحة التحريات في القضية، حيث بعد استغلال معلومات قدمتها الضحية القاصر، أفضت النتائج إلى تحديد هوية الفاعلين وتم توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.

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تزامنا مع موجة الحر

وفاة مراهقين في حادثي غرق بميلة وأم البواقي

نسيم.ع

توفي يوم الخميس تلميذ غرقا بحمام سد بني هارون في ميلة، الطفل الضحية، يبلغ من العمر 15 سنة والذي يدرس بالطور المتوسط ببلدية ميلة، ويقطن بحي صناوة العليا بأعالي مدينة ميلة، توفي غرقا في بركة مائية تقع قرب سد بني هارون بالمكان المسمى حمام بني هارون ببلدية حمالة شمال ميلة.

الضحية تنقل رفقة أصدقائه إلى حمام سد بني هارون بغرض السباحة ويدرس في السنة الرابعة من التعليم المتوسط، وكان يستعد للدخول المدرسي المقبل بعد اجتيازه شهادة التعليم المتوسط شهر جوان الجاري، غير أن القدر سبقه، وحسب مصادر محلية فإن التلميذ المسمى ط. آدم كان رفقة مجموعة من أصدقائه تنقلوا إلى حمام سد بني هارون بغرض السباحة، وفي لمح البصر غاب الضحية عن الأنظار، حيث كان يسبح رفقة أصدقائه ببركة مائية بمجرى السد، الأمر الذي تسبب في غرقه على الفور بعد ما علق بالطمي والأوحال التي حالت دون تمكنه من العودة والخروج من وسط البركة.

وتدخل غطاسون من المركز المتقدم للحماية المدنية بني هارون رفقة أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية القرارم قوقة فور تلقيهم الخبر، بعد عملية بحث التي لم تدم طويلا، اين تم انتشال جثة الضحية بالقرب من محيط السد، ونقله على الفور إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية القرارم قوقة، ليحول مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث، كما أمر وكيل الجمهورية بتشريح جثته ومباشرة التحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لكشف ملابسات الحادث.

وفي واقعة مشابهة، عاش مساء الخميس سكان قرية ولمان ببلدية فكرينة بدائرة عين البيضاء بأم البواقي، فاجعة مؤلمة بعد غرق ابن القرية ب.أ.ل صاحب الـ17 سنة وهو تلميذ في السنة ثانية ثانوي، داخل تجمع مائي شكل بركة مائية، وتم انتشال جثته بالتعاون مع فرقة من الغطاسين تابعين للحماية المدنية.

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العثور على جثة غريق بساحل مستغانم

ق. م

تم العثور على جثة غريق بمنطقة صخرية، ممنوعة للسباحة بساحل بلدية سيدي لخضر في مستغانم، حسبما علم الجمعة من المنديرية الولائية للحماية المدنية. وأوضح المصدر أن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي

لخضر تدخلت مساء الخميس، لتحويل جثة غريق عثر عليها أحد الصيادين بالمنطقة الصخرية ممنوعة السباحة المحاذية لشاطئ سداو، وقامت الفرق المتدخلة بتحويل جثة الضحية البالغ من العمر 35 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية الشهيد حسين حمادو ببلدية سيدي علي مثلما أشير إليه.