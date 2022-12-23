أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

سيدة تحاول تمرير المخدرات لسجين بباتنة، وفاة 3 طلبة وتلميذة في حادثي مرور بالمسيلة

جمعية الدراسات الفلسفية تحتفي بـ “مُلهمة بيكاسو”

زهية. م

اختارت الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية أن تدشن نشاطاتها بعد انتخاب مكتب جديد من باب الفنون، حيث عقدت ندوة بالمكتبة الوطنية، استعادت من خلالها مسار الفنانة التشكيلية الراحلة باية محي الدين.

الندوة نشطها كل من الفنان الطاهر ومان، والأستاذة عائشة اختياح، والفنانة الباحثة أسماء عليوة.

وقد أجمع الحاضرون على تفرد وتميز مسار الفنان الراحلة باية، وأبرزوا تأثير ظروفها الشخصية وطفولتها على مسارها الفني لاحقا، حيث أشارت عائشة اختياح إلى تأثير اليتم المبكر على مخيلة الفنانة التي جسدت عبر رسوماتها صورت الأم والطبيعة والفستان الفاخر وهي التي عاشت في بيت فرنسي بعد أن تبنتها سيدة فرنسية زمن الاستعمار. قال الفنان الطاهر ومان أن مقولة الفن الساذج الذي حوصر فيه فن باية نابع من نظرة استعمارية، تسعى للانتقاص من أي إنجاز يحققه عربي. إذ كانت باية فنانة أبهرت الوسط الفني الباريسي في أربعينيات القرن الماضي عندما جلبت أنظار الناقد الكبير أندري بروتون والرسام الشهير بيكاسو ضمن تيار السريالية آنذاك. وتوقف ومان من خلال محاضرته عند المعارض التي نظمتها باية في باريس في سنة 1947 و1948 في باريس والضجة التي رافقت نجاحها كعربية

وأشارت عائشة اختياح في محاضرتها “باية امرأة من الجزائر” عند تمكن الفنانة باية من الحفاظ على هويتها كجزائرية من خلال أعمالها رغم أنها عاشت في وسط فني فرنسي، وكان من السهل عليها جدا أن تذوب في التيارات الفنية التي كانت سائدة آنذاك. وأضافت المتحدثة أنها تعرفت على باية أكثر لدى إشرافها على تحضير معرض لها بمناسبة احتفاء معهد العالم العربي بها، فكانت مناسبة غاضت فيها أكثر في فن باية وأضافت المتحدثة أن باية فنانة عصية على التصنيف، حيث حافظت على ألوان الطبيعة الجزائرية وبرز الحرمان الطفولي في أعمالها لكنها نجحت في نقل تراث والأرض والطبيعة الجزائرية في أعمالها.

وفضلت الباحثة أسماء عليوة أن تتناول فن باية من وجهة نظر النقد الفلسفي، حيث اعتبرت أن بروز الأمومة والطبيعة عناصر كلية الوجود في أعمال باية، وقالت المتحدثة أن باية فنانة عصامية يظهر فنها مختلف المراحل التي مرت بها، من كونها طفلة يتيمة إلى فتاة تبناها بيت فرنسي حيث نشأة في بيئة مليئة بالألوان والورود والتفاصيل الجمالية إضافة إلى احتكاكها بالنخبة الفنية الفرنسية التي كانت تتردد باستمرار على المنزل الذي تبناها، وصولا على المعارض التي نظمت لها في باريس، مرورا بجوارها لبيكاسو فقد عملت باية إلى جانب بيكاسو، بين عامي 1948 و1952، فقال إنها كانت مصدر إلهام سلسلة رسوماته عام 1954 التي حملت اسم “نساء الجزائر”. وقد نالت لوحتها التي تحمل اسم “امرأة وعصفور في القفص” شهرة واسعة

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دعوة إلى إدراج مقياس الخط في مناهج الطور الابتدائي

الشريف داودي

خلص الملتقى الدولي الأول لفن الخط والمخطوطات الإسلامية إلى جملة من التوصيات، بينها الدعوة إلى تنظيم ملتقى دولي مستقل حول فن الخط والمخطوطات العربية، مع تخصيص جناح خاص بكل الورشات والمعارض التي عرضت في الملتقى والخاصة بجماليات الخط العربي، والتأكيد على مبادرة الاشتغال على الخط المحلي، والتعريف بالخطاطين الجزائريين من خلال تنظيم ملتقيات وورشات دورية، وتخصيص جوائز تشجيعية، وتقديم الدعم اللازم لفئة الخطاطين لإبراز مواهبهم، مع اقتراح تخفيف بعض المناهج الدراسية للسنوات الأولى والثانية من التعليم الابتدائي وإدراج مقياس الخط العربي وتعويضها به، فضلا عن العناية باللغة العربية نطقا وكتابة بضبط الإعراب، ووضوح التراكيب والجمل. ودعم الشراكة والتعاون بين المؤسسات الوطنية الجزائرية والدولية في مجال فن الخط.

وفي ما يخص محور المخطوطات الإسلامية فقد أوصت لجنة الصياغة بمواصلة الجهود لإبراز الثروة الوطنية من المخطوطات، واقتراح إنشاء رابطة وطنية تجمع العاملين في مجال تحقيق المخطوطات، تعنى بجمع التراث المخطوط وحمايته وحفظه، مع تنظيم دورات تدريبية دولية حول تحقيق المخطوطات وعلومه وحماية التراث المخطوط ونشره، وحث الطلبة وتشجيعهم على إنجاز البحوث والرسائل العلمية الأكاديمية في مجال المخطوط، مع العمل على وضع قوانين موحدة في حماية المخطوطات وتفعيل دور التكنولوجيا الحديثة في سبيل تطوير فهرسة المخطوطات ورقمنتها. ولأجل إيلاء الخط الأهمية التي يتطلبها مستقبلا خلصت اللجنة إلى توسيع دائرة الاهتمام بتنظيم ملتقيات دولية بالشراكة مع دول عربية وإسلامية.

وقد أبهر مسؤولو مركز البحث في العلوم الإسلامية والحضارة بالأغواط من خلال مستوى تنظيم الملتقى الذي عرف مشاركة أساتذة وباحثين من داخل الوطن ومن تركيا، نيجيريا وتونس بعشرات المداخلات العلمية القيمة التي واكبت مختلف محاور الملتقى.

وحيال ذلك أبدى رئيس الملتقى مدير مركز البحث الدكتور أحمد بن الصغير اهتماما بالغا بالموضوع وبنجاح اللقاء العلمي ككل، منوها بالتدخل الإيجابي للهيئات التي ولد الملتقى بالشراكة معها. بينها المجلس الأعلى للغة العربية والمكتبة الوطنية الجزائرية بالعاصمة إلى جانب دار الثقافة التخّي عبد الله بن كريو والمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي بتلمسان والمتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط، فضلا عن مديرية الصيانة سوناطراك بالأغواط وإذاعة الأغواط والمديريات الولائية ذات الصلة وغيرها من الهيئات.

وكانت التظاهرة قد ساهمت بالقسط الوافر في إبراز جماليات الخط العربي في الحضارة العربية الإسلامية وكذا أبانت عن دور المخطوطات وعاء حاملا للعلم والمعرفة.

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أوبيرات “روح الحوزي” تعطي إشارة انطلاق مهرجان الحوزي بتلمسان

ع. بوشريف

وسط حضور غصت به قاعة الحفلات بقصر الثقافة تلمسان- 1300 شخص- أعطيت إشارة انطلاق فعاليات مهرجان الحوزي، في طبعته الثانية عشرة، بأوبيرات “روح الحوزي”، حيث تم استحضار شيوخ وفطاحلة الشعر الملحون، ممن أبدعوا في نظم قصائد شعرية لا تزال متداولة إلى يومنا هذا، قصائد أبعد في تدوينها الشيخ المنداسي، بن مسايب، بن سهلة، بن تريكي وغيرهم من الشعراء، الذين تعاقبوا فنيا من خلال مشاهد تمثيلية استحضرت بعض الأسماء التي ساهمت في انبعاث روح الحوزي، وجعلت منه أحد الطبوع الموسيقية التي لا تزال تمارس حضورها وتلقى إقبالا منقطع النظير من قبل عشاق هذا الفن الموسيقي..

منح العرض جرعة زائدة من الفرجة والمتعة التي تجاوب معها الحضور، بعدما تم خلق ذلك التزاوج الفني بين الشعر والموسيقى، بين الكلمة والصوت، حيث تناوب على المنصة كل من الحاج قاسم ابراهيم ونسرين غنيم وكل منهما عزف بطريقته الفنية لأحد شعراء الطرب الحوزي، حدث كل هذا عبر مشاهد مسرحية أبدعت في تقمص شخصيات ممثلي المسرح، من بينهم الممثل سمير مازوري، ديبون بن اعمر، بلقايد رشيد والممثل بلال، حيث حضرت الحلقة والفرجة، وانصهرت جميع الفنون من مسرح وشعر وموسيقى وفنون بصرية في أوبرات، صفق لها الحضور، إيذانا بالانطلاق الرسمي لفعاليات مهرجان الحوزي في طبعته الثانية عشرة، الذي عرف في يومه الأول مشاركة جمعية الجندارية من بوفاريك وجمعية السلام من تلمسان، وقد تم تسطير برنامج ثري ونشاطات فنية جوارية بهدف إعطاء طابع اقتصادي وسياحي لهذه التظاهرة الفنية.

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نحو تزويد العيادات البعيدة بنظام الربط بالأقمار الاصطناعية

أحسن حراش

خطت مصالح مديرية الصحة بولاية البويرة خطوات متقدمة في مجال رقمنة القطاع الصحي، وربط جميع منشآتها بنظام الرقمنة الذي أوصت به الوزارة الوصية، حيث تسعى حاليا لتزويد العيادات البعيدة والمتواجدة بالمناطق النائية بنظام الربط عبر الأقمار الاصطناعية.

وتشهد الهياكل الصحية في ولاية البويرة تقدما جد ملحوظ فيما يخص الرقمنة التي مست جميع المستويات سواء من حيث ربط المستشفيات بتقنية الألياف البصرية أم إنشاء الشبكات المحلية وكذا البرامج الرقمية وتعميمها على مستوى المستشفيات والعيادات متعددة الخدمات، حيث كشف في هذا السياق المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الصحة بالولاية، بوعلام بن عمروش، أن تقنية الألياف البصرية كانت سنة 2020 متوفرة فقط على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بعاصمة الولاية، واليوم أصبحت جميع المستشفيات بالولاية مزودة بهذه التقنية، في انتظار تعميمها على مستوى العيادات متعددة الخدمات التابعة لمؤسسات الصحة الجوارية المنتشرة عبر البلديات المختلفة.

وأضاف ذات المتحدث بأن تقنية رقمية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى وهي الشبكات المحلية التي تهدف إلى تفعيل البرامج الرقمية ما بين مصالح المستشفيات وحتى مصالح العيادات متعددة الخدمات، على غرار مصلحة الأشعة والمخبر والعمليات الجراحية، حيث تم إنشاء وتثبيت هذه التقنية تقريبا عبر كامل المستشفيات بالولاية ماعدا مستشفى عين بسام بسبب وجود مستشفى جديد قيد الإنجاز وكذا مستشفى سور الغزلان بسبب قدم الهيكل.

وتنفيذا للتعليمة الوزارية رقم 03 المؤرخة في 3 أكتوبر 2022 والمتعلقة برقمنة الهياكل الصحية، فقد استكملت مصالح الصحة بالبويرة تزويد المستشفيات الخمسة للولاية بالبرنامج الرقمي الخاص بالاستعجالات، بحسب ذات المتحدث، وهو برنامج محلي تم إنجازه من طرف مهندسين وأطباء محليين تابعين لمديرية الصحة، حيث يشمل البرنامج على تسيير مسار المريض وكذا تسيير الانتظار بالقاعة، فضلا عن تسيير مصلحة الأشعة والمخبر وأرشيف ملف المريض، بما يسهل من طريقة تسيير تلك المؤسسات ويخفف من عناء المريض في ذات الوقت، أما في ما يخص العيادات متعددة الخدمات فتملك جميعها على الأقل عيادة واحدة تشمل رقمنة مصالحها.

أما في ما يتعلق بالعيادات وقاعات العلاج البعيدة والمتواجدة بالمناطق النائية غير المتوفرة على الكابلات، فتسعى ذات المديرية إلى تزويدها بمعدات ومقعرات توضع على أسطحها، تسمح بالربط عن طريق المواصلات للأقمار الاصطناعية قصد استفادتها من نظام الرقمنة، حيث استفادت الولاية، وعلى غرار معظم ولايات الوطن من حصة معتبرة من المعدات الرقمية المخصصة للاتصال بالأقمار الاصطناعية، وهذا بمجموع 86 حصة مكونة من كمبيوتر، شاشات عملاقة، وكاميرات رقمية للتواصل عن بعد، وقد تم توزيع هذه المعدات على جميع الهياكل الصحية خاصة العيادات متعددة الخدمات بحسب البرنامج المسطر من طرف الوزارة الوصية، في انتظار استلام المعدات التقنية المتبقية للشروع في ربط كل العيادات وحتى قاعات العلاج بهذه التقنية الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الصحة بالبويرة كانت قد أطلقت منذ سنوات موقعا إلكترونيا خاصا بها، يتم تسييره وتحيينه من طرف مهندسين وأطباء تابعين لها، مع تزويد الساكنة بجميع المعلومات على غرار مواعيد المناوبات للأطباء المتخصصين ونشاطات المديرية والمصالح التابعة لها وغيرها، إضافة إلى صفحة رسمية عبر موقع الفيسبوك يتم فيها بالخصوص بث لقاء أسبوعي مباشر يقوم فيه الأطباء المتخصصون بالإجابة عن جميع استفسارات المرضى والتابعين، ناهيك عن شرح جميع التفاصيل المتعلقة بمستجدات القطاع الصحي، لاسيما أزمة كوفيد وتوابعها الصحية والنفسية على حد سواء.

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جمعيات ثقافية تطالب بتوفير الإمكانيات بالبويرة

فاطمة عكوش

استأنفت، الخميس، مديرية الثقافة والفنون لولاية البويرة لقاءاتها التشاورية مع الأسرة الثقافية والفنية والجمعيات الفاعلة في الحقل الثقافي بدائرة الأخضرية بحضور عضو المجلس الأعلى للشباب”سالم بوملاح” وممثلين عن دائرة وبلدية الأخضرية.

اللقاء تم بقاعة سينما جراح ببلدية الأخضرية، وأشرفت عليه مديرة الثقافة التي أشادت في كلمتها بما تزخر به المنطقة من شخصيات وطنية وفنية بارزة رغم رحيلها المبكّر، غير أنها تركت بصمتها راسخة في الذاكرة الوطنية والساحة الثقافية، مستذكرة الضابط بالثورة التحريرية “رابح المقراني” المدعو “سي لخضر” وعميد الفن التشكيلي الفنان العالمي “محمد بوزيد ” مصمّم الختم الرسمي للدولة الجزائرية، والحكواتي الشاعر والفنان الراحل “محفوظ فقير ” صاحب 1500 حكاية وحقيبة فنية متنوعة، داعية إلى السير على خطاهم لتحقيق الأهداف التي تتأتى بالعمل المشترك والتنسيقي بين مديرية الثقافة والشريك الاجتماعي الفعّال، ليتم بعدها فتح المجال للنقاش والمداخلات من طرف المعنيين الذين شاركوا في هذا اللقاء وهم نخبة من الفنانين والمثقفين والجمعيات الثقافية الناشطة بالأخضرية التي طرحت انشغالات تتعلّق بتدعيم المؤسسات التابعة للقطاع بحصة معتبرة من الكتب الخاصة بالفنون، وتزويدها بورشات فنية، وتدعيمها بالعتاد والآلات الموسيقية، ومرافقة الفئة الشبانية المبدعة وتكوينها، وتعيين مندوبين ممثلين للقطاع في كل دائرة، وتهيئة ملحقة بوزار وإعادة تسميتها، كما تطرقت الجمعيات إلى الدعم المالي الذي تحتاجه لتنظيم نشاطاتها وتظاهراتها الثقافية والفنية.

وثمن الحضور هذا اللقاء الذي يعد الأول من نوعه، والذي فتح لهم باب الحوار للولوج أكثر لعالم الثقافة والفنون من بابه الواسع، ومكنهم من تقديم مقترحاتهم للمسؤولين عن القطاع.

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أرباب 75 عائلة دون أجور منذ ثمانية أشهر بالمدية

ب. عبد الرحيم

احتج، الخميس، المنصرم العشرات من عمال المؤسسة الوطنية لتهيئة الرّي وحدة الإنجاز المدية، وذلك بسبب تأخر أجورهم لثمانية أشهر كاملة، وما زاد من سخط العمال على إدارة مؤسستهم هو سياسة الكيل بمكيالين، ففي وقت قامت إدارة المؤسسة بتسوية ثلاثة أشهر (ماي وجوان وجويلية) من أصل ثمانية الأشهر العالقة لنظرائهم بالرويبة بالعاصمة، في حين لم يتم تسوية ولو شهر واحد بالنسبة لنحو 75 عاملا بوحدة الإنجاز بالمدية الذين يعولون 75 عائلة، الأمر الذي دفعهم لمناشدة وزير الموارد المائية والسلطات العليا في البلاد قصد التدخل العاجل لتمكينهم من حقوقهم التي بات مصيرها مجهولا ومعها مصير عائلاتهم التي يعولونها، آملين أن تجد نداءاتهم هذه ردود فعل ملموسة وفي أقرب الآجال.

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إطلاق قريب لأشغال تهيئة أرضيات المناطق الصناعية الجديدة بتيزي وزو

ق. م

ستنطلق قريبا أشغال تهيئة الأرضيات التي ستحتضن مناطق صناعية بولاية تيزي وزو، التي لا تواجه أي عائق، وذلك في إطار بعث الاستثمار على المستوى المحلي، وفقا لما علم من مصالح الولاية.

وأعلن والي الولاية، جيلالي دومي، مساء الأربعاء، قبل اختتام الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي المخصصة للمصادقة على الميزانية الأولية 2023 ودراسة وضعية الاستثمار، عن قرب إطلاق أشغال التهيئة الحيوية على الأرضيات الموجهة لاحتضان المناطق الصناعية الجديدة.

وستمس هذه الأشغال 10 منطقة نشاط لا تسجل أي مشاكل، بما فيها منطقة ماكودة التي تقدر مساحتها بأزيد من 4.8 هكتار، التي استفادت من غلاف مالي بقيمة 347 مليون دج من ميزانية الدولة من أجل الدراسة وأشغال التهيئة الحيوية، كما قال الوالي، مشيرا إلى أن المؤسسة التي ستتكفل بأشغال التهيئة قد تم تعيينها.

وكشف السيد دومي أيضا عن الشروع في أشغال التهيئة الخاصة بالمنطقة الصناعية لصوامع، التي تم إنشاؤها بموجب المرسوم التنفيذي 12-176 المؤرخ 11 أفريل 2012 في مساحة من 327 هكتار تابعة للأملاك العمومية، التي تواجه إشكالية معارضة السكان المجاورين لجزء منها، موضحا أن أشغال التهيئة “ستمس فقط الجزء الذي لا يسجل معارضات”.

وفي رده على انشغال المنتخبين بشأن وضعية المنطقة الصناعية لذراع الميزان – تيزي غنيف، التي طالها التجميد، أكد والي تيزي وزو عن مباشرة الإجراءات لرفع التجميد عن المشروع من أجل إطلاق أشغال التهيئة على مستوى الأرضية الموجهة لاحتضانه.

وتتوفر ولاية تيزي وزو على منطقة صناعية “عيسات إدير” بوادي عيسي على مساحة 120.73 هكتار، إلى جانب 18 منطقة نشاط تقدر مساحتها الإجمالية 383 هكتار، مستغلة حاليا، وفق مديرية الاستثمار.

ويشمل النسيج الصناعي بالولاية على 20.855 مؤسسة تغطي كل القطاعات الإنتاجية، بما فيها التجارة بـ 5441 وحدة، يليها قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 4132 وحدة، ثم الصناعة الغذائية بـ 1170 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وقطاع النسيج بـ 477 وحدة. ويقدر عدد العاملين بهذه المؤسسات بنحو 153، حسب إحصائيات نهاية أفريل 2022.

.. بلدية بني دوالة تحتضن معرض “عسل القبائل”

يشارك نحو عشرين مربي نحل في معرض “عسل القبائل” الذي انطلق أول أمس بالمكتبة البلدية لبني دوالة 30 كلم جنوب تيزي وزو.

وأوضح سالم تواتي من التعاونية الفلاحية المتعددة النشاطات لتيزي وزو الجهة المنظمة للمعرض الذي سيتواصل إلى غاية اليوم السبت، أن الهدف من هذه التظاهرة المخصصة للعسل ومنتجات الخلية، هو “استعادة الثقة بين مربي النحل والمنتج والمستهلك وتمكين هذا الأخير من الحصول على منتج أصلي بسعر معقول”.

كما خصصت عدة أجنحة لمنتجات التجميل المصنوعة من العسل. ويتراوح سعر الكيلوغرام من العسل في هذا المعرض ما بين 4000 و5600 دج، وهي الأسعار التي اعتبرها العديد من المواطنين “مرتفعة” و”ليست في المتناول”، ما اضطر البعض إلى الاكتفاء بشراء مستحضرات التجميل المصنوعة من العسل “التي تبدو من نوعية جيدة”، بحسب عدد من الزوار.

وقالت إحدى الزائرات من المنطقة، السيدة فتيحة، إن قدومها للمعرض بغرض “التنزه فقط ولكن هذا لم يمنعني من شراء العسل لأغراض علاجية، لاسيما خلال هذه الفترة من فصل الشتاء، إضافة إلى قارورة من مستحضرات التجميل، وذلك بما لا يقل عن 5000 دج “.

وأكد السيد تواتي من جهته تأثر الشعبة بالحرائق التي اجتاحت الولاية العام الفارط، وأنها “ما فتئت تنهض من جديد بفضل برنامج التعويضات الذي قررته السلطات العمومية”.

وأضاف أن “المشكل الوحيد الذي يواجه الشعبة يتمثل في تجديد مراعي النحل المحترقة (أشجار الخروب والكاليتوس واللبان)”، مشيرا إلى تقديم اقتراح للسلطات العمومية من أجل تشجيع زراعة هذا النوع من الأصناف الغابية.

للتذكير، تم إنشاء صندوق خاص بهذا الغرض في أعقاب الحرائق التي اجتاحت العديد من مناطق ولاية تيزي وزو خلال صيف 2021. وتم توزيع 26756 خلية نحل ممتلئة لفائدة 3003 مربي نحل، فيما استفاد 920 مربي نحل آخر من 11751 خلية نحل فارغة، وفق الأرقام المعلن عنها مؤخرا من طرف مديرية المصالح الفلاحية.

وتم تنظيم معرض “عسل القبائل” بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية والفرع الفلاحي لبني دوالة والغرفة الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي، برعاية المجلس الشعب البلدي لبني دوالة، وتتواصل التظاهرة إلى غاية اليوم السبت.

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حريق في محطة وقود كاد يُحدث كارثة بوهران

سيد احمد فلاحي

عاشت ظهيرة الخميس الماضي، الجهة الشرقية لوهران، لحظات عصيبة ومرعبة، في أعقاب نشوب حريق مهول داخل محطة لتوزيع البنزين، ما خلف حالة استنفار قصوى، سواء لدى مستعملي الطريق رقم 11 او السكان المجاورين للمحطة، غير أن التدخل السريع والفعَال لمصالح الحماية المدنية، جنَب المنطقة كارثة حقيقية.

وحسب مصادر الشروق، فإن الحريق اندلع داخل سيارة كان صاحبها يحاول تعبئتها بالغاز المميع، ليتفاجأ بشرارة لهب اندلعت في لمح البصر، على مستوى خزان السيارة، كما أن ألسنة اللهب مسته على مستوى الرأس والظهر، لتواصل النيران الانتشار، وتصل إلى واقية المحطة البلاستيكية، وهنا كانت سيارات الحماية المدنية في الموعد، بفضل موقع مركز التدخل الخاص بالحماية القريب من المحطة .

وحسب ما ورد في بيان الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بعملية إخماد حريق شب داخل محطة خدمات، لتوزيع الوقود، في حدود الساعة 14 سا و25 دقيقة مساء، أين تدخلت الوحدات على مستوى محطة خدمات بالطريق الوطني رقم 11 بلدية ودائرة بئر الجير من أجل إطفاء الحريق داخل المحطة.

كما تم تحويل الضحية صاحب الـ42 سنة على جناح السرعة إلى مستشفى أول نوفمبر بإيسطو، من أجل إخضاعه للعلاج اللازم على مستوى مصلحة الحروق، كونه يعاني من حروق من الدرجة الثالثة، وأشارت نفس المصادر، أن التدخل السريع مع مهنية واحترافية أعوان التدخل، جنب المنطقة كارثة، بعد التحكم في الحريق ومنع انتشاره إلى صهاريج البنزين والغاز بالمحطة، وكذا باقي البنايات المجاورة لها التي لا تبعد سوى بأمتار .

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محاولة قتل رجل لزوجته تكشف ورشة لصناعة الأسلحة

فروجة.م

كشفت عناصر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بمعاتقة في تيزي وزو، ورشة سرية لصناعة الأسلحة التقليدية والذخيرة في أحد المنازل الكائن مقرها بقرية اقني بوفال ببلدية سوق الاثنين بمعاتقة. حيثيات هذه القضية فجرتها زوجة المتهم، حيث تقدمت لعناصر الدرك بمعاتقة من أجل تقديم شكوى مفادها تعرضها لمحاولة قتل من طرفه باستعمال بندقية مضخية وسلاح ابيض، وهذا بعد مشاجرة حدثت بينهما وهو في حالة سكر شديد، حاول خلالها قتلها لولا تمكنها من الفرار بعد أن اسقطته أرضا ولم يستطع اللحاق بها وهذا في ليلة 18 ديسمبر، لتقوم في اليوم الموالي بالتوجه إلى مقر الفرقة الإقليمية والإدلاء بهذه الوقائع.

عناصر الدرك الوطني شكلت دورية انتقلت لعين المكان، اين تم توقيف المعني وبعد الحصول على إذن بتفتيش المنزل من طرف وكيل الجمهورية المختص والاستعانة بأفراد الشرطة التقنية للمجموعة الإقليمية الدرك الوطني بتيزي وزو وكلب مدرب، تم حجز كمية من البارود وخراطيش وتوابعها بالإضافة إلى بندقيتي صيد وأربعة مسدسات مع الذخيرة الخاصة بها ومنظار نهاري. وهذا حسب ما أورده بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة للدرك الوطني.

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وفاة طفلين غرقا داخل بركة بمعسكر

قادة مزيلة

شهدت قرية وادي بالي ببلدية وادي الأبطال في ولاية معسكر في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، حادثة غرق طفلين داخل بركة مائية. وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الطفلين البالغين من العمر 3 و4 سنوات ظلا مختفيين عن الأنظار لفترة، حيث تم الشروع في عملية بحث انتهت بالعثور على جثتيهما داخل بركة مائية بوادي العبد، حيث تم انتشالهما من قبل عناصر الحماية المدنية ونقلهما لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى وادي الأبطال، مع فتح تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا.

وبالعودة لتفاصيل الحادثة، وحسب رواية قاطني قرية وادي بالي، فإنه في حدود العاشرة من صباح يوم الأربعاء انتبه والدا الطفلين لاختفائهما فجأة عن الأنظار بعدم ا كانا يلهوان معا أمام باب مسكنيهما المتاخمين لبعضهما، إذ أن كلا من “محمد والهاشمي”، معلوم عنهما أنهما رفيقان منذ مدة، ومعروف مكان تواجدهما على الدوام أمام باب مسكني عائلتيهما المتجاورتين، وفي غفلة من الجميع اختفى الطفلان وتواريا عن الأنظار ما جعل أفراد العائلتين يدخلان في رحلة بحث عنهما عند الجيران والأقارب، وفي أي مكان يمكن اللجوء إليه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن عملية البحث تعززت أكثر بانخراط الجيران والمواطنين فيها منذ الواحدة زوالا، بتكثيف البحث عنهما دون الانتباه إلى إمكانية غرقهما في البركة المائية. عدم العثور على “محمد والهاشمي” في جميع الأماكن التي حامت حولها الشكوك، أدى إلى الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية للبحث في البركة المائية بوادي العبد الذي يمر بالمنطقة، ليتم العثور عليهما داخلها مع عصر الأربعاء جثتين غارقتين في المياه، أمر اهتزت له المنطقة وتحركت معها مشاعر التعاطف مع والدي الطفلين المنتميين لعائلتين فقيرتين بسيطتين، لا تكادان توفران احتياجات أفرادها إلا بصعوبة، زادتها معاناة أزمة السكن.

وبالعثور على جثتي الطفلين وتوقف الأبحاث، طغى حزن عميق على منطقة وادي بالي الهادئة المحافظة. وقد جرى عصر يوم الخميس دفن “محمد” بمقبرة وادي الأبطال أين تنحدر عائلة والده، هذا الاخير يقيم مؤقتا في مسكن هش آيل للسقوط منحه له أحد المحسنين مؤقتا للإقامة فيه بحكم عمله كحارس بمدرسة القرية، بينما تم دفن رفيقه “الهاشمي” بمقبرة وادي بالي.

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حادث مرور مروع يُحوّل عرسا إلى مأتم بتيارت

لوز محمد أمين

وقع، صبيحة الخميس، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 23 بجزئه الرابط بين دائرة السوقر ودائرة عين الذهب، وبالضبط بحدود إقليم بلدية النعيمة، بالنقطة الكيلومترية 165، أودى بحياة خمسة أشخاص من عائلة واحدة هي عائلة (مباركي)، تتراوح أعمارهم ما بين أربع و70 سنة، ويتعلق الأمر بالأب (م،م) البالغ من العمر 57 سنة والابن (م ،ع، ر) البالغ من العمر 26 سنة والطفلة (م ، س) البالغة من العمر أربع سنوات، والأم (ت، خ) البالغة من العمر 44 سنة، والجدة (ص،ي) البالغة من العمر 79 سنة.

الحادث وقع على إثر اصطدام عنيف بين سيارة وشاحنة مقطورة من نوع (فولفو)، وتكفلت الحماية المدنية ونقلت الضحايا إلى مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر، وحسب مصادر الشروق، فإن الضحايا كانوا ضمن موكب عرس، متجهين من قرية الطريش ببلدية واد ليلي نحو حدود دائرة أفلو، ليتحول العرس إلى مأتم بلحظات، ما خلف صدمة لدى سكان قرية الطريش وسكان بلدية واد ليلي، وسكان ولاية تيارت بصفة عامة، وحسب أحد الشهود العيان من مدينة السوقر، والذي كان متواجدا بمكان الحادث لحظة وقوعه، أن سائق السيارة حاول التجاوز، غير أنه التقى مباشرة بالشاحنة المقطورة وحدث ما حدث، فيما أكد شهود عيان آخرين، أن الضحايا الخمسة لفظوا أنفاسهم الأخيرة بمكان الحادث، من بينهم رجلان وامرأتان وطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات.

وطالب مستعملو الطريق الوطني رقم 23 بضرورة تدخل السلطات الولائية من أجل إطلاق مشاريع تخص إزدواجية الطرقات، كون أن هذا الطريق بالذات، أصبح يحصد أرواحا كثيرة بسبب ضيقه من جهة، وكثرة المنعرجات، ما أضحى يتسبب بحوادث مرورية في كل مرة، وحسب رئيس جمعية الأصيل للدفاع عن ضحايا حوادث المرور، فإن سبب مثل هذه الحوادث يرجع بالأساس إلى عمر السيارة، خاصة وأن السيارة، المتسببة بالحادث هي من نوع رونو 18 حسب الشهود، إذ وجب تطبيق المعاينة الدورية لحالة المركبات القديمة، وهذا تفاديا لأي حوادث مميتة مستقبلا.

وأضاف رئيس الجمعية أن هذه الأخيرة طالبت بضرورة تفعيل مخطط استعجالي لازدواجية الطرقات التي تشهد ضغطا بالحركة المرورية، وخاصة للطرقات الوطنية العابرة لولاية تيارت، مثل الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين ولاية تيارت وولاية الأغواط، والطريق الوطني رقم 40 الرابط بين ولاية تيارت وحدود ولاية الجلفة، والطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيارت والجزائر العاصمة مرورا بعدة ولايات، والطريق الوطني رقم 23 الرابط أيضا ولاية تيارت بولاية غليزان. للإشارة أن السيارة كانت ضمن موكب زفاف مشكل من عدة سيارات، ولحسن الحظ أن الحادث لم يخلف خسائر بالسيارات الأخرى، وعليه دعا رئيس جمعية الأصيل للدفاع عن ضحايا حوادث المرور السائقين للتحلي دوما باليقظة عند القيادة وعدم تعريض حياة الآخرين للخطر.

من جهته، قال السيد عبد القادر وهو من سكان قرية الطريش، أكد أن اليوم هو يوم صدمة، وبلحظة فقط تحول العرس إلى مأتم، كون أن الضحايا من عائلة العريس والذين كانوا بطريقهم فجرا إلى إحدى القرى ببلدية عين الذهب والمحاذية لحدود أفلو لجلب العروس، فيما قال السيد جيلالي أن يوم الحادث هو يوم الصدمة للجميع.

وقد تمّ تشييع، ضحايا الحادث المروري بمقبرة سيد العربي بقرية الطريش بلدية واد ليلي، مساء الخميس، في جو حزين للغاية، بحضور كل من رئيس دائرة السوقر، ورئيس دائرة مغيلة، والأمين العام لدائرة واد ليلي، وممثلين عن السلطات الأمنية والعسكرية.

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4000 بطال “مزيّف” يستفيدون من المنحة بباتنة

طاهر حليسي

أفضت التحقيقات المتعلقة بتحيين ملفات منحة البطالة التي استفاد منها أكثر من 53.000 شخص بولاية باتنة، من شطب 4000 شخص، اتضح بأنهم قدموا وثائق تتسم بطابع الاحتيال، أثناء إيداع الملفات، وبات هؤلاء مطالبون بإرجاع مبالغ مالية مقدرة بزهاء 1.5 مليار سنتيم.

وأوضحت بيانات قدمها، بلال قرزيز، مدير الفرع الولائي لوكالة التشغيل بباتنة، على أن التحريات الإدارية، مكنت من الكشف عن خروق قام بها عدد من المستفيدين، ممن لا تحق لهم الاستفادة، حيث تم الكشف عن استفادة تلاميذ في الطور الثانوي، من منحة 13.000 دج وقدر عددهم بـ28 تلميذا، فيما توزعت باقي الحالات بتجار وحرفيين وفلاحين وبعضهم من ميسوري الحال.

وجاءت عملية التطهير بناء على تدقيق اللجنة المختلطة بين مصالح مديرية التشغيل ووكالة التشغيل ومفتشية العمل، التي أجرت عملية مسح لقوائم المستفيدين تم خلالها تعليق 5778 استفادة كاملة، موزعة على رزنامة ضمت 3147 حالة في شهر أكتوبر، و1704 خلال شهر نوفمبر، وفي القائمة أيضا 927 شخص تم تجميد ملفاتهم للإخلال بشرط الالتحاق بمركز التكوين المهني، والذي أدرج ضمن الشروط لمنع تخلي متربصين عن مختلف التكوينات المقررة في مراكز التكوين المهني مقابل الاستفادة من المنحة.

وقامت اللجنة المشتركة بمباشرة استدعاء المتحايلين لإخطارهم بحالات انتهاكهم للقوانين والشروط ولدعوتهم لإعادة المبالغ غير المستحقة التي تسلموها، في انتظار تدابير أخرى، في وقت طلب فيه من المعنيين بـ25 تربصا تكوينيا في مهن حرفية الالتحاق بمراكز التكوين لتلقي تأهيلات في مجالات عدة متخصصة في البناء والطلاء والحرف والفلاحة وحياكة الألبسة، على فترات تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، مع بند توقيف المنحة في حال الغياب غير المبرر لـ3 أو 7 أيام، فيما يتم برمجة الغائبين لفترة تقدر بـ10 أيام بمبررات موثقة في تكوينات أخرى بعد تعليق المنحة.

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سيدة تحاول تمرير المخدرات لسجين بباتنة

ط.ح

أحبطت، الخميس مصالح الشرطة لأمن دائرة تازولت بولاية باتنة، عملية إدخال مخدرات لنزيل بالمؤسسة العقابية وإعادة التأهيل الشهيرة لامبيز. وأوقفت مصالح الأمن ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و50 سنة، بعد محاولتهم تمرير كمية من الممنوعات خلال نوبة الزيارة وتقديم سلة الطعام المتنوعة، حيث تم دسّ فيها قطعة من المخدرات. وحققت الشرطة مع الموقوفين المتلبسين، وأعدت لهم ملفا جزائيا قبيل تقديمهم للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة خلال الساعات القادمة.

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اختفاء تلميذ في ظروف غامضة بغليزان

ن.بلقاسم

باشرت المصالح الأمنية عملية البحث عن التلميذ “عبد النور براهيمي” الذي يقطن بدوار القراينية بمدينة واريزان في ولاية غليزان، الذي يدرس بقسم السنة أولى ثانوي بثانوية 1 نوفمبر بجديوية، على اثر البلاغ الذي تقدمت به عائلة هذا التلميذ، ومفاده ان ابنها عبد النور اختفى في ظروف غامضة بعد ما خرج مساء يوم الخميس الماضي من منزله العائلي لوجهة مجهولة، ولم يعد إلى البيت كعادته، اين انطلقت عملية البحث عنه في كل مكان، لكن بدون جدوى، ويرجع سبب اختفاء عبد النور حسب مصادر من محيط عائلته، إلى نتائجه الدراسية الضعيفة التي تحصل عليها خلال الفصل الأول، وخوفه من ردة فعل والديه. ووجهت عائلة الطفل المختفي نداء لكل من يعثر على ابنها الاتصال بالرقمين الهاتفيين 0777028615 او 0780799797 او تبليغ اقرب مركز شرطة.

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وفاة 3 طلبة وتلميذة في حادثي مرور بالمسيلة

أحمد قرطي

شهدت ولاية المسيلة خلال 72 ساعة حادثي مرور تسببا، في وفاة 4 أشخاص. ولقي 3 شباب مصرعهم إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية على مستوى الطريق الولائي رقم 2 في شطره الواقع بإقليم بلدية المطارفة منطقة الخلوة باتجاه المعاضيد، مما أدى إلى وفاة شخصين بعين المكان وآخر بعد ما قضى ليلة كاملة على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي، ويتعلق الأمر بثلاثة طلبة يتمدرسون بقسم اللغة الانجليزية بجامعة المسيلة، علما أن المركبة انقلبت، عدة مرات على مسافة تناهز 200 متر، مما تسبب في قذف الركاب خارجها. كما أصيب اثنان آخران لا يزالان يخضعان للعلاج. كما توفيت ليلة الأربعاء إلى الخميس تلميذة تتمدرس بمؤسسة المجاهد بن كيحول أحمد تبلغ من العمر حوالي 9 سنوات من ضمن المتفوقات دراسيا في عين الملح. وذلك إثر حادث دهس ليلا بسيارة في طريق العمارات المؤدي الى عين الريش.