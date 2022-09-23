أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022

اتهام طبيب أخصائي في قضية مهلوسات بالمسيلة، تفكيك عصابة مخدرات ومهلوسات وحجز 37 كلغ من الكيف ببجاية

إجلاء 7 أشخاص من حريق في عدادات كهربائية بتيزي وزو

فروجة. م

تمكن أفراد الحماية المدنية التابعون لوحدة ذراع بن خدة بتيزي وزو من إسعاف وإجلاء 7 أشخاص من بينهم امرأة ورضيع من داخل بناية تتكون من طابق ارضي وأربعة طوابق أخرى، بعد نشوب حريق في ثمانية عدادات كهربائية في حدود الساعة الواحدة من نهار يوم الخميس، استدعى التدخل العاجل لأعوان الحماية المدنية من اجل التحكم في الوضع وتفادي الأسوأ.

الحريق الذي نشب على مستوى العدادات الكهربائية تسبب في عدة خسائر مادية، كما تم إجلاء 7 أشخاص، أصيب خلالها 5 منهم بصدمة، في حين تعرضت امرأة ورضيع إلى الاختناق جراء الدخان، ليتم نقلهم إلى الوحدة الصحية المتواجدة بذراع بن خدة.

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تجربة لوحات ذكية بابتدائيتين بالرويبة في انتظار التعميم

راضية مرباح

تزودت ابتدائيتان ببلدية الرويبة شرق العاصمة، بلوحات ذكية، كأول تجربة قبل أن تعمم على باقي المدارس الأخرى، حيث وجد التلاميذ في يومهم الأول من الدخول المدرسي “طابلات” فوق طاولاتهم بعد ما انصب الاختيار على مدرستين نموذجيتين على أن تمتد المبادرة نفسها لتشمل باقي مدارس البلدية لاحقا.

وأشار المنتخب ببلدية الرويبة، المكلف بالبيئة، الصحة والنظافة، أحمد لكروز، في تصريح لـ”الشروق”، أن تجربة الألواح الذكية التي أدخلت على بعض المدارس الابتدائية انطلاقا من هذا الموسم تماشيا والإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة التربية، شملت مدرستين نموذجيتين هذا الموسم، انصب الاختيار عليهما ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الشهيد الحاج اوعيل، ومدرسة الشهيد أحسن بوعمامة، مضيفا أن اللوحات زودت مختلف تلاميذ الأقسام من السنة الأولى إلى الخامسة على أن تعمم العملية لاحقا لتشمل باقي المدارس حسب البرنامج المعد من طرف الجهات المختصة، كما تطرق للتحضيرات الحثيثة التي لازمت المناسبة، انطلاقا من التهيئة والتنظيف سواء داخل المدارس أو محيطها الخارجي.

التجربة التي لقيت استحسانا وفرحة عارمة وسط التلاميذ، يتطلع أولياؤهم بالمقابل إلى تعميم العملية وليس حصرها على فئة دون أخرى، داعين إلى ضرورة مباشرة استخدامها وتعليم التلاميذ كيفية التعامل مع هذا النوع الجديد من الكتب الرقمية في القريب العاجل، ضمانا لربح الوقت وإتمام الدروس واستيعابها في الوقت المحدد من طرف الوزارة، آملين أن تتزود باقي المدارس الأخرى بالتقنية نفسها، ضمانا لتكافؤ الفرص بين المتمدرسين الذين عبروا هم كذلك عن سعادتهم بعد ما استيقظوا في اليوم من الدخول المدرسي على “طابلات” فوق طاولاتهم، لبداية موسم جديد بحلة جديدة، قد تخفف عنهم الكثير من عناء ثقل المحافظ والاستيعاب.

وذكر بعض الأولياء أنهم متخوفون من هذه التقنية الجديدة في التدريس وهم في حالة ترقب منذ اليوم الذي ستنطلق فيه الدراسة، آملين أن تنجح العملية التي لن تكون إلا باستغلال أساتذة أكفاء متمكنين ولهم القدرة على إيصال المعلومات عبر هذه التقنية مع قدرتهم اللازمة في إتقان استغلال تلك الألواح التي ستكون في المستقبل المحفظة الخاصة لكل تلميذ بعد التخلص من مشقة حمل الكتب والكراريس داخلها يصل وزنها ما يفوق نصف وزن الطفل في كثير من الأحيان.

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تفكيك ورشة سرية لصناعة الخراطيش وحجز 6 كلغ من البارود بالجلفة

نورين. ع

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة حاسي بحبح شمال الجلفة خمسيني الحبس المؤقت لتورطه في إنشاء ورشة سرية لصناعة الخراطيش، وقد تمكنت المصالح الأمنية بحاسي بحبح ولاية الجلفة، من توقيف شخص في العقد الخامس من عمره، لتورطه في إنشاء ورشة سرية لصناعة الخراطيش مع حيازته لكمية معتبرة من مادة البارود والخراطيش.

العملية جاءت على إثر تلقي مصالح الشرطة بأمن دائرة حاسي بحبح لمعلومات جد مؤكدة، مفادها قيام أحد الأشخاص بإنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة مع حيازته لكمية من مادة البارود والخراطيش بطريقة غير شرعية بأحد الأحياء الشعبية بذات المدينة، ليتم بعد التأكد من صحة المعلومات، مداهمة منزل المشتبه فيه الذي عثر بداخله، بعد عملية تفتيش إيجابية، على كمية من مادة البارود قدر وزنها بــ:6.415 كلغ، 455 خرطوشة معبأة من مختلف العيارات، 1490 وحدة حشو بلاستيكي خاصة بخراطيش الصيد، 05 كلغ من مادة الصرشم، 1390 صاعق كبسولة، 462 خرطوشة فارغة مهيأة للحشو، 742 مغلاق كرتوني للخراطيش، 340 حلقة بلاستيكية لصناعة الخراطيش، بالإضافة إلى بعض المعدات المستعملة في تعبئة الخراطيش، كما تم العثور بذات المكان على مبلغ مالي قدره 516500,00 دج.

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بناء ابتدائية.. حلم سكان حي 2400 مسكن ببابا أحسن بالعاصمة

منير ركاب

يشتكي سكان حي المجاهد محمد بوداود بموقع 2400 مسكن بابا أحسن، في المنطقة رقم 1 السفلى، والموزع شهر جويلية 2020، من غياب المرافق التربوية، لاسيما في الطور الابتدائي، الأمر الذي حال دون التحاق عديد المكتتبين بشققهم، كما أبدوا تخوّفهم من تواصل هذا الإشكال لموسم دراسي آخر، مؤكدين أن المشكل بات هما مشتركا يؤرّق أولياء المتمدرسين الذين يرافقون أولادهم يوميا إلى أقسامهم، ناهيك عن تشتت العديد منهم لدى الأقارب بحكم عمل الأولياء، وهناك عائلات اضطرت بسبب غياب ابتدائية بالحي، إلى تمديد عقد الكراء لعام إضافي آخر أثقل كاهلها ماليا.

واستغرب سكان الحي في تصريح لـ”الشروق”، من تجاهل الجهة الوصية لانشغالهم، بالرغم من توصيات رئيس الجمهورية بضرورة دمج المواقع السكنية الحضرية الجديدة، بكل متطلبات العيش من مرافق تربوية وصحية وإدارية وغيرها، وعلى القائمين على المشاريع السكنية البعيدة عن المدارس، أن تكون لهم دراسة مسبقة بتخصيص أرضيات لإنشاء المرافق التربوية من الدرجة الأولى حتى يتسنى لقاطني الحي الجدد الالتحاق بسكناتهم بكل أريحية.

وأضاف المشتكون أن هناك أرضية كبيرة مجانبة للموقع السكني لا يعرف هل ستستغل لبناء المدرسة الابتدائية أو ستبقى شاغرة من دون استغلال، الأمر الذي أقلق الأولياء الذين يطالبون الوصاية بتسريع دراسة انجاز مشروع إنشاء مرفق تربوي خاص بالأطوار التعليمية الثلاثة، داعين المسؤول الأول على وكالة عدل، فيصل زيتوني، التدخل لحل المشكل الذي اكتنفته الضبابية منذ أزيد من عامين.

كما دعت العائلات المستفيدة من السكنات بذات الموقع، الجهة الوصية إلى إعادة فحص طريقة إعداد الفاتورة الإجمالية للكراء مع قيمة الأعباء التي وصفوها بـ”الوهمية” المسلمة من طرف مؤسسة فرع التسيير العقاري “جاست إيمو”، الخاصة بالحي شهريا، حيث كما استغرب المشتكون الاختلاف الحاصل بين المستفيدين في قيمة الفاتورة في جزء الأعباء بالرغم من وجود عامل التشابه في السكن والطابق والجهة، الأمر الذي لم يهضمه هؤلاء الذين طالبو المكتب المخول له بالتسيير الإداري للحي التدقيق في إعداد الفواتير وتوجيه العائلات الشاكية مع ذكر أسباب الاختلاف الشهري في قيمة الفاتورة المسلمة للمستفيد، كما سلطت العائلات الضوء على مشكل غياب الحراسة والنظافة التي يدفعون قيمتها ضمن الأعباء في الفاتورة، مناشدين الوصاية بتخصيص مكان لإنشاء مركز أمن نظرا لتزايد عدد السكان المستفيدين من الموقع والمقدر عددهم أزيد من 2400 عائلة.

في سياق آخر، دعا أصحاب الشكوى، رئيس بلدية بابا احسن إلى ضرورة تخصيص أماكن لوضع حاويات رمي النفايات المنزلية، ناهيك عن تخصيص ميزانية من تكاليف الأعباء المشتركة لصيانة مضخة الماء الصالح للشرب التي تم تصليحها سابقا على عاتق السكان، الأمر الذي أحدث فوضى وسط العائلات التي رفضت ربط الصيانة كإجراء شكلي على عاتقها.

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فقدان “حراقين” وانقاذ 15 بساحل تيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت قوات خفر السواحل بشرشال في ولاية تيبازة فجر الجمعة، من انقاذ 15 حراقا من الموت المحقق أثر انقلاب قارب كانوا على متنه بعرض البحر قبالة ساحل تيبازة، فيما تتواصل عملية البحث عن شخصين آخرين لازالا في عداد المفقودين. وحسب مصادر محلية فإن قوات خفر السواحل تدخلت فجر امس الجمعة، وتمكت من إنقاذ 15 شخصا كانوا في رحلة هجرة غير شرعية نحو اوروبا، قبل أن ينقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه على بعد أميال من سواحل تيبازة، حيث تم اجلاءهم إلى ميناء شرشال وتحويلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى سيدي غيلاس لتلقي العلاج، فيما لا تزال عملية البحث جارية عن شخصين آخرين مفقودين. وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقات في هذه القضية والجهات التي تقف وراء تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل الولاية.

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اتهام طبيب أخصائي في قضية مهلوسات بالمسيلة

أحمـد. ق

أوقف عناصر فرقة البحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة مؤخرا، طبيبا رفقة شريك له، بشبهة استعمال الاحتيال للحصول على وصفات طبية لترويج المؤثرات العقلية مع حجز 8 وصفات طبية بها أدوية مهلوسة وهذا إثر تلقي معلومات، مفادها تردد أحد الأشخاص على عدة صيدليات، وبحوزته وصفات طبية، من أجل شراء أدوية مصنفة كمؤثرات عقلية وترويجها فيما بعد باستعمال مركبة، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من الإطاحة به، حيث عثر بحوزته على وصفات طبية تحتوي على مؤثرات عقلية بأسماء مختلفة ولنفس المصدر، في نفس السياق تم توقيف شريكه في هذا النشاط والذي يعتبر مصدر هذه الوصفات، ويتعلق الأمر بطبيب أخصائي، ليتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الإبتدائية بالمسيلة ليصدر في حقهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة.

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فتاة ضمن شبكة لتزوير ملفات “الفيزا” بتيزي وزو

فروجة. م

تمكنت قوات الشرطة التابعة للفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو من الإطاحة بشبكة اجرامية متكونة من 5 أفراد من بينهم فتاة تتراوح اعمارهم ما بين 26 و36 سنة مختصة في تقليد اختام الدولة والاإدارات العمومية والتي يستعملونها في تزوير الوثائق الإدارية والمحررات الرسمية مقابل الحصول على مبالغ مالية معتبرة. العملية مكنت من استرجاع وحجز 21 ختما مقلدا وكذا عدة شهادات ووثائق إدارية مزورة والتي تم ارفاقها في ملفات طلب التأشيرة للدراسة في الخارج، مع استرجاع اجهزة وكذا معدات تستعمل في التزوير تمثلت في اربعة اجهزة كومبيوتر، ثلاثة طابعات متعددة الاستعمال، إلى جانب دعامات الكترونية وأربعة هواتف نقالة للتواصل بين افراد الشبكة مع مبلغ مالي من عائدات التزوير. وقد صدر ضد اربعة من المتهمين أمر إيداع رهن المؤسسة العقابية، في حين استفاد الخامس من الرقابة القضائية.

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مصرع شاب وإصابة آخر في حادث سير بتيزي وزو

رانية. م

لقي، فجر الجمعة، شاب في الـ28 من العمر؛ مصرعه بعدما هوت به مركبته ناحية الوادي عبر طريق قرية ازروقن في ماكودة بتيزي وزو؛ في حين أصيب مرافقه بجروح خطيرة تطلبت نقله إلى العيادة متعددة الخدمات في المنطقة لتلقي الإسعافات اللازمة. شهدت فجر أمس، قرية ازروقن في ماكودة شمالي ولاية تيزي وزو؛ حادثا مريعا راح ضحيته شاب في العشرينات من العمر؛ حيث انقلبت به المركبة في الطريق؛ قبل أن تهوي به ومرافقه ناحية الوادي؛ ليلفظ أنفاسه بعين المكان ويتمكن عناصر الحماية المدنية من تحويل الراكب الثاني إلى المستشفى لإسعافه. ومن جهة أخرى، تدخلت عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية بذراع بن خدة الخميس؛ لإخماد حريق نشب في عمارة ذات أربعة طوابق؛ نشب في ثمانية عدادات كهربائية؛ ما انجر عنه تحويل 8 أشخاص ضمنهم أم ورضيعها إلى المستشفى لاختناقهم جراء الدخان المنبعث من الحريق؛ في حين تعرض البقية للصدمة خوفا من الحادث المريع.

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ضبط معدات لتزوير “الأورو” ببسكرة

م.عبد الرحمان

ضبطت قوات الشرطة، بأمن دائرة القنطرة التابعة لولاية بسكرة مؤخرا، أربعة شباب، تورطوا في تكوين جمعية أشرار تمتهن تقليد العملة الأوربية، حيث ضبطت بحوزتهم معدات للتزوير منها 285غ من المواد الكيميائية و6500 ورقة سوداء اللون وأخرى خضراء جاهزة للتزوير، فضلا عن مادة القطن الممزوج بمواد كيميائية، وورقة نقدية من فئة 200 أورو مقلدة. وجاء توقيف أفراد هذه المجموعة على مستوى حاجز أمني بمدخل مدينة القنطرة، أين تم توقيف سيارة سياحية، كان على متنها شخصان، أعمارهما بين 30 و55 سنة، وبإخضاع السيارة لعملية مراقبة وتفتيش دقيقين، عثر بداخل الصندوق الخلفي للسيارة على صندوق صغير، وبفتحه عثر بداخله على كمية من الأوراق بحجم الأوراق النقدية، يقدر عددها بــ6500 ورقة معدة لتقليد العملة الأجنبية، كما عثر أيضا بذات الصندوق على مواد كيميائية، تستعمل في تقليد العملة، وورقة من فئة 200 أورو، وبعرض هذه الورقة على الخبرة والمعاينة تبين أنها مزورة، وأضفى التحقيق إلى اتهام شخصين آخرين، وبتقديمهم يوم الخميس للعدالة صدر في حقهم أمر بالرقابة القضائية إلى غاية يوم المحاكمة.

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3 قتلى في حادث مرور ببشار

ن. مازري

قتل، الخميس، ثلاثة أشخاص في حادث مرور على بالطريق الوطني رقم (06) ببشار، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع كيا سبورطاج، أين خلف هذا الحادث الخطير، وفاة ثلاثة (03) أشخاص بعين المكـان، الضحية الأولى من جنس ذكر، يبلغ من العمر 45 سنة، الضحية الثانية، من جنس انثى تبلغ من العمر 35 سنة، الضحية الثالثة، من جنس أنثى تبلغ من العمر 5 سنوات، في حين سجل، إصابة طفل وفتاة يبلغان من العمر 16 و10 سنوات، جرى نقلهما إلى المستشفى.

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شخص وزوجته يحتجزان شابا ويطالبان بالفدية

سميح. ب

أوقفت مؤخرا عناصر الأمن الحضري الثاني بباب وهران وسط مدينة تلمسان، شابا في العقد الثالث من العمر وزوجته الأربعينية، بتهمة احتجاز شخص لطلب الفدية، أين تقدم شاب أمام مقر الأمن الحضري ليبلغ عن تعرضه لعملية احتجاز داخل مسكن بوسط المدينة على وقع التهديد بالسلاح الأبيض، وطلب الخاطفان فدية مالية من أجل إطلاق سراحه، مؤكدا في إفاداته أنه كان محل احتجاز قسري من الساعة الرابعة والنصف زوالا إلى غاية الساعة الواحدة ليلا، أين نجح في مراوغتهما والفرار من قبضتهما. وعلى الفور قامت مصالح الأمن بتفعيل تحرياتها التي مكنتها من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي الذي تمّ توقيفه داخل المنزل الذي كان مسرحا للجريمة، قبل أن يعترف بتورط زوجته التي كانت شريكته في هذه العملية، وخلال تفتيش المنزل عثر المحققون على أغراض خاصة بالضحية، فيما لم تتضح اسباب إقدام المتهمين على فعلتهما.

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اكتشاف محاصيل مسقية بمياه الصرف في سوق أهراس

ص. ذيب

اكتشفت لجنة ولائية مشكلة من مختلف المصالح المعنية مساء الخميس، وجود حقل من حوالي تسعة هكتارات خاص بزراعة الفلفل الحار، يتم سقيه باستعمال مياه الصرف الصحي المتجمعة في بركة مائية، قرب الحقل. وحسب مصادر الشروق اليومي فإن الحقل متواجد بمزرعة بإقليم بلدية سدراتة، دأب صاحبها، على سقيها من إحدى البرك التي تجتمع فيها مياه الصرف الصحي، أين تم حجز العتاد المستعمل في عملية السقي، وقامت ذات الصالح بالإتلاف الفوري والكلي، للمحصول المسقي بمياه الصرف الصحي، التي تشكل خطرا كبيرا على صحة المستهلك، مع مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد ثلاثة أشخاص هم الفلاح وناقل وتاجر، حسب نفس المصادر.

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فيلم “لمبحر” يشارك في مهرجان الفيلم العربي بفرنسا

محمود بن شعبان

يشارك الفيلم الروائي القصير “لمبحر” للمخرج الجزائري يوسف منصور في الدورة 33 لمهرجان الفيلم العربي “فيماك” بفرنسا الذي ستكون فيه الجزائر حاضرة كضيف شرف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 16 أكتوبر المقبل.

ويتناول فيلم “لمبحر”، في 11 دقيقة، قصة ابراهيم وكريم اللذين تربطهما علاقة صداقة قوية منذ الطفولة، خططا للفرار من الجزائر، غير أن الهبة الشعبية التي شهدتها الجزائر جعلت الأمور تأخذ منعطفا آخر .

ويعتبر فيلم “المبحر”، الذي تم إنتاجه خلال العام الجاري من طرف شركة AKHAM FILS وBM VISION، وهو من بطولة كل من خريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري ببرج الكيفان الممثلين علي ناموس وسليمان بن واري، كما يعتبر العمل أول فيلم سينمائي للمخرج يوسف منصور الذي قضى 14 عامًا في الإنتاج السينمائي والسمعي البصري في تعاونيات مختلفة داخل شركات الإنتاج الجزائرية، قبل أن يقرر في نهاية أوت 2019، إنشاء شركةAkham Films، وهي شركة إنتاج مقرها الجزائر العاصمة تهدف إلى إنتاج وتنفيذ أفلام وثائقية وروائية في الجزائر من خلال جذب المبدعين والفنيين، كما تعمل شركة الانتاج Akham Films الآن على تطوير تنسيقات جديدة ونصوص جديدة.

ستشهد الدورة المقبلة للمهرجان عرض العديد من الأفلام الروائية الجزائرية، الطويلة والقصيرة، وكذا الوثائقية، داخل وخارج المنافسة، واستضافة مخرجين وفنانين وفكاهيين جزائريين، بالإضافة إلى تنظيم ندوات حول السينما والتاريخ والثقافة الجزائرية، حيث سيتنافس في هذا الإطار الفيلمان الروائيان الطويلان “سولا” للمخرج صلاح إسعاد و”أرقو” (احلم) لعمر بلقاسمي على الجائزة الكبرى للمهرجان إلى جانب أفلام من عدة بلدان، كما سيدخل المخرج البرازيلي الجزائري كريم عينوز غمار المنافسة في فئة الأعمال الوثائقية الطويلة من خلال فيلم “نرجس ع” إلى جانب أعمال أخرى من بينها الوثائقي الفرنسي الطويل “على خطى فرانز فانون” الذي يتناول مسيرة المناضل فرانز فانون (1925-1961)، الطبيب النفساني والفيلسوف الاجتماعي صديق الثورة الجزائرية.

من جهة أخرى، تم اختيار المخرجة مونية مدور لتترأس لجنة تحكيم الجائزة الكبرى، وهي مخرجة فرانكو جزائرية وصاحبة الفيلم الروائي الطويل “بابيشة”، فيما سيفتتح المهرجان بالفيلم الوثائقي الطويل “الجزائر نظرة من السماء” للمخرج والمصور الفرنسي يان آرتوس بيرتران والذي شاركت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي في إنتاجه، وهو عمل يبرز روعة الطبيعة في الجزائر وتنوعها الكبير، كما سيعرض خارج منافسات التظاهرة، عديد الأفلام الروائية القصيرة الجزائرية، مع تنظيم ندوات حول السينما والتاريخ والثقافة الجزائرية، وكذا لقاءات مع مخرجين وممثلين ومغنيين وفكاهيين جزائريين.

للاشارة، يعد مهرجان “فيماك” للسينما العربية بفرنسا واجهة للثقافة العربية في قلب منطقة لورين الفرنسية، حيث عرضت مئات الأفلام السينمائية في المهرجان منذ انطلاقته في عام 1990، كما تعمل التظاهرة في كل عام على تكريم بلد من بلدان البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط على غرار الجزائر، تونس، المغرب، مصر، موريتانيا، سوريا، فلسطين، العراق ولبنان، فيما يمنح المهرجان مقابل منافسات مختلف فئاته عدة جوائز ابرزها الجائزة الكبرى، جائزة الجمهور وجائزة الصحافة.

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تتويج الشاعرة “نوارس البحر” بالمركز الأول عربيا في مهرجان “همسة” الدولي بالقاهرة

أحسن حراش

توجت الشاعرة ابنة البويرة معوش سعيدة أو كما تلقب بنوارس البحر، بالمركز الأول عربيا في قصيدة النثر خلال الدورة العاشرة لمهرجان “همسة” الدولي للأداب والفنون بدولة مصر الشقيقة، غير أن عراقيل بيروقراطية حسبها حالت دون سفرها لتسلم جائزتها في الحفل الختامي للمهرجان.

وسميت الطبعة العاشرة للمهرجان السنوي باسم الممثل توفيق عبد الحميد وتحت رئاسة فتحي عبد المقصود الحصري، وعرفت مشاركة عدة أدباء وشعراء من دول عربية مختلفة على غرار العراق وسوريا ومصر والجزائر وكذا تونس والمغرب، يتسابقون في مختلف أصناف الأدب والفنون، حيث كانت مشاركتهم عبر إرسال الأعمال إلى لجنة التحكيم المشكلة من أدباء وفنانين عرب، هذه الأخيرة التي تحدد الفائزين من بينهم، ليعود المركز الأول في صنف القصيدة النثرية للشاعرة الجزائرية من البويرة معوش سعيدة أو نوارس البحر كما تلقب.

ولدى استقبالنا لها بمكتبنا، كشفت الشاعرة المتوجة عربيا عن تعذر دفع تذكرة السفر لحضور فعاليات المهرجان وحفل تسلم جائزتها الذي كان الأسبوع الفارط، وذلك بسبب ما أسمته بعراقيل بيروقراطية على مستوى البويرة، معبرة عن أسفها الشديد لهذا “الخذلان” على حد تعبيرها من تسلم جائزتها بنفسها.

تجدر الإشارة إلى أن الشاعرة نوارس البحر لها عدة منشورات ورقية في صحف عربية العراق ومصر، كما لها ديوان شعري تحت الطبع وسيصدر قريبا، فضلا عن مشاركاتها الأخرى في مناسبات أدبية مختلفة.

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مسابقة غنائية للشباب من أصحاب المواهب عبر منصة “انستغرام”

منير. ر

تواصل “إل جي الكترونيكس الجزائر” مبادراتها الثقافية التي تؤكد من خلالها إلتزامها اتجاه المواهب الجزائرية الشابة بإطلاق مسابقة “Djam’in with LG”، وهي مسابقة غنائية جديدة ومبتكرة على المنصة الرقمية “انستغرام” بالتعاون مع الفنان أحمد جميل الغولي المعروف فنيا بإسم”DJAM”، من أجل فتح المجال للشباب أصحاب المواهب على تحقيق أحلامهم، وذلك خلال ندوة صحفية نظمتها الشركة الثلاثاء، بالعاصمة.

واقترح ممثلو شركة أل جي الجزائر، على هامش حفل الإعلان عن المسابقة، عملية البث المباشر على شبكات التواصل الاجتماعي “انستغرام” لمدة 4 أيام مع لجنة تحكيم مكونة من محترفين في الموسيقى سيختارون 8 مواهب شابة، علاوة على استمارة التسجيل التي تم إعدادها على موقع “إل جي الجزائر” للسماح للمشاركين بإرسال عروضهم التجريبية من أجل اختيار 8 مواهب شابة أخرى سيتم اختيار ما مجموعه 16 موهبة للمشاركة في المسابقة عبر الإنترنت على ذات المنصة الرقمية، وبعد اجتياز هذه الاختيارات، سيتم اختيار اثنين من المتأهلين للتصفيات النهائية لاختيار أحدهما على منصة من قبل المغني djam وهيئة تحكيم محترفة.

واضاف ممثل عن “أل جي”، بانه سيتم تكوين الفائز في هذه المسابقة الفريدة من نوعها، وإنتاج أغنية مع المغني، سيتم بثها على جميع منصات الموسيقى “Streaming، spotify”، إذ ستوفر للفائز معدات تسجيل متطورة لمساعدته على متابعة هوايته.

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تدشين محطة أوكسجين لصالح مؤسسة مستشفى الرويبة

منير. ر

استفاد مستشفى رويبة من محطة أوكسجين بسعة 37.3 م مكعب / ساعة بنسبة نقاء 93 بالمائة من الأوكسجين، قدّمت كهبة من طرف مؤسسة NCA Rouiba ممثلة في الأمينة العامة جولي بوشار التي أعلنت عن مساهمة هيئتها في تسليم المحطة عالية الجودة لخدمة الصحة العامة بذات المستشفى، بالتنسيق مع مجموعة الشركات الجزائرية التابعة لـ Castel.

وقالت المسؤولة ذاتها على هامش تدشين المحطة الأسبوع الماضي، بالمقر، إن المبادرة تجسد القيم المؤسساتية والتزامات شركتها تجاه المرضى، وأن تشغيلها سيوفّر للمستشفى كمية الأوكسجين التي يحتاجها مرضاها، وهي 50 زجاجة يوميا، أي 10000 لتر في الأسبوع، ما يعني أن هذا المصنع سيوفر رعاية لجميع المرضى الذين تتطلب حالتهم استخدام الأوكسجين الطبي.

من جهته، كشف مدير مستشفى الرويبة، عن أعمال الحفر التي تم إجراؤها والتي تعمل بكامل طاقتها، بالإضافة إلى الأعمال الجديدة المتمثلة في تشييد مبنى من أجل إيواء توسعة المختبر والصيدلة التي أصبحت ضيقة نظرا إلى الاحتياجات المتغيرة باستمرار. كما جدد ذات المسؤول شكره للمتبرعين بالمحطة ووجه نداء لتقديم التبرعات لاستكمال العمل الجاري.

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تفكيك عصابة مخدرات ومهلوسات وحجز 37 كلغ من الكيف ببجاية

ق. و

تمكنت شرطة ملبو التابعة لأمن دائرة سوق الاثنين بالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية، من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و53 سنة مختصة في بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ببجاية.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى مصالح الشرطة حول قيام شخص مشبوه يقوم بترويج المخدرات متخذا من منزله الكائن بسوق الاثنين مكانا لإخفائها، وعلى الفور تم إعداد خطة محكمة مع تحديد هوية المشتبه فيه وإيقافه، وبعد تفتيش مسكنه والذي تم تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، تم ضبط وحجز كمية معتبرة من المخدرات (قنب هندي) يقدر وزنها بـنحو 37 كلغ، مع حجز 690 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ247 مليون سنتيم من عائدات الترويج، سكاكين وشفرات لتقطيع المخدرات. ومواصلة للتحقيق تم إيقاف 3 مشتبه فيهم آخرين متورطين في القضية مع حجز مركبتين تستعملان في توزيع المخدرات. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، أين صدر في حقهم أمر إيداع.

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مصمم “الحديقة الإسلامية” ببرلين يفتتح معرضا بباتنة

طاهر حليسي

يقدم هذه الأيام، مصمم الحدائق العالمي كمال الوافي، معرضه العالمي بمسقط رأسه بباتنة، في مقر بلدية باتنة، والجامعة، بحضور سفيرة ألمانيا وبرعاية والي الولاية، في إطار تظاهرة ينظمها منتدى الأوراس التضامن والتنمية.

ويقدم كمال الوافي حصيلة تجربته التي انطلقت كمهندس بيئي ومصمم حدائق بألمانيا والخليج والجزائر، والتي نال بموجبها جوائز عالمية، خاصة معرض حدائق إكسبو هانوفر 2000، حيث فاز بالمناقصة، رغم المنافسة مع 200 مكتب دراسات دولي، فصمم حديقة بديعة على مساحة 720.000 متر مربع. وتألق المهندس الجزائري في تصميم الحديقة الإسلامية الشرقية ببرلين التي انطلق فيها عام 2004، حيث صنفت كواحدة من أجمل حدائق الدنيا، بما أبدع فيها من تصاميم وحدائق ونوافير وبنايات ذات عمار أندلسي، كما سمي رواق بها باسم والدته حيزية، تخليدا لذكراها بعد وفاتها.

وأنجز البستاني الشهير عدة مشاريع أخرى، عبر العالم في ألمانيا ولوكسمبورغ من خلال إنجاز ساحات حدائق روستوك برلين وكاسل والإمارات مثل ساحة مسجد الشيخ زايد بأبو ظبي وحدائق الأمة بين مكة والطائف بالمملكة السعودية والجزائر عبر حدائق الزيبان ببسكرة.

ويقوم معرض كمال الوافي وفق ثلاثة محاور رئيسية، هي مشاريعه المنجزة عبر العالم، والمشاريع التي صممها ولم تنجز، فيما يشمل القسم الثالث من العرض الذي سيقام أيضا بخليج الجزائر العاصمة بحر شهر أكتوبر المقبل ما يسمى مجسم الهرم الفارغ وهو على شكل خيمة هرمية عملاقة ستشهد نقاشات وعروض حول الهندسة البيئية، فيما تستنطق التسمية المختارة مسألة التراث المنهوب من البلدان المستعمرة بعد الحملات الاستعمارية التي عانت فيها البلدان المحتلة من ظواهر الاستيلاء على كنوزها وتحويلها لمتاحفها، تاركة إياها مثل الأهرام الفارغة، وهو مدخل ينتهي بمخرج المطالبة بإعادتها إلى أوطانها.

وحسب تقديمه للمشروع الذي يكرس حياة حافلة بالمنجزات، لا ينوي الرجل البالغ من العمر 70 سنة، غير تقديم جملة من الرؤى والأفكار الناقلة لتجربته العالمية، التي بدأت بعد تخصص هندسي وعمل مهني طوبوغرافي بباتنة، ثم انتقاله للدراسة بجامعة برلين التقنية في الثمانينيات، وهي رحلة تمت بالصدفة، غير أنها مكنته ليصبح واحدا من أشهر مصممي الحدائق في العالم ومفخرة جزائرية في مجال لا يزال مجهولا في بلده الأم وهو بالتحديد ما يريد نقله للأجيال الجديدة المهتمة بالمجال.

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قطار يتسبب في وفاة سائق شاحنة بالبويرة

أحسن حراش

لقي، صباح الجمعة، سائق شاحنة مصرعه بعد تعرض شاحنته لحادث اصطدام مع قطار لنقل البضائع في حاجز سكة حديدية غير محروس بالعجيبة شرق البويرة، واستنادا إلى مصادر محلية فإن الضحية “خ.أ” حاول اجتياز خط السكة الحديدية على مستوى الممر غير المحروس بقرية المدرسة التابعة لبلدية العجيبة؛ قبل أن يتفاجأ بالقطار المخصص لنقل البضائع الذي اصطدم بشاحنته تسبب في وفاته على الفور؛ ليتم نقل جثته إلى المستشفى؛ فيما جدد سكان المنطقة مطلبهم بضرورة توفير الحراسة بالممر الخطير الذي يعتبر منفذا لهم للوصول إلى مقاصدهم.

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وفاة طفل دهسا بسيارة في خنشلة

م. طارق

شهدت مدينة أولاد رشاش، شرق ولاية خنشلة، ليلة الخميس، حادثا مميتا، كان ضحيته الطفل “آدم.ع” البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعد أن دهسته سيارة سياحية، غير بعيد عن بيته العائلي، لترديه قتيلا، ونقل على جناح السرعة، إلى مستشفى أولاد رشاش، ليؤكد الطاقم المناوب وفاته، متأثرا بالإصابة، وسط صدمة كبيرة، عاشها ساكنة أولاد رشاش، ليلة الخميس وصباح أمس الجمعة تعاطفا مع العائلة، وفتحت مصالح الأمن بالدائرة تحقيقا، في ظروف الحادث، الذي يعتبر الثاني من نوعه في أقل من 48 ساعة في الولاية، بعد أن تعرض طفل في السنة الأولى ابتدائي، زوال الاربعاء، ببلدية المحمل، وتحديدا على الطريق الاجتنابي، قرب المسجد إلى إصابات خطيرة، بعد أن دهسته سيارة نفعية، وهو يقطع الطريق المزدوج نحو منزله، اثناء عودته من المدرسة، وقد نقل الطفل من طرف أحد افراد عائلته، وسائق السيارة إلى العيادة بالمنطقة.