أخبار الجزائر ليوم الجمعة 23 فيفري 2024

تحضير "بيتزا" بطماطم متعفنة، ضبط 3 كلغ من المرجان والمهلوسات

تم حجز قنطارين من المواد الفاسدة

تحضير “بيتزا” بطماطم متعفنة وسط الصراصير بعنابة

ع. بن منية

وقف عناصر فرقة الشرطة العامة لأمن دائرة البوني، نهاية الأسبوع الماضي، على انعدام كلي لشروط النظافة داخل محل تجاري متخصص في بيع الأطعمة السريعة، كما تمت معاينة انتشار كبير للصراصير في مختلف زوايا المحل، كما مكّنت عملية مراقبة المواد المستعملة في تحضير البيتزا، من حجز 172 كلغ من الطماطم المتعفنة التي تستعمل في تحضير البيتزا، بالإضافة إلى 10 كلغ من عجينة البيتزا، وكيلوغرام من اللحم المفروم، كما تم أيضا حجز 21 كلغ من البطاطا، وكيلوغرامين من الخس.

عملية حجز تلك الكمية من المواد الاستهلاكية والسلع، تمت بعدما تبين بأنها متعفنّة وغير صالحة للاستهلاك البشري، ليتم توجيهها للاتلاف بالتنسيق مع المصالح المختصة، وتحرير محاضر ضد صاحب المحل التجاري بغرض إحالته على العدالة.

وكانت مصالح أمن ولاية عنابة وبالتنسيق مع المصالح المعنية، لا سيما منها فرق الرقابة لمديرية التجارة ومفتشية البيطرة، قد تمكّنت في الأيام الأخيرة من الوقوف على عدّة ممارسات تجارية غير قانونية، بعرض سلع وبضائع منتهية الصلاحية للبيع، وتخزين مواد استهلاكية حساسة في أماكن تنعدم فيها شروط النظافة والنظافة الصحية، ما قد يعرض مستهلكي تلك المواد للإصابة بالتسمم الغذائي أو مضاعفات صحية خطيرة.

…

كبّد مؤسسة “اتصالات الجزائر” خسائر مادية فادحة

شاب يتورط في سرقة كوابل الأنترنت في أحياء قسنطينة

عـصام بن منـيـة

كبّدت عمليات السطو والسرقة التي تقوم بها بعض العصابات، على توصيلات مختلف الشبكات الكهربائية وكوابل الأنترنت والهاتف وأنابيب المياه، خسائر مادية فادحة للعديد من المؤسسات العمومية وفي مقدمتها شركة “سونلغاز” و”اتصالات الجزائر” وحتى “الجزائرية للمياه”، أثّرت بشكل مباشر على نوعية الخدمات المقدّمة لزبائن هذه المؤسسات التجارية.

وعلى الرغم من مخطط مكافحة هذا النوع من الجرائم من طرف المصالح الأمنية التي تمكّنت في الأشهر الأخيرة من تفكيك العديد من العصابات المختصّة في سرقة الكوابل النحاسية بولاية قسنطينة، غير أن الظاهرة لازالت تعرف انتشارا كبيرا في ظل العائدات المالية التي يحصلّها أفراد تلك العصابات من عملية بيع تلك المواد المسروقة لتجار الخردوات.

وفي السياق، فقد تمكّن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري السابع بأمن ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع الماضي، من توقيف شاب يبلغ من العمر 36 سنة، بعد تورطه في خمس قضايا كاملة تتعلق بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بشبكة الأنترنت، ما تسبّب في قطع هذه الخدمة عن العديد من المواطنين.

المشتبه فيه، وحسب بيان خلية الإعلام والاتصال بأمن الولاية، تمت الإطاحة به بعد تلقي مصلحة الأمن الحضري السابع بحي بوالصوف عبد الحفيظ، لعديد من الشكاوى من طرف مؤسسة “اتصالات الجزائر” بخصوص تعرض الكوابل الخاصة بالأنترنت للسرقة في عدة أماكن بحي بوالصوف، ليتم على إثر ذلك، التنقل على الفور إلى المكان المتضرر ومباشرة التحريات والأبحاث التي أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه، ومكان تواجده وبعد الترصد له، تم توقيفه متلبسا بجر كابل نحاسي خاص بشبكة الأنترنت تابع لمؤسسة “اتصالات الجزائر”. على إثر ذلك، تم توقيف المشتبه فيه، واسترجاع 229 متر من الكابل النحاسي الخاص بشبكة الأنترنت.

المشتبه فيه وبعد تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه، تبين بأنه متورط في عدّة قضايا مماثلة، وفي أماكن أخرى، ليتم إنجاز ملف قضائي ضده عن تهمة تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات، والتخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة باستحضار مركبة ذات محرك. فيما تتعلق تهم القضايا الأربعة الأخرى بالتخريب العمدي لملك الغير متبوع بالسرقة، المشتبه فيه تم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة عن التهم المنسوبة إليه.

…

ضبط 3 كلغ من المرجان والمهلوسات بعنابة

س. ع

حجزت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية عنابة، كمية معتبرة من مادة المرجان الخام يفوق وزنها 3 كلغ، بالإضافة إلى معدات الغطس والصيد البحري، مع توقيف 5 أشخاص في عمليات أمنية متفرقة، تم على إثرها أيضا حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

المشتبه فيهم الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و39 سنة، تمت الإطاحة بهم تباعا في عمليات أمنية متفرقة، إثر استغلال عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة، للمعلومات التي وردت إليهم بشأن النشاط المشبوه لمجموعة من الأشخاص، ينشطون في مجال صيد المرجان بطريقة غير شرعية، وكذا تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكّنت عمليات توقيف المشتبه فيهم، في القضية الأولى من حجز 3.110 كلغ من مادة المرجان والتي تم الحصول عليها عن طريق ممارسة الصيد بطريقة غير شرعية ودون الحصول على رخصة قانونية من الجهات المعنية، مع حجز معدات الصيد البحري والغطس في أعماق البحار من بينها أنابيب للتنفس وساعات يدوية.

بينما تمت معالجة القضية الثانية بعد أن تم حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية تقدّر بـ531 قرص مهلوس، وقطع من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات، مع توقيف مروجيها.

الموقوفون الخمسة وبعد تحويلهم إلى مقر فرقة البحث والتحري، تم إنجاز ملفات قضائية منفصلة ضدهم عن تهم تتعلق بصيد المرجان دون رخصة، حيازة ونقل مادة المرجان دون سند قانوني وملف آخر عن تهمة الحيازة من أجل بيع المؤثرات العقلية والمخدرات بطريقة غير مشروعة، تم بموجبها تقديمهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا.

…

وفاة متربصة بسكتة قلبية في جامعة قسنطينة

س. ع

شهدت، الخميس، جامعة “منتوري” بقسنطينة، حادثة وفاة متربصة، نجحت في الترقية وهي موظفة ببلدية الحروش، بجنوب ولاية سكيكدة، تواصل تربصها في جامعة “منتوري” بقسنطينة، عندما فاجأتها ذبحة صدرية، ففقدت وعيها، وهي داخل الحرم الجامعي في الطريق المؤدي إلى كلية الحقوق، وبالرغم من نقلها بسرعة إلى مستشفى “ابن باديس” الجامعي، إلا أنها سلمت روحها لبارئها في الطريق. يذكر أن الضحية أم لعدد من الأطفال، وهي في الأربعينات من العمر، وقد شكّلت وفاتها صدمة لأسرة الجامعة وأهلها ومعارفها طبعا.

…

مقتل سبعيني دهسه قطار بقسنطينة

س. ع

لفظ، مساء الخميس، شيخ يبلغ من العمر 72 سنة، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها، بعد أن دهسه قطار على مستوى خط السكة الحديدية بالقرب من سوق “ليبودروم” بحي الدقسي عبد السلام بمدينة قسنطينة.

وقد تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية “سيساوي سليمان”، في حدود الساعة الثانية والربع من زوال الخميس، لمعاينة الضحية أين أكد طبيب الحماية المدنية وفاته في عين المكان، ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي، تزامنا مع تدخل مصالح الأمن المختصة والتي باشرت تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

…

توقيف شخصين متهمين بممارسة الاحتيال في باتنة

طاهر. ح

أوقفت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية باتنة، عبر الفرقة الاقتصادية والمالية، مؤخرا شخصين قالت إنهما تورطا في عدة جرائم نصب واحتيال على مواطنين، من خلال تزوير في سندات ملكية ذات الوثائق العرفية باستعمال التزوير.

وعقب تحريات تمت الإطاحة بالشخصين، المدعوين “ب.س.د”، و”ب.ي.س.د”، المتهمين أيضا بالاستيلاء على ممتلكات عقارية بطريقة غير قانونية والتصرف فيها، بيعا لمواطنين بغرض الاحتيال والاستيلاء على الأموال.

وعقب توقيفهما نشرت مصالح الأمن بترخيص من وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، بالمستند للمادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، صور الضالعين في التدليس وممارسته، بغرض استكمال الملف والتعرف على العدد الحقيقي للضحايا الذين طلب منهم التقدّم للنيابة المحلية أو لمختلف مراكز الأمن لتقديم شكواهم.

…

12 سنة سجنا لموظفين مرتشيين في قضية منفصلة

إدانة موظفين في قضية حظيرة بلدية باتنة

طاهر حليسي

أدانت محكمة باتنة الابتدائية، الخميس، ثلاثة موظفين بالحظيرة التابعة للبلدية، من بينهم رئيسها، بسنة حبسا نافذا، عقب تحريات أفادت بوقوع عمليات اعتداء على ممتلكات بها، وتعرض قطع غيار بالمركبات المودعة بها لعمليات اختفاء، اعتبرها القانون سوء استغلال الوظيفة، وتبديد أموال خاصة، تستوجب عقوبات جزائية، بحسب التهم الموجهة إليهم، وقد سلّطت العقوبة على موظفين اثنين قبل أن تنتقل لرئيس الحظيرة، علما بأن عددا كبيرا من الموظفين صاروا يتجنّبون العمل بها، بالنظر لعمليات سرقة محركات وعتاد سيارات مستأمنة قانونيا، حيث جرت في السنوات الأخيرة وتمت متابعة عدد ليس بالقليل من العمال، ومنهم من يوجدون حاليا في السجون.

إلى ذلك، كانت ذات المحكمة، قد أدانت موظفين بلديين آخرين بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا، كانا محل ملاحقات جزائية إثر شكوى تقدّم بها متعامل مع البلدية، اتهمها فيها بتعطيل تسوية ملفه والحصول على مستحقات مالية، قبل أن يطلبا منه رشوة، أو مزية غير مستحقة، قدّرت بـ80 مليون سنتيم، لاقتسامها مناصفة، نظير التكفل بخدمته، بحسب طلبيته.

وكان المتعامل، قرر إبلاغ مصالح الأمن عبر الشرطة القضائية، التي نسّقت مع النيابة المحلية، للإطاحة بهما، فجرى توقيفهما قبل عدة أشهر لثبوت الجرم المنسوب إليهما، فتم إيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهما، قبل أن تسلّط عليهما الإدانة خلال نهاية الأسبوع الماضي. وينتظر أن يتقدّم الموظفون المدانون الذين طالبوا بالبراءة، باستئناف الحكم لتنتقل إلى مجلس قضاء باتنة عبر جلسة محاكمة سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.