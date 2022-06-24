أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 جوان 2022

انتحار تلميذين في الطور المتوسط بسطيف، انتشال جثتي شخصين غرقا بشاطئ تانسارث بأزفون

حجز 15 صفيحة من الكيف و547 قرص مهلوس في المسيلة

أحمد. ق

حجز عناصر فرقة البحث والتدخل، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن المسيلة، 15 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي قدره يناهز 1 كلغ ونصف، بالإضافة إلى 547 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، مع توقيف أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و43 سنة، يمتهنون المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بحسب ما علمته “الشروق” من خلية الاتصال والعلاقات العامة.

واستنادا إلى ذات الجهات، تعود حيثيات العملية، إلى ورود معلومات إلى المصلحة تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بإحدى بلديات الولاية، حيث تمكن فريق التحقيق من الإطاحة بهذه الشبكة الإجرامية وحجز الكميات المذكورة التي كانت مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم في المعاريف جنوب الولاية، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها وتنفيذ خطة عمل محكمة.

ليتم، بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تقديم المشتبه فيهم الأربعاء أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ليصدر في حق ثلاثة منهم أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة، ووضع الشخص الرابع تحت إجراءات الرقابة القضائية عن تهمة الحيازة، التخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إطار شبكة إجرامية منظمة.

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4 ملايين لشراء كبش العيد.. والتسديد في 10 أشهر

إيمان كيموش

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” عن تمكين عمالها من الاستفادة من تسبيقات في الأجور تصل 4 ملايين سنتيم، لاقتناء أضحية العيد، مع منحهم مهلة 10 أشهر للسداد، باقتطاعات شهرية للأقساط.

وتؤكد مراسلة تحمل ترقيم 47، صادرة بتاريخ 21 جوان الجاري وموقعة من طرف الأمين العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “أناد” بوصبع سمير، تلقت “الشروق” نسخة منها، إمكانية استفادة العمال من تسبيق على الأجر خاص بعيد الأضحى المبارك.

وتنص المراسلة، أنه بمناسبة عيد الأضحى، تقرر تقديم تسبيق على الأجر لفائدة عمال الوكالة ويكون التسبيق وفق شروط محدّدة، حيث تحدّد قيمة القرض بـ40 ألف دينار كأقصى حد، وذلك حسب الطلب المقدّم من طرف العامل، ويتم اقتطاع هذا القرض على 10 أقساط ابتداء من الشهر الموالي للاستفادة، أما بالنسبة للعمال المدينين بالتسبيق السالف، يتم احتساب عملية الاقتطاعات بعد تحصيل هذا الأخير وبصفة مباشرة، ويستثنى من هذا التسبيق العمال الذين هم في حالة تعليق لعلاقة العمل أي المتواجدين في حالة الاستيداع أو الانتداب بدون أجر أو العطل المرضية طويلة المدى أو العجز الصحي.

وتتم الاستفادة من هذا التسبيق بطلب كتابي موجه لمدير الوكالة بالنسبة لعمال الوكالات الولائية ومدير الإدارة العامة بالنسبة لعمال المديرية العامة، ويكون هذا الطلب ممضى من طرف المعني والذي يحدّد فيه قيمة التسبيق، ويحدّد تاريخ 26 جوان كآخر أجل لإيداع الطلبات على أن يتم صب هذا التسبيق يوم 3 جويلية المقبل.

ووفق مصادر “الشروق” كان يفترض أن يستفيد العمال من منح خاصة بعيد الأضحى لاقتناء الأضحية، إلا أن هذه الخطوة لم تر النور بعد تجميد عمل لجنة الخدمات الاجتماعية من قبل ممثلي العمال، بسبب خلافات داخلية مع أعضاء سابقين بالنقابة لازالوا يرغبون بالاحتفاظ بمقاعدهم، حيث حالت هذه المشاكل دون استفادة هؤلاء من حقوقهم الاجتماعية.

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وفاة فتاة إثر لدغة عقرب في سيدي هجرس بالمسيلة

أحمد. ق

توفيت، الجمعة، طفلة في مقتبل العمر، اثر اصابتها بلدغة عقرب في سيدي هجرس شمال غربي المسيلة، حسب ما علمته الشروق من جهات محلية.

وذكرت مصادرنا بأن الضحية، تعرضت للدغة عقرب على مستوى المسكن العائلي الواقع في قرية أولاد عمرة الواقعة على بعد حوالي 18 كيلومترا عن مركز البلدية، حيث قام أفراد العائلة بنقلها إلى العيادة المتعددة الخدمات الواقعة في بلدية عين الحجل على مسافة تفوق 35 كلم، بدلا من العيادة الصحية الواقعة في البلدية، رغم وفرة اللقاح المضاد، إلا أنها فارقت الحياة هناك، رغم محاولات إسعافها.

وفي الإطار ذاته، تحتل بلدية سيدي هجرس المراتب الأولى ولائيا في عدد اللدغات العقربية، حيث يتم تسجيل مئات الإصابات، خاصة في المناطق الريفية النائية المعزولة، ولا تتوفر على المناوبة الليلية أو سيارة إسعاف، لنقل المرضى أو التكفل بالحالات الحرجة في الفترات الليلية.

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مطالب بحلول جذرية لأزمة التزوّد بمياه الشرب في عين الملح بالمسيلة

أحمد قرطي

تفاقمت في الفترة الأخيرة، أزمة التزوّد بالمياه الصالحة للشرب في عين الملح بالمسيلة، بسبب نضوب الآبار ونقص التدفق، ما أثار استياء وتذمر المواطنين، الذين طالبوا السلطات المحلية والولائية والقائمين على تسيير شؤون قطاع الموارد المائية والأمن المائي بالولاية، إلى ضرورة التدخل بصفة مستعجلة لإنهاء معاناة الآلاف من السكان.

وحسب ما أكده عديد المواطنين وممثلي المجتمع المدني، فإنهم يتزوّدون بكميات قليلة لا تلبي احتياجاتهم من هذه المادة الحيوية مرة كل شهر وأحياناً أكثر من ذلك، وهو ما يضطرهم إلى الاستنجاد بأصحاب الصهاريج بأثمان تتجاوز الألف دينار جزائري، مع الانتظار ليومين أو أزيد نتيجة تزايد الطلب وعدم تمكن أصحاب الصهاريج من تلبية متطلبات السكان.

ويرى محدثونا، بأن تأخر إنجاز 4 تنقيبات جديدة استفادت منها المنطقة قبل أشهر، بعدما تم إسناد أشغالها لإحدى المؤسسات العمومية، فاقم من الأزمة، بالرغم من عدم جدوى التنقيبات الجديدة بعد دخولها حيز الاستغلال، بفعل التجارب السابقة مع الآبار التي تم حفرها خلال السنوات الأخيرة، والتي سرعان ما تنضب، وتعود الأمور إلى وضعها الأول، وهو السيناريو السيئ الذي يخشاه محدثو “الشروق”، الذين سئموا من طول مدة أزمة مياه الشرب، التي أصبحت حديث العام والخاص، والشغل الشاغل لهم، رغم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية للبلدية والدائرة، إلا أنها بحاجة إلى دعم مالي ومشاريع قطاعية تكون أكثر نجاعة وفعالية، تنهي كابوس ظل يطارد أحد أكبر بلديات الولاية رقم 28.

وفي السياق ذاته، أوفد بحر الأسبوع الجاري، والي المسيلة المدير الولائي لقطاع الموارد المائية إلى عين الملح، من أجل التحاور والتشاور مع ممثلي المجتمع المدني والسلطات المحلية، تساءل خلاله المتدخلون عن مصير الوعود السابقة، عقب زيارة الأمين العام للوزارة قبل أزيد من سنتين، وتأكيده على تخصيص غلاف مالي يقدر بـ60 مليار سنتيم، لجلب المياه إلى المنطقة، معترفا في الوقت ذاته بوجود تأخر في تجسيد التنقيبات الجديدة التي تدعمت بها بلدية عين الملح، متعهدا ببذل الجهود اللازمة لحلحلة هذه الأزمة.

من جهتهم أجمع المتدخلون، على أن إعادة التجارب السابقة وتخصيص مبالغ مالية لحفر تنقيبات أخرى، لن يؤدي إلى حلول ملموسة ومنه تكرار الأزمة، ومجرد تبديد للمال العام، على حد تأكيدات ممثل تنسيقية المجتمع المدني لهبيبات محمد، داعيا رفقة عديد النشطاء والمتدخلين على هامش اللقاء المذكور أعلاه، إلى ضرورة تدخل الوصاية، وأنه لا حل لهذه المشكلة، إلا من خلال جلب المياه من جهات خارج عين الملح، وبأي طريقة كانت.

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طوابير طويلة لاقتناء أكياس الحليب بطارق بن زياد بعين الدفلى

ج. م

تشهد أرصفة الطريق الرئيسي لبلدية طارق بن زياد في ولاية عين الدفلى، منذ شهر رمضان الماضي وحتى اليوم، انتشار طوابير للمواطنين مصطفة أمام بعض محلات المواد الغذائية، ينتظرون وصول الشاحنة المحملة بالحليب، إذ يقف شيوخ كبار وأطفال لعدة ساعات، تحت أشعة الشمس الحارقة، للظفر بكيس أو كيسين بحسب العدد الذي يحدده الباعة لزبائنهم، وأحيانا قد لا تأتي الشاحنة فيعودون إلى بيوتهم بأياد فارغة.

وعبر سكان المنطقة في اتصال مع “الشروق”، عن غضبهم وسخطهم من هذه الأزمة التي أضحت تشكل منظرا غير لائق عبر الطريق الرئيسي الرابط بين خميس مليانة وتيسمسيلت، وتزداد معاناتهم في ظل نقص نقاط البيع بالمنطقة لهذه المادة الضرورية، باعتبارها غذاء أساسيا لصحة أبنائهم خاصة بعدما تم توقف تزويدهم بالحليب من طرف مركز “ونيس” لإنتاج الحليب المتواجد ببلدية بئر ولد خليفة، قبل حلول شهر رمضان الماضي، ما جعل بعضهم يضطر إلى قطع مسافات طويلة نحو المدن المجاورة، من أجل اقتناء كيس حليب مبستر، في حين فضل آخرون شراء حليب البودرة رغم غلاء سعره.

وفي ذات الصدد، قال عبد القادر وهو أستاذ، إنه يضطر في غالبية الأحيان بعد انتهائه من عمله إلى التوجه نحو الطوابير، التي تتشكل من الساعة الرابعة مساء إلى غاية ما بعد العشاء للظفر بكيس حليب.

وأضاف قائلا: “إنه من العيب أن يخرج الواحد من عمله فيجد نفسه في طابور ينتظر شراء كيس حليب”، متسائلا: إلى متى نستمر على هذا الحال؟

من جهة أخرى، عبر عبد الحميد وهو أب لأربعة أطفال، عن استيائه في انتظار اقتناء أكياس الحليب لأبنائه يوميا، وسط تدافع المواطنين، وإهدار لوقته وجهده، حيث قال: “إن أصحاب المعريفة وأقارب بائعي الحليب، هم من يظفرون بأكياس الحليب دون تكليف أنفسهم مشقة وعناء الوقوف في الطوابير، في ظل غياب أعوان المراقبة المسؤولين على التوزيع العادل والمنتظم لأكياس الحليب على المصطفين على حد تعبيره.

وفي ظل هذا الوضع يطالب سكان المنطقة، بتحرك رئيس البلدية وتدخل السلطات المعنية، لوضع حدّ لهذه الأزمة الحادة وذلك عن طريق توفير هذه المادة الأساسية والهامة، بكميات معتبرة وكافية وتوزيعها على مستحقيها بشكل قانوني وعادل يرضي الجميع، وكذا تخليصهم من المعاناة اليومية وهم ينتظرون الظفر بكيس حليب تحت حرارة الشمس الحارقة.

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مديرية توزيع الكهرباء والغاز ببلوزداد تدعو لاستهلاك الطاقة بعقلانية

أحمد. ع

تواصل ناحية توزيع الكهرباء والغاز للجزائر، مديرية توزيع بلوزداد، برامجها التحسيسية المتنوعة والمتعلقة بتنظيم حملات توعوية وإعلامية لصالح الجمهور عامة وزبائنها خاصة، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة استهلاك الطاقة بعقلانية، لاسيما وأننا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة خاصة في الآونة الأخيرة، حيث يكثر الطلب على الطاقة الكهربائية في جميع الأنشطة الحيوية، والأماكن العامة للترفيه والاستجمام وكذا البيوت واستعمالاتها اليومية المهمة.

وفي كل مناسبة تتعلق بأمن وسلامة الزبون تسعى مديرية توزيع بلوزداد إلى تحسيس وتوجيه المواطن حول حسن استعمال الطاقة الكهربائية واستغلالها بطريقة تكون آمنة عليه وعلى محيطه وعلى إمكانياته المادية.

ومن خلال الملاحظات التي تم تسجيلها في الميدان من طرف الأعوان التقنيين العاملين في الوكالات التجارية يمكن للمواطنين اتباع بعض الخطوات العملية والبسيطة من أجل استهلاك الطاقة الكهربائية بكل أريحية، ما سيمكنهم من استيعاب ثقافة الترشيد العقلاني لكل ما هو حيوي إذ يمكن للمواطن أن يستفيد من ضوء النهار والشمس والتعوّد على استعمال الأجهزة الكهرومنزلية كالتلفاز والأجهزة الأخرى التي تعمل بالكهرباء فقط عند الحاجة من أجل استغلال معتدل للطاقة الكهربائية واستعمال الأجهزة الموفرة للطاقة من أجل التقليل في مستحقات مبالغ الفواتير.

كما يمكن استعمال المكيّفات الهوائية على درجات تتراوح بين 23 إلى 25 درجة مئوية عندما تكون الأجواء حارة والاستعانة بالمصابيح الموفرة للطاقة واجتناب الإنارات الساطعة مع مسح الغبار من على المصابيح وإطفائها عند مغادرة أماكن المعيشة وقطع جميع أنظمة التأهب الحمراء على مآخذ التيار الكهربائي المتعدد المخارج وعلى الأجهزة دون نسيان قطع شواحن الهواتف النقالة بعد اكتمال شحن البطاريات فيما يتعلق بالكهرباء.

أما بالنسبة للغاز فيجب إطفاء شعلة سخان الماء بعد استعمال الحمام أو الغياب عن البيت.

وتعتزم مديرية توزيع بلوزداد مواصلة حملاتها التحسيسية فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك الطاقوي عن طريق برمجة أبواب مفتوحة على مستوى وكالاتها التجارية ابتداء من الوكالة التجارية للمرادية في الأيام القليلة القادمة.

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الإفراج عن قائمة السكن الاجتماعي بباش جراح في العاصمة

راضية مرباح

أفرج، أخيرا، عن قائمة السكن الاجتماعي ببلدية باش جراح، بالعاصمة، بعد انتظار قارب 10 سنوات، قضاها أصحاب الملفات المودعة من طالبي هذا النمط من السكن على أعصابهم، وهم يترقبون الإعلان عن أسمائهم، بالنظر إلى أوضاعهم المعيشية التي تسوء يوميا داخل سكنات ضيقة تؤوي أكثر من عائلة واحدة، وبعدد معتبر من الأفراد، حيث امتزجت الأجواء بين فرحة المستفيدين وغضب المقصين الذين سارعوا لتقديم طعونهم.

قائمة “السوسيال” التي تعتبر أهم حدث ببلدية باش جراح ما زالت حديث الشارع هذه الأيام، وذلك بالنظر إلى الأوضاع المعيشية الصعبة لسكانها نتيجة أزمة ضيق السكنات والعدد المعتبر لأفراد العائلات في بلدية تضم عددا كبيرا من الأحياء الشعبية القديمة، حيث تؤكد أغلب التصريحات أن القائمة ضمت أكبر عدد من مستحقيها بدليل أنه حتى القاطنين بالعمارات وبسبب الضيق تم إدراجهم ضمنها، وما يعاب على القائمة تضمنها لمستفيدين أودعوا ملفاتهم بعد أولئك القدامى، الأمر الذي أجج الأوضاع واغضب العديد من المقصين الذين عبروا عن غضبهم كل بطريقته الخاصة بعدما اصطفوا قرب البلدية لمقابلة رئيس البلدية لسؤاله عن سبب الإقصاء، حيث تعالت أصواتهم وامتزجت بين البكاء والصراخ لبعض السيدات اللواتي أكدن أن ملفاتهن تستوفي كل الشروط المطلوبة، وذلك قبل أن يوجهن للطعن رفقة كل من تستوفي فيهم الشروط اللازمة وأقصتهم القائمة التي تضم 200 حصة سكنية، حيث تم وضع سجل لاستقبال الطعون بداية من الثلاثاء الماضي وإلى غاية الـ28 من الشهر الجاري، لاسيما أولئك الذين قالوا بأن شرط الأقدمية أسقط وتعويضه بأسماء أخرى أقل حظا من أصحاب الملفات القديمة.

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مديرية التربية لبجاية تضع بريدا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين

ع. تڤمونت

وضعت مديرة التربية لولاية بجاية، المكلفة قبل يومين بتسيير شؤون القطاع، خلفا لسابقها الذي غاب عن الأنظار عشية امتحانات نهاية السنة، بريدا إلكترونيا لاستقبال شكاوى المواطنين. وذلك ضمن إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطن، وأول خطوة للمديرة الجديدة وضع بريد إلكتروني: chakwaeducation06@gmail.com وذلك لفائدة المواطنين لاستقبال شكاويهم بهدف التكفل بها.

وكلفت لويزة حمدان، الأمينة العامة لمديرية التربية لولاية بجاية، بتسيير القطاع وذلك خلفا ليحي هروس الذي تم تنصيبه منتصف شهر ماي الفارط على رأس القطاع بالولاية لكن سرعان ما اختفى هذا الأخير عن الأنظار بعد مرور نحو أسبوع عن تنصيبه في ظروف تظل غامضة، وبحسب معلومات “الشروق”، فإن المدير الجديد لقطاع التربية قدم عطلة مرضية، في مرحلة جد حساسة تزامنت مع امتحانات نهاية السنة، حيث ظلت المديرية تشتغل من دون مدير حتى أثناء فترة اجتياز امتحانات شهادة البكالوريا، علما أن شغور منصب مدير التربية كاد يكون له تداعيات جد وخيمة على استقرار القطاع نتيجة آثار ذلك السلبية على الحياة المهنية لعمال قطاع التربية بالولاية، خاصة الجانب المالي منها، على غرار ما تعلق بدفع منح المردودية وتسوية جميع المخلفات المالية بكل أنواعها، بالإضافة إلى ضرورة التحضير المستعجل لحركة التنقلات التي ينتظرها المنتسبون إلى القطاع بفارغ الصبر.

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اختتام الدورة التكوينية لرؤساء البلديات ببجاية

توفيق بن يحيى

تم بمناسبة اختتام الدورة التكوينية التي بادرت بها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لولاية بجاية، على مستوى مقر الولاية، تقديم شهادات متابعة التكوين لرؤساء المجالس الشعبية البلدية. وهذا خلال الحفل التكريمي الذي أقامه الوالي على شرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وبحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء مجلس الأمة، أعضاء اللجنة الأمنية للولاية، الأمين العام للولاية والمندوب المحلي لوسيط الجمهورية والسلطات المحلية والمؤطرين للدورة التكوينية.

وفي كلمته، أشار الوالي إلى أن مثل هذه الدورات التي تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ستساعد المنتخبين في أداء مهامهم في ظروف جيدة خدمة للوطن وللمواطن البجاوي، مضيفا أن الدولة حريصة على مرافقة وتكوين المنتخبين وعلى رأسهم رؤساء المجالس الشعبية البلدية، بما يساعدهم على مواجهة تحديات التنمية المحلية من جهة وتحسين أداء المرفق العام وعصرنة الخدمة العمومية وإضفاء الفاعلية في تسيير الشأن المحلي من جهة أخرى.

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الوالي يحذر من محاولات الانسداد بالمجالس البلدية بالمسيلة

أحمد قرطي

حذر والي المسيلة، بعض المنتخبين المحليين من الانسياق نحو الانسداد داخل المجالس الشعبية البلدية، داعيا الجميع إلى ضرورة تضافر كل الجهود، من أجل الاهتمام بالتنمية المحلية والتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، والابتعاد عن الصراعات والنزاعات التي لا تخدم التنمية.

وأكد الوالي، في كلمة له في على هامش تكريم رؤساء البلديات عقب اختتام الدورة التكوينية لفائدتهم في عدة مقاييس، وجود صراعات في 5 مجالس، يسعى بعض الأعضاء على حد قوله إلى تجميد نشاط تلك المجالس، وتعيين متصرفين إداريين بدلاً من “المير” الذي يعد هو المسؤول الأول على مستوى البلدية وسيبقى كذلك، وهو ما يسعى إليه بعض المنتخبين المحليين، وأنه سيقف بالمرصاد لكل محاولات زعزعة استقرار تلك المجالس.

وفي السياق ذاته، دعا المسؤول الأول بالولاية، إلى أهمية العمل على إطلاق العمليات التنموية المسجلة عبر بلديات الولاية، وكذا التحضير الجيد للاحتفالات الخاصة بالذكرى 60 للاستقلال، من كل النواحي والاستعداد لتدشين المشاريع المنتهية وكذا توزيع الحصص السكنية في مختلف الصيغ، فضلا عن تنظيم حملات نظافة واسعة للمحيط دورات رياضية وغيرها، مؤكدا عزم السلطات على إنجاح هذه المناسبة التاريخية، حتى تبقى راسخة في أذهان الأجيال الصاعدة، والكشف عن تضحيات الشهداء والمجاهدين في سبيل طرد المستعمر الغاشم.

وبحسب الوالي، فقد تقرر توزيع أزيد من 4 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، إضافة إلى وضع حيز الخدمة أكثر من 200 عملية تنموية.

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حجز 5 قناطير من الشمة المقلدة المغشوشة ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 5 قناطير من مادة الشمة المقلدة المغشوشة على مستوى إرياحن بلدية بجاية ولاية بجاية. وتعود وقائع القضية، على إثر معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، مفادها وجود شخص على متن شاحنة نوع GMC، محملة بمادة التبغ (الشمة)، سالكاً الطريق الوطني رقم 09 متجهاً من بلدية تيشي إلى مدينة واد غير ولاية بجاية، وعلى الفور تم تشكيل دورية، بعد تحديد المركبة محل المعلومة، تم توقيف سائقها على مستوى الحدود الإقليمية بين بلدية بوخليفة وبلدية بجاية، بالمكان المسمى إرياحن، وعند مراقبة الوثائق الإدارية وتفتيش الشاحنة، تم العثور على 10 أكياس من الحجم الكبير محملة بمادة التبغ الجاف (الشمة ) بوزن إجمالي قدر بـ 5 قناطير، مباشرة تم توقيف السائق، البالغ من العمر 30 سنة واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع حجز البضاعة وتسليمها لمصالح أملاك الدولة.

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انتحار تلميذين في الطور المتوسط بسطيف

سمير منصوري

شهدت المنطقة الجنوبية لولاية سطيف، الخميس، حادثة مأساوية تتمثل في انتحار تلميذة تبلغ من العمر 15 سنة وتلميذة بالغ من العمر 14 سنة شنقا بالنسبة للضحيتين.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن التلميذ الذي يدرس في الطور المتوسط عثر عليه جثة هامدة معلقا بحبل في سقف المنزل العائلي بقرية لفريقات ببلدية عين ولمان، كما عثر غير بعيد عن عين ولمان إلا بعشرة كيلومترات في بلدية اولاد تبان، على تلميذة تدرس في الطور الإكمالي معلقة في سقف المنزل باستعمال خمارها، وقد تنقلت مصالح الدرك الوطني إلى مكان انتحار التلميذ والتلميذة وفتحت تحقيقا معمقا في الحادثتين.

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الحبس لطالبة دكتوراه وسيدة وابنتها بتهمة الغش في البكالوريا

صبرينة ذيب

حكمت هيئة محكمة الجنح بسوق أهراس، مساء يوم الخميس، بإدانة ثلاث نساء بعد متابعتهن بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم، ويتعلق الأمر بكل من “ن. م” 47 سنة، وهي ربة بيت وابنتها “ن.أ.ب” و”أ.هـ” 26 سنة، طالبة سنة ثانية دكتوراه تخصص رياضيات وأستاذة سابقة بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة سوق أهراس.

وقائع القضية يعود تاريخها إلى اليوم ما قبل الأخير من امتحانات شهادة البكالوريا، أين تم ضبط مترشحتين بكل من مركزي مفدي زكريا بعاصمة الولاية، وبن جاب الله حسين بقرية عين سنور لفئة الأحرار، وبحوزتهما هواتف نقالة وسماعات أذن في توقيت الامتحانات، أين تبين أن المتهمة الأولى السيدة “ن.م” أجرت اتصالا هاتفيا، مع ابنتها لمدة دامت ساعة كاملة. وأثناء المحاكمة التي تم تأجيلها في وقت سابق، صرحت المتهمة الأولى بأنها بالفعل أجرت مكالمة هاتفية مع ابنتها لكن من أجل الاستفسار عن أحوالها الصحية لأنها أحست باضطرابها وتعبها وقالت بأنها لم تتطرق أبدا لسير الامتحان، وهو ما استغربه القاضي وذكّرها بأن المكالمة دامت ساعة كاملة وأثناء الامتحان المصيري أيضا، وهو ما يؤكد أن الاتصال كان بغرض تلقي الإجابات الصحيحة، التي كانت تصلها من المترشحة الحرة التي تحضر لدكتوراه في الرياضيات.

وكانت طالبة الدكتوراه، خرجت مبكرا من قاعة الامتحانات، لتقوم بالاتصال بوالدة المترشحة لتملي عليها الإجابة التي تحول في الحال للابنة المترشحة، وعلى هذا الأساس التمس ممثل الحق العام عقوبة 18 شهرا لكل واحدة منهن مع غرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم لكل واحدة، لتنطق هيئة المحكمة بالحكم المذكور.

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إتلاف 20 هكتارا من المساحات الغابية في حريق بميلة

نسيم. ع

مازالت ألسنة النيران بولاية ميلة، تلحق خسائر كبيرة في المحاصيل، الزراعية والمساحات الغابية بعدة بلديات، تزامنا مع موجة الحر الشديدة التي تضرب الولاية وعدة ولايات في الوطن، ما تسبب في اندلاع عدة حرائق في مناطق متفرقة أتت على عشرات الهكتارات من القمح وأشجار الغابات وممتلكات للمواطنين.

وقد شهدت غابة قروز التابعة لبلدية وادي العثمانية جنوب ميلة، مساء أول أمس، حرائق كبيرة أتت على أكثر من 20 هكتارا من المساحات الغابية من أشجار الصنوبر الحلبي، حيث تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوادي العثمانية، على الساعة الثالثة زوالا لإخماد حريق غابة قروز، حيث سجل احتراق مساحة معتبرة تقدر بحوالي 20 هكتارا من أشجار الصنوبر الحلبي، فيما تم إنقاذ مساحة تقدر بـ 970 هكتار أملاك غابية، 4 منازل وملحق لإدارة السدود، بينما تبقى أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة.كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بشلغوم العيد ووادي العثمانية، أمس الأول، لإخماد حريق نشب في بيدرين من حزم كلإ الخرطال، بمشتة المحارزة ببلدية وادي العثمانية، نجم عنه احتراق 2200 حزمة كلإ، كما تم إجلاء عجوز تبلغ من العمر 76 سنة أصيبت بضيق في التنفس حولت لمصلحة الاستعجالات لتلقي العلاج اللازم، فيما تم إنقاذ مجمع سكني.

من جهة أخرى، تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة التلاغمة، مساء أول أمس، على الساعة 15 و21 د لأجل إخماد حريق شب في حصيدة وأشجار مثمرة بمشتة عين الخيان بمنطقة جبل عقاب بوادي العثمانية، الحريق أتى على مساحة معتبرة من حصيدة، أشجار مثمرة وأحزمة تبن، إضافة إلى بيت بلاستيكي لتربية الدواجن، فيم تم انقاد 9 بيوت بلاستيكية، 20 منزلا ومرآب ومحول كهربائي.

وببلديتي سيدي مروان وتسدان حدادة شمال ميلة، تدخلت مصالح الحماية المدنية لإطفاء حريقين الأول بمشتتة لانتيا ببلدي تسدان حدادة أتي على بعض أشجار الزيتون ومساحة من الأحراش والأعشاب، أما الحريق الثاني بالمدخل الشرقي لبلدية سيدي مروان أتى على أشجار الزيتون.

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نشوب حرائق بغابات عين ميمون بخنشلة

مـــامـن. ط

شهدت من جديد، غابات عين ميمون بمدينة طامزة، غرب الولاية خنشلة، نشوب حرائق مهولة، اندلعت ألسنتها، في غابات منطقة بوغاضاين على المحور الحدودي الجبلي، بين بلديتي قايس وطامزة، لتعلن مصالح الغابات، ووحدات الحماية المدنية، حالة طوارئ قصوى، بمتابعة شخصية من والي الولاية، وتنقلت وحدات كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بخنشلة مركز، الى عين المكان مدعمة بفرق من الراتل المتنقل، ووحدتي بوحمامة، قايس الحامة الثانوية، وبالتنسيق مع محافظة الغابات عبر فرق المقاطعة، قبل أن يلتحق بالمكان، مواطنون من بلديات خنشلة، وجمعيات محلية، وبعد ساعات من التدخل كللت العملية بإخماد النيران ومنعها من الانتشار، لتبقى ذات المصالح بعين المكان، ترقب للأمر، في الوقت الذي فتحت مصالح الدرك تحقيق في ظروف الحادث.

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تاجر خردوات يتسبب في مقتل طفل بسوق اهراس

ص. ذيب

أدانت، الخميس، محكمة الجنح بسوق أهراس، تاجر خردوات بـ 6 أشهر حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 2 مليون سنتيم عن جنحة القتل الخطأ والتي راح ضحيتها الطفل جود عبد القدوس البالغ من العمر 7 سنوات وإصابة طفل آخر بجروح، في نفس الحادثة بعد أن فقد السيطرة على فرامل سيارته التجارية، في أحد المنحدرات بحي مزغيش بعاصمة الولاية الشهر الفارط، أين تسبب في دهس الطفلين اللذين كانا يلعبان بجوار مسكنهما العائلي، أين لفظ الطفل جود عبد القدوس أنفاسه الأخيرة بعين المكان متأثرا بإصاباته البليغة، بينما أصيب الطفل الثاني الذي يرقد لحد الآن في المستشفى. وقد التمس ممثل الحق العام عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا للمتهم.

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وفاة طفلة في ظروف مريبة بالمسيلة

أحمد. ق

لفظت، مساء الخميس، طفلة صغيرة أنفاسها الأخيرة، على مستوى مصلحة الإنعاش بالمؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي بالمسيلة، إثر إصابتها بجروح بليغة، بحسب ما علمته “الشروق”. واستنادا إلى مصادرنا، فإن الضحية البالغة من العمر سنتين وشهرين، تم نقلها على جناح السرعة نحو مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية بالمستشفى المذكور، إثر إصابتها بجروح متفاوتة الخطورة بالقرب من المسكن العائلي الواقع في قرية بوحمادو التابعة إداريا لبلدية السوامع، خاصة على مستوى الرأس، في ظروف غامضة، أين تلقت الإسعافات الضرورية من قبل الطاقم الطبي وشبه الطبي، قبل إدخالها إلى مصلحة الإنعاش، بفعل وضعيتها الصحية الحرجة، إلا أنها فارقت الحياة هناك، وسط تضارب في المعلومات بخصوص أسباب هذا الحادث، بين فرضية تعرضها إلى هجوم كلب أو سقوطها من السلالم، وغيرها من الروايات المتداولة التي لم يتسن التأكد منها، في انتظار نتائج التحقيق.

.. ومقتل شخص وجرح 21 في حادث سير

فيصل. ن

هلك شخص وأصيب 21 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، جراء حادث سير وقع الخميس بمنطقة البراكة، التابعة لإقليم بلدية سيدي عامر بولاية المسيلة، وفق ما ورد من المديرية المحلية للحماية المدنية. وبحسب ذات المصدر، فإن الحادث الذي وقع على محور الطريق الوطني رقم 89 نتج عن انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط بسكرة- تلمسان مما أدى إلى وفاة شخص بعين المكان وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا إثرها على التوالي إلى مستشفى بوسعادة والعيادة متعددة الخدمات بسيدي عامر. وفتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية للحادث وفق مصالح الحماية المدنية بالولاية التي ترجو من مستعملي الطرقات احترام قانون المرور في فترة الصيف خصوصا حيث تشهد طرقات الولاية كثافة في حركة السير.

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تشغيل 4 محولات كهربائية لتدعيم قدرات توزيع الكهرباء بالمغير

سفيان. ع

جرى تشغيل أربعة محولات كهربائية جديدة عبر بلديات ولاية المغير لتدعيم قدرات التموين بالكهرباء تحسبا لصيف 2022، كما استفيد لدى مديرية توزيع الكهرباء والغاز بشركة سونلغاز-توزيع.

وتندرج عملية تشغيل أربعة محولات كهربائية جديدة عبر بلديات ولاية المغير لتدعيم قدرات التموين بالكهرباء تحسبا لصيف 2022 في إطار تنفيذ التزامات مديرية توزيع الكهرباء والغاز بشركة سونلغاز-توزيع بخصوص تحسين جودة واستمرارية الخدمة لزبائنها ومواصلة للجهود الرامية إلى تعزيز التغطية بالطاقة الكهربائية بدون انقطاع، حيث تم وضع حيز الخدمة تلك المحولات الكهربائية بكل من بلديات سيدي عمران وتندلة وأم الطيور وقرية دندوقة، مثلما أوضح مدير التوزيع محمد روايغية.

وأفاد أيضا بأنه أدرج مشروعان للربط بالكهرباء لفائدة زبائن جدد بمناطق الظل بالولاية من خلال إنجاز شبكة توزيع بأكثر من 2 كلم، إلى جانب تزويد 60 سكنا بالكهرباء و470 آخر بالغاز الطبيعي.

كما تم أيضا ربط 380 مستثمرة فلاحية بشبكة توزيع الكهرباء، فيما ينتظر ربط 80 مستثمرة أخرى بهذه الطاقة الحيوية قبل نهاية السنة الجارية، وفق السيد روايغية.

وبادرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمغير إلى تجنيد كافة الإمكانيات لصيانة الشبكات والمراكز الكهربائية والغازية والمحولات الكهربائية، وضمان تدخل الفرق التقنية على مدار الأيام لتصليح وصيانة الأعطاب المحتملة تفاديا لانقطاعات التيار الكهربائي.

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مناورة ميدانية حول إخماد حريق بواحة نخيل بالمنيعة

ق. م

نفذت مناورة ميدانية حول إخماد حريق شب بإحدى واحات النخيل، من قبل مصالح مديرية الحماية المدنية ومختلف القطاعات المعنية بولاية المنيعة، بحسب ما استفيد من المنظمين.

وتندرج المناورة الميدانية حول إخماد حريق شب بإحدى واحات النخيل بولاية المنيعة التي نفذت بحضور والي الولاية أبو بكر لنصاري في إطار اختبار مدى جاهزية مخطط النجدة للولاية ومختلف المقاييس المتدخلة أثناء الكوارث والأخطار الكبرى، مثلما أوضح مدير الحماية المدنية الرائد نصر الدين قداوي.

وأشار أن هذه المناورة التطبيقية عبارة عن محاكاة لحادث مفترض يتمثل في اندلاع حريق مهول على مستوى إحدى الواحات باعتبار أن هذه الولاية تتميز بطابعها الفلاحي، لاسيما منها زراعة النخيل، بالإضافة إلى وجود تجمعات سكنية داخل تلك البساتين، الأمر الذي قد يزيد من احتمال وقوع أخطار قد تخلف خسائر بشرية ومادية.

ونفذت المناورة بواحة نخيل بمنطقة ”الجرامنة”، حيث تم وضع قاعدة لوجيستية ومركز قيادة ثابت ومركز طبي متقدم تحسبا للتكفل الأولي بضحايا الكارثة، وبمشاركة كافة مقاييس مخطط النجدة وفي مقدمتها أفراد الجيش الوطني الشعبي الذين أبرزوا قدرات هائلة في عمليات التدخل.

وجاءت هذه المناورة الميدانية تطبيقا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد بخصوص تطوير آليات التنسيق بين المصالح المتدخلة في إطار تسيير الأخطار الكبرى.

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عام سجنا لـ3 فتيات بتهمة الغش في البكالوريا بسطيف

سمير منصوري

سلط، نهاية الأسبوع المنصرم، قاضي المثول الفوري بالمحكمة الابتدائية بالعلمة في سطيف، عقوبة عام سجنا نافذا وغرامة مالية في حق فتيات تراوح اعمارهن بين 20 و22 سنة، بتهمة جنحة تسريب مواضيع الامتحانات وجنحة محاولة تسريب أجوبة مواضيع امتحانا البكالوريا. وحسب مصادر “الشروق اليومي”، أن القضية وقعت يوم امتحان البكالوريا، بعد أن تم ضبط في مركز دايخ العيد بمدينة العلمة، المترشحة الحرة لشهادة البكالوريا شعبة آداب وفلسفة متلبسة بمحاولة الغش في مادة التربية الاسلامية، باستعمال جهاز بلوتوث تم زرعه في أذنها، وكانت تتواصل به من أجل الحصول على إجابة التربية الاسلامية، وبعد التحقيق معها كشفت عن فتاتين اثنتين كانتا تتواصلان معها لتدعيمها بالإجابة في الامتحان، ليتم بعد ذالك إيداعهن رهن الحبس المؤقت.

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أنقذ شابة من شباب تحرشوا بها فأحرقوا ورشته!

حورية. ب

أحال، الخميس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة 7 متهمين على الحبس المؤقت، إثر ارتكابهم جرائم تكوين جمعية أشرار، الحرق العمدي، وإتلاف أملاك الغير، وحمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس، والاعتداء بالعنف على قوة عمومية أثناء تأدية مهامها.

القضية، انطلقت من خلال تدخّل عامل في ورشة صناعة الأرائك بخرايسية لإنقاذ فتاة بحي الدوار كان يتحرش بها شاب، حيث نشبت مناوشات كلامية بينهما تطورت إلى شجار، وعندما انضم أصدقاء المعتدي على الفتاة، لاذ المنقذ بالفرار نحو الورشة على متن دراجته النارية، فقام هؤلاء الشباب بمطاردته، حيث أحرقوا دراجته النارية فهرب مرة ثانية منهم، فعاد المعتدون أدراجهم ليعودوا مجددا إلى الورشة مدججين بالأسلحة البيضاء من سيوف وخناجر وقنابل محرقة “سينيال” فتفاجأ بهم السائق وخوفا من حرق السيارة حاول الفرار منهم، غير أنهم تمكنوا من طعنه بسكين على مستوى الأذن والرقبة، بعدها تمكن هذا الأخير الهرب نحو مستشفى الدويرة لتلقي الإسعافات الأولية.

وبقي المنحرفون في مسرح الجريمة، حيث طردوا 3 عمال في الورشة، فيما اختبأت فتاة تعمل على ماكينة الخياطة منتظرة خروجهم من الورشة، غير أنهم قذفوا “سينيال” ونشب حريق أدى إلى تضرر طابقين، وأكد صاحب الورشة اعمر هديبل، في اتصال بـ”الشروق”، أنه تكبد خسائر بحوالي مليار و500 مليون سنتيم، مضيفا أن مصالح الدرك الوطني تدخلت وألقت القبض على المنحرفين السبعة، حيث تلقت مقاومة من المتهم الرئيسي الذي طعن أحد الدركيين على مستوى قدمه بعدما فشل أقاربه وأصدقائه في تهريبه.

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يعيد قطيع ماعز ضائع إلى صاحبه عبر الفيسبوك

م. عبد الرحمان

ساهم أحد المواطنين من بلدية عين الناقة شرقي ولاية بسكرة، الجمعة، باستعمال صفحة من صفحات الفيسبوك، في إعادة قطيع، يضم حوالي 20 رأسا بين ماعز وأغنام، إلى صاحبه، بعد أن تمكن هذا الشخص من العثور على هذا القطيع ضائعا في أرض زراعية محصودة حديثا بمنطقة المنصورية ببلدية عين الناقة، فبعد مراقبة متواصلة، ومرور وقت طويل دون أن يظهر لهذا القطيع صاحب، قرر هذا المواطن “ابن الحلال” الاستعانة بالفيسبوك، ناشرا صورة للقطيع، مرفقة بتعليق يطمئن فيه صاحب هذه الأغنام والماعز، طالبا منه التواصل معه ليسلمها له. وفعلا وفي أقل من ساعة تمت إعادة هذا القطيع إلى صاحبه وسط إشادة كبير بهذا ابن الحلال على سلوكه النبيل.

انتشال جثتي شخصين غرقا بشاطئ تانسارث بأزفون

م. عبد الرحمان

تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة أزفون، من أجل نقل جثتي شخصين، غرقا في الشاطئ غير المحروس “تينسارث” بازفون.

الحادثة تعود إلى قيام الشخصين، البالغين من العمر 28 سنة و14 سنة، بالسباحة في الشاطئ الممنوع للسباحة وغير المحروس بـ”تينسارث” ببلدية ايت شافع بأزفون، ما تسبب في غرقهما، حيث تدخل المواطنون لإخراج جثتيهما من الماء، قبل وصول أعوان الحماية المدنية من أجل نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى المؤسسة الاستشفائية العمومية بازفون.

الحماية المدنية جددت نداءها للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن السباحة في الشواطئ غير المحروسة ومناطق الصخور لتفادي الموت غرقا.

قتيل و6 جرحى في حادث مريع بتيزي وزو

رانية. م

لقي فجر الخميس شخص في الأربعين من العمر حتفه، اثر اصطدام مركبتين نفعيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 12 في شطره العابر لبلدية ذراع بن خدة، غرب ولاية تيزي وزو وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وشخصان أصيبا بالذعر، حيث تم تحويل الجميع إلى المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بذراع بن خدة.

ومن جهة أخرى، عرفت ذات المدينة حادثا آخر، حيث لقي شاب في الـ25 من العمر حتفه في حدود الثانية صباحا على مستوى حي عدل بقطب الامتياز بوادي فالي، تحت عجلات مركبة صدمته على مستوى الطريق السريع، وأفادت مصادر محلية أن الضحية لفظ هو الآخر أنفاسه بعين المكان.