أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 فيفري 2023

الموز والمياه المعدنية في وجبة التلاميذ، طفل يقتل شقيقه

الموز والمياه المعدنية في وجبة التلاميذ

تفاجأ المتابعون لزيارة والي ولاية سطيف لابتدائية بأقصى جنوب الولاية بتقديم فاكهة الموز والمياه المعدنية في وجبة الغداء المخصصة للتلاميذ، وكان ذلك في خرجة هي أقرب إلى الخيال، تجسد تمثيلية تستخف بكل من شاهد هذه الوجبة الساخنة جدا.

مع العلم أن زيارة والي سطيف إلى الابتدائية الواقعة ببلدية الحامة، كان الهدف منها الإطلاع على ظروف التكفل بتمدرس التلاميذ في هذه المنطقة النائية، والمصنفة من أفقر المناطق عبر تراب الولاية. هذا المشهد لم يمر بسلام، بل كان محل سخرية وانتقاد من طرف المتابعين، لأنه يتنافى مع الواقع، حيث يؤكد الأولياء أن أبناءهم لم يسبق لهم أن تذوقوا الفاكهة في هذا المطعم.

والتساؤل المطروح: هل وجود الموز والمياه المعدنية يعني أن التلاميذ في أحسن حال، وأن الزيارة كانت ايجابية ومطمئنة، فماذا عن وجبة الغد؟

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طفل يقتل شقيقه عن طريق الخطأ بباتنة

ط. حليسي

لقي، الجمعة، طفل عمره 8 سنوات حتفه بالخطأ، على يد شقيقه البالغ من العمر 13 سنة، بآلة حادة، بمدينة عين التوتة جنوب مدينة باتنة، وأصيب الضحية في الرقبة ما استدعى نقله على جناح السرعة للمستشفى، غير أن الإصابة كانت أبلغ فلفظ أنفاسه متأثرا بالنزيف الحاد، واستدعت مصالح الشرطة المكلفة بالتحقيقات أطباء لفحص الطفل الفاعل، بحكم أنهما كانا معروفين بسلوكهما الحسن وهدوئهما. وتضامن سكان الولاية مع عائلة الطفلين. علما أن والدتهما طبيبة معروفة، فيما يتواجد والدهما في البقاع المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة.

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وفاة أكبر أئمة ومعلمي القرآن بجانت

ب. طواهرية

توفي الخميس بجانت، الإمام والعلامة، جيدار محمد، المدعو سني، بعد معاناة مع المرض الذي لازمه في السنوات الأخيرة، وكان الإمام جيدار الذي توفي في عمر 89 عاما، اكبر معلمي القرآن، اذ كان يدرس القرآن منذ سنوات الستينات بمنطقة اجاهيل مسقط رأسه، قبل أن يتولى الإمامة بمسجد سلمان الفارسي بوسط مدينة جانت، ويعتبر الإمام جيدار سني مرجعا وأحد أهم الشخصيات الدينية، واهم عقلاء المدينة ووجهائها، بتواضعه وغزارة علمه. وقد ووري يوم الخميس جثمان الفقيد الثرى بمقبرة اغوم، وسط حضور كبير وغير مسبوق لجنازة المغفور له بإذن الله.

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نجاح زراعة البطاطا بإيليزي

شرعت عدة محيطات فلاحية بولاية ايليزي، في تموين السوق المحلية بمادة البطاطا، وكشفت معاينات لمزارع بن مازة الواقعة في طريق مطار ايليزي، عن نتائج مشجعة من حيث الإنتاج، والذي تم توزيعه بالسوق المحلي للولاية، حيث تتراوح أسعار البيع في حدود 50 دينارا للكيلوغرام، وهو سعر مقبول جدا بالنظر لسعر هذه المادة في السوق والقادم اغلبها من ولايات أخرى.

وتعتبر التجربة مشجعة للفلاحين بالمنطقة لتوفير البطاطا المحلية، في ظل توفر متطلبات الإنتاج، خصوصا ما تعلق بوفرة المياه بمحيط ايليزي، فضلا عن تسوية مشاكل الفلاحين والمتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء وفتح المسالك الفلاحية، إضافة إلى استفادة الفلاحين من عدد من العمليات المتعلقة بالدعم من الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية، خاصة ما تعلق بحفر الآبار وعدد من العمليات المقتصدة لمياه السقي.

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ضبط 61 قنطارا من “الشمة” المقلدة على الطريق السيار

أيوب. ص

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بخميس الخشنة في بومرداس، من حجز وإتلاف 61 قنطارا من مادة التبغ أو الشمة المقلدة كانت بصدد الترويج عبر نقلها بواسطة شاحنة بالطريق السيار شرق – غرب.

واستنادا إلى مصدر موثوق من الدرك الوطني، فإن العملية كانت بعد تحصل قائد الكتيبة الإقليمية لخميس الخشنة لمعلومات مفادها محاولة تمرير كمية من التبغ المقلد على متن شاحنة على مستوى الطريق السيار شرق – غرب، على إثرها تم تشكيل دورية ووضع خطة محكمة من أجل توقيف الشاحنة، وهو ما تم بعد التأكد من وثائقها، حيث تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من تبغ الترشق محلي الصنع معبأة داخل أكياس، تفوق كميتها حسب ذات المصادر 61 قنطار بقيمة مالية للمحجوزات تفوق 620 مليون سنتيم، حيث تم حجز الكمية مع إتلافها لاحقا، إضافة إلى حجز سيارة وشاحنة مع تحرير محضر جنحة عدم الفوترة وممارسة نشاط تجاري وحيازة منتوجات مستوردة أو مصنعة بطريقة غير شرعية بالنسبة للمتورطين.

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شاحنة تهريب تقتل شابا في تبسة

ب. د

باشرت يوم الخميس، مصالح الأمن بنقرين بجنوب ولاية تبسة، تحقيقاتها إثر وفاة شاب في الـ 16سنة من العمر، وقد وقع الحادث على مستوى الحي البلدي بنقرين، حيث صدمت شاحنة، دراجة نارية كان على متنها شابين يبلغان من العمر 16 و18 سنة، أدى إلى وفاة الشاب “س. ق” البالغ من العمر 16 سنة، فيما أصيب صديقه بإصابات بليغة، ولا يزال تحت العناية الطبية المركزة، بالعيادة الطبية، وقال سكان من المنطقة بأن حركة المهربين منتعشة في هذا المكان، وكثيرا ما تتسبب في مآسي وهو ما تحقق بشأنه مصالح الأمن.

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تفحم شيخ في احتراق منزل بوهران

س. فلاحي

شهد الخميس، حي الصباح بوهران، حريقا مهولا انتهى بمأساة حقيقية، بعد تفحم ستيني داخل شقته، الكائنة بحي 364 مسكن عمارة رقم 12 بلدية سيد الشحمي دائرة السانيا، ويقع المسكن المتكون من غرفتين ومطبخ في الطابق الأرضي لعمارة من 5 طوابق. وبحسب ما أفادت به مصادرنا من الحماية المدنية، فإن الأمر يتعلق بشيخ يبلغ من العمر 65 سنة، وجد متوفى في عين المكان، متأثرا بحروق في كامل أنحاء الجسم وتم تحويله نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أول نوفمبر بإيسطو. ووقع الحريق داخل مجمع سكني آهل يطل على طريق عام وسوق شعبية مكتظة بالزبائن والباعة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.

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تسمم 123 تلميذ بسعيدة

ف. ن

تعرض الخميس، 123 تلميذ على مستوى مدرسة بوشوارب عبد القادر بحي صوان علي، الكائنة في بلدية الحساسنة بولاية سعيدة، لتسمم غذائي جراء تناولهم وجبات غير صالحة للاستهلاك، حسبما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك على صفحتها الرسمية.

ويشير ذات المصدر إلى أن فرقة الحماية المدنية كانت قد تدخلت على الساعة 11ساعة و45 دقيقة من نهار الخميس الماضي، من أجل إسعاف عدد من حالات التسمم، والتي تم نقلها إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى مزوز عبد القادر، فيما لم يتم تحديد نوع الأطعمة التي كانت وراء هذه الحادثة، ولا الجهات المسؤولة عن وقوعها.

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إنتحار شاب شنقا في تبسة

ب. دريد

استيقظت بلدية العقلة التابعة لولاية تبسة صباح الجمعة على خبر العثور على شاب يبلغ من العمر 27 سنة جثة هامدة، معلقا بحبل بدعامة في غرفة نومه، بمنزله الواقع بحي التكوين المهني، وقد تم تحويل الجثة من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى مستشفى محمد الشبوكي بالشريعة، أين أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة، في الوقت الذي نقلت مصادر معاناة هذا الشاب نفسيا في الفترة الاخيرة.