أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 مارس 2023

12 سنة سجنا للمتلاعب بتاريخ صلاحية السميد، التحقيق في عرض استثمارات احتيالية عبر "فايسبوك"

المتهم صاحب مطحنة

12 سنة سجنا للمتلاعب بتاريخ صلاحية السميد في خنشلة

طارق. م

سلطت الأربعاء، محكمة خنشلة الابتدائية، عقوبات بالسجن تتراوح ما بين 7 و12 سنة، وغرامات مالية ما بين 100 و500 مليون سنتيم، مع مصادرة كل المحجوزات من مركبات نقل، والغلق المؤقت لمدة سنة، لمطحنة ببلدية المحمل، وأدانت خلالها ستة أشخاص، تراوحت أعمارهم ما بين 40 و55 سنة، توبعوا عن تهم المضاربة والمشاركة فيها، خصت الحبوب ومشتقاتها، وعدم التصريح لدى مصالح الضمان الإجتماعي، وتحرير فواتير وهمية، مع التدليس في معاملات َومحررات تجارية، والمساس بصحة المستهلك.

ونجح رجال الدرك الوطني، في تفكيك خيوط القضية بعد عملية ترصد وتتبع لمدة أكثر من أسبوع، وانتهت بتوقيفهم في حالة تلبس، وكانت نيابة محكمة خنشلة، قد كشفت في وقت سابق، بأن تحريات معمقة، باشرتها فرق الدرك الوطني، بالمجموعة الولائية خنشلة، بخصوص قضية مضاربة، والتلاعب بمواد للحبوب ومشتقاتها، والتدليس قد مكنت باستغلالها من متابعة ستة أشخاص من بينهم شخص في حالة فرار، ينحدرون من بلديات الولاية خنشلة، متابعين في تهم جنحة المضاربة غير المشروعة، الواقعة على الحبوب ومشتقاتها، وجنحة القيام بممارسات تجارية تدليسية، بتحربر فواتير وهمية ومزيفة، وجنحة عدم الفوترة، وجنحة عدم التصريح، بالعمال لدى الضمان الاجتماعي، وجنحة المشاركة فيها، وجنحة محاولة خداع المستهلك، حول تاريخ صلاحية المنتج، حيث تم تقديمهم من قبل مصالح الدرك الوطني، التي كانت قد داهمت مطحنة لإنتاج الدقيق، وضبط كميات معتبرة من مادة السميد، واكتشاف عمليات تزوير في الفواتير، والتلاعب بصحة المستهلك من خلال تعديل في مدة صلاحية المنتج.

وأودع الموقوفون الخمسة الحبس، وأجلت المحاكمة إلى الاربعاء، بعد اصابة أحد المتهمين بوعكة صحية، استلزمت نقله للمستشفى، ورفع المحاكمة، قبل استئنافها الاربعاء، مع تسليم المتهم الفار نفسه امام العدالة، وحاول المتهمون التنصل من التهم، ونفيها، غير ان أدلة الضبطية القضائية، كانت بالمرصاد، حيث أدانت المحكمة صاحب المطحنة بعقوبة 12 سنة سجنا، و500 مليون سنتيم غرامة، وابنه بعقوبة 7 سنوات و200 مليون، فيما أدين ثلاثة متهمين بنفس عقوبة السجن، مع تخفيض الغرامة إلى 100 مليون، والأمر بإيداع الفار الحبس من الجلسة، في حين أدين الصديق المقرب من صاحب المطحنة بعقوبة 10 سنوات.

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العصابة عرضت فوائد مغرية على الضحايا

التحقيق في عرض استثمارات احتيالية عبر “فايسبوك” بتبسة

ب.دريد

كان يكفي لبعض المحتالين، أن يضعوا عنوانا جذابا لصفحتهم، “تدّي دراهمك في نهارك”، لتتهاطل عليهم طلبات الاستفادة من عملية “ربا”، قيل لهم فيها، بأنهم بمجرد أن يرسلوا مبلغا من مال، حتى يعاد إليهم بنسب فوائد متفاوتة، بعد ساعات، وما منحهم الاطمئنان، هو أن أصحاب الصفحة وضعوا رقم هاتف تواصلي، كان يرد عبره أحد المتقنين لفن الكلام، قبل أن تكشف ألاعيبهم قيادة الدرك الوطني بتبسة، التي فتحت تحقيقا موسعا في قضية النصب والاحتيال على المواطنين وخيانة الأمانة باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت نيابة محكمة لعوينات بذات الولاية قد طلبت فتح تحقيق في القضية إثر العديد من الشكاوى التي تضرر فيها ضحايا محتالي المواقع، حيث كشفت التحقيقات الابتدائية، تورط ثلاثة من المشتبه فيهم من الذين يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار مكتوب على هامش الصفحة المفتوحة، الديار الخمس العاصمة، (تدي دراهمك في نهارك)، ومدوّن عليها رقم هاتف نقال.

كما كشفت التحقيقات بأن المشتبه فيهم لا يفون بالتزامهم تجاه الضحايا الذين يقومون بالعملية معتقدين أنهم سيجنون ويربحون فوائد من العملية، خاصة بعد القيام بالإجراءات الفايسبوكية والهاتفية، والتحدث مع المشتبه فيهم، الذين يمنحونهم حسابا جاريا يضخون فيه الأموال، بحسب تقدير الضحية على أمل أن يُرد إليه بفائدة، حسب القيمة المرسلة، لكن الضحايا الكثيرين والذين لا يزال لم يكشف عن عددهم بعد، أكدوا بأنهم وقعوا في حبال نصابين استولوا على أموالهم باسم الفيس بوك، وهو ما جعل قيادة الدرك الوطني، توجّه نداء لكل شخص وقع ضحية المشتبه فيهم، والذين تم تحديد هوية ثلاثة منهم إلى حد الآن، بالتقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية بالونزة لتسجيل شكوى والإدلاء بشهادة حول القضية التي أخذت حيزا من أحاديث عامة الناس بالمنطقة الذين شاعت بينهم قبيل رمضان، حكاية بنك الفوائد الكائن بالعاصمة، فمنهم من سقط في الفخ ومنهم من نجا.

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استرجاع مركبة مسروقة بالبويرة

فاطمة عكوش

تمكنت عناصر أمن دائرة برج أخريص بولاية البويرة، من استرجاع مركبة مسروقة في ظرف وجيز، وهذا إثر ورود معلومات إلى عناصر أمن الدائرة، مفادها وجود مركبة مشبوهة مركونة ومهملة بمحاذاة مسكن غير مأهول ملك للمدعو “ع. ش”.

وبعد استغلال المعلومات قام المحققون بالانتقال إلى عين المكان، أين تم العثور على مركبة من نوع DFSK رمادية اللون، تبين أنها سرقت في حالة توقيف ليلة 21 مارس الجاري، بأولاد هداج في ولاية بومرداس (اختصاص فرقة الدرك الوطني لأولاد هداج) ومباشرة تم إخطار وكيل الجمهورية، وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تسليم المركبة للجهات الطالبة.

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الصغار يقدمون درسا في التآزر بمناسبة رمضان

تلاميذ يخصصون قفة رمضان لزملائهم اليتامى ببجاية

ع. تڤمونت

عاشت الأربعاء، ابتدائية الشهيد “بعوش محند صغير” الكائنة بقرية أقتي نسيهل بإقليم بلدية برباشة في بجاية، أجواء امتزجت بين الفرحة والدموع، صنعها براعم الابتدائية الذين تذكروا زملاءهم اليتامى بقفة رمضان وذلك تزامنا وحلول شهر رمضان الكريم، في مبادرة مميزة قدم من خلالها التلاميذ الصغار درسا حقيقيا في التضامن والتآزر.

وقد بادر تلاميذ ابتدائية أقني نسيهل، على تخصيص قفة رمضان لزملائهم اليتامى بنفس المؤسسة، وذلك بعد ما أعجبوا بالفكرة التي اقترحت عليهم، قبل أن يتولوا مهمة ترجمتها، بكل حماس، على الواقع وطبعا بمساهمة أوليائهم الذين شجعوا أبناءهم وغرسوا فيهم خصال التضامن والتعاون، كما كان للطاقمين الإداري والتربوي دور في هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق جزء مهما من الهدف المنشود للمنظومة التربوية ألا وهو تربية النشء على خصال حميدة.

وتولى التلاميذ مهمة جمع مختلف المواد الغذائية، مع التركيز على الأساسية منها، هي المعلومة الأولى التي تعلمها التلاميذ من خلال هذه المبادرة، كما تعلم براعم الابتدائية المذكورة، الذين شرفوا اسم الشهيد الذي تحمله مؤسستهم، كيفية تقسيم الأدوار وكذا إقناع أوليائهم بضرورة المساهمة في هذه المبادرة التضامنية ولو بالقليل، حيث تم في هذا الصدد تخصيص علبة أولى لجمع التبرعات النقدية، في حين تم تخصيص سلة أخرى لاحتواء مختلف المواد الغذائية المتصدق بها، وذلك قبل أن يأتي اليوم الذي كان ينتظره الجميع بشغف كبير، ألا وهو يوم تقديم المساعدات التي تم جمعها ليتامى المؤسسة التعليمية، وهي العملية التي جرت، عشية شهر رمضان الكريم، في أجواء من الفرحة الممزوجة بالدموع، بل أن التلاميذ قد قاموا بمساعدة المستفيدين من هذه العملية التضامنية، في حمل قففهم “الثقيلة” إلى غاية منازلهم، وقد رسمت هذه المبادرة الطيبة، الفرحة على وجوه التلاميذ اليتامى وزملائهم “الأبطال” وهي أجواء الفرحة التي تقاسمها الأولياء والطاقمان الإداري والتربوي للمؤسسة، كما استحسن السكان هذه المبادرة الطيبة التي “غرست” روح التآزر والتلاحم في نفوس براعم ابتدائية الشهيد “بعوس محند صغير” الذين كانوا بدورهم في القمة ما يعني مرة أخرى أن “الرحمة” لا تزال بخير.

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اختناق 4 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز في البويرة

تمكن أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الرئيسية بعاصمة البويرة من إنقاذ 4 أشخاص من عائلة واحدة أصيبوا باختناق بالغاز في منزلهم العائلي الواقع بحي 50 مسكنا بالمدينة، واستنادا إلى مصدر من الحماية المدنية فإن أعوانها تدخلوا مباشرة بعد وصول نداء النجدة، حيث تمكنوا من إنقاذ وإسعاف 4 أشخاص هم زوج وزوجة وابنيهما تتراوح أعمارهم بين 6 و50 سنة، وذلك على إثر تسمم بغاز أحادي الكربون المنبعث من سخان الماء بشقتهم الواقعة في الطابق الثالث للعمارة، ليتم بعدها نقل الضحايا إلى مستشفى محمد بوضياف بالبويرة لاستكمال العلاج الضروري.

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حجز وإتلاف 17 هياكل غنم مجهولة المصدر

أ‌. حراش

تمكنت عناصر البحث التابعة لفرقة الدرك الوطني بالأخضرية في البويرة من حجز وإتلاف 17 هياكل غنم مذبوحة بطريقة غير قانونية ومجهول المصدر، وحسب مصدر موثوق فإن العملية كانت بناء على تفتيش عربة عادية تبين بأنها تحمل كمية من اللحوم رغم عدم تجهيزها بمبرد وغير مخصصة لنقل مثل تلك المواد، ليتم حجز الكمية المتمثلة في 17 هياكل غنم و13 أخرى من أحشاء وبقايا وعرضها على الطبيب البيطري للبلدية، هذا الأخير الذي أثبتت معاينته بأن الهياكل تعود لنعاج لا يتعدى سنها 12 شهرا، فضلا عن افتقادها للشهادة البيطرية وعدم خضوعها للفحص البيطري، وهو ما تطلب إتلافها بالمفرغة العمومية مع تكوين ملف جزائي في حق المخالف.

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سقوط قاتل لأستاذ في حفرة بسكيكدة

إسلام.ب

انتشل، أعوان الحماية المدنية لدائرة الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، مساء الخميس، جثة كهل، يبلغ من العمر 42 سنة يعمل أستاذ ابتدائي، من داخل حفرة تقع بمنطقة الشواقر، ببلدية صالح بوالشعور، وحسب مصدر محلي فإن هذه الحفرة مصنوعة من الإسمنت المسلح، يمر بداخلها أنابيب المياه ذات الحجم الكبير، وبها مياه قذرة، بارتفاع منسوب المياه بنحو مترين، مساحتها 20.25 متر مربع، وعمقها خمسة امتار، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحروش، وفتح تحقيق معمق لكشف ملايسات هذه الحادثة الأليمة في أول أيام رمضان للسنة الجارية.

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قطار يدهس موظفا بالنعامة

محمدي.ع

لقي موظف شاب بإحدى المتوسطات بالمشرية في النعامة، يدعى “ق.ح” في العقد الثالث من عمره مصرعه، بعد ما دهسه قطار على مستوى السكة الحديدية بمفترق الطرق المحاذي لواجهة القاعدة الجوية بالمشرية، وحسب مصادر مؤكدة فإن الضحية دهسه القطار ليلة الخميس، وتدخلت مصالح الحماية المدنية في عين المكان، أين قامت بنقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية العمومية الأخوين شنافة، في الوقت الذي فتحت فيه مصالح الأمن تحقيقا معمقا في أسباب الحادث المميت. وقد أدخل هذا الحادث الأسرة التربوية بالمشرية في حزن شديد نظرا للسمعة الطيبة للشاب المتوفى.