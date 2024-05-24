أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 ماي 2024

حبس قاتل صديقه الجزار، وفاة تلميذ غرقا في بركة

بين الضحية والجاني مبلغ مالي زهيد

حبس قاتل صديقه الجزار في أم البواقي

ج. لمودع

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة عين امليلة بولاية أم البواقي الخميس، بإيداع كهل في التاسعة والثلاثين من العمر، وهو بطال، رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته لاحقا، على خلفية جريمة قتل في حق الضحية، جهيد بركان صاحب الـ45 سنة الذي يمارس الجزارة، وتعرض للقتل، بطريقة بشعة ليلة الأربعاء في الحي الشهير في بلدية عين كرشة المعروف باسم شارع الشواية، الذي يوجد فيه عدد من المشاوي، بجوار مقر حزب جبهة التحرير الوطني ومحل الضحية، وسيتابع المشتبه فيه وهو من المسبوقين قضائيا في قضايا الشجارات والاعتداءات على الأشخاص وحمل السلاح الأبيض، بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

وحسب مصادر من المنطقة، وبالضبط من حي القاهرة في وسط عين كرشة، حيث يقطن الضحية، فإن شهر ماي شهد، العديد من الملاسنات وحتى الشجارات ما بين الصديقين، لأسباب، وُصفت بالعادية، حيث يدين أحدهما للآخر بمبلغ مالي لا يزيد عن ألف دينار جزائري، وهو ما أزعج الطرف الثاني، فردّ عليه بحدة، ولجأ الضحية بعد أن تطوّر سوء التفاهم وتحوّل إلى مناوشات لا تنتهي، إلى التحدث لبعض جيرانه وأقاربه لأجل الحديث مع المشتبه فيه، حتى لا يعترض طريقه، ولكن تدخل هؤلاء تحوّل إلى شجار، مع المشتبه فيه، الذي تصوّر بأن الضحية هو من أرسلهم لتأديبه وليس للحديث معه، فترصده ليتحول الكلام إلى ملاسنات، فدفع المشتبه فيه الضحية ولما سقط أرضا طعنه على مستوى الصدر والبطن بثلاث طعنات بواسطة خنجر، كما أجهز عليه بهراوة، ولم ينج الضحية من الهلاك، بالرغم من نقله السريع إلى مستوصف بلدية عين كرشة، حيث أسلم روحه لبارئها.

وأثار مقتل الضحية جهيد بركان، حزنا شديدا لدى أهل المنطقة بما عرف عنه من طيبة، وسبق له وأن عمل مع جمعيات خاصة بالعمل الخيري والإرشاد، حسب مصادرنا.

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وفاة تلميذ غرقا في بركة بميلة

نسيم. ع

تم، الخميس، انتشال جثة تلميذ يدعى، “أسامة.خ” يبلغ من العمر 16 سنة، يقطن ببلدية تسدان حدادة 46 كلم شمال عاصمة الولاية ميلة، من أحد المجمعات المائية على شكل بركة مائية بجوار الواد الكبير بالمكان المسمى مشتة بوشقوف بالمدخل الشمالي لإقليم البلدية.

الحادث وقع عندما توجه الطفل “أسامة” رفقة مجموعة من أترابه إلى مياه الوادي الكبير للتجوال قصد السباحة هربا من حرارة الشمس والتي بلغت 35 درجة في الآونة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في غرقه، وتفيد مصادر الشروق بأن الضحية تلميذ يدرس بالطور المتوسط، وبأن منسوب مياه البركة يتجاوز الـ3.5 متر، وعمقها حوالي 4 أمتار وعرضها 16 مترا، حيث لا تزال ظروف وقوعه غامضة ومجهولة، جثة الضحية تم انتشالها من طرف أعوان الحماية المدنية ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية تسدان حدادة، من جهتها قامت مصالح الدرك الوطني بمباشرة إجراءات التحقيق والمعاينة، في انتظار تنفيذ تعليمات وكيل الجمهورية بالمحكمة الإقليمية لإجراء خبرة الطب الشرعي.

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شقيقها طعنها خلال بثها فيديو على “الانستغرام”

ضحية اعتداء الأغواط تخرج من دائرة الخطر

الشريف داودي

اهتزت مدينة الأغواط عشية الأربعاء الفائت، على وقع خبر إقدام شاب على محاولة قتل شقيقته. ودائما حسب مصادرنا المتفرقة في غياب تصريحات رسمية، فإن الجاني قام بتسليم نفسه لمصالح الشرطة. في وقت أفاد فيه بيان لخلية الإعلام والاتصال بالمستشفى المختلط الشهيد بن علي دغين المدعو العقيد لطفي بالأغواط بأن الضحية تجاوزت مرحلة الخطر وهي حاليا تحت الرعاية الطبية الجراحية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى المختلط. بعد أن تم التكفل بها تحت إشراف طاقم طبي وشبه طبي مشترك بين المستشفى المختلط والمؤسسة العمومية الاستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط. ويذكر أن الضحية (ق.خ)47 سنة التي تمارس تجارة الألبسة النسائية. وحسب مصادر محلية كانت على خلاف مع شقيقها (ق.ع) بسبب إقدامها وبناتها ككل مرة على الظهور في “لايف” عبر منصة الأنستغرام للترويج للسلع.

وقد ظهرت على ذات المنصة وهي تسبح في دمائها بعد طعنها مثلما هو متداول على عديد منصات التواصل الاجتماعي. يذكر أن الضحية قبل أن تتعرض للطعن كانت في “لايف ترويجي” وابنتها الصغيرة التي ظهر صوتها المناجي في المقطع وهي في حالة هستيريا وبكاء وذهول. وأفادت مصادر أخرى بأن الضحية لها 4 بنات بينهن الصغيرة التي كانت تصورها في البث المباشر الذي تواصل للحظات والخنجر مغروز في رقبتها. وأخرى تعمل مضيفة طيران في الخارج والأختين الأخريين تعملان في التجارة الإلكترونية حسبما يذكر وهما أيضا تعيشان خارج الوطن رفقة أختهما.

مصادر أخرى ذكرت أن الضحية دخلت قبل وقوع الجريمة في مشاحنات طويلة مع أخيها إلى درجة بلغت فيها النرفزة درجات قياسية قادت المعتدي إلى مطبخ المنزل، أين استل خنجرا من سلة الأواني واتجه به نحو أخته وغرزه في رقبة شقيقته التي أرداها تسبح في بركة من الدماء في واقعة غير مسبوقة بالمنطقة.

وفي سياق مماثل، علم أنه تم الاعتداء هذا الخميس على ممرضة بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالأغواط، أثناء تأدية مهامها، باستعمال سلاح أبيض من طرف مجهول. ما استدعى تنقل والي الأغواط فضيل ضويفي إلى المستشفى المختلط العقيد لطفي، للاطمئنان على صحة الممرضة بحضور مدير الصحة بالولاية. أين أعطى مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية تعليمات لتشديد الإجراءات الأمنية وتوفير الحماية والسلامة اللازمين لموظفي الصحة تفاديا لأي تجاوزات من ذات القبيل. في الوقت الذي لم يتأكد فيه خبر طعن شاب في أحد مقاهي الأغواط في ذات اليوم أيضا.

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قطار يقتل شابا في الثلاثين في تبسة

ب.دريد

اهتزت نهار الخميس، مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، على وقع خبر وفاة الشاب “بلال. س”، البالغ من العمر 30 سنة، الذي دهسه قطار لنقل الفوسفات، في ظروف جد غامضة، وقد تم تحويل جثة الضحية، إلى مصلحة حفظ الجثث، حيث أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر العاتر، بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث الأليم، الذي وقع بالمنطقة العمرانية الآهلة بالسكان، المعروفة بالحي الجديد، وهو ما يتطلب حسب المواطنين ضرورة إنجاز جدار واق وممرات تحمي المواطنين وكذلك القطار أثناء العبور.

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امرأة تقود عصابة لترويج المخدرات في برج بوعريريج

وردة. ب

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج، الخميس، أفراد عصابة مختصة في الترويج للمخدرات، تقودها امرأة الحبس المؤقت، حيث سيتم النظر في قضيتهم قريبا.

تفاصيل القضية التي عالجها أفراد فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية برج بوعريريج، تعود إلى قيامهم باستغلال معلومات بخصوص نشاط العصابة التي تقوم بترويج الحبوب المهلوسة والمخدرات في شوارع وأحياء مركز الولاية، أين تم توقيف ثلاثة منهم في حالة تلبس، ليتم بعدها توقيف المتهمة الرابعة داخل منزلها، كما تم حجز 199غ من الكيف المعالج ومبلغ مالي يقدر بـ32 مليون سنتيم وهو من عائدات الترويج كان مخبأ داخل منزلها.

وبعد عرض المتهمين الأربعة أمام قاضي التحقيق لدى محكمة برج بوعريريج أمر بإيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية النظر في قضيتهم.