أخبار الجزائر ليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

شخصان يستدرجان "كلونديستان" ويسرقان منه 23 مليون، شاب يقتل قريبه

طلبا منه توصيلهما من مجاز الصفاء إلى بوشقوف

شخصان يستدرجان “كلونديستان” ويسرقان منه 23 مليون بقالمة

نادية طلحي

أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة بوشقوف بقالمة، الخميس، بإيداع شخصين يبلغان من العمر 36 و41 سنة، رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما، بعد تورطهما في الإعتداء على “كلونديستان” وسرقة مبلغ مالي منه يقدّر بـ23 مليون سنتيم.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى الأسبوع الماضي، عندما تقدم الضحية إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية مجاز الصفاء بقالمة، لإيداع شكوى رسمية، ذكر فيها بأنه وعندما كان على متن سيارته، تقدم منه شخصان وطلبا منه توصيلهما إلى مدينة بوشقوف، لكنه وبعد السير لنحو واحد كيلومتر فقط، وبالتحديد عند قرية الرزايقية ببلدية مجاز الصفاء، سحب أحد الشخصين المشتبه بهما سكينا حادا من نوع “كيتار” ووضعه على رقبته، وأمره بالتوقف على جانب الطريق، وأمام تهديد المشتبه فيه، لم يجد السائق من حيلة سوى التوقف بمركبته، ليقوم الشخص الثاني بأخذ مفتاح السيارة منه، كما أخذ منه محفظته التي كان بداخلها مبلغ 23 مليون سنتيم، بالإضافة إلى جهاز هاتف نقال من نوع “سامسونغ”، قبل أن يلوذ المعتديان بالفرار نحو وجهة مجهولة، فيما توجه الضحية مباشرة إلى مقر فرقة الدرك الوطني بمجاز الصفاء، للتبليغ عن الحادثة.

وعلى إثر ذلك، باشر أفراد فرقة الدرك تحرياتهم وتحقيقاتهم انطلاقا من الأوصاف التي قدّمها لهم الضحية، وبناء على معلومات متحصل عليها، تم القبض على المشتبه فيهما، وتحويلهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما، وإنجاز ملف قضائي ضدهما تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوشقوف والذي أحالهما على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهما أمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت مع تأجيل محاكمتهما إلى الأسبوع الجاري.

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شاب يقتل قريبه ببسكرة

م. عبد الرحمن

كانت بلدية سيدي عقبة، شرقي ولاية بسكرة ليلة الخميس إلى الجمعة، مسرحا لجريمة قتل، راح ضحيتها شاب يدعى عمار قورماط، البالغ من العمر 30 سنة، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بجراح خطيرة إثر تلقيه طعنة قاتلة على يد شاب آخر من نفس العمر تقريبا.

وبحسب مصادر محلية متداولة وموثوقة، فإنّ الجريمة المذكورة وقعت في ساعات الليل على مستوى حي يقع بمنطقة التوسعة الشرقية بمدينة سيدي عقبة، فبعد خلاف رجّحت بعض المصادر أنه حول دراجة نارية، تحوّل الخلاف إلى شجار لفظي ثم إلى عراك، ومنه إلى جريمة قتل، بعد أن وجه الجاني طعنة قاتلة للضحية باستعمال سلاح أبيض يرجح أنه سيف، بحسب نفس المصادر، مما تسبّب في إصابة الضحية بطعنات غائرة ومؤثرة ونزف كبير للدماء، أفضت إلى وفاته بمكان الحادثة، ليتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى سيدي عقبة، علما أنه ثمّة صلة قرابة بين الضحية والجاني المفترض.

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وفاة سيدة اختناقا بالغاز في الجلفة

ف. ن

لقيت امرأة حتفها، الخميس، بمدينة عين وسارة بشمال الجلفة، جراء تعرضها للاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر، أن إسعافات الوحدة الثانوية بمدينة عين وسارة تدخلت من أجل حادث اختناق وتسمم امرأة إثر استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون (الغاز المحترق) المنبعث من سخان الماء المتواجد داخل حمام البيت، وذلك بمسكنها الكائن بحي ديدوش مراد بوسط مدينة عين وسارة.

وقام أعوان الحماية المدنية، لدى تدخلهم، بنقل الضحية البالغة من العمر 35 عاما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة، وفقا لذات المصدر. وتجدّد مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر، من ما يعرف بـ”القاتل الصامت” من خلال اتخاذ كل التدابير الوقائية.

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تفكيك شبكات إجرامية مختصة في تنظيم “الحرقة” بوهران

مروان. س

قامت مصالح الدرك الوطني بوهران بوضع حد لنشاط شبكات إجرامية دولية، مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الهجرة السرية، مع توقيف 111 شخص، في عمليات متفرقة خلال أسبوع. وجاءت العملية بفضل تكثيف التحريات واستغلال المعلومات، حيث تم وضع خطة أفضت إلى تتبّع نشاط ومكان تواجد هذه الشبكات عن طريق القيام بنقاط مراقبة وتفتيش ومداهمات مختلفة عبر كل المنافذ والمحاور وكذا أماكن نشاطها.

وكللت العملية بتوقيف 111 شخص، من بينهم 45 مدبرا و26 شخصا من جنسية مغربية، مع حجز 8 قوارب و5 محركات مختلفة القوة والأحجام، 8 مركبات تستعمل في عمليات التنقل، 42 صفيحة بنزين بمجموع 1260 لتر، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدّر بـ497 مليون سنتيم ومبالغ مالية بالعملة الأجنبية قدّرت بــ3290 أورو، وكذا جوازات سفر وهواتف نقالة وأسلحة بيضاء وقارورة غاز مسيل للدموع. وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة.

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قطار وهران – العاصمة يقتل امرأتين بغليزان

ناصر بلقاسم

لقيت، صبيحة الخميس، امرأتان تبلغان 37 و64 سنة حتفهما في حادث دهس مأساوي لقطار نقل المسافرين من نوع “كوراديا”، الرابط بين وهران والجزائر العاصمة، وهذا عند تقاطع السكة الحديدية مع الطريق غير المصنف، غير بعيد عن المحطة القديمة المؤدي إلى دوار الحلايم ببلدية المرجة بسيدي عابد بوادي أرهيو، في ولاية غليزان، حيث حاولت الضحيتان اجتياز ممر السكة، غير أن القطار باغتهما وأرداهما قتيلتين في عين المكان، وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدينة لوادي آرهيو لنقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى وادي أرهيو، وقد خلّف هذا الحادث صدمة كبيرة بين سكان المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن نفس المنطقة شهدت يوم 15 نوفمبر الجاري حادثا مماثلا، تمثل في تعرض شاب يبلغ من العمر 35 سنة إلى حادثة دهس لقطار المسافرين العامل بخط الشلف – وهران على مستوى المدخل الغربي لبلدية وادي أرهيو، ما تسبّب في بتر رجله وإصابته بجرح عميق على مستوى الرأس وقد نجا من الموت بأعجوبة.