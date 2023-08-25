أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 أوت 2023

5 جرحى في انفجار بمحطة وقود في سطيف، انتشال جثة متعفنة بشرشال

5 جرحى في انفجار بمحطة وقود في سطيف

سمير منصوري

وقع، عشية الخميس، انفجار قوي، غير متبوع بحريق على مستوى محطة الخدمات وبيع الوقود المتواجدة بحي يحياوي بوسط مدينة سطيف، خلّف إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و50 سنة بجروح وحروق بدرجات متفاوتة من الخطورة، من بينهم اثنان تبلغ أعمارهما 30 و32 سنة حالتهما وصفت بـ”الخطيرة”، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية ونقلت المصابين إلى المصلحة المعنية بالمستشفى الجامعي “سعادنة عبد النور” بسطيف، تزامن هذا مع تنقل عناصر الأمن الوطني إلى المكان وفتحوا تحقيقا في الحاثة.

وقد تنقل الأمين العام لولاية سطيف، إلى المستشفى في زيارة خاصة للإطمئنان على صحة المصابين في هذه الحادثة.

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تفحم جثة سائق أجنبي في حادث مرور بعين الدفلى

م. المهداوي

توفي شخص من جنسية أجنبية، إثر تعرضه لحادث مرور خطير وقع الخميس في حدود الساعة التاسعة و50 دقيقة ليلا.

وبحسب مديرية الحماية المدينة بعين الدفلى، فقد وقع الحادث عقب انحراف وانقلاب ثم اشتعال شاحنة ذات مقطورة كانت محمّلة بصفائح الجبس، تحمل ترقيما دوليا على الطريق السيّار شرق ـ غرب باتجاه الشرق، ما أدى إلى وفاة السائق البالغ من العمر 26 سنة على الفور، ليتم تحويل جثته مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة، في حين تدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الثانوية لبلدية بومدفع ووحدتي كل من خميس مليانة وجندل لتسريح الطريق وإزالة مخلفات الحادث، بينما فتحت المصالح المعنية تحقيقا في ملابساته.

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مقتل سائق دراجة نارية بعد سقوط آلة حفر عليه بقالمة

عصام بن منية

اهتزت بلدية هواري بومدين بقالمة، منتصف نهار الخميس، على وقع حادث مرور مميت، تسبّب في مقتل سائق دراجة نارية يبلغ من العمر 70 سنة، لحظات فقط بعد وصوله إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى “الحكيم عقبي” بقالمة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها.

الحادث الأليم وقع أمام مدخل ثانوية “هواري بومدين”، عندما كان الضحية على متن دراجته النارية من نوع “سوناكوم”، يسير نحو وجهته، وعند المنعرج، انقلبت عليه آلة حفر لم يتمكّن سائقها من التحكم فيها عند المنحدرات، ما تسبّب في إصابة الضحية على مستوى الرأس واليد اليسرى والرجل اليمنى، ليتم تحويله، على جناح السرعة من طرف عناصر الحماية المدنية، إلى العيادة متعدّدة الخدمات بهواري بومدين، أين أمر الأطباء بضرورة تحويله إلى مستشفى “الحكيم عقبي” نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها، أين لفظ أنفاسه الأخيرة، تزامنا مع تدخل عناصر أمن الدائرة الذين باشروا تحقيقا في الحادث الأليم.

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وفاة والد العروس خلال الحنّة يحوّل عرسا إلى مأتم بخنشلة

طارق. م

تحوّل، مساء الخميس، حفل زفاف، أقيم بمدينة ششار بولاية خنشلة، إلى مأتم حقيقي، وحلّت الدموع والصراخ بدل الرقص والغناء، وخيّم الحزن على العرس، بعدما توفي والد العروس، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، خلال إقامة حنّة العروس، قبل أن تزّف إلى بيت زوجها نهار اليوم الموالي أي نهار الجمعة، حسب ما كان مقررا.

إذ سقط والد العروس فجأة بين الحضور بعد تعرضه لنوبة قلبية قاتلة، وسارع الجميع للالتفاف حوله، قبل تحويله إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “بن جديد”، غير أن كل محاولات الطاقم الطبي لإنعاشه وإنقاذ حياته باءت بالفشل، لتتعالى أصوات البكاء والنحيب بين أفراد عائلته وأقاربه، ما حوّل الفرح إلى مأتم.

وقد نزل خبر وفاة والد العروس، كالصاعقة على كل سكان مدينة ششار، الذين تنقل العشرات منهم، حتى أولئك الذين لم يكونوا مدعوين للعرس، إلى بيت العائلة، لتقديم واجب العزاء والتعبير عن مشاعر التضامن مع أفراد الأسرة الكئيبة جرّاء فقدان الوالد وتحول حلم الفتاة في دخول بيت زوجها إلى حزن عميق.

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انتشال جثة متعفنة بشرشال

ب. بوجمعة

انتشلت وحدات خفر السواحل بشرشال في ولاية تيبازة، مساء الخميس في حوالي الساعة السابعة والنصف، جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر في حالة متقدمة من التعفن بشاطئ الحمدانية 01، تم نقلها من طرف الوحدة البحرية للحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى شرشال .

وتضاف هذه الجثة إلى ثمانية جثث أخرى تم انتشالهم منذ الأسبوع الثاني من شهر أوت الجاري، يرجّح أنها لضحايا الهجرة السرية عبر قوارب الموت نحو السواحل الأوروبية .

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حجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج بخنشلة

س. ع

تمكّن عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية خنشلة، من توقيف 6 أشخاص وحجز 2.5 كلغ من الكيف المعالج.

حيثيات القضية تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر فرقة البحث والتدخل، التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة، تفيد بوجود مجموعة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات، ليتم على إثرها، تحديد هوية عناصر الشبكة وتوقيف 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و38 سنة مسبوقين قضائيا كانوا على متن مركبتين سياحيتين، بصدد عقد صفقة بيع كمية من المخدرات بمدينة خنشلة.

وبإخضاع المركبتين لعملية التفتيش، تم ضبط وحجز 25 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي يقدّر بـ2.5 كلغ من الكيف المعالج و8 كبسولات من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وبخاخة مسيلة للدموع ومبلغ مالي يقدّر بـ28 ألف دج من عائدات الترويج.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم الستة، وتم على إثرها، تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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وفاة لاعب “الموك” في حادث سير بسكيكدة

أ‌. بوشليق

لفظ، لاعب أواسط مولودية قسنطينة المغفور له، فارس أحمد الصيد، 18 سنة، أنفاسه الأخيرة، الخميس، وذلك بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، بعد أسبوع من المعاناة، جراء الحادث المروري الذي تعرض له رفقة أربعة من أصدقائه بمنطقة بئر السطل ببلدية الحروش، جراء انحراف وانقلاب السيارة السياحية التي كانت تقلهم، عندما كانوا في طريقهم من الحروش إلى أمجاز الدشيش بولاية سكيكدة لإجراء مقابلة في كرة القدم في الملعب الجواري، حيث قضى خريج فريق سريع الحروش والشاب الخلوق أسبوعا كاملا في العناية المركّزة بالمستشفى المذكور، ورغم المجهودات التي بذلت من قبل الطاقم الطبي، إلا أنه فارق الحياة، حيث ووري أمس الجمعة الثرى بمقبرة زردازة بحضور جمع غفير من زملائه بفريق “الموك” والحروش وكل الأسرة الرياضية بسكيكدة.