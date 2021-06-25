أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 جوان 2021

حفر "قاتلة" في قلب العاصمة، توقيف العشرات في ملهى ليلي بوهران

قضية توزيع مواضيع بالخطأ في خنشلة:

التعديل في “سلم التنقيط” وتكييف الأجوبة في الرياضيات

نشيدة قوادري

قررت وزارة التربية الوطنية، إخضاع أوراق إجابات المترشحين السبعة شعبة “تقني رياضي” الذين أجابوا بالخطأ عن مواضيع مادة الرياضيات الموجهة للممتحنين شعبة “رياضيات” بولاية خنشلة، وبالضبط بمركز الإجراء “العايب”، لما يصطلح عليها “بالمعالجة البيداغوجية”، من خلال اعتماد نفس الإجابات دون إلغاء وإعادة تكييفها عمليا قصد إنصافهم.

أفادت مصادر “الشروق” بأن لجنة وزارية مختصة قد تنقلت إلى ولاية خنشلة، لاستكمال التحقيق في حادثة توزيع المواضيع في اختبار مادة الرياضيات الخاصة بشعبة “رياضيات”، بالخطأ على لجنة تضم 7 مترشحين متمدرسين شعبة “تقني رياضي”، إذ تقرر إخضاع أوراق إجاباتهم لمعالجة بيداغوجية وتربوية من قبل لجان مختصة، على أن يتم تكييف الإجابة عمليا وعلميا من خلال وضع “سلم تنقيط” معدل لصالح المعنيين، مؤكدة بأنه قد تم الالتزام بعدم إسقاط الإجابات مع الاحتفاظ بها دون إقصائهم، خاصة في الوقت الذي عقدت مديرة التربية للولاية جلسة عمل مع التلاميذ وأوليائهم، حيث أمضوا على تعهد يلتزمون من خلاله باعتماد نفس الأجوبة شريطة عدم إقصاء أبنائهم.

وبخصوص رئيس مركز الإجراء، الذي ينحدر من رتبة أستاذ مادة الرياضيات، أكدت مصادرنا بأنه عقب انقضاء التحقيق وظهور نتائجه، سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة في حق المعني بالأمر، على اعتبار أن المعني بالأمر يشهد له بالكفاءة والتفاني في العمل ويعد من أقدم وأكفأ الأساتذة وسيحال على التقاعد قريبا.

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الأفلان يخسر أربعة مقاعد ببجاية

س. ع

فقد حزب جبهة التحرير الوطني أربعة مقاعد على مستوى ولاية بجاية بعد النتائج النهائية التي أعلن عنها المجلس الدستوري مساء الأربعاء، وذلك بعدما تحصل في وقت سابق على ثمانية مقاعد من أصل 9 كنتائج أولية.

وفي المقابل، فقد عادت المقاعد الأربعة لصالح حزب التجمع الوطني الديمقراطي والقوائم الحرة، حيث حجز في هذا الصدد البرلماني السابق ورئيس بلدية تازمالت سابقا اسماعيل ميرة نجل الشهيد عبد الرحمان ميرة القائد التاريخي للولاية الثالثة، مقعدا في البرلمان الجديد، عن حزب الأرندي، كما تحصلت القائمة الحرة “أمل ومستقبل” على ثلاثة مقاعد كانت من نصيب كل من محمـد هاني وساسي صغير، منتخب سابق ببلدية بجاية عن حزب الأفلان ومولود دحوش، مناضل سابق في حزب الأفلان، كما نالت القائمة الحرة “أحرار الصومام” مقعدا كان من نصيب مسينيسا واري، منتخب ببلدية تازمالت عن حزب الأفلان.

واحتفظ الأفلان بأربعة مقاعد في البرلمان الجديد عادت لكل من مقران حاجي، منتخب ببلدية القصر وسامية موالفي برلمانية سابقة عهدة 2002-2007 ورياض حناش، محامي، وأنيس سعودي، منتخب ببلدية تالة حمزة.

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حفر “قاتلة” في قلب العاصمة!

رغم الحوادث اليومية التي تسجلها المدن الجزائرية بسبب الحفر والأشغال الجارية، إلا أن الاستهتار هو سيد الموقف، وهو ما تجسده هذه الصّور من حي العناصر بلدية القبة التي يبدو أنها تعرضت لسرقة الأغطية ولم تسارع السلطات المحلية إلى تغطيتها أو تسييجها، وهي ظاهرة منتشرة كثيرا في الشوارع والطرق بما فيها الطرق السريعة التي غالبا ما تسبب الحفر حوادث مرور قاتلة، خاصة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية. ويطالب الكثير بتكييف عقوبة المتورطين في سرقة الأغطية المعدنية إلى جناية الشروع في القتل وأن تكون الأحكام الصادرة في حقهم رادعة حفظا لسلامة الناس.

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من بائع بورطابلات إلى برلماني

بدأت بعض الوجوه التي حجزت مقعدا في البرلمان الجديد تثير التساؤلات، بالنظر إلى المهن والوظائف السابقة لبعض النواب الجدد والتي لا تؤهلهم منطقيا لحمل حقيبة برلماني، فمن برلمان الحفافات إلى برلمان الشكارة، ها نحن اليوم أمام ظاهرة جديدة جراء عدم التحقيق في السيرة الذاتية للمترشحين، حتى وجد أحد بائعي الهواتف النقالة على مستوى ولاية كائنة شرق العاصمة، نفسه بين عشية وضحاها، برلمانيا، الأمر الذي أثار الاستغراب لدى البعض، فيما قال آخرون أن الأمر طبيعي جدا، لأن البرلمان يضم كل فئات المجتمع بمن فيهم البطالون أو ذوو المهن البسيطة.

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حبس شخصين قاما بنشر أسئلة البكالوريا عبر الفيسبوك في المسيلة

أحمد. ق

تمكن، عناصر الشرطة لأمن دوائر بوسعادة ومقرة وعين الحجل بالمسيلة، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الولاية، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و30 سنة ومعالجة ثلاث قضايا تتعلق بالمساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات، وفق ما علمته الشروق من خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وتعود وقائع هذه القضايا إثر رصد ذات المصالح لمنشورات على حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تمثلت في نشر مواضيع شهادة البكالوريا دورة جوان 2021.

وعلى الفور باشرت ذات المصالح تحرياتها التي نجحت في التوّصل إلى أصحاب الحسابات المعنية وتوقيفهم في ظرف وجيز، ليتم إنجاز ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام وكلاء الجمهورية المختصين إقليميا من أجل قضية المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات بنشر موضوع امتحان شهادة البكالوريا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبإحالتهم على جلسات المثول الفوري، تم إيداع اثنين منهم مؤسسات إعادة التربية بالمسيلة وبوسعادة.

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أسبوع يمر على وفاة الطفلة ملاك نتيجة الإهمال

“مير” أوقاس يعترف بالتقصير ونائبه يمسح “الموس” في ديوان “أوبيجي”

سفيان. ع

اعترف رئيس بلدية أوقاس شرق بجاية، في تصريح لوسائل الإعلام، بالتقصير الذي أودى بحياة طفلة بريئة بصعقة كهربائية، قبل أسبوع على مستوى ساحة حي 100 مسكن وسط مدينة أوقاس شرق بجاية، نتيجة إهمال عمود إنارة عمومية سقط – حسب السكان – أرضا منذ قرابة سنتين، من دون تدخل الجهات المكلفة بالصيانة من أجل إزالة الخطر الذي يحدق بالأرواح ولو بقطع التيار على العمود المذكور في انتظار إصلاحه، وهو أضعف الإيمان، وعوض ذلك، فقد تجاهل المسؤولون المحليون الطلبات المتكررة للسكان من أجل إزالة الخطر إلى أن وقعت الكارثة، بعد ما دفعت البريئة “ملاك” في ربيعها التاسع، فاتورة إهمال ولا بالاة المسؤولين في أداء واجبهم على أكمل وجه وإتقان.

والمؤسف في تصريحات رئيس بلدية أوقاس، في محاولة فاشلة للهروب من تحمل المسؤولية، تأكيد هذا الأخير أن “سكان الحي يتحملون جزءا من المسؤولية، إذ كان عليهم الإصرار لدى البلدية من أجل إصلاح العمود المهمل منذ عامين”، وهو بمثابة اعتراف بالإهمال والتقصير، كون المتحدث لم ينكر طلب السكان بتدخل مصالحه من أجل إصلاح العمود، وللقيام بذلك كان على السكان الإصرار وبمعنى آخر “التوسل” لمصالح البلدية من أجل التدخل، وهي مفارقة تتناقض مع أسس المنطق، إذ كان على مصالح البلدية التدخل فور إعلامها بالأمر بدل انتظار إصرار السكان على ذلك.

من جهته، رفض نائب رئيس بلدية أوقاس تحمل أي مسؤولية بخصوص هذه القضية، مؤكدا في هذا الشأن أن صيانة الحي المذكور كغيرها من الأحياء التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري تقع على عاتق مصالح “أوبيجي”، مشيرا في نفس الوقت أن مصالح البلدية كانت ستتدخل لو علمت بالأمر، مع الإشارة إلى أن العمود المهمل منذ قرابة سنتين يقع بساحة الحي وهو مكان لعب الأطفال.

وتنتظر عائلة الضحية على غرار سكان الحي المذكور وكل مواطني الولاية ومتتبعي القضية، معرفة نتائج التحقيق الذي يسمح بتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي ينتظر فيه سكان جل بلديات الولاية والوطن ككل إعطاء أمر مستعجل من قبل السلطات العليا للبلاد من أجل القضاء على الأسلاك المكهربة التي أضحت تهدد حياة المواطنين، خاصة الأطفال منهم، كون فاجعة أوقاس قد تتكرر في أي بلدية أخرى جراء التسيب الذي بلغ حدودا غير مقبولة.

وتعرضت قبل أسبوع، الطفلة “ملاك” إلى صعقة كهربائية من أسلاك عمود إنارة مهمل منذ فترة طويلة بحي 100 مسكن، ما أدى إلى وفاتها، قبل حتى سماعها بخبر نجاحها في شهادة التعليم الابتدائي، ونظمت عائلة الضحية إلى جانب بعض المواطنين، وقفتين احتجاجيتين أمام مقري دائرة وبلدية أوقاس.

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توقيف العشرات في ملهى ليلي بوهران

ق. ج

قامت، نهار الجمعة، في حدود الساعة الثالثة صباحا، مصالح الأمن بمُداهمة ملهى ليلي بالكورنيش الوهراني، واعتقال العشرات من الجنسين نحو 60 شخصا، كانوا يحتسون المشروبات الكحولية، في خرق فاضح لإجراءات الحجر الصحي، وأفاد أحد الشهود، أن العملية جاءت بعد معاينة ميدانية قام بها في عين المكان إطار أمني سام، كان بالزي المدني ووقوفه على ما يقع داخل هذا الملهى الليلي، وأضاف مصدر “الشروق” أن الشرطة العلمية تنقلت بأمر من الإطار السامي، لإجراء مسح شامل للملهى بحثا عن آثار المخدرات الصلبة.

يتعلق الأمر بملهى بشاطئ بوسفر، كان مسرحا للعديد من التجاوزات والحوادث المُريبة، فهذا الملهى بحسب الشكاوى العديدة للجيران، لم يُوقف نشاطه منذ بدء جائحة كورونا وإلى غاية حادثة نهار أمس، حيث كان يشتغل بأبواب مغلقة، كما أنه كان عبارة عن مخزن لا ينضب للمشروبات الكحولية، يقصده الزبائن في أي ساعة من الليل والنهار لاقتناء حاجاتهم من الخمور، بل إن الأمر وصلت إلى حد تسجيل حادثة سقوط فتاة من سطح هذا الملهى لتقع في فناء بيت مجاور، وبرغم ذلك لم يفلح الجيران في وقف نشاط الملهى عبر الشكاوى العديدة التي وجهوها لمختلف السلطات بوهران، يطالبون فيها بسحب الرخصة من صاحبه، الذي فرض عليهم قانون الغاب، وحول حياتهم إلى جحيم بفعل الضجيج والمشاجرات التي تقع أمام الملهى في ساعات متأخرة من الليل.

وأفاد بعض جيران هذا الملهى الليلي، بأنه من غير المعقول أن يمارس صاحب هذا الملهى هيمنته على الجميع، وبحسبهم مكن التدخل الشخصي للإطار السامي، من وضع حد له، وهم بذلك يناشدون والي وهران، مراجعة الشكاوى العديدة التي وجهوها لسابقيه، قصد إلغاء رخصة فتح هذا الملهى الليلي، التي سلمت لصاحب الملهى بـ”الليل” ودونما إجراء تحقيق جدي حول المحاسن والمساوئ، فالملهى الليلي، يقع وسط سكنات عائلات محترمة، أجبرت العديد منها على الفرار من المكان الذي تحول بفعل هذا الملهى إلى وكر لممارسة الرذائل وتعاطي المخدرات بما فيها الكوكايين.

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وفاة طالب غرقا وتحويل ثلاثة نحو المستشفى في سكيكدة

طاهر حليسي

لقي، صباح الجمعة، طالب جامعي حتفه فيما اصيب ثلاثة آخرين إصابات بليغة، عقب غرقهم الجماعي، في شاطئ بن مهيدي ولاية سكيكدة. وكان الطالب الغريق المسمى أشرف.س، الدارس بكلية الحقوق جامعة باتنة، تنقل في رحلة سياحية قوامها ثلاث حافلات من جامعة باتنة وتحت إشراف وتنظيم طلابي، عبر مكتب الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، وفيما تم انتشال جثة المتوفى، تدخلت فرق الإنقاذ التي أجلت الثلاثة الآخرين نحو مستشفى مدينة سكيكدة. واضطر الطلبة المشاركون في الرحلة إلى إنهائها تحت الصدمة والعودة نحو ولاية باتنة. يذكر أن تحقيقا فتح في الحادث لتحديد ملابساته.

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توقيف متهمين بافتعال حرائق غابية في البويرة

أحسن حراش

تمكنت عناصر فرق محافظة الغابات لولاية البويرة عبر تدخلات عناصرها خلال اليومين الفارطين من ضبط شخصين تسببا في إشعال النيران وحرق مساحة فاقت 6 هكتارات من الغابات والأشجار المثمرة، حيث تم تقديم ملفهما أمام الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهما.

وبحسب مصدر مسؤول من المحافظة الولائية للغابات بالبويرة، فإن الشخص الأول تم ضبطه بمنطقة الزاوية ببلدية المقراني غرب الولاية، حيث تسبب بإشعاله للنار في نشوب حريق التهم مساحة 5 هكتارات من الغابة المجاورة وأشجار للزيتون، فيما ضبط الشخص الثاني بمنطقة واد بلحم بعاصمة الولاية تسبب في نشوب حريق أتى على مساحة أخرى، حيث تم تحويل ملفهما حسب ذات المصدر إلى الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهما.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة الغابات لولاية البويرة قد سخرت أعوانها ووسائلها لمحاربة ظاهرة الحرائق المسجلة كل موسم صيف بالولاية، والتي تخلف خسائر معتبرة في الغطاء النباتي والغابي وصلت منذ بداية هذا الموسم إلى 37 هكتارا منها 23 هكتارا من الغابات، فضلا عن المئات من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة عبر مساحة فاقت 5 هكتارات، حيث وضعت حسب المحافظ الولائي للغابات دمدوم ناصر دوريات مشتركة رفقة مصالح الدرك الوطني تجوب مناطق غابية معينة لمراقبتها وضبط أي محاولة لإشعال النيران تحت أي غرض كان، وكذا تحسيس الفلاحين والسكان المجاورين للغابة قصد احترام الإجراءات الأمنية والوقائية لمنع انتشار الحرائق حفاظا على أملاكهم وعلى الثروات النباتية والحيوانية بالغابات.

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العطش يهدد الآلاف رؤوس الابل بمنطقة لمقسم بولاية عين صالح

ش. بن ايعيش

دق مربو الأبل بالمنطقة الرعوية لمسقم، الواقعة على بعد 250 جنوب مقر بلدية فقارة الزوى بولاية عين صالح، ناقوس الخطر، بعد نفوق خمس، من رؤوس الإبل بسبب العطش مع بداية فصل الصيف، جراء الناقص الكبير في المياه، جراء انخفاض مستوى منسوبها في الآبار التقليدية السبعة بالمنطقة، بسبب أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة منذ سنوات.

وحسب رئيس جمعية المواليين، الحاج علال، فإنه ترعى بالمنطقة أكثر من ثلاث الالاف رأس من الإبل، للموالين بتراب الولاية، وارجع أزمة العطش إلى تعطل أجهزة المضخات التي تعمل بالطاقة الشمسية على مستوى الابار الرعوية، جراء غياب الصيانة، هذه الوضعية اجبرت أصحاب الإبل إلى استغلال المحركات في استخراج المياه، لكن بسبب عمق الآبار الذي يفوق 80 متر طولي، تتعطل عملية استخراج المياه، وأمام هذه المشكل يطالب الموالين بالتدخل العاجل، لوالي الولاية وبمعية رؤساء البلديات الثلاث بالولاية، والمصالح الفلاحية، من أجل إيجاد حل استعجالي لتفادي نفوق المزيد من الابل، مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، من خلال توفير المياه من خلال تسخير شاحنات ذات صهاريج، طيلة اشهر الصيف الحالي كحل مؤقت، خاصة أن إمكانيات الموالين لا تسمح لهم باقتناء المياه من عند الخواص مقابل مبالغ طائلة.

أما على المدى القريب فيطالب الموالين السلطات المحلية ببرمجة مشروع لحفر بئر ارتوازي مستوى المنطقة الرعوية لمسقم، إضافة إلى إطلاق نداء من أجل صيانة بئر بكيرة المواجد على بعد 50 كلم البئر القديم، وتزويده بمضحة تعمل بالطاقة المتجددة بقوة الرياح أو الطاقة الشمسية، من أجل توفير المياه بالقدر الكافي، والتخفيف من معاناة الموالين في صعوبة الإنتظار لعدة أيام على مستوى الآبار السبعة القديمة لسقي الابل، وفي سياق متصل كشف أحد الموالين أن أغلبية المضخات العاملة على مستوى آبار منطقة لمسقم معطلة، نتيجة غياب الصيانة، إضافة إلى إتلاف البعض منها بسبب العوامل المناخية، وفي انتظار تدخل سلطات ولاية عين صالح، تبقى مهنة تربية الإبل بالمنطقة مهددة بالزوال في حالة تواصل صمت السلطات، بالرغم من صراخات الموالين حفاظا على أملاكهم مصدر رزقهم.

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طائرة مروحية لنقل ضحايا انفجار قارورة الغاز من ولاية المغير للعاصمة

نورالدين غزال

أشرف والي ولاية المغير، عيسى عيسات، رفقة مدير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالوادي، ظهيرة يوم الخميس على عملية التكفّل بالعائلة المصابة، نتيجة إنفجار قارورة غاز البوتان بقرية علوشة بلدية جامعة ولاية المغير، والتي ذهب ضحيتها طفلة في سنّها الثالث وإصابة أفراد العائلة بحروق متفاوتة الخطورة. أين تم نقلهم على متن طائرة مروحية تابعة لمصالح الحماية المدنية نحو العاصمة من أجل تقديم العلاج المكثف لأفراد هذه الأسرة المُصابة.

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السجن موقوف النفاذ في حق سبعة غشاشين بالوادي

يوسف رزاق سالم

أصدرت الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية لدى مجلس قضاء الوادي، عقوبة عام ونصف حبس موقوفة التنفيذ، في حق سبعة مترشحين، منهم ست إناث، بعد تقديمهم من طرف مصالح الأمن للقضاء بتهمة الغش، نشر وتسريب مواضيع وأجوبة البكالوريا أثناء الامتحان باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وتم تسجيل ثلاث حالات غش اخرى باستعمال وسائل تقليدية، ليصل العدد الإجمالي للمتورطين 10 أشخاص، وأوضح مدير التربية لولاية الوادي، أن عدد المراكز التي تم فيها ضبط حالات الغش، بلغ أربعة مراكز منها مركزين ببلدية عاصمة الولاية، ويتعلق الأمر بمركزي بوشوشة والقطب الجامعي، أما المركزين الآخرين فيوجدان ببلدتي قمار والرباح. وحسب ذات المسؤول، فقد تم تسجيل حالة غش شارك فيها أختان اثنتان مترشحتان إضافة إلى أختهم الثالثة الماكثة بالمنزل والام. هذه الأخيرة هي التي قامت بشراء شريحة الهاتف، أما الأخت الثالثة الماكثة بالبيت فهي التي كانت تملئ على شقيقتيها الإجابات على الاسئلة بواسطة الهاتف النقال الذي كان موضوعا بأحكام داخل شعر الرأس والذي لم يتم التفطن اليه حتى من طرف الجهاز المخصص لهذا الغرض، وأضاف ذات المسؤول، أن تصرفات إحدى الشقيقات جلب انتباه إحدى الحارسات ليتم بعدها اخضاع المترشحة للتفتيش الجسدي والتي كشفت عن جميع المتورطين. هذا وتم إبلاغ الديوان الوطني للامتحانات بجميع أسماء المتورطين في حالات الغش في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2021 لاتخاذ الإجراءات اللازمة سواء بالنسبة للحالات التي استعملت فيها الوسائل التقليدية أو الوسائل المتطورة كالبلوتوث وغيرها، ناهيك عن العقوبات التي ستسلطها الجهات القضائية.

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“وانيبيك” لرابح سليماني.. نضال إنساني في بيئة محاصرة

محمود بن شعبان

انطلق المخرج والسيناريست الجزائري رابح سليماني في تصوير فيلمه الوثائقي “وانيبيك” في مخيمات اللاجئين الصحراويين في بوجدور بولاية تندوف والذي يشرف على انتاجه المركز الجزائري لتطوير السينما بالاشتراك مع شركة “ميروار برود” بدعم من وزارة الثقافة والفنون.

يتناول الفيلم الوثائقي “وانيبيك” قصة شاب يدعى “هورما” يبلغ من العمر 27 عامًا، ويدرس في مدرسة الفنون الجميلة في مخيمات اللاجئين، يزاول دراسة اللغة الإنجليزية في معهد أمريكي لتحقيق حلمه في أن يصبح مترجمًا، بعد ان كان نموذجيا وطموحا، غالبا ما يكون على خلاف مع أصدقائه وأفراد عائلته حول علاقة حبه مع فتاة تبعد عنه مسافة بعيدة، مما يجعل قصة حبه مستحيلة ويائسة، خاصة وان حبيبته تعيش في مدينة العيون التي يحتلها المغرب والواقعة على الجانب الآخر من الجدار الفاصل بطول 2700 كم الذي يقسم الصحراء الغربية إلى قسمين، ورغم كل الصعوبات والعراقيل، يبقى “هورما” متمسكا بحبه لها، فهي بالنسبة له مشروع زواج وثيق الصلة بالاستفتاء واستقلال البلاد ما يضطره لمحاربة الجدار الذي يمنعه من أن يعيش حبه بشكل كامل والسعي وراء طموحاته وتحقيقها.

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اتفاقية بين المركز الجزائري للسينما ومعهد فنون العرض ومدرسة الفنون الجميلة

زهية. م

وقع المركز الجزائري لتطوير السينما والمعهد العالي لمهن العرض والفنون وكذا المدرسة العليا للفنون الجميلة اتفاقية تعاون ثلاثية ترمي إلى إرساء التعاون الفني وتقديم كافة التسهيلات لطلبة المعاهد المذكورة في مجال الدراسات وخاصة انجاز مذكرات التخرج وأعمال نهاية المشوار الدراسي.

وقد حضر حفل التوقيع الذي تم بقاعة ابن زيدون على هامش العرض الشرفي الأول لفليم أبو ليلى مديرو المؤسسات المعنية.

وذكرت نبيلة رزايق مديرة المركز الجزائري لتطوير السينما أن الاتفاقية تندرج في إطار انفتاح المركز على شركائه وسيعمل المركز بموجب هذه الاتفاقية على إتاحة الفرصة لطلبة المدارس المعنية للاستفادة من خبرة وتجربة مركز العاشور وكذا العتاد الموجود هناك لإنجاز أعمالهم، وسيعمل المركز على مرافقة المواهب الفنية لتحقيق ذاتها.

وفي السياق ذاته، اعتبر مدير معهد مهن فنون العرض لبرج الكيفان محمد بوكراس أن الاتفاقية الموقعة مع المركز الجزائري لتطوير السينما مكسب يضاف إلى سلسلة الاتفاقيات التي وقعت مع عدد من المؤسسات والمدارس، وأضاف بوكراس أن المعهد سيشهد لأول مرة تخرج خمس دفعات بداية من 30 جوان تشمل عدة تخصصات مثل التقاط الصورة والصوت، الإخراج، إدراة الصورة وغيرها وستكلل هذه الدفعات بإنتاج حوالي 8 أفلام قصيرة وعشرة عروض مسرحية، وتعتبر هذه الاتفاقية حسب بوكراس الثامنة من نوعها بعد اتفاقيات عقدت مع التلفزيون والمسرح وغيرها من المؤسسات والمدارس والتي ترمي إلى وضع معهد فنون العرض في إطاره الذي يسمح له بالقيام بمهامه على أكمل وجه.

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بعد رحلة تألق دولية صنفته ضمن أفضل عشرة أفلام عربية

“أبو ليلى” في جولة وطنية عبر 16 ولاية

زهية. م

بعد رحلة تألق دولية منذ خروجه في مهرجان كان 2019 قدم فيلم أبو ليلى لأمين سيدي بومدين عرضه الأول بالجزائر نهاية الأسبوع استعدادا لجولة وطينة عبر 16 ولاية، حيث سيتمكن الجمهور الجزائري من اكتشاف أحد أفضل عشرة أفلام عربية لعام 2019 من خلال 23 شاشة عرض تشمل دور السينما وقاعات العرض من الشمال والجنوب، الشرق والغرب.

يعالج أمين سيدي بومدين في أول تجربة طويلة له بعد الفيلمين القصيرين “الجزيرة” و”غدا الجزائر” تبعات عشرية الدم والدمار على نفسية الجزائريين، لكن حتى وإن كانت أحداث القصة تدور في الجزائر، لكن العمل يقدم رسالة إنسانية، الأمر الذي جعل الفيلم يلقى النجاح والرواج عبر المهرجانات حسب منتجه ياسين بوعزيز.

يتيح الفيلم اكتشاف مرحلة صعبة من تاريخ الجزائر ما تزال تأثيراتها ماثلة إلى اليوم، لكنه أيضا يتيح اكتشاف سحر الصحراء وجمال الجنوب الجزائري الذي كان مسرحا مواتيا للتجريب الذي أطلقه أمين سيدي بومدين من خلال قصة الصديقين س ولطفي في رحلة البحث عن العدالة وتطبيق القصاص. الرحلة تداخل فيها الواقعي بالخيالي وغابت فيها الحواجز بين الذاتي والجماعي بالنسبة لأبطال العمل، حيث الجنون لغة جماعية يتقاسمها الجميع.

وكان الفيلم مقررا عرضه في الجزائر في ابريل 2020 إلا أن الموعد تأخر بسب الحالة الوبائية، حيث نفى المنتج أن يكون الفيلم قد تعرض للرقابة أو المنع في الجزائر.

للإشارة، عرف الفيلم منذ خروجه في مهرجان كان سنة 2019 عدة مشاركات في عدد من المهرجانات وحصد عدة جوائز. وجمع العمل بين عدد من الأسماء على غرار عزوز عبد القادر ومريم مجقان وحسين مختاري وفؤاد ميجيراغا وسليمان بن نواري وإلياس سالم، وقد كلف الفيلم حسب منتجه 700 ألف يورو أي في حدود 14 مليار سنتيم.

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جديد مركز دراسات الوحدة العربية:

الجغرافيا السياسية للطاقة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط

س. ع

صدر حديثا عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب “الجغرافيا السياسية للطاقة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط”، للمؤلفة زهراء عباس هادي.

تحتل منطقة شرق البحر المتوسط مكانةً ذات أهمية استراتيجية كبرى في العالم بسبب موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا)، فتربط بين هذه القارات، وهي أدت وتؤدي دورًا مهمًا في خطوط التجارة العالمية وفي مجال نقل الطاقة إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي جعلها تاريخيًا عرضة للأطماع الخارجية والمشاريع الاستعمارية الهادفة إلى إضعافها والتحكم في موقعها الاستراتيجي ونهب ثرواتها، فزُرع الكيان الصهيوني في قلبها خدمة لهذه المشاريع. وقد تزايدت أهمية هذه المنطقة مع الاكتشافات الجديدة لمصادر الطاقة (النفط والغاز الطبيعي) في المياه العميقة من شرق البحر المتوسط، وخصوصًا في الحوض الشرقي الذي يغطي المناطق البحرية لكلٍّ من سورية ولبنان وفلسطين المحتلة وقبرص، وهي موارد يمكن أن تقدم فرصة تاريخية لبلدان هذا الحوض لكي تحقق قفزة عالية في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية لولا الأزمات السياسية والصراعات العسكرية التي لا تزال تعيشها هذه المنطقة بسبب زرع الكيان الصهيوني في قلبها وما يسببه من أزمات.

يبحث هذا الكتاب في الأهمية الجيوسياسية لاكتشافات موارد جديدة للطاقة، من نفط وغاز طبيعي، في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، والآثار الاقتصادية لهذه الموارد في دول المنطقة وجوارها، أو حتى في الدول الكبرى؛ كما يلقي الضوء في الوقت نفسه على النزاعات التي ترافق اكتشاف هذه الموارد بين بعض الدول بسبب الاحتلال الصهيوني وأطماعه الاستعمارية في المنطقة، أو بسبب نزاعات الحدود في حالات أخرى.