أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 فيفري 2022

حجز 21 ألف قرص مهلوس في خنشلة، وفاة معمر بالجزائر عن 104 سنوات

جديد قضية الفساد بتواطؤ الوالي الأسبق للبرج:

بيع حديقة التسلية بالدينار الرمزي ودون استشارة البلدية

وردة بوجملين

ذكرت مصادر مطلعة على ملف فساد والي برج بوعريريج الأسبق، “ع. م”، رفقة صاحب قائمة “صوت البسطاء”، و15 متهما آخر في القضية، أن المتهم قام ببيع الحديقة بالدينار الرمزي كامتياز استثماري دون استشارة المجلس الشعبي البلدي رغم كونها ملكًا للبلدية.

واستفاد النائب البرلماني الفار إلى الأراضي الفرنسية رفقة زوجاته من الحديقة التي تتربع على مساحة معتبرة بالمدخل الشرقي للولاية، دون وجه حق، بالتواطؤ مع الوالي ومجموعة من المسؤولين على مؤسسات رسمية، بالإضافة إلى موثقين قبل أن يقوم ببيعها لرجل أعمال آخر صاحب مجموعة استثمارية بالولاية.

وقام المستثمر الجديد بإجراء تعديلات وإصلاحات وإضافات من الناحية الجمالية للحديقة “في أي بي”، ما حرم الآلاف من سكان ولاية بأكملها من الدخول إليها لارتفاع تكاليف زيارتها، حيث يشترط دفع 100 دج من أجل الدخول فقط، أما اللعب فلمن استطاع إليه سبيلا، ما جعل الحديقة في أغلب فترات السنة مغلقة بحجة الأشغال.

وبعد انكشاف هذا الفساد والتلاعب، يطالب السكان اليوم الجهات المعنية بالتدخل من أجل إعادتها مجددا للشعب بعد أن حولها الفاسدون إلى ملكية خاصة.

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بناء السفن الكبيرة للصيد في أعالي البحار

م. قورين

أكد سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري، عن وجود تنسيق بين وزارة الموارد المائية ومصالح المؤسسات المصغرة لتشجيع الاستثمار في مجال مزارع السمك في المياه العذبة، وخاصة سمك البلطي الذي يعتبر مستقبل الثروة السمكية في الجزائر، حيث فتحت الدولة مؤخرا المجال لتسويق كميات كبيرة منه من المزارع المتواجدة بجنوب خنشلة وبسكرة باتجاه العاصمة وبأسعار تنافسية، وتم من خلالها كسر الاحتكار وندرة هذه الثورة في أسواق الولايات الساحلية.

وكشف الوزير، خلال لقائه الخميس بالمجتمع المدني بتنس شمال الشلف، عن مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعات المصغرة لمنح قروض للاستثمار في إنتاج هذا النوع من السمك، مشيرا إلى تشجيع المستثمرين للاستثمار في بناء السفن الكبيرة لتمكين الصيادين من الصيد في أعالي البحار، وعلى مسافات بعيدة، للحفاظ على الثروة السمكية عبر الشريط الساحلي، وتدعيم الأسطول البحري بقدرات كافية لضمان تغطية حاجيات السوق من هذه الثورة مستقبلا، والحفاظ على استقرار أسعارها وتنويع منتجاتها.

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تحويل رئيس ديوان بجاية إلى العاصمة

ع. تڤمونت

نُظم، مساء الخميس، بمقر ولاية بجاية، حفل توديع وتكريم على شرف لونيس رمضان، رئيس ديوان ولاية بجاية، الذي تم تحويله إلى ولاية الجزائر العاصمة، وحضر الحفل كل من والي الولاية والأمين العام للولاية والمفتش العام ومدير الإدارة المحلية ومدير التنظيم والشؤون العامة ومدير المواصلات السلكية واللاسلكية إلى جانب موظفي ديوان الوالي والأمانة العامة، وأشاد والي بجاية بالمجهودات التي بذلها لونيس رمضان في خدمة الولاية طيلة توليه هذا المنصب، لاسيما أنه ساهم مساهمة في حل الكثير من القضايا التي تهم المواطن.

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جلسة خمر تنتهي بشجار ومحاولة اعتداء جنسي بتيزي وزو

رانية. م

أدانت محكمة الجنح بتيزي وزو المدعو “ب. ك” بعام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف دج، عن تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض إضرارا بالضحية “ك. أ”، ومن جهته، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو التمس تأييد الحكم المستأنف.

تفاصيل القضية تتمثل حسب ما دار في جلسة المحاكمة، في إقدام المتهم على ضرب الضحية بواسطة آجورة على مستوى الرجل تسببت له في عجز لعدة أيام حسب الشهادة الطبية المحررة من قبل الطبيب الشرعي، وذلك حين نهر المتهم وشخص آخر كانا يتناولان الخمر بالقرب من منزله العائلي وسط القرية التي يقطنون فيها.

المتهم أنكر ما نسب إليه، مؤكدا أن الطرف الثالث في القضية وهو قاصر مثل أمام قاضي الأحداث، هو من اعتدى على الضحية بواسطة الآجورة حين حاول الأخير الاعتداء عليه جنسيا، في حين اشتبك هو معه بالأيدي دفاعا عن نفسه، مستبعدا تسببه في عجز الشاكي، حيث اعترف القاصر عبر جميع مراحل التحقيق وكذا لدى مثوله أمام قاضي الأحداث بقيامه بضرب الضحية مستعملا آجورة كانت في ذات المكان، حين حاول الاعتداء عليه وممارسة الفعل المخل بالحياء، واعترف بتناولهم الخمر في موقع الحادثة.

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فوضى في حركة المرور داخل مدينة الأغواط

الشريـف داودي

تشهد مدينة الأغواط، في الأيام الأخيرة، حالة من الفوضى جراء عمليات التهيئة التي مست الكثير من الشوارع والأحياء، بالموازاة مع انطلاق مشروع تجديد شبكة الصرف الصحي على الطريق الوطني رقم 1 الذي يقطع مدينة الأغواط طولا.

وما زاد الطين بلة هو وضعية الطرقات في غالبية شوارع وأحياء عاصمة الولاية، في ظل الاهتراء الكبير مع كثرة الحفر والممهلات العشوائية التي لا تستجيب لأية معايير، وما زاد الأمر سوءا تعطل إشارات المرور الضوئية، بشكل تسبب كثيرا من الأحيان في عرقلة حركة المرور ونشوب مناوشات بين السائقين الذين يروى كل واحد بأن له أولوية المرور، في ظل تعطل الإشارات الضوئية التي تنظم حركة السيارات داخل المدينة، ويكون المشكل أكثر حدة في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا، على غرار نقطة الدوران قبالة جامعة الأغواط هذه الأيام، بالموازاة مع انطلاق مشروع تجديد أنابيب شبكة الصرف وتهيئة الطريق المهترئة في أحد جوانبها بالقرب من الجامعة، وكذا في مفترق الطرق العلوي بمحاذاة مركز التكوين المهني للإناث وغيرها من الشوارع والجهات الأخرى.

ومن جهة أخرى، دقت منظمة الناقلين بالأغواط، ناقوس الخطر بسبب عدم احترام أصحاب الدراجات النارية لقواعد السلامة المرورية ولإشارات المرور عموما، الأمر الذي تسبب في عدد من حوادث المرور المميتة في السنوات الأخيرة أمام تهور بعض السائقين، ما يتطلب من الجهات الوصية والهيئات المعنية اتخاذ ما يتوجب من إجراءات وتدابير ردعية في هذا الإطار.

وفي ظل ما هو حاصل، بات لزاما على الجهات الوصية التدخل العاجل لتسريع وتيرة إنجاز المشروع على مستوى الطريق الوطني رقم 1 وإصلاح وصيانة الإشارات الضوئية وكذا الطرقات والشوارع من خلال ردم الحفر وإزالة الممهلات العشوائية، وتنظيم حركة المرور بمدينة تتضاعف فيها الكثافة السكانية سنة بعد أخرى، وهي بما هي عليه تعد معبرا استراتيجيا يربط ولايات الجنوب بباقي المناطق الأخرى.

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أزيد من 15 طفلا يعيشون في العراء بالبويرة

رحاب شاوش

تمكن برنامج إيواء الأشخاص المتشردين الذي باشرته مديرية النشاط الاجتماعي بولاية البويرة، منذ بداية موسم الشتاء من إيواء 430 شخص من بينهم 16 طفلا و101 امرأة، وهذا خلال الخرجات الميدانية للجنة المكلفة بهذا العمل الإنساني على مدار أيام البرد، خاصة تلك التي تشهد تقلبات جوية وثلوج، بحثا عن حالات تشرد حتى يتم التكفل بها وتوفير مأوى لها مع وجبات ساخنة ولو لفترة زمنية محددة، فيما تفضل حالات أخرى بقاءها في دور المسننين بشكل دائم، بالإضافة إلى محاولة المصالح المخولة التوسط لدى عائلاتهم لإرجاعهم إلى الدفء المنزلي، كما مكنت مثل هذه الخرجات المماثلة بولاية جيجل من إرجاع شخص متشرد عاش طيلة 12 سنة بشوارعها، إلى أحضان عائلته بولاية البويرة التي ظلت تبحث عنه لسنوات، وهذا بالتنسيق بين مصالح النشاط الاجتماعي بالولايتين من اجل إعادته إلى أحضان أسرته بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمن.

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مقتل شخص في حادث مرور بخنشلة

طارق. م

توفي السيد عمار كريمو البالغ من العمر 45 سنة، صباح أمس متأثرا بإصابته البليغة، التي تعرض لها، خلال حادث مرور خطير، وقع على مستوى منطقة عش لغراب، التابع اقليميا لبلدية ششار بخنشلة، على مستوى الطريق الوطني الرابط بين خنشلة وبسكرة، مرورا ببابار، اثر اصطدام عنيف بين سيارتين كان على متن إحداهما الضحية، وهي تابعة لمؤسسة سونلغاز. والضحية موظف بمؤسسة سونلغاز في ششار، جنوب الولاية، وقد تم تحويل جثة الموظف، إلى مصلحة حفظ الجثث، قبل تشييعها زوالا بمقبرة ششار، بحضور جمع غفير من المواطنين، وأسرة مؤسسة سونلغاز.

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شاحنة تقتل أستاذة أمام ثانويتها بمعسكر

قادة مزيلة

توفيت الخميس أستاذة بثانوية بن قابلية بمدينة تيغنيف في ولاية معسكر في حادث سير، إثر دهسها من قبل شاحنة كانت تمر أمام باب المؤسسة التربوية. وقد توفيت أستاذة الأدب العربي متأثرة بقوة الصدمة، تدخلت الحماية المدنية على الفور ونقلت الأستاذة للمستشفى، غير أنها فارقت الحياة بعد ذلك متأثرة بجروحها البليغة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة.

وقد خلف الحادث حزنا عميقا وسط زملاء وتلاميذ الأستاذة بعد سماعهم النبأ، وتداولت الصفحات الفايسبوكية لمدينة تيغنيف الخبر الذي شغل الرأي العام المحلي على نطاق واسع، وكانت المناسبة الأليمة فرصة لطرح مشكل تجوال مركبات الوزن الثقيل داخل النسيج العمراني لتيغنيف، من قبل عديد المواطنين الذين طالبوا السلطات بمنع استعمال بعض الطرقات، خاصة الثانوية منها لمرور الشاحنات، في ظل وجود طريقين رئيسيين لانحراف الوزن الثقيل، على غرار الطريق إلى اليمين قدوما من معسكر نحو وادي الأبطال، والطريق على اليسار توجها نحو البرج قدوما من عاصمة الولاية، فيما تبقى الطرقات الداخلية للقاطنين في المدينة بحاجة إلى تنظيم، بمنع المرور عبر تلك التي تقع أمام المؤسسات التربوية والمؤسسات المستقبلة للجمهور، والطرقات الضيقة، كما طالب مواطنون بوجوب مراجعة مخطط السير في المدينة، حيث يرى الكثير أن بعض اللافتات لم تأخذ موقعها اللازم، خاصة تلك التي تمنع المرور أو تجيزه أو منع الوقوف والتوقف.

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منقب عن الذهب يقتل رفيقه بالرصاص في إيليزي

معتز روابح

عالجت محكمة الجنايات بإيليزي الخميس، قضية قتل عمدي مع سبق الإصرار، تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2020، وذلك بصحراء منطقة برج الحواس، أين تعرض الضحية إلى طلق ناري من بندقية صيد على مستوى الرأس أرداه قتيلا، حيث قام القاتل بفعلته بوجود شاهدين من جنسية نيجرية كانا يقومان بأعمال الحفر، أين توجه القاتل نحو الضحية وأطلق عليه النار من بندقية الصيد وأرداه قتيلا غارقا في دمائه، قبل أن يلوذ بالفرار.

تصريحات الشاهدين النيجريين أكدت بأن القاتل قام بالجريمة أمام الأول، فيما كان الثاني داخل حفرة التنقيب التي يستخرج منها الحجارة والتراب للبحث عن الذهب، أين سمع الطلق الناري، وفور خروجه وجد الضحية غارقا في دمائه، ليقوم الجاني المفترض الذي كان حاملا سلاحه بتهديدهما ولاذ بالفرار.

المتهم الذي يسكن في مدينة جانت، أنكر الجرم المنسوب إليه، مؤكدا بأنه لا توجد له أي علاقة بالقضية، حيث إنه يعمل في مجال تربية المواشي فقط، ولا ينشط في مجال التنقيب عن الذهب، فيما يتنقل إلى برج الحواس لأن زوجته تنحدر من تلك البلدية التي تبعد عن جانت بنحو 130 كيلومتر، كما أنه يتنقل مرارا وتكرارا إلى مختلف المناطق بالصحراء بحثا عن الكلأ، وهذا ما يتنافى مع تصريحات الشهود خلال التحقيقات، والذين أكدوا بأنه يعمل في مجال الذهب.

المتهم أكد بأنه قبل أيام من يوم الجريمة توجه نحو برج الحواس، أين قام بتوصيل زوجته إلى بين عائلتها، قبل أن يعود إلى جانت في اليوم الموالي، حيث عاد إلى مزاولة حياته العادية في جانت، ونفى بأن يكون قد سمع بوجود أمر بالقبض عنه، أو أن الدرك الوطني قام بتفتيش مسكنه، حيث إنه كان يظن أن ذلك يتعلق بفراره من الخدمة الوطنية، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه في جانفي من قبل مصالح الأمن. النيابة العامة طالبت بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم، وبعد المداولات تم إصدار حكم بسجنه عشر سنوات.

وانطلقت نهاية الأسبوع الماضي، بمجلس قضاء ايليزي، دورة محكمة الجنايات الابتدائية الأولى لسنة 2022، حيث يمثل خلالها 27 متهما ما بين موقوف وفي حالة فرار، وذلك في 13 قضية جنائية مختلفة. وتميزت هذه الدورة بوجود ست قضايا متعلقة بالقتل العمدي، في ارتفاع كبير لعدد قضايا القتل بولاية ايليزي، وهي قضايا القتل التي تعود إلى نشاط التنقيب عن الذهب في الآونة الأخيرة، حيث تشهد مناطق التنقيب عن الذهب خاصة ببرج الحواس، مناوشات شبه يومية بين المنقبين بسبب نزاعهم حول مناطق التنقيب.

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هارب من العدالة يقتل شابا بأم البواقي

جموعي. ل

عاشت مدينة عين البيضاء التابعة لولاية أم البواقي، على وقع فاجعة جريمة قتل بشعة وقعت بحي السلام مغرب أول أمس الخميس، راح ضحيتها شاب، تلقى ضربات بواسطة ساطور وخنجر على مستوى الرأس والبطن، من قبل عصابة إجرامية تتكون من أربعة أشخاص كانوا يتربصون به، وحسب مصادرنا، فقد تم نقل جثة الشاب المغدور مباشرة بعد قتله، بعيدا من مسرح الجريمة وتم رميه بالمنطقة الصناعية بعين البيضاء، وتركوه غارقا في بركة من الدماء.

وقد عرف الحي والمدينة على العموم، استياء كبيرا بعد ارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها الشاب المعروف باستقامته والمحبوب لدى كافة جيرانه، وهو بطال كان قد قدّم ملفه لأجل الحصول على منحة البطالة، كما يقوم بجمع قوت يومه مما يكسبه من الأعمال المؤقتة اليومية، وقد تمكن رجال الشرطة في وقت وجيز فجر أمس الجمعة، من إلقاء القبض على عناصر العصابة، التي يقودها المدعو ز.أ، وهو متابع قضائيا في عدة جرائم ومحكوم عليه بـ10 سنوات سجنا غيابيا، وفار من العدالة في قضية اعتداء بالسلاح الأبيض على مواطنين. وقد شرع في فتح تحقيق لمعرفة أسباب الجريمة، التي يُتداول محليا، بأنها بسبب دين بين الضحية وقائد العصابة.

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انفجار عجلة يقتل شابا بسطيف

سمير مخربش

لقي الخميس، شاب حتفه ببلدية عين الحجر بولاية سطيف، إثر انفجار عجلة كبيرة نسفت وجهه وأردته جثة هامدة.

الضحية يدعى رياض، يبلغ من العمر 39 سنة، ينحدر من بلدية عين لكبيرة، يعمل في محجرة تقع بمنطقة الرمادة ببلدية عين الحجر، أين كان منشغلا بإصلاح عجلة إحدى الآليات التي تستعمل في الحفر. وبعد ما انتهى من نفخ العجلة، انفجرت هذه الأخيرة بطريقة مرعبة في وجهه فأردته قتيلا، إذ من شدة الانفجار نُسف وجه الضحية وزالت منه بعض الأجزاء، وخُلعت عينه من مكانها في مشهد مفزع فارق على إثره الحياة قبل نقله الى مستشفى صروب الخثير بالعلمة. وحسب صهر الضحية السيد ساعد بوسنين الذي كان جد متأثر من الحادث، فإن الضحية شاب خلوق، كان يعول أسرته بهذا العمل، وكان ينوي ادخار مبلغ من المال بغرض إكمال نصف دينه، لكن هذه العجلة الملعونة بخرت كل أحلامه. وقد خلفت وفاة الضحية حيرة كبيرة وسط العائلة التي تأثر أفرادها لهذه النهاية المأساوية، في الوقت الذي مازالت التحقيقات الأمنية جارية حول الحادث، وعن نوعية العجلة التي انفجرت.

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ضابط مزيف يستغل سبعة حسابات إلكترونية للنصب بقسنطينة

عـصام بن منية

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من الإطاحة بشخص ظلّ ينتحل صفة إطار بفرقة البحث والتدخل، للنصب على ضحاياه من الفتيات لإيهامهن بالزواج وقدرته على التوسط لهن للظفر بمنصب عمل. المشتبه فيه تم توقيفه بعد تلقي مصالح الأمن لشكوى رسمية من إحدى الضحايا، بخصوص تعرضها للنصب والاحتيال من طرف شخص يدعي أنه إطار بفرقة البحث والتدخل، بعد ما تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، وعلى إثر ذلك باشر عناصر فرقة البحث والتدخل تحرياتهم وتحقيقاتهم التي مكّنت من الوصول إلى تحديد هوية المشتبه فيه، الذي تم توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق.

وتبين بعد استغلال المعطيات التقنية بناء على إذن بالتفتيش الالكتروني، بأن المشتبه فيه انتحل صفة ضابط بفرقة البحث والتدخل بالأمن منذ مدّة زمنية طويلة، كما كشف التحقيق المعمّق في القضية بأن المشتبه فيه يستغل سبعة حسابات وهمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث كان يتواصل مع الفتيات من مختلف الأعمار، ويستغلهن للنصب عليهن من خلال إيهامهن بالزواج والتوسط لهن للحصول على عمل، وكان يبني ثقتهن فيه على أساس الصفة الوهمية التي انتحلها على أساس أنه إطار بفرقة البحث والتدخل، كما بيّن التحقيق بأن المشتبه فيه كان يضرب لضحاياه من الفتيات من مختلف الأعمار موعدا للالتقاء به بمكان قريب من مقر فرقة البحث والتدخل حتى يعزز ثقتهن فيه، ليقوم بعدها باستغلالهن وسلبهن مبالغ مالية متفاوتة بعد إيهامهن بربط علاقة زواج.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق الابتدائي، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية ضد المشتبه فيه عن تهمة انتحال صفة نظامية ـ على أساس أنه إطار في فرقة البحث والتدخل ـ والنصب. تم تقديمه بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، أين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، فيما لازالت التحقيقات متواصلة بخصوص بعض القضايا المماثلة.

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حجز 21 ألف قرص مهلوس في خنشلة

طارق. م

نجحت قوات الشرطة، بأمن خنشلة، أمس الأول، في ثاني عملية نوعية، من حجز أزيد من 21 ألف قرص مخدر من أخطر الأنواع، وتفكيك شبكة إجرامية، مختصة في ترويج المخدرات والعقاقير النفسية، تنشط ضمن عمل منظم، يمتد إلى ولايات الجنوب الجزائري، حيث ينتظر أن يحال أفراد الشبكة، غدا الأحد أمام نيابة محكمة خنشلة، للنظر في قضيتهم.

وأشار مصدر الشروق اليومي، إلى أن العملية جاءت على خلفية معلومات مؤكدة، بخصوص تورط مجموعة من الاشخاص، في نشاط ترويج المخدرات والمهلوسات، رفقة أشخاص ينحدرون من الجنوب، أين تم اختراق الشبكة، ما مكّن من تحديد هوية المشتبه فيهم، ووسائل تنقلاهم بين الولايات، قبل توقيفهم بإقليم خنشلة، وحجز، ما يزيد عن 21 الف قرص مهلوس من أخطر الانواع، ذات حجم 300 ملغ، وهي ثاني كمية معتبرة، في اقل من يومين، تحجز من قبل الشرطة بخنشلة، بعد حجز 27 الف قرص من ذات النوع، وتوقيف 7 أشخاص ومركبتين تستعملان في التنقل.

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حجز 84 قرصا مهلوسا بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية تمنراست، نهاية الأسبوع المنصرم، من توقيف 02 شخصين يبلغان من العمر 29 سنة، لتورطهما في قضية حيازة المؤثرات العقلية من نوع ”بريقابلين” والمخدرات الصلبة ”ليكستازي” لغرض المتاجرة، قدرت كميتها بـ 84 قرص.

العملية تمت على إثر معلومات واردة مفادها وجود شخص يقيم بأحد أحياء تمنراست يستغل مسكنه في الاتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات، وبعد استغلال المعلومات المتحصل عليها باشرت عناصر الشرطة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه على متن سيارته وضبط بحوزته على 04 أقراص من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي من عائدات الترويج، وبالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تمنراست تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه، حيث كانت النتيجة إيجابية، وتم توقيف شخص مشتبه فيه ثاني بداخل المسكن وحجز 80 قرص من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة أي بمجموع 84 قرص، وعليه تم تحويل المحجوزات والأطراف إلى المقر وفتح تحقيق في القضية.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حق كل طرف في القضية عقوبة 05 سنوات نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 دج لكل واحد منهما مع الإيداع.

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أكاديميون يناقشون راهن وآفاق التكوين الفني

محمود بن شعبان

يحتضن المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري ببرج الكيفان، يومي 09 و10 مارس المقبل، منتدى حول مسارات التكوين الفني تحت شعار “الراهن والآفاق”. وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح المصادف لـ 27 مارس، بمشاركة أساتذة ومختصين في عالم الفن الرابع.

وسيتناول المنتدى خلال يومين العديد من المحاور، على غرار “التكوين الفني في الجزائر بين الواقع والمأمول”، الذي سيتطرق إلى تاريخ التكوين في الجزائر من خلال عرض متابعات وقراءات في المسار التاريخي للتكوين وقراءة في برامج التكوين بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، بالإضافة إلى التكوين الفني في أقسام الفنون: رؤية من الداخل ومقارنات بين برامج التكوين بالجزائر والتجارب العربية والأجنبية، فيما يتضمن المحور الثاني الذي سيتطرق إلى “دور التكوين الفني في التنمية الثقافية والاقتصادية”، دور التكوين الفني في تحقيق تنمية سوسيو- ثقافية واقتصادية، لإتاحة تكوين يراعي متطلبات الحياة الثقافية ومشاريع الاقتصاد ورصد العلاقة بين المؤسسات الثقافية ومؤسسات التكوين.

ويأتي تنظيم المنتدى لتسليط الضوء على التكوين المتخصص الذي يعد أحد المدخلات الأساسية للوصول إلى المهنية والاحترافية، خاصة بعد التحولات الثقافية والاقتصادية الكبيرة التي فرضت على أي أداء في أي مجال من المجالات، أن يكون صناعة تخضع لشروط ومعايير إنتاجية معينة لا يمكن تحصيلها إلا بالتكوين، خاصة أن فنون العرض والسمعي البصري لا تستثنى من هذه القاعدة، إذ لها معاييرها البيداغوجية التي تتناسب وطبيعتها الفنية والجمالية الواجب تحقيقها، إضافة إلى دور التكوين المتخصص الذي يعد مرحلة يُفتَرض أن تتلو مرحلة التكوين العام، التي فرضت على المختصين رصد موقع الفن عموما وفنون العرض والسمعي البصري خصوصا من المناهج والبرامج الدراسية للتلاميذ والطلبة في المؤسسات التربوية والجامعية والشبانية، لمعرفة إلى أي مدى يتعاطى الأبناء القيم الفنية والجمالية، لتقديم اقتراحات علمية أكاديمية تساعد الجهات الوصية على تقنين هذا التخصص في المؤسسات التربوية وغيرها ووضعه على السكة الصحيحة. وهذا في خضم الاستراتيجية الوطنية الجديدة التي تبنتها الدولة لإدماج الفنون في الشأن العام وجعلها قيمة مضافة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا، على غرار إدراج بكالوريا فنية في التربية الوطنية.

ويهدف المنتدى إلى تثمين الدور الذي يلعبه الفن في تكوين شخصية الإنسان والمواطن وتهذيب سلوكياته وترقية ذوقه وتجميل رؤيته للحياة والعالم، بالإضافة إلى بلورة آليات متابعة الفعل الفني ومد جسور التبادل بين مؤسسة التكوين ومؤسسة احتضان الفعل الثقافي وكذا تعزيز التبادل بين مختلف الأقسام والمعاهد الفنية وتقوية العلاقة بينها، وجعل هذا المنتدى فضاءً لالتقاء ممثلي هذه الهيئات لتبادل الخبرات والتجارب،كما يهدف المنتدى إلى تشجيع التواصل بين الباحثين والأكاديميين والطلبة في مجال الفنون وفنون العرض والسمعي البصري، من أجل مناقشة أهم الطرائق الجديدة والمناهج المستحدثة في تدريس هذه الفنون، إلى جانب إبراز دور الفنون والمساهمة في تحقيق تنمية سوسيو اقتصادية بغية الوصول بالمجتمع إلى أعلى درجات الوعي والتقدم وتعزيز وظيفة الفن في المؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية فنيا ومهنيا والتأسيس لمتلقي فكري دوري يعنى بدراسة ومتابعة التكوين الفني وعلاقته بالواقع الفني والثقافي بالجزائر، بالإضافة إلى تأسيس مركز توثيق للدراسات في فنون العرض والسمعي البصري.

وسيشارك في تأطير الملتقى الذي سيحتضنه المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري ببرج الكيفان، كل من الدكتور محمد بوكراس الذي سيترأس الملتقى، إلى جانب رئيس اللجنة العلمية، الدكتور نور الدين عمرون والأستاذ إبراهيم نوال بصفته منسقا للملتقى والأستاذ رابح هوادف كمسؤول للتوثيق والإعلام، فيما تتشكل اللجنة العلمية من الأساتذة بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري الدكاترة حبيب بوخليفة، سامية بوثلجة،كمال جايب، سمية بن عبد ربو، وسيلة كناي، إلى جانب عضوية الدكتور عبد الحميد علاوي من جامعة الجزائر والدكتورة جميلة مصطفى الزقاي من المركز الجامعي لتيبازة والدكتور لخضر منصوري من جامعة وهران، الدكتور دريس قرقورة من جامعة سيدي بلعباس، الدكتورة ليلى بن عائشة من جامعة سطيف، الدكتور عيسى راس الماء من جامعة وهران والدكتور حبيب سوالمي من جامعة تلمسان.

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مولوجي تمدد مدة معرض الكتاب بيوم

ز. م

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون الجديدة، صورية مولوجي، عن تدابير جديدة ذات علاقة بالصالون الدولي للكتاب، في طبعته 25 المزمع إطلاقها في 24 من شهر مارس.

في أول قرار اتخذته مولوجي بعد تسلمها لمهامها على رأس الوزارة قامت الوزيرة الجديدة بإضافة يوم واحد وتمديد مدة الصالون من الخميس 24 مارس إلى الجمعة 01 أفريل 2022، وذلك “بهدف السماح للجمهور لاسيما المتمدرسين بزيارة المعرض، خلال يوم الجمعة.” وفقا لبيان وزارة الثقافة

وأوضح البيان ذاته أن الوزيرة قررت استحداث جملة من التدابير من أجل ضمان نجاح التظاهرة، منها “وضع منصة رقمية تتيح الزيارات الافتراضية للمعرض مع إمكانية شراء الكتب عن بعد، بهدف عصرنة هذه التظاهرة وتوفير خدمات رقمية جديدة يستفيد منها كل من لم يستطيع التنقل إلى فضاءات المعرض، وإتاحة الفرصة لجميع الجزائريين تشجيعا للمقروئية.”

هذا فضلا عن فتح الفضاءات العمومية لاحتضان النشاطات ذات العلاقة بالكتاب”من خلال شبكة المكتبات العمومية عبر كل ولايات الوطن، والمكتبات المتنقلة، وتنشيط ورشات للقراءة ومسابقات بين الأطفال والشباب، تحت شعار “الكتاب في الشارع”. وفي ذات الاتجاه، قررت مولوجي استحداث “فضاءات داخل المعرض مخصص للراغبين في مقايضة كتبهم المستعملة أو إهدائها، لتشجيع هذا النوع من السلوكيات الحضارية في أوساط الجمهور.”

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الباحث بلعقروز يستدعي الأخلاق لعلاج الفكر والنَّفْس

س. ع

صدر حديثا كتاب “الاتصاف بالتفلسف.. التربية الفكرية ومسالك المنهج” للباحث الجزائري الدكتور عبد الرزاق بلعقروز، أستاذ فلسفة القيم والمعرفة في جامعة “سطيف2 “، عن مركز نهوض.

وجاء في نبذة الكتاب أنّ الحضارة الغربية المعاصرة تعاني اختلالًا عميقًا في فلسفة القيم والأخلاق، فقد سادت مجتمعاتها المنظورات الأداتية والنفعية والوضعية، التي فصلت بين الأخلاق وأحكام القيمة، وبين العلم الموضوعي والعقل العملي، حتى صار العقل والقلب مجالَيْن منفصلين أشدَّ الانفصال، وصار عصرنا يُوصَف بعصر “ما بعد الأخلاق”.

وعلى الرغم من نموّ الفلسفات الأخلاقية وتنوّع نماذجها (الاعتراف والتواصل والتسامح)، فإنها أخفقت في معالجة الأمراض الاجتماعية للإنسان الحديث، بل إن تكاثر هذه النماذج دليلٌ على عمق هذه الأزمة الأخلاقية، وعلى الحاجة الملحَّة لتطوير نموذج أخلاقيّ بديل لا يفصل بين الإيمان والعمل، ولا بين القلب والعقل والروح، فالذاتية الإنسانية لا تتقوَّم إلَّا بتكامل مَلَكَاتها وقواها.

لذلك يتناول هذا الكتاب مباحث “التربية الفكرية”، ويستدعي المعاني الروحية النافعة لعلاج أمراض الفكر والنَّفْس، مستهدفًا تزكية النَّفْس وتحريرها من الصوارف التي تعيق كمال الاستعداد العقلي والفكري للإنسان فردًا ومجتمعًا.

وفي هذا المسعى الجليل، يرسم الكتاب مسالكَ المنهج الضرورية لمعالجة أسئلة الفلسفة الأخلاقية، وأثر ذلك في تعيين منزلة الإنسان في هذا العالم.

وما الغرض من هذا الكتاب إلَّا الأخذ بهذه الرُّؤية إلى نطاق الأسئلة العملية التي تستلزم استصفاء في الأخلاق واستكدادًا في الفكر بوصفها القيم التَّحتية التي يستنير بها المنهج. وإذ تَقَرَّرَ هذا، فإن روح هذا الكتاب تتخيّر أن تحاور السُّؤالات التَّالية: كيف نَستفيد من الأخلاق لأجل تلطيف التَّفكير وإنمائه وتحريره من الصَّوارف النَّفسية والثقافية والفكرية العائقة عن تحقيق أقصى مطالب التَّربية الفكرية؟ أيُّ المناهج هي الأنسب كي ينتقل العقل من طور استقبال المضامين الفلسفية إلى طور إجادة آلياتها؟ أو مِن السُكون في استعمال المقولات الفلسفية إلى حركة الدُّربة عليها والإتيان بما يماثلها أو يضاهيها؟ ما هي الوسائل العقلية والسُّلوكية لتخليق الذّات؟ وكيف تَصِير المعاني الرُّوحية واقعًا تربويًّا وفعلًا اجتماعيًّا؟ لماذا لم تَقْدر النَّماذج الأخْلاقية السَّائدة على رفع الأمراض الاجتماعية للحضارة الإنسانية؟ وما دلالة الاختلاف بين مفاهيمها؟ وما منزلة النّظام الأخلاقي ضمن إرادة النّهوض والقيام من جديد؟ وهل ثمَّ نظام أخلاقي يقدر على الانعتاق من ثقافة ما بعد الأخلاق؟

وعليه يتراءى للكاتب -إذن- مسألة الدَّور المنهجي المتداخل لأخلاق الفكر والمنهج العلمي، وفلسفة الفعل والنّقد النَّماذجي والانتساب إلى الإيمان والذكاء الأخلاقي لأجل الإجابة عن أسئلة العقل العملي المعاصر، وهي إجابات منهجية في روحها، بمعنى أنها لا تكتفي باستثبات التربية الفكرية، بل ترسم السُّبل نحو تحصيلها، ولا تحزن على فوات التَّفلسف الإبداعي، إنما تأخذ باليد نحو استملاك قوانينه، ولا تتحسّر على الانفصال بين الأمر الأخلاقي والواقع، بل تخطُّ طريقًا للرياضة الرُّوحية من أجل تحويل مكارم الأخلاق إلى سُلوك قَلبِي وقَالَبي؛ وهكذا بقية أفكار الكتاب، على حد تعبير صاحبه.

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جامع الزيتونة.. منارة علمية وصرح تعليمي وإصلاحي

قادة مزيلة

يعتبر جامع الزيتونة الواقع بحي بابا علي العتيق بأعالي مدينة معسكر، منارة علمية وصرحا تعليميا وإصلاحيا بامتياز، وهي وظيفة دأب عليها منذ نشأته قبل قرون من الزمن، ولا يزال محافظا عليها، رغم تقدم السنين وتغير الأجيال.

جامع الزيتونة الذي أخذ اسمه من شجرتي زيتون يقارب سنهما القرنين من الزمن، حيث تشغلان حيزا هاما من مساحة فنائه، وغرستا قبل بناء الجامع، على حد قول بن يسعد بصافي أحد طلبة هذا الجامع خلال أربعينيات القرن الماضي، ولا يزال يتردد عليه إلى يومنا هذا، حيث أشار إلى أن شجرتي الزيتون توجدان بهذا المكان منذ حوالي قرنين، ومع مرور السنين تم اتخاذهما كمعلم للالتقاء والمواعدة، خاصة بالنسبة للرحل والوافدين من الولايات المجاورة والصحراء، إلى أن تم الاتفاق على بناء المسجد واتخاذه منارة علم وإشعاع اجتماعي إصلاحي على مدار الزمن.

وتعاقب على تسيير وإمامة وتعليم القرآن به الكثير من المشايخ والمعلمين، أبرزهم الشيخ بلقرد الذي تخرج على يديه المئات من حفظة القرآن.

وأضاف محدثنا أنه كان لجامع الزيتونة قبل الاستقلال دورا مهما في صناعة الأبطال وتخريج المجاهدين، حيث التحق ما لا يقل عن 120 طالبا للقرآن بالجبال للحرب ضد الاستعمار الفرنسي، وكثيرة هي الحالات التي كان يلجأ فيها الطلبة الثوار للجامع للاحتماء به عند ملاحقتهم من قبل الجيش الفرنسي.

ويتولى مشايخ الجامع والكبار المترددون عليه مهام الوعظ والإرشاد وتحفيظ القرآن والصلح بين الناس عند خصوماتهم، ويتلقى العشرات من الطلبة القرآن الكريم على يد الشيخ قادة حبوس الذي يتولى تسيير شؤون الجامع، حيث يوجد منهم المسافرون الذين يتخذون من قاعة الجامع مكانا للمبيت لهم، وفيه يعدون مأكلهم ومشربهم.

وقال توفيق بركان وهو طالب مسافر، إنه قدم من ولاية ميلة لتلقي العلم والقرآن لما سمع وعلم عن جامع الزيتونة، حيث يحفظ 32 حزبا من القرآن الكريم بعدما قضى مدة عامين من الزمن، كما أن ثمة طلبة مقيمين يفدون إلى الجامع لحفظ القرآن خاصة خلال فترات انقطاعهم عن الدراسة في المؤسسات التعليمية والعطل، ويتولى محسنون توفير احتياجات جامع الزيتونة خاصة ما تعلق بالمواد الغذائية وكل ما ارتبط بحاجة الطلبة.

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معاناة صادمة لأطفال السرطان بغليزان

ناصر بلقاسم

كشفت خيرة عدة عبو، رئيسة جمعية سند لمساعدة مرضى السرطان بولاية غليزان، في حديثها إلى “الشروق”، عن معاناة الأطفال المصابين بالأورام السرطانية بالولاية، الذين يتعذبون يوميا، بسبب غياب مركز خاص بهم لمتابعة العلاج، حيث يجبرون على التنقل اليومي إلى مستشفى “الأمير عبد القادر” بمسرغين غرب وهران الذي يمثل، بحسب الجمعية، بصيص الأمل لعلاج العديد من المصابين بالسرطان، حيث يقصده الأطفال المرضى من ولايات بعيدة، بحثا عن فرصة للعلاج، خاصة ما تعلّق منه بالعلاج الإشعاعي، وما زاد معاناة المرضى وأوليائهم، مصاريف التنقل لكون أغلب العائلات ضعيفة الدخل، وتقطن بالمناطق النائية.

وناشدت رئيسة جمعية “سند” السلطات العليا في البلاد إنقاذ أرواح الأطفال مرضى السرطان من الموت المحدِق بهم في أي لحظة، في غياب التكفل الطبي بهم، وانعدام الوسائل الطبية لإجراء الفحوصات، ومخابر التحاليل الخاصة بهذه الفئة التي تعاني في صمت، رغم المناشدات والتوسلات للجهات المعنية، دون أن تلقى الآذان المصغية، ليبقى أطفال غليزان يكابدون مرارة المرض الذي نخر جسدهم الضعيف، ما أدى بأوليائهم إلى الاستنجاد بالجهات الوصية، قصد التكفل بأبنائهم الذين حرم أغلبهم مزاولة الدراسة، بسبب مضاعفات هذا المرض.

وأشارت المتحدثة إلى حالتين مستعصيتين لطفلين، أحدهما والده في السجن، والأخر والده طرد من عمله لدى أحد الخواص، وقالت إن جمعيتها تتكفل بثمانية أطفال وتنقلهم للمستشفى، نظرا لغياب مركز طبي لمتابعة هذه الشريحة، بالإضافة إلى معاناة أخرى تتمثل في نقص الصفائح الدموية بسبب قلة المتبرعين، وغياب مخابر تحليل، والفحص بالأشعة بالأخص “إيارام”.

من جهتها، تسعى جمعية “وين نلقى” الكائن مقرها بوادي ارهيو، إلى التكفل بهؤلاء الأطفال حسب الإمكانيات المتاحة، وهذا من خلال القيام برحلات العلاج نحو مستشفيات وهران، تيزي وزو، والجزائر العاصمة، بواسطة سيارتين، تم اقتناؤهما عن طريق تبرّعات المحسنين، لكنهما لا تلبيان حاجيات الأطفال المرضى المتزايدين من سنة لأخرى، وأصبحت هاتان السيارتان تقطعان مسافات طويلة تفوق 5000 كلم يوميا، بالإضافة لكثرة الضغط عليهما، وقامت الجمعية بحملة جمع التبرعات لاقتناء سيارة ذات 09 مقاعد، أين استطاعت بفضل المحسنين جمع أكثر من 420 مليون في انتظار الحصول على باقي المبلغ.

كما تتكفل الجمعية بالحالات الاجتماعية من خلال مرافقة طبية كاملة، حيث تم التكفل بـ 283 وصفة تكفل جزئي أو كلي، خلال شهر جانفي 2022، والتكفل بحاجيات 70 طفلا مريضا، وفحوصات 21 مريضا.

وتبقى معاناة هذه الفئة متواصلة حيث تعرف قصصا صادمة ومن ذلك ما يعيشه البطل علي، البالغ من العمر 14 سنة، المصاب بالورم السرطاني، الذي كان يتنقل عن الطريق “ستوب”، ويقطع مسافة 140 كلم مع والده عبر شاحنات نقل البضائع للوصول للمستشفى، والبطل إبراهيم الذي لا يتجاوز 04 سنوات، المصاب بسرطان الكلى، يخرج من الساعة الخامسة صباحا مشيا على الأقدام من أجل الوصول لأقرب نقطة من الطريق المعبد لعله يجد من يوصله إلى المدينة ثم إلى للمستشفى الذي يصله متأخرا عن الموعد، مما يضطره للمبيت في مصلى المستشفى إلى صباح اليوم التالي لأخذ العلاج، وكذا البطلة أسماء ذات 09 سنوات، التي تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، بسبب طلاق والدتها..

ويبقى أمل المرضى الوحيد هو تدخل رئيس الجمهورية للتكفل الفعلي بهم عن طريق بناء مركز طبي خاص بأطفال السرطان بولاية غليزان.

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طبيبة تساعد حاملا على الولادة داخل حافلة بالمسيلة

أحمد. ق

وضعت، ليلة الخميس، امرأة حامل جنينها على متن حافلة، جنوب المسيلة، حسب ما علمته الشروق من مصالح الحماية المدنية.

واستنادً إلى ذات المصدر، فإن المعنية التي كانت على متن حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين ولايتي الجزائر العاصمة وبسكرة، اشتد عليها الألم والمخاض، مما تطلب تدخل طبيبة كانت على متن نفس الرحلة، حيث قامت بمساعدتها على وضع مولودها الجديد من جنس ذكر، بعد الاستعانة بتجهيزات ووسائل ومعدات الوحدة الثانوية للحماية المدنية في بن سرور، عقب تلقي بلاغ يفيد وجود حامل على وشك الولادة وبحاجة إلى المساعدة على محور الطريق الوطني رقم 46 في حدود الساعة التاسعة والربع.

وبالنظر إلى وضعيتها وبعد أقرب الهياكل الاستشفائية، وفي ظل تواجد الطبيبة التي كان لها الفضل في ذلك، تم فيما بعد نقل الأم وجنينها على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى بن خناثة الدواجي الواقع في بن سرور، في ظروف صحية جيدة وذلك لاستكمال العلاج.

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عصابة سرقة المركبات والدراجات في قبضة الأمن بالمسيلة

ق. م

أطاح عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بوسعادة بالمسيلة، بعصابة أشرار تتكون من 5 أفراد تحترف سرقة المركبات والدراجات النارية، باستعمال وسائل وأدوات يدوية وإلكترونية، مع حجز معدات يدوية وإلكترونية تستعمل في سرقة المركبات، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء، حسب بيان لمصالح الشرطة.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات مفادها وجود جماعة أشرار ينحدر أفرادها من إحدى الولايات المجاورة يترصّدون المركبات والدراجات النارية لأجل سرقتها، وهو الأمر الذي أثار مخاوف المواطنين ليتم على إثر ذلك وضع خطة عمل مكنت من الإطاحة بأفراد هذه الشبكة وحجز المعدات المذكورة والمركبة المستعملة.

وبمواصلة التحقيقات وبتفتيش مساكن المشتبه فيهم بعد الحصول على إذن من النيابة عثر بداخل أحدها على دراجة نارية مسروقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حق 4 منهم أمر إيداع رهن الحبس بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل ببوسعادة، فيما وضع الخامس تحت الرقابة القضائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنايات سرقات المركبات بتوافر ظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة ذات محرك والمشاركة وعدم التبليغ عن جناية يعلم بحصولها وحمل سلاح أبيض محظور دون مقتضى شرعي.

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في حادثة نادرة وقعت بين العاصمة وبسكرة

تذاكر مجانية مدى الحياة لمسافرة وضعت مولودها في حافلة

م. عبد الرحمان

قررت إحدى المؤسسات الخاصة لنقل المسافرين بولاية بسكرة، مع نهاية الأسبوع، منح تذكرتين للنقل المجاني وصالحة مدى الحياة على متن جميع حافلاتها، وذلك لفائدة سيدة عشرينية شاء قدرها أن تضع مولودها الجديد ليلة الأربعاء وبنجاح داخل إحدى الحافلات التابعة لهذه المؤسسة والعاملة بين ولايتي الجزائر وبسكرة.

وحسب مسؤولي هذه المؤسسة الخاصة بنقل المسافرين، فإنّ هذه السيدة تنحدر من ولاية بسكرة، وقد كانت رفقة زوجها عائدة من العاصمة إلى منزل والديها بعاصمة الزيبان، حيث كانت رغبتها في أن تضع مولودها الأول بمسقط رأسها وبين عائلتها، وفي الطريق وبعد قطع عدة كيلومترات عن بوسعادة باتجاه بسكرة، شعرت هذه السيدة بألم الولادة، ثم اشتد عليها المخاض تدريجيا، وقبل الوصول إلى مدينة بن سرور على محور الطريق الوطني 46 أخبرت تلك السيدة سائق الحافلة بالأمر، فاضطر إلى التوقف فورا، والاستنجاد بالحماية المدنية عبر الهاتف.

ولحسن الصدف، فإنّ مسافرة من بين المسافرات كانت طبيبة مختصة في الولادة، لتتقدم وتفحص تلك المرأة، ليتبين لها أن الأمر يتعلق بساعة ولادة أكيدة، لتطلب من جميع الركاب الرجال النزول، وتبقى الطبيبة مع تلك السيدة تحسبا لأي طارئ، وفجأة بدأت عملية الوضع، لتجد الطبيبة نفسها أمام حالة تدخل إجباري خوفا على صحة المرأة وصغيرها، وباقتدار تتمكن تلك الطبيبة من إنجاح عملية التوليد وقطع الحبل السري بنجاح، ودون مضاعفات أو خطر، وسط زغاريد النسوة المسافرات، وفرحة الزوج وكل المسافرين الذين بقوا يراقبون الوضع من بعيد مع الدعاء والترقب.

وبوصول سيارة الحماية المدنية من أقرب مكان توقفت فيه الحافلة، كانت تلك السيدة قد وضعت مولودها بسلام وصحة، ليتم نقلها ومولودها إلى أقرب مستشفى بمدينة بن سرور، لتكون هذه الولادة فريدة من نوعها في الجزائر، باعتبار أن الأمر يتعلق بولادة على متن حافلة. ولأن الفرحة كانت عارمة، والعملية تمت بنجاح باهر، قرر مسؤولو مؤسسة النقل المالكة للحافلة وفور إبلاغهم، إهداء تلك المرأة ومولودها الذكر تذكرتين للسفر مجانيتين ومدى الحياة في التفاتة لقيت هي الأخرى التقدير والثناء.

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وفاة معمر بالجزائر عن 104 سنوات

توفيق. ب

توفي، الخميس، أحد أكبر المعمّرين بالجزائر، ويتعلق الأمر بالمدعو “بوشعلال محند أمزيان” عن عمر ناهز 104 سنوات، في تدارث مقران ببلدية تيمزريت بولاية بجاية. الفقيد من مواليد سنة 1917 بتدارث مقران في بلدية تيمزريت، شهد طيلة حياته وتعاقب الكثير من الأحداث وعاصر عدة أجيال، وواصل حياته من دون أن يعاني من أي مرض، وعن السر في ذلك، يقول أفراد عائلته أنه طيلة حياته كان يتناول طعاما طبيعيا 100 بالمائة حتى أنه رفض تبليط أرضية الغرفة وفضل إبقاءها ترابية. وكان الفقيد محند أمزيان لا يترك الدعاء للجزائر وشعبها وان يحميهم الله من كل مكروه، وقد ووري الفقيد الثرى أمس بمقبرة تدارث مقران مخلفا أكثر من 300 حفيد.

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تفكيك عصابة لتزوير العملة بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، أول أمس، من تفكيك عصابة إجرامية مختصة في تزوير الأوراق النقدية وطرحها للتداول في السوق بالجهة الشرقية لولاية تيبازة وحجزت لديها أكثر من ستة ملايين سنتيم مزورة ووسائل وتجهيزات عمليات التزوير .

العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بفوكة في ولاية تيبازة، مفادها قيام شخصين بطرح عملة وطنية مزورة للتداول على مستوى الجهة الشرقية لولاية، حيث قامت الفرقة بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية من اجل الإطاحة بهم، وبعد تحقيقات معمقة وترصد المشتبه فيهم، تم تحديد هويتهم وإيقاف 4 أشخاص في العشرينات من العمر ينحدرون من ولاية تيبازة وبحوزتهم أوراق نقدية مزورة، وبالتنسيق مع النيابة المختصة وبعد تفتيش مساكن المشتبه فيهم تم حجز 62 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج ومُعدات بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية .