أخبار الجزائر ليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022

حجز قرابة 57 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع بالمسيلة، مصرع شاب في حادث سير بالجلفة

الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب بضائع أجنبية بتيبازة

ب. بوجمعة

تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة بالتنسيق مع المفرزة الخاصة للتدخل للدرك الوطني، من الإطاحة بشبكة مختصة في تهريب البضائع الأجنبية وحجزت كمية من السلع بقيمة 3 ملايير سنتيم وتوقيف ثلاثة أشخاص ينتمون لشبكة دولية مختصة في التهريب.

حيثيات هذه القضية تعود إلى ورود معلومات لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة تنشط عبر إقليم بلدية القليعة، تقوم باستقبال شحن مشبوهة بإحدى الحظائر الواقعة بمنطقة النشاطات بالقليعة، على إثرها تم وضع خطة محكمة لأفراد الفصيلة بتدعيم من أفراد المفرزة الخاصة للتدخل الذين رصدوا قدوم سيارة سياحية باتجاه الحظيرة، متبوعة بشاحنة تبدو مقطورتها محملة بشحنة من الرمل الموجه للبناء.

وفور دخول الشاحنة إلى الحظيرة تمت مداهمتها وإخضاعها للتفتيش الدقيق، حيث تم العثور على علب كرتونية مموهة بإحكام تحت شحنة الرمل تحتوي على سخانات للتدفئة المركزية أجنبية الصنع يبلغ عددها 202 وحدة، بالإضافة إلى لواحقها المتمثلة في مشعاع التدفئة بعدد يقدر بـ35 وحدة و15 أنبوب تهوية مزود بمصفاة.

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وزير الاتصال من قسنطينة

الصحافيون مطالبون بمواصلة إنجاز تغطيتهم للقمة العربية

س.ع

عاد وزير الاتصال السيد محمد بوسليماني، خلال زيارته إلى قسنطينة التي دامت يومين، إلى تثمين ما قام به الصحافيون خلال تغطيتهم الاحترافية للقمة العربية والمساهمة في نجاحها. وزير الاتصال الذي خصّ مؤسسات إعلامية عمومية بالزيارة من مكتوبة ومسموعة ومرئية إضافة إلى مطبعة الشرق للصحف المتواجدة بحي بومرزوق بقسنطينة، قال من مقر جريدة النصر، بأن الصحافي هو مواطن قبل أن يكون ممتهنا لمهنة الإعلام، لأجل ذلك هو مطالب بالدفاع عن بلاده من الهجمات السيبرانية الحقودة والمركزة، وهو متمكن من دحر مثل هذه الهجمات. وبقدر ما يُثمن الصحافي الإنجازات الديبلوماسية والسياسية وفي جميع المجالات التي تحققها الجزائر في الفترة الأخيرة، بقدر ما هو مطالب بالدفاع عن البلاد، لأن هذه الإنجازات المهمة، صارت تزعج بعض الأطراف التي تحاول النيل من المعنويات والتشكيك، في كل شيء وتجلى ذلك في الحملات العدائية الشرسة في الأشهر الأخيرة.

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حجز قرابة 57 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع بالمسيلة

أحمد. ق

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيلة من حجز قرابة 57 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع، مع توقيف شخص تورط في عملية تهريبها، وفق ما أفاد به بيان صادر عن خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن المسيلة.

وهي القضية التي تعود وقائعها، على إثر معلومات وردت إلى المصلحة، مفادها قيام شخص بتهريب كمية معتبرة من السجائر الأجنبية الصنع، على متن مركبة نفعية، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيه على متن ذات المركبة وحجز الكمية التي تقدر بـ56 ألفا و700 علبة، عثر عليها مخبأة داخل مركبة، ليتم بعد استيفاء إجراءات التحقيق تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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إشارات ببعث قاعة “زينيت” في ضواحي مدينة باتنة

طاهر حليسي

أشارت معلومات متواترة من عاصمة الأوراس بباتنة، بأن مشروع قاعة الزينيت، يمكن بعثها من جديد، بعد تجميد إنجازها ضمن حزمة من المشاريع التي مستها عملية التراجع في عام 2016 بعد تراجع مداخيل المحروقات، حيث أعلن عام 2014 عن إنجاز عدة قاعات زينيت بالتراب الجزائري، من بينها قاعتان بقسنطينة وأخرى بباتنة، غير أن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية كانت دافعا لإنشاء الزينيت في وقت تعطلت فيه المشاريع الأخرى لأسباب مالية بحتة.

وكانت قاعة زينيت ولاية باتنة قد تقرر انشاؤها في ضاحية باتنة وفق خيارين هما منطقة باركافوراج لوجود مساحات شاسعة قرب القطب العمراني عدل، أو في منطقة أخرى قرب لامبيريدي أو فسديس، بما أنه يراعي أن تكون هذه القاعات في مشارف المدن على ألا تخرج من المحيط العمراني والحضري، لارتباطها بالنقل اللازم وسهولة الوصول إليها.

وبينت دراسات أولية أنها تتسع لزهاء 6000 مقعد مجهزة بأحدث التقنيات الصوتية، ويمكنها استيعاب واحتضان التظاهرات الفنية والسينمائية الكبرى، على غرار المهرجان الدولي إيمدغاسن في ظل افتقار الولاية المليونية لقاعات كبرى وقدم المرافق الأخرى مثل المسرح الجهوي وكذا دار الثقافة المنشأة في السبعينيات، التي تعد تلبي احتياجات السكان الثقافية والفنية، فيما تحتاج دار الثقافة بدورها لمشروع توسعة وعصرنة، في وقت يبدو فيه ضروريا التفكير في إنشاء مسرح جديد وحديث في ظل اهتراء المسرح الجهوي المشيد في عام 1899، الذي يعاني من تشققات وترهلات أثرت على الجدر والسقف وسببت تسربات مائية، ما بات يفرض التفكير في إنشاء مرفق جديد وعصري مثل الذي أقيم قبل عدة سنوات بولاية تيزي وزو، المتوفر على عتاد سمعي وبصري متطور وركح متحرك يستجيب لمعايير المسارح العالمية.

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الجزائر تتوج بالمرتبة الأولى وأجانب يشيدون بمستواهم العالي

محمود بن شعبان

توجت الجزائر بالمرتبة الأولى ضمن منافسات المسابقة الدولية للمهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة في دورته 12، الذي اختتمت فعالياته أول أمس بمركز الدراسات الأندلسية بولاية تلمسان، وسط حضور أزيد من 80 مبدعا ممثلا لتسع دول رائدة في فن الزخرفة والمنمنمات.

وأسفرت المسابقة الدولية عن تتويج الفنان جيلالي ڨرين، من الجزائر، بالجائزة الأولى، المقدرة بـ 300 ألف دينار، فيما عادت المرتبة الثانية للباكستاني سيد عبد العرفان بجائزة مالية قيمتها 200 ألف دينار، أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الفنانة الجزائرية هدى ماليك، التي تحصلت على جائزة مالية مقدرة بـ 100 ألف دينار، كما قدمت محافظة المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة جوائز تشجيعية لثلاثة فائزين جزائريين، بقيمة مالية مقدرة بـ 50 ألف دينار، منحت لكل من المشاركين محمودي نجيب من ولاية باتنة وفريال مخناشي من الجزائر العاصمة، بالإضافة إلى أمينة قاضي من ولاية ميلة.

وضمت لجنة تحكيم المسابقة عدة أساتذة ومختصين في فن الزخرفة والمنمنمات، أمثال أحمد خليلي من الجزائر وناجاتي سنجق طوتان من تركيا وجهانجير عشروف من أوزباكستان، برئاسة الأساتذة آمال ضيف الله من الجزائر التي كشفت عن المعايير التي تم اعتمادها في تقييم الأعمال المشاركة في المنافسة، على غرار الأبعاد وتقنيات العمل، والمواضيع المختارة، موضحة أن فوز عدد كبير من الجزائريين بجوائز المسابقة دليل على جودة التكوين الذي توفره المعاهد الجزائرية لطلبتها، الذين أبهروا المختصين الأجانب ببراعتهم وتقنياتهم العالية في فن الزخرفة والمنمنمات.

من جهتها، أكدت محافظة المهرجان الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة، سامية قادرين، في تصريحها لـ”الشروق”، على سعي التظاهرة لتوسيع دائرة نشاطاتها في الدورات المقبلة، من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع الهيئات التي من شأنها المساهمة في دعم المنمنمات وفنون الزخرفة، بالإضافة إلى إشراك عدد أكبر من الطلبة من مختلف المعاهد الجزائرية، إلى جانب التزام المحافظة بمرافقة المتوجين في هذه المنافسة، من خلال إدراج مشاركتهم كعارضين في الدورة المقبلة، وكذا دعمهم ومرافقتهم لتمثيل الجزائر في مختلف التظاهرات الخاصة بالمنمنمات وفنون الزخرفة عبر العالم.

وعرف حفل اختتام المهرجان الثقافي الدولي للمنمنمات وفنون الزخرفة تكريم الأساتذة والمؤطرين والمشاركين في الدورة 12 للتظاهرة، بالإضافة إلى تكريم مختلف المساهمين في إنجاح المهرجان الذي شهد مشاركة 10 فنانين أجانب بلوحات فنية في تخصص الزخرفة والمنمنمات، ممثلين عن باكستان، الهند، إيران، إندونيسيا، سلطنة عمان، تركيا، أفغانستان، أوزبكستان والجزائر، بالإضافة إلى 50 فنانا جزائريا و20 طالبا من مدارس الفنون الجميلة الذين استفادوا من خبرة الأساتذة القادمين من مختلف الدول الرائدة في المنمنمات وفنون الزخرفة، وفتح المجال الفني المشرقي أمام إشعاعات نظيره الجزائري، من خلال مختلف الورشات التكوينية والندوات التي سطرها المهرجان لصالح المشاركين، بالتزامن مع اليوم العالمي للفن الإسلامي، المصادف لـ 18 نوفمبر من كل سنة. فكان فرصة لإبراز أهم أعمدة الفن الجزائري في الزخرفة الإسلامية.

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مصرع شاب في حادث سير بالجلفة

فيصل. ن

لقي شاب مصرعه في حادث مرور وقع الخميس ببلدية حاسي فدول (شمال الجلفة)، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. وأوضح المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية، الملازم أول عبد الرحمان خاضر لـوأج بأن إسعافات الوحدة الثانوية بسيدي لعجال تدخلت لأجل حادث مرور تمثل في انحراف سيارة سياحية على محور الطريق الولائي 77 باتجاه بلدية حاسي فدول. وأسفر هذا الحادث عن وفاة السائق البالغ من العمر 30 عاما، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث على مستوى القطاع الصحي بمدينة حاسي فدول، وفقا لذات المصدر. من جهتها، فتحت مصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.

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وفاة شابين وإصابة أربعة في حادث مرور ببرج بوعريريج

ق. م

شهد الطريق السيار شرق غرب، على مستوى منطقة عوين زريقة بولاية برج بوعريريج، باتجاه ولاية سطيف، عصر يوم الخميس، حادث مرور مميتا، تسبب في هلاك شابين في العقد الثاني من العمر بعين المكان كانا على متن سيارة من نوع هيونداي، فيما أصيب أربعة آخرون تتراوح أعمارهم ما بين 26 و59 سنة بإصابات متفاوتة الخطورة، ثلاثة منهم كانوا على نفس السيارة، وسائق الشاحنة التي ارتطمت بالسيارة وذلك على إثر اصطدام عنيف بين السيارة والشاحنة، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين اللذين تتراوح أعمارهما ما بين 23 و29 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي بعاصمة الولاية، وتحويل المصابين إلى مصلحة الاستعجالات فيما تم فتح تحقيق أمني لمعرفة حيثيات الحادث المؤلم.

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جرار يقتل صديقين في ميلة

نسيم. ع

اهتز سكان بلدية عين البيضاء احريش، 40 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة الخميس، على وقع فاجعة محزنة، ألمت بعائلة مخلوف وبوشوشة إثر فقدان ابنيهما “هيثم” و”صابر”، إثر حادث انحراف وانقلاب جرار فلاحي، في ساعة متأخرة من مساء الخميس، في حدود الساعة السادسة والنصف بالمنطقة المسماة مشتة الكدية الواقعة ببلدية عين البيضاء أحريش شمال ولاية ميلة، بعد وفاة شابين ويتعلق الأمر بالمسمى “م.هيثم” البالغ من العمر19 سنة، ورفيقه “ب. صابر” بعين المكان نتيجة الإصابة الخطيرة التي أودت بحياتهما على الفور. الضحيتان كانا على متن جرار فلاحي من نوع سيرتا في طريق العودة من عملية الحرث، وبسبب فقدان التحكم في الجرار انقلب مخلفا وفاة الضحيتين على الفور، حيث نقلا من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد مداحي بفرجيوة.

وفور انتشار خبر وفاة “هيثم، وصابر” وسط بلدية عين البيضاء احريش، خيم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة، خصوصا لدى أترابهما الذين افتقدوا صديقيهما إلى الأبد حيث يشهد لهما بالأخلاق العالية وحسن الجوار. من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

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سرقة تابوت ملكي روماني من موقع أثري بخنشلة

طارق. م

تعرض، مؤخرا، الموقع الأثري، فوريس بقرية راس الماء، عند المخرج الشرقي، لمدينة اولاد رشاش، 39 كلم عن مقر الولاية خنشلة، لعملية تخريب، متبوعة بالنهب والسرقة، استهدفت تابوتا أثريا مزدوجا يعود إلى أحد قادة الرومان، وخمسة أحجار أثرية مصقولة، من أشكال مختلفة وأربع صخور كبيرة، حيث فتحت مصالح الأمن بخنشلة، تحقيقا في ظروف الحادثة، ما مكّن من استرجاع المسروقات الأثرية المنهوبة، وتوقيف أربعيني على ذمة التحقيق، ينتظر تقديمه لاحقا، أمام مصالح القضاء، بالمحكمة الابتدائية، أولاد رشاش.

وكشف مصدر أمني، الجمعة للشروق اليومي، بأن العملية جاءت إثر عملية مداهمة، نفذها عناصر فرقة البحث والتدخل، بالتنسيق مع شرطة بأولاد رشاش، شرق خنشلة، لمنزل عائلي، بالمخرج الغربي للمدينة، بعد وصول معلومات تتعلق بحيازة صاحب المنزل، لأحجار أثرية، تعود للفترة القديمة، حيث مكّن استغلال المعلومة، من تحديد هوية المعني البالغ من العمر 42 سنة، والمنزل المشتبه فيه، قبل مداهمته بناء على إذن صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمـة أولاد رشاش، ليسفر التفتيش عن حجز تابوت أثري مزدوج، يعود للفترة الرومانية، وخمسة أحجار أثرية بين مستطيلة، ومربعة، وأسطوانية، ليتم نقلها إلى مقر الشرطة، من طرف الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأولاد رشاش، كما تم العثور على أربع أحجار مصقولة من الحجم الكبير جدا تعذر نقلها.

وخلال التحريات واستغلال لتصريحات الموقوف، تم تحديد مكان استخراج الآثار، لتتنقل الشرطة إليه، مرفقين بممثل عن مديرية الثقافة، هذا الأخير، أكد أن التابوت الحجري، أثري تتخلله زخرفة يعود للفترة الرومانية، وكذا الأحجار المصقولة الأثرية، المصنفة ضمن الممتلكات الأثرية والمحمية، ومع معاينة المكان تبينت عمليات تخريبه ونقل أجزاء منه بإجراء عمليات حفر غير مرخصة، ليحرر محضر جزائي، ضد الموقوف عن تهمة إخفاء ممتلكات ثقافية مصنفة، أو مسجلة في قائمة الجرد الإضافي، والممتلكات الثقافية المتأتية من تقطيعها أو تجزئتها، في انتظار تقديمه أمام النيابة المختصة إقليميا بحر هذا الأسبوع.

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احتجاج عقب دهس طالبة بأم البواقي

ق. م

عاشت زوال الخميس، الطالبات المقيمات بالحي الجامعي العربي بن مهيدي بأم البواقي، على وقع حادث دهس، ذهبت ضحيته إحدى الطالبات، التي تقيم بمدينة عين البيضاء المجاورة والتي نجت بأعجوبة من الموت، وبحسب الطالبات اللائي تحدثن للشروق اليومي، فإن الطالبة كانت تحاول ركوب الحافلة لنقل الطلبة المتوجهين من الإقامة إلى مدينة عين البيضاء، غير أنها لم تتمكن من ذلك، بسبب حالة الاكتظاظ والتدافع الذي يحدث مع كل نهاية أسبوع، فسقطت أرضا ومرت عجلة الحافلة على قدميها، ما تسبب في إصابات خطيرة للطالبة التي تدرس في السنة الثالثة قسم اللغات وتبلغ من العمر 21 سنة، بعدما وجدت نفسها تحت عجلات الحافلة، كما أصيبت في أنحاء متفرقة من جسمها ما استدعى نقلها على وجه السرعة من طرف أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية باتجاه مستشفى أم البواقي، قبل أن يتقرر تحويلها مباشرة إلى المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة بسبب حالتها الخطيرة، في الوقت الذي باشرت فيه مصالح أمن الدائرة تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث، الذي خلف حالة من الغضب والاستنكار الشديدين، وسط الطالبات، اللواتي اعتصمن أمام محطة نقل الطالبات وطالبن المسؤولين عن قطاع النقل الجامعي، بتوفير العدد الكافي لحافلات نقل الطلبة الجامعيين خاصة في نهاية كل أسبوع، مع إعادة النظر في برمجة المواقيت الخاصة بنقل الطلبة، كما عبرن عن ذلك للشرق اليومي.

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تنصيب مدير جديد لمستشفى العقيد محمد شعباني بالمنيعة

عبد المالك

أشرفت السلطات المحلية على تنصيب المدير الجديد للمؤسسة العمومية الاستشفائية العقيد محمد شعباني بالمنيعة مكدور النوي، خلفا للمدير السابق الذي تم تكليفه بمهام أخرى على مستوى مديرية الصحة.

وترأس المدير الجديد العديد من المؤسسة الصحية على مستوى الوطني آخرها بولاية تيارت ويعول عليه الكثير من طرف سكان ولاية المنيعة من أجل إضافة دفع كبير لقطاع الصحة بالولاية، خاصة وأن الولاية على مشارف تجسيد مشروع جديد للاستعجالات، خاصة بعد مطالب سكان المنطقة بإنشاء مستشفى جديد ناهيك على أن المستشفى يعد الوحيد على مستوى ولاية المنيعة ببلدياتها 03 في انتظار فتح فروع أخرى قريبا بكل من حاسي لفحل وحاسي القارة.

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إجراء 80 عملية جراحية في تخصص طب النساء بتمنراست

ق. م / واج

أجريت ما لا يقل عن 87 عملية جراحية في طب أمراض النساء والتوليد إلى حد الآن ضمن الأيام الجراحية في طب النساء والتوليد في طبعتها الرابعة التي تحتضنها ولاية تمنراست، حسب ما علم الاثنين لدى المنظمين. ويعكف الفريق الطبي المتكون من نحو ثلاثين إطارا طبيا بإشراف البروفيسور عادل سدراتي على إجراء 87 عملية جراحية معقدة بتقنية المنظار البطني والرحمي على مستوى المؤسسة العمومية المتخصصة الأم والطفل بتمنراست، حيث تشهد هذه الفعاليات الطبية إقبالا كبيرا للنساء اللائي تتطلب حالتهن الصحية تدخلا جراحيا.

وتستهدف هذه التظاهرة الطبية أكثر من 90 مريضة مبرمجة للاستفادة من تلك التدخلات الجراحية الدقيقة من ساكنة المنطقة ومن ولايات مجاورة، مثل ما أوضح مدير المؤسسة العمومية المتخصصة الأم والطفل بتمنراست، أحمد بوكار. وكانت المريضات قد خضعن لفحوصات طبية مسبقة، وتحضير الملفات الطبية لهن لضمان تكفل أمثل بهن، مثل ما أضاف السيد بوكار. وشكلت الأيام الجراحية في طب النساء والتوليد (18-21 نوفمبر) في طبعتها الرابعة فرصة هامة للطواقم الطبية المحلية لتطوير مؤهلاتهم الطبية، كما ساهمت أيضا في تخفيف الضغط عن المؤسسة العمومية المتخصصة الأم والطفل وأيضا تجنيب المرضى عناء التنقل إلى مستشفيات الشمال.

ومن جهتهم استحسن الساكنة هذه التظاهرة الطبية التي دعمت الخدمات الصحية المتخصصة بهذه المنطقة.

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اختناق 6 أشخاص بالغاز بحيزر في البويرة

فاطمة عكوش

تعرض الجمعة 6 أشخاص لاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون ببلدية حيزر في ولاية البويرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية البويرة، فإن الحادثة وقعت أمس على الساعة الثالثة و57 دقيقة، حيث تعرض الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و60 سنة إلى تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون، بقرية اغيل اسكسو بحيزر، ولحسن الحظ تم إنقاذهم من الموت.

وحسب نفس البيان، فإن الحادثة وقعت بسبب انسداد مخرج قناة تصريف الدخان بقطعة قماش، وهذا بعد أن قام أصحاب المسكن بسدها في فصل الصيف ولم يتم نزعها مع بداية موسم البرد.

وذكرت مصالح الحماية المدنية بضرورة التأكد من خلو قنوات تصريف الدخان من أي عائق لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة التي تحصد كل شتاء عدة ضحايا.

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حملات تحسيسية حول مخاطر الغاز بالمراكز التجارية

حورية. ب

تنطلق الاثنين الحملة التحسيسية المنظمة من طرف مديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء على مستوى المراكز التجارية الموجودة على مستوى بلديات المقاطعة، ومن خلالها يتم تحسيس المواطنين حول مخاطر سوء استعمال الغاز الطبيعي وحوادث الاختناق الناتجة عن تسرب أحادي أكسيد الكربون.

وكشفت المكلفة بالإعلام بمديرية توزيع الكهرباء والغاز للدار البيضاء، لامية الطويل في اتصال بالشروق، أنه تقرر ابتداء من تاريخ 28 نوفمبر الجاري وعلى امتداد ثلاثة أيام تنظيم الحملة التحسيسية حول مخاطر أحادي أكسيد الكاربون المنبعث من المدفأة وسخان المياه، وأول محطة ستكون بالمركز التجاري لباب الزوار، ثم يعرج المنظمون نحو المركز التجاري “سيتي سانتير”، وذلك في الفترة الممتدة بين 4 ديسمبر المقبل إلى 6 من نفس الشهر، وسيتم قريبا الاتفاق مع مسيري المركز التجاري “كاردينال” لتنظيم الحملة التوعوية. وأضافت المتحدثة أنه ستنتهي الحملة بالتنسيق مع مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبولوغين، الحراش، جسر قسنطينة، سيدي عبد الله وبلوزداد.

وأوضحت المتحدثة، أنه خلال الحملات التحسيسية سيقوم إطارات خلية الإعلام إلى جانب مهندس الحماية والوقاية وأعوان الغاز التقنيين، بتقديم النصائح لمرتادي المراكز التجارية مع توزيع مطويات تشرح طرق الوقاية من مخاطر تسربات غاز أحادي أكسيد الكربون من المدفآت وسخانات المياه.

وأضافت أنه من بين النصائح التي سيتم تقديمها للمواطنين، حثهم على مراقبة الأجهزة بصفة دورية خاصة المدفأة وسخان المياه والتأكيد على ضرورة وجود منافذ للتهوية بالمنازل، حتى لا يحدث اختناق بسبب الاحتراق غير التام للغاز وبالتالي ينبعث أحادي أكسيد الكربون، كما سيقوم إطارات المديرية بشرح مدى خطورة هذا الغاز وتذكيرهم بطريقة الاستعمال الصحيح للجهازين مع المراقبة الدورية لأنابيب الغاز الموجود داخل المنزل لتصليح العطب في حالة وجوده وتفادي حدوث تسربات وسقوط ضحايا الاختناقات.

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تعليمات لحل مشاكل المستثمرين ومرافقتهم ببجاية

توفيق. ب

استقبلت السلطات الولائية ببجاية مجموعة من المستثمرين في مجالات مختلفة منها البيئة، صناعة الدراجات، المواد الغذائية والمشروبات، حيث تم الاستماع لانشغالاتهم واقتراحاتهم، وبعد الدراسة والمناقشة التقنية اتخذت اللجنة قرارات للتكفل بانشغالاتهم وحل المشاكل التي تعيق تجسيد مشاريعهم.

وخلال الجلسة وجهت تعليمات لأعضاء اللجنة بضرورة التكفل بانشغالات أصحاب المشاريع وفق الأطر القانونية، ومرافقتهم المباشرة لتوفير مناصب شغل إضافية لشباب الولاية ضمن برنامج الدولة لإنعاش الاقتصاد وخلق البدائل.

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توقيف 3 أشخاص وحجز 3 آلاف وحدة من الخمور بالمسيلة

أحمد. ع

حجز، عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية المسيل، قرابة 3 آلاف وحدة من المشروبات الكحولية، بمختلف الأنواع والأحجام، مع توقيف 3 أشخاص يمتهنون المتاجرة بهذه المشروبات بدون رخصة، حسب ما علمته الشروق من ذات الجهات.

وتعود وقائع القضية، على إثر ورود معلومات، إلى المصلحة مفادها قيام ثلاثة أشخاص، بنقل وترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة، على متن مركبة نفعية بقطاع الاختصاص، وعليه تم إعداد خطة عمل مكنت فريق التحقيق من توقيف المشتبه فيهم على متن ذات المركبة وحجز 2890 وحدة من الخمر، بعد الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها.

ليتم في الأخير إعداد ملف قضائي ضد المعنيين بعد استيفاء إجراءات التحقيق، على أن يتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا لدى المحكمة الابتدائية بالمسيلة.

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توقيف تحفظي لرئيس بلدية قرومة عن مهامه بالبويرة

أحسن حراش

أصدر والي البويرة عبد الكريم لعموري، نهاية الأسبوع، قرارا ولائيا ينص على التوقيف التحفظي لرئيس بلدية قرومة عن مهامه وفق المادة 43 من قانون البلدية، وذلك على خلفية حكم قضائي مطعون فيه لدى المحكمة العليا صادر ضده في 2016 حول قضية متعلقة بالتسيير.

وينص القرار الصادر عن الوالي، حسب مصادرنا، على التوقيف التحفظي لرئيس بلدية قرومة الحالي “إ. م” عن مهامه بسبب متابعته القضائية والحكم الصادر فيها سنة 2016 المتمثل في عامين حبسا نافذا، وفق ما هو وارد في المادة 43 من قانون البلدية، حيث تعود متابعته القضائية في قضية تتعلق بالتسيير رفقة نائبين له وموظفين وكذا ممونين، قبل أن يقوم الأخير بالطعن في الحكم لدى المحكمة العليا والترشح من جديد، ثم الظفر بمقعد رئيس البلدية للعهدة الحالية.

واستغرب “المير” الموقوفة مهامه في حديثه لـ”لشروق” سبب صدور القرار الولائي، خاصة وأنه صادر على خلفية حكم قضائي صادر سنة 2016 ومطعون فيه لدى المحكمة العليا، مضيفا بأنه ترشح لانتخابات 2021 وتم قبول ملفه بشكل عادي قبل أن يظفر بمقعد رئيس البلدية إلى غاية يوم صدور القرار بتوقيف مهامه، حيث عرف مجلسه البلدي، كما قال، استقرارا في التسيير بين أعضائه، كما أن مسار التنمية يسير فيها بشكل عادي.

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التكتل النقابي لعمال التربية بالأغواط يقرر الإضراب

عبد القادر. ب

قرر التكتل النقابي لعمال التربية بولاية الأغواط، في اجتماع طارئ، نهاية الأسبوع الماضي، الدخول في إضراب يوم الأربعاء القادم مع وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، بسبب تراكم المشاكل بالقطاع وفشل المدير الولائي في إيجاد الحلول العملية رغم وعوده المتكررة للشريك الاجتماعي.

حمل البيان المشترك رقم 01 للتكتل النقابي لعمال التربية الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه “تجاهل” مدير التربية لتوصيات الوزير المنبثقة عن الندوة الوطنية المنعقدة يومي 12 و13 جويلية الماضي المتعلقة أساسا بإنهاء سياسة التكليف والموضوعين تحت التصرف وازدواجية المناصب وضبط قائمة الموظفين الرسمية داخل مديرية التربية قبل نهاية الشهر الجاري، إلى جانب التماطل في صب المخلفات المالية العالقة منذ سنوات والمتمثلة في المنح العائلية ومنح التمدرس والترقية في الدرجات والنقطة الاستدلالية ومنحة المنطقة والخبرة المهنية وكذا تسوية الرواتب الشهرية للأساتذة المتعاقدين ولمشرفي الطور الابتدائي وكل العمال الذين استفادوا من عملية الإدماج في مختلف المناصب.

ذات البيان طالب كذلك بالإسراع في تسوية ملف السكن الوظيفي بناء على القرار 81/2014 تطبيقا لمراسلة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية للولاة بتاريخ 21 جويلية 2022، كما رفض الموقعون على البيان تسيير المديرية من بعض الدوائر من خارج القطاع ورضوخ المدير لمطالبهم وكذا رفضهم لتسليط عقوبات على الموظفين من دون احترام الإجراءات القانونية، ليختتم بيان التكتل بـ”التنديد بالتعيينات العشوائية وغياب النظرة الاستشرافية للخرائط الإدارية والتربوية وشغور منصب رئيس مصلحة الامتحانات والتمدرس أياما قليلة قبل انطلاق عملية الامتحانات المهنية”.

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وضعية كارثية لرحبة الزيتون وسط مدينة الأغواط

عبد القادر. ب

عاين والي الأغواط، مساء الخميس، رحبة الزيتون وسط المدينة بعد أن تحولت لمفرغة عمومية للفضلات والبقايا التي يخلفها يوميا تجار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء غير مكترثين بالنداءات المتكررة لمصالح البلدية بضرورة إخلاء المكان للسماح للمقاولات التي أوكلت لها مهمة إعادة تهيئة المكان وفتحه مجددا أمام الحرفيين كما كان في سنوات ماضية.

وعبر الوالي عن رفضه لأن يتحول قلب عاصمة الولاية إلى مفرغة مقززة تنبعث منها الروائح الكريهة وتنتشر فيها كل أنواع الحشرات، داعيا مديريات التجارة والسياحة والصناعة التقليدية والبلدية للالتقاء بممثلين عن كل الفاعلين برحبة الزيتون والخروج بقرارات في القريب العاجل حتى يتسنى إتمام مشروع تهيئة الرحبة رفقة حديقة جنان البايلك المقابل لها والتي يقصدها يوميا عشرات المتقاعدين للترويح عن أنفسهم.

للإشارة فقد تناولت “الشروق” في مقال لها الأسبوع الماضي الوضعية الكارثية التي آلت إليها رحبة الزيتون وسط المدينة بعد شكاوى متكررة لساكنة الأحياء والشوارع المؤدية إليها.

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مشاركون في أشغال يوم دراسي بالبليدة يؤكدون:

استحداث مصالح خاصة بتسيير المخاطر على مستوى المؤسسات الصناعية

فيصل. ن

أجمع مشاركون في أشغال يوم دراسي حول “تسيير الأخطار في صلب اهتمامات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي”، نظم نهاية الأسبوع، بالبليدة على ضرورة استحداث مصالح خاصة بتسيير المخاطر على مستوى المؤسسات الصناعية.

وأكد المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، شريف بن حبيلس، لدى إشرافه على هذا اللقاء التقني، أن استحداث مصالح خاصة على مستوى المؤسسات الصناعية لتسيير المخاطر أضحى “أمرا أكثر من ضروري لضمان ديمومة المؤسسة”.

كما ركز أيضا على ضرورة تكوين العامل البشري المشرف عليها، في ما يخص المخاطر التي تهدد المستثمرات الصناعية لتحديدها وتأمينها بدل الانتظار إلى غاية وقوع الكارثة التي يمكن أن تتسبب في إفلاس الشركة.

وأضاف أن الصندوق الذي يغطي سوق التأمينات الخاص بالقطاع الفلاحي بنسبة 80 بالمائة، استحدث خلال السنوات الماضية خدمات جديدة موجهة للقطاع الصناعي تخص التأمين متعدد الأخطار، التي حظيت باهتمام الكثير من المؤسسات العمومية والخاصة.

وأشار إلى أن الصندوق أضحى من أبرز مؤسسات التأمين على المستوى الوطني إذ حقق رقم أعمال تجاوز 13 مليار دج خلال سنة 2020 والمتوقع أن يتجاوز 14 مليار دج خلال سنة 2022 وهذا بالرغم من تأثره بتداعيات جائحة كورونا.

وقال بن حبيلس إن اللقاء الذي استهدف المتعاملين الصناعيين يرمي إلى تحسيس هذه الفئة بأهمية التأمين في حماية مؤسساتهم وحماية الاقتصاد الوطني ككل، خاصة وأن نسبة منهم تجهل الخدمات التي يوفرها لها الصندوق، بالإضافة إلى توعيتهم حول أهمية اختيار مؤسسات التأمين المناسبة.

ومن جهته، أكد مدير المخاطر الطبيعية بالصندوق، كمال عماري، على ضرورة إيلاء المؤسسات الصناعية الأهمية البالغة للجانب الخاص بتسيير الكوارث، بهدف تحديدها وتأمينها لضمان الحصول على التعويضات الكافية، لافتا إلى أن الصندوق يتوفر على 400 خبير مختص في المجال الفلاحي وكذا 400 خبير مختص في لقطاع الصناعي الذي أضحى يتصدر اهتمامات هذه المؤسسة العمومية.

بدوره، أكد رئيس نادي المقاولين والصناعيين للمتيجة، فتحي عمور، إيلاء النادي أهمية بالغة لتحسيس أصحاب المؤسسات المنخرطة فيه والبالغ عددها 1640 مؤسسة حول ضرورة التأمين ضد مختلف المخاطر، وكذا التأكيد على الاهتمام بجانب تسيير المخاطر.

وفي هذا السياق، اقترح عمور على مسؤولي الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تنظيم يوم إعلامي خاص بالمنخرطين بالنادي، لتعريفهم بمختلف المنتجات والخدمات التي يوفرها لهم بهدف حماية استثماراتهم وضمان ديمومتها من خلال منحهم تعويضات تغطي قيمة الخسائر المادية في حالة تعرضها لمختلف المخاطر التي تهددها.