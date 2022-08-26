أخبار الجزائر ليوم الجمعة 26 أوت 2022

توقيف شخصين وحجز 295 قرص "اكستازي" في المسيلة، انتشال جثة غريق بالمنطقة الصخرية بالبلج في تيبازة

عقوبات ردعية ضد أصحاب المطاحن في حال عدم تموين أصحاب المخابز بالمسيلة

أحمد قرطي

هددت مديرية التجارة وترقية الصادرات، بتسليط عقوبات ردعية ضد أصحاب المطاحن في حالة الإخلال وعدم تموين أصحاب المخابز بالمادة الأولية، مع تشكيل لجان رقابية تسهر على متابعة العملية، لضمان وصولها إلى المعنيين، في إطار التعليمات المسداة من قبل السلطات الوصية، ومسؤولي الولاية، من أجل ضمان توفير مادة الخبز للمستهلكين، التي شهدت نقصا وتذبذبا لعدة أسباب، مثلما سبق أن أشارت إليه “الشروق” في عدد سابق، بفعل شكاوى أصحاب المخابز من نقص الفرينة وعدم كفاية الكميات المنتجة يوميا، أضف إلى ذلك التوقف التقني للمطاحن لإصلاح الأعطاب وغيرها من المبررات.

وبحسب نتائج الاجتماع التنسيقي، وفق ما كشفت عنه مديرية الصناعة في منشور لها على صفحة الفيس بوك، وبناء على التوصيات المقدمة من طرف عبد القادر جلاوي والي الولاية، على هامش الزيارة التي قام بها بتاريخ 11 أوت الجاري، على مستوى مقر تعاونية الحبوب والبقول الجافة، من أجل اتخاذ إجراءات مستعجلة تخص عملية تخزين مختلف الحبوب، على مستوى مخازن مطاحن اقروديف الحضنة بالمسيلة.

وتم مؤخرا عقد اجتماع تنسيقي بمقر مديرية الصناعة، وبحضور مدير الصناعة، مدير المصالح الفلاحية، مدير التجارة بالنيابة وكذا مدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، رفقة مديري مطاحن اقروديف بالمسيلة وسيدي عيسى، لمناقشة عدة نقاط على رأسها ضرورة ضمان تخزين مختلف الحبوب على مستوى المؤسسات العمومية، في ظل النتائج الإيجابية المحققة، في ما يخص مادتي الشعير والقمح خلال الموسم الحالي، حيث تم جمع 44 ألف قنطار من مادة الشعير مقارنة بالموسم الماضي، الذي بلغت فيه 1.338 قنطار فقط و18 ألفا و500 قنطار من مادة القمح اللين مقارنة مع الموسم الماضي الذي بلغت فيه 5.667 قنطار.

وفي السياق ذاته، وفي ما يخص تمويل المخابز بالمادة الأولية الموجهة إلى مجمع اقروديف بكل من المسيلة وسيدي عيسى وكذا 28 مطحنة، فقد أكد مدير التجارة بالنيابة، توفر المادة الأولية الموزعة من طرف تعاونية الحبوب والبقول الجافة على المطاحن،كما أن الكمية الموزعة كافية، مشيراً إلى وجود لجان رقابية على مستوى هذه الأخيرة، وسيتم تنظيم العملية عن طريق إحصاء يومي لتوزيع هذه المادة من المطاحن إلى الخبازين، وستكون هناك عقوبات ردعية للمخالفين لدفتر الشروط.

للإشارة، وبحسب المعلومات المتحصل عليها من جهات على دارية بهذا الملف، فإن ديوان الحبوب والبقول الجافة يقوم يوميا بتوزيع أكثر من 17 ألف قنطار من القمح اللين الموجه لإنتاج مادة الفرينة على المطاحن العمومية والخاصة، التي تعد كافية لتموين ولاية المسيلة وولاية أخرى، منها 3 آلاف قنطار للمركب الصناعي أغروديف في عاصمة الحضنة وسيدي عيسى، اللتين تزودان بشكل يومي قرابة 130 مخبزة من أصل 191 بالفرينة، في الوقت الذي تحصي هذه الأخيرة ارتفاعا في الطلب اليومي الذي يصل إلى غاية 5 آلاف قنطار، في الوقت الذي تستفيد من الحصة المتبقية المطاحن الخاصة، التي يفترض أنها تقوم بتغطية الطلب من خلال توزيع الفرينة على أصحاب المخابز والتجار، رغم تسجيل نقص وتذبذب في مختلف الأنواع.

—

“مير” بشلول ينشر إعلانا لحل كل المشاكل التربوية بالمنطقة!

فاطمة عكوش

أحدث الإعلان الذي أصدره الخميس الفارط، رئيس المجلس الشعبي البلدي لبشلول بولاية البويرة، ضجة كبيرة بالمنطقة، وهو يتعلق بكيفية حل كل المشاكل التربوية المطروحة محليا بإنشاء جمعيات أولياء التلاميذ بكل المدارس، وهو ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرونه بقوة ويتبادلونه عبر كبرى الصفحات المعروفة، مرفقا بتعاليق غريبة وتحمل سخرية.

أصدر أول أمس رئيس المجلس الشعبي البلدي لبشلول بولاية البويرة إعلانا تحصلت، “الشروق” على نسخة منه، دعا من خلاله جميع المواطنين الذين لديهم أبناء متمدرسين في المؤسسات التربوية المتواجدة بإقليم البلدية إلى الالتحاق بها، من أجل التنسيق مع المدراء على تشجيع إنشاء وتعميم جمعيات أولياء التلاميذ في هذه المؤسسات والسعي لتأسيسها على مستوى كل مؤسسة تربوية والعمل، حسب الإعلان دائما على تحسين مستوى التلاميذ وتطويره وتشجيعهم على الحصول على نتائج ايجابية بالتنسيق مع الإدارة والأساتذة لتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة وحل جميع المشاكل.

الإعلان الذي أصدره “المير” وتم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي عشية الدخول المدرسي، لم يمر بردا وسلاما على سكان المنطقة، خاصة أولياء التلاميذ الذين خصهم الإعلان والذين أكدوا في اتصالهم بـ “الشروق”، أن تأسيس جمعيات أولياء التلاميذ من اختصاص مدير المؤسسة التعليمية باقتراح مدير التربية بمعنى أنه لا يجب لأية إدارة أخرى التدخل بنشر إعلانات، لا “المير” ولا مدير التجارة أو الشؤون الدينية، ولكل إدارة مجالها الخاص، وحسبهم فان سبب دعوة “المير” لإنشاء جمعيات أولياء التلاميذ، هو ببساطة التدخل فيما لا يعنيه.

—

توقيف شخصين وحجز 295 قرص “اكستازي” في المسيلة

أحمد. ق

أوقف عناصر فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة، شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية وحجز كمية من المهلوسات تقدر بـ 295 قرص من نوع “إكستازي”، حسب ما أفاد به بيان صادر عن خلية الاتصال والعلاقات العامة.

وبالعودة إلى وقائع القضية التي بدأت على إثر معلومات وردت إلى المصلحة المذكورة أعلاه، مفادها وجود شخصين يقومان بترويج المؤثرات العقلية، بطريقة غير شرعية بأحد أحياء قطاع الاختصاص وسط الشباب، وعليه تم إعداد خطة عمل محكمة وعن طريق الاستغلال الأمثل للمعلومات الأولية المتحصل عليها،حيث مكنت فريق التحقيق من الإطاحة بهما وحجز الكمية المذكورة سالفا.

ليتم تقديم المشتبه فيهما، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا ليصدر في حق أحدهما أمر إيداع بمؤسسة إعادة التربية بالمسيلة، بعدما وجهت لهما تهمة الحيازة غير الشرعية للمؤثرات العقلية لغرض الاتجار.

—

والي البويرة يشدد على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات لإنجاح الدخول المدرسي

فاطمة عكوش

ترأس، مساء الأربعاء، بمقر الولاية لكحل عياط عبد السلام اجتماع للمجلس التنفيذي موسع بحضور الأمين العام للولاية، رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وبعض المدراء التنفيذيون، تناول هذا اللقاء التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل ومدى جاهزية المدارس الابتدائية من جميع الجوانب، حيث تم خلال اللقاء الوقوف على مدى جاهزية المدارس من كل الجوانب، كما شدد الوالي على ضرورة تجنيد وتعبئة كل الإمكانيات لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، مع توفير الظروف الملائمة للتمدرس، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من عملية توزيع المنحة المدرسية، وكذا الاستعدادات الخاصة بتجهيز المدارس الرقمية المبرمجة لهذا الدخول وعددها (22 مدرسة رقمية).

وبخصوص الأعمال التحضيرية للوقاية من أخطار الفيضانات والتقلبات الجوية، تم عرض الأشغال المنجزة تحسبا للأمطار الرعدية المعتادة في فصل الخريف، حيث أكد السيد الوالي على ضرورة تسخير كل الوسائل المادية والبشرية لمجابهة أي خطر قد تتسبب فيه مياه الأمطار وتكثيف العمليات المتعلقة بالوقاية من الأمطار الرعدية، كتنقية البالوعات والمجاري المائية والشبكات وفتح المجاري المائية على مستوى المنشئات الفنية لتسهيل سيولة مياه الأمطار، وعلى هامش هذا اللقاء، تم التطرق إلى التحضيرات الخاصة بعملية الإحصاء العام للسكان والإسكان 2022، وكذا حصيلة حرائق الغابات لسنة 2022.

—

حجز لحوم بيضاء وبيض فاسد بالبويرة

فاطمة عكوش

قامت وحدة شرطة العمران وحماية البيئة بأمن ولاية البويرة، بحرالأسبوع الفارط، في إطار مجهودات المديرية العامة للأمن الوطني لحماية المستهلك والحفاظ على الصحة العمومية، بحجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء قدرت بـ 24 كلغ و42 صفيحة بيض بها 1260 وحدة بيض غير صالحة للاستهلاك البشري ودون شهادة بيطرية.

وحسب بيان مصالح الأمن، فإن الكميات المحجوزة كانت على متن مركبتين، وبعد مراقبة السلع من طرف عناصر الشرطة، تبين أنها لم تخضع للرقابة البيطرية، ومن دون شهادة تثبت سلامة المنتوج بالإضافة لعدم مراعاة شروط النقل (سلسلة التبريد).

بالتنسيق مع المصالح الفلاحية تم معاينتها من قبل الطبيب البيطري الذي أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم إتلاف السلع المحجوزة على مستوى مركز الردم التقني بالبويرة بالتنسيق مع المصالح الفلاحية.

وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، تم انجاز ملفين قضائيين في حق المخالفين ليتم إرسالها إلى الجهات القضائية المختصة.

—

رحلة استجمام إلى شلالات تاقسامت تنتهي بمأساة في البليدة

حسناء. ب

لم يدرك الفتى الخلوق بلال سعيداني، البالغ من العمر 17 سنة أن نزهته إلى شلال تاقسامت بمنطقة سيدي الفوضيل بأعالي بلدية بوعرفة جنوب البليدة، هي الفصل الأخير لحياته وأن عودته لمنزله ستكون عبر نعش محمول على الأعناق.

صدمة شديدة ضربت حي 660 مسكن في بوعرفة تأثرا لوفاة أحد خيرة شباب المنطقة ومدرس القرآن للصغار، وتعود الحادثة إلى 20 أوت الجاري لما استأذن بلال والدته للخروج في رحلة إلى منطقة تاقسامت بسيدي الفوضيل هروبا من حرارة الشمس، فأبت وكأنها أحست بأن مكروها سيصيبه، وبعد أخذ ورد وافقت الأم، وفي الصباح شد بلال الرحال مع ثلاثة من رفقائه إلى الشلال واستغرقت المسيرة أزيد عن ساعتين من الزمن.

ونقلا عن أصدقائه الذين كانوا معه، فإن التعب نال منهم بسبب بعد المسافة وارتفاع درجة الحرارة، غير أن بلال وبمجرد وصوله ودون أن يأخذ قسطا من الراحة نزل مباشرة إلى البركة التي تعرف بمياهها شديدة البرودة فالمنطقة بحسب خال الضحية “لاتصل إليها أشعة الشمس بسبب كثافة الأشجار” وعاود بلال الغطس ثانية وفي المرة الثالثة وبمجرد نزوله بدأ يتخبط في الماء ولم يفهم رفاقه ما حل به فحاولوا مساعدته واستنجدوا بعدها بأحد الأشخاص فحملوه إلى ضفة الوادي، وهناك فارق الحياة، وتم إبلاغ مصالح الحماية المدنية التي انتقلت إلى المكان وكشفت المعاينة الطبية أن الضحية متوفى ونقل نحو مستشفى فرانس قانون الجامعي.

وقالت شقيقة بلال سعيداني، في حديث للشروق إن تقرير الطب الشرعي كشف أن الوفاة سببها صدمة حرارية تعرض لها الجسم ما أدى إلى حدوث سكتة قلبية، فتعارض ارتفاع درجة حرارة الجسم مع برودة مياه الشلال الشديدة سببت له صدمة لم يتحملها القلب أدت إلى الموت المفاجئ.

وتضيف شقيقة بلال أن أخاها أحس في الفترة الأخيرة بدنو أجله وكان كثير الحديث عن الموت، وكانت والدته مازحته أياما قبل وفاته بأنّها ستُزوِّجه- بعدما اشتغل خلال العطلة بمحلّ للمواد الغذائيّة وجمع بعض المال، فقال لها بالحرف الواحد : “لن أتزوّج يا أمّي لأنّني سأموت، وهذه الأموال الّتي جمعتُها تصدّقوا بها على الأيتام بعد موتي”، هذا ما جاء على لسان والده الذي أخبر أستاذه يوم الجنازة، ويضيف أستاذه “موت بلال المفاجئ كان مصيبة أَلمَّت بنا، ففي المقبرة لم نجد من نُعزّي من كثرة الباكين والمتأثّرين”.

وعرف عن بلال قلّة كلامه، صوتُهُ خافت لا يجهر به، شديدُ الحَياءِ، كان يقرأُ القرآن عند شيخه “محمّد رمول” ببوعرفة، ولثقةِ الشّيخ به كلَّفَهُ بتدريس الطّلبة الصّغار، ولمّا سمع والدُهُ بأنّه يُدرّس الطّلبة الصّغار، اتّصل بشيخه واستفسر في الأمر فكان جواب الشّيخ : “اتركه فهو قادرٌ على تحمّل المسؤوليّة” فهو مثال طيب في طلب العلم، عرف عنه تفوقه في الدراسة وفي رياضة الملاكمة على الحلبة وكان حلمه أن يكون بطل الجزائر اقتداء بابن عمه الذي كان يحفزه، غير أن القدر سبق وغادر بلال الحياة مبكرا تاركا لوعة لا توصف وحرقة تعتصر القلوب .

—

مقتل شاب بطعنة خنجر على يد جاره بعنابة

عـصام بن منـية

اهتز، مساء الخميس، حي حجر الديس ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة، على وقع خبر وفاة الشاب “ب. أكرم”، البالغ من العمر 22 سنة، في مصلحة الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي بعنابة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة، التي تعرض لها بعد إصابته بطعنات خنجر.

الجريمة البشعة وحسب ما ذكرت مصادر “الشروق اليومي”، وقعت مساء الاثنين الماضي، عندما اندلعت مناوشات كلامية ما بين مجموعة من الشباب يقطنون في نفس الحي أي حي حجر الديس، لكن سرعان ما تطورت إلى شجار، قام خلاله أحد المتخاصمين، باستعمال خنجر وطعن جاره الضحية ما تسبب له في جرح غائر، تبعه نزيف حاد للدماء، تم نقله على إثره إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي بعنابة، أين حاول الأطباء إسعافه وتوقيف النزيف الحاد الذي تعرض له، إلاّ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين من إصابته.

وفور إخطارها بالحادثة باشرت مصالح الدرك الوطني تحرياتها وتحقيقاتها في الجريمة النكراء، أين تمكنت حسب مصادرنا من توقيف الجاني المفترض ومجموعة من الأشخاص، وتحويلهم على مقر الفرقة للتحقيق معهم حول ظروف وأسباب هذا الاعتداء الذي ذهب ضحيته شاب في ربيع العمر، وتباينت الأقاويل حول أسباب الجريمة، وردّها البعض إلى دين مالي بين الطرفين أفضى إلى سوء تفاهم ميز العلاقة بين الجارين، إلى أن بلغ محطة جريمة قتل، والتي تعتبر التاسعة في ولاية عنابة منذ بداية سنة 2022.

—

وصول 19 حراقا من سكيكدة إلى جزيرة سردينيا الإيطالية

إسلام. ب

تمكن، صباح الخميس، 19 حراقا، أعمارهم تتراوح ما بين 26 و41 سنة، ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، وهذا على غرار قسنطينة، سكيكدة، جيجل، عنابة، الجزائر العاصمة، من بلوغ الضفة الأخرى من المتوسط، وبالتحديد جزيرة سردينيا الإيطالية، وحطّوا الرحال فيها صباح الخميس الأخير، بعد وصولهم في أحسن الأحوال، إثر مغامرة هجرة غير شرعية جماعية، انطلاقا من أحد شواطئ ولاية سكيكدة، على متن قارب صيد تقليدي الصنع مزوّد بمحرك ميكانيكي من نوع “سوزوكي” بقوة 40 حصانا بخاريا، حيث أبحروا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، حسب مصادر خاصة أوردت الخبر، وأضافت مصادرنا بأن الحراڤة قطعوا المسافة التي تفصل بين شواطئ ولاية سكيكدة ومدينة سردينيا بإيطاليا في أجواء مناخية هادئة، كانت مناسبة من بداية الرحلة إلى نهايتها، وقام أحد الحراقة بالاتصال بذويه وأخبرهم عن وصوله إلى الضفة الأخرى، بعد أن عاشوا حالة من القلق، لأن الكثير منهم لم يكن يعلم بمغامرة ذويهم.

—

وفاة طفل داخل مجمع مائي للسقي الفلاحي بغليزان

ناصر بلقاسم

أعلن مصدر بمصالح مديرية الحماية المدنية بغليزان، عن انتشال جثة الطفل الغريق “ك. عبد الحكيم” البالغ من العمر 09 سنوات مساء الخميس على الساعة السابعة و27 دقيقة، من داخل مجمع مائي للسقي الفلاحي المحاذي لطريق حي 600 مسكن “لاروبال”، بغليزان، حيث وجد متوفيا في عين المكان، وشاركت في عملية البحث فرقة البحث والإنقاذ التابعة لمصالح الحماية المدنية، مع مصالح الشرطة عن الطفل عبد الحكيم المصاب بمرض التوحد.

وحسب المعلومات التي توصلت إليها الشروق من والد الضحية، فإن الطفل عبد الحكيم كان قد اختفى عن الأنظار، منذ خروجه من البيت العائلي على مستوى حي عدل بغليزان ليلة الأربعاء في حدود الساعة التاسعة والنصف، لوجهة مجهولة، ولم يعد إلى البيت، ما أدى بوالده إلى تقديم بلاغ إلى مصالح الأمن الحضري عن فقدان فلذة كبده في ظروف غامضة، وشرع سكان الحي في عملية البحث والتمشيط عن عبد الحكيم، انطلاقا من حي النصر (عدل)، في هبة تضامنية واسعة في كل مكان وهذا أملا في العثور عليه، لكن بدون جدوى، حيث تم إبلاغ العائلة بخبر العثور على جثة ابنها داخل المجمع المائي للسقي الفلاحي المذكور، وتم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان من طرف النجدة المتدخلة للحماية المدنية، فيما تم فتح تحقيق قضائي من قبل المصالح الأمنية المختصة، وعرض الجثة على الطبيب الشرعي لتحديد أسباب وملابسات الحادثة التي اهتز لها سكان مدينة غليزان، وقد توافد عديد المواطنين والجيران على بيت العزاء الذي أقيم بحي اللوز ببلدية المطمر لمواساة عائلة الطفل.

—

توقيف 3 أشخاص سرقوا محرك قارب صيد بتوجة في بجاية

توفيق. ب

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من توقيف 3 أشخاص في قضية سرقة محرك قارب صيد ببلدية توجة ولاية بجاية، مع حجز جهاز ملاحة “جي بي آس” وكذلك قطعتين صغيرتين من المخدرات (الكيف المعالج).

وتعود حيثيات القضية، إلى التحقيق المفتوح من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتوجة، حول قضية سرقة محرك قارب الصيد نوع سوزوكي DT9.9، تعود ملكيته لشخص يبلغ من العمر 37 سنة ينحدر من ولاية بجاية، وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلامات من طرف عناصر الدرك الوطني ببجاية، تم التوصل إلى الفاعلين وتوقيفهم ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و34 سنة، ينحدرون من ولاية بجاية، واقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

ومواصلة للتحقيق وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تفتيش منازل الأشخاص الموقوفين الثلاثة، أين عثر بمنزل أحدهم على جهاز ملاحة “جي بي آس” وكذلك قطعتين صغيرتين من المخدرات (الكيف المعالج)؛ وتم إنجاز ملف في القضية مع تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية.

—

مقتل 6 أشخاص وجرح 12 آخرين في حوادث متفرقة

مراسلون

لقيت ليلة الخميس، عروس تبلغ من العمر 25 سنة، من مدينة العلمة بولاية سطيف، مصرعها وتعرض زوجها العريس البالغ من العمر 34 سنة، لجروح بليغة، بُترت على إثرها ساقه اليمنى، خلال حادث انقلاب سيارة سياحية، من نوع “سامبول”، عند حدود ولايتي خنشلة وأم البواقي، بإقليم مدينة عين الطويلة، على الطريق الدولي تونس والجزائر، وكان الضحيتان مباشرة بعد إقامة فرح زواجهما متنقلين مع سائق من العائلة أصيب هو أيضا، إلى أحد المركبات السياحية في تونس لقضاء شهر العسل.

جثة العروس، وعريسها الجريح والسائق، نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفى، لتحوّل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث، والعريس والسائق إلى المستشفى الجامعي بباتنة، أين أجريت لهما عمليتان جراحيتان دقيقتان، وفتحت من جهتها مصالح الأمن تحقيقا حول القضية.

كما تحول، حفل زفاف آخر، ليلة أمس الأول، إلى مأتم، بسبب حادث مرور خطير بولاية سكيكدة، أدى إلى مقتل عمة العروس، التي تنحدر من ولاية باتنة، والبالغة من العمر 27 سنة.

وحسب شهود عيان فإن الموكب كان قادما من ولاية باتنة باتجاه بلدية بني زيد غرب ولاية سكيكدة، وفجأة انحرفت السيارة التي كانت تقل الضحية، وانقلبت في منحدر بمنطقة ملعب الصيد الواقعة على مستوى الطريق الولائي رقم 39 الرابط بين مدينة القل ودائرة الميلية بولاية جيجل، أدى إلى مقتل الضحية في عين المكان ليتم نقل جثتها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل، في انتظار تحويلها إلى مسقط رأسها بولاية باتنة، وأصيب في نفس الحادث أربعة أفراد من مرافقيها، وسيطرت حالة من الحزن على أهالي العروسين، ليتحول الحفل إلى مأتم وسط تفاعل كبير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الحادث المأساوي الثاني من نوعه بعد الأول الذي وقع الأسبوع الماضي بقرية الماء ببلدية عزابة والذي أدى إلى مقتل شاب وجرح ستة آخرين في موكب فرح.

ولقي، ليلة الخميس، عسكري متعاقد، في العقد الثاني من عمره، حتفه، وجرح شخصان آخران، وذلك في حادث سير تمثل في اصطدام سيارة سياحية بدراجة نارية، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 44، الرابط بين ولايتي سكيكدة وعنابة، وبالضبط بمنطقة حجار السود، ببلدية بكوش لخضر، أقصى شرق ولاية سكيكدة، حيث تم نقل الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى محمد دندان بعزابة، والجريحان إلى مستشفى عنابة، من جهتها المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات هذا الحادث الأليم.

وفي عنابة، خلّف حادث مرور اليم وقع مساء أول أمس، الخميس، على مستوى حي مختاري عبد المجيد بسيدي عمار بعنابة، وفاة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، متأثرا بالإصابات والجروح الخطيرة التي تعرض لها بعد أن دهسته شاحنة. الحادث الأليم وقع عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها، عند منحدر الشارع الرئيسي بسيدي عمار، بسبب عطب في نظام المكابح، أين حاول السائق تجنب الاصطدام بالسكنات، لتنقلب عند نهاية المنحدر وتدهس الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان، كما أصيب سائقها بجروح متفاوتة.

وتدخل عناصر الحماية لنقل سائق الشاحنة المصاب إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، فيما تم تحويل جثّة الضحية المتوفى إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى، تزامنا مع تدخل عناصر مصلحة الأمن الحضري الخارجي بسيدي عمار، وباشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت، والذي خلّف حالة من الحزن والأسى وسط سكان الحي الذين عايشوا تفاصيله المؤلمة. وفي ولاية الطارف تدخلت مصالح الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح، أمس، لأجل حادث مرور مميت تمثل في انحراف سيارة سياحية من نوع سامبول وانقلابها على الطريق الاجتنابي الرابط بين منطقة بوحشيشة والركابة ببلدية عين العسل، ما أسفر عن هلاك رضيع عمره سنتين، ويتعلق الأمر بالمدعو ش.ر توفي في طريقه إلى المستشفى، وإصابة امرأتين بجروح متفاوتة الخطورة، ويتعلق الأمر بالمدعوة “د.ح” 55 سنة تعرضت لإصابة في الكتف، ود.ف 50 سنة مصابة بجروح في اليد اليسرى، حيث تم تحويلهما من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الهادي بن جديد بالطارف، فيما تم وضع جثّة الرضيع المتوفى في مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، فيما باشر أفراد فرقة الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

ولفظ الخميس، شاب يدعى “ب. حسان” البالغ من العمر 30 سنة، آخر أنفاسه متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها بعد حادث المرور الأليم، على مستوى محور الدوران بمنطقة بلارة التابعة إقليميا لبلدية الميلية ولاية جيجل، الضحية ينحدر من المشتة ببلدية زغاية 6 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، تمثل في اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع “بيجو” 301 ودراجة نارية من الحجم المتوسط كان على متنها الضحية ومرافقه.

وحسب مصدر للشروق، فإن الضحية توفي في عين المكان نتيجة الإصابة البليغة التي تسببت له في مضاعفات خطيرة أدت إلى وفاته على الفور رغم محاولة إسعافه من قبل المارة، فيما أصيب مرافقه البالغ من العمر 29 سنة بجروح متفاوتة وصفت بالخطيرة، حول على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الميلية، لتلقي العلاج اللازم، وفور انتشار خبر وفاة “حسان” وسط بلدية زغاية خيم حزن كبير وسط سكان البلدة الصغيرة، خصوصا لدى أترابه الذين افتقدوا صديقهم الدين كان في رحلة استجمام إلى شواطئ جيجل الساحلية رفقة صديقه، من جهتها باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

—

حجز 146 قرص مهلوس بتمنراست

ش. بن ايعيش

تمكنت مصالح أمن ولاية تمنراست، الخميس، من توقيف شخصين، يبلغان من العمر 24 و26 سنة، لتورطهما في قضية حيازة المخدرات الصلبة ”إكستازي” وحيازة المؤثرات العقلية ”بريغابالين”، ذات منشأ أجنبي لغرض المتاجرة، مع حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.

العملية، بحسب بيان لمصالح الأمن، تمت على إثر دورية لعناصر الفرقة العاملة بالميدان على مستوى أحد أحياء مدينة تمنراست، أين تم توقيف مركبة مشبوهة على متنها شخصان، بإخضاع المركبة للتفتيش تم ضبط بداخلها كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 45 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملم، بالإضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس ”سكين”، بعد إجراء عملية التلمس الجسدي عثر عليه بحوزة أحد المشتبه فيهما، ليتم تحويلهما رفقة المحجوزات إلى المقر لفائدة التحقيق وإعادة إخضاع المركبة لعملية تفتيش، أين أسفرت العملية عن ضبط وحجز 101 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملم، و14 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي، كانت مخبأة بإحكام تحت غطاء علبة تحويل السرعة الخاصة بالمركبة، بكمية إجمالية تقدر بـ 146 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملم و14 قرصا من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي. بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم إحالة المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية.

—

فرقة “ملائكة الخشبة” تناشد وزيرة الثقافة توفير تذاكر السفر

محمود بن شعبان

ناشد أعضاء فرقة ملائكة الخشبة للمسرح، وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، من أجل تقديم الدعم المادي لشراء تذاكر السفر وتحقيق حلمهم في المشاركة في الدورة الثانية عشرة لمهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي “مسرح بلا إنتاج”، الذي ستقام فعالياته خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر المقبل بجمهورية مصر العربية.

كشف رئيس فرقة ملائكة الخشبة لوهران، محمد بلكروي، في اتصاله بـ”الشروق”، أن فرقته قد تم اختيارها كممثل وحيد للجزائر لدخول المنافسة الرسمية في مهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي، من خلال العرض المسرحي “الخيش والخياشة”، للمخرج فارس عبد الكريم، مشيرا إلى المشاكل المادية للفرقة التي حالت دون توفير ثمن تذاكر الطيران من الجزائر إلى مصر، ما قد يشكل عائقا أمامهم في تأكيد مشاركتهم والسفر لتمثيل الجزائر في هذه التظاهرة المسرحية، التي تعني الكثير لهم خاصة بعد سلسلة التتويجات التي حققوها من خلال مسرحية “الخيش والخياشة” في مختلف التظاهرات المسرحية في الجزائر، ما فتح لهم الشهية لدخول المنافسات العربية وتحقيق حلم التتويج.

وناشد أعضاء فرقة ملائكة الخشبة التابعة لجمعية قطار الفن من وهران، عبر رسالة تلقت “الشروق” نسخة منها، السلطات المختصة، على غرار وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، ومختلف المؤسسات الثقافية لدعمهم ماديا من أجل توفير ثمن شراء تذاكر الطيران للسفر، والمشاركة في الدورة 12 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة البيت الفني للمسرح ومركز الفنون بمكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافي بجمهورية مصر العربية، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر المقبل، حيث ذكرت الهيئة المنظمة أن مصاريف السفر وتأشيرات الدخول والمتطلبات اللوجيستية تتحملها الفرق المشاركة، فيما أكدت على تحمل المهرجان تكاليف الإقامة والإطعام، طيلة أيام التظاهرة.

للإشارة، تدور أحداث العمل المسرحي “الخيش والخياشة” حول مجموعة من الأصدقاء، الذين التقوا في مرحلة الثانوية، فجمعتهم الأيام بحلوها ومرها، فجسدوها على الركح، من خلال شخصياتهم وحواراتهم المقتبسة من واقعهم المعيش، وحبكت في مسرحية اجتماعية كوميدية تعالج قصصا مليئة بالمغامرات والأحداث، وتقدم صورة عن الصداقة الحقيقية وتأثيرها على مرحلة الشباب عند الفرد.. وقد شاركت مسرحية “الخيش والخياشة”، في العديد من التظاهرات المسرحية المحلية والوطنية.

كما توجت من خلالها بالجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل في الدورة 52 من المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم في جويلية 2019، بالإضافة إلى نيلها الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل في الدورة 02 للأيام الوطنية للمسرح الملتزم والكوميديا الساخرة، ببرج بونعامة ولاية تيسمسيلت، العام الفارط، والجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل “البرنوس الذهبي”، في الدورة 19 للأيام الوطنية لمسرح لمكرة دورة المرحوم “موسى لاكروت”، بسيدي بلعباس، في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى جائزة أحسن إخراج وجائزة أحسن نص مسرحي، خلال الدورة الأولى للأيام الوطنية فتيحة بربار، لمسرح الشباب بومرداس ديسمبر 2021، كما توجت بالمرتبة الثالثة في فئة الإخراج المسرحي لجائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي”، للمبدعين الشباب جوان 2022.

—

الجريدة الرسمية تصدر مرسوم بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية

محمود بن شعبان

صدر في الجريدة الرسمية في عددها 49 لسنة 2022 المرسوم التنفيذي رقم 22-172 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق ل18 يوليو 2022، الذي يحدد في محتواه طرق وكيفية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، من أجل تسهيل وتوسيع عملية إيصاله إلى القارئ بطريقة مواكبة للتطور التكنولوجي.

ويأتي هذا المرسوم تنفيذا لأحكام القانون رقم 13-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015 المتعلق بأنشطة وسوق الكتاب، الذي أخذ بعين الاعتبار التطور الذي عرفته صناعة الكتاب وتسويقه على الصعيد الدولي، وذلك من أجل تعزيز عملية الانخراط في السوق الإقليمية والدولية للكتاب، بالإضافة إلى تمكين جميع الفاعلين في صناعة هذا المنتج الثقافي من تطويره وطنيا وتسهيل عملية اندماجهم في السوق الدولية المبنية على مبدإ النوعية.

وسيعمل التأطير القانوني لهذا الإجراء على دعم عملية توزيع الكتاب في الجزائر، سواء كان ورقيا، رقميا أم مرقمنا، وذلك نظرا لكون البيع بالطريقة الإلكترونية وسيلة جديدة وناجعة لعملية تسويق الكتاب، كما سيسمح هذا الإجراء بتحقيق العديد من الأهداف، حيث سيمكن من توسيع عملية إيصال الكتاب للقارئ وتسهيلها، من خلال استعمال وسيلة لشراء الكتب تتماشى والتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى فتح سوق جديدة للكتاب والترويج له في الجزائر والمساهمة في ترقية المطالعة العمومية عبر كامل التراب الوطني.

للإشارة، فإن عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ستشمل على وجه الخصوص الكتاب الورقي، الكتاب الرقمي، الكتاب المرقمن، وكذا جميع الخدمات المكملة لعملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، لاسيما منها الاشتراكات الدورية في المكتبات الإلكترونية.

وتضمن نص المرسوم مختلف الأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية والتزامات المستهلك الإلكتروني للكتاب وواجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته وأحكاما تتعلق بالدفع.

—

الحاجة طيباوي عائشة.. موسوعة تاريخية وثقافية

فاطمة عكوش

الحاجة طيباوي عائشة، البالغة من العمر 114 سنة، القاطنة ببلدية ديرة بولاية البويرة، تعتبر أكبر معمرة بالمنطقة، لديها جيش من الأحفاد، قوامه 140 فرد.. هي، وبشهادة الجميع، بمثابة موسوعة تاريخية، ثقافية، سافرت إلى عدة دول منها العربية السعودية، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، وغيرها..

رغم أن الحاجة طيباوي عائشة تجاوزت قرنا من عمرها، إلا اأن السنين لم تنل من ذاكرتها شيئا، ولم تعرف أمراض الشيخوخة إلى جسدها طريقا. فرغم أنها تعتبر معمرة ولاية البويرة، أو ربما الجزائر، إلا أنها لا تزال تحتفظ بذاكرة قوية جدا.

ولدت الحاجة طيباوي عائشة بنت عبد الله بنت محمد سنة 1908، في أولاد تيزي إبراهيم ببوسعادة، وتقطن بقرية تراكة، الواقعة على بعد 1 كلم من بلدية ديرة، لديها 6 أبناء، و140 حفيد، ابنها الأكبر، تركي عامر بلعربي، عمره 87 سنة، وحفيدها الأصغر عمره 6 أشهر فقط.. ترملت منذ 73 سنة بالتمام والكمال، التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني بالمنطقة، إلى جانب مجاهدات أخريات، تعتبر بمثابة جدة لكل السكان، كانت رمزا للوفاء، والعطاء والكرم والتواضع إلى غاية يومنا هذا.

وعن سر بلوغها هذه السن المتقدمة دون أن ينال منها الزمان، يقول حفيدها إن جدته تتابع نظاما غذائيا عاديا، وأكثر من ذلك، فهي تسمع، ولديها ذاكرة قوية جدا، تتذكر كل أوقات الصلاة، عدد ركعات كل صلاة، وهي إلى يومنا هذا تؤدي الصلوات الخمس في أوقاتها، ولا تفطر في شهر رمضان، بل تصوم حتى الصابرين، كما أنها تعتبر بمثابة موسوعة تاريخية، ثقافية بالمنطقة.

—

انتشال جثة غريق بالمنطقة الصخرية بالبلج في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشل فريق الغطاسين بمديرية الحماية المدنية، جثة غريق مفقود منذ ليلة الأربعاء بمنطقة صخرية بحي البلج، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقود آخر منذ الجمعة الماضي.

تمكن فريق الغطاسين صباح أول أمس الخميس، من انتشال جثة الغريق المفقود في البحر بالمنطقة الصخرية المتواجدة بين شاطئ بن عودة والشاطئ الأزرق بحي البلج بتيبازة، الضحية يبلغ من العمر 32 سنة وينحدر من أولاد يعيش بالبليدة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تغزايت.

ولا تزال عملية البحث جارية عن الشاب “س. محمدي” المنحدر من ولاية الجلفة المفقود منذ الجمعة الماضي بشاطئ متاريس.