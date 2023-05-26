أخبار الجزائر ليوم الجمعة 26 ماي 2023

الجناة قاموا بتزوير وثائق السيارة لإعادة بيعها

موظف ببلدية يتورط في جريمة اختطاف واحتجاز شاب وسرقة مركبته!

مريم.ز

تابعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، ثمانية أشخاص من بينهم موظف بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية السحاولة، لتورطهم في عملية اختطاف شاب واحتجازه بعد تحويله إلى وجهة مجهولة، والاستيلاء على هاتفه النقال وسيارته التي تعرضت وثائقها للتزوير ليتمكنوا من إعادة بيعها واقتسام ثمنها لاحقاً.

تفاصيل القضية تعود إلى شكوى تقدم بها شخص أمام مصالح الأمن بالقبة، مفادها اختفاء شقيقه عن الأنظار بطريقة غامضة، بعد ما شوهد آخر مرة من طرف أحد أصدقائه على متن سيارته برفقة شخص يدعى “ز.عبد المالك” بمنطقة بئر خادم، قبل أن ترده معلومات حول تورط الأخير في حادثة اختفاء الضحية.

وبعد استغلال المعلومات التي أدلى بها الشاكي والإطلاع على كشف المكالمات الهاتفية، تمكنت عناصر الضبطية القضائية من تحديد هويات المتورطين في عملية الاختطاف، ويتعلق الأمر بكل من “إ.محمد”، “ا.رياض”، “س.ياسين” وكذا شقيقه “س.فريد”، إلى جانب المدعو “د.ي” و”ب.ع”، فيما لم تتمكن من توقيف المتهم الرئيس “ز.عبد المالك” الذي لايزال في حالة فرار.

التحقيقات الأمنية في الملف أظهرت أن الجناة استدرجوا الضحية وقاموا باحتجازه بمنطقة البويرة، من أجل الاستحواذ على مركبته التي عرضت للبيع عبر إعلان نشر بموقع تجاري، وتزوير وثائقها بتواطؤ موظف بمصلحة شطب البطاقات الرمادية على مستوى بلدية السحاولة، بعد ما تجاوز الأخير صلاحيات وظيفته وقام باستخراج بطاقة إقامة للمدعو “ز.عبد المالك” باستعمال الرمز السري لزملائه بمصلحة الحالة المدنية.

والتمس النائب العام توقيع عقوبات تراوحت بين 7 و20 سنة سجنا نافذا مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي المدعو “ز.عبد المالك”.

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توليد امرأة داخل سيارة إسعاف من طرف الحماية المدنية بعين صالح

ش. بن ايعيش

تمكن أعوان الحماية المدنية، للوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية عين صالح، ليلة الخميس إلى الجمعة، من عملية توليد ناجحة لامرأة، داخل سيارة الإسعاف، بعد تلقي ذات المصالح نداء عاجلا، من أجل نقل امرأة تقطن بمنطقة نائية في حالة مخاض، إلى المستشفى، وقام الأعوان بعملية التوليد للمرأة داخل سيارة الإسعاف بنجاح، حيث تم قطع الحبل السري للمولود، مع نقلهما إلى المستشفى وهما في حالة جيدة.

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إدانة ناشري خبر جريمة قتل وهمية

سنة حبسا لشاب اعتدى “لفظيا” على والي ولاية باتنة

طاهر حليسي

أدانت محكمة باتنة، الخميس، شابا في العشرينات من العمر، بعقوبة عاما حبسا نافذا، عن تهمة نشر خطاب الكراهية ضد موظف رسمي للدولة، عقب الدعوى القضائية التي رفعها والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، ضد المعني، في تعليقات على الصفحة الرسمية لولاية باتنة.

وكان والي الولاية قرّر رفع الدعوى القضائية، بعد تدوين المتهم صنفت جزائيا في خانة الألفاظ المعيّرة وذات دلالات تنطوي على الأثر السيء على اعتبارات الوحدة الوطنية وطريقة تعيين مسؤولي الدولة، وتحط من الاعتبار المعنوي للمنشأ الشخصي والجماعي، لعون رسمي من أعوان الدولة.

وكان بيان رسمي لمصالح الشرطة أعلن قبل يومين، توقيف شخصين يبلغان على التوالي من العمر 28 و45 سنة، وهما مديران لصفحة فيسبوك محلية تغطي أخبار ولاية باتنة، بعد نشرهما خبرا كاذبا، تم تداوله بعد ذلك عبر عدة صفحات، ويتعلق بوقوع جريمة قتل وهمية، بعد ما اقتحم مجهولون منزل تاجر مجوهرات شهير فتفطن لهم هذا الأخير فاضطر لإطلاق النار، وكلها من نسج الخيال، فيما يعتقد أن منزل المعني يكون قد خضع لعملية تفتيش عادية، في إطار صلاحيات التفتيش الموكلة لمصالح الشرطة لاستكمال تحريات ذات علاقة بقضية 330 مليار سنتيم التي كشف عنها مؤخرا في الجزائر العاصمة.

وأنجزت الضبطية القضائية ملفين ضد الشابين المتهمين بنشر أخبار مضللة ومثيرة للتهويل، وهما اللذين قدما للنيابة المحلية لدى محكمة باتنة، التي أدانتهما بعقوبة مخيّرة، بين شهرين نافذين أو تقديم عقوبة النفع العام، وتعني القيام بأعمال يومية بلا أجرة لصالح مؤسسات تنظيف أو في الحظيرة البلدية أو أية مؤسسة تقوم مقامهما.

وكانت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة دعت المواطنين ومسيري الصفحات إلى توخي الحذر والحيطة فيما يتعلق بالنشر غير المتزن للأخبار بدون التثبت من صحتها، باعتبار أن الصفحة الشخصية في الفيسبوك أو في وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى هي صفحة ذات مسؤولية جزائية تخضع لتدابير قوانين النشر وقانون العقوبات، في وقت علم بأن مصالح الشرطة السيبرانية تحقق في هوية صفحات تقوم في الفترة الأخيرة بنشر أخبار كاذبة تنتهك الحياة الخاصة للأفراد وتسيء للعائلات.

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استرجاع 7 كلغ فضة مسروقة لدى باعة مخدرات بتيزي وزو

رانية. م

استرجعت مصالح الأمن الحضري الرابع لدى أمن ولاية تيزي وزو، كمية هامة من الفضة، عثر عليها لدى أحد المتورطين في قضية متاجرة بالمخدرات والمهلوسات العقلية، كما استعادت مبلغا ماليا قدر بـ114 مليون سنتيم، من عائدات بيع السموم.

القضية – حسب بيان لخلية الإعلام والعلاقات العامة بأمن ولاية تيزي وزو – تتمثل في ورود معلومات لدى مصالح الأمن، حول قيام أشخاص بالترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية وسط الشباب، ما دفعها لفتح تحقيق أسفر عن تحديد هوية الجناة البالغ عددهم 7 متورطين تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، ينحدرون من تيزي وزو والبويرة، حيث تم توقيفهم على أساس انخراطهم في شبكة تقوم ببيع المخدرات والمهلوسات، وتم حجز كمية من الكيف المعالج مقدرة بـ14.85 غ إلى جانب 111 كبسولة من المؤثرات العقلية، هواتف نقالة، أسلحة بيضاء واسترجاع مبلغ مالي مقدر بـ114 مليون سنتيم، من عائدات بيع هذه السموم.

ولدى توقيفهم في ذات القضية وتفتيش منزل أحدهم، تم العثور على كمية هامة من من المعدن الأبيض والمقدرة بـ6 كلغ، و757غ.

من جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي.

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وفاة طفل في الخامسة في حادث مرور بخميس الخشنة

سعيدة. م

لقي صبيحة، الجمعة، طفل في الخامسة من العمر حتفه إثر حادث مرور مميت بمنطقة خميس الخشنة .

وكانت الوحدة الثانوية الحماية المدنية قد تدخلت في حدود الساعة 10:58 لأجل الحادث المميت يتمثل في شخص صدمته حافلة بالمكان المسمى حي 17 جوان خميس الخشنة، حيث أسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات تم إسعافه وتحويله إلى مستشفى الرويبة، وبعد معاينته من طرف الطبيب تبين أنه متوفى.

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أعادت إلى الأذهان رعب فيضانات 2018

السيول تغرق الطرقات وتحاصر المدارس بقسنطينة

عصـام بن منية

عاش سكان العديد من بلديات ولاية قسنطينة، في الساعات الأخيرة من مساء الأربعاء الماضي، حالة رعب حقيقية، جرّاء التساقط الغزير للأمطار الرعدية، التي أغرقت شبكة الطرقات وتسببت في غلق العديد منها، ما أدى إلى توقف حركة المرور عبر العديد من المحاور الرئيسية، كما هو الحال على مستوى منطقة بونوارة على الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولايتي قسنطينة وقالمة، أين غمرت مياه السيول الطريق وجرفت المركبات التي عجز سائقوها عن التحكم فيها لتصطدم ببعضها البعض، في مشهد أدخل الرعب في نفوس المواطنين، قبل تدخل فرق الحماية المدنية لإخراج أربع سيارات عالقة وعلى متنها ركابها.

كما توقفت حركة الترامواي بعد ارتفاع منسوب المياه على مستوى المنطقة الصناعية، قبل تدخل فرق الحماية المدنية والأمن الوطني لامتصاص المياه باستعمال المضخات لإعادة تشغيل الترامواي، بعد ما ظلّ المواطنون عالقون على الطريق بين المدينة الجديدة علي منجلي وقسنطينة، بسبب توقف حركة وسائل النقل، كما جرفت مياه السيول المتدفقة والتي تسببت في ارتفاع منسوب واد أرض بوجهين بحي بوالصوف، مجموعة من رؤوس الأغنام، والتي تم إنقاذ أربعة رؤوس منها. كما تسبب تدفق المياه بغزارة في انهيار جدار على مستوى مؤسسة تخزين القمح، مع سقوط عمود للاتصالات الهاتفية، من دون ان يخلّف ذلك أية ضحية.

وقد كانت بلدية حامة بوزيان من أكثر البلديات تضررا جرّاء الأمطار الغزيرة، بعد ارتفاع منسوب المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 79 أين تسببت السيول الجارفة في غلق الطريق، في مشهد مرعب أعاد إلى الأذهان المأساة التي خلفتها فيضانات شهر سبتمبر من سنة 2018، والتي تسببت في هلاك شخصين وإصابة 11 آخرين بجروح مع تضرر 50 مركبة، وقد استنفرت مصالح الحماية المدنية وحداتها مدعومة بمختلف المصالح المعنية لفتح الطريق أمام حركة المرور وإخراج السيارات العالقة، فيما تسبب ارتفاع منسوب المياه إلى حوالي 40 سم على مستوى ابتدائية بحي قادري، في إحداث حالة من الرعب والهلع في اوساط تلاميذ الابتدائية، ما استدعى الاستنجاد بمصالح الحماية المدنية التي تدخلت فرقها، لإجلاء ونقل التلاميذ من الطابق الأرضي إلى الطابق الأول من مبنى الإبتدائية، حفاظ على حياتهم، والانتظار إلى حين انقطاع الأمطار لتسليمهم إلى أوليائهم في صحة جيدة، وبالتزامن مع ذلك تم إجلاء عائلتين من منزل غمرته المياه وتم التكفل بهما وتحويلهما إلى منطقة آمنة.

وفي في ظلّ استمرار فترة التقلبات الجوية، أمرت السلطات الولائية بتفعيل مخطط الكوارث وتشكيل خلية لمتابعة الفيضانات والقيام بعملية إحصاء الخسائر والوقوف على حجم الأضرار التي خلفتها الفيضانات، خاصة بعد تعالي أصوات بعض الفلاحين بشأن الخسائر التي لحقت بحقولهم جرّاء السيول التي تدفقت إلى حقولهم وجرفت معها مختلف المحاصيل الزراعية والثمار.