أخبار الجزائر ليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023

مقتل سائق وإصابة 21 تلميذا إثر انحراف، سنتان حبسا لرئيس بلدية ومنتخبين بسيدي بلعباس

إصابة خمسة طلبة في حادث مماثل

مقتل سائق وإصابة 21 تلميذا إثر انحراف حافلة بسكيكدة

إسلام. ب

شيّع زوال الجمعة، بمقبرة عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة جثمان سائق حافلة للنقل المدرسي، يدعى فؤاد سناني، يبلغ من العمر حوالي 44 سنة، الذي لقي حتفه إثر انحراف الحافلة التي كان يقودها عصر الخميس، على مستوى الطريق الولائي رقم 39، الرابط بين دائرة القل بولاية سكيكدة، والميلية بولاية جيجل، وبالضبط بمنطقة لغديورة عند مخرج بلدية الولجة بوالبلوط، غرب ولاية سكيكدة وهو الحادث الذي خلف أيضا 21 جريحا كلهم من التلاميذ، وتتراوح أعمارهم ما بين 11 و15 سنة.

وحسب بعض أولياء التلاميذ الجرحى، وغالبيتهم يقطنون في مشات قرب منطقة الولجة بوالبلوط مثل فج مخابة وقرية لغديورة، فإن أبناءهم كانوا عائدين من متوسطة محمد رزيوق بعين قشرة، بعد انتهاء الحصة المسائية في حدود الثالثة بعد الزوال، عندما وقع الحادث وكان الجو صحوا.

وأجمعوا على طيبة وخفة ظل السائق الضحية، البالغ من العمر حوالي 44 سنة، وكان يُسمّي التلاميذ والتلميذات أبنائي وبناتي، وهو ما شكل صدمة للتلاميذ القاطنين بمشاتي الولجة بوالبلوط، وتكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل ثمانية تلاميذ إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين قشرة، في الوقت الذي توفي السائق، وهو في طريقه إلى مستشفى الميلية بولاية جيجل قبل بلوغه المستشفى، أما بقية التلاميذ، فتكفل مواطنون بنقلهم عبر وسائل نقل خاصة حسب أولياء الجرحى، وباستناء ثلاث حالات لتلميذة وزميليها في نفس المتوسطة، وصفت حالتهم بالتي تستدعي العناية الكاملة، فإن حالة البقية لا تستدعي القلق حسب مصدر صحي.

كما أصيب صباح الخميس، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19و28 سنة، من بينهم ثلاثة طلبة جامعيين بجروح مختلفة، بعد تعرضهم لحادث مرور خطير بالقرب من جامعة منتوري بقسنطينة، وهذا في حدود الساعة التاسعة والنصف من صباح الخميس، عندما وقع اصطدام عنيف بين شاحنة وحافلة لنقل المسافرين.

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توبعوا بتهم فساد

سنتان حبسا لرئيس بلدية ومنتخبين بسيدي بلعباس

زواوية. ق

أوقف الخميس، والي سيدي بلعباس رئيس المجلس الشعبي لبلدية لعمارنة عن مهامه، رفقة عدد من الأعضاء المنتخبين بالمجلس، بعد ما صدر في حقهم الأربعاء الماضي، حكم بسنتين حبسا نافذا لمُتابعتهم بتهم، تخص استغلال الوظيفة، تزوير مستندات رسمية، مخالفة التشريع الخاص بالصفقات العمومية وتبديد المال العام، حيث نصب النائب الأول لتسيير البلدية.

وحسب ما علمته “الشروق” من مصدر موثوق، فإن القضية تعود الى سنتين، عندما أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس بفتح تحقيق ضد أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي للعمارنة السابقين والحاليين، عقب الشكاوى التي تلقاها، وبناء عليه، تم التحقيق مع المعنيين، حيث أسفرت تلك التحقيقات عن سالفي الذكر، في عدد من قضايا نهب المال العام، التي تتلخص بمجملها في عقد صفقات مشبوهة، دون الالتزام بقانون الصفقات العمومية، خاصة وأن جميعها منحت بالتراضي خلال العهدتين السابقة والحالية للمجلس.

الجدير بالذكر، أن المجلس الشعبي لبلدية العمارنة، مجمد منذ أشهر بسبب الخلافات التي تعصف بمنتخبيه، ما أدى الى تعطل انطلاق المشاريع التنموية، ودفع بالسلطات المحلية الى تجميد المجلس وتكليف سلطة الحلول لتسييره .

وتشير الأرقام الى وجود نحو 19 رئيس بلدية، من بين 52 “مير” تعدهم الولاية، متابعين في قضايا مختلفة، لم تفصل فيها العدالة بعد، ما رهن السيرورة الطبيعية لمختلف المشاريع التنموية، لاسيما أنه توجد العديد من البلديات مجالسها مُجمدة لأسباب مختلفة .

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اتهم بتزوير شهادات إدارية

الرقابة القضائية لنائب رئيس بلدية في سطيف

سمير منصوري

أمر، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة العلمة بسطيف، الخميس، بوضع أحد نواب رئيس المجلس الشعبي لبلدية بئر العرش بولاية سطيف، تحت الرقابة القضائية، بتهمة جنحة إصدار شهادات تحمل وقائع غير صحيحة، وتقديم تسهيلات للحصول على امتيازات غير مستحقة، وهذا بعد تحرير 14 شهادة مزورة لاستفادة أشخاص من قروض بنكية ومشاريع “أناد” و”كناك”، وتسوية وضعيات إدارية.

قاضي التحقيق لدى محكمة العلمة، استمع يوم الخميس خلال التحقيق التكميلي، لـ15 شخصا من بينهم ممثل الخزينة العمومية على خلفية قضية إصدار شهادات مزورة لاستفادة أشخاص من قروض بنكية ومشاريع استثمارية. النائب كان قد أكد سابقا خلال مواجهات في قلب البلدية بأنه أصدر هذه الشهادات خلال العهدة الانتخابية السابقة، عندما كان نائبا للمير، مشيرا، أنه حرر هذه الشهادات بأمر من رئيس المجلس الشعبي البلدي وقتها.

أما “المير” السابق لبئر العرش والشاهد في القضية، فقد نفى في مواجهة سابقة بنائبه نفيا قاطعا، أن يكون أمر النائب بتحريرها، مضيفا، أن النائب تجاوز صلاحيات قرار التفويض بالإمضاء رقم 17/2018 الممنوح له طبقا للمادة 70 من قانون البلدية والذي لا يخول له حق الإمضاء على مثل هذه الشهادات، مضيفا، بأن المستفيدين من هذه الشهادات لم يقدموا ما يثبت امتلاكهم أو استغلالهم لهذه الأراضي كعقد ملكية وغيرها من الوثائق الضرورية لتكوين الملف القانوني قبل الحصول على هذه الشهادات.

أما الأشخاص المستفيدون من هذه الشهادات فرموا التهمة نحو النائب بالقول بأنه هو من منحهم هذه الشهادات وأن بعضهم استفاد من قروض بنكية ومن مشاريع لتربية الأبقار والمواشي من وكالة “أناد” “وكناك” ومن القروض البنكية.

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روايات متضاربة بشأن الحادثة

العثور على تلميذ مصابا بحروق قرب مدرسة في تيارت

لوز محمد أمين

اهتزت، ظهر الخميس، مدرسة “مسلم الصحراوي” بحي كارمان، بمدينة تيارت، على وقع خبر العثور على الطفل (أ.ي) البالغ من العمر 11 سنة، يدرس في السنة الخامسة ابتدائي، مصابا بحروق أمام الابتدائية التي يدرس بها، أين تم نقله على وجه السرعة لمستشفى يوسف الدمرجي بمدينة تيارت، قبل أن يتقرر تحويله إلى مستشفى الحروق بولاية وهران، بسبب الحروق التي تعرض لها وهي من الدرجة الثالثة.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في هذه القضية التي تضاربت حولها الروايات، والتي لا تزال تفاصيلها وأسباب ودوافع حدوثها غير معروفة لحد الساعة، وحسب تصريحات السيد “محمد” من ساكنة حي كارمان للشروق، فإن الطفل من قاطنة الحي المذكور، ويُعرف بحسن الخلق، وتم العثور عليه بالقرب من الابتدائية التي يدرس بها، وإن اختلفت الروايات، فثم إجماع على الخصال الحميدة التي يعرف بها الضحية.

الحادثة الأليمة اهتز لها سكان حي كارمان خاصة وسكان ولاية تيارت بصفة عامة، وتركت آثارا بليغة في نفوس أولياء التلاميذ، أما عائلة الضحية، فإنها لم تصدق ما حدث لابنها، وهي تعيش حالة من الصدمة، خاصة أن ابنها من التلاميذ النجباء. ولم يتسن استقاء تصريحات ذوي الضحية، لتنقلهم إلى وهران للاطمئنان على ابنهم.

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بسبب الاعتداء على جارتهم بالبلاط

شجار أطفال يُكَبِّد أما وبنتيها ثلاث سنوات حبسا بسوق أهراس

صبرينة. ذ

نطق قاضي جلسة المثول الفوري، لدى محكمة سوق أهراس، بحر الأسبوع المنصرم، بإدانة أم وابنتيها بجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال سلاح أبيض، حجر وعصا خشبية والحكم عليهن بالحبس بين 6 أشهر غير نافذة وثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد تورطهن في قضية الاعتداء الجسدي بالضرب على جارتهن، والتسبب لها في عجز مدته 40 يوما.

وتعود وقائع هذه القضية، بحسب مجريات جلسة المحاكمة، إلى الأسبوع الماضي، عندما وقع شجار بين طفلتين صغيرتين ويتعلق الأمر بابنة المتهمة وابنة الضحية، خلال لعبهما في حي 418 مسكن بمدينة سوق أهراس، قبل أن يتطور شجار الصغيرتين ليتحول إلى معركة بين الضحية والمتهمة وابنتيها شقيقتي الطفلة الصغيرة، إحداهما خريجة الجامعة وحاملة شهادة الماستير، حيث قامت الأم وابنتاها بالاعتداء على الجارة بالضرب باستعمال قطعة خشبية تستعمل في تسوية العجين وكذا قطعة بلاط استعملتها إحدى الشقيقتين، وهي متخرجة من الجامعة، ما تسبب في إصابة الضحية بكسور على مستوى الكتف، وجروح متفاوتة الخطورة تم نقلها على إثرها إلى المستشفى، أين خضعت للعلاج وتحصلت على شهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت عجزها لمدة أربعين يوما، لتقوم بعدها الضحية بالتوجه إلى مصالح الأمن وإيداع شكوى رسمية ضد الأم وابنتيها، اللائي تم توقيفهن وتحويلهن إلى مقر الأمن للتحقيق معهن قبل تقديمهن أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي أمر بإحالة الملف على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين أعادت الضحية سرد الوقائع التي كانت بسبب شجار حدث بين طفلتين خلال لعبهما، فيما ظهرت علامات الانهيار النفسي على الأم المتهم وابنتيها، وحاولت كل واحدة منهما تبرير ما حدث، فيما التمس ممثل النيابة تسليط عقوبة الحبس النافذ على كل واحدة من المتهمات لمدة ثلاث سنوات حبس نافذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 20 مليون سنتيم، عن الجرم المنسوب إليهن مع إيداعهن الحبس من الجلسة، وبعد المداولة نطق رئيس الجلسة بإدانة الأم بستة أشهر حبس نافذ، وإدانة إحدى ابنتيها بعام حبس نافذ دون إيداع، مع الحكم على البنت الثانية بثلاث سنوات حبس و20 مليونا غرامة مالية نافذة، مع الإيداع بالمؤسسة العقابية من الجلسة.