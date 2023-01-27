أخبار الجزائر ليوم الجمعة 27 جانفي 2023

مسبوقون يختطفون مقاولا، سنة حبسا للتلميذ المعتدي على مشرفة تربوية

والد المتهم نال البراءة

سنة حبسا للتلميذ المعتدي على مشرفة تربوية بأم البواقي

بلقاسم. د

أصدرت هيأة محكمة الجنح الابتدائية بعين امليلة في ولاية أم البواقي، نهاية الأسبوع، حكما يقضي بإدانة المتهم التلميذ المدعو “ش.ع.ن”، البالغ من العمر 18 سنة، يدرس في القسم النهائي بثانوية عناب ميلود ببلدية سوق نعمان، بعقوبة سنة حبسا، منها 9 أشهر موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم، بعد متابعته بتهمة ارتكاب جنحة التعدي بالعنف على موظف أثناء تأدية وظائفه، وهي الجنحة المرتكبة في حق الضحية ويتعلق الأمر بالمسماة “م.أ”، البالغة من العمر 33 سنة، والتي تشتغل مشرفة تربوية بذات الثانوية.

فيما تمت تبرئة ساحة متهم ثان في القضية ويتعلق الأمر بوالد التلميذ المدعو “ش.ع.س”، البالغ من العمر 56 سنة، وهو موظف بذات الثانوية، من التهمة المنسوبة إليه في هذه القضية، التي جرت وقائعها في الأسبوع الماضي، داخل حرم ثانوية عناب ميلود بسوق نعمان، عقب نشوب مناوشات كلامية حادة بين المتهم التلميذ، والمقبل هذه السنة على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا، والضحية التي تشتغل مشرفة تربوية بذات الثانوية، يعود سببها الرئيس بعد رفض الضحية تسليم مذكرة الدخول للتلميذ، نظرا لكثرة غياباته من دون مبرر يذكر حسبها.

الأمر الذي أغضب كثيرا التلميذ، الذي أقدم وهو في حالة من الهيجان، على الإعتداء الجسدي على الضحية، مسببا لها جروحا بليغة على مستوى الوجه والعنق، استدعت نقلها على وجه السرعة للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، لتسلم لها شهادة طبية تثبت عجزها عن العمل لمدة 18 يوما، وهي القضية التي عرفت محاولات صلح من عدد من وجهاء ومشايخ المنطقة، الذين قاموا بعقد جلسة صلح مسبقة، كللت نتائجها بتفاهم بين الطرفين المتنازعين، في وقت شهد فيه محيط المحكمة حضور عدد كبير من الفضوليين الذين أرادوا الدخول إلى جلسة المحاكمة، غير أن مصالح الأمن الحاضرة بعين المكان منعتهم من ذلك.

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مسبوقون يختطفون مقاولا بالعاصمة ويستولون على سيارته !

مريم. ز

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الخميس، إلى نهاية الدورة الجنائية، محاكمة أفراد عصابة إجرامية تضم ستة أشخاص تورطوا في عملية اختطاف مقاول بضواحي العاصمة وتحويله إلى وجهة مجهولة والاستيلاء على مركبته.

ملف الحال تعود وقائعه لشهر أكتوبر الفارط أين اقدم مجموعة من الأشخاص، يقودهم مسبوق قضائيا على تنفيذ مخطط إجرامي استهدف شخصا يدعى “د.م” الذي تم استدراجه بضواحي منطقة القبة في العاصمة، ثم اختطافه إلى وجهة مجهولة بهدف الاستيلاء على اغراضه وسيارته التي تعرضت وثائقها للتزوير، حتى يتمكنوا من بيعها لاحقا إلى جانب هاتف نقال واقتسام ثمنها فيما بينهم.

التحقيقات الأولية في الملف انطلقت من شكوى أودعتها عائلة الضحية لدى مصالح الأمن وتقديم بلاغ بخصوص اختفائه، وتبين من خلال التحريات التي باشرتها عناصر الضبطية القضائية من خلال استجواب أصدقاء الضحية، أن الأخير شوهد قبل اختفائه رفقة أشخاص مشبوهين، الذين استدرجوه قبل تنفيذ عملية الاختطاف وسرقة هاتفه النقال وسيارته ومحاولة التخلص من المسروقات لطمس آثار الجريمة، بعرضها للبيع من خلال تزوير وثائق السيارة، غير أن مصالح الأمن تمكنت من توقيفهم وإيداعهم الحبس المؤقت عن جناية الاختطاف وتكوين جماعة أشرار بغرض الإعداد لجناية التزوير في محررات رسمية، ويتعلق الأمر بكل من المدعو “س.ي”، “إ.م”، ” “أ.ر”، “ع.ي”، ”ب.ع” في انتظار محاكمة المتهمين وسماع أقوالهم بخصوص مصير الضحية الذي لم يظهر له أي أثر لحد الساعة.

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مسبوق يختطف فتاة ويعتدي عليها بالضرب في قالمة

ن. طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، الخميس، بإيداع شاب مسبوق قضائيا، رهن الحبس المؤقت، بعد تورطه في قضية اختطاف شابة والاعتداء عليها بالضرب ما تسبب في إصابتها بجروح.

المشتبه فيه تمت الإطاحة به من طرف أفراد فرقة الدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد، بعد تلقيهم مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر، من الضحية، أكدت فيها بأنها تعرضت للاختطاف من طرف المشتبه فيه، الذي اعتدى عليها بالضرب مسببا لها عدّة جروح، وأضافت بأنها تمكنت من الإفلات من قبضته والفرار من مكان احتجازها، وطلبت تدخل أفراد الدرك الوطني لمساعدتها، ليتم على الفور تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بغرض تحرير الفتاة، التي قدمت أوصاف خاطفها وبعض المعلومات عنه لأفراد فرقة الدرك الوطني، الذين باشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم، انطلاقا من المعلومات والأوصاف المتحصل عليها، ليتمكنوا من توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 26 سنة، والذي أبدى مقاومة عنيفة خلال عملية إلقاء القبض عليه، وعند إخضاعه للتفتيش عثر أفراد الدرك بحوزته على خنجر، ليتم تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني، للتحقيق معه، حيث تبين أن الموقوف مسبوق قضائيا، ومبحوث عنه.

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توقيف التلميذة المعتدية على زميلها بشفرة حلاقة في باتنة

ط. حليسي

أوقفت، الخميس، مصالح الشرطة لأمن دائرة تيمقاد ولاية باتنة، تلميذة عمرها 15 سنة، على خلفية الاعتداء الذي قامت به ضد زميل لها، يبلغ من العمر 16 سنة، في القسم بثانوية تيمقاد، نهاية الأسبوع قبل الماضي.

وكانت التلميذة انهالت على زميلها بالقسم العلمي بضربات بواسطة شفرة حلاقة، أصابت الضحية بجروح في الرقبة والرأس، ما حتم وقتها نقله على جناح السرعة لعيادة المدينة قبل تحويله لمصلحة الاستعجالات المتخصصة بمستشفى باتنة الجامعي، أين خضع لعمليات إخاطة جراحية، فيما بادرت إدارة المؤسسة باتخاذ التدابير ضد المعتدية.

وفيما أوضحت مصادر الشرطة الخميس، بأن الاعتداء راجع لخلافات، تم في نفس اليوم تقديم التلميذة المتابعة بتهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض للنيابة المحلية بعد انتهاء التحقيقات.

وكانت مصادر فندت الحكم على التلميذ المعتدي على الأستاذة ريحانة بـ6 سنوات، التي راجت عبر وسائط التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الخبر كاذب، باعتبار أن التحقيق لا يزال جاريا، بعد إيداع المعتدي بقسم الأحداث بالمؤسسة العقابية حملة ثلاثة بباتنة.

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العثور على جثة سيدة مختفية داخل غابة بتيزي وزو

فروجة. م

عثرت مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو، الخميس، على السيدة المختفية من منزلها بقرية امداح ببلدية تيزي غنيف، ميتة داخل غابة تبعد نحو 4 كلم عن القرية المذكورة. السيدة التي تبلغ من العمر 52 سنة تعاني اضطرابات نفسية، وكان أخوها قد قدّم بلاغا باختفائها على مستوى الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي غنيف، أين أخطرهم بأن المعنية قد اختفت في ظروف غامضة من منزلها العائلي الذي لا تغادره أبدا، مضيفا أنه قد اكتشف الأمر عندما ذهب لتفقدها بتاريخ 21 جانفي الجاري في حدود الساعة الخامسة مساء، ليفاجأ بعدم تواجدها في غرفتها، ويقوم بالبحث عنها في الأحياء المجاورة ولدى الأهل، ولكن دون جدوى.

وانطلقت بعدها حملة بحث مكثفة وموسعة عن المعنية من طرف مصالح الحماية المدنية لولاية تيزي وزو مدعومة بكل من مديرية الحماية المدينة لولاية البويرة وبومرداس والفرقة السينو ـ تقنية للكلاب المدربة بالوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء، وقد سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 120 عون حماية مدنية بمختلف الرتب و8 كلاب مدربة تحت قيادة رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية تيزي وزو، بمشاركة أفراد الجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني والأمن الوطني ومواطني المنطقة، ليسفر البحث في الأخير عن العثور على المرأة المفقودة متوفاة وسط احراش غابة “امداح” وهذا بعد العثور على قطع من ثيابها (وشاح وحذاء).

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العثور على أغراض شخصية لرئيس البلدية المختفي بسكيكدة

إسلام بوشليق

عُثر، مساء الأربعاء، على بعض الأغراض التي تعود للمحامي ـ رئيس بلدية السبت بسكيكدة، جمال الدين شاوي، المختفي منذ السبت الفارط، وتتمثل في جبة المحاماة، محفظة وربطة عنق كانت ملقاة تحت جسر في بلدية عيون بوزيان على الحدود مع ولاية قسنطينة.

كما عثر رجال الدرك بالخروب في ولاية قسنطينة، على سيارة متفحمة بصورة كلية، يُعتقد أنها تعود للمختفي.

وانطلقت الجمعة، حملة شاملة للبحث عن المفقود، عبر الولاية، فيما وجهت والدته نداء إلى الخواص، الذي يركبون كاميرات مراقبة على بناياتهم، كي يراجعوا تسجيلاتها لليلة السبت إلى الأحد الماضيين، عساها قد تساعد على فك لغز الاختفاء. يشار إلى أن البعض قد ربط الواقعة بمناشير لجمال الدين شاوي، عشية اختفائه، من بينها “ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين”.

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العثور على جثة شاب بشاطئ في بجاية

ت. ع

تم، صبيحة الخميس، العثور على جثة شاب في الأربعينات من عمره بالقرب من شاطئ البحر عند المدخل الغربي لمدينة سوق الاثنين شرق بجاية، ويتعلق الأمر- حسب معلوماتنا- بشاب يبلغ من العمر 46 سنة يقطن بقرية تيزي الواد عند المدخل الغربي لبلدية ملبو، وهو الخبر الذي نزل كالصاعقة على سكان المنطقة، خاصة أن الفقيد، الذي يمتلك مطعما بولاية تيندوف، معروف بطيبته لدى العامة، وتجهل إلى حد الساعة ظروف وفاة الفقيد الذي تم تشييع جثمانه الجمعة إلى مأواه الأخير بمقبرة “بوحمد” بقرية تيزي الواد.

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وفاة ثمانينية داخل فرن تقليدي بالمدية

ب. عبد الرحيم

اهتزت منطقة الحلايلية الريفية ببلدية قصر البخاري جنوب ولاية المدية صبيحة أمس الجمعة، على نبإ وفاة عجوز فاق سنها 82 سنة، وذلك داخل فرن تقليدي يوقد بالحطب وهي التي تعيش وحدها بعد وفاة زوجها. حيث وأثناء تفقدها من أحد جيرانها الذين دأبو على السؤال عنها بين الحين والآخر، ولعدم ردها عليه دخل الأخير بيتها البسيط ليجدها جثة هامدة داخل فرن تقليدي أو ما يسمى محليا “بالكوزينا” بعد احتراقها ليقوم هذا الأخير بإعلام الجيران ومن ثم إخطار أعوان الحماية المدنية التابعين لوحدة قصر البخاري الثانوية الذين تنقلو لعين المكان وانتشلوا جثة المعنية وحولوها إلى مستشفى قصر البخاري مرفوقين بأفراد الدرك الوطني الذين عاينوا الحادثة وفتحوا تحقيقا في ملابسات الوفاة في حين رجحت مصادرنا إمكانية سقوط العجوز داخل الموقد أو وفقدانها الوعي أثناء إشعالها الموقد متأثرة ربما بدخان هذا الأخير، وتبقى نتائج التحقيق الأمني كفيلة بمعرفة أسباب الوفاة الحقيقة.

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اتحاد منظمات المحامين يكرم رئيس الجمهورية

كرم الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الجمعة بالجزائر العاصمة، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بدرع المنظمة. وتم هذا التكريم بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بمناسبة الملتقى الدولي الذي ينظمه الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين بالشراكة مع وزارة العدل وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمحامين، تحت شعار “دور المحامي في مرافقة الاستثمار وتسوية النزاعات”.

وتسلم الدرع، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والقضائية السيد بوعلام بوعلام، ووزير العدل، حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي. ويأتي هذا التكريم “عرفانا للأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لقطاع العدالة وأسرة الدفاع”، وفقا للشروحات التي تم تقديمها خلال مراسيم التكريم.

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الحماية المدنية تجوب مساجد المدية للتحذير من الاختناق

كثف أعوان الحماية المدنية بالمدية من حملاتهم التوعوية للحد من ضحايا القاتل الصامت وذلك داخل مساجد الولاية نظرا لحصيلة ضحايا هذا الأخير. وحاول الأعوان تحذير المواطنين من خطورة الاستهتار ودعوا إلى مراقبة دورية لأجهزة التدفئة والحرص على وضع كواشف التسرب في البيوت.