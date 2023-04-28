أخبار الجزائر ليوم الجمعة 28 أفريل 2023

أربع سنوات حبسا للمعتدي على الإمام بتيزي وزو،"روح الملح" يقتل شابا

أربع سنوات حبسا للمعتدي على الإمام بتيزي وزو

رانية. م

أدانت الخميس محكمة عين الحمام بولاية تيزي وزو، المتهم في قضية الاعتداء الجسدي على إمام مسجد اقبيل، بعقوية 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة قدرها 10مليون سنتيم وذلك من خلال إجراءات المثول الفوري.

وجاء في البيان الصادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة عين الحمام أنه وطبقا لأحكام المادة 11من قانون الإجراءات الجزائية، تمت إدانة المتهم بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 مليون سنتيم وذلك عن تهمة الاعتداء بالعنف على موظف أثناء تأدية مهامه مع إيداعه المؤسسة العقابية.

وقد تم توقيف المتهم من قبل مصالح الدرك الوطني بعدما قام باقتحام قاعة المحاضرات في مسجد ايت لعزيز وسط بلدية اقبيل في حدود الواحدة صباحا بتاربخ 23 أفريل الجاري، مع التلفظ بكلام بذئ، ما دفع بالإمام للنزول من مسكنه ومحاولته إخراج المتهم الذي كان في حالة ثمالة، فاعتدى المخمور على الإمام، الذي سقط أرضا وأصيب بكسور على مستوى الساق، تطلبت تدخلا جراحيا مستعجلا، بمستشفى عين الحمام بالنجاح وقد صرح الإمام الضحية في اتصال بـ”الشروق اليومي” أن الواقعة مجرد حادث غير مقصود ولا وجود لأي خلافات ولا مشاحنات سابقة مع الجاني، وأنه حاول رد الاعتداء على حرمة المسجد، قبل أن يقع الاعتداء.

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شاب يجهز على شقيقه الأكبر بسكين في تيبازة

ب. بوجمعة

اهتز حي الحامدية بالداموس أقصى غرب ولاية تيبازة، ليلة الأربعاء الماضي، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها شاب في شقيقه الأكبر باستعمال سكّين وجه به طعنتين على مستوى الفخذ والرقبة لفظ على إثرهما أنفاسه الأخيرة .

وحسب مصادر محلية، فإن الجريمة البشعة التي كان حي الحامدية بمدينة الداموس مسرحا لها خلفت حالة من الحزن في أوساط السكان، وقعت اثر مناوشات بين شقيقين بالمنزل قبل أن تتطور إلى استعمال السلاح الأبيض، حيث قام الأخ الأصغر البالغ من العمر 28 سنة بطعن شقيقه الأكبر البالغ من العمر 35 سنة بسكين على مستوى الفخذ وطعنة أخرى على مستوى الرقبة سقط على إثرها ينزف، قبل أن ينقل على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى، أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتضيف المصادر أن الجاني الذي يعاني من اضطرابات نفسية بقي في مسرح الجريمة إلى غاية وصول مصالح الدرك الوطني التي ألقت القبض عليه وفتحت تحقيقا في ملابسات القضية .

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“روح الملح” يقتل شابا في الجلفة

نورين. ع

لفظ،شاب في العشرينيات من العمر أنفاسه الأخيرة، الجمعة، بالمستشفى إثر تناوله لمادة روح الملح. وذكرت مصادر “الشروق” أن الشاب أقدم على شرب هذه المادة داخل منزله ببلدية عين وسارة شمال الجلفة حيث تم تحويله على جناح السرعة للاستعجالات الطبية وحاول المسعفون انقاذه وتم تحويله لمستشفى آخر ليلفظ أنفاسه الأخيرة نظرا للكمية الكبيرة التي كانت في بطنه من المادة القاتلة “روح الملح” في الوقت الذي باشرت فيه المصالح الأمنية التحقيق في الأسباب الحقيقية والدوافع وراء هذا العمل.