أخبار الجزائر ليوم الجمعة 28 جانفي 2022

تفكيك شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية بالعاصمة، حجز قناطير من الأجبان والدجاج الفاسد بوهران

الإطاحة بتاجر مخدرات وحجز سلاح ناري ببجاية

توفيق بن يحيى

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية بجاية نهاية هذا الأسبوع، من الإطاحة بتاجر مخدرات مع حجز سلاح ناري و4 كلغ من المخدرات.

تفاصيل العملية جاءت بعد استغلال معلومات واردة إلى مصالح الشرطة تفيد بوجود شخص يقوم باستغلال مسكن كائن بمدينة أقبو في تخزين وترويج المخدرات بذات المدينة وضواحيها، وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات تم تحديد هوية المشتبه فيه البالغ من العمر 44 سنة، وتوقيفه بالقرب من محل إقامته بعد ترصد تحركاته عن طريق خطة محكمة، عملية تفتيش منزل المشتبه فيه التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة مكنت من حجز كمية معتبرة من المخدرات يقدر وزنها بـ4 كلغ كيف معالج، بالإضافة إلى استرجاع وحجز سلاح ناري وخراطيش وأسلحة بيضاء من الحجم الصغير والكبير (سيوف)، قارورة غاز مسيل للدموع ومبلغ مالي، المشتبه فيه يعمل على تخزين تلك المخدرات بمسكنه العائلي ومن ثم ترويجها بمدينة أقبو وضواحيها.

وبعد نهاية التحقيق أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيه، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع.

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الإطاحة بشبكة دولية لتهريب البشر بتواطؤ وكالات سياحية

نوارة باشوش

أطاحت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، بشبكة إجرامية دولية لتهريب الأشخاص مع النصب والاحتيال، بتواطؤ من وكالات سياحية أصحابها متورطون في عملية الحال من خلال استعمال ملفات مزورة واستخدام آليات غير قانونية من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج.

وفي التفاصيل التي كشفت عنها الرائد خديجة قريشي، المكلفة بالاتصال والعلاقات العامة بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، فإنه وفي إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر العقيد محمد بوسهلة وقائد فصيلة الأبحاث ووكيل الجمهورية المختص إقليميا، تمكنت عن طريق التحري والاعتماد على العمل الاستعلاماتي من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 6 أشخاص مع تورط أربع وكالات سياحية، تنشط عبر إقليم ولايتي الجزائر وبومرداس مختصة في تهريب الأشخاص والنصب والاحتيال.

وأوضحت الرائد قريشي أن الشبكة الإجرامية تقوم بتهريب الأشخاص إلى دول أجنبية، باستعمال ملفات مزورة، بالتواطؤ مع أشخاص ينشطون داخل وخارج الوطن، وهذا مقابل مبالغ مالية ضخمة، فيما يتعرض ضحايا الشبكة للنصب والاحتيال بعد أن يتم استدراجهم باستعمال خطط جهنمية للإيقاع بهم.

الشبكة الإجرامية حسب الضابط الأمني، تنتهج أسلوبا إجراميا في إجراء التعاملات المالية غير الشرعية، حيث يعتمد أفرادها على استخدام آليات غير قانونية “بطاقات الدفع الإلكترونية والعملات الافتراضية” من أجل تحويل العملة الصعبة من وإلى الخارج، هروبا من الرقابة ولعدم ترك آثار لتعاملاتهم المالية المشبوهة التي يقومون بها بطريقة محكمة.

العملية حسب الرائد قريشي أسفرت عن حجز عدد كبير من جوازات السفر، رخص سياقة دولية، بطاقات دفع إلكترونية، أجهزة إعلام آلي تستخدم في تزوير مختلف الوثائق والأختام، هواتف نقالة مثبت عليها تطبيقات تستعمل في تحويل العملة، كما تم حجز مبالغ مالية كبيرة بالعملة الوطنية وكذا العملة الصعبة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، التي ستواصل تحقيقاتها في ملف الحال وإحالتهم على المحاكمة وفقا للإجراءات القانونية.

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تفكيك شبكة للمتاجرة بالمؤثرات العقلية بالعاصمة

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الرويبة من تفكيك جمعية أشرار مع جنحة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية لغرض الاتجار غير الشرعي بها، حيازة أسلحة بيضاء محظورة من دون مبرر شرعي.

وقد أسفرت العملية عن توقيف شخصين مشتبه فيهما، أحدهما محل ثلاثة أوامر بالقبض، ينحدران من ولاية الجزائر، أعمارهما 30 و50 سنة.

التحريات التي قامت به ذات المصلحة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أفضت إلى حجز مبلغ مالي يقدر بـ”23 مليونا و820 ألف سنتيم” من عائدات ترويج المخدرات، 780 قرص مؤثر عقلي من مختلف الأنواع، 44 غراما من مخدر القنب الهندي، أسلحة بيضاء متمثلة في بندقية صيد بحرية وكذا سكين، 146 وحدة من المشروبات الكحولية، وهاتفين نقالين..

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا.

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أساتذة بالبويرة يتظاهرون بالإصابة بكورونا ليتغيبوا

فاطمة عكوش

تعمد أساتذة بمختلف الأطوار التعليمية والموظفين بولاية البويرة إلى التغييب الجماعي غير المبرر عن العمل خلال الأسابيع الفارطة، والتظاهر بأنهم أصيبوا بفيروس كورونا، وهذا ما جعل مدير التربية يتدخل بشكل مستعجل لوضع حد لهذه الممارسات.

راسل الخميس مدير التربية لولاية البويرة مديري المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة ومفتشي التعليم الابتدائي للإدارة، تلقت “الشروق” نسخة من المراسلة التي تحمل طابع “مستعجل”، التي يتمحور موضوعها حول الانضباط في العمل، يذكرهم فيها بمضمون مراسلة والي الولاية مؤخرا، والمتضمنة تزايد في عدد غيابات الموظفين عن العمل بدون مبرر، وهذا بداعي اشتباههم في الإصابة بفيروس كورونا، دون تقديم شهادة طبية تثبت ذلك، ونظرا لتفاقم عدد الغيابات، طالب مدير التربية مديري المؤسسات التربوية والمفتشين بضرورة التدخل واتخاذ الإجراءات الضرورية المعمول في مثل هذه الحالات، كونهم يعتبرون في حالة غياب غير مبرر عن العمل، كما أن الموظفين المصابين بفيروس كورونا يعتبرون في عطلة مرضية ويتحتم عليهم إيداع شهادة طبية تثبت التوقف عن العمل.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن أغلبية العيادات الخاصة والمستشفيات بولاية البويرة تستقبل يوميا المئات من الأشخاص الذين يصابون بالسعال معظمهم إداريون وأساتذة وموظفون يدعون المرض بهدف الاستفادة من شهادة مرضية للهروب من العمل، ولاحظ الأطباء انه بعد أيام يعود نفس الأشخاص لطلب تمديد العطلة المرضية، رغم أنهم أصيبوا فقط بالسعال.

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هزة أرضية بقوة 3.7 درجات في المدية

ب. عبد الرحيم

استيقظ ساكنة البلديات الشرقية بولاية المدية، صبيحة الجمعة، في حدود الساعة الثامنة والنصف، على وقع هزة أرضية أثارت هلعهم وشعر بها ساكنة بلديات كل من بني سليمان، سيدي الربيع، بوسكن، بوشراحيل، سيدي النعمان، العمارية وخمسة جوامع، على اعتبار أن هذه الأخيرة واقعة في محيط مركز الهزة، الذي حدد حسب مركز علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بنحو 24كم شمال غربي مدينة بني سليمان، كما بلغت شدتها حسب ذات المركز بـ3.7 درجات على سلم رشتر.

وأفاد بعض ساكنة أولاد علال ببني سليمان بأن إحساسهم بها كان كبيرا شأنهم شأن ساكنة الزاوية ببلدية سيدي النعمان وكذا ساكنة بلدية سيدي النعمان مركز على اعتبار أنهم من أقرب النقاط إلى مركز الهزة وبدرجة أقل ساكنة بلدية أولاد إبراهيم والعمارية. ولم تسجل مصادرنا عبر البلديات المعنية أي أضرار تذكر كما لم تسجل مصالح الحماية المدنية أي تدخل في ذات الشأن.

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حجز قناطير من الأجبان والدجاج الفاسد بوهران

خيرة غانو

أحبطت فرقة البيئة والعمران لأمن ولاية وهران نهاية الأسبوع، محاولة تسويق كميات معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك، ضبطت داخل شاحنة صغيرة بحي بلاطو، وبصدد توزيعها على محلات تنشط بالمنطقة.

وبحسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لدى مديرية الأمن الولائي لوهران، فإن الأمر يتعلق بشحنة يبلغ وزنها 600 كلغ من اللحوم، وجدت في ظروف غير مطابقة لشروط النقل على متن مركبة من نوع – هايفي، خلال عملية تفتيش خضعت لها على مستوى مفترق الطرق بحي بلاطو، حيث اتضح أن صاحبها لا يحوز رخصة نقل البضاعة ولا شهادة الفحص البيطري للدواجن المذبوحة، إضافة إلى معاينة غياب النظافة داخل الشاحنة، وأيضا افتقادها لنظام التبريد.

وعند إخضاع اللحوم للمراقبة البيطرية من طرف الطبيب المختص لدى مكتب الصحة العمومية لبلدية وهران، ثبت أن الشحنة غير صالحة للاستهلاك، وغير مراقبة في غياب الختم البيطري، ما يعني أنها ناتجة عن عملية ذبح غير شرعي.

وفي نفس المجال، قادت تدخلات أعوان مفتشية التجارة لإقليم السانيا، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني على مستوى وحدة سرية لإنتاج الأجبان، إلى ضبط نحو قنطارين ونصف من الجبن غير صالح للاستهلاك.

وتأتي هذه العملية على إثر معلومات تلقتها ذات المصالح، مفادها نشاط ورشة بعين المكان في صناعة الأجبان بدون رخصة، وفي غياب ما يشير إلى سلامة ومصادر المواد الداخلة في تركيبها، مع اعتمادها على شبكة تسويق وتوزيع تستهدف خاصة فضاءات التجارة الفوضوية، لتتم مداهمة المكان، أين كانت نتيجة المهمة إيجابية، انتهت بحجز ما وزنه 244 كلغ من منتجات الوحدة من التحضيرات الجبنية الفاسدة، والتي أخضعت مباشرة للإتلاف الصحي، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحبها.

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الحبس النافذ لتجار مضاربين بالزيت في الشلف

م. قورين

سلطت، الخميس، محكمة بوقادير بالشلف عقوبات متفاوتة في حق ثلاثة تجار مواد غذائية ضبطت بحوزتهم كمية من زيت المائدة مخزنة بطريقة غير شرعية، منها عامان حبسا نافذا وغرامة بعشرة ملايين سنتيم، وستة أشهر غلق لمحل التاجر الأول، سنة حبسا موقوفة النفاذ وخمسة ملايين سنتيم للثاني، في حين تمت تبرئة الثالث من تهمة الاحتكار والمضاربة في مادة زيت المائدة التي أصبحت تعرف بالذهب الأصفر بالولاية لشدة ندرتها.

الملازم الأول مصطفاوي عبد الحميد بأمن دائرة أولاد بن عبد القادر الذي أشرف على عملية الحجز، أفاد في تصريح لـ”الشروق”، بأنها تمت على إثر ورود معلومات للمصلحة العامة لأمن الدائرة، تفيد بقيام أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية بوسط مركز عاصمة البلدية بتخزين كميات كبيرة من زيت المائدة لاحتكارها وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة، فتم مداهمة ثلاثة مخازن، أين أسفرت العملية عن حجز 368 لتر من مختلف السعات كانت مخزنة بطريقة غير شرعية منها 52 وحدة ذات خمسة لتر و42 وحدة ذات سعة لترين و110 وحدة ذات سعة لتر واحد وأربع وحدات ذات سعة 3.5 لتر، ليتم توقيف أصحابها.

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تفكيك شبكة دولية لترويج الكوكايين والمهلوسات بسطيف

سمير مخربش

تمكنت، الخميس، مصالح أمن ولاية سطيف، من وضع حد لنشاط شبكة دولية تروج الكوكايين، والحبوب المهلوسة التي تم إدخالها عبر الحدود الجزائرية بطريق ملتوية. العصابة تتكون من 11 فردا منهم 8 ينحدرون من ولاية حدودية، يختصون في ترويج المخدرات الصلبة الموجهة للمدمنين الأكابر، الذين لهم القدرة على دفع أموال طائلة من أجل هذه السموم. وحسب بيان لمصالح أمن ولاية سطيف، العملية أنجزت من طرف فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، التي تتبعت تحركات مجموعة من الأشخاص جاؤوا من ولاية حدودية شرقية خصيصا إلى ولاية سطيف لبيع كمية من الحبوب من نوع “اكستازي”، بالاشتراك مع عناصر أخرى تنحدر من ولاية سطيف. ليتم وضع خطة محكمة مكنت الفرقة من توقيف كافة الأفراد الذين كانوا متلبسين بحيازة كمية هامة من المخدرات قدرت بنحو 3 آلاف قرص، بالإضافة إلى 40 غراما من الكوكايين، لتتواصل عملية التحري مع المشتبه فيهم الذين كانوا يستعملون سيارتين سياحيتين تم حجزهما رفقة الممنوعات. وبعد الاستماع إلى المتهمين، تم إعداد ملفات جزائية ضد كافة أفراد العصابة، المقدر عددهم بـ11 شخصا.

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المجاهد بن عروبة الشيخ في ذمة الله

معتز روابح

انتقل إلى رحمة الله المجاهد المعمر “بن عروبة الشيخ”، عن عمر ناهز 116 سنة، وذلك بقرية مركسن التابعة لبلدية الدبداب الحدودية بولاية ايليزي. الفقيد كان من بين المجاهدين الذين مولوا الثورة الجزائرية بالسلاح، بعد تشديد الخناق عليها عبر خطي شال وموريس، بحيث كان يعمل مع مجاهدي المنطقة على نقل السلاح بين ليبيا والجزائر، وذلك عبر محور (غدامس والدبداب) على ظهور الجمال، قبل أن يتم نقلها من طرف مجاهدين آخرين إلى الوادي وبسكرة، ومنها إلى باقي مناطق الثورة.

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رشاد يتجه لخلافة نفسه ومنظمة الناشرين تفقد مقعدها

زهية. م

تجري الأحد انتخابات اتحاد الناشرين العرب لتجديد عضوية المجلس ولجان وهياكل الاتحاد، حيث يتجه الرئيس الحالي المصري محمد رشاد لخلافة نفسه في انتخابات الدورة العاشرة للنقابة التي تجري على هامش فعاليات معرض القاهرة.

وستعرف هذه الانتخابات التي تجري في ظروف صعبة يعرفها قطاع النشر العربي الذي يصارع للخروج من تداعيات أزمة كورونا غياب المنظمة الوطنية للناشرين التي تفقد مرشحها بعد نهاية عهدة مصطفى قلاب وعدم تقديم المنظمة لمرشح آخر وهذا بعد المرحلة الانتقالية التي عاشها التنظيم خلال انتخابات تجديد الهياكل والصراعات التي عرفتها لخلافة المكتب القديم.

وستكون الجزائر ممثلة بنقابة الناشرين التي رشحت مدير منشورات “ألفا” الصادق بوربيع لعضوية المكتب الجديد إضافة إلى الأمين العام للنقابة ياسر أبو يحي مزيان الذي سيعين تلقائيا وهذا طبقا للوائح وقوانين الاتحاد.

وأوضح بيان الترشح الصادر عن الرئيس الحالي محمد رشاد انه سيعمل رفقة الأعضاء الآخرين على استكمال برنامج العهدة السابقة ولا سيما في دعوة الحكومات العربية إلى دعم صناعة النشر والاعتراف بها كباقي الصناعات الأخرى والعمل على انضمام الاتحاد إلى مجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، والذي يضم كل الاتحادات والنقابات العربية والاستمرار في إعداد التقارير والدراسات المهنية ذات العلاقة بالنشر مع استمرار محاربة ظاهرة القرصنة والتزوير عن طريقة إقرار ترسانة قانونية تغلظ العقوبات مع الممارسين لهذا الفعل والعمل على دعوة المعارض العربية إلى إلغاء الرقابة على تداول الكتاب العربي إلى جانب السعي لدى الحكومات لإلغاء الرسوم والضرائب على الكتب ومستلزمات إنتاج الكتاب العربي.

ويواجه رشاد في عهدة الثانية على رأس الاتحاد رهان توفير مداخيل جديد وفتح أسواق أخرى للكتاب العربي خاصة في زمن تراجع صناعة الكتاب، لذا دعا رشاد في برنامجه الانتخابي الجديد إلى الاستمرار في إقرار مشروعات تدر مداخيل على الاتحاد لفائدة الناشرين العرب أعضاء الاتحاد.

للإشارة جرت الأعراف أن يكون رئيس اتحاد النشارين العرب مصري والأمين العام لبناني غير انه وفي السنوات الأخيرة بدأت هذه القناعة والعرف يتزعزع خاصة بعد بروز تكتلات جديدة في عالم النشر منها السورية والأردنية التي تتواجد بقوة كمنخرطين في الاتحاد فهل تتغير هذه القناعة مستقبلا.

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سليم دادة: بدأنا في فرز المشاريع وهكذا سيكون حفل الافتتاح

زهية. م

كشف الدكتور سليم دادة أنه ومباشرة بعد تعينه كرئيس للجنة حفل الافتتاح والاختتام وتنظيم النشاطات الثقافية لألعاب البحر الأبيض المتوسط “وهران 2022″، اتجه إلى وهران لبدء المعينة والتحضيرات لهذا الحدث الهام وقال دادة في اتصال معه أن الحديث الذي تحتضنه الباهية وهران الصيف القادم وإن كان رياضيا لكنه أيضا يحمل في طياته تحديا ثقافيا لإبراز وتسويق الوجه الحضاري والثقافي للجائر بكل غناها وتنوعها لهذا فالشق الثقافي والفني في التظاهرة له أهمية كبرى في إنجاح الحدث الذي ينتظر أن يحضره زهاء أربعة آلاف وخمسمائة شخص.

وأضاف الدكتور دادة أن حفل افتتاح التظاهرة يعتبر مهما جدا لأنه صفارة البداية التي تنبئ بإنجاح أو إفشال الحدث، لهذا فانه يولي أهمية كبيرة في التحضير لهذا الحفل في جميع مراحله.

وكشف دادة أنه بصدد التحضير ليكون حفلا كبيرا يليق بالحدث والجزائر والباهية وهران، وقال سليم دادة إن الحفل سيركز على عناصر يراها مهمة منها أن يتوفر العرض على جانب من الأصالة وتسويق التراث الجزائري وأن يضم الفريق أناسا ذوي خبرة وأسماء محترمة في شوارع الفن وأن يجمع بين عدة فنون من السينوغرافيا والفنون التشكيلية الكوليلغرافيا الرقص الغناء العزف وغيرها إضافة إلى استغلال التكنولوجيات الحديثة لأن عروض اليوم صارت أيضا تعتمد على الهولغرام والإبهار البصري والصورة والإخراج الجيد وغيرها خاصة وأن الحفل سيكون منقولا عبر شاشات العالم مما يجعل من المهمة مسؤولية كبيرة في تقديم الثقافة الجزائرية بوجه مشرق.

من جهة أخرى قال دادة إن اللجنة بصدد فرز ودراسة المشاريع التي وصلتها لتقديمها وهذا بعد الإعلان الذي أطلقته اللجنة بخصوص استقبال مشاريع الأعمال للتظاهرة.

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الموت ينهي حياة كنز الحكاية الشعبية في الجزائر

محمود بن شعبان

غيب الموت الخميس، الحكواتي والشاعر محفوظ فقير عن عمر ناهز 64 سنة بعد معاناته مع المرض الذي جعله يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ فترة، تاركا وراءه رصيدا معتبرا من الحكايات الذي فاق 1500 ألمّ من خلالها مختلف المواضيع والظواهر الاجتماعية،الثقافية،التاريخية نصبته على عرش ابرز المختصين في الحكاية الشعبية الجزائرية.

ينحدر الراحل محفوظ فقير من مدينة الخضرية بولاية البويرة، قبل أن يلتحق بمعهد المعلمين في مدينة تيزي وزو ويشتغل بسلك التعليم على مدار سنوات، مما اكسبه خبرة في تناول الحكايات الشعبية انطلاقا من مبدأ التربية والتعليم الذي اعتمده كمنهج أساسي في فن الحكاية بهدف تربية الأجيال،ليستثمر في موهبة التمثيل والأداء التي كانت بحوزته،وترجمتها في بالحكايات والأساطير بشكل ملفت جعل منه واحداً من متصدري مجالس الحكاية الشعبية في الساحة الثقافية الجزائرية، برصيد تجاوز 1500 حكاية تناول من خلالها مظاهر الحياة المختلفة، والتي اجتمعت في الوقت ذاته ضمن مفهوم الجزائريين للحياة والموت وكيفية مواجهة الشر بالخير حتى يكون الفرد صالحاً في البنية العامة للمجتمع الذي يعيش بينه.

لطالما اعتمد الراحل “عمي محفوظ” مثلما يناديه محبيه،على أسلوبه القوي في سرد حكاياته، وذلك من خلال التركيز على صوته القوي في جلب انتباه جمهوره، قبل أن يسافر به إلى عوالم من الخيال الممزوج بالإثارة فينتقل من حكاية إلى أخرى،ومن شخصية إلى أخرى بلباسه الجزائري الأصيل وبحكايات تراث الجزائر العريق الذي اعتبره مواصلة لمشواره التربوي الذي بدأه بالتدريس في سبيل تربية أجيال المستقبل.

سجل الراحل محفوظ فقير حضوره في العديد من التظاهرات والمهرجانات والمناسبات الثقافية والاجتماعية في مختلف ولايات الوطن، كما خاض عدة تجارب تلفزيونية وإذاعية على غرار برنامج “كان يا مكان” بالإضافة إلى ما يزيد عن 200 حكاية شعبية،عمل من خلالها على جمع الأسرة الجزائرية، ليعرف الأطفال على تراث أجدادهم بهدف تداوله وحمايته من الاندثار.