أخبار الجزائر ليوم الجمعة 28 جويلية 2023

14 غريقا بشواطئ بجاية، تفحم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور

14 غريقا بشواطئ بجاية

ع. تڤمونت

لا يزال البحر، يلتهم المزيد من الضحايا بساحل بجاية، هذه الأخيرة التي أضحت تحصي 14 غريقا منذ انطلاق موسم الاصطياف، أغلبهم في عمر الزهور، وسجلت الولاية آخر ضحيتين، صبيحة الخميس، بعد فقدان غريقين، يبلغان من العمر 16 و27 سنة، ينحدران حسب معلومات “الشروق” من ولاية المسيلة، بشاطئ “تاسيفت المرسى” بإقليم بلدية ملبو شرق بجاية.

وتتراوح أعمار ضحايا “المغامرات” بالشواطئ غير المحروسة أو حينما تكون الراية حمراء أو قبل بداية عمل حراس الشواطئ، بين 13 و30 سنة، أغلبهم مراهقين وشباب، ينحدرون من ولايات المسيلة وسطيف وبجاية والمغير والعاصمة، جلهم غرقوا بالشواطئ الشرقية للولاية على غرار شاطئ سيدي علي لبحر، غير المحروس بالإضافة إلى شواطئ تيشي وسوق الاثنين وملبو فيما لم يتم تسجيل إلى حد الساعة أي ضحية على شواطئ أوقاس وبوخليفة وكذا على الشريط الساحلي الغربي انطلاقا من بوليماط والساكت وصولا إلى توجة وبني كسيلة. ويبقى الحذر مطلوبا من خلال تفادي المغامرات التي لا تنفع بالشواطئ الصخرية وغير المحروسة مع احترام مواعيد السباحة وتعليمات حراس الشواطئ.

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خالفوا قانون منع التخييم بالمنطقة

الرقابة القضائية لشبان أشعلوا نارا للطهي في غابة بباتنة

طاهر. ح

أمر، الخميس، قاضي التحقيق، لدى محكمة باتنة، بوضع أربعة شبان تحت الرقابة القضائية، عقب توقيفهم متلبسين بالتخييم وإشعال النيران قصد الطهي، داخل غابة بوزوران بباتنة، ما اعتبر خرقا صريحا للقانون الصادر العام 1987، الذي يحظر كل أشكال التخييم وإشعال النار، مهما كان الهدف منها، في الغابات والمناطق الجبلية من 1 جوان حتى 31 أكتوبر من كل عام، منعا لاندلاع حرائق مدمرة، كتلك التي شهدتها البلاد قبل يومين في ولايات بجاية والبويرة وسكيكدة وجيجل، والتي أودت بحياة 34 شخصا وخلفت خسائر مادية معتبرة، أهمها إتلاف آلاف الهكتارات من الغطاء النباتي.

وجرى توقيف الشبان الأربعة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، وهم بصدد المبيت في غابة بوزوان الواقعة شرق المدينة، فتم حجز معداتهم بعد إخماد الموقد وتحرير محاضر جزائية ضدهم من طرف مصالح الأمن التي تدخلت فور الإبلاغ عن موقعهم.

وكان والي ولاية باتنة، محمد بن مالك، أشرف الخميس بعد قطع عطلته السنوية، على اجتماع تنسيقي خصص لدراسة مدى التأهب والاستباقية الخاصة بمكافحة حرائق الغابات، انتهى بتنصيب خلية للأمن والوقاية، تتمة للإجراءات المتخذة مؤخرا، والتي منعت التجمعات والتخييم وإشعال النيران والجولان بالمركبات ذات المحركات في 26 موقعا جبليا وغابيا على مستوى الولاية، وتفعيلا لقانون 1987 الذي بقي معطلا لعدة عقود.

وتعتبر ولاية باتنة أكبر ولاية غابية على المستوى الوطني، حيث تحصي 327 ألف هكتار وبنسبة تقدر بـ30 في المائة من مساحتها الإجمالية، ما يجعلها عرضة للحرائق التي كبدتها خسائر فادحة لاسيما في التسعينيات.

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التجاوز الخطير تسبب في الفاجعة

تفحم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في حادث مرور بالشلف

م. قورين

استقبلت، مساء الخميس، المصلحة الاستشفائية بأولاد محمد في الشلف، ثلاث جثث متفحمة تعود لأفراد من عائلية واحدة، أب وابنيه، وأربعة جرحى في حالة حرجة، إثر انحراف واصطدام سيارة سياحية من نوع “رونو سامبول” بأخرى من نوع “رونو سيبار 5” بالطريق الولائي رقم 03 ببلدية الأبيض مجاجة.

الحادثة حسب شهود عيان للشروق، وقعت عند محاولة سائق السيارة من نوع سانبول القيام بمحاولة التجاوز في مكان خطير بسبب وضعية الطريق الولائي رقم ثلاثة، فاصطدم بسيارة نفعية من نوع سيبار 5 كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، على متنها خمسة أفراد، فانقلبت بهم لشدة الصدمة واشتعلت فيها النار، ورغم محاولة ساكنة المنطقة وعمال مطحنة الحبوب مساعدتهم إلا أن قوة الصدمة حجزت الأب وابنيه داخل السيارة، وحالت دون إنقاذهم، بالإضافة إلى وصول ألسنة النار إلى قارورة سير غاز، وتم إنقاذ الأم وابنتها ذات التسع سنوات من وسط ألسنة النيران، وهما مصابتان بحروق من الدرجة الثانية، فيما توفي الأب 49 سنة وابنه 11 سنة وابنته في عامها الأول.

وحسب زبوجي عزيز مدير المناوبة بمستشفى أولاد محمد، فقد تم تحويل البنت المصابة مباشرة إلى مستشفى وهران نظرا لحالتها الحرجة، وتم إخضاع الأم للعناية المركزة، أما سائق السيارة الثانية ومرافقه فقد تم تحويل أحدهما إلى مصلحة جراحة الوجه والفك بمستشفى الأختين باج وتقديم الإسعافات الضرورية للثاني.

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قطار يقتل شابا من بسكرة ببجاية

ع. تڤمونت

تدخل مساء الأربعاء، أعوان الحماية المدنية من أجل نقل جثة شخص، يبلغ من العمر 28 سنة، إلى مصلحة حفظ الجثث بعدما دهسه قطار لنقل المسافرين يشتغل بين بني منصور ومدينة بجاية، وذلك بالمكان المسمى “إيباشيرن” بإقليم بلدية واد غير، وحسب معلوماتنا فان الضحية ينحدر من ولاية بسكرة، وقد تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بجاية فيما تم فتح تحقيق في هذا الحادث الذي يضاف إلى القائمة الطويلة لحوادث القطارات بالولاية وذلك في انتظار استكمال أشغال عصرنة وازدواجية خط السكة الحديدية والذي من المفترض أن يقضي على جل التقاطعات والممرات، محروسة كانت أو غير محروسة، لكن ذلك لن يتحقق إلا بعد سنوات.

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انتشال جثتي غريقين في يوم واحد بسكيكدة

إ.بوشليق

انتشل، الخميس، أعوان الحماية المدنية بسكيكدة، جثتي غريقين اثنين في يوم واحد، أحدهما يبلغ من العمر 54 سنة، ينحدر من ولاية باتنة وذلك بالشاطئ العسكري بمنطقة اسطورة بعاصمة الولاية سكيكدة، والثاني لشاب يبلغ من العمر 25 سنة، ينحدر من ولاية قسنطينة، انتشل من طرف حراس السواحل وأعوان الحماية المدنية لدائرة القل، غرب ولاية سكيكدة، وهو صياد هاوي، والذي فقد منذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء بشاطئ لبرارك، الواقع عند مدخل مدينة القل، وهو شاطئ غير محروس وممنوع للسباحة، أين توجه للصيد وفجأة غطس ليتوارى بعدها عن الأنظار، ليتم العثور عليه على بعد واحد كلم من مكان غرقه، وبالضبط بميناء القل. كما تمكن الحراس الموسميين للحماية المدنية بسكيكدة في نفس اليوم من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 21 سنة، بشاطئ واد بيبي من الغرق.

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بعد براءة مدانين بالإعدام منذ سبع سنوات

متهمة تعترف بالقتلة الحقيقيين لشاب بزرالدة

حورية. ب

نظرت محكمة الجنايات الاستئنافية بتيبازة في ملف القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من العمر على أيدي أصدقائه إثر خلاف سابق بينهم، بعد سبع سنوات من ارتكاب الجريمة، التي أسالت الكثير من الحبر عقب العثور على جثة الضحية مرمية على الطريق السريع، وقد دهستها عديد السيارات.

عادت قضية مقتل شاب يبلغ من العمر 21 سنة يقطن بحي واد الطرفة ببلدية العاشور إلى أروقة المحاكم، بعد استئناف ذوي الحقوق و17 متهما منهم مغنية ونادلات في ملهى ليلي بزرالدة الأحكام التي صدرت ضدهم سنة 2020، وأدانت من خلالها محكمة الجنايات لتيبازة ثلاثة شبان من عين النعجة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل وسلطت عليهم عقوبة الإعدام، فيما تم تبرئة أصدقائه وأبناء حيه بواد الطرفة، بينما أدين البقية بجنايات المشاركة في القتل وعدم الإبلاغ عن جناية، طمس آثار الجريمة، التبليغ عن جنحة وهمية.

وخلال المحاكمة تفاجأ قاضي الجلسة والمستشارين والمحلفين وحتى الحضور بتغيير متهمة توبعت بجناية عدم التبليغ عن جناية، بتصريحاتها، حيث كشفت أن المتهمين الثلاثة المدانين بالإعدام لم يرتكبوا الجريمة، أما أصدقاء الضحية الذين استفادوا من البراءة فهم من قتلوا الضحية ورموه في الطريق السريع لطمس آثار جريمتهم، وأوضحت أن ضميرها استيقظ بعد أن أصيبت بداء السرطان وأنهكها المرض، ولهذا قررت تبرئة ذمتها مع الشباب الثلاثة الذين مكثوا في السجن قرابة سبع سنوات وهم أبرياء، وأضافت أن صديقها أحد القتلة هو من هددها وطلب منها استدراج الضحية من ملهى ليلي بعين البنيان إلى ملهى ليلي بزرالدة، وذلك في صيف 2016 وهناك تم افتعال شجار من طرف المتهمين للتمويه.

وبذلك، قلبت تصريحات المتهمة معطيات الملف وبينت أن المتهمين الذين قضوا في السجن أكثر من سبع سنوات أبرياء، في حين صديق الضحية وقريبه وصديق آخر لهما هم من قاموا بقتل الضحية إثر خلاف سابق بينهم وألقوا به في الطريق.

وقررت محكمة الجنايات بعد الاستماع إلى المتهمين والشهود وهيئة الدفاع تبرئة الشباب الثلاثة، وأدانت أصدقاء الضحية بجناية القتل العمدي وسبق الإصرار والترصد وإنشاء محل لممارسة الدعارة.

وأفاد مصدر مطلع لـ”الشروق” بأنه من المرجح أن النيابة العامة ستقوم بفتح تحقيق جديد في قضية مقتل الشاب، بناء على الوقائع الجديدة التي أدلت بها المتهمة المصابة بالسرطان، هذه الأخيرة التي استفادت بالبراءة، وهو نفس الحكم المستأنف بعد أن ثبت أنها كانت تحت تهديد المتهم الرئيسي.

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حادث مرور يحوّل عُرسا إلى مأتم بتيارت

لوز محمد أمين

شهد، الخميس، الطريق الولائي رقم 14 في شطره الرابط بين دائرة حمادية بإقليم ولاية تيارت وولاية تيسمسيلت، وقوع حادث مرور أودى بحياة شاب في الأربعينيات من العمر وخلّف أربعة جرحى، إثر انحراف وانقلاب سيارة من نوع “بيكانتو” واصطدامها بشجرة، للإشارة أن الضحايا كانوا ضمن موكب عرس انطلق من دائرة السوقر بولاية تيارت باتجاه مدينة تيسمسيلت لجلب العروس، غير أن العرس سرعان ما تحول إلى مأتم، أين تم تشييع جثمان الضحية بمدينة السوقر، فيما لا يزال الجرحى بمستشفى دائرة مهدية يتلقون العلاج.

وأفاد شاهد عيان، أن السيارة التي كانت في الموكب انحرفت عن مسارها، واصطدمت بالشجرة فتعالت الصيحات وتوقف سيارات الموكب وهب ركابها لمساعدة ركاب السيارة المنكوبة، بحيث سجلت إصابات جد بليغة ما دفع بهم لاستدعاء الحماية المدنية عبر الرقم الأخضر، مضيفا أن حوادث عديدة سجلت بهذا الطريق الولائي نظرا لضيقه نوعا ما وكثرة المنعرجات، إذ وجب على مستعمليه عدم استعمال السرعة تفاديا للحوادث المميتة.

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قضى في حرائق بني كسيلة ببجاية

شهيد الواجب بن خليفة فيصل يوارى الثرى بتيارت

لوز محمد أمين

شيع، ظهر الخميس، جثمان الشهيد الملازم بن خليفة فيصل، بمسقط رأسه بمدينة فرندة، بولاية تيارت، بحضور السلطات العسكرية والمدنية، وجدير بالذكر أن الشهيد استشهد بتاريخ 24 جويلية 2023 خلال تأدية واجبه الوطني في إنقاذ أرواح المواطنين خلال الحرائق الأخيرة التي ضربت منطقة بني كسيلة بولاية بجاية، وهي واحدة من بين الحرائق التي شهدتها عدة ولايات بأنحاء الوطن.

والد الشهيد صرّح لـ “الشروق” أن إبنه توفي شهيدا من أجل وطنه وهو فخور به، مضيفا أن آخر اتصال له بإبنه كان قبل يومين تقريبا من استشهاده، حيث كانت السعادة والبشر باديان في حديثه، ووالدته المكلومة، احتفظت له بنصيبه من لحم الأضحية. ويضيف، “الحمد لله إبني يحبه الجميع وأحتسبه عند الله شهيدا، إنا لله وإنا إليه راجعون”، أما شقيقه فقد أكد أن المرحوم كان محبوبا كثيرا لدى الجيران، وكان يدعوه دوما لزيارته بولاية بجاية، وكان آخر اتصال له به قبل ثلاثة أيام من استشهاده”، شقيقه الأكبر أضاف أن والدته مريضة جدا ويطلب من جميع المواطنين الدعاء لها وأن يلهمها ووالده الصبر والسلوان، فهم يدركون جيدا أن قضاء الله لا مفر منه، مضيفا أن جمعا غفيرا من المواطنين حضروا لجنازته وهو دليل على حبهم له.

وحسب محمد وهو أحد الجيران فإن المرحوم محبوب لدى جيرانه وهو يمتاز بروح مرحة رحمه الله، ولم يتوقعوا أن يكون قد استشهد في تلك المحنة التي شهدتها عديد ولايات الوطن، فقد كان شابا مثابرا ويحب العمل الخيري رحمه الله، فقد توفي بعمر الزهور وهو لا يتجاوز 26 سنة، كان ينوي بناء حياته، غير أن القدر شاء غير ذلك.

للإشارة أن السلطات العسكرية والمدنية يتقدمهم الأمين العام لولاية تيارت رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي، كانوا بمطار “عبد الحفيظ بوصوف” لاستقبال جثمان الشهيد قبل نقله لمدينة فرندة مسقط رأسه.

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غياب النظافة والإخلال بمعايير الحفظ من أبرز المسببات

الأطعمة الملوثة تدخل 43 شخصا الاستعجالات بوهران

خيرة غانو

عرف شهر جويلية الجاري تزايدا في عدد ضحايا التسممات الغذائية على مستوى ولاية وهران، بلغ في غضون العشرة أيام الأولى منه فقط 30 حالة، من بينها 16 إمرأة، استقبلها مستشفى إيسطو لوحده، بالإضافة إلى إصابات مماثلة أخرى أخضعت للعلاج بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب.

واستنادا للأرقام المصرح بها من طرف “أمين ربوحة”، مسؤول خلية الإعلام والاتصال بمستشفى “بلاطو”، فإن مصلحة الاستعجالات التابعة لهذا الأخير كانت قد سجلت توافد 13 شخصا عليها خلال الفترة الممتدة ما بين 15 جوان إلى 24 جويلية 2023، بحيث كان جميع هؤلاء يعانون من آلام وأعراض التسمم الغذائي على درجات متفاوتة من حيث حجم الخطورة ونسبة السمية، فيما يستفاد من الحصيلة المقدمة في ذات الشأن من نظيرته بالمؤسسة الاستشفائية الفاتح نوفمبر بإيسطو “حياة ميسوم”، أن هذه الأخيرة قد استقبلت في ظرف وجيز أكثر من ضعفي العدد المذكور، ويتعلق الأمر تحديدا ب 14 ضحية من جنس ذكر و16 أنثى، أي ما يمثل 30 حالة تسمم، مصدرها أطعمة ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، وهذا من تاريخ 04 جويلية الجاري إلى اليوم ال 13 من نفس الشهر.

كما أوضحت ذات المصادر أن التسممات المسجلة لحد الساعة ومنذ بداية فصل الصيف الجاري، والبالغ عددها إجمالا 43 حالة، كلها فردية، في غياب التصريح بأي حالة تسمم جماعي معلن، معتبرة أن الحصيلة الحالية تبقى إلى حد الآن تعكس المعدل المعتاد إحصاؤه تقريبا خلال فصل الصيف، الذي يميزه ارتفاع الحرارة وسرعة تلف المواد الغذائية الحساسة.

يشار في المقابل أيضا، إلى أن موجة الحر التي تشهدها وهران منذ حلول شهر جويلية الجاري، وأيضا ظروف الإنبات الصعبة نتيجة الجفاف وشح موارد الري الفلاحي، كان لها وقعها على نوعية المنتجات الغذائية المطروحة للاستهلاك في السوق المحلية، أبرزها منتوج البطيخ الأحمر (الدلاع)، الذي يعرف هذا الموسم أسوأ مردود له من حيث الجودة والكمية، وأيضا شكاوى مستهلكين من تعرضهم بسببه للمغص، الإسهال والقيء، التي تمثل أبرز أعراض التسمم الغذائي، ناهيك عن كثير من السموم المموهة بالتوابل المقدمة لزبائن مطاعم، بعضها فخمة، تفتقر لأدنى شروط النظافة، وأخرى لمواد منتهية الصلاحية او كسرت فيها سلسلة التبريد والحفظ، ورغم ذلك يتم استعمالها في الخفاء لتحضير منتجات لا يمكن للمستهلك الاطلاع على حقيقتها إلا بما تكشف عنه المداهمات التي تباشرها في كل مرة مصالح المراقبة والسلطات الأمنية عن فضائح استهلاكية صادمة وعبث صارخ بالصحة العمومية، وهو الوضع الذي يتجلى بوضوح من خلال أحجام الحجوزات المسجلة تباعا من طرف المصالح المتدخلة على مستوى المحلات التجارية والأسواق، والمقدرة بالقناطير من مواد منتهية الصلاحية ولحوم بيضاء وحمراء فاسدة، منها ما تضبط على هيئتها المتعفنة بالعين المجردة، ومنها ما تخفي عفنها سموم أخرى يصعب التفطن لها، ذلك أن أساسها المعالجة بمواد مسرطنة محظورة، ثبت طبيا أنها تقود ضحايا حتما إلى الموت البطيء، أشهرها محلول حفظ الجثث الذي يستعين به عدد كبير من الجزارين في إخفاء الروائح الكريهة للحوم الفاسدة، وبيعها للمستهلك غشا وتحايلا على أنها طازجة وصالحة للاستهلاك.

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مغاربة ضمن شبكة لتسفير الحراقة بالشلف

م. قورين

تمكن، يوم الخميس، عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص برفقة وحدات خفر السواحل، من الإطاحة بأفراد شبكة دولية مكونة من 25 شخصا بينهم تسعة رؤوس مدبرة، و 12 شخصا يحملون جنسية مغربية قدموا بطريقة قانونية إلى تراب الوطني بغرض القيام بهجرة غير شرعية نحو اوروبا، عملية التوقيف حسب بيان مصالح خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية الشلف، تمت على اثر توقيف وحدات خفر السواحل لزورق بعرض البحر على متنه 12 حراقا بينهم ستة أشخاص من جنسية مغربية بصدد الهجرة غير الشرعية.

وبعد إخضاعهم للتحقيق من قبل عناصر فرقة مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص أماطوا النقاب عن هوية أفراد الشبكة المحلية المتكونة من سبعة أفراد ينحدرون من مدينة تنس، ومواصلة للتحقيق كشف الموقوفون المرشحون للهجرة غير الشرعية بينهم من جنسيات أجنبية عن أماكن إيوائهم بمدينة مغنية بولاية تلمسان وبعض والولايات الغربية الأخرى.

وبعد تمديد الاختصاص تم توقيف ستة أشخاص من جنسية مغربية تم إيواءهم على مستوى فيلا بمدينة مغنية بولاية تلمسان قبل نقلهم إلى عين البيضاء وعيون الترك بولاية وهران لتسفيرهم، وفي نفس الوقت تم توقيف أحد المدبرين والمنظمين لهذه العمليات بولاية وهران، حيث أفضت التحريات المعمقة إلى أن الشبكة الإجرامية يمتد نشاطها إلى خارج الحدود الجزائرية، وذلك بقيام أحد المدبرين من جنسية مغربية بتنظيم عمليات هجرة غير شرعية انطلاقا من دولة المغرب بتجنيد وجمع المرشحين للهجرة إلى أوروبا وتوجيههم وإرسالهم بجوزات سفر مغربية إلى أعضاء الشبكة الإجرامية بالجزائر ومن ثم توزيعهم وتقسيمهم في شكل مجموعات وأفواج وتحضيرهم للهجرة عبر البحر.

كما خلصت التحريات إلى توقيف تسعة مدبرين ومنظمين لعمليات تهريب الأشخاص من جنسية جزائرية، و16 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم 12 شخصا من جنسية مغربية، كما مكّنت العملية من حجز قارب سريع ذي محرك ومبالغ مالية من العملتين الوطنية والأجنبية وثلاث مركبات سياحية ودراجة نارية تستعمل من طرف الشبكة الإجرامية في نقل الأشخاص محل الهجرة غير الشرعية وتسعة جوازات سفر خاصة بدولة المغرب، وبعد إتمام إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوفين على نيابة محكمة تنس عن قضية تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص في إطار جماعة إجرامية دولية منظمة.