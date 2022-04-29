أخبار الجزائر ليوم الجمعة 29 أفريل 2022

نفوق 115 رأس من الماشية، مقتل ثلاثة أشخاص في حادث سير بالجلفة

الضحيتان سائقا حافلة وشاحنة

قتيلان و18 جريحا في مجزرة مرورية بميلة

نسيم.ع

لقي، ليلة الخميس، شخصان مصرعهما وجرح 18 آخر، في مجزرة مرورية وقعت بالطريق الوطني رقم 5أ الرابط بين بلديتي وادي سقان والتلاغمة على مستوى المنطقة المسماة البارصا، التابعة إقليميا لبلدية التلاغمة جنوب ميلة.

وحسب شهود عيان كانوا في عين المكان، فإن الحادث نجم عن اصطدام عنيف لحافلة لنقل المسافرين من نوع “هيقر” ذات 50 مقعدا تعمل على خط سوق أهراس ـ سيدي بلعباس بشاحنة نصف مقطورة من نوع “مان” كانت قادمة في الاتجاه المعاكس، أسفر عن وفاة سائقي المركبتين، اللذين يبلغان من العمر 32 و60 سنة، في عين المكان، بسبب خطورة الإصابة التي تعرضا لها، وإصابة 18 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 14 و57 سنة بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة، لتلقي العلاج من طرف أعوان الحماية المدنية، حيث قامت المصالح الاستشفائية بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ومن بينهم نساء وأطفال وشيوخ من بينهم شاب في العقد الثاني من عمره إصابته حرجة جدا حول على الفور نحو مستشفى قسنطينة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية.

وتفيد مصادر “الشروق” بأن أغلب المصابين غادروا المستشفى بعد تقديم العلاج اللازم لهم من طرف طاقم طبي واصل عمله حتى فجر أمس، بحضور رئيسي بلدية ودائرة التلاغمة اللذين تنقلا إلى المستشفى للوقوف على حالة المصابين والمواطنين الذين غصت بهم مصالح الاستعجالات الطبية بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة، في وقت شرعت مصالح الدرك في معاينة مكان الحادث وفتح تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية له.

…

الجريمة وقعت داخل مسكن الضحية

توقيف القاتل المفترض للسيدة المسنّة بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت مصالح أمن دائرة خميس مليانة بولاية عين الدفلى، من فك لغز قضية قتل عمدي راحت ضحيتها امرأة مسنة تبلغ من العمر 71 سنة، كما تمكنت من توقيف الفاعل البالغ من العمر 42 سنة من ذوي السوابق القضائية.

التحقيق في القضية التي تعود وقائعها إلى يوم 25 أفريل الأخير، تم ـ حسب بيان مكتب الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية عين الدفلى ـ بعد تلقي بلاغ من طرف أحد المواطنين عن تواجد جثة سيدة مسنة بداخل مسكنها بحي”الصوامع” بالضاحية الشمالية للمدينة، الأمر الذي تطلب اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية بما في ذلك إخطار النيابة علما بالوقائع، ومباشرة التحقيق تحت إشرافها، بداية بمعاينة مسرح الجريمة بمكان تواجد الضحية التي وجدت ملقاة على الأرض مقيدة الأرجل بقطع قماش وتبدو عليها آثار العنف.

التحريات الميدانية والتقنية المكثفة بشأن القضية، مكنت محققي الشرطة في ظرف قياسي من تحديد هوية المشتبه تورطه في القضية الذي تم توقيفه في نفس اليوم وسط مدينة خميس مليانة متلبسا بحيازة حلي (خاتم وسوار من مادة البلاكيور) سلبها من الضحية بعد الاعتداء عليها خلال أوقات الفجر. يشار إلى المشتبه به يعد من متعادي الإجرام في قضايا السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض، قدم يوم الأربعاء أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة، التي أصدرت في حقه أمر إيداع عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والسرقة بتوفر ظرف الليل.

…

مقتل ثلاثة أشخاص في حادث سير بالجلفة

نورين. ع

وقع، مساء الجمعة، حادث سير بالطريق الوطني رقم واحد في شطره الرابط بين ولايتي الجلفة والأغواط، بالقرب من محطة الطاقة الشمسية ببلدية عين الإبل، ما تسبب في وفاة ثلاث أفراد ينحدرون من ولاية تلمسان، الحادث وقع إثر اصطدام مباشر بين شاحنة وسيارة، تتراوح أعمارهم ما بين 35 و40 سنة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح متفاوتة الخطورة. وتتراوح أعمار المصابين ما بين 73 و60 سنة، حيث تم تحويلهم للعيادة متعددة الخدمات بعين الإبل.

…

الحبس 6 أشهر للمتعدي على الأراضي الفلاحية

حورية. ب

ومن الناحية القانونية صرح المحامي براهمي حسان أن التعدي على الأراضي الفلاحية كيفها القانون الجزائي جنحة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس 6 أشهر نافذة وغرامة مالية مشددة، إضافة إلى التعويضات المحتملة التي يدفعها المتعدي إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، الذي يعتبر طرفا مدنيا في مثل هذه القضايا، وأضاف الأستاذ براهمي أنه في حالة تكرار التعدي، يصدر قرارا بهدم البناء مع تنفيذ حكم الحبس، وكشف في نفس الموضوع أن المحاكم الموجودة في المناطق الفلاحية تنظر يوميا في ملفات التعدي على الأراضي الفلاحية فيما تنعدم مثل هذه القضايا في المحاكم المتواجدة وسط العاصمة.

…

نفوق 115 رأس من الماشية بسبب السيول بالمسيلة

أحمد قرطي

أدت الأمطار الغزيرة المتساقطة الخميس، إلى تسرب المياه داخل بعض المنازل بالمسيلة، إضافة إلى قطع الطريق الولائي رقم 9، ناهيك عن نفوق 115 رأسا من الماشية.

وحسب حصيلة تدخلات مصالح الحماية المدنية، إثر التقلبات الجوية خلال 24 ساعة الأخيرة التي مست بعض البلديات الواقعة جنوب الولاية،على غرار بوسعادة، المعاريف وغيرها، فقد تسببت في تسرب مياه وادي المحصب داخل 20 منزلا ببلدية المعاريف وكذا نفوق 125 رأس من الغنم داخل زريبة غمرتها مياه الواد المذكور أعلاه، وذلك بالمكان المسمى دوار أولاد بوعبان، و 7 منازل أخرى إثر ارتفاع منسوب المياه بواد المحصب، وهو ما أدى إلى تدخل أعوان وحدة الحماية المدنية في الشلال لامتصاص المياه.