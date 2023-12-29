أخبار الجزائر ليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023

القاتل الصامت يبيد 4 أشخاص من عائلة واحدة، العثور على جثة شخص متعفنة داخل بئر

القاتل الصامت يبيد 4 أشخاص من عائلة واحدة بعين افقه في الجلفة

أحمد خلفاوي

تسبّب، صبيحة الخميس، القاتل الصامت في وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة ببلدية عين افقه في ولاية الجلفة، الضحايا تتراوح أعمارهم بين 4 أشهر و53 سنة عثر عليهم جثثا هامدة في حدود الساعة الحادية عشر من صبيحة الخميس، إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة داخل مسكنهم، فيما نجت فتاة تبلغ من العمر نحو 9 سنوات بعد تحويلها في حالة غيبوبة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بعين وسارة من أجل تلقي الإسعافات اللازمة، قبل أن يتم تحويل الضحايا من طرف عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحد الصحاري إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة، من جهتها، فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول ظروف وأسباب الحادث المأساوي.

…

الضحية اختفى منذ أسبوعين

العثور على جثة شخص متعفنة داخل بئر في ميلة

نسيم. ع

عثر أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية تاجنانت بجنوب ميلة، مساء الخميس، على جثة متعفنة لشخص يبلغ من العمر 40 سنة داخل بئر يدعى “حليم. ب”، كان محل بحث من طرف عائلته والجهات المعنية منذ أسبوعين وينحدر من مشتة الجاهلي بإقليم بلدية تاجنانت.

وجاءت العملية، حسب مصادر محلية، على إثر انبعاث رائحة كريهة من داخل بئر زراعي، يستعمل في سقي المنتجات الفلاحية، يقع بالمنطقة المعروفة بطابعها الفلاحي في إنتاج مختلف الخضر والمحاصيل الزراعية، وعلى الفور، تم تشكيل دورية من عناصر الحماية المدنية والدرك الوطني والتنقل إلى عين المكان واستخراج جثة الضحية في حالة جد متقدمة من التعفن، وهو كهل يقطن بمشتة الجاهلي، هذا الأخير غادر منزله العائلي منذ 15 يوما ولم يظهر إلا جثة متحللة داخل بئر مساء الخميس، وقد تم البحث عنه في عدة أماكن داخل وخارج الولاية، ولا أحد تصور وجوده في البئر.

وتم نقل جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية، وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى “هواري بومدين” بشلغوم العيد، في انتظار عرضها على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة وملابساتها.

…

20 سنة سجنا لشاب استهلك مهلوسات لقتل صديقه في بومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، حكما يدين شابا في عقده الثاني، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، لارتكابه جريمة قتل أمام الملأ في حق صديقه حيث اعتدى عليه بواسطة منجل بعد تناوله كميات كبيرة من الحبوب المهلوسة.

قضية اهتز لها حي بمدينة بومرداس في شهر مارس من السنة الماضية، حيث تلقت مصالح الشرطة بلاغا عن وجود جريمة قتل، على إثرها، تنقلت دوريات لذات المصالح إلى عين المكان، حيث عثرت على شخص مطروح أرضا غارقا في دمائه، ويتعلق الأمر بالضحية “ع. ع”، 20 سنة، وأمامه أداة الجريمة المتمثلة في منجل حديدي كبير وعصا خشبية، وبعد التقصي في حيثيات القضية، تبيّن أن المشتبه فيه هو صديق الضحية “أ.س” وهو من اعتدى عليه بواسطة المنجل دون معرفة مكان الإصابة ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، وكان ذلك بمساعدة شريكين له عن سبق الإصرار والترصد.

وقد اعترف المتهم الأول بإعطائه مبلغا ماليا للمتهم الثاني لشراء منجل لاستعماله في الاعتداء على خصمه، وكذا حبوب مهلوسة تناول منها كميات كبيرة، ثم طلب من المتهم الثالث استدراج الضحية إلى مكان الحادثة أين تم الاعتداء عليه.

وكان هذا بعد خلاف سابق بين الطرفين، حيث أن المجني عليه كان يقوم بمعاكسة ومضايقة قريبة الجاني التي استنجدت به.

…

مجهولون يستولون على 63 رأسا من الأغنام بقالمة

ن. طـلحي

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوشقوف ولاية قالمة، الخميس، من استرجاع قطيع من الأغنام وتعرضها للسرقة من طرف مجهولين.

هذا القطيع متكون من 45 رأس غنم من السلالة المحلية تم استرجاعه بناءا على الشكوى التي تقدم بها أحد الضحية أمام فرقة الدرك الوطني، في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا، مفادها تعرض 63 رأسا من مواشيه للسرقة بمشتة بن عمارة التابعة لبلدية بوشقوف.

وفور تلقيهم البلاغ باشر أفراد الفرقة، عملية بحث وتمشيط على مستوى المنطقة من خلال تشكيل دوريات راكبة وراجلة وراكبة وغلق جميع المنافذ التي من الممكن استغلالها من طرف الجناة. وبعد نحو ساعتين من البحث تمكن أفراد الدرك الوطني من العثور على 45 رأسا من المواشي المسروقة أحدها كانت نافقة، ليتم تسليمها الى صاحبها، مع مواصلة التحقيق لتحديد هوية الفاعلين.