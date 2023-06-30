أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 جوان 2023

طفل يقتل آخر في سطيف، يسترجع بصره بعد ثلاث سنوات من العمى

طفل يقتل آخر في سطيف بالخطأ

س. منصوري

اهتزت، قرية شريحة ببلدية بوعنداس الواقعة شمال ولاية سطيف، وقت صلاة العصر من الأول من عيد الأضحى المبارك، على وقع حادثة مأساوية راح ضحيتها التلميذ ياسر.س، البالغ من العمر 7 سنوات، يدرس في السنة الأولى ابتدائي، بعد أن أصابه ابن عمه البالغ من العمر 12 سنة، ويدرس في الطور الإكمالي، بطلقة رصاصة من بندقية صيد، كانت كافية لإزهاق روحه في عين المكان.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن الضحية ياسر كان يلعب رفقة ابن عمه ببندقية الصيد، في الوقت الذي كان أفراد عائلة الضحية منشغلين بتقطيع أضحية العيد، ليسمعوا طلقة نارية في المنزل، ليخرجوا مسرعين أين اصطدموا بالطفل ياسر يتخبط في بركة من الدماء، بعد أن أصابه ابن عمه بطلقة نارية دون قصد.

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شاب يسترجع بصره بعد ثلاث سنوات من العمى

لوز محمد أمين

شهد، مسجد بلدية عين كرمس، بولاية تيارت، مساء الخميس، حادثة نادرة تمثلت في عودة البصر لشاب كفيف بعد معاناة دامت لثلاث سنوات حسب أقربائه.

الشاب “أحمد قادري” تعرض لحادثة غريبة، فبينما كان يتوضأ سقط شيء على رأسه أفقده البصر في صيف سنة 2020، غير أنه سرعان ما عاد إليه البصر خلال صلاة المغرب وبالتحديد بالسجدة الثانية حسب المصلين للشروق، بحيث سادت حالة من الذهول والدهشة لدى المصلين، أين صرح أحد المصلين والذي كان خلف الكفيف مباشرة، قائلا “رأيته يرتجف في بادئ الأمر قبل أن يذرف الدموع وينهار بالبكاء وسط دهشة المصلين، فلم نستطع قطع الصلاة، حتى رأينا الإمام يتوجه نحوه ويسأله عما حدث وما أصابه، ليقص عليهم قصته وكيف عاد إليه بصره، ليعلن الإمام مباشرة عن عودة البصر من جديد للكفيف أحمد، أين سادت حالة من الفرح لدى المصلين بالمسجد”.

الحادثة هذه انتشرت عبر ربوع ولاية تيارت ليتقبلها البعض ويشكك بها البعض الآخر، فيما أكد بعضهم ممن يعرفون أحمد الكفيف الذي عانى لمدة ثلاث سنوات، أنه فقد بصره فعلا واسترجعه في المسجد.

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شجار ينتهي بجريمة قتل يوم العيد بالبويرة

أ.حراش

لقي شاب في مقتبل العمر مصرعه متأثرا بطعنات خنجر على إثر نشوب شجار بين مجموعة من الشباب تحول إلى جريمة قتل بشعة ثاني أيام العيد، بحي ذراع البرج وسط عاصمة البويرة.

واستنادا إلى مصادر متطابقة فإن الحادثة وقعت مساء على إثر نشوب خلاف بين شخصين تحول إلى شجار بين مجموعة من الشباب بحي ذراع البرج، مستعملين في ذلك مختلف الأسلحة البيضاء، حيث تجهل الأسباب الحقيقية لنشوب هذا الشجار العنيف الذي تحول إلى جريمة قتل بشعة على إثر تعرض الشاب “أ.ك” 21 سنة إلى طعنات خنجر كانت كافية لأن ترديه قتيلا على الفور، وسط ذهول وصدمة المتواجدين بالمكان، خاصة وأن الجريمة وقعت يوم عيد، وقد تدخلت الجهات الأمنية المختصة فور وقوع الحادث قصد اتخاذ الإجراءات القانونية مع فتح تحقيق حول ملابسات ما وقع وتقديم الفاعلين أمام الجهات القضائية المختصة.

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غرق شابين بساحل بجاية يومي العيد

ع. تڤمونت

عاشت شواطئ بجاية يومي العيد مأساة حقيقية، راح ضحيتها فتيان في مقتبل العمر، أحدهما مراهق يبلغ من العمر 15 سنة، ينحدر من بلدية الرصفة جنوب ولاية سطيف، غرق صبيحة أول أيام العيد بشاطئ سوق الاثنين، قبل أن يتم انتشال جثته مساء ذات اليوم، ويتعلق الأمر بالطفل هيثم سهيلي المتمدرس قيد حياته بالطور المتوسط، وهي المأساة التي حولت فرحة العيد إلى مأتم.

وتواصلت المأساة على شواطئ بجاية في اليوم الثاني من العيد، بعد غرق شاب يبلغ من العمر 18 سنة ينحدر من بلدية تيمزريت بحوض الصومام، على مستوى شاطئ تيشي، وكان أعوان الحماية المدنية قد حاولوا إنقاذ الضحية “يانيس فرڤاني” لكن الأجل كان حاضرا رغم محاولات إنعاشه.

وارتفعت حصيلة الغرقى بشواطئ بجاية إلى ثلاث ضحايا، بعد تسجيل حالة الغرق الأولى غداة الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف بالشاطئ الصخري لمبو شرق الولاية، راح ضحيتها، للأسف، شاب ينحدر من ولاية سطيف، وأضحى الحذر مطلوبا خاصة عندما يكون البحر مضطربا مع تفادي السباحة بالأماكن الخطيرة وذلك تفاديا لوقوع مآسي جديدة خاصة أن موسم الاصطياف لا يزال طويلا.

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يقيمون في ولايتي سكيكدة وباتنة

وفاة ثلاثة حجاج جزائريين في البقاع المقدسة

إسلام .ب / طاهر. ح

توفي الخميس، حاج جزائري في البقاع المقدسة، خلال تأدية مناسك الحج وبعد وقفة عرفة، ويدعى المتوفى عبد الوهاب بن دريهم، وهو في العقد السابع من العمر، وينحدر من بلدية نقاوس ولاية باتنة.

وكان حاج آخر، يدعى بن بوط لخميسي، من باتنة، توفي بصعيد عرفة، متأثرا بنوبة قلبية، حسب ما أفاد به الخميس مسؤولون من وكالة تيمقاد سفر بباتنة، للشروق اليومي، حيث كان الفقيد ضمن الوفود التي تكفلت بها الوكالة المذكورة.

كما توفيت، فجر اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، الحاجة حالية فاطمة، المدعوة شامة والتي تنحدر من حي علي عبد النور بعاصمة الولاية سكيكدة، في البقاع المقدسة عن عمر ناهز 85 سنة. وكانت الحاجة فاطمة تعاني من عدة أمراض منها ارتفاع ضغط الدم وداء السكري، وتوفيت الخميس الفارط وتم دفنها في اليوم الموالي أي يوم الجمعة بمكة المكرمة، وهذا بعد أن أتمت مناسك الحج بصعيد عرفة، يذكر أن الحاجة فاطمة شاركت في قرعة الحج عدة مرات رفقة حفيدها المحرم، وهذه الأخيرة شاركت في قرعة الحج بدون محرم، حيث فازت في عملية القرعة وقبل شدها الرحال إلى البقاع المقدسة ودعت عائلتها وخاصة شقيقها محمد الذي تركته على فراش المرض وقالت له هذا آخر لقاء بيننا يا ابن أمي.

للإشارة فإن زوج المرحومة، هو حفصي علاوة المتوفى منذ سنوات، كان يعمل صحفيا بجريدة النصر توفي وترك لها خمسة اولاد، لتلتحق الحاجة فاطمة بعالم الشغل كطباخة بمستشفى سكيكدة القديم، وهي من مواليد 19 أكتوبر 1938 بمدينة سكيكدة، ومعروف عنها خصالها الحميدة ومشاركتها في الأعمال الخيرية، حيث كانت تشرف على تحضير مختلف الاطباق في الأعراس للعائلات الفقيرة مجانا، بل كانت تقدم للعريسين هدايا قيمة.

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غرق مراهق في حوض يوم العيد بتبسة

ب. دريد

اهتزت بلدية بئر العاتر، جنوب ولاية تبسة ظهر أول أيام عيد الاضحى المبارك، على وقع خبر وفاة الطفل، حاجي وجدي، البالغ من العمر 15 سنة، وهو تلميذ كان ضمن الناجحين في شهادة الانتقال إلى الأولى ثانوي، والذي عثر عليه جثة هامدة بمنطقة، سارق الرق، بأحد الأحواض المائية التقليدية التي يستعملها أهل القرية للسقي والرعي، وقد تم الاستنجاد بعناصر الحماية المدنية لانتشال الجثة من الحوض الذي يبلغ عمقه 8 أمتار وتم نقله مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث، بمستشفى التيجاني هدام ببئر العاتر، وخرج الطفل من منزله الواقع بحي الفيلاج، ببئر العاتر، رفقة أصدقائه لمنطقة سارق الرق، التي تبعد بحوالي 30 كيلومترا للتجوال والسباحة بالحوض المائي، إلا أنه ونظرا لعدم تمرّسه في السباحة لم يتمكن من الخروج، حيث بقي يتخبط في الحوض إلى غاية غرقه وفقدانه السيطرة للخروج، حيث بقي تحت الماء بالوحل، إلى غاية حضور غطاسين من الحماية المدنية، والذين تمكنوا من انتشال جثته.

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عظم يتسبب في وفاة طفلة اختناقا بالبويرة

أ.حراش

توفيت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات في اليوم الثاني من العيد، حيث تعرضت لاختناق جراء بلعها عظمة خلال تناولها وجبة مكونة من اللحم، ولم يتمكن الطاقم الطبي من إنقاذها بعد أن تعرضت لاختناق جراء ذلك.

سجلت مصالح الاستعجالات عبر مختلف مستشفيات البويرة خلال اليوم الأول من عيد الأضحى توافد العديد من الأشخاص المصابين بمختلف الجروح على إثر قيامهم بعملية ذبح وسلخ أضاحي العيد. واستنادا إلى مصدر مسؤول بمديرية الصحة فإن مصالح الاستعجالات استقبلت خلال اليوم الأول من عيد الأضحى أكثر من 50 حالة لإصابات مختلفة وجروح على إثر قيام أصحابها بذبح وسلخ الأضاحي، حيث يعود سبب ذلك إلى عدم الاستعمال الجيد لوسائل الذبح حسب ذات المصدر الذي أكد التكفل التام بهؤلاء الأشخاص بدون تسجيل حوادث خطيرة.

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حجز 159 كغ من الكيف المعالج بالشلف

م. قورين

أفاد بيان لجمارك الشلف، أن مصالح الفرقة المتنقلة لأعوان الجمارك التابعين للمديرية الجهوية لولاية الشلف “الشلف وعين الدفلى”، مدعومين بوحدات من الجيش الوطني الشعبي، نجحوا مؤخرا في إحباط محاولة تهريب 159 كغ من الكيف المعالج وتوقيف مهربين على متن سيارتين سياحيتين، عملية التوقيف تمت على إثر ورود معلومات مفادها وجود سيارة نفعية من نوع هيليكس معبأة بالكيف المعالج ومخبأة بإحكام، وهي قادمة من الحدود الغربية باتجاه الجزائر العاصمة، فتم نصب كمين محكم لها عبر الطريق السيار بين ولايتي الشلف وعين الدفلى، أين استطاع خلالها أفراد الجيش الوطني وأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك اعتراض السيارتين المشبوهتين، الأولى كان يستعملها المهربون للكشف ومراقبة المسار، والثانية كانت معبأة بالمخدرات في صندوقها الخلفي بإحكام، وفور مثول الموقوفين أمام محكمة الشلف أمر قاضي التحقيق بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.