أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 جويلية 2021

انتحار شاب حرقا بالبنزين في أم البواقي، شبهة جنائية في واقعة وفاة سيدتين في حريق بتيبازة

تعليق تربصات الطلبة الداخليين في العلوم الطبية

إلهام، ب

قررت وزارة التعليم العالي والبحث تعليق تربصات الطلبة الداخليين في العلوم الطبية مؤقتا، بسبب الوضعية الوبائية، ومنح الطلبة عطلة مدتها شهر بداية من الفاتح أوت. وجاء في بيان للوزارة نشرته عبر صفحة الوزير عبد الباقي بن زيان الرسمية الخميس، بأنه تقرر استجابة للطلب الملح للطلبة الداخليين في المؤسسات الاستشفائية، وبالنظر للوضعية الصحية العامة في البلاد، تعليق التربصات الداخلية الحالية، وبالتالي يمنح الطلبة عطلة مدتها شهر واحد ابتداء من 01 أوت 2021، وذكرت الوزارة بأنه يمكن للطلبة الراغبين بإرادتهم مواصلة تربصهم خلال شهر أوت القيام به بعد موافقة مسؤولي المؤسسات الاستشفائية المستقبلة، مع التقيد الصارم بإجراءات الوقاية الفردية والجماعية، ذات الصلة بالنشاطات الطبية.

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مستوصفات بالعاصمة مخصصة لكورونا ترفض فحص المرضى

حورية. ب

عبر مواطنون ببلديات العاصمة عن استيائهم من رفض بعض الأطباء بعيادات متعددة الخدمات فحص المرضى بحجة تكليفهم بعملية التلقيح ضد كوفيد 19، حيث عيادة تقع بشرق العاصمة، شهدت طوابير من المرضى يلتمسون فحص الطبيب لهم وكان أغلبيتهم مصابين بفيروس كورونا، قصدوا العيادة لمنحهم الطبيب شهادة مرضية غير أنهم طردوا من طرف عن الأمن قائلا لهم أن الأطباء الموجودين مكلفين بحملة التلقيح التي تشهدها مستوصفات العاصمة، وهو ما جعل المرضى يستاؤون ويتذمرون من طريقة التعامل، ما جعل أغلبيتهم، خاصة الموظفين يلجؤون إلى العيادات الخاصة لتأمين شهادة مرضية مقابل تكلفة الفحص التي تتراوح بين 1500 و2200 دج.

بالمقابل توجد عيادات متعددة الخدمات بالعاصمة تستقبل المرضى وتفحصهم في نفس الوقت تلقح المواطنين.

وعلى هذا الأساس يطالب سكان العاصمة من وزارة الصحة إرسال لجان مراقبة حملة التلقيح على غرار عملية فحص المرضى، كون مصاريف التحاليل أثقلت كاهلهم، ليجدوا أنفسهم مجبرين على التوجه إلى الأطباء العامين الخواص من أجل شهادة مرضية فقط مقابل مبلغ يفوق 2000 دج.

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حملات بالمقاهي والأحياء الشعبية لإقناع المواطنين بالتلقيح

نسرين برغل

مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، قام ممثلو المجتمع المدني وجمعيات خيرية بإطلاق حملات تحسيسية وتوعوية على مستوى بلديات العاصمة، على غرار بلدية الجزائر الوسطى وسيدي امحمد وبلوزداد وبولوغين وغيرها، وذلك للتحسيس بمدى خطورة الوضع الصحي الذي تشهده البلاد في هذه الفترة، داعين إلى ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، مع توعية المواطنين بضرورة التلقيح.

وتأتي هذه المبادرة، حسب ما أكدته رئيسة الجمعية الوطنية لترقية المرأة والشباب وممثلة عن المجتمع المدني “نادية دريدي” في تصريح لـ”الشروق”، بهدف توعية المواطنين بمدى خطورة الوضع الصحي الحالي، وذلك قصد المساهمة الفعالة في دعم المجهود الوطني التضامني، مضيفة أن هذه العملية كانت على مستوى المطاعم والمقاهي والطرقات حيث تم دعوة المواطنين إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية منها التباعد الجسدي في المرافق العمومية وتجنب الاكتظاظ مع ارتداء الكمامات.

وأضافت نادية دريدي، أن هذه المبادرة قامت بها بمشاركة الجمعيات الخيرية التي كانت سندا كبيرا في هذه الحملة، حيث تم توزيع مواد تعقيم وكمامات طبية على المواطنين وكذا تقديم الإرشادات والنصائح بضرورة التحكم في الوضع وأخذ كل التدابير الوقائية.

ودعت ذات المتحدثة، جميع المواطنين إلى ضرورة أخذ اللقاح في إطار مكافحة الوباء بهدف الحد من انتشاره.

ودعت رئيسة الجمعية الوطنية نادية دريري كل المتطوعين إلى تعزيز المساعدات الصحية خاصة في هذه الفترة لتقديمها للمرضى والمستشفيات، مشددة على مواصلة الحملات التحسيسية إلى غاية القضاء النهائي على الوباء وأن هذه المبادرة ستمس كل بلديات العاصمة.

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مخطط استعجالي للنهوض بـ”الحجار” وفروع الحديد في الجزائر

إيمان. ك

أعطى وزير الصناعة أحمد زغدار تعلميات لمسؤولي مجمع “إيمتال” لإنتاج الحديد والصلب والمعادن، يحث من خلالها على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بمركب الحديد والصلب بولاية عنابة “الحجار” وباقي الفروع، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الحديد ووقف استيراده.

ووفقا لبيان وزارة الصناعة، تلقت “الشروق” نسخة منه، بحث وزير الصناعة، أحمد زغدار، وضعية مجمع الحديد والصلب “إيميتال” في لقاء جمعه بمسؤولي هذا المجمع الصناعي العمومي نهاية الأسبوع، وتلقى الوزير، خلال هذا الاجتماع، شروحات وافية حول واقع المجمع والمشاكل التي تتخبط فيها بعض فروعه وعلى رأسها “سيدار الحجار”، “باتيميتال” والشركة الوطنية للزنك “الزنك”.

كما قدم مسؤولو إيميتال مقترحاتهم ورؤيتهم لحل المشاكل المطروحة وتمكين هذه المؤسسات من استعادة توازناتها وقدراتها الإنتاجية، وفي توجيهاته لإطارات المجمع، شدد زغدار على ضرورة مضاعفة المجهودات المبذولة للخروج، في أقرب الآجال، بهذه المؤسسات من الأزمات التي تعيشها منذ عدة سنوات.

وأعطى تعليمات بإعداد مخطط عمل استعجالي يتضمن حلولا لجميع الاختلالات المسجلة ويسمح للمجمع بتحقيق إنتاجية ومردودية من شأنها زيادة الإنتاج الوطني من الحديد ومشتقاته وتخفيض فاتورة واردات الجزائر من هذه المواد، وتطرق، في هذا الخصوص، إلى ضرورة التحكم في التسيير وأدوات الإنتاج بالاعتماد على الكفاءات الجزائرية بالإضافة إلى أهمية مساهمة الشريك الاجتماعي في مسار إنعاش هذه المؤسسات.

وبعد أن أشار إلى أهمية صناعات الحديد والصلب بالنظر للدور الذي تلعبه كمحرك لكل الفروع الصناعية الأخرى، أكد الوزير بأن دائرته الوزارية تتابع عن كثب تطورات وضعية هذا المجمع وفروعه، وستعمل على مرافقتها لحل بعض مشاكلها بشرط أن تكون هناك فعالية ومردودية أكبر في المدى القصير.

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شبهة جنائية في واقعة وفاة سيدتين في حريق بتيبازة

ب. بوجمعة

تواصل المصالح الأمنية ببواسماعيل في ولاية تيبازة، تحقيقاتها في ملابسات الحريق الذي شب بمنزل عائلي بحي مخليف اعمر، المعروف محليا بـ”زنقة الحمام” الذي عثر به على شقيقتين في عقدهما السابع متفحمتين، كما كثفت ذات المصالح عمليات البحث عن ابن إحدى الضحيتين وصاحبة المنزل والمشتبه في تسببه في الجريمة، حيث اختفى عن الأنظار منذ وقوع الحريق فجر الأربعاء الماضي، في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي الذي بإمكانه تحديد طبيعة وفاة الضحيتين قبل تفحمهما، بعد تداول أخبار عن ارتكاب الابن الفار لجريمة في حق والدته وخالته قبل إضرام النار في المنزل.

وحسب مصادر محلية، فإن الابن الفار المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة ويعاني من اضطرابات نفسية، اختفى عن الأنظار منذ وقوع الحريق، الأمر الذي يرجح إمكانية إقدامه على ارتكاب جريمة في حق والدته الستينية وخالته التي تقيم مع شقيقتها بمنزل من طابقين (الطابق الأرضي حمام شعبي)، وتضيف المصادر أن الشاب الفار معروف لدى المصالح الأمنية، كما تداولت صفحات فايسبوكية محلية خبر إقدامه على قتل والدته وخالته بالسلاح الأبيض قبل أن يضرم النار في المنزل لمحو آثار الجريمة قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة مجهولة.

وينتظر أن يكشف تقرير الطبيب الشرعي عن الأسباب الحقيقية للجريمة، حيث لا تزال جثتا الضحيتين بمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.

وكانت وحدة الحماية المدنية ببوسماعيل المدعومة بوحدة عين تاڨورايت ووحدة الدواودة قد تدخلت في حوالي الخامسة من فجر الأربعاء، اثر إبلاغها من طرف سكان حي زنقة العرب بوسط بواسماعيل بنشوب حريق مهول في مسكن بالطابق الأول، وتمكنت بسرعة فائقة من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المطبخ والطابق الأرضي وهو حمام شعبي قديم وكذا المنازل المجاورة .

وبعد انتهاء العملية بنجاح وتفادي وقوع كارثة حقيقية، وأثناء معاينة الغرف التي أتت عليها ألسنة النيران، تبين وجود جثتين متفحمتين لشقيقتين تجاوز عمرهما الستين سنة، حيث تم إبلاغ مصالح الأمن التي عاينت الحريق وفتحت تحقيقا في ملابساته، فيما قامت الشرطة العلمية بمعاينة الضحيتين واتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات قبل نقل جثتيهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الحكيم فارس بالقليعة لعرضهما على الطبيب الشرعي.

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انتحار شاب حرقا بالبنزين في أم البواقي

ج. ل

أقدم شاب يدعى “ر.ن”، عمره 24 سنة، على وضع نهاية لحياته منتصف يوم الخميس بطريقة مأساوية ومفجعة.

الشاب القاطن بالقرب من مقر الإذاعة الجهوية سابقا بمدينة أم البواقي، صب مادة البنزين على كامل جسمه وأضرم النار فيه، حيث التهب وأتت النيران على كامل جسده، إذ صنفت حروقه من الدرجة الثالثة، ليفارق الحياة في ريعان شبابه بمستشفى ابن سينا بأم البواقي متأثرا بالحروق التي أصابته.

“الشروق اليومي” إلتقت بخال الشاب المنتحر، الذي قال بأن إبن أخته يعيش ظروفا نفسية واجتماعية مؤلمة وقاسية، كانت سببا في إقدامه على وضع نهاية مؤلمة لحياته، وهو المصير الذي عرفه أخوه الأكبر حين انتحر شهر أكتوبر من سنة 2019 بنفس الطريقة الصادمة، كما أن الأخ الأكبر للمنتحرين يقبع حاليا في السجن، وهو ما أدخل الشاب “ر.ن” في أزمة نفسية حادة بدأت بابتعاده عن الناس.

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شاب يقتل ابن عمه بطعنة خنجر بباتنة

طاهر حليسي

لقي، مساء الخميس، شاب في العشرينيات من العمر، حتفه، متأثرا بطعنة خنجر، ببلدية الحاسي تامهريت، دائرة عين جاسر في ولاية باتنة. وأوردت مصادر من عين المكان بأن الشاب البالغ من العمر 24 سنة تلقى ضربة غائرة، بآلة حادة وهي خنجر، سببت له نزيفا داخليا حادا، ما أدى إلى وفاته، فيما علم بأن القاتل هو ابن عم الضحية، من دون توضيح الأسباب الحقيقية والدوافع الكامنة، التي تسببت في هذه المأساة المرتبطة بخلافات شخصية ونزاعات سابقة تطورت بشكل مريع في الفترة الأخيرة. وهرعت مصالح الدرك الوطني لعين جاسر إلى عين المكان فور ارتكاب الجريمة وبادرت إلى توقيف الجاني المفترض، في وقت سعى خيّرون إلى التقرب من العائلتين كي لا تحيد القضية إلى انتقام وثأر، جراء تصرف فردي.

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تجاوزات في التوظيف في “تيقنتورين” بعين امناس

ب. طواهرية

في تصريح للنائب عن ولاية ايليزي، بن سبقاق علي، كشف عن تجاوزات وطرق ملتوية في التوظيف في مركب سوناطراك بـ “تيقنتورين”. وكشف النائب أن مؤسسة سوناطراك وظفت مؤخرا أكثر من 100 بطال من خارج ولاية ايليزي، فيما صرح بأنه رفع الانشغال إلى وزير الطاقة محمد عرقاب، الذي تم إبلاغه حتى بقائمة الموظفين، غير أن وزير القطاع نفى، بحسب النائب بن سبقاق، أن تكون المؤسسة قد وظفت العدد المذكور المصرح به، مؤكدا، أي الوزير، أن العدد الذي تم توظيفه هو 16 عاملا فقط، بينما النائب أكد أن لديه دلائل قاطعة عن العدد الذي تم توظيفه في المركب بما في ذلك قائمة المستفيدين من التوظيف. هذا، واعتبر النائب أن كل المواطنين الجزائريين من حقهم التوظيف في شركة سوناطراك، لكن ذلك لا يتم بإثارة مشاكل أخرى للمنطقة بسبب هذه الطرق الملتوية للتوظيف، خصوصا وأن ولايات الجنوب تعرف أصلا احتجاجات تعود إلى نفس الأسباب، معتبرا أن شباب المنطقة لن يلجؤوا إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج غير السلمي أو “الحرقة” عبر البحر، لكن يبقى من حقهم البقاء في المنطقة والاستفادة من المناصب التي تتاح في المؤسسات الوطنية، خصوصا بمجمع سوناطراك. هذا، ولا تزال مشكلة الثقة بين الشباب البطال ومسؤولي مجمع سوناطراك قائمة بسبب الثغرات التي يتم استغلالها في التوظيف في الشركة بالمحاباة.

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محام يحصد البكالوريا العاشرة في مشواره بورقلة

سمير خروبي

تمكن المحامي ربيع بشني من مدينة ورقلة، من حصد البكالوريا رقم 10 في مشواره، وذلك في شعبة الآداب واللغات الأجنبية، كما تحصل عليها في السنوات السابقة، في شعب التسيير والاقتصاد والآداب والعلوم الإسلامية وكذا شعبة الآداب والعلوم الإنسانية.

ونال المحامي البكالوريا العاشرة في شعبة اللغات الأجنبية، في تخصص اللغة الألمانية بمعدل 13.54 بتقدير قريب من الجيد، كما تحوّل اجتياز شهادة البكالوريا إلى هواية علمية يحبذها كل سنة، من أجل تحطيم مزيد من الأرقام، فيما تحصل على شهادة الليسانس مرتين في العلوم القانونية والإدارية، وفي العلوم السياسية تخصص تنظيمات سياسية وإدارية من جامعة ورقلة، كما تحصل على شهادة الماستر في الحقوق من جامعة سعيد حمدين في الجزائر العاصمة، وشهادة الماستر في العلوم السياسية من جامعة ورقلة.

ويحوز المتفوق عديد الشهادات في مختلف التخصصات، منها شهادة التكوين في العمليات البنكية والمصرفية، وشهادة في التوثيق وفي تخصص اللغة الانجليزية، وكذا شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، فضلا عن شهادة في علاقات العمل الفردية والجماعية وقانون الصفقات العمومية والتأمينات الاجتماعية، وشهادة في التكوين في علاقات العمل والنزاعات الاجتماعية.

وقام المحامي بإعداد عدة مشاريع في تأليف الكتب، تنتظر المراجعة والطبع، وهي كتب متعلقة بتاريخ منطقة ورقلة، والقانون والقواميس القانونية وكذا التحرير الإداري والمراسلات الإدارية، في حين شغل عدة مناصب إدارية نوعية، على غرار مكلف بالدراسات في بنك التنمية المحلية، ورئيس قسم المنازعات في مؤسسة نفطال، فيما يشغل حاليا محاميا معتمدا لدى مجلس قضاء ورقلة منذ سنة 2015م.

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وفاء شعلال في مهمة لتصفية ميراث بن دودة

زهية. م

باشرت وزيرة الثقافة، وفاء شعلال، تغييرات في طاقم إدارتها المركزية، بإعادة نور الدين عثماني، إلى إدارة الديوان في أول تغيير تقوم به الوافدة الجديدة إلى هضبة العناصر. وكان نور الدين عثماني قد أزيح من منصبه من قبل الوزيرة السابقة، مليكة بن دودة، بعد خلافات في وجهات النظر بينهما، حيث عوضه عيادي بالنيابة، الذي عاد حاليا إلى منصبه القديم في العلاقات الخارجية.

وظهر عثماني رفقة وفاء شعلال التي تفقدت مصالح الإدارة المركزية للوزارة وهياكل قصر الثّقافة “مفدي زكرياء”. ويعتبر نور الدين عثماني أحد أقدم إطارات الوزارة، ويوصف بالعلبة السوداء لهضبة العناصر، حيث رافق العديد من الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع خلال 21 عاما.

وينتظر أن تباشر خلال الأيام القادمة الوافدة الجديدة لهضبة العناصر، سلسلة من التغييرات، حيث تتواجد حوالي عشرة مناصب شاغرة تركتها بن دودة بالنيابة.

من جهة أخرى، ظهرت شعلال، خلال نهاية الأسبوع، بقصر الثقافة مفدي زكريا، حيث تفقدت مصالح إدارتها المركزية وهياكل قصر الثقافة. وقال بيان للوزارة إن شعلال “وقفت على مدى احترام الإجراءات الصحيّة، كما استمعت إلى بعض الموظفين، وأكدت وقوفها إلى جانبهم خلال هذه الظروف، حاثّة إيّاهم على ضرورة احترام الإجراءات الوقائيّة الخاصة بمنع انتشار عدوى كوفيد19. وأضاف البيان أن الوزيرة أسدت تعليماتها بضرورة العمل على استغلال الطاقات والإمكانات المتوفرة والسهر على تقديم خدمات نوعية وتجسيد أهداف القطاع.

وخلال وقوفها على سير قصر الثقافة “مفدي زكرياء”، أمرت شعلال بالعمل على حفظ الرصيد الوثائقي للمكتبة وتفعيل مكتبة الأطفال ومواصلة عملية تجهيز القصر. وكانت شعلال قد أشرفت أيضا على إطلاق حملة تلقيح لإطارات وزارتها بالموازاة مع حملة تعقيم لهياكل القطاع عبر الوطن على إثر إرجاء وتعليق كافة النشاطات الثقافية إلى حين.

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عرض 12 فيلما وتكريم خاص لوردة الجزائرية ورشيد طه

زهية. م

تحت شعار “تكريم للسينما الجزائرية”، يحتفي مهرجان أنغوليم للفيلم الفرانكفوني بالسينما الجزائرية بعرض 12 فيلما تمثل مختلف مراحل السينما الجزائرية، حيث ستعرف الطبعة 14 من التظاهرة التي تجري وقائعها من 24 إلى 29 أوت الجاري عرض عدد من الأفلام الجزائرية، على غرار وقائع سني الجمر” (1975) لمحمد لخضر حمينة و”عمار قاتلاتو” و”العائلة” (2021) لمرزاق علواش وكذا “نهلة” (1979) لفاروق بلوفة و”من هوليود إلى تمنراست” (1990) لمحمود زموري.

كما سيعرض أيضا “حريم مادام عصمان” (2000) لنذير مقناش و”أبو ليلى” (2019) لأمين سيدي بومدين بالإضافة إلى “جزائرهم” (2020) للينا سوالم.

وفي ذات الإطار، ستحتفي الدورة خلال برنامج يشرف عليه الياس سالم الذي سبق له وأن فاز في 2008 بجائزة “فالوا الذهبية” للمهرجان لأحسن فيلم عن عمله “مسخرة” وفي 2014 جائزة “فالوا أحسن ممثل” عن دوره في “الوهراني” بالتشكيلي الجزائري الراحل محجوب بن بلة من خلال معرض خاص بالفنان الراحل، إلى جانب تكريم خاص لسيدة الطرب الراحلة وردة الجزائرية والفنان رشيد طه.

للإشارة، سيتم عرض ما لا يقل عن ستين عملا سينمائيا في أكبر مهرجان فرانكفوني بفرنسا يخصص للترويج للسينما الناطقة بالفرنسية ودعما لمواهبها، ورغم أن الجزائر ليست بلدا مدرجا بصفة رسمية في قائمة الدول الفرانكفونية لكن يشكل حضورها إحدى العلامات البارزة خلال هذا المهرجان.

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فنانون يتجندون لتعقيم الأحياء عبر الولايات

محمود بن شعبان

أطلق مجموعة من الفنانين وخريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري لبرج الكيفان حملة لتعقيم الأحياء عبر مختلف ولايات الوطن، تحت شعار “عقم بيتك، عقم حيك،عقم حياتك” في مبادرة للحد من انتشار فيروس كورونا وتوعية المجتمع بمدى أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على حياتهم.

وشهدت عديد ولايات الوطن انطلاق عمليات التعقيم عبر مختلف الأحياء والساحات العمومية منذ 27 من جويلية الجاري بمشاركة عدة فنانين، كما عرفت العملية استجابة وتعاونا مع طرف المواطنين والشباب، الذين أبدوا تحمسا كبيرا للعمل التطوعي والعمل الخيري.

ورغم تقدم العملية في بعض الولايات، إلا أن القائمين على المبادرة أبدوا استياءهم من التصرفات البيروقراطية وتعسف بعض الجهات في استصدار التراخيص ما وضعهم في سباق ماراطوني لجلبها من الإدارات، إلى جانب غياب الدعم والإمكانيات ومواد التعقيم، نتيجة تهرب بعض المسؤولين عبر مختلف البلديات لا سيما في العاصمة.

للإشارة، فإن حملة “عقم بيتك، عقم حيك، عقم حياتك” قد انطلقت من وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحة i-share الثقافية التي تعنى بنشر الأخبار الثقافية في مختلف مجالات الإبداع، التي عملت على تكوين خلية خاصة بجائحة كورونا، تحت عنوان: I-share (SOS Covid) تحت إشراف خريجي المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي بصري لبرج الكيفان، على غرار محمد نزيم لعرابي في الجزائر العاصمة وسيلين صحراوي بخنشلة أمين بن ثامر في بوسعادة، لتتسع الحملة لتشمل عدة أسماء ومدن كبومرداس، قسنطينة، بودواو، وهران، مسيلة وغيرها، بمساعدة الفدرالية الوطنية للسلام والإنسانية، بالإضافة إلى المنظمة الجزائرية للدفاع عن المستهلك وعدة ناشطين وحقوقيين وفنانين.

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أمين الزاوي وسليم دادة ونجيب سطمبولي يلتقون الجمهور افتراضيا

محمود بن شعبان

كشفت إدارة المسرح الوطني الجزائري، على صفحتها الرسمية عن برنامجها الافتراضي، الذي تقترحه للجمهور طيلة شهر أوت، الذي يأتي بعد إعادة توقيف النشاط المسرحي الحي نتيجة تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وسيفتتح العرض المسرحي الناجح “طرشاقة” برنامج العروض الافتراضية حيث أعلنت إدارة المسرح الوطني عن عرض رائعة احمد رزاق على مدار ثلاثة أيام انطلاقا من الفاتح اوت ليليه عرض مسرحية “جي بي اس” لمخرجها محمد شرشال، التي نالت الجائزة الكبرى في مهرجان المسرح العربي قبل سنتين، حيث سيتم عرض العمل أيام 04،05 و06 أوت، فيما سيتم عرض مسرحية “سليمان اللك” التي أعاد اقتباسها محي الدين بشطارزي عن “مريض الوهم” لموليير وأخرجها الفنان عبد الكريم بريبر أيام 10،11 و12 أوت، كما سيتمكن عشاق الفن الرابع من إعادة متابعة العرض المسرحي محاكمة للمخرج جمال قرمي، بالإضافة إلى عديد الأعمال المسرحية الناجحة على غرار “الشهداء يعودون هذا الأسبوع”، وكذا مسرحية “الهايشة” للمخرج محمد شرشال و”راجعين… راجعين”، فيما سيسترجع الجمهور ذكريات الزمن الجميل التي خلدها المسرح الجزائري من خلال مسرحية “قالو لعرب قالو” التي ستختتم برنامج العروض لشهر أوت.سطر المسرح الوطني الجزائري “محي الدين بشطارزي”، برنامجا افتراضيا منوعا، من المقرر بثه عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، انطلاقا من الفاتح إلى الثلاثين من شهر أوت الجاري، حيث يحوي البرنامج الافتراضي الجديد عددا من العروض المسرحية التي أنتجها المسرح الوطني الجزائري في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى سلسلة من الحفلات الفنية، واللقاءات الفكرية، إلى جانب مسابقة موجهة إلى لجمهور الأطفال من تنشيط الإعلامي والكاتب عبد الرزاق بوكبة.

كما يقترح المسرح الوطني الجزائري على جمهوره سهرات فنية من إحياء ثلة من نجوم الفن الجزائري على غرار ليلى برصالي من خلال عرضها الفني”روضة العشاق” الخاص بالسماع الصوفي والذي سيبث على مدار 6 أيام وذلك احتفالا برأس السنة الهجرية وعاشوراء..

ويحمل برنامج “منتدى المسرح” الذي سيبثه المسرح الوطني الجزائري كل خميس على صفحته الرسمية، عروضا لعدة لقاءات مع فنانين ومثقفين جزائريين على غرار أمين الزاوي، سليم دادة ونجيب سطمبولي.

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تضامن منقطع النظير ومطالب بتسريع اقتناء مولد الأكسجين:

أحرار مغنية يجمعون أزيد من 6.5 مليار سنتيم في يومين

طبّق سكان مدينة مغنية الحدودية، المثل القائل الأزمة تلد الهمة بحذافيره، فساعات عقب واحدة من أطول ليالي المدينة الحدودية، ليلة كان عنوانها نداءات الاستغاثة طلبا للأكسجين، انطلقت صبيحة الأربعاء واحدة من أكبر حملات التضامن في تاريخ مدينة مغنية، بعدما رفعت جمعياتها وناشطوها حملة اقتناء مولد للأكسجين لفائدة مستشفى شعبان حمدون لمنع حدوث الكارثة.

حملة بدأت من خلال نقاط معدودة وعبر بعض المحلات، لتنتشر بسرعة البرق عبر مختلف أحياء المدينة، بمشاركة جمعيات لها باع طويل في العمر الخيري كالإرشاد والإصلاح وسنابل الخير والأكاديمية الجزائرية للعمل الإنساني وحقوق الإنسان، وجمعية شباب الخير والإكرام وجمعية العلماء المسلمين ونشطاء من مختلف الميادين، لتتواصل حملة التبرعات من رجال المال والأعمال إلى الشباب البطال والمتقاعدين. ليضرب أبناء وبنات الحاجة مغنية أروع وأجمل صور التضامن فيما بينهم، ورغم أن العملية شابتها عدّة معوقات من الحرارة الشديدة وانتشار الجائحة التي قلّصت الحركة، وصولا إلى الحجر الصحي والاضطرار إلى إنهائها قبل حلول الساعة الثامنة مساء، إلاّ أن تبرعات المغناوة فاقت الأربعة ملايير سنتيم عند إغلاق أبواب التبرعات مؤقتا، قبل أن تعود الحملة في اليوم الموالي بنفس العزيمة والإصرار ووسط تضامن كبير، لترتفع حصيلة التبرعات بعد اليوم الثاني عشية الخميس إلى ما يفوق 6.5 مليار سنتيم.

يتامى يتسابقون إلى الخير

عرفت حملة التبرعات إقبالا كبيرا من مواطني ومواطنات الحاجة مغنية، وضرب بعضهم صورا رائعة في التضامن، ففي مقر جمعية الإرشاد والإصلاح تقدّمت سيدة مسنة تحمل في يديها مبلغا ماليا بسيطا، أصرت على التبرع به للحملة رغم تأكيدها أنه كل ما تمتلكه قائلة لهم “ربي يعوضني”، وبعدها جاءت فتاة في مقتبل العمر تحمل بين يديها سلسلة ذهبية هي كل ما ورثته من والدها المتوفي، وقالت بأنها تتصدق بها على روحه الطاهرة. النائب البرلماني السابق النابي هبري وبعد دقائق من نعيه ابن عمه المتوفى بسبب الجائحة كان في الميدان وأكد للشروق بأن سكان مغنية تجاوزوا الوقت الذي كانوا يتضامنون فيه مع عائلاتهم وأسرهم، وباتوا حاليا يتجندون من أجل تجنب تسجيل مزيد من الشهداء. من جهتهم تفاعل المغتربون والجالية المغناوية في أوروبا وآسيا وأمريكا مع الحملة وساهموا كذلك في التبرع بمبالغ مالية معتبرة، كما شاركت مختلف الجمعيات وحتى الأطفال الصغار في تدعيم صندوق التبرعات .

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بعد قرار منع الاصطياف بسبب جائحة كورونا

الباعة الموسميون يعانون مجددا الكساد بالمناطق الشاطئية لوهران

خيرة غانو

تسببت خطورة الوضع الوبائي في وهران خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تصاعد نسب الإصابة بفيروس كورونا، وما ترتب عنه من تعليق اضطرارا لعدد من النشاطات التجارية كإجراء وقائي لمحاولة تطويق العدوى، في تضرر الباعة الموسميين بشكل كبير، خاصة أولئك النشطين بالمناطق الشاطئية، ممن يمثل موسم الاصطياف موعدا سنويا لهم للاسترزاق وتأمين قوت عائلاتهم طيلة باقي الشهور العجاف الأخرى.

وقد رفع مجموعة من التجار بوهران، بمن فيهم الحائزون على رخص النشاط الموسمي خلال كل صيف، وأيضا مستغلو مساحات شاطئية على مستوى مناطق الطنف الوهراني، نداء استغاثة إلى السلطات العليا للبلاد للأخذ بعين الاعتبار خصوصية نشاط هذه الفئة، التي تعتمد في كسب عيشها فقط على ما تجود به شهور الصيف من انتعاش في نشاط قطاع الخدمات المسخر ة لفئة المصطافين من مرتادي الشواطئ والغابات، ويشمل ذلك النشطاء المرخصين لبيع لوازم السباحة، تحضير وبيع الأكل الخفيف والمرطبات بالقرب من الشواطئ، وأيضا الحاصلين مؤخرا على رخص استغلال المساحات الشاطئية وكراء الشمسيات وما يرافقها عادة من طاولات وكراس، مؤكدين على أن الركود التجاري قد مس جميع هذه النشاطات وغيرها بين ليلة وضحاها، ومنهم من جازف بكل رأسماله في سبيل تحقيق مداخيل كان يعول عليها كثيرا في تعويض الكساد الذي عرفته تجارتهم الموسم الفارط، عندما شلت الحركة التجارية أيضا لنفس السبب والظروف، داعين في المقابل إلى خصهم بدعم بحجم الأضرار المادية المترتبة عن هذا الوضع، ما من شأنه المساهمة في تجنيبهم الإفلاس التام.

كما لا يستبعد البعض أن تولد شدة الحاجة والفاقة آفات اجتماعية خطيرة، خاصة بالمناطق التي ينتشر فيها الفقر ولا مجال للعمل فيها إلا صيفا، فيما كانت تداعيات كورونا قد قضت ولا تزال على مداخيل عائلات بأكملها، على غرار سكان كريشتل، العنصر، عين الكرمة، ناهيك عن حالة الشباب العاطل عن العمل، ممن تفرض عليه البطالة المقنعة، ولا يجد سوى موسم الاصطياف لممارسة التجارة الفوضوية بالمناطق الشاطئية، فيما أشار آخرون إلى أن الانتكاسة الوقائية التي تشهدها الجائحة وما رافقها من انهيار في القدرة الشرائية وأزمات اقتصادية واجتماعية وخيمة، قد تسببا فعلا في تفشي ظاهرة الإجرام، لاسيما السرقة، وتجلى ذلك في عديد المواقع التي تعرض فيها ضحايا من كلا الجنسين بوهران إلى سرقة هواتفهم النقالة ليلا وحتى جهارا نهارا من طرف عصابات النشل عن طريق الخطف وباستعمال الدرجات النارية، وهي الظاهرة التى تكررت بشكل مروع ومقلق وخلفت في أخطر درجاتها سقوط أرواح بريئة، مثل ما تعرض له الطالب الجامعي من كلية الري عندما دهسته سيارة على إثر محاولته الهروب من لص سرق جواله قبل شهور.

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سعيدة: تحويل اعتماد تهيئة مقري الولاية والمجلس الولائي لاقتناء مولد للأكسجين

ابن حمزة

في ظل الارتفاع التصاعدي للإصابات بداء فيروس كورونا كوفيد 19 بسعيدة، تم الاتفاق بين والي ولاية سعيدة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، على تحويل المبالغ المالية التي كانت مخصصة لتهيئة مقر الولاية ومقر المجلس الشعبي الولائي ضمن الميزانية الإضافية للولاية، لاقتناء محطة لتوليد الأوكسجين لفائدة المؤسسة الإستشفائية أحمد مدغري بعاصمة الولاية.

وحسب المصدر، فقد تم تعليمات فورية لمصالح مديرية الإدارة المحلية للشروع بداية من يوم الخميس في الترتيبات اللازمة والإجراءات القانونية لاقتناء المحطة المذكورة في الآجال القريبة، كما دعا والي الولاية المواطنين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر والتقيد بالتدابير الوقائية الصحية، مع احترام البروتوكول الصحي، مثنيا على جهود الأطقم الطبية المجندة لمجابهة العدوى المتفشية.

القرار المتخذ بين والي الولاية والمجلس الشعبي الولائي، جاء في ظل النقص الكبير في مادة الأوكسجين على مستوى مستشفى احمد مدغري بعاصمة ولاية سعيدة، ما استدعى تحويل ليلة أول أمس 18 مريضا مصاب بفيروس “كورونا” نحو المؤسسة الاستشفائية لبلدية الحساسنة على بعد مسافة 18 كلم عن مقر الولاية، وأرجع المصدر، الإقدام على هذه العملية الاستعجالية من طرف مسؤولي القطاع الصحي، إلى اكتظاظ ذات المصلحة بحالات المصابين بفيروس كورنا، ومن ناحية أخرى تخوف الطاقم الطبي لذات المصلحة من نفاذ الأوكسجين.

علما حسب المصدر، أن مخزون مادة الأوكسجين بمستشفى احمد مدغري الذي يضم أيضا مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، لا يتجاوز 16 ألف لتر. هذا وقد أن انطلقت الأربعاء الماضي عبر المراكز المخصصة لعملية التلقيح ضد الفيروس، المرحلة الثانية لتلقيح المواطنين، بعد استلام ولاية سعيدة مؤخرا 29200 جرعة لقاح من نوع “سينوفاك الصيني” المضاد للفيروس .

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الشرطة تشارك في تعقيم أحياء وهران

ق. ج

في إطار دعم الجهود الوطنية في مجال التوعية، الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا، ومواصلة لبرنامجها التحسيسي الميداني في هذا المجال، قامت مصالح الشرطة لأمن ولاية وهران أول أمس الخميس، ممثلة في خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية وهران، بحملة تحسيسية تتمثل في توزيع الكمامات بهدف الرفع من درجة الوعي لدى المواطنين، جراء الوضع الصحي الراهن، مع حثهم على ارتداء الأقنعة الواقية، ومست العملية مختلف النقاط بمدينة وهران، كالسوق المغطاة مشلي، المحلات التجارية وبعض المقاهي، ساحة اول نوفمبر، البريد المركزي،

وكانت مصالح الشرطة قد رافقت السلطات المحلية لولاية وهران في عملية تعقيم واسعة النطاق، شاركت فيها كل من مصالح بلدية وهران، عناصر الدرك الوطني – محافظة الغابات، وكذا عناصر الحماية المدينة، وبمساهمة بعض الجمعيات المحلية ولجان الأحياء، حيث شملت هذه العملية المجمعات السكنية الكبرى بالولاية إلى جانب الأسواق الجوارية، أين تم تعقيم كل من حي المدينة الجديدة، سيد البشير بلاطو، حي سيدي الحسني وصولا إلى مقر أمن الولاية، حيث تم بالموازاة مع ذلك تعقيم بعض من المرافق والمساحات العمومية هذا وتبقى هذه العمليات متواصلة للحفاظ على أمن وصحة المواطن في الوضع الراهن.

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جماعته سلبتهم أزيد من 53 مليار سنتيم:

يحتال على 800 ضحية ويبيعهم سيارات وهمية بوهران

ق. ج

تمكنت فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، من تفكيك جمعية أشرار راح ضحيتها 800 شخص من مختلف أرجاء الوطن، بطلها مالك شركة خاصة يبلغ من العمر 46 سنة، استطاع رفقة شركائه أن يسلب ضحاياه أكثر من 53 مليار سنتيم، حيث قام بطرق احتيالية ومناورات بالاستيلاء على أموال الضحايا بإبرام عقود معهم لاقتناء سيارات جديدة أو مستعملة بالتقسيط، وبتواطؤ مع مسيرين لثلاث وكالات لبيع السيارات تابعة له.

مواصلة للتحريات والتحقيق تمت في قضية الحال المتعلقة بالنصب والاحتيال تبعا لمعاملات تجارية التي تمت بينهم وبين الشركة والتي لم تف بوعودها المنصوص عليها في العقود الممضاة بينهم وبين الشركة المعنية، تم توقيف 04 شركاء تابعين للشركة الخاصة محل الإجراء القضائي، مع حجز لفائدة التحقيق 01 جهاز كومبيوتر ولواحقه و03 هواتف نقالة إلى جانب ملفات إدارية للضحايا .

بعد استفاء الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم مع النيابة، أحيل الأشخاص الموقوفون أمام العدالة.

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تحرير امرأة من يد مختطفيها بسيدي بلعباس

م. مراد

تمكنت فرق الدرك الوطني مدعمة بالفصيلة الأولى للأمن والتدخل بسيدي بلعباس، من تحرير فتاة من يد محتجزيها بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس، وحسب بيان خلية الإعلام للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، فإن الضحية تمكنت من الاتصال بعناصر المجوعة عن طريق الرقم الأخضر، والإبلاغ عن تعرضها للاحتجاز والاعتداء عليها من طرف شخصين، وقد مكنت بعدها تحركات عناصر الفرقة من تحديد مكان تواجدها وتحريرها، مع إلقاء القبض على الفاعلين البالغين من العمر 27 و 24 سنة على التوالي، قدما أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس للنظر في قضيتهما.

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صك بنكي بنصف مليار يجر فلاحا إلى أروقة المحاكم!

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، نهاية الأسبوع الفارط، فلاحا يدعى “محمد.ب” بتهمة إصدار صك من دون رصيد، على خلفية شكوى قيدها تاجر في بيع البذور والمعدات والتجهيزات الخاصة بالفلاحة ضد المتهم الحالي، بعد قيام الأخير بتحرير صك بنكي بقيمة تقارب نصف مليار سنتيم خلال معاملة تجارية تمت بينهما، وتفاجأ الضحية لدى توجهه للمخالصة بالبنك أن الحساب لا يحتوى على قيمة المبلغ وتماطل المتهم في دفع المستحقات المترتبة عن صفقة بيع معدات مقابل الشيك.

المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية بالقليعة خضع للمحاكمة عبر تقنية التحاضر المرئي في غياب الضحية، وصرح أنه قدم ملفا قاعديا يتضمن صكا على بياض حسب ما تنص عليه الإجراءات المتعامل بها خلال اقتناء المعدات الفلاحية، وأضاف خلال رده على أسئلة القاضي انه اتفق مع الضحية على تسديد المبلغ المقدر بـ450 مليون سنتيم بعد جني محصول الفراولة وبيعه، غير أنه ولسوء حظه تصادف الأمر بأزمة خانقة عرقلت عملية تسويق منتجه بالشكل المطلوب، وتكبد خسائر كبيرة بسبب فساد كمية معتبرة من الغلة وتلفها، واضطره الأمر إلى تأجيل دفع الأقساط المالية التي على عاتقه، ولمح المتهم أن الصك الممنوح على بياض تم تعبئته من طرف الضحية لاستغلاله لاحقا أمام القضاء رغم انه دفع نصف المبلغ على فترات متقاربة، ولم يتبق سوى مبلغ 200 مليون سنتيم حسب ما ذكره بجلسة المحاكمة. وفي غياب الضحية عن حضور الجلسة العلنية للمطالبة بحقوقه المدنية، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة بثلاثة أضعاف الصك، فيما تقرر بعد المداولات القانونية والفورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا في حق المتهم وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج.

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الأمن الوطني يدعو المواطنين للامتثال للإجراءات الوقائية

نوارة. ب

تدعو المديرية العامة للأمن الوطني المواطنين إلى الانخراط في مساعي وجهود السلطات العمومية، للتصدي لانتشار هذا الوباء، وذلك بالامتثال للإجراءات الوقائية والقواعد الصحية، على غرار التلقيح، التباعد الاجتماعي وارتداء القناع.

وجاء في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أنه “عملا بتوصيات اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا “كوفيد19″، وفي إطار دعم الجهود الوطنية في مجال التوعية، الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا، ومواصلةٌ لبرنامجها التحسيسي الميداني في هذا المجال، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني يوم الخميس 29 جويلية 2021، حملة توعوية تحسيسية تتمثل في توزيع الأقنعة الطبية على المواطنين.

العملية التي تشمل في مرحلتها الأولى ست ولايات من الوطن وهي الجزائر، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، بشار، تهدف أيضا إلى الرفع من درجة الوعي لدى المواطنين، جراء الوضع الصحي الراهن وحثّهم على الالتزام بارتداء الأقنعة الواقية، كإجراء وقائي للحفاظ على الصحة الفردية والجماعية، حسب ذات البيان.

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الأمن يطيح بمروجين للمؤثرات بخميس مليانة

م. المهداوي

في إطار محاربة استهلاك المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وترويجها، تمكن عناصر فصيلة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخامس بأمن دائرة خميس مليانة في عين الدفلى، هذا الأسبوع، من الإطاحة بمروجين للمؤثرات العقلية، أحدهما يبلغ من العمر 24 سنة والآخر 27 سنة وحجز 1063 قرص مهلوس من مختلف الأنواع. عملية الإطاحة بالمشتبه فيهما جاءت عقب استغلال معلومات تتعلق بنشاطهما المشبوه في ترويج المؤثرات العقلية على مستوى حي “لاكدات” بخميس مليانة، أين تمكنت عناصر الشرطة بعد مداهمتهما بمكان نشاطهما وفق خطة محكمة، من توقيف أحدهما مع ضبطه متلبسا بحيازة 11 قرصا مهلوسا، فيما تم توقيف شريكه وحجز 1052 قرص مهلوس من مختلف الأنواع اثر عملية تفتيش مسكنه بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة المختصة، ليقدما، أمس الأول، أمام الجهة القضائية المختصة بمحكمة خميس مليانة بموجب ملف إجراءات جزائية لأجل قضية حيازة وعرض وبيع ووضع للبيع المؤثرات العقلية بغرض المتاجرة، أين خصهما بالوضع رهن الحبس المؤقت.