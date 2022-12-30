أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022

حجز لحوم فاسدة ومواد منتهية الصلاحية بالجلفة، تفكيك شبكات إجرامية وحجز كمية من الكوكايين بوهران

حجز لحوم فاسدة ومواد منتهية الصلاحية بالجلفة

ن. ع

تمكنت مصالح الأمن بدار الشيوخ في الجلفة، من حجز عدد كبير من الخردوات ومواد التنظيف منتهية الصلاحية كانت على متن مركبة نفعية بالسوق الأسبوعية لمدينة دار الشيوخ يقودها شخص في العقد السابع من عمره.

وبحسب ذات المصالح، فإن العملية جاءت على إثر تلقي فرقة المناوبة لأمن الدائرة لبلاغ مفاده تواجد أحد الأشخاص بالسوق الأسبوعية لمدينة دار الشيوخ بصدد عرض وبيع مجموعة من الخردوات ومواد التنظيف منتهية الصلاحية، وأضافت مصالح الأمن أنه فور ذلك تم التوجه إلى عين المكان رفقة ممثل مديرية التجارة، أين تم حجز كمية من هذه المواد المتمثلة في حمض الأسيد، عطور الأفرشة غراء المحركات… إلخ منتهية الصلاحية.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة والتأكد من انتهاء صلاحيتها، تم إتلافها بمفرغة الردم التقني بمدينة دار الشيوخ، مع إنجاز ملف قضائي ضد المُخَالِف.

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شاب يشنق نفسه في بيت مهجور ببسكرة

م.ع

عثر، الخميس، على شاب عشريني مشنوقا بإيزار ملفوف على عنقه ومربوط في خشبة سقف الطابق الأول من منزل قديم ومهجور ومعزول يقع بالمدينة الأثرية القديمة ببلدية ليشانة غربي ولاية بسكرة.

الضحية الذي لا يزال مجهول الهوية عثر عليه ميتا، وجثته في بداية التعفن، وبحضور السلطات والمصالح المختصة تمت معاينة هذه الحادثة، ثم نقل الضحية إلى مستشفى زيوش محمد بطولقة على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية، في حين فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب والملابسات في هذه الحادثة التي هزت سكون المدينة الأثرية بليشانة وعلى أبواب سنة جديدة.

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ترامواي يصدم فارسا مع حصانه بقسنطينة

ق. م

في حادثة غريبة، وقعت مغرب الخميس، أصيب فارس شاب، كان على متن حصانه بجروح بليغة على مستوى القدمين، بعد تعرضه لحادث، عندما كان بالقرب من محطة ترامواي، “العيفور” بمنطقة عين الباي بقسنطينة غير بعيد عن قاعة الزينيت، إذ وجد صعوبة في قيادة حصانه وإبعاده عن سكة التراموي، وهو ما عرّضه لحادثة دهس من عربة التراموي، وبحسب شهود عيان، فإن التوتر والاضطراب اللذين ظهرا على الفارس كانا سببا في عجزه عن إبعاده عن السكة، التي جرّه إليها الحصان، الذي بدا غير متأثر من أي إصابة بعد الحادث.

وبحسب مصادر محلية فإن الضحية المدعور.ش، البالغ من العمر 27 سنة وهو من سكان دوار العيفور، يقوم بترويض حصانه لأنه يستعمله في حفلات الزفاف في ولاية قسنطينة بين الحين والآخر. مصالح الحماية المدنية، تدخلت بطاقمها الطبي لإسعاف الشاب، كما تكفلت بنقله إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، في الوقت الذي تواصلت بعد الحادث حركة ترامواي بصفة عادية، مع مطالبة مسؤوليه بتفادي سكته سواء من المواطنين الراجلين أو مستعملي السيارات، أو من الذين يصطحبون معهم حيوانات.

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وفاة مجاهد معمر عن عمر ناهز 115 سنة

م. عبد الرحمان

توفي الجمعة، بأولاد جلال، أحد أكبر معمري المدينة، ويتعلق الأمر بالمجاهد الحاج إبراهيم ريقط الذي توفي عن عمر ناهز 115 سنة، حافظ فيها على ذاكرته وذكرياته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى عاشور زيان أين توفي هناك، وهذا المعمر المتوفى، وبحسب أحد أبنائه هو من مواليد سنة 1907 بصحراء أولاد جلال، عاش أغلب عمره في مدينة أولاد جلال، وقد سبق له الالتحاق بالثورة في زمن البطل عاشور زيان، كما أن هذا المعمر المتوفى، خلّف سبعة أبناء وعشرات الأحفاد، ومن ميزاته أنّه كان قوي البنية حسب أحد أبنائه، لم يشك مرضا في حياته إلا في سنواته الأخيرة، أين لازم الفراش ثم توفي بعد ذلك، الفقيد كان يحمل في ذاكرته وذكرياته تاريخ المنطقة بشخصياتها وحقبها المختلفة، كما عرف عليه بكرمه وبعلاقاته المميزة مع جميع من عرفهم طوال أكثر من قرن من الزمن.

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قتيل في حادث سير بالطريق السريع في بجاية

ت. ع

تسبب حادث سير مأساوي وقع ليلة الأربعاء، على مستوى الطريق السريع الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق غرب، إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع “بيجو” وشاحنة نصف مقطورة بإقليم بلدية بوجليل، في مقتل سائق السيارة البالغ من العمر 54 سنة بعين المكان متأثرا بالإصابات التي تعرض لها جراء قوة الصدمة، وقد تم نقل جثة الضحية من قبل أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المنطقة، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا في هذا الحادث الأليم الذي جاء عشية رأس السنة الجديدة.

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حجز مخدرات وخمور بمليانة في عين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت شرطة مليانة، خلال عمليتين منفصلتين، من حجز كمية من المخدرات الصلبة “إكستازي”، إضافة إلى كمية من الخمور تقدر بـ444 وحدة من مختلف الأنواع وتوقيف مروجيها، الكميات المضبوطة كانت معدة للترويج بمناسبة الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة.

كمية المشروبات الكحولية تم حجزها منتصف ليلة يوم 29 ديسمبر، بعد توقيف صاحبها البالغ من العمر28 سنة المعروف بسوابقه في ترويج المشروبات الكحولية، على مستوى نقطة مراقبة بالمدخل الشرقي لمدينة مليانة تم نصبها بعد استغلال معلومات عن محاولة قيام هذا الأخير بإدخال كمية من الخمور على متن مركبة من نوع “كليو كومبيس”، لإعادة ترويجها بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

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اختتام فعاليات الطبعة 4 للصالون الوطني للفنون التشكيلية بتيكجدة

فاطمة عكوش

اختتمت، الخميس، فعاليات الصالون الوطني للفنون التشكيلية -تيكجدة- في طبعته الرابعة المنظم من طرف دار الثقافة علي زعموم، على شرف الفنان التشكيلي والمدير الفني لعدة أعمال سينمائية “أرزقي العربي”، الذي يعتبر قامة فنية جزائرية لامعة في الساحة الفنية والسينمائية.

وتخلّل حفل الاختتام الذي جرت فعالياته على مستوى دار الثقافة بتكريم الرسامين المشاركين الوافدين من 24 ولاية، إضافة إلى الولاية المضيفة البويرة، الذين حظوا ببرنامج ثقافي وفني ثري ومتنوع، من خلال تسطير محاضرات ومداخلات من تنشيط أساتذة في الفن التشكيلي، واحدة بعنوان “الرسم والشريط المرسوم”، للأستاذ لبصير محمد التوفيق، وأخرى حول “واقع الفن التشكيلي بين الناقد والفنان “، للأستاذ مالكي علي مختص في النقد التشكيلي بجامعة الجلفة متبوعتان بمناقشة، وشهدت أروقة دار الثقافة معرض للوحات فنية معبّرة للفنانين التشكيليين المشاركين، الذين استفادوا من ورشة تكوينية حول طريقة وتقنيات استعمال الألوان الزينة من تأطير الأستاذ “أوشن إسماعيل ” من المدرسة العليا للفنون الجميلة.

كما استمتع المشاركون بعرض شيق لمونولوج تحت عنوان “SDF” للفنان رويبح حكيم، وحفل فني ساهر.

وقد تميزت هذه الطبعة، بتنظيم زيارة سياحية للوفد المشارك للمنطقة السياحية تيكجدة، أين اكتشفوا جمال المنطقة المعروفة بتساقط كثيف للثلوج التي تستقطب الآلاف من العائلات والزوار من داخل وخارج الوطن، خلال الموسم الشتوي، وهذا ما يدخل ضمن التبادل الثقافي لإثراء الساحة الثقافية بولاية البويرة والترويج لمعالمها السياحية والأثرية والثقافية.

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“الجاثوم” تعري عجز المجتمع في ترتيب العلاقات الإنسانية

محمود بن شعبان

كشف المخرج عبد القادر عزوز لـ”الشروق”، عقب عرض مسرحيته “الجاثوم” بمنافسات المهرجان الوطني للمسرح المحترف عن اختيار هذا العمل من طرف الهيئة العربية للمسرح للمشاركة في فعاليات الدورة 13 للمهرجان العربي للمسرح المزمع انعقاده خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 جانفي الداخل بالمغرب.

وأكد عزوز بالمناسبة على مواصلة اشتغاله على تفاصيل مسرحية “الجاثوم” مع أخذه بعين الاعتبار الملاحظات الموجهة له خلال جلسة المناقشة التي تبعت العرض في منافسات المهرجان الوطني للمسرح المحترف، خاصة أنه سيتنافس إلى جانب أزيد من سبعة عروض عربية مما يستوجب التركيز على تقديم عمل يليق بتمثيل الجزائر والمسرح الوطني خلال هذا الحدث العربي الهام.

وقد عرض المسرح الوطني الجزائري أول أمس مسرحية “الجاثوم” للكاتبة وفاء براهم شاوش ضمن منافسات المهرجان الوطني للمسرح المحترف في دورته الـ15، حيث جسد المخرج عبد القادر عزوز تأثير مصطلح “الجاثوم” على علاقات شخصيات المسرحية التي اجتمعت في قرية يعيش أفرادها تحت تسلط شيخها “امغار” الذي يحاول التقرب من الفتاة الشابة “فوزية” المعروفة بالتمرد بغية الزواج منها، قبل أن تصطدم مع مجتمع يحتكم لقانون العرف والمقدس نتيجة تصورها للأخر والمختلف عن المجتمع الذي تعيش بينه، فتتضارب المصالح بين توق الإنسان إلى الحرية وبين قوة القانون الذي تصنعه الجماعة في ظل خلفية النزعة نحو التغيير كسنة كونية ومبدأ العطالة الذي تكرسه قوانين الجمود والرجعية، فيستغل سلطته للزواج منها رغما عنها قبل أن تهرب من بطشه في ليلة زفافها ويكشف أمر اغتيال والدها على يد المتسلط “امغار” الذي تمادى أيضا في سرقة مياه “الفقارة” من سكان القرية ليشبع جشعه اللامتناهي، فوصفه الممثل احمد مرزوقي في دور الصادق الكبير لـ”الشروق” “بالجاثوم” الذي ينقض على الإنسان ويعيق مساره باسم الدين والسلطة، التي صورتها المسرحية في رمزية إلى حالة العجز التي يعيشها الفرد في حالة النوم تحت وطأة الثقل الشديد، مع إبراز الدور الهام للمرأة من خلال إرادتها القوية لإثبات الذات وتغيير المجتمع وهو ما تجسد في دور والدة الفتاة فوزية الذي أدته الممثلة وهيبة باعلي التي قاسمها الركح ثلة من الممثلين من مختلف ولايات الوطن على غرار احمد مرزوقي، ايمان بلعالم، سليمان هورو ونسرين بن محمد محي الدين، إلى جانب عدد من الشباب الذين جسدوا اللوحات الكوريغرافية للعمل التي صممها صدوقي عبد الصمد بمشاركة يوسف مفتاح، بودرياس وسام، رشيد خليفة، امين بتفال، وازن ابتسام ومراد ماسيليا، على ايقاع موسيقي من توقيع بحر بن سالم.

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حالة إغماء تؤجل الفصل في ملف الملياردير الموقوف طحكوت

ب. يعقوب

قررت في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، محكمة الاستئناف لمجلس قضاء مستغانم، تأخير الفصل في ملف مركبات الملياردير الموقوف محي الدين طحكوت إلى جلسة 4 جانفي القادم، على خلفية الطارئ الصحي الذي أصيب به أحد المتهمين في قاعة المحكمة، بحيث استنفرت هيئة الغرفة الجزائية، خلال جلسة المحاكمة، عناصرها بعد وقوع حالة الإغماء التي طالت مدير الاستغلال السابق، الذي كان أبلغ الجهات المختصة في مستغانم، عن وقائع فساد خطيرة، ليتم نقله على وجه السرعة صوب الاستعجالات الطبية لتلقي العلاجات الضرورية.

هيأة المحكمة انتظرت مطولا لمعرفة نتائج الفحوص الطبية التي خضع إليها أحد أطراف الملف، لتنطق بتأجيل النظر في هذا الملف الثقيل من نوعه، الذي يشكل امتدادا لحملة مكافحة الفساد في الجزائر، بكونه يرتبط برجل أعمال موقوف، كانت مصالحه استفادت من تسهيلات مريبة في خروج 1064 سيارة مجزأة من مرفأ حاويات ميناء مستغانم دون دفع مستحقات الخدمات المينائية المقدرة بـ 13 مليار سنتيم .

ويرتقب أن تفصل الغرفة الجزائية في التاريخ المحدد أعلاه، في هذه الوقائع الخطيرة، لكونه التأجيل الثاني من نوعه، بينما تفيد المعطيات المتوفرة بحوزتنا أن ثمة تعليمات صارمة بمعالجة كافة قضايا فساد قديمة، خاصة التي تتصل بمسؤولين سابقين ورجال أعمال كانوا مقربين من المحيط المباشر لنظام الحكم السابق .

وبحسب مصادر مؤكدة، فإنه تم مناداة كل أسماء الأشخاص المتهمين في الملف، وإفادة الجميع بالمنسوب إليهم، قبل بداية الاستماع إلى الرئيس المدير العام السابق لمجمع “سير بور” “عاشور جلول”، بصفته متهما رئيسا في الملف، كما تم ربط الاتصال عن طريق تقنية المحادثة المرئية عن بعد مع المتصرف الإداري لشركة “سيما موتورز” المتواجد في الحبس، للاستماع إلى إفاداته، بكونه موقوفا في قضية فساد منفصلة، وتم حبسه في مارس الماضي بأمر صادر عن عميد قضاة التحقيق بمحكمة الرويبة بالجزائر في قضية الإخفاء والتصرف بالأملاك المحجوزة من طرف القضاء، وإعاقة سير التحريات الجارية بشأن الأفعال المجرمة وفقا للقانون، لكن تجري الرياح بما لا تشتهيه هيئة محكمة الاستئناف في مستغانم، إذ تسبب الطارئ الصحي الذي وقع لمدير الاستغلال غير الموقوف، والمدة المطولة التي رافقت عملية نقله إلى المستشفى، في تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع الأول من شهر جانفي .

ويتابع في هذا الملف، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع تسيير موانئ الجزائر عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير الاستغلال والاستثمار الأسبق، بصفتهم متهمين في حال إيقاف، إلى جانب مدير الاستغلال الأسبق ورئيس مصلحة الفوترة غير موقوفين، وتم الحكم على الجميع في 21 نوفمبر بأحكام ابتدائية تتفاوت بين 5 و4 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية تراوحت بين 1 مليون دينار و800 ألف دينار جزائري.

وتفجرت هذه القضية في جانفي من السنة الماضية، بعدما أبلغ كلا من مدير الاستغلال السابق “ب ع” والفاعل حمو الشيخ البوزيدي، الجهات الأمنية في مستغانم بتفاصيل خروج 311 حاوية لصاحبها “م ط” رجل الأعمال المحكوم عليه بالحبس النافذ، محملة بمركبات هيونداي مستوردة من كوريا الجنوبية، وتم التبليغ أن الفضيحة وقعت دون تسديد مصالح مجمع طحكوت مستحقات الخدمات المينائية المقدرة بـ130.950.740.05 دينار جزائري التي تخص تكاليف التخزين والحراسة وتأجير وسائل نقل وتحويل البضائع .

ووفر مدير الاستغلال السابق، عدة مستندات عن خروج مركبات الملياردير المسجون، وتابعته النيابة بجنحة التستر وعدم التبليغ عن جريمة حال وقوعها، تطبيقا للمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، التي تعاقب على عدم الإبلاغ عن الجرائم في الوقت الملائم.

وينتظر أن تشهد محاكمة الأربعاء المقبل، تفاصيل جديدة تخص التماسات بتحديد المسؤوليات من جديد في خروج السيارات المستوردة من الميناء، والجهات التي أمرت بذلك، بينما تم إدراج فاتورة 13 مليار سنتيم في التقرير السنوي لعام 2021 على أساس أنها ضمن الإيرادات السنوية، بينما لم تتلق المؤسسة المينائية، مليما واحداً نظير ذلك .

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جريح إثر اصطدام حافلتين في النعامة

ق. م

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بمغرار الواقعة جنوب النعامة عاصمة الولاية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، إثر وقوع حادث مرور غير مميت بالطريق الوطني رقم 06 وبالضبط على بعد 25 كلم باتجاه مدينة العين الصفراء في المنطقة المسماة الحجاح، تمثل الحادث في اصطدام حافلة لنقل المسافرين من نوع هيغر كان على متنها 44 راكبا، بأخرى من نوع تويوتا كواستر كان على متنها 22 راكبا.

وأسفر الحادث عن جريح يبلغ من العمر 35 سنة له إصابات خفيفة وفي حالة صدمة ثم إسعافه ونقله إلى المؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالعين الصفراء. فيما كانت الخسائر المادية معتبرة.

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تسهيلات للسياح الأجانب المتوجهين نحو الجنوب

ب. طواهرية

أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الأربعاء، ترتيبات جديدة لفائدة السياح الأجانب المتوجهين نحو المناطق السياحية بجنوب البلاد، وتهدف الإجراءات الجديدة، وفق بيان الوزارة، لترقية السياحة الصحراوية، وذلك بالتنسيق الوثيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. وبحسب مضمون البيان، فقد تقرّر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد، عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لاسيما بالولايات الجنوبية بالمطارات والمعابر البرية، عوضا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية.

ويتوجب بهذا الشأن ان تقوم الوكالات السياحية المعتمدة بإدراج كلّ المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية. يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تُسلم لهم، عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها.

ويستفيد هؤلاء السيّاح الأجانب مباشرة عند وصولهم من تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم، وذلك وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما. وفق بيان الوزارة، كما يتوجب فضلا على ذلك، أن تسهر السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف.

ويأتي هذا الإجراء المتخذ حيال السياحة الصحراوية، من خلال إجراءات غير مسبوقة في منح السياح القاصدين للجنوب الجزائري، بعد إشكالات كبيرة عرفها تسيير مسألة التأشيرة، للسياح الأجانب ومن أوروبا تحديدا، وهي المعضلة التي منعت مئات السياح من الوصول للمناطق والمقاصد السياحية بالجنوب، التي أهمها منطقة التاسيلي، والهقار ومناطق تيميمون وتاغيت، التي تعتبر الأكثر استقطابا للسائح الأجنبي على الإطلاق، إذ كانت التعقيدات الخاصة بالحصول على التأشيرة تجعل الكثير من السياح يتخلون عن رحلاتهم نحو الجنوب الجزائري، فيما يضطر آخرون لتغيير وجهاتهم السياحة نحو دول عربية أخرى، بسبب التسهيلات المتاحة لهم في هذا الجانب. ويقول متعاملون إن هذا الإجراء بتسهيل الحصول على التأشيرة، فإن السياحة الصحراوية ستعرف حتما، نشاطا مختلفا، في وقت تتحدث بعض المراجع عن تسجيل 2 مليون سائح يرغبون في زيارة المنطقة.

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تفكيك شبكات إجرامية وحجز كمية من الكوكايين بوهران

فيصل. ن

أفاد بيان لخلية الاتصال لأمن ولاية وهران نهار الجمعة، بأن فرق البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران تمكنت في عمليات متفرقة، من تفكيك عدة شبكات إجرامية أفرادها متورطون في قضية الحيازة والمتاجرة بالمخدرات الصلبة (كوكايين-كيف معالج) والمؤثرات العقلية، حيازتها، شحنها، نقلها باستعمال مركبات ذات محرك، تسليمها وتخزينها لغرض الاتجار غير الشرعي فيها، ضمن شبكة إجرامية منظمة، جناية التهريب على درجة الخطورة المساس بالصحة والاقتصاد الوطني، التزوير واستعمال المزور.

وأسفرت العمليات عن توقيف 11 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين 25 و45 سنة، من بينهم مسبوقون قضائيا، حجز 323 غرام من المخدرات الصلبة (كوكايين)، حجز 500 غرام من الكيف المعالج، 359 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، مبلغ مالي يفوق 115 مليون سنتيم من عائدات الترويج، 05 مركبات، دراجة نارية كانت تستعمل في نقل والتوزيع هذه السموم، كمية من المعدن الأصفر، 11 هاتفا نقالا.

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وفاة فتاة في ظروف غامضة بالشلف

م. قورين

فتحت، الجمعة، مصالح الأمن لدائرة بوزغاية بالشلف تحقيقا معمقا حول ظروف وفاة فتاة، تبلغ من العمر 28 سنة، عثر عليها جثة هامدة وسط الطريق الوطني رقم 19 بمنطقة الخربة. الفتاة بحسب مصادر “الشروق”، تنحدر من حي 40 مسكنا بأولاد فارس، واختفت عن الأنظار يوما قبل أن يعثر عليها جثة هامدة، أين تم تحويلها إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وظروفها.

..وأخرى تلقي بنفسها من سطح عمارة

حاولت الخميس، فتاة عشرينية، وضع حد لحياتها بال قفز من الطابق الثاني بوسط مدينة الشلف، في محاولة لاستعطاف المواطنين ومصالح الأمن، للتدخل والضغط على صاحب السكن لوقف عملية طردهم من المنزل الذي تقيم فيه منذ عدة سنوات، وبحسب ما ذكره شهود عيان لـ”الشروق”، فإن الفتاة حاولت لفت انتباه السلطات المحلية لمساعدتها على الحصول على مسكن، فصعدت إلى سطح العمارة وهددت برمي نفسها في حال رفض الجهات الوصية الاستجابة لمطلبها، ورغم محاولة مصالح الأمن والحماية المدنية استدراجها لمنعها، إلا أنها نفذت وعيدها وقامت بإلقاء بنفسها من الأعلى، وأصيبت بكسور على مستوى رجليها، فتم نقلها على جناح السرعة إلى مستشفى أولاد محمد.

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سيدة تعتدي على مجوهراتي بـ “روح الملح” في قالمة

نـادية طـلحي

أمر الخميس، قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، بإيداع امرأة تبلغ من العمر 45 سنة، رهن الحبس المؤقت، بعد تورطها في جريمة الاعتداء على بائع في محل للمجوهرات متواجد بشارع التطوع في مدينة قالمة، بغرض السرقة، ما تسبب له في حروق خطيرة في الوجه والأطراف العلوية.

وبحسب ما ذكرت مصادر “الشروق”، فإن المتهمة التي تنحدر من إحدى الولايات المجاورة لولاية قالمة، وهي متزوجة وأم لطفلين، قامت مع بداية الأسبوع الماضي، بالدخول إلى محل لبيع المجوهرات، وأوهمته برغبتها في شراء بعض المصوغات الذهبية، قبل أن تباغته بسكب مادة حمضية خطيرة تتمثل في مادة روح الملح، على وجهه، ما تسبب له في إصابات بليغة في الوجه والأطراف كادت أن تفقده البصر، محاولة الاستيلاء على بعض المصوغات التي كانت في المحل، لكن التجار المجاورين لمحل المجوهراتي، في شارع التطوع، الذي يعتبر أكبر منطقة تسوّق بالمدينة، وبعد علمهم بما تعرض له البائع الذي راح يصرخ طالبا للنجدة، تدخلوا لنقله إلى المستشفى فيما تمكن آخرون منهم من محاصرة المعتدية التي كانت ترتدي جلبابا للتمويه، وتوقيفها وتسليمها إلى رجال الشرطة بقالمة الذين كانوا في المكان أيضا، ليتم تحويلها إلى مقر الفرقة الجنائية بأمن الولاية للتحقيق معها، حيث اعترفت بجرمها وبنيتها في السرقة، وتم تكوين ملف قضائي ضدها، تم بموجبه تقديمها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحالها على قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعها رهن الحبس المؤقت إلى حين استكمال إجراءات التحقيق القضائي في هذه القضية وتقديمها للحاكمة.

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عقيد مزيف في الأمن الرئاسي سلب ضحاياه أموالا بقسنطينة

عـصام بـن منـيـة

وضعت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية قسنطينة، حدا لنشاط كهل نصّاب ظلّ ينتحل صفة إطار سام في الجيش الوطني الشعبي، للإيقاع بضحاياه الذين تمكن من سلبهم مبالغ مالية معتبرة، بعدما أوهمهم بقدرته على مساعدتهم في التوسط لهم في عدة إدارات لتحصيل منافع أو تسوية إشكالات إدارية كانوا يشتكون منها. المشتبه فيه الذي ظلّ ينتحل صفة إطار سام في الجيش الوطني الشعبي برتبة عقيد بالأمن الرئاسي، تمت الإطاحة به، بعد تلقي مصالح أمن ولاية قسنطينة، لشكاوي من أربع ضحايا أكدوا فيها بأن المشتبه فيه، الذي قدم لهم نفسه بأنه عقيد في الأمن الرئاسي أوهمهم بقدرته على حل مشاكلهم والتوسط لهم لدى مختلف الإدارات العمومية باستعمال صفته الوهمية، مقابل حصوله على مبالغ مالية معتبرة منهم.

على إثر ذلك باشر عناصر فرقة البحث والتدخل تحرياتهم وتحقيقاتهم، التي مكّنتهم من تحديد هوية المشتبه فيه، ومكان إقامته وكذا الأماكن التي كان يتردد عليها، قبل أن يتم توقيفه داخل شقته، التي تم ضبط بداخلها كمية من المؤثرات العقلية تقدر بـ 30 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى أربع بطاقات مهنية عسكرية مزيفة، كان يستعملها لإيهام ضحاياه بانتسابه للمؤسسة العسكرية، لكسب ثقتهم وتسهيل عملية النصب عليهم. المشتبه فيه تم تحويله إلى مقر الأمن للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة استعمال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، وانتحال اسم الغير في ظروف أدت إلى حكم في صحيفة سوابق هذا الغير، أو كان من الجائز أن يؤدي إلى ذلك، جنحة النصب، وكذا حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة لغرض الاستهلاك الشخصي. تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب الذي أحاله على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

وعلى إثر ذلك وجهّت مصالح أمن ولاية قسنطينة، نداء للجمهور مرفقا بصورة المشتبه فيه، دعت فيه كل من يكون قد وقع ضحية للمعني أو كان شاهدا على وقائع تورط فيها المعني، أن يتوجه لمقر الفرقة المحققة أو أي مقر أمني عبر التراب الوطني.

وكانت مصالح أمن دائرة علي منجلي في قسنطينة، قد تمكنت الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشاب يبلغ من العمر 39 سنة، ظلّ ينتحل صفة ضابط أمني، باستعمال بطاقة مهنية مزورّة، ومجسم سلاح ناري وجهاز هاتف هوائي لكسب ثقة ضحاياه وإيهامهم بمزاولته مهنته “المزيفّة” كضابط في السلك الأمني للنصب على ضحاياه وسلبهم أموالهم بعد إيهامهم على قدرته على تقديم خدمات لهم ومساعدتهم في حل مشاكلهم الإدارية بالخصوص، حيث تمكن من سلب تاجرين مبلغ 29 مليون سنتيم بعدما أوهمهما بقدرته على مساعدتهما في تسوية وضعية محلهما التجاري، قبل الإطاحة به من طرف مصالح الأمن.

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جريمة قتل بشعة تهز بجاية

ع. تڤمونت

اهتزت، الأربعاء، مدينة بجاية على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، في ظروف تبقى جد غامضة، حيث تعرض الضحية- بحسب معلومات “الشروق”- لضربات خنجر أردته قتيلا، وذلك قبل اكتشاف جثته في الصباح الباكر غارقة في برك من دمه.

واستيقظ في هذا الصدد سكان مدينة بجاية، صبيحة الأربعاء، على وقع خبر العثور على جثة الشاب “وليد. ع”، البالغ من العمر 22 سنة، بضواحي حي القدس وسط مدينة بجاية. وبحسب معلوماتنا دائما، فإن الضحية قد تعرض لضربات خنجر بمختلف أنحاء جسمه، ما أدى إلى وفاته، إذ من المرجح أن تكون الجريمة قد ارتكبت من قبل مجهولين، إلى حد كتابة هذه الأسطر، في جنح الليل قبل أن يتم اكتشاف جثة الضحية صباحا.

وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بحضور جمع من المحققين ورجال الأمن، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة بغرض التشريح فيما تم فتح تحقيق في هذه الجريمة البشعة التي هزت عاصمة الحماديين عشية رأس السنة الجديدة، وذلك بأمل تحديد ظروف وحيثيات مقتل الضحية وكذا تحديد هوية مقترفي هذه الجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها شاب معروف بحسن خلقه.

وتفيد معلومات “الشروق” بأن الضحية وليد كان قد زاول دراسته قيد حياته بمتقن إحدادن وسط مدينة بجاية وذلك قبل أن يقرر الالتحاق بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني فرع أمن ووقاية كما مارس الضحية رياضة كرة القدم بانخراطه ضمن صفوف فريق الشباب الرياضي لبجاية كما عرف الضحية بابتسامته التي كانت لا تفارق وجهه مهما كانت الظروف.

وقد نزل خبر مقتل الشاب وليد كالصاعقة على عائلته وأصدقاءه بمتقن إحدادن ومعهد التكوين المهني وبفريقه السابق وعلى امتداد نهج الأوراس وسط مدينة بجاية أين يقع منزله العائلي، وقد أعلنت عائلة الضحية عن تشييع جثمان الفقيد الى مثواه الأخير بمقبرة سيدي والي بأعالي المدينة التي خيم الحزن على أجوائها.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من الجرائم المنفردة التي عاشتها الولاية في السنوات الأخيرة، آخرها كانت بالحكم، عشية مقتل وليد، بالإعدام على قاتل الشاب حسام عيادي بأعالي تيشي شرق الولاية من أجل مبلغ مالي بالعملة الصعبة.

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مشاريع التحسين الحضري مطلب سكان حي سيدي عمار بالمسيلة

الطيب بوداود

لا يزال حي سيدي عمارة على المدخل الجنوبي لمدينة المسيلة، في حاجة مستعجلة إلى تهيئة تخرجه من الوضع الراهن، حيث وبحكم نشأة الحي، يقول عدد من المواطنين، شكلت شوارعه وأطرافه على مدار أكثر من 15 سنة ظاهرة عمرانية في حاجة إلى معالجة تقضي بتهيئة وتعبيد الشوارع .

وفي هذا السياق، سمحت لنا جولة استطلاعية عبر شوارع وأزقة الحي، بالوقوف على جملة من المظاهر أقل ما يقال عنها بأنها مقززة وبعيدة كل البعد عن كل ما هو منطقة حضرية، فبالإضافة إلى انتشار أكوام الأتربة على أطراف الحي إذا ما تم استثناء الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة مزرير وبلدية أولاد ماضي، فإن أكوام الأتربة تكاد تكون حزاما يلف أغلب أجزاء الجهة الشرقية من حي سيدي عمارة.. والصورة التي التقطناها تعبر عن ذلك.

من جهة أخرى، خلفت الأمطار التي شهدتها المنطقة في الأيام القليلة الماضية كمّا من الأوحال المنتشرة عبر طرقات وشوارع الحي، حيث من الصعب- يقول ممن تواصلوا مع “الشروق”- استعمال بعضها في حال تساقط الأمطار.

على صعيد آخر، كشف عدد من المواطنين أن الحي كان يشتكي من قنوات الصرف لكن بعد أن تم مد الشبكة تبقى عملية تعبيد الطرقات وتهيئتها بالشكل الذي ينتشل عشرات الساكنة من الوضع الراهن الذي اختفت فيه جل معالم العمران الحضري، وجراء ذلك شدد الساكنة على أهمية أن ينال الحي نصيبه من مشاريع التحسين الحضري وإخراجه من المظاهر التي لا تعكس حقيقة الطابع الحضري، لكن من جهة أخرى تبقى مدينة المسيلة – يقول عدد من المختصين – تعاني من وضعية كهذه كبرت وتوسعت بمرور الزمن، حيث أصبحت واقعا مفروضا على مختلف الجهات والأكثر من ذلك تحولت إلى هاجس يطارد الجميع، فتحسين عمران الأحياء المشابهة لحي سيدي عمارة.

ويقول عدد من المتابعين لشأن التنمية المحلية إن الملف يحتاج إلى معالجة دقيقة، فضلا عما يتطلبه الأمر مستقبلا من مراقبة لهذه الأحياء التي نشأت في ظروف معينة، فالحزام الذي أصبحت تشكله مثل هذه الأحياء من الجهة الشرقية مرورا إلى الجهة الجنوبية والغربية الأكيد أنه يتطلب جهودا متواصلة للقضاء على مختلف المظاهر التي لا تمت بصلة للعمران الحضري، وتطويق كل ما يمثل نقطة سوداء على مختلف مداخل عاصمة الولاية التي شهدت في الـ 20 سنة الماضية توسعا عمرانيا كبيرا قفز من خلاله مؤشر سكان المدينة إلى حوالي 500 ألف نسمة.

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باحثة جزائرية تخترع جهاز الأنف الإلكتروني

ب. يعقوب

تواصل الأدمغة العلمية الجزائرية أنشطتها الإبداعية التي حرّكت عجلة الابتكار في الجزائر وأوروبا، خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت الباحثة الدكتورة “نصيرة لشلق”، المختصة في الأبحاث الطبية، براءة اختراع تخص جهاز الأنف الإلكتروني، الذي يستعمل في عديد المجالات الطبية، خاصة ما تعلّق بالتشخيص والكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بأمراض السكري، وأمراض النساء والأورام وغيرها من الأمراض، بما في ذلك الأمراض البسيطة، إضافة إلى الأنفلونزا الموسمية، من خلال أخذ العينة وإجراء الاختبار، ما يسهم في تقليص مدة الفحص مقارنة بالفحوص الأخرى التي تستغرق قرابة الساعة.

واستقبل والي سيدي بلعباس “سمير شيباني” مساء الأربعاء، الباحثة المختصة في الميكروبيولوجيا “علم الجراثيم الطبي” والمتخرجة سنة 1994 من كلية الصيدلة بتولوز، وسطع اسمها في عدد من المختبرات الأجنبية.

وتنحدر البروفيسور “نصيرة لشلق” من بلدية سيدي براهيم بولاية سيدي بلعباس، وكوّنت العديد من الطلبة والدكاترة داخل الوطن وخارجه، كما عملت أستاذة في العديد من الجامعات والمعاهد بفرنسا والجزائر.

البروفيسور “لشلق” المختصة في الأبحاث الطبية، تعتبر نابغة من نوابغ الجزائر في المجال الطبي ولديها عدة براءات اختراع مسجلة باسم الجزائر، عرضت أبرز الاختراعات والأبحاث العلمية، التي قامت بها من بينها براءة اختراعها جهاز الأنف الإلكتروني الذي يستعمل في عديد المجالات الطبية، على غرار التشخيص والكشف عن الأورام المعقدة، إضافة إلى عرضها لمشاريعها العلمية والبحثية على الوالي، رغبة منها في استفادة الجامعة الجزائرية من تفوقها البيّن واختراعاتها التي لاقت نجاحا في المسابقات الدولية.

من جهته، أبدى الوالي دعمه الكامل في تجسيد هذه الأبحاث والاختراعات العلمية التي من شأنها المساهمة في إثراء ورفع مستوى البحث العلمي الجزائري على الصعيد العالمي، وتشجيع العلماء والباحثين الجزائريين لتجسيد مشاريعهم الابتكارية بوطنهم الأم الجزائر، موردا أن الجزائر لن تضطر لاحقاً لاستيراد مثل هذه الأجهزة التي تستعمل في الكشف عن أمراض النساء، الأورام وغيرها من حالات الزكام والإنفلونزا، ما سيوفر العملة الصعبة ويسهم في تشغيل اليد العاملة بالجزائر، مؤكدا أنه يشتغل في مجال تثمين المواد الأولية، مثل هذه الأجهزة الحساسة.

المسؤول الأوّل في الولاية لم يتوان عن تكليف مدير مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية لولاية سيدي بلعباس بتوجيه البروفيسور “نصيرة لشلق” إلى أهم المخابر الطبية الموجودة على مستوى المنطقة الصناعية، بهدف التنسيق في مجال البحث الطبي مستقبلا بين ذات الباحثة الجزائرية والمخابر الطبية والاستفادة من خبراتها العملية.