أخبار الجزائر ليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022

توقيف عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين بالعاصمة، حجز كمية من الكوكايين بحوزة شابين في سطيف

محلات لبيع التوابل والأعشاب تمارس الشعوذة بوهران

سيد احمد فلاحي

تم مؤخرا مداهمة بعض محلات بيع التوابل والأعشاب، الكائنة بوسط مدينة وهران، من أجل الوقوف على ظروف عملها، خاصة أن الشكاوى تطرقت إلى مزاولة أصحاب تلك المحلات طقوس الشعوذة وترويج سموم وتقديمها لضعاف النفوس لتناولها، ما ينتهي في الكثير من المرات بتسممات وأمراض هضمية خطيرة، وقد تم حجز العشرات من أدوات السحر وجلود الحيوانات وهياكلها المجففة، زيادة على ضبط مصاحف مدنَسة وأوراق نقدية ممزقة ومحترقة وهي كلها مخالفات يعاقب عليها القانون .

العملية شنَها مكتب النظافة والصحة البلدي بالتنسيق مع منظمة حماية المستهلك ومصالح الأمن والشرطة العلمية، على مستوى حيي الصديقية وقمبيطة، هناك تمت مداهمة هذه المحلات التي تبيع في الظاهر الأعشاب والتوابل، بينما في الخفاء، كان هؤلاء الباعة يمارسون الدجل من أبوابه الواسعة، ويبيعون الطلاسم والتعاويذ حسب الطلبية.

ووقفت الجهات المختصة على مشاهد مقززة لمصاحف ممزقة وأخرى مدنسة وحتى الحيوانات لم تسلم من همجيتهم، أين عثروا على هياكل حيوانية منها سلحفاة كسرت قوقعتها، وقوارض مجففة وقرون الغزال، وحتى حيوانات الصحراء مثل الضب والسحالي، وهو ما يعتبر بحد ذاته خرقا واضحا لقانون البيئة، والأغرب من كل ذلك، أن نفس المحلات كانت تبيع التوابل ومواد تضاف للأطعمة منتهية الصلاحية، وهو ما يحولها إلى سموم يمكنها حتى قتل مستهلكيها، في غياب الضمير المهني والوازع الديني .

وعلى الفور تم الاستنجاد بفرقة من الشرطة العلمية، التي وثقت كل الجرائم المرتكبة، لإضافتها للتقرير وتقديمها مع أصحابها للجهات القضائية التي ستفصل في قضاياهم والمتعلقة بممارسة الدجل والشعوذة وتدنيس القرآن الكريم، فضلا عن التنكيل بجثث الحيوانات، وترويج مواد مجهولة المصدر منتهية الصلاحية، وتجاوزات أخرى، أين تم اقتراح غلق تلك المحلات لغاية استكمال التحقيق .

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الوزير الأول يشدد على الخدمات النوعية والأسعار المدروسة

المناطق الأثرية والجنوبية والهضاب أولويات السياحة

كمال.ل

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس بالجزائر العاصمة، أنّ “النهوض بالسياحة في الجزائر مرهون بتوفير خدمات ذات نوعية وأسعار مدروسة”، داعيًا الوكالات السياحية إلى المساهمة بجدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية.

وأشرف بن عبد الرحمان، مرفوقًا بوفد وزاري هام إلى جانب وزراء عرب وأعضاء من السلك الدبلوماسي، على افتتاح الصالون الدولي الـ21 للسياحة والأسفار بقصر المعارض في الصنوبر البحري، أين طاف الوزير الأول بمختلف أجنحة المعرض، أين تلقى شروحات من قبل المتعاملين في مجال السياحة واستمع إلى انشغالاتهم.

وبالمناسبة، شدّد الوزير الأول على أنّ “المعركة الحالية والمستقبلية لقطاع السياحة هي جودة الخدمات والاستمرارية في تقديمها”، مضيفًا أنّ “توفير خدمات ذات نوعية يبدأ بالعامل البشري المؤهل”.

في السياق ذاته، دعا بن عبد الرحمان الفاعلين في هذا القطاع الذي تعول عليه الجزائر للنهوض بالاقتصاد الوطني، إلى “المساهمة بصورة جدية في الترويج للجزائر كوجهة سياحية وتقديم عروض كبيرة تغطي الطلب وتساهم في خفض الأسعار لأن السائح يحتاج إلى أسعار مدروسة تمكنه من التعرف على المناطق السياحية المختلفة والمتنوعة للجزائر”.

وطالب الوزير الأول بـ”تطوير مرافق إيواء تستجيب للمعايير المعمول بها دوليا حتى تتمكن الجزائر من منافسة الوجهات السياحية المعروفة، إلى جانب الاستثمار في المناطق الأثرية العديدة الموجودة والتي تشكل عاملا أساسيا في جذب السياح”.

وفي جولته عبر أجنحة الوكالات السياحية بالجنوب الجزائري، أكد الوزير الأول على “أهمية الاستثمار في السياحة الجنوبية وسياحة الهضاب عبر توفير الفنادق وتكوين العنصر البشري مع الاعتماد على الإشهار عبر القنوات التلفزيونية والبوابات الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها لجذب السياح الجزائريين والأجانب”.

وبالمناسبة ذاتها، زار بن عبد الرحمان أجنحة لعارضين أجانب من عدة دول، وأكّد اهتمام الجزائر بتبادل الخبرات في مجال السياحة والترويج المتبادل، كما طاف بين أجنحة المؤسسات الناشئة الفاعلة في القطاع معربا عن استعداد الدولة لمرافقتها وتوفير كل الوسائل اللازمة لذلك.

ودعا الوزير الأول، الخطوط الجوية الجزائرية إلى مواكبة الجهود المبذولة لتطوير قطاع السياحة في الجزائر، وذلك عبر زيادة الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم وتوفير خدمات نوعية وبأسعار تنافسية.

ولدى زيارته جناح الخطوط الجوية الجزائرية، أكد بن عبد الرحمان “الجزائر الجديدة تسعى لتحقيق انفتاح على العالم وتوطيد العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة بينها الدول الأفريقية”، داعيا الشركة إلى مواكبة هذه الهبة ومرافقة الجهود المبذولة لتطوير القطاع السياحي”.

ونادى الوزير الأول بـ”ضرورة زيادة عدد الخطوط والرحلات إلى مختلف دول العالم مع الحرص على تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية تساهم في الترويج للجزائر كوجهة سياحية”.

وخلال زيارته لجناح وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، أكد بن عبد الرحمان على أهمية الاستثمار في ما تملكه الجزائر من ثراء تاريخي خلال الترويج للسياحة”، ومن خلال “إبراز أهم المراحل التي مرت بها بلادنا خصوصا تاريخ ما قبل الاستعمار الفرنسي وأثناء الثورة التحريرية وحتى ما بعد الاستقلال”.

وذكّر بن عبد الرحمان بالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإحياء الذاكرة الوطنية وإنشائه لقناة الذاكرة بهدف الحفاظ على هذا الكنز وتوريثه للأجيال القادمة.

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نجاح عمليتين جـراحيتين لزرع العضلة العاصرة الاصطناعية في وهران

ب. فيصل

قـام الفريق الطبي وشبه الطبي لمصلحة المسالك البولية وزرع الكلى بالمركز الاستشفائي الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران منتصف الأسبوع الماضي بإجراء أول عمليتين جراحيتين في الجزائر لمريضين تتعلق بزرع العضلة العاصرة الاصطناعية Sphincter artificiel وهي العمليات التي كانت تجرى خارج الوطن للمرضى على غرار فرنسا، تركيا، اسبانيا، وتكلف أموالا باهظة، على اعتبار أن سعرها يقدر بـ180 مليون سنتيم للعضلة العاصرة الاصطناعية.

وتجرى عملية زرع العضلة الاصطناعية للمرضى الذين يعانون من سلس البول ومرضى البروستات، حيث تساعد على تفعيل عملية التبول بطريقة طبيعية، ويمكن التحكم في العملية عن طريق زر يفتح ويغلق بطريقة سلسة.

هاتان العمليتان الفريدتان من نوعهما عبر المستشفيات العمومية والخاصة في الجزائر، قام بهما طاقم طبي وشبه طبي شاب يترأسه البروفيسور “بن عطا محمود” رئيس مصلحة المسالك البولية وزرع الكلى، الذي أكد أن المريضين يبلغان من العمر 60 و65 سنة على التوالي، وأنهما بصحة جيدة ويمارسان عملية التبول بطريقة طبيعية. وفي نفس السياق قام نفس الفريق الطبي وشبه الطبي بإجراء عمليتين جراحيتين لزرع دعامات العضو الذكري، وتعد كذلك من العمليات التي لم يسبق وأن تم انجازها عبر المستشفيات العمومية بالجزائر، ما عدا ببعض المصحات الخاصة .

المريضان اللذان خضعا للعلاج تبلغ أعمارهما 60 و30 سنة على التوالي، حيث عبرا عن ارتياحهما لإجراء العملية التي كانت هي الأخرى تقام بالخارج وبالعملة الصعبة.

السيد “علايلي نور الدين” مدير المستشفى، صرح للشروق، أول أمس الخميس، أن هذا الإنجاز الطبي يستحق الثناء على الطاقم الطبي وشبه الطبي الذي رفع التحدي، وقام بعمل جبار ستنعكس آثاره الإيجابية على المرضى، وعلى المنظومة الصحية في الجزائر ككل، وأضاف أن الطاقم الطبي أبدى استعداده لرفع التحدي وإجراء عمليات أخرى مماثلة، حال توفر أجهزة العضلة الاصطناعية والدعامات التي يتم جلبها من الخارج.

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حريق بسوق مغطاة في وهران.. ولا خسائر

ق. م

شب حريق الجمعة على مستوى محلين تجاريين داخل السوق المغطاة لحي “المدينة الجديدة” بوهران دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ما علم لدى مصالح الحماية المدنية للولاية. وأوضح ذات المصدر أن أعوان الحماية المدنية وبعد تلقيهم لنداء النجدة تدخلوا في حدود الساعة 6 و48 دقيقة صباحا من أجل اخماد حريق بمحلين تجاريين داخل السوق المذكورة مما مكن من إخماده ومنع انتشاره إلى بقية المحلات والسوق من دون تسجيل خسائر بشرية.

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وفاة تلميذين في الابتدائي في حادثي مرور بميلة

نسيم. ع

لفظ تلميذ يدعى “أ.ر” يبلغ من العمر 8 سنوات، يدرس بالطور الابتدائي في السنة الثالثة، آخر أنفاسه، متأثرا بالإصابة البليغة التي تعرض لها، بعدما دهسته في حدود الساعة الرابعة عصرا، من مساء أول أمس، سيارة سياحية من “كيا سيراطو” تحمل ترقيم ولاية ميلة، بالطريق الوطني رقم 79 بالقرب من محطة الخدمات حوفاني ببلدية وادي النجاء بميلة.

وحسب مصدر للشروق اليومي، فإن الضحية توفي، فجر أمس الجمعة، بعد نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية وادي النجاء، ونظرا لخطورة إصابته على مستوى البطن والرأس حوّل إلى مستشفى قسنطينة الجامعي، أين فارق الحياة.

ووقع الحادث حينما كان الطفل بصدد قطع الطريق بعدما قام ببيع بعض المواد البلاستيكية من قارورات وغيرها لجامعي هذه المواد من أجل إعادة رسكلتها، وحينها صدمته سيارة، وهي الحادثة التي لاقت تعاطفا كبيرا وحزنا عميقا وسط سكان المنطقة، فيما باشرت مصالح الأمن الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.

كما توفي طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، وهو أيضا تلميذ في الثالثة ابتدائي، وجرح شاب يبلغ من العمر 21 سنة، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع “بيجو 306” بالمنطقة المسماة مشتة الرنجية ببلدية يحيى بني قشة غرب ميلة، في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس الخميس، وقد توفي الطفل الذي كان يلعب الكرة عندما صدمته السيارة المنحرفة عن مسارها وجرح سائقها الشاب، لحظات بعد نقله إلى مستشفى مداحي بفرجيوة.

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حريق يأتي على 13 مركبة في المحشر البلدي بالشلف

م. قورين

أتى حريق مهول شب، نهار الجمعة، بالمحشر البلدي لمدينة الشف، على ست سيارات سياحية وسبع درجات نارية من نوع فيسبا في ظروف غامضة، حيث كانت محجوزة ومركونة بالقرب من بعضها البعض، داخل المحشر، الحادثة حسب مصادر الشروق، وقعت في حدود السابعة صباحا، أين شوهد دخان كثيف يتصاعد خلف أصوار المحشر، الأمر الذي استدعى الاستنجاد بوحدات مصالح الحماية المدنية، بسبب انعدام نظام التدخل والحماية بالحظيرة، حيث تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه وإنقاذ مئات السيارات والدرجات النارية الأخرى التي كادت النيران أن تطالها، وتفادي انفجار بعض المركبات التي تستخدم وقود سيرغاز، الأمر الذي كان من الممكن أن يتسبب في كارثة، ولحسن الحظ أن مكان الحادث يتواجد بالقرب من مقر وحدة الحماية، مما سهل عملية التدخل والإطفاء، للإشارة أن مصالح الأمن فتحت تحقيقا لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحادثة.

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تفكيك عصابة لتنظيم رحلات “الحرقة” بوهران

ب. يعقوب

أوقفت الفرقة الإقليمية لدرك مرسى الحجاج في وهران، أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و 38 عاما ينحدرون من ولاية وهران، يشكلون تشكيلا عصابيا لتنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، مقابل أموال طائلة بلغت حدود 800 ألف دينار لرحلة المهاجر غير الشرعي الواحد حسبما أشار إليه ذات المصدر .

وكشفت المعلومات المؤكدة التي وردت إلى الشروق، أن هذه الشبكة كانت تنشط في المناطق الشاطئية لشرق وهران، وتستقطب عشرات الراغبين في بلوغ أوروبا على متن قوارب فائقة السرعة “الشبح” وكانت تنقل مجموعات مكونة من 13 شخصا في المجموعة الواحدة، مقابل عائدات قد تصل إلى 1 مليار و40 مليون سنتيم في الرحلة الواحدة.

وقال المصدر إن عملية الإطاحة بأفراد العصابة، جاءت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة، تضمنت وجود شبكة لتنظيم عمليات الهجرة غير النظامية في مرسى الحجاج، ليتم تعميق البحث الأمني في هذا النشاط التهريبي المحظور تحت إشراف قضائي، الذي أسفر عن تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيفهم داخل مستودع سري تابع لسكن موسمي في شاطئ “بور بور”، حيث تكللت العملية بحجز قاربين نفاثين يحملان ماركة “فانتوم” بقوة دفع 40 و100 حصان بخاري، إضافة إلى ضبط 4 صفائح بنزين بسعة 30 لتر، فضلا عن سترات نجدة وجهاز تحديد المسارات البحرية “جي بي آس”، إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه يشكل متحصلات المتاجرة في هذا النشاط الإجرامي.

وبينت التحقيقات المبدئية، أن العصابة كانت تستقطب مهاجرين غير شرعيين من مختلف مناطق الوطن مقابل تدبير رحلات بأسعار لا تقل عن 800 ألف دينار جزائري، بتوفير قوارب فائقة السرعة تختزل مسافة الإبحار السري نحو السواحل الإسبانية في أقل من 180 دقيقة.

الموقوفون الأربعة تم إخضاعهم للتحقيق المعمق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه الحادثة، وتحديد جميع امتداداتها وارتباطاتها المحتملة سواء داخل الوطن أو خارجه، تمهيدا لعرضهم لاحقا على أنظار النيابة العامة.

هذه العملية النوعية التي تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف يقل عن شهر في ولاية وهران، تدخل في سياق الجهود المتواصلة لكبح أنشطة التهريب الدولي للبشر والحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، التي تقلصت في الأيام الأخيرة بفعل الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية بحق عصابات التهريب في المدن الساحلية تحديدا، وملاحقة الأطراف الرئيسية داخل الوطن وخارجه التي تقف خلف تسفير البشر مقابل أموال بالعملات الأجنبية.

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5 منشآت سياحية تدعم قدرات الاستقبال بولاية غرداية

ق. م

تدعمت قدرات الاستقبال السياحية بولاية غرداية خلال السنة الجارية بخمس منشآت سياحية تصل طاقة استيعابها الإجمالية إلى 283 سريرا، حسبما علم من مسؤولي مديرية السياحة والصناعة التقليدية. ويأتي دخول هذه المنشئات السياحية حيز الخدمة في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية بشأن رفع المعوقات أو العراقيل عن المشاريع السياحة، وفق ما صرح به مدير القطاع سعد مرياح على هامش فعاليات إحياء اليوم العالمي للسياحة.

وتزخر ولاية غرداية التي تعد وجهة سياحية بامتياز، برصيد ثري من التراث المادي واللامادي الاستثنائي والذي يشكل مصدر جذب للسياح المحليين والأجانب، كما أشار ذات المسؤول، مؤكدا أن النشاط السياحي يظل قاطرة حقيقية للتنمية المستدامة التي يتطلب الحفاظ عليها وتعزيزها.

كما دفع توفرها على معالم أثرية ومعمارية وكذلك مواقع طبيعية وبيئية السلطات العمومية لبذل جهود مكثفة منذ سنوات لتدعيم البنية التحية بمرافق استقبال فنادق، نزل، مقاهي ومطاعم وكذا إعادة الاعتبار للمعالم الأثرية والتاريخية لقصور غرداية، مثلما أشير إليه.

وتشكل المواقع الأثرية والبيئية والثقافية والجنائزية التي تشتهر بها المنطقة مقومات هامة لتنمية سياحية مستدامة تحترم عادات وتقاليد المنطقة وتوفر ثروات للاقتصاد المحلي.

وتفتخر ولاية غرداية بكونها موقع تناسق بين السياحة الثقافية والبيئية, وفقا لميثاق السياحة المستدامة الذي أعد بجزر الكناري بإسبانيا شهر أبريل سنة 1995. كما تزخر أيضا المنطقة بعدة قصور ومدن عمرها آلاف السنين بوادي ميزاب ومتليلي وبريان والقرارة التي صممت من طرف الأسلاف بشكل معماري متدرج وبارع وبموقع صخري مع مراعاة الظروف المناخية والتعاليم الدينية.

ويذكر أن هذا النمط المعماري الفريد من نوعه الذي ألهم المهندس المعماري الشهير لو كوربوزيه يجذب سنويا عديد السياح الأجانب والمختصين في هذا المجال.

وتحتضن هذه المنطقة الصحراوية تراثا عالميا مصنفا من قبل المنظمة الأممية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو), سيما القصور العريقة بسهل وادي ميزاب، هذا المنتوج السياحي الذي يبرز خصوصية المنطقة والذي لا يزال يساهم بشكل ملحوظ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي يتوجب الحفاظ عليه وتطويره من أجل الاستفادة من الإستراتيجية الوطنية لترقية قطاع السياحة والصناعة التقليدية.

ولتحقيق تنمية سياحة حقيقية بالمنطقة، يجب إعطاء أهمية خاصة لمسألة تثمين وترقية المنتوج السياحي المحلي مع التركيز على تعزيز البنية التحية، يقول سعيد بن خليفة مسير مؤسسة فندقية بغرداية.

ويرى العديد من الملاحظون أن السياح أصبحوا متطلبين أكثر ويبحثون على منتوجات جديدة غالبا ما تكون بسيطة وأصلية كالسياحة البيئية، مما يستوجب إنشاء فضاءات جديدة للاستجمام والترفيه.

كما تتوفر أيضا الولاية على مناطق حموية في الأفق، على غرار المحطة الحموية بزلفانة (70 كلم جنوب شرق غرداية) والتي تستقطب سنويا أزيد من 300 ألف زائر، والتي تعد بلا شك قيمة مضافة للسياحة بالمنطقة.

وبالضاحية الشمالية لوادي ميزاب، تقع منطقة ضاية بن ضحوة التي تشتهر بصناعتها التقليدية، إلى جانب عديد الآثار القديمة بما في ذلك منحوتات صخرية والتي تشكل هي الأخرى مواقع جذب للسياح.

ويمكن أن يؤدي النشاط السياحي والصناعة التقليدية دورا استراتيجيا في التنمية المستدامة، وأن يكونا أداة قوية لتنمية الاقتصاد المحلي لغرداية، فضلا على مساهمتهما في ترقية نشاط المرأة الماكثة بالبيت، لاسيما من خلال المنتوجات الحرفية.

وتتجلى جاذبية المنطقة أيضا في الأعياد التقليدية السنوية مثل عيدي الزربية والمهاري وقصر المنيعة وعديد التظاهرات الأخرى التي تستقطب آلاف الزوار.

وفيما يتعلق بالهياكل السياحية، فإن المنطقة تتوفر على إمكانيات هامة للاستقبال من خلال المحطة الحموية زلفانة ونسيج من مرافق الإيواء بولايتي غرداية، يتكون من 37 منشأة فندقية (مصنفة وغير مصنفة) بمجموع 2947 سريرا و31 وكالة أسفار وثلاث مناطق توسع سياحي تمتد على مساحة إجمالية قوامها 2226 هكتارا.

ومن جهتهم، أكد مهنيون على ضرورة تعزيز الترويج لوجهة سهل وادي ميزاب في المعارض السياحية الدولية المختلفة وإعداد دليل سياحي لإبراز الإمكانات السياحية للمنطقة وتحسين وتنويع وسائل الترفيه وتعزيز الجانب الثقافي والتراثي.

وتجدر الإشارة إلى أن السياحة الداخلية لا تزال المصدر الرئيسي للسياح في منطقة غرداية، حيث لعبت دور المنقذ خلال أزمة كوفيد-19 ولا تزال تمثل أداة اقتصادية هامة ما بعد مرحلة كوفيد 19، وهذا ما سمح بالحفاظ على أدنى حد للنشاط السياحي خلال الفترة المذكورة، حيث تم استقبال ما لا يقل عن 60 ألف زائر من مختلف مناطق الوطن خلال الموسم السياحي الصحراوي من شهر أكتوبر 2021 إلى غاية ماي 2022، على مستوى مختلف الهياكل الفندقية بولاية غرداية مقابل 2000 زائر أجنبي

ويمكن للنشاط السياحي الذي يعتبر بمثابة أداة قوية لتنمية الاقتصاد المحلي لولاية غرداية أن يلعب دورا استراتيجيا في التنمية المستدامة في المنطقة, بينما يتوخى من المحافظة وحماية وتثمين التراث المادي واللامادي والطبيعي والثقافي لمنطقة غرداية أن توفر إطارا متميزا لإرساء إستراتيجية استحداث الثروة ومناصب الشغل ومكافحة الفقر بولايات جنوب البلاد.

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كيفية إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري محور يوم دراسي بورقلة

س. ع

شكل موضوع كيفية إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد والبحري وتربية المائيات محور يوم دراسي نظم بورقلة بمبادرة من المديرية الولائية للصيد البحري والمنتجات الصيدية.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي احتضنه مقر محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية بعاصمة الولاية، تزامنا مع قرب موعد صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفية إنشاء وتسيير تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات، كما أوضح مدير القطاع صلاح الدين أوداينية.

ويعد هذا اللقاء بمثابة عملية تحسيسية موجهة لفائدة المهنيين والمهتمين بتربية المائيات بالولاية، بحيث ستكون هذه التعاونيات المزمع إنشاؤها فرصة مواتية لهم من أجل تنظيم أنفسهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وكذا نوعية المنتوجات التسويقية في مجال تربية المائيات، حسب ذات المسؤول.

كما ستعمل هذه التعاونيات المستقبلية، يضيف السيد أوداينية، على زيادة القدرة الإنتاجية للناشطين في ميدان تربية المائيات بالولاية مع الاستعمال العقلاني والرشيد لمختلف الوسائل والإمكانات المتاحة.

وأشار من جهته مدير الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات بورقلة قدور مقدم، إلى أن تعاونيات تربية المائيات المرتقب إنشاؤها هي آلية لتشجيع المهنيين الناشطين في المجال على العمل الجماعي والمنسق والتكامل مما يسمح لهم بالتغلب على مختلف الصعوبات التي قد تواجههم في الميدان.

كما سيسمح لهم ذلك أيضا بتوحيد الأفكار وتحقيق مختلف المطالب المرفوعة من طرفهم، خصوصا ما تعلق منها بالدعم المادي وحل الإشكاليات المرتبطة بتسويق المنتوج وتوفير أغذية الأسماك.

وكان هذا اليوم الدراسي قد تميز بإلقاء عدة مداخلات تمحورت حول عدة مواضيع، على غرار إنشاء التعاضديات في المجال الفلاحي وتمويل تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات ومساهمة وكالة القرض المصغر في إنشاء مناصب الشغل في مجال الصيد البحري وتربية المائيات ودور المقاولاتية في مرافقة حاملي المشاريع والابتكار في مجال أعمال الحاضنات وفرص الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات.

جدير بالذكر أن هذا اليوم الدراسي نظم بمعية الغرفة المشتركة ما بين الولايات للصيد البحري وتربية المائيات وبالتنسيق مع المركز الوطني للبحث والتنمية في الصيد البحري بالإضافة إلى منظمة التضامن الوطني الطلابي.

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وزيرة الثقافة تمثل الجزائر في مؤتمر اليونسكو العالمي بالمكسيك

محمود بن شعبان

شاركت، الجمعة، وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي ممثلة للجزائر ضمن فعاليات مؤتمر اليونسكو العالمي “موندياكلتMondiacul 2022 “، الذي تم انعقاده في دولة المكسيك خلال الفترة الممتدة ما بين 28 و30 من سبتمبر المنصرم، عبر طريقة التحاضر المرئي، لمناقشة موضوع “السياسات الثقافية والتنمية المستدامة”.

شهد مؤتمر اليونسكو العالمي “موندياكلتMondiacul 2022 “، مداخلات ورؤى عددٍ كبيرٍ من مسؤولي الثقافة حول العالم سواء حضوريًا أو عن بُعد، في إطار تعزيز حوار عالمي حول دور الثقافة في التنمية المستدامة، حيث قدمت وزيرة الثقافة والفنون أول مداخلة رئيسية ضمن الجلسة الحوارية الموسومة بـ”الثقافة من أجل التنمية المستدامة” ضمن محور تطوير وتجديد السياسات الثقافية، مستقبل الاقتصاد الإبداعي، والتي سلطت فيها الضوء على المقاربة الاقتصادية الجديدة للتراث الثقافي المنتهجة من قِبل الحكومة الجزائرية والتي ستساهم إلى حدّ بعيد في تطوير السياحة الثقافية وتثمين مكانة المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في الديناميكية الاقتصادية باعتبارها رافدًا من روافد التنمية المستدامة.

ويسعى المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من المحاور من أهمها تعزيز دور القطاع الثقافي كمحرك رئيس للنهوض بالتنمية المستدامة، الاستجابة لفرص وتحديات الرقمنة وتعزيز التنوع الثقافي، حماية التراث الثقافي وتسخيره لخدمة المجتمع والدبلوماسية الثقافية، تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتطوير البنى التحتية وتعزيز التعليم والتدريب وبناء القدرات فى القطاع الثقافي.

واختتم المؤتمر الذي تواصل على مدار ثلاثة أيام بعرض التقرير النهائي حول الجلسات النقاشية الموازية من الشركاء والمجتمع المدني، واعتماد الإعلان الختامي.

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مسرحية “الخيش والخياشة” تتوج في مهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي

محمود بن شعبان

توجت مسرحية “الخيش والخياشة” لفرقة “ملائكة الخشبة للمسرح” من وهران اول امس بالمركز الاول في جائزة “الحلول الخلاقة” ضمن مشاركتها في الدورة 12 لمهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي “مسرح بلا إنتاج” الذي أقيمت فعالياته من 23 إلى 29 سبتمبر المنصرم.

وجاء تتويج جمعية “قطار الفن” عقب التجاوب الكبير للجمهور المصري مع عرضها المسرحي “الخيش والخياشة” لمخرجه فارس عبد الكريم الذي تنافس إلى جانب 16 فرقة من مختلف الدول، فيما توج العرض المصري “بنت القمر” بجائزة أفضل عرض مسرحي، كما حصل مخرج العرض محمد السوري على عدة جوائز منها جائزة أفضل إخراج وأفضل نص مناصفة مع الفنان فهد ردة من السعودية عن عرض “ساكن متحرك”، وجائزة أفضل دراما حركية.

وتوجه اعضاء الفرقة بتشكراتهم الخالصة لكل من ساندهم لتحقيق حلمهم في أولى مشاركة لهم خارج الوطن والتي توجت بافتكاك المركز الاول في جائزة “الحلول الخلاقة” ضمن فعاليات الدورة 12 لمهرجان الإسكندرية للمسرح الدولي “مسرح بلا إنتاج”، كما وجه الفريق رسالة شكر إلى وزيرة الثقافة والفنون “صورية مولوجي” التي تدخلت شخصيا من أجل تسهيل مشاركتهم في المهرجان، حيث قامت بتوفير تذاكر الطيران لأعضاء الفرقة المسرحية، كما قامت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بشراء واستخراج تذاكر الطيران في وقت وجيز، شاكرين الهبة التضامنية لمختلف المؤسسات والجمعيات والناشطين في الحقل الثقافي ودعمهم لتحقيق حلم المشاركة في المهرجان بصفتهم الممثل الوحيد للجزائر في التظاهرة .

للتذكير، تناول العرض المسرحي “الخيش والخياشة” قصة مجموعة من الأصدقاء الذين التقوا في مرحلة الثانوية فجمعتهم الأيام بحلوها ومرها فجسدوها على الركح من خلال شخصياتهم وحواراتهم المقتبسة من واقعهم المعاش بحبكة مسرحية اجتماعية كوميدية تعالج قصصا مليئة بالمغامرات والأحداث تقدم صورة عن الصداقة الحقيقية وتأثيرها على مرحلة الشباب عند الفرد.

وتعد مشاركة الفرقة في مهرجان الاسكندرية للمسرح الدولي اول مشاركة وتتويج خارج الوطن بعد سلسلة من المشاركات داخل الوطن والتي توجت من خلالها بمختلف الجوائز على غرار الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل في الدورة 52 من المهرجان الوطني لمسرح الهواة لمستغانم في جويلية 2019، بالإضافة إلى نيلها الجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل في الدورة 02 للأيام الوطنية للمسرح الملتزم والكوميديا الساخرة ببرج بونعامة بتيسمسيلت العام الفارط، والجائزة الكبرى لأحسن عرض متكامل “البرنوس الذهبي” في الدورة 19 للأيام الوطنية لمسرح لمكرة دورة المرحوم “موسى لاكروت” بسيدي بلعباس في نوفمبر 2021، بالإضافة إلى جائزة احسن اخراج وجائزة احسن نص مسرحي خلال الدورة الأولى للأيام الوطنية فتيحة بربار لمسرح الشباب بومرداس ديسمبر 2021، كما توجت بالمرتبة الثالثة في فئة الاخراج المسرحي لجائزة رئيس الجمهورية “علي معاشي للمبدعين الشباب جوان 2022.

للإشارة، نظم مهرجان الاسكندرية المسرحي الدولي من طرف الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة البيت الفني للمسرح ومركز الفنون بمكتبة الاسكندرية ومركز الجيز ويت الثقافي بجمهورية مصر العربية، كما عرفت الدورة 12 تكريم عدة اسماء فنية على غرار الممثلة إلهام شاهين والفنانين حجاج عبد العظيم، بدرية طلبة، الشاعر خميس عز العرب، المخرج صبحى يوسف، السينوغراف ماهر شريف.

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وزارة الثقافة تشارك في الصالون الدولي للسياحة والأسفار

محمود بن شعبان

شاركت وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي اول امس بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة في فعاليات افتتاح الطبعة الـ21 للصالون الدولي للسياحة والأسفار التي أشرف عليها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان رفقة أعضاء من الحكومة إلى جانب وزراء السياحة لكل من المملكة العربية السعودية، تونس وموريتانيا وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

تشارك وزارة الثقافة والفنون في فعاليات الصالون الدولي للسياحة والأسفار الذي تتواصل فعالياته إلى غاية 02 اكتوبر الجاري بجناح يمكن الزوار من اكتشاف الثراء والتنوع الثقافي للجزائر من خلال المواقع الثقافية الممكن استغلالها سياحيًا والوجهات الثقافية السياحية المتميزة، كمواقع التراث الثقافي العالمي على غرار الحظيرة الثقافية للطاسيلي نازجر، موقع تيبازة الأثري وغيرها من المواقع المصنفة كتراث وطني، على أن يتّم عرض مشاريع لمؤسسات ناشئة في مجال الترويج والتثمين الاقتصادي للممتلكات الثقافية، إضافة إلى إصدارات المؤسسات تحت الوصاية والتي تتكفّل بحفظ وتثمين التراث الثقافي، بالإضافة إلى برمجة لقاءات علمية ثرية لمواكبة النشاطات عبر ندوات ومحاضرات وورشات، يؤطرها مختصّون في التراث الثقافي والاستغلال الاقتصادي لمقوّماته.

وتعد هذه الدورة من الصالون الدولي للسياحة والأسفار الأولى منذ بداية جائحة كورونا، والتي تشهد مشاركة أزيد من 200 متعامل جزائري وأجنبي من وكالات سياحية وأسفار وأصحاب فنادق، إلى جانب متعاملين من بلدان أجنبية، وقد تم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف هذه الطبعة.

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“إلهام مكليتي” تتوج في مسابقة صالون الفنون التشكيلية بتلمسان

فازت الفنانة التشكيلية مكليتي إلهام من ولاية جيجل بالجائزة الأولى للصالون الوطني للفنون التشكيلية “عبد الحليم همش” الذي نظمته دار الثقافة “عبد القادر علولة” لتلمسان ما بين 24 إلى 29 سبتمبر الجاري.

وتحصل الرسام حاسي محمد من ولاية تلمسان على المرتبة الثانية متبوعا بالفنانة التشكيلية خياري جيهان من ولاية تبسة. وقد عكفت لجنة تحكيم متكونة من أساتذة الفنون الجميلة من الجزائر العاصمة ومستغانم على تقييم أعمال 20 مشاركا في هذه المسابقة.

وتميز الرسامون الشباب الثلاثة بأعمالهم المعروضة في هذه التظاهرة وكذا تلك المنتجة في إطار ورشات.

وأجمع العديد من الفنانين الحاضرين في هذا الصالون أن الفائزين الثلاثة في المسابقة لديهم موهبة أكيدة في الفنون التشكيلية ويشكلون مستقبل الفن التشكيلي الوطني.

وعرفت الطبعة 14 من الصالون الوطني للفنون التشكيلية “عبد الحليم همش” لتلمسان التي اختتمت مساء اليوم الخميس تنظيم حفل موسيقي في الطابع الأندلسي على شرف المشاركين الـ62 وأنشطة مختلفة منها محاضرات حول الفنون الرقمية قدمها أمين بودفلة وعن لقاء بين الأدباء والرسامين بالإضافة إلى لقاءات بين فنانين من ذوي الخبرة مثل هاشمي عامر وجفال وسرقوة وبن عيسى فاطنة وغيرهم وفنانين شباب منهم من شارك للمرة الأولى في التظاهرة.

وأعرب الفائزون الثلاثة في هذه الطبعة من صالون “عبد الحليم حمش” عن سعادتهم البالغة بهذا التتويج آملين تمثيل الفن التشكيلي الوطني أحسن تمثيل في التظاهرات الفنية الدولية الكبرى.

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توقيف عصابة تمتهن تزوير النقود بالحراش

سفيان. ب

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمحمدية من وضع حد لعصابة خطيرة تمتهن تزوير الأوراق النقدية، العملية جاءت بعد توقيف شخص مشتبه فيه بإحدى نقاط المراقبة، وبعد تفتيشه وجدت بحوزته أوراق نقدية مزورة.

ومن خلال استغلال المعلومات المستقاة من تصريحات الموقوف ومواصلة التحقيق، تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة والذين ينشطون بإحدى الولايات المجاورة، وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية اللازمة، تم تشكيل دورية مدعمة بفرقة الأمن والتحري بالحراش، أين تم التنقل إلى مقر إقامة أفراد العصابة ليتم توقيفهم بعد القيام بعملية التفتيش التي كانت نتيجتها إيجابية، حيث أسفرت العملية في مجملها على توقيف أربعة أشخاص متورطين في القضية، حجز 46 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج تحمل نفس الرقم التسلسلي، إضافة إلى حجز عتاد الإعلام الآلي المستعمل في النشاط الإجرامي والمتمثل في: خمس وحدات مركزية، جهازي حاسوب محمول، طابعة التشفير، طابعة خاصة بالصور، شاشة جهاز حاسوب.

وبعد القيام بجميع الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن جناية تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية، وتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.

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توقيف عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين بالعاصمة

ن.ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية للدار البيضاء، من توقيف 5 أشخاص مسبوقين قضائيا، ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، زرعت الرعب في أوساط السكان من خلال الاعتداء على الأشخاص.

العملية التي تمت تحت إشراف السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت كذلك عن حجز، 3434 قرص مؤثر عقلي من نوع بريقابلين 003 ملغ، 50 مضربا لرياضة البيزبول، 8 أسلحة بيضاء، مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بـ(194 مليون سنتيم) ومبلغ مالي من الصعبة يقدر بـ 940 أورو

تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية لمحكمة الدار البيضاء، عن جناية تكوين جماعة أشرار في إطار جماعة إجرامية منظمة للمتاجرة في المواد الصيدلانية ذات خصائص مؤثرات عقلية، التخزين والنقل مع حيازة أسلحة بيضاء بدون مبرر شرعي.

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حجز كمية من الكوكايين بحوزة شابين في سطيف

سمير. م

تمكنت، الخميس، مصالح أمن ولاية سطيف، من حجز كمية من الكوكايين كانت بحوزة شخصين تورطا في ترويج الممنوعات في الوسط الشبابي.

العملية نفذتها الضبطية القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية سطيف، التي تحصلت على معلومات حول تحرك مشبوه لشابين بمدينة سطيف، لتباشر الفرقة المختصة تحرياتها وتتمكن من إلقاء القبض على المشتبه فيهما متلبسين بحيازة رزمة من الممنوعات، في مقدمتها مادة الكوكاكين التي تعد من أخطر أنواع المخدرات الموجهة خاصة للمستهلكين الأكابر، نظرا لغلاء سعرها، وقد ضبطت الفرقة كمية منها تقدر بـ1.5 غرام، والتي تبدو ظاهريا قليلة لكن عند مروجيها لها قيمة كبيرة.

كما تورط الشابان في حيازة 4080 كبسولة من أدوية أجنبية الصنع ذات تأثير عقلي، و15.5غرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 47 قرصا من المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي يقدر بنحو 2 مليون سنتيم صنف من مداخيل ترويج الممنوعات.

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العثور على ضبع ميتا بمنطقة بئر المرجة بعنابة

ن. طلحي

عثر أعوان محافظة الغابات لإقليم بلدية الشرفة بولاية عنابة، خلال قيامهم بحر الأسبوع المنقضي، بدورية عمل عادية لتفقد غابات المنطقة الممتدة من إقليم الشرفة إلى منطقة بئر المرجة، على جثة ضبع مخطط أبيض اللون مرمية في المنطقة الغابية. وقد تم إبلاغ فرقة الدرك الوطني ومصالح الحماية المدنية، والتي تنقل أفرادها، إلى مكان وجود جثّة الضبع، بغرض إتمام إجراءات دفنها وحرقها، بالتنسيق مع أعوان محافظة الغابات، ليتم التخلص منها حرقا وتغطيتها بالتراب، بحضور عمال البلدية، لمنع استعمالها من طرف السحرة والمشعوذين في طقوس السحر والشعوذة، خاصة أن حيوان الضبع كان قد اختفى من الجزائر منذ عدّة سنوات، قبل أن تظهر منه أعداد قليلة، في بعض المناطق، خلال السنوات الأخيرة، خاصة بغابات بعض الولايات الشرقية للوطن، كما أن أغلبها قد تعرض للقتل العشوائي، ما جعل ناشطين في بعض الجمعيات المهتمة بالبيئة والحيوانات المهددة بالانقراض في الجزائر، يناشدون السلطات لاتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية حيوان الضبع من الانقراض، خاصة أنه قد تم العثور خلال السنتين الأخيرتين، على بعض الضباع الميتة في أوقات متفرقة وفي مناطق مختلفة من غابات ولايات الشرق. على غرار، عنابة، الطارف، قالمة وباتنة.

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فرنسي يشهر إسلامه في مسجد الإيمان بسكيكدة

إ.بوشليق

أعلن رعية من جنسية فرنسية، في الخامسة والثلاثين من العمر اعتناقه للدين الإسلامي، ظهيرة الخميس، حيث أتم الإجراءات القانونية والشرعية بمقر مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، وأشهر إسلامه بنطق الشهادتين بمسجد الايمان الواقع بحي 8 ماي 1945 بعاصمة الولاية، واختار اسم “علاء الدين”، وذلك بحضور مدير الشؤون الدينية والأوقاف بسكيكدة وإمام المسجد ورئيس مصلحة الإرشاد الديني وعدد كبير من المصلين، الذين صدحت حناجرهم بهتافات التهليل والتكبير والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يتابعون مراسيم نطق علاء الدين بالشهادتين، وصرح هذا الأخير عقب مراسيم اعتناق الدين الحنيف، بأنه اختار الإسلام عقيدة ودينا عن قناعة تامة، بعد احتكاكه بالجزائريين في فرنسا وفي مدينة سكيكدة، وبأنه أحس لأول مرة بالطمأنينة بعد ثلاثة عقود من التيهان، بحسب تعبيره، وهو على أهبة إتمام نصف دينه، مع شابة جزائرية، كما أهداه مدير الشؤون الدينية والأوقاف، لولاية سكيكدة، مصحفا مترجما للغة الفرنسية التي يتقنها، ولباسا إسلاميا، وعد بارتدائه في صلوات الجمعة والأعياد الدينية.