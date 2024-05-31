أخبار الجزائر ليوم الجمعة 31 ماي 2024

محتالان يحولان مبالغ مالية من حسابات مواطنين، العثور على شاب مشنوقا

مستغلين الرموز السرية لحسابات الضحايا

محتالان يحولان مبالغ مالية من حسابات مواطنين بقسنطينة

عصام بن منية

مكّنت التحريات والتحقيقات التي باشرها عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة علي منجلي في ولاية قسنطينة، بخصوص جملة الشكاوى التي تلقتها من طرف عدد من الضحايا، بخصوص اختفاء مبالغ مالية من حساباتهم البريدية، من توقيف شخصين، أحدهما ينحدر من مدينة قسنطينة والآخر من إحدى الولايات المجاورة.

وقد كشفت التحريات والتحقيقات الأمنية بأن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية والذي ينحدر من إحدى الولايات المجاورة، كان ينتهج نفس الطريقة الإجرامية للاحتيال على ضحاياه الذين يختارهم بدقّة بمساعدة شريكه، حيث أنه كان يقوم في كل مرّة بالاتصال بضحية ويوهمه بأنه قد وقع خطأ في تسجيل رقمه الهاتفي على تطبيق “بريدي موب”، حيث أنه أصبح حسب زعمه يتلقى عوضا عنه رسائل نصية بخصوص حسابه البريدي، ويطلب منه تزويده برقم التأكيد السرّي الوارد إليه ليستغله لاحقا في تحويل مبلغ مالي.

واستغلالا لنتائج التحقيق الأمني والتقني، تم استصدار إذن من نيابة الجمهورية لدى محكمة الخروب بقسنطينة، لتمديد دائرة الاختصاص إلى الولاية المجاورة محل إقامة المشتبه فيه، الذي يعتبر حسب بيان مصالح أمن ولاية قسنطينة، العقل المدبّر في عمليات النصب على الضحايا، ليتم توقيفه وتحويله إلى مقر أمن دائرة علي منجلي للتحقيق معه، والذي أفضى إلى توقيف شريكه بمدينة قسنطينة، والذي كان يساعده في اختيار الضحايا من أجل النصب عليهم مقابل حصوله على جزء من المبالغ المالية التي يتم الاستيلاء عليها.

وقد أسفرت عملية توقيف المشتبه فيهما عن حجز مجموعة من القصاصات الورقية المدوّن عليها أرقاما هاتفية وحسابات بريدية وكذا رموزا سرية للحسابات البريدية لعدد من الضحايا. المشتبه فيهما تم إنجاز ملف قضائي ضدهما عن تهمة النصب والاحتيال والمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الخروب، والذي أمر بإحالتهما على قاضي التحقيق.

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بسبب خلاف قديم بين الضحية والجناة

أفراد عائلة يختطفون شابا بسوق أهراس ويقومون بتعذيبه

صبرينة. ذ

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة تاورة بولاية سوق أهراس، نهاية الأسبوع، أفراد عصابة أشرار قامت باختطاف أحد الشباب والاعتداء عليه بالضرب والمبرح وتعذيبه بنار الموقد.

القضية وحسب ما علم من مصادر “الشروق”، طفت للسطح بعد أن تقدم الضحية بشكوى رسمية أمام الجهات الأمنية، إثر إطلاق سراحه، من قبل المتهمين، ومفاد الشكوى، تعرضه للاختطاف من قبل أفراد عائلة واحدة، ويتعلق الامر بشقيقين وعمهما، أين قاموا باستدراج الضحية، واختطافه ووضعه داخل سيارة، بالقوة والإكراه والتوجه به الى مشتة عين الحوض، بإقليم بلدية المراهنة، ثم الاعتداء عليه جسديا، بواسطة قضيب حديدي مع تعذيبه بالنار.

كما قرّر المتهمون تحويل الضحية الى مكان آخر، يبعد عن المنطقة الأولى ببضع كيلومترات، وتحديدا بمشتة الأبيار الواقعة في حدود بلديتي المراهنة مع الحدادة. وبعد يوم من الاختطاف اتصل والد الشقيقين بالفاعلين، وطلب منهم إطلاق سراحه، ليتوجه الضحية إلى المصالح الأمنية وقدم شكوى رسمية، ليتم على الفور فتح تحقيق، أين باشر عناصر الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة المراهنة، عمليات البحث والتحري التي أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم الأربعة وضمنهم والد الشقيقين، وتحويلهم للتحقيق، وأثناء التحقيق كشف المشتبه فيهم بأن الضحية قام بسرقتهم والاستيلاء على رؤوس من الماشية، فيما نفى الضحية كل تصريحاتهم وكشف بأن خلافا قديما بينه وبين المتهمين.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم انجاز ملفات قضائية وتحويلهم امام الجهات القضائية بمحكمة تاورة، أين أمر قاضي التحقيق بإيداع ثلاثة أشخاص الحبس المؤقت وهم الشقيقان وعمهما عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية الاختطاف والتعذيب، وحجز شخص بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. فيما تم وضع المشتبه فيه الرابع “والد الشقيقين” تحت الرقابة القضائية ومتابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية.

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العثور على شاب مشنوقا في ظروف غامضة بالبرج

وردة بوجملين

عثر، الجمعة، على جثة شاب من عائلة بعلامة، مشنوقا داخل منزله العائلي، الكائن بحي عوين الزريقة، بعاصمة الولاية برج بوعريريج.

وأصيب أهل الشاب العشريني بوعلام، بصدمة كبيرة بعد العثور على ابنهم مشنوقا في ظروف غامضة، بغرفته بالمنزل العائلي، حيث يجهلون سبب إقدامه على فعل الانتحار من دون سابق إنذار، أو علامات توحي بذلك، وحسب مقربين من عائلة الشاب الذي أقدم على فعل الانتحار، داخل منزله فقد استعمل خيوط حذائه الرياضي، حيث فارق الحياة مباشرة، إذ تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى لخضر بوزيدي المركزي لغرض تشريح الجثة لمعرفة الأسباب الحقيقية المؤدية للوفاة فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة الأليمة.

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محامية مزيفة تحتال على أهل العلمة بسطيف

سمير منصوري

أصدرت مصالح أمن العلمة بسطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، نداء للجمهور، مرفقا بصورة امرأة تدعى (م. ر)، مشتبه فيها في النصب والاحتيال وانتحال صفة، حيث كانت توهم ضحاياها من أهل العلمة، بأنها محامية متمكنة ولها معارف في قطاع العدالة، وتتأسس للدفاع عنهم لدى المحاكم مقابل مبالغ مالية كيبرة ولكن بمقابل “شبه مضمون”.

الإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، وتوجيه نداء لكل شخص وقع ضحية سالفة الذكر، وضع المعنية في حرج بسبب كثرة ضحاياها من الذين تعاملوا معها أو من لهم معلومات بصفتهم كشهود.