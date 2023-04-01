أخبار الجزائر ليوم السبت 01 أفريل 2023

حجز خمسة كلغ من الكوكايين، العثور على سيدة مقتولة

كانت مخبأة داخل تجويف سري في السيارة

حجز خمسة كلغ من الكوكايين بالمسيلة وتوقيف مروجها

ف.ن

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية المسيلة من حجز كمية من المخدرات الصلبة (كوكايين) قدر وزنها الإجمالي بـأكثر من 5 كيلوغرام، مع توقيف شخص يمارس المتاجرة بهذه السموم وفق ما ورد السبت في بيان لأمن الولاية.

وأوضح البيان أن الكمية السالف ذكرها كانت مخبأة على “متن تجويف القاعدة الخلفية لمركبة قادمة من إحدى ولايات الجنوب متجهة نحو بلدية بوسعادة” وذكر البيان أن “وقائع القضية بدأت على إثر استغلال معلومات وردت إلى المصلحة مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل شحنة من المخدرات الصلبة على متن مركبة سياحية من إحدى ولايات الجنوب، وبالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم نصب كمين محكم مكن من توقيف المركبة وسائقها على مستوى المدخل الجنوبي لمدينة بوسعادة.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق تم العثور على كمية المخدرات الصلبة المذكورة والمقدر وزنها بـ5165 غرام من الكوكايين داخل تجويف القاعدة الخلفية للمركبة”. وبعد استكمال كافة إجراءات التحقيق في القضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية لدى القطب الجزائي المتخصص الإقليمي الموسع بسيدي امحمد، حيث صدر ضده أمر إيداع بالمؤسسة العقابية بالحراش بالعاصمة.

…

العثور على سيدة مقتولة بغرداية

حكيم عزي

كشفت، الجمعة، مصالح الدرك الوطني ببلدية القرارة بولاية غرداية عن وقوع جريمة قتل بشعة عشية العاشر من رمضان راحت ضحيتها أم لسبعة أطفال في العقد الرابع من عمرها.

وكشفت ذات المصالح جثة الضحية في منطقة صحراوية معزولة بذات البلدية، فيما لازلت التحقيقات متواصلة للوصول إلى الجاني، حيث ترجح مصادرنا أن يكون قريبا عائليا من الضحية التي وجدث جثة هامدة في نفس المنطقة وهي التي كانت مفقودة منذ مطلع شهر رمضان.

ومعلوم أن الضحية تنحدر من ولاية وهران ومتزوجة بشخص يقطن بلدية القرارة ومستقرة معه بذات المنطقة منذ سنوات.

وكانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت تحقيقا معمقا بمسرح الجريمة وحوله وجهات ثانية، ولا زالت التحقيقات مستمرة قصد الوصول إلى المتهم الرئيسي ومن معه. يذكر أن عمليات متواصلة قادها السكان والجيران للبحث عن الضحية منذ أيام قبل أن تكتشف جثة مقتولة.

…

يتابع فيها 13 متهما

جريمة قتل تاجر سبعيني بغليزان أمام القضاء

ناصر بلقاسم

برمجت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء غليزان، قضية جريمة القتل التي راح ضحيتها صاحب مكتبة بوادي الجمعة يوم العاشر من شهر ابريل 2023 وهي القضية المتابع فيها 13 متهما، من بينهم اثنان في حالة فرار، عن تهم تكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، جناية السرقة الموصوفة، المشاركة في تكوين جماعة أشرار لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في جناية السرقة الموصوفة وجنحة عدم التبليغ عن جناية.

القضية التي هزت بلدية وادي الجمعة الواقعة على بعد 10 كلم شمال شرق عاصمة الولاية غليزان، جرت وقائعها بتاريخ 4 جانفي 2022، حيث تم إبلاغ مصالح الأمن الحضري الخارجي لوادي الجمعة، بالعثور على جثة المدعو “بلعروسي بن علي” البالغ من العمر 70 سنة مقتولا داخل مكتبته الواقعة أمام مسجد سيدي عدة بوادي الجمعة، وكان ابن الضحية المدعو بلعروسي بوزيان، قد صرح أنه ليلة الوقائع وعلى غير العادة، لم يحضر والده إلى البيت، حينها اتصل بقريب له يسكن بالقرب من المحل الذي يفترض وجود والده فيه، كما استفسره عن السيارة التي كانت مركونة فأعلمه بعدم وجودها، وبأن أقفال المحل الخارجية غير موجودة.

وبعد انتقال ابنه إلى هناك لتقصي الأمر، ساعتها حضرت عناصر الشرطة، ليتم إعلامه بأن سيارة والده سرقت، وبعد دخولهم إلى المحل تفاجأوا بالضحية مقتولا، وحسب تصريح إبن الضحية، فان المتهم “هـ. ح” معروف بالمنطقة وهو معتاد الدخول إلى محل والده، ويعرف كل كبيرة وصغيرة هناك، ولذلك قال الابن إنه يعتقد جازما أنه هو من دبر ارتكاب الجريمة بغرض سرقة المحل والاعتداء على والده، وقال بأن الشاهد في القضية المسمى “م. ب”، معروف كذلك بالمنطقة بسوء سيرته، موضحا أن والده توفي مخلفا زوجة و5 بنات وولد وعمة طاعنة في السن كان يكفلها، ونظرا للضرر الذي أصابه فقد تأسس كطرف مدني.

وقال المتهم المذكور إنه بالفعل في مساء يوم الوقائع تناول أقراصا مهلوسة وتوجه بعدها إلى محل صديقه المتهم “هـ. ح” وبقي عنده لبعض الوقتـ ثم توجه إلى منزل صديق آخر يسمى “ع. م. أ”، أين طلب منه استرداد سلاحه الأبيض والعصا اللتان كانتا عنده، بعد الشجار الذي وقع يوما قبل حدوث جريمة قتل الضحية مع المسمى “ل. ع”، وبعد استلامه للسلاح الأبيض والعصا عاد إلى محل صديقه “هـ. ح”، وبقي معه حتى أغلق محله الخاص ببيع التبغ ثم توجها إلى محل لبيع المأكولات لتناول العشاء، بعدها عرض عليه فكرة سرقة محل الضحية، بعدما أخبر صديقه أنه ينوي الهجرة إلى خارج الوطن، وأكد له أن المحل به أموال، لكونه مكتب صرف للعملة الأجنبية.

وتوجه المتهمان بعدها إلى الحديقة وهناك بدآ يترصدان الضحية الذي كان متواجدا بالمحل رفقة شخص آخر، وبعد خروج الأخير، دخلا إلى المحل أين قتلا الضحية طعنا بالسكين وضربا بالعصا، بعدها قاما بتجميع الأموال كما قاما بسرقة سيارة الضحية.

وركب أحد المتهمين السيارة، لكنها تعطلت وسط حقل، فاتصل بشقيقه لمساعدته، فحضر هذا الأخير، غير أنه قام بإبلاغ رجال الدرك، الذين حضروا، لكن المتهم لاذ بالفرار، غير أنه أوقف بعد فترة قصيرة.

…

تعاون المواطنين مكّن من تفكيك العديد منها

عصابات تبيد أشجار بلوط الزان بسكيكدة

إسلام.ب

ينشط في شهر رمضان بشكل مكثف لصوص الغطاء الغابي الكثيف الذي تُعرف به ولاية سكيكدة، خاصة على مستوى غرب الولاية بمصيف القل، وبحسب عمال الغابات، فإن النشاط يمتد إلى دقائق قبل موعد الإفطار حتى في الليل وزمن السحور، حيث تتحرك الآلات في عملية إبادة لمختلف أنواع الأشجار ومنها بلوط الزان، وحجزت الجمعة، الفرقة المتنقلة لمصالح إقليم الغابات، بدائرة عين قشرة، غرب ولاية سكيكدة، خلال دورية استطلاعية، كمية معتبرة من المنتجات الغابية المهربة، تقدر بنحو 180 وتد، من بلوط الزان، ناتجة عن قطع أشجار من بلوط الزان، وتم توقيف رجل في العقد الرابع، كان بصدد تصفيفها من أجل تحويلها للتسويق.

وقالت مصادر للشروق، إن عصابات تستغل قلة الحركة في رمضان خلال فترة الإفطار، وتدخل بمركباتها الخفيفة في قلب الغابات، وتنهب كل ما يُمكن بيعه من حطب وأوتاد بلوط الزان الأرز والفلين، فضلا عن بعض الحيوانات التي تظهر بين الحين والآخر مثل “الزيردة” وكذا الطيور، ولحسن الحظ فإن بعض المواطنين الواعين صاروا يبلغون رجال الغابات ومصالح الدرك الوطني، كلما شاهدوا سيارات تنقل مشتقات الأشجار، كما حدث في الواقعة المذكورة، حيث جاء الاتصال من مواطنين عن تحرك مشبوه في قلب غابات عين قشرة لشخص، أين تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان ليتم توقيفه، وتم العثور بحوزته على كمية من أوتاد الزان.

…

وفاة رجل وابنه في حادث مرور بباتنة

ط. حليسي

لقي، صباح السبت، أب وابنه، حتفهما في حادث مرور خطير وقع حوالي الثامنة صباحا بالطريق الوطني رقم 87 في شقه الرابط بين دائرتي الشمرة وتيمقاد بولاية باتنة.

ووقع الحادث بين شاحنتين إحداهما محملة بالرمل وسيارة سياحية كان على متنها الضحيتان البالغان من العمر 53 و22 سنة. وخلف الحادث إصابة شخصين آخرين.