أخبار الجزائر ليوم السبت 02 أفريل 2022

الإطاحة بعصابة لترويج الكوكايين، انتشال سيدة من بئر

انتشال سيدة من بئر بجيجل

ب. منى

تمكنت مصالح الحماية المدنية بجيجل، مساء الجمعة، من إنقاذ امرأة سقطت في بئر بعمق 14 مترا. المرأة البالغة من العمر 44 سنة، كانت قد سقطت في البئر الواقع بمنطقة إيدم ببني بلعيد، في بلغيموز، التي تبعد بنحو 45 كلم عن مقر ولاية جيجل، حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية بعد تلقيها نداء استغاثة، وسخّرت كافة الإمكانيات مدعمة بفرقة الغطس، وفرقة التدخل في الأماكن الوعرة لإخراج المرأة من البئر، إذ تمكنت من ذلك بعد فترة من الزمن قاربت الساعة، وأخرجت المعنية من داخل البئر على قيد الحياة بحكم أن هذا الأخير كان شبه جاف من المياه، غير أنها تعرضت لكسور في مختلف أنحاء جسدها خاصة على مستوى الأطراف والرأس.

وبحسب مصادر من مكان الحادث، فإن السيدة وهي من دون أطفال، عانت في الفترة الأخيرة من مشاكل نفسية وصارت تخرج مساء وتحوم من حول هذا البئر، قبل أن يشاهدها أحد سكان المنطقة وهي تسقط، فتم الاتصال بمصالح الحماية المدنية.

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حادث قاتل كاد يتسبب في فتنة

صلح بين عرشي “النمامشة” و”الحراكتة” بالأوراس

طارق. م

اغتنم أمسية الجمعة، كبار وأعيان، ولايتي خنشلة وأم البواقي، من شيوخ وأئمة المنطقتين، المناسبة الدينية، المتمثلة في حلول شهر رمضان المبارك، لعقد صلح أخوي، بين أبناء عرش أولاد عز الدين ـ النمامشة بخنشلة، وعرش عين ببوش ـ الحراكتة بأم البواقي، ووضع حد نهائي، للفتنة التي حدثت بعد مقتل كل من الحاج رشيد رغيس البالغ من العمر 64 سنة، وابنه رياض رغيس صاحب الـ39 سنة، وهما من عرش النمامشة بخنشلة، في حادث مرور أليم وقع منذ أسابيع عديدة بالمنطقة الجنوبية بولاية خنشلة، إثر اصطدام سيارة الضحيتين، مع شاحنة لصاحبها من منطقة عين ببوش بأم البواقي، وتبادل الطرفان عقب هذا الحادث التهم، وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ظروف الحادث المميت.

وقد احتضن مسجد قرية أولاد عزالدين، ببلدية المحمل، بولاية خنشلة، جلسة الصلح، بحضور ممثلين عن أعراش الولايتين، وضيوف شرف من ولايتي تبسة وبسكرة، أين فتح إمام المسجد الجلسة، بأحاديث شريفة عن الصلح والأخوة، واستمع لممثلي الطرفين، من عرش النمامشة بأولاد عزالدين، وعرش الحراكتة من عين ببوش، حول القضية، قبل عرض جميع الوثائق المتعلقة أولا بالجانب الإداري، حول القضية، كرخص السياقة، وشهادات التأمين، وكشف السكانير، والشهادات الطبية، بحكم وجود جرحى في الحادث، قبل مناقشة محتوى وثيقة الصلح، المُعدة من قبل لجنة الصلح الولائية، وبموافقة من أعراش ولايات الشرق الجزائري آنذاك، ليتم إلزام الطرف المتسبب في الحادث، بدفع الدية، باتفاق الجميع، وطلب السماح من أهالي الضحيتين، قبل التسامح بينهما وإيصال الأمر إلى الجهات القضائية، واختتمت الجلسة بالدعاء الجماعي في هذه المناسبة الدينية العظيمة لشهر رمضان، للمتوفين بالرحمة والشفاء للجرحى.

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توقيف شخص بحوزته 500 قرص مهلوس

الإطاحة بعصابة لترويج الكوكايين بعنابة

نادية طلحي

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة مع نهاية الأسبوع المنقضي، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات الصلبة، حيث تم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و34 سنة، وحجز كمية من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى توقيف شخص آخر يبلغ من العمر 33 سنة، وحجز 500 قرص من مختلف أصناف المؤثرات العقلية.

العملية الأولى نفذتها فرقة قمع الإجرام بأمن الولاية، بعد استغلالها الجيد للمعلومات التي وردت إليها بشأن حيازة مجموعة من الأشخاص ينشطون ضمن عصابة إجرامية، كمية من المخدرات الصلبة متمثلة في مادة الكوكايين، المعدّة للترويج وسط مستهلكي المخدرات عبر بعض أحياء وشوارع مدينة عنابة، وبعد تحديد هوية أفراد العصابة تم رصد تحركاتهم قبل الإطاحة بهم، وحجز كمية من الكوكايين، تم على إثرها تحويلهم إلى مقر فرقة قمع الإجرام للتحقيق معهم، وتكوين ملف قضائي ضدهم عن تهمة حيازة وعرض ونقل وشحن المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، بغرض البيع باستحضار مركبة ذات محرك، في إطار جماعة إجرامية منظمة، تم بموجبه تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة.

كما تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بسيدي عمار من توقيف شخص آخر، وحجز 500 قرص من مختلف أصناف المؤثرات العقلية، ومبلغ مالي يرجّح أنه من عائدات الترويج، ليتم تحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض المتاجرة، وممارسة مهنة الصيدلة بطريقة غير مشروعة، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية المختّص إقليميا.

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خلاف عائلي تطوّر إلى مجزرة

إدانة ستيني قتل اثنين من أصهاره بسوق اهراس

صبرينة ذيب

نطقت هيئة محكمة الجنايات بمجلس قضاء سوق أهراس الخميس، حكما بالإعدام في حق شيخ في العقد السابع من العمر، بعد ارتكابه جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد في حق والد زوجته السبعيني وابن خالة زوجته.

القضية دارت أحداثها بمشتة القلال ببلدية الخضارة في ولاية سوق اهراس، في شهر ديسمبر من سنة 2020، حيث تلقت فرقة الدرك الوطني، بذات المنطقة خبر ارتكاب أحد الشيوخ لجريمة قتل راح ضحيتها ابن خال زوجته، ليتم بعدها العثور على شيخ آخر في السبعين من العمر، جثة هامدة بجوار الوادي اتضح أنها لصهر المتهم والد زوجته والذي تلقى طلقات من بندقية المتهم- حسب شهود عيان- ليتم توقيف المتهم، حيث باشر رجال الدرك الوطني التحقيق في هذه الجريمة الشنيعة التي راح ضحيتها شخصان ومتابعة الجاني بقتل الضحيتين، حيث اعترف الجاني بقتله ابن خال زوجته، بسبب قضية شرف كما قال، بعد شكوكه بوجود علاقة بين زوجته والضحية الأول حسب روايته، كما نفى أن يكون هو من قتل والد زوجته.

الجريمة وقعت بعد نشوب شجار بين المتهم وزوجته، حيث تدخل الضحيتان بعد أن تعرضت الزوجة إلى الضرب من قبل الجاني، لينتهي هذا الشجار بتوجيه الجاني طلقات رصاص من بندقيته نحو الضحيتين، ولفظ الضحية الأول أنفاسه بعين المكان بينما لاذ الضحية الثاني، بالفرار باتجاه الغابة، ليلفظ أنفاسه متأثرا بجروحه على ضفاف أحد الوديان بالمنطقة. وبعد استكمال التحقيقات تم متابعة الجاني بجنايتي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وصنع ذخيرة من الصنف الخامس من دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

وقد التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم ومصادرة المحجوزات، وبعد المداولة أيدت هيئة محكمة الجنايات الحكم الصادر في حق المتهم مع تعويض الأطراف المدنية بالتضامن مبلغ قدره 200 مليون سنتيم.

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حجز 4 قناطير من اللّحوم الحمراء مجهولة المصدر ببجاية

ق. م

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز أزيد من أربعة قناطير من اللّحوم الحمراء مجهولة المصدر موجهة للاستهلاك البشري ببلدية سمعون ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بدورية عبر الطريق الولائي رقم 22 ببلدية سمعون، حيث تم توقيف شاحنة يقودها شخص يبلغ من العمر 52 سنة، بعد مراقبة الوثائق الإدارية الخاصة بالشاحنة وتفتيشها، عاينوا أنه ينقل لحوم حمراء، قدر وزنها بـ420 كلغ، بعد التنسيق مع الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية لبلدية سمعون، تبين بأن اللّحوم الحمراء والأحشاء المحجوزة غير قابلة للاستهلاك البشري؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة وردمها.

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توقيف 4 متورطين وإحالتهم على مصالح العدالة

فكّ لغز سرقة محل مجوهرات بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين الأشياخ في ولاية عين الدفلى، من توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و39 سنة يقيمون بنفس المدينة، بعد أن أثبتت التحقيقات ضلوعهم في قضية سرقة حلي ومصوغات من داخل محل لبيع المجوهرات وسط مدينة عين الأشياخ منذ أكثر من 3 أشهر، حيث ظلت القضية تثير تساؤلات العديد من المواطنين كونها فريدة من نوعها على المستوى المحلي.

المشتبه بهم تم توقيفهم بعد التحقيق الذي باشرته مصلحة الضبطية القضائية بأمن الدائرة، بعد تلقيها شكوى ضحيتهم وهو صاحب محل بيع المجوهرات بمدينة عين الأشياخ، تعرض لسرقة مجموعة من الحلي والمصوغات خلال شهر جانفي المنصرم، وبتعميق التحقيق مع ما لا يقل عن 39 من الأشخاص الذين لهم علاقة بالموضوع ـ وفق مصادر”الشروق”، والأبحاث الميدانية بخصوص القضية، بما فيها الاستعانة بتحريات تقنية، تمكن عناصر الشرطة من الوصول إلى الجناة وتوقيفهم تباعا، بعد توقيف المشتبه به الرئيسي الذي قام رفقة شركائه بالتسلل إلى داخل المحل عن طريق التسلق واستحداث فتحة بسقفه والاستيلاء على المسروقات التي تصل قيمتها الإجمالية ـ حسب مصدر مقرب من الضحية لـ “الشروق”ـ إلى مليارو200 مليون سنتيم.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه بهم بموجب ملف قضائي أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة خميس مليانة، التي خصتهم بأمر إيداع.

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مسيّروه يتقاضون مبالغ مقابل ركن المركبات

“حضيرة عشوائية” قرب 100 محل بالخرايسية يثير استياء المواطنين

راضية مرباح

انتقد عدد من سكان بلدية الخرايسية بالعاصمة التواجد المستمر لمسيري “حضيرة عشوائية” تم استحداثه بساحة قرب 100 محل، موقع فرع لمكتب الضرائب الذي يقصده الكثير من المواطنين قصد قضاء حوائجهم، حيث يضطر هؤلاء لدفع مبلغ مالي معين مقابل ركن سياراتهم، دون أن يتمكن هؤلاء من قبض تذكرة تظهر السعر وتوقيع البلدية على اعتبار أن المساحة هي ملك من أملاك البلدية.

ولم يهضم مرتادو مكتب الضرائب بالخرايسية بفرع 100 محل، المتواجد المستمر لأحد الشبان الذي يرتدي يوميا معطف عون أمن، يقوم بإجبار كل زائري الموقع الذين يركنون سياراتهم بعين المكان، على دفع مبلغ مالي معين مقابل حراسة مركباتهم دون أن يحصل المعني على إذن من الجهات الرسمية وعلى رأسها البلدية التي لم تمنح له أي ترخيص لأداء النشاط حسب الردود التي تحصل عليها المشتكون بعدما أودعوا شكوى بكل من الجهات الأمنية والبلدية لكن من دون جدوى.

الظاهرة التي تعرف انتشارا بمختلف أحياء ومواقع بلديات العاصمة، تتطلب الضرب بيد من حديد، بإيجاد حلول سريعة، تقوم على فرض السيطرة على هذه الفئة من الشبان بإدراجهم ضمن شبكة الخدمات التي تقدمها البلدية بمنح المعنيين بالعملية شارة أو معطف يحمل اسم البلدية واسم المعني فضلا عن تذاكر موثقة بختم صادر عن رئيس البلدية، ضمانا لمداخيل إضافية يمكن أن تستفيد منها البلدية مع منح الشباب المستخدمين في العملية، أجرة شهرية دائمة.

يذكر أن عديد بلديات العاصمة تعاني من انتشار ظاهرة “الباركينغ”، بمختلف أحيائها خاصة تلك التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين، لاسيما بكل من بلدية سيدي امحمد، الشراقة، وادي السمار، الخرايسية وغيرها.

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أنجبت الكثير من الأدباء والفنانين وصناع التاريخ

إيبودرارن .. منطقة تصارع واقعها المزري بتاريخها اللامع

رانية مختاري

تعتبر بلدية إيبودرارن التابعة لدائرة بني يني بولاية تيزي وزو، من المناطق ذات المؤهلات السياحية الضخمة التي لا تزال بعيدة كل البعد عن الاستغلال الأمثل، والذي يجعلها تكون من أهم الوجهات السياحية في الولاية والوطن ككل، لتواجدها على قمم جبال جرجرة، إلا أن المنطقة تغرق اليوم في جحيم النقائص والمشاكل التي دفعت بسكانها للهجرة نحو الخارج أو الولايات المجاورة، مخلفين وراءهم منطقة تضرب جذورها في التاريخ الوطن وتواجه اليوم رياح الاندثار والتهميش.

تزخر بلدية إيبودرارن التي تعد مسقط رأس “العقيد عميروش”، و”الحكيم آيت منقلات” وغيرهما من رجال صنعوا التاريخ وخلّدوا ثقافتها وتراثها عبر الكلمة الهادفة وغيرها من المجالات التي أنجبت فيها إيبودرارن أسماء خالدة عبر الأجيال، بمؤهلات طبيعية وتراث يرشحها لتكون قطبا سياحيا وثقافيا بامتياز، إلا أنها اليوم تصارع من أجل البقاء، بعدما هجرها أبناؤها بحثا عن حياة كريمة في المدن والولايات المجاورة وحتى خارج الوطن، حيث أصبحت قراها لا تتجاوز كونها مراقد للعائلات التي منعتها ظروفها من المغادرة وأجبرتها على البقاء تحت رحمة الظروف القاهرة.

وتواجه الأمرين وسط النقائص والتهميش والحرمان الذي يعتبر الشباب اكبر المتضررين منه، حيث يواجهون شبح البطالة لانعدام فرص الشغل في البلدية وغياب المشاريع الاستثمارية التي من شأنها فتح باب التشغيل، والمناصب المتوفرة في الهيئات الإدارية المتواجدة بها، تعد على أصابع اليد، ما جعل الشباب المتواجد بها يواجه الضياع الحتمي.

الظروف القاهرة التي يواجهها السكان، تقابلها المؤهلات السياحية الضخمة التي جادت بها الطبيعة على البلدية، حيث تعتبر من أجمل المناطق الجبلية في ولاية تيزي وزو، والتي يمكنها بواسطة إمكانيات مادية قليلة استقطاب السياح الأجانب منهم ومن القادمين من داخل الوطن، إذ تتوفر على مناظر خلابة، ومواقع تسمح لها لترتقي لمصاف الوجهات السياحية الجبلية الأكثر روعة في العالم، إلا أنها بقيت خارج إطار الاستغلال، ولا يزال القطاع الخاص الأمل الوحيد للاستثمار في السياحة والنهوض بها، ويعول عليه كثيرا للخروج ومؤهلاتها السياحية الجزائرية إلى النور.

وفي خطوة نحو الاهتمام بفئة الشباب وإنعاش القطاع السياحي عبرهم، أمر والي تيزي وزو “جيلالي دومي” خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى المنطقة، بتحويل محلات الشباب المتواجدة في البلدية دون استغلال إلى نادي للشباب تستغله وتشرف على تسييره السلطات المحلية لضمان مداخيل إضافية لخزينتها، وهو المشروع الذي بقي مهملا ومغلقا قبل أن تفتح أبوابه، حيث تعرف البناية المتواجدة في موقع استراتيجي في وسط البلدية، حالة متقدمة من الاهتراء، بعد الإهمال الذي طالها وحوّلها إلى وكر للانحراف، وعجزت السلطات على تحويلها إلى مركز تجاري كان يعوّل عليه كثيرا لإنعاش البلدية وخلق حركية تجارية فيها.

ذات المحلات تقرّر تحويلها إلى ناد للشباب، يمكن للجمعيات الناشطة في المجال السياحي استغلاله لإيواء محبي الطبيعة والاستكشاف بمبالغ رمزية، أملا في تنشيط القطاع السياحي واستقطاب السياح إلى المنطقة، الأمر الذي سيشجع المستثمرين ورجال المال على انجاز مشاريع قاعدية ترسم خارطة طريق نحو الاستغلال الأمثل للمؤهلات والإمكانيات التي جادت بها الطبيعة على المنطقة وتلك التي تجاورها من قرى وبلديات متاخمة لسلسلة جرجرة الجبلية، كما يسمح الجانب التاريخي والنضالي والإرث الثقافي للمنطقة، بجعلها وجهة تستحق الزيارة والتعرف على قرب على ما تزخر به إيبودرارن وبني يني حصن المجوهرات الفضية ومهد الأدباء والمفكرين أمثال “محمد اركون”، “مولود معمري”، “موحيا” وغيرها من الأسماء التي أنجبتها المنطقة ذات التاريخ اللامع والحاضر المزري.