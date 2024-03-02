أخبار الجزائر ليوم السبت 02 مارس 2024

العثور على جثة الطفل المفقود بمجرى واد الحليب بسطيف

مروان. س

تم، السبت، بسطيف العثور على جثة طفل مفقود منذ مساء الجمعة بعد سقوطه بمجرى واد الحليب ببلدية عين السبت، حسبما علم من مصالح الحماية المدنية.

ووجد الطفل محمد طوبال، 14 سنة، ميتا وعالقا بحافة مجرى واد الحليب الواقع بإقليم بلدية عين السبت على بعد نحو 1500 متر من المكان الذي فقد به.

وكانت فرق التدخل للحماية المدنية التابعة لبني عزيز قد شرعت في البحث عن الطفل المفقود مساء الجمعة، من خلال القيام بعملية تمشيط لمجرى هذا الوادي استمرت إلى غاية ساعة متأخرة من الليل بالتعاون مع عناصر الدرك الوطني وعشرات المواطنين وبحضور رئيس الدائرة والبلدية.

وتم تسخير جميع الإمكانات والوسائل اللازمة للعملية ممثلة في وحدة الحماية المدنية التابعة لبلدية بني عزيز مدعمة بوحدات الحماية المدنية التابعة لكل من بلديات العلمة وجميلة وبابور وعين الكبيرة، بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية لذات السلك النظامي بسطيف بمجموع 67 عون حماية مدنية بمختلف الرتب وفرقة الغطس وكذا شاحنتين للتدخل وسيارتي إسعاف، وفق ذات الضابط الذي أشار إلى أنه تم نقل جثة الطفل إلى مستشفى بني عزيز بشمال سطيف. وفتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

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وفاة عون أمن بمصنع الإسمنت في معسكر بصعقة كهربائية

قادة مزيلة

لقي شاب مصرعه مساء يوم الجمعة، إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل مصنع الإسمنت “لاكادو” في ولاية معسكر.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن مصالحها تدخلت في حدود الرابعة والنصف مساء يوم الجمعة، إثر إبلاغها بتعرض عون أمن يشتغل بمصنع لاكادو للإسمنت بصعقة كهربائية ناتجة عن محول كهربائي من الضغط العالي تابع للمؤسسة.

وذكر بيان الحماية المدينة أنه تم العثور على جثة العامل متفحمة اعتبارا من أن قوة الصعقة الكهربائية نجمت عن قوة الضغط العالي الذي غالبا ما تشتغل به هذه المؤسسات الإنتاجية الكبيرة، وقد نقلت جثة الضحية لمصلحة حفظ الجثث بالمستشفى من قبل عناصر الحماية المدنية لزهانة، بينما فتحت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثة.

يشار إلى أن الضحية شاب يبلغ من العمر 37 عاما وهو متزوج وأب لثلاثة أبناء، وقد خلف خبر وفاته صدمة لدى زملائه، خاصة وأن غالبيتهم كانوا في عطلة نهاية الأسبوع وبعضهم قد أنهى مداومته النهارية.

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تكريم 46 خاتما للقرآن الكريم ببودة في أدرار

بوبكر العربي

شهدت بلدية بودة، مؤخرا، تكريم 46 خاتم للقرآن الكريم في حفلين منفصلين حضرتها السلطات المحلية وإطارات السلك الديني وأئمة ومشايخ وأولياء التلاميذ المكرمين ومئات المدعوين، فتزامنا والذكرى الخامسة لوفاة الشيخ الطالب محمد دفة – رحمه الله- أقامت الجمعية الدينية لمسجد مولاي عبد الواحد بقصر المنصور ببلدية بودة في ولاية أدرار حفلا تكريميا على شرف 25 تلميذا خاتما للقرآن من بينهم 12 تلميذة وثلاث سيدات.

وتعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها منذ سنوات كما تم بالمناسبة إلقاء مداخلات من قبل معتمد الشؤون الدينية والأوقاف لدائرة أدرار الشيخ زراري عبد الكريم والإمام جعفري باسيدي، أما بمسجد “قصر زاوية الشيخ بن عومر”، فتم تكريم 21 تلميذا في مبادرة تكريمية جديدة، حيث أقيمت خلال الحلفين مراسم كتابة الألواح واللباس وفق عادات وتقاليد المنطقة، كما عاشت بيوت عائلات المكرمين أجواء احتفالية شاركت فيها عائلات من القصور المجاورة.