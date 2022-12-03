أخبار الجزائر ليوم السبت 03 ديسمبر 2022

تسمم 40 شخصا، إدماج أكثر من 2000 محبوس

من بينهم طفل في حالة حرجة

تسمم 40 شخصا جراء تناولهم “شباتي” فاسد في أم البواقي

ق. م

حالة من الطوارئ عاشتها ليلة الجمعة، مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى سليمان عميرات بمدينة عين امليلة في ولاية أم البواقي، عقب استقبالها لأزيد من 40 شخصا، ومن مختلف الأعمار، من بينهم طفل يدعى “ح.أسامة” البالغ من العمر 13 سنة، الذي وصفت حالته بالحرجة جدا، حيث تم وضعه تحت العلاج المكثف، جراء إصابتهم بأعراض تسمم غذائي حاد، أرجعته مصادر “الشروق” إلى تناولهم لوجبة، “شباتي” المكونة من شرائح من اللحوم البيضاء، وكبد الدجاج والبيض، يشتبه في أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، لأن جميع الوافدين على المستشفى أجمعوا بأنهم تناولوا هذه الأكلة، في محل معروف في وسط مدينة عين امليلة، قبل أن يشعر عدد من الزبائن بأوجاع في الجهاز الهضمي والرأس، ودوار وغثيان وحتى إغماء، حيث تم نقلهم أفرادا وجماعات، على وجه السرعة بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لمصالح الحماية المدنية وسيارات خاصة، باتجاه مستشفى سليمان عميرات لتلقي العلاج اللازم.

وقال مصدر طبي، بأن حالة غالبية الوافدين بدأت في التحسن والاستقرار تدريجيا، وغادر بعضهم المستشفى صباح السبت إلى منازلهم، بينما، باشرت مصالح أمن الدائرة، فور إبلاغها بالحادثة، تحقيقا في القضية لمعرفة مصدر التسمم، كما تنقل أفراد من مديرية التجارة إلى المطعم الذي أشار إليه المصابون بالتسمم لأجل فتح تحقيق وعرض المأكولات التي يقدمها على مخابر التحليل.

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مدرسة عليا للصم والبكم

كشفت وزيرة التضامن وقضايا الأسرة والمرأة كوثر كريكو، من جيجل، عن مساعي حثيثة على مستوى قطاعها للتكفل بالفئات الاجتماعية الخاصة عن طريق تطوير آليات لذلك تمس المستفيدين من مختلف التراتيب لترقيتهم لاسيما التعليم والتربية والتكوين والإدماج المهني، للاندماج في الحياة الاجتماعية وتعزيز قدراتهم العلمية ضمن مساعي الدولة الجزائرية استنادا أقره دستور 2022 بقرار من رئيس الجمهورية بإنشاء المدرسة العليا للصم والبكم والمسعى المتواصل من طرف قطاع التضامن. وحسب الوزيرة، فقد التحق 33 ألف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات التربوية والتعليمية تحت الوصاية والمؤسسات التابعة لها، مع تواصل الجهود لفتح فضاءات لأطفال المصابين بطيف التوحد وتمكينها من الانخراط في الاقتصاد حسب القانون الخاص بترقيتهم والتكفل بمختلف البرامج الاجتماعية، مشيرة للدور الهام لذوي الهمم في بناء الصرح المؤسساتي للدولة.

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خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية

300 ألف طن.. صادرات خارج المحروقات من ميناء مستغانم

ف.ع

تجاوز حجم الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء مستغانم التجاري، 300 ألف طن خلال العشرة أشهر الأولى للسنة الجارية، حسب ما علم من المديرية التجارية لهذه المؤسسة المينائية.

وأوضحت ذات المديرية أن الصادرات خارج المحروقات عبر ميناء مستغانم التجاري بلغت 306.395 طن في الفترة الممتدة بين الـ1 جانفي والـ31 أكتوبر الماضيين، من بينها 228 ألف طن من المنتجات الحديدية.

وقد شهدت هذه الفترة، تصدير 180 ألف طن من حديد البناء و47 ألف طن من سبائك ولفائف الحديد و830 طن من الأنابيب الحديدية إلى عدة وجهات في إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، على غرار تونس وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وهولندا ورومانيا وبلجيكا وايرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما قام المتعاملون الاقتصاديون بتصدير ما حجمه 45 ألف طن من المواد الأولية للبناء على غرار 41 ألف طن من الكلينكر و3.880 طن من الإسمنت الأبيض و113 طن من مادة البنتونيت، يضيف المصدر ذاته.

وتضاعفت الصادرات من المواد الفلاحية خلال عشرة أشهر الماضية بخمس مرات بعد تصدير ما يفوق 1.830 طن من التمور. كما ارتفعت الصادرات من المواد الكيميائية بـ39 في المائة.

وفي هذا الصدد، تم تصدير 3.705 طن من الهيليوم إلى فرنسا واستئناف نشاط تصدير الطين المتراكم المستخدم في إنتاج البطاريات إلى بلغاريا (2.516 طن) ومواد كيميائية أخرى، وفق ذات الحصيلة.

وبلغ عدد الحاويات التي تم شحنها ونقلها إلى الخارج عبر ميناء مستغانم خلال نفس الفترة 2.571 حاوية بوزن إجمالي يقدر بـ7.262 طن، وفقا للمديرية التجارية لميناء مستغانم التجاري.

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حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة بالمغير وغرداية

ع. ع

تمكن أعوان الجمارك من حجز كميات كبيرة من الأقراص المهلوسة في عمليات متفرقة بولايتي المغير وغرداية، حسبما أفاد به السبت بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان أن “أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل (ولاية المغير)، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، وعلى إثر خمس عمليات متفرقة، تمكنوا من حجز 93045 كبسولة من الأقراص المهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ، تم ضبطها مخبأة بإحكام على متن سيارتين سياحيتين وثلاث شاحنات صغيرة، مع توقيف المخالفين وإحالتهم أمام الجهات القضائية المختصة”.

كما تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بغرداية، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، بالتنسيق مع مصالح الجيش الوطني الشعبي، من حجز 22440 قرص مهلوس من نوع بريغبالين 300 ملغ، تم ضبطها على متن سيارة سياحية، حيث تم توقيف المخالف وإحالته على الجهات القضائية المختصة، يضيف البيان.

واعتبرت المديرية العامة للجمارك في بيانها أن “الحصيلة المسجلة تكرس الجاهزية القصوى لأعوان الجمارك الجزائرية وتجندهم التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله، لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على المساهمة في استتباب الأمن والنظام العامين”.

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القضية طرحت على المجلس الأعلى

بلدية تيزي وزو متهمة ببيع أراض خاصة

رانية. م

عن تهمة التعدي على ملكية أرضية مثل 4 أشخاص من عائلة “ت” أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، بعدما استأنفت النيابة والطرف المدني حكم البراءة الصادر عن محكمة تيزي وزو الابتدائية.

تفاصيل القضية تتمثل- بحسب ما دار في جلسة المحاكمة- في قيام المتهمين بمنع احد الخواص من مباشرة أشغال البناء على أرضية مملوكة من طرف العائلة منذ عهد الاستعمار وبأوراق ثبوتية، إلا أن الضحية اظهر عقدا للملكية وترخيصا بالبناء صادر عن بلدية تيزي وزو، حيث يعتبر الطرفان من الناحية القانونية والوثائق التي يحوز كل واحد منهما، ملكيتهما الشرعية للأرضية محل النزاع.

وأضاف المتهمون خلال المحاكمة انه عند قدوم الضحية لمباشرة أشغال تسطيح الأرضية، منعوه من استكمال الأشغال لتواجد المكان محل نزاع عقاري مع بلدية تيزي وزو، التي باعت الأرضية بعد ضمها إلى احتياطاتها العقارية، وهو ما اعتبروه تعديا على ممتلكاتهم حيث وصلت القضية إلى مجلس الدولة، وأثبتت اللجنة التي أوفدت من طرف الأخير، عدم أحقية البلدية في هذه الأرضية المتنازع عليها، والتي تكون ملكا للعائلة الشاكية بموجب عقد مشهر ومسجل في الحبوس، حيث أكد دفاع المتهمين انه قانونيا الطرفان وبالوثائق التي يحوزان عليها يعتبران مالكين للأرضية محل النزاع والمتعدي هو البلدية التي عليها حل المشكل.

ومن جهته، ممثل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التمس إنزال عقوبة 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة في حق المتهمين الأربعة.

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فيما تم استقبال طلبات لأكثر من 6000 محبوس

إدماج أكثر من 2000 محبوس في مختلف صيغ التشغيل

أحمد خلفاوي

أكد المدير الفرعي لتكوين وتشغيل المساجين بوزارة العدل، عميار عبد الغني، خلال زيارة العمل بالمؤسسة العقابية بعين وسارة في ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، والتي تندرج في إطار اتفاقية شراكة مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين، والتي تندرج في إطار التوصيات التي خرجت بها اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين شهر ديسمبر من السنة الماضية، وعملا بتوصيات اللجنة المركزية المختلطة التي تضم إطارات من القطاعين الوزاريين، تم خلال السنة الماضية تسجيل أكثر من 46 ألف متكون في 142 تخصص، كما تم في دورة أكتوبر 2022 وحدها تم تسجيل أكثر من 35 ألفا في 132 فرع، يؤطرهم 652 مؤطر من بنهم 484 من مراكز التكوين والتعليم المهنيين، والتي تتم فيها مراعاة سوق الشغل وإحياء بعض الحرف والمهن التي تتطلب التكوين والتأهيل، أين يتم تشغيل المحبوسين في ورشات إنتاجية تابعة للديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين.

وأضاف المسؤول ذاته، بأن المسار التكويني يتوج بشهادة تمكنه من الاندماج في المجتمع بعد الإفراج عنه، هذه العملية تقوم بها المصالح الخارجية لإعادة الإدماج التابعة لوزارة العدل المتواجدة في 33 ولاية والتي ستعمم عبر كافة ولايات الوطن، والتي تعمل على استقبال ومرافقة وتوجيه المحبوسين على الاندماج في المجتمع وولوج عالم الشغل والمقاولاتية، مؤكدا بأنه تم إدماج أكثر من 2000 محبوس في مختلف الصيغ، سواء إنشاء مؤسسات مصغرة عن طريق الوكالة الوطنية للغرض المصغر، أو عن طريق الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو عن طريق مديرية النشاط الاجتماعي أو وكالة التنمية الاجتماعية، أين تم استقبال أكثر من 6000 محبوس، أين تقوم هذه المصالح الخارجية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدعم بتنظيم حملات توعوية وتحسيسية للمحبوسين الباقي من عقوبتهم ستة أشهر من اجل توعيتهم حول كيفية إنشاء مؤسسة مصغرة وولوج عالم الشغل، وكيفية التوجه والتنسيق مع مختلف الوكالات، فضلا عن التنسيق والتوجه نحو المصالح الخارجية التي تقوم باستقبال وتوجيه ومرافقة المفرج عنهم، الذين يوجهون إلى عالم الشغل عن طريق الورشات المفتوحة من طرف الديوان الوطني للأشغال التربوية والتمهين التي يقدر عددها بنحو 127 ورشة داخل المؤسسات العقابية وورشات إنتاجية و26 ورشة فلاحية.

من جهته، أكد مدير التوجيه والامتحانات والتصديق بوزارة التكوين والتعليم المهنيين الحاج مسعود رشيد بأن تواجد قطاع التكوين والتعليم المهنيين الهدف منه متابعة ومرافقة المتكونين، ومعاينة ومرافقة الأساتذة الذين يشرفون التكوين والإطلاع على التجهيزات المتاحة والتخصصات الموجودة بالمؤسسة، والتطلع إلى التخصصات التي يمكن أن تدرج وتضاف إلى مدونة الشعب والتخصصات المهنية لقطاع التكوين والتعليم المهنيين حتى يتم إضافتها وفق احتياجات سوق الشغل .

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وفاة سيدة اختناقا بالغاز ببومرداس

أيوب. ص

تدخلت، نهار السبت، عناصر الحماية المدنية التابعين لوحدة دلس شرق بومرداس من أجل حادث اختناق بالغاز المتسرب راحت ضحيته سيدة مع إنقاذ شخص آخر.

وبحسب مصدر من الحماية المدنية، فإن الحادثة وقعت بحي بوعربي وسط مدينة دلس، أين تعرض شخصان لاختناق جراء استنشاقهما لغاز أحادي الكربون المتسرب من السخان داخل شقة عائلة، مما تسبب وفاة سيدة تبلغ من العمر 25 سنة، مع إصابة شخص آخر يبلغ من العمر 27 سنة بصعوبة في التنفس، حيث تم إسعافه في عين المكان مع تحويلهما إلى المؤسسة الاستشفائية القريبة.