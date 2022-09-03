أخبار الجزائر ليوم السبت 03 سبتمبر 2022

العثور على جثة شاب بغابة، حجز 10 قناطير من الفرينة

العثور على جثة شاب بغابة في تبسة

ب. دريد

أمر، نهار السبت، وكيل الجمهورية لدى محكمة لعوينات بولاية تبسة، بفتح تحقيق حول ملابسات العثور على شاب مجهول الهوية، في العقد الثالث من العمر، ملقى على الأرض جثة هامدة، بمنطقة جبل الحرشة، وهي منطقة غابية، ببلدية بوخضرة، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى مرسط من طرف عناصر الحماية المدنية، للقيام بعملية التشريح ومعرفة سبب الوفاة والتعرف على هويته التي لا تزال غامضة، إذ وإلى غاية مساء أمس لم يتقدم أي شخص لتقديم بلاغ حول اختفاء أحد الأقارب.

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لجنة وزارية للتحقيق في ملف الشغل بالمنيعة

بعد الاحتجاج الأخير الذي شهدته ولاية المنيعة حول ملف الشغل، طلب والي المنيعة من السلطات العليا إيفاد لجنة تحقيق والتي حطت الرحال بولاية المنيعة وانطلقت في أشغالها، حيث أكد القائمون على اللجنة وهم مفتشون عامون من الوكالة الوطنية للشغل على الاستماع لشكاوى المواطنين والتحقيق فيها بندا بندا وهذا من أجل إيجاد حل سريع للمشكل في اقرب وقت ممكن، فيما قام والي ولاية المنيعة بتعيين مديرة جديدة للوكالة المحلية للتشغيل وهذا من أجل بعث نفس جديد وحل مشاكل البطالين ورفع الغبن عنهم، خاصة وأن هذا المشكل أصبح شبه مزمن بسبب تكراره كل سنة مما يتطلب وضع حل جذري من طرف السلطات العليا للبلاد.

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رئيس بلدية يتكفل باقتناء الأدوات المدرسية

أقدم رئيس بلدية المنيعة على التكفل بتوفير الأدوات المدرسية والمحافظ لكل تلاميذ الطور الابتدائي وهذا لأزيد من 7356 تلميذ موزعة على 21 ابتدائية بإقليم بلدية المنيعة وهذا في خطوة من طرف المجلس الحالي للتخفيف عن أولياء أمور تلاميذ الابتدائية، خاصة في ظل الارتفاع الرهيب في أسعار الأدوات التى تجاوزت 100 بالمائة مما أصبح المواطن البسيط يعجز عن توفيرها لأبنائه وأوضحت البلدية في بيان لها أن كل أدوات الدخول المدرسي للطور الابتدائي إلى جانب المحافظ ستكون على عاتق المجلس الشعبي البلدي وهذا بسبب شكاوى العديد من أولياء الأمور من أسعار الأدوات المدرسية للموسم الجاري، مؤكدين أنها عرفت ارتفاعا كبيرا بشكل أثقل كواهلهم.

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مرسوم رئاسي ينهي مهام رئيس دائرة سعيدة

ابن حمزة

تم بموجب مرسوم رئاسي صادر مؤخرا، إنهاء مهام رئيس دائرة سعيدة عاصمة الولاية، احمد لطفي، ويشير المرسوم إلى أن المنتهية مهامه تم إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، هذا وسبق وأن تم توقيف رئيس دائرة سعيدة منذ شهرين لأسباب لم يكشف عنها بعد، وتم استخلاف ذات الرئيس برئيس دائرة يوب لتسيير شؤون دائرة سعيدة مؤقتا إلى غاية تعيين رئيس جديد على مبنى دائرة سعيدة.

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حجز 10 قناطير من الفرينة موجهة للمضاربة بالبيض

محمد الأمين

تمكنت، الجمعة، عناصر كتيبة التدخل السريع التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البيض، من حجز 10 قناطير من الفرينة على طبيعتها الأصلية في إطار المضاربة غير المشروعة وانعدام الفواتير.

حيثيات القضية تعود لمراقبة شاحنة من نوع “ايسيزي” على مستوى الحاجز الأمني التابع لكتيبة التدخل السريع، أين تبين أنها محملة بمادة الفرينة الخام، كما صرح مالكها أنه لا يحوز على سجل تجاري إضافة إلى انعدام الفواتير، ليتم التنسيق مع مديرية التجارة لحجز هذه الشحنة المقدرة بـ 10 قناطير وتحويلها إلى مديرية أملاك الدولة، بعد استكمال الإجراءات القانونية في شأن القضية تم تقديم المخالف أمام النيابة العامة وفقا لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه حكم بـ 6 أشهر حبسا غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار جزائري.

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حجز معدات وكمية من المازوت بتمنراست

ق. و

تمكنت مصالح الجمارك من حجز اكثر من 6000 لتر من المازوت ومعدات مختلفة بتمنراست، كما تمكنت من حجز 4000 لتر من المازوت ببشار، حسب ما أفاد به، السبت، بيان صادر عن المديرية العامة للجمارك.

وأوضح المصدر نفسه انه “في سياق مواصلة الجهود الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وعلى إثر ثلاث عمليات متفرقة نفذها كل من أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب والفرقة المتعددة المهام بعين أمقل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، وهذا بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، من حجز 6600 لتر من المازوت و99 مولدا كهربائيا و37 مطرقة ضاغطة ومصفاتين هوائيتين ومحرك رحى لطحن حجارة الذهب وسبع قارورات غاز البوتان وخمس أصابع ديناميت، مع حجز وسائل النقل المستعملة في التهريب والمتمثلة في شاحنة ودراجة نارية”.

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قاضي التحقيق أمر بإيداعهما الحبس المؤقت

توقيف شابين حاولا ترويج 1200 قرص مهلوس بعين سارة

أحمد خلفاوي

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بعين وسارة بالجلفة بإيداع شابين الحبس المؤقت، بعد تورطهما في حيازة كمية من المؤثرات العقلية قصد الترويج كانت مخبأة بإحكام داخل دراجة نارية.

تفاصيل القضية تعود إلى نهاية الأسبوع الماضي، أين تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة، من توقيف شخصين في العقد الثالث من عمرهما، أحدهما مسبوق قضائيا، لتورطهما في حيازة كمية من المؤثرات العقلية قصد الترويج كانت مخبأة بإحكام داخل دراجة نارية، وتمت العملية إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات تفيد بدخول كمية من المؤثرات العقلية إلى مدينة عين وسارة على متن دراجة نارية قادمة من إحدى المدن الجنوبية، نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف الدراجة النارية محل الشبهة التي عثر بداخلها، بعد عملية تفتيش دقيقة، على1200 قرص مهلوس مع توقيف الشخصين اللذان كان على متنها، ليتم تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، والذي أحل ملف القضية أمام قاضي التحقيق، والذي أمر بدوره بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.

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حملات لتنظيف المعالم الأثرية بوهران

ن. ب

شرعت مديرية الثقافة والفنون لولاية وهران مؤخرا في تنظيم سلسلة من الحملات لتنظيف المعالم الأثرية بالتنسيق مع المجتمع المدني، حسب ما علم السبت لدى ذات الهيئة.

وأوضح رئيس مصلحة النشاطات والتظاهرات الثقافية لدى مديرية الثقافة والفنون لولاية وهران نور الدين مخيسي أن المديرية شرعت مؤخرا في حملة لتنظيف محيط وساحات المعالم الأثرية والتاريخية وكانت البداية بمعلم قصر الباي الذي يعود للعهد العثماني، حيث شارك في تنظيفه إضافة إلى إطارات الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية بوهران ومديرية الثقافة والفنون وعدد من أعضاء الجمعيات التي تنشط في الحقل الثقافي.