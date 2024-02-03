أخبار الجزائر ليوم السبت 03 فيفري 2024

يرتكب جريمة قتل بسبب هاتف نقال، حجز ثمانية قناطير من اللحوم الفاسدة

جنايات وهران تدينه بـ15 سنة سجنا

يرتكب جريمة قتل بسبب هاتف نقال

خ. غ

وقّعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، آخر الأسبوع الماضي، عقوبة 15 سنة سجنا في حق قاتل شاب عمدا بسبب ضياع هاتفه النقال، مع تأييدها الحكم السابق الصادر ضده في الدعوى المدنية.

تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 25-06-2021 بحي الياسمين في ولاية وهران، أين تم إخطار مصالح الأمن بتواجد شخص في مقتبل العمر ملقى على الأرض، بعد تعرضه لإصابة بليغة في مؤخرة الرأس، وقريبا جدا من منطقة القفا، وهذا على إثر شجار، استقوى فيه خصمه بمفك براغ كان بحوزته، ليغرزه فيه بكل ما أوتي من طاقة حتى خرم به جمجمته، وبعدها أطلق العنان لسيارته هاربا من جريمته، تاركا خلفه ضحيته تحتضر.

التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة في الحادثة، توصل إلى الكشف عن هوية الفاعل وتحديد مكان تواجده، ويتعلق الأمر بالمدعو (ب. ع)، الذي كان عمره آنذاك 24 سنة، حيث تم توقيفه بولاية تلمسان التي ينحدر منها ويقطن فيها، وكذلك بالنسبة للضحية المسمى (ب. عبد المجيد).

وعن تفاصيل الواقعة وفق ما ورد على لسان المتهم من تصريحات، فإن هذا الأخير قرر يومها التنقل بسيارته من نوع – رونو ميغان – إلى ولاية وهران، بغرض تسديد غرامة مالية ناجمة عن مخالفة كانت قد حررت ضده، بسبب كسره نظام الحجر الصحي الذي كان مفروضا وقتها على سكان عديد الولايات جراء تفشي وباء كورونا، من ضمنها وهران، أين تجاوز إجراءات الحظر، وهو المشوار الذي وجده الضحية، وابن دشرته فرصة ليرافقه فيه على الطريق، وأيضا حتى يتسنى له ارتياد سوق المدينة الجديدة لشراء ملابس، الأمر الذي وافق عليه الجاني، مشيرا إلى أنهما حين أنهيا كل المصالح التي أتيا لقضائها، عرض عليه مرافقه (عبد المجيد) التوجه إلى منزل خالته الكائن بحي الياسمين ليرتاحا من عناء الرحلة.

وهناك – يضيف المتهم -، التقى بابن خالة الضحية المسمى (ه. ز)، الذي أركبه إلى جانبه في المقعد الأمامي لسيارته، وعندما توقف للنزول، قال إنه تفاجأ باختفاء هاتفه النقال، مشيرا في المقابل إلى أنه حين كان يسير برفقة هذا الأخير على الطريق، لاحظ في أكثر من مرة عيني المعني تقعان على هاتفه، وتمعنان النظر فيه، الأمر الذي جعله يرتاب منه، ويعزز في نفسه الاشتباه في سرقته، لكن بمواجهته المسمى (ه. ز) بما كان يختلج في صدره من شك اعتبره أقرب إلى اليقين بكونه السارق، قال إن الضحية (ب. ع) لم يرق له أن يتهم ابن خالته بذلك، لينتفض في وجهه، وتتطور المناوشات التي دارت بين الطرفين إلى شجار، حيث صرح المتهم أن القريبين أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وحاولا ضربه، الأمر الذي دفعه للاستعانة بمفك براغ كان في سيارته، وأصاب به الضحية على رأسه من الخلف، ثم لاذ بالفرار خوفا على نفسه من أن يتلقى الرد بالمثل من الجانب الآخر.

وفي رواية أخرى للمتهم أمام عناصر الضبطية القضائية التي واجهته بتعرض الضحية إلى طعنتين خلف الرأس وأعلى الرقبة وفق تقرير الطب الشرعي، صرح المعني أنه وجه ضربة واحدة فقط للضحية، فيما أنكر علاقته بالثانية، موجها أصابع الاتهام إلى ابن خالة الضحية (ه. ز)، الذي قال إنه كان يحمل سكينا، وبأن الكل كان يتشاجر ضد الكل في تلك الواقعة، لكن أحد شهود العيان أكد أن الشخص الوحيد الذي كان مسلحا في ذلك الشجار هو المتهم في قضية الحال، وأن الضحية لم يبد أدنى مقاومة أثناء تعنيفه من قبل الجاني إلى أن سقط على الأرض.

في جلسة المحاكمة، تمسك المتهم (ب. ع) بالقول إنه مسؤول عن ضرب الضحية مرة واحدة على الرأس بمفك براغ، معتبرا تصرفه دفاعا شرعيا عن النفس بعد أن حاول الضحية وابن خالته الإجهاز عليه بأسلحة بيضاء، كما نفى قيامه بالفرار على أساس قتله الضحية، ذلك أنه عاد إلى ولايته من دون أن يرتبك من الحواجز الأمنية التي صادفها على طريقه، أو تقم هي من جانبها بتوقيفه، مشيرا إلى أنه علم بوفاة الضحية فقط عندما ألقي عليه القبض بعد مرور فترة على تاريخ وقوع الشجار سالف الذكر، لكن ممثل الحق العام اعتبر تهمة القتل العمدي ثابتة في حق المتهم، معربا عن استغرابه من برودة دم هذا الأخير، وعدم إبدائه خلال المحاكمة أي شعور بالندم أو الأسف على ما اقترفه من جرم في حق الضحية، ليلتمس إدانته بعشرين سنة سجنا، وهي نفس العقوبة المقررة في الحكم الابتدائي الصادر ضده في قضية الحال.

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حجز ثمانية قناطير من اللحوم الفاسدة بالجلفة

ف. ن

تمكنت مصالح أمن دائرة الإدريسية بأمن ولاية الجلفة من حجز ثمانية قناطير من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك البشري، حسبما أفادت به الجمعة ذات الهيئة الأمنية.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى أمن الولاية ضابط شرطة رئيسي نور الدين غربي، بأن “هذا التدخل جاء على إثر دوريات مراقبة قام بها عناصر الشرطة داخل النسيج الحضري لمدينة الإدريسية”.

وأثناء هذه الدوريات لفت انتباه عناصر الشرطة شخص يقوم بنقل كمية من اللحوم باستخدام شاحنة من النوع الصغير، دون مراعاة شروط الصحة والنظافة وكذا عدم احترامه لشروط النقل والحفظ.

ولدى توجيه الكمية المحجوزة للمعاينة من طرف مصالح الطب البيطري، تم التأكيد على عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، ليتم فور ذلك توجيهها للإتلاف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذه القضية وذلك بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، بغية النظر فيها، كما أوضح ذات المصدر.

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تفحم شاب في حريق متجر بقسنطينة

س. ع

توفي شاب في السادسة والثلاثين من العمر، فجر السبت، إثر اندلاع حريق مهول في متجر، يقع على حافة الطريق، بمنطقة عين بن سبع ببلدية حامة بوزيان ولاية قسنطينة.

وفي الوقت الذي فتحت المصالح المختصة تحقيقا في هذا الحادث المميت الذي أدى إلى تفحم جسد شاب، ذكرت مصادر بأن المتوفى يستغل المتجر بين الحين والآخر للمبيت فيه، وهو محل تجاري معروف ببيعه للخضر والفواكه في وسط بلدية حامة بوزيان، وحسب نفس المصادر المحلية فإن الضحية الشاب، ينتمي لعائلة من خارج ولاية قسنطينة، ويستغل المحل للنوم فيه بعد الانتهاء من عمله اليومي.

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الجريمة وقعت بدافع الانتقام

أستاذة متقاعدة أمام جنايات بومرداس بتهمة قتل زوجها

سعيدة. م

أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس الخميس، الفصل في ملف خاص بجريمة قتل اتهمت بارتكابها معلمة سابقة في الطور الابتدائي في الـ56 من العمر، مع قريب لها أقدما على تصفية طليقها وسرقة مبالغ مالية ووثائق ملكية أراض بدافع الانتقام منه بعد اعتزامه تطليقها والزواج من أخرى.

قضية الحال تحركت بعدما وردت معلومات إلى مصالح الأمن بأولاد موسى، عن جريمة قتل رجل في عقده السادس، تلقى طعنات على مستوى الصدر. ومن خلال تحقيق مكثف في الموضوع، توصلت المصالح سالفة الذكر بعد أيام، للقاتل المفترض، وهو شاب عشريني من ذوي السوابق العدلية وأثناء استجوابه اعترف الأخير أنه قريب زوجة الضحية، وقد اتفقت هذه الأخيرة معه قبل الواقعة على تنفيذ جريمة القتل في حق زوجها، كون هذا الأخير كان قد رفع عليها قضية طلاق، واعتزامه حرمانها من أملاكه، وتوزيعها على أبنائه من زوجته الثانية كونها عاقر.

وفي تاريخ الوقائع ترصد المتهم الأول للضحية، وقام بطعنه بواسطة سكين، ومن جهتها، تحركت الزوجة واستولت على ما طالته يداها من أموال الضحية، وتحويلها على حساب شقيقتها الصغرى. واعترفت الزوجة للمحققين وروت الوقائع، وصرحت أنها كانت تريد الانتقام من وزجها الذي قرر حرمانها من أملاكه “ظلما؟”، بعد عشرة 25 سنة، وتسليمها إلى زوجته الثانية وأبنائه منها.

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تفاقم الحوادث رغم تواصل الحملات التحسيسية

تسمم 8 أشخاص من عائلة واحدة بالغاز في بابا علي ببئر توتة

راضية مرباح

تدخلت مصالح الحماية المدنية، لولاية الجزائر، على مستوى الحي السكني التساهمي، في منطقة بابا علي، ببلدية بئر توتة، صبيحة أمس السبت، في حادث تسمم عائلة بأكملها، بسبب تسرب الغاز المنبعث من مدفأة بمسكنهم العائلي، الذي كاد يودي بحياة 8 أشخاص، أصيبوا بصعوبة في التنفس، تم إسعافهم ونقلهم في ما بعد إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

“المرعوب”، لا يزال يحصد الكثير من الأرواح على مستوى التراب الوطني، رغم الحملات التحسيسية التي تنظمها مديريات الحماية الوطنية في كل فترة، خاصة مع حلول كل موسم خريف لتمتد إلى غاية نهاية الشتاء أو الربيع، في حالة تواصل الأجواء الباردة، حيث سجلت العاصمة قبل فجر أمس السبت حادث تسمم عائلة بأكملها بالحي التساهمي في بابا علي ببلدية بئر توتة، الذي عاش حالة رعب حقيقية، حيث تلقت مصالح الحماية المدنية نداء استغاثة، ليتدخل أعوانها في حدود الساعة الثالثة والنصف من أجل تسمم 8 أشخاص بغاز أحادي أكسيد الكربون، منبعث من مدفأة المنزل، بسبب تسرب أو عطب يكون قد مس الجهاز أو الأنبوب، وجدوا في حالة مزرية بسبب معاناتهم من صعوبة في التنفس، تم إسعافهم في عين المكان، لينقلوا بعدها إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج المطلوب.

وخلال الفترة نفسها، سجلت ولاية تيزي وزو حادثا مشابها، بتسمم شخصين بغاز أحادي أكسيد الكربون منبعث من سخان الماء بالمجمع السكني عنان ببلدية تيزي وزو، أسفرت التدخلات عن إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، كما سجل حادثا آخر بحي 400 مسكن ببلدية عين ولمان بسطيف، تسبب في تسمم 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب صعوبة في التنفس، نقلوا إلى أقرب مستشفى من موقع الحادث.

وتتواصل الحملة التحسيسية للوقاية من أخطار الاختناقات والتسممات بالغاز وغاز أحادي أكسيد الكربون عبر مختلف ولايات الوطن بالمدارس والمساجد بالتنسيق مع مديريات التربية والشؤون الدينية بخصوص كيفية استعمال الأجهزة التي تسير بالغاز، التي لا تزال تحصد العديد من الأرواح، نظرا لجهل التعامل مع مختلف تلك الأجهزة التي لها علاقة بمثل هذه الحوادث، فضلا عن غياب الصيانة الدورية أو السنوية لها، ناهيك عن عدم تفقد فتحات التهوية أو سدها في كثير من الأحيان.

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جمارك سطيف تحجز 19 كلغ من الكيف

سمير منصوري

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بسطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من حجز 3549 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ تم ضبطها بحوزة شخص كان على متن سيارة سياحية. كما تمكن أعوان ذات الفرقة، على إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذهما بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، من إحباط عملية تهريب 19 كلغ من الكيف المعالج و59 غراما من الكوكايين، مع حجز سيارتين سياحيتين وتوقيف ثلاثة أشخاص.

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مقطع “فيديو” يكشف عصابة استولت على أكثر من مليار سنتيم من محل تجاري!

مريم زكري

استمعت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر نهاية الأسبوع الفارط، لتصريحات أربعة أشخاص ثبت ضلوعهم في عمليات سرقة طالت محلا تجاريا، والاستيلاء على مبلغ مالي ضخم بعد اقتحامه ليلا عبر عمود كهربائي.

تفاصيل الملف انطلقت عقب تلقي مصالح الشرطة القضائية بمقاطعة الدار البيضاء، بلاغا من قبل شاب مفاده تعرض محله ومنزله للسرقة، واستيلاء اللصوص على مبلغ مالي فاق مليارا و300 مليون سنتيم، وبعد تحريات مكثفة باشرتها عناصر الشرطة تمكنت الأخيرة من تحديد هويات المشتبه فيهم استنادا لتسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، إذ أوضح مقطع الفيديو أن المتورطين نفذوا عملية السرقة ليلا بعد تسلق عمود كهربائي محاذ للمحل، من أجل الدخول إلى المنزل بعد ما تمكنوا من كسر أقفال الأبواب، ثم اقتحام المحل المتواجد بالطابق الأرضي، ولفت انتباه مصالح الأمن بعد الاطلاع على التسجيل أن المتهمين كانوا ملثمين وحاولوا إخفاء ملامحهم سوى متهم واحد فقط، ظل خارجا من أجل الحراسة ومن خلاله توصلت عناصر الشرطة لهويات شركائه.

بالمقابل توصل التحقيق إلى أن المشتبه فيهم كانوا قد استفادوا منذ فترة من إجراءات العفو الرئاسي، بتخفيض عقوباتهم التي لم تكن قد انتهت مدتها الأصلية بتاريخ الوقائع، بعد توقيفهم سابقا عن تهم مماثلة تخص جرائم السرقة.

من جهة أخرى، تمسك دفاع الطرف المدني خلال محاكمة المتهمين، بإلزامهم دفع تعويض مالي عن حجم الضرر، وإعادة التكييف النوعي للقضية لوجود وقائع تحمل طابعا جنائيا وهي تعدد ظروف جريمة السرقة، وإعادة تكييف القضية من جنحة إلى جناية.