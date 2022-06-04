أخبار الجزائر ليوم السبت 04 جوان 2022

رفع قيمة الوجبة الغذائية لمؤطري "الباك"، ندرة متوقعة لأضاحي العيد

رفع قيمة الوجبة الغذائية لمؤطري “الباك”

أفادت مصادر “الشروق” أنه تنفيذا للتعليمات الصادرة عن الحكومة، أصدر وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قرارا يقضي بالرفع في قيمة الوجبات الغذائية لفائدة المؤطرين الذين تم تسخيرهم للامتحانات المدرسية، من رؤساء مراكز الإجراء، أساتذة حراس، أعضاء الأمانة، بالإضافة إلى الأساتذة ومفتشي التربية الوطنية المسخرين بمراكز الإغفال والتصحيح، بنسبة 100 بالمائة، حيث أصبحت 400 دينار بدلا من 200 دينار.

وأمرت الوزارة مديريها الولائيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الوجبات الغذائية في الامتحانات، بغية السعي لإنجاحها على كافة المستويات، خاصة وأنها ستعرف مشاركة مليون و500 ألف مترشح.

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تدعيم الدرك بـ102 ضابط شرطة قضائية

نوارة باشوش

أدى 102 ضابط تابع لسلاح الدرك الوطني، السبت، اليمين بمجلس قضاء الجزائر، تحصلوا إثرها على صفة “ضابط شرطة قضائية”، مما سيدعم قوات الدرك بكفاءة إضافية في ميدان التحقيقات والتحريات.

وأوضح بيان صادر عن قيادة الدرك الوطني أن مراسيم أداء اليمين جرت في جلسة علنية بحضور إطارات سامية من قيادة الدرك وكذا من جهاز العدالة، طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 108/73، المؤرخ في 06 جوان 1973، مشيرا إلى أن هؤلاء الضباط “قد استوفوا الإجراءات القانونية المطلوبة وبالتالي حصلوا على صفة ضابط شرطة قضائية التي تجعل منهم أعوانا للعدالة تحت إدارتها وإشرافها حسب المادة 12 من قانون الإجراءات الجزائية”.

وتمت الإشارة بالمناسبة، حسب البيان، ذاته إلى أن اليمين القانونية تمثل “اعترافا وإقرارا رسميا لضباط الدرك الوطني، مما يؤهلهم لممارسة مهامهم وصلاحياتهم كضباط شرطة قضائية، طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الإجراءات الجزائية، كما أنها تمثل أيضا عهدا يقطعه ضابط الدرك الوطني على نفسه بالوفاء لمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة وتخليد عهد شهدائنا الأبرار واحترام القوانين والنظم والمحافظة على الأسرار المهنية وحماية الوطن والسهر على صون المصالح العليا للأمة مهما كانت الظروف”.

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وفاة فلاح في حادث انقلاب جرار بتيبازة

ب.بوجمعة

لقي فلاح حتفه، السبت، إثر انقلاب الجرار الذي كان على متنه بينما كان يقوم بعمله الفلاحي بحقل بحي المناجم في بلدية مناصر في ولاية تيبازة ، كما تسبب حادث اصطدام دراجة نارية بالحاجز الحديدي بالطريق السريع شرشال تيبازة في وفاة شاب وإصابة آخر بجروح خطيرة.

تدخلت صباح السبت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي أعمر في ولاية تيبازة لإسعاف و إجلاء فلاح تعرض لحادث انقلاب جرار بحقل فلاحي بحي المناجم بلدية مناصر، الضحية “س. عبد الله” أصيب بجروح خطيرة وكان فاقدا للوعي تم تقديم الإسعافات الأولية له وإجلاؤه إلى عيادة مناصر أين لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتدخلت مساء الجمعة، الوحدة الثانوية للحماية المدنية شرشال مدعمة بوحدة القطاع حجرة النص لأجل حادث انحراف واصطدام دراجة نارية بالحاجز الحديدي على مستوى جسر وادي عيزر بالطريق السريع شرشال اتجاه تيبازة، الحادث المروع خلف وفاة شاب يبلغ من العمر 20 سنة فيما أصيب مرافقه البالغ من العمر 18 سنة بكسر في اليد وجروح في الرأس والوجه تم إسعافها ونقلها إلى عيادة شرشال.

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ارتفاع رهيب للأسعار

ندرة متوقعة لأضاحي العيد بالجلفة

نورين. ع

كشف مربو المواشي في الجلفة عن توقعات بوجود ندرة كبيرة للكباش مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وقال بلول بلخير وهو رئيس شعبة اللحوم الحمراء في الجلفة إنه ستكون ندرة في الكباش هذه الأيام مثلما حدث العام الماضي، مؤكدا في ذات السياق أن مربي المواشي عزفوا عن تربيتها، بسبب الأزمة التي شهدتها الولاية على خلفية الجفاف الذي حل بالمناطق السهبية العام الماضي مما جعل المربين يتخوفون من تربية الخراف والكباش حيث توقع محدثنا ندرة كبيرة والأضاحي هذه السنة.

وقال مربو مواشي إن السبب الرئيسي في الندرة المتوقعة تراجع المربين عن تربية الخراف الصغيرة والكباش بسبب غلاء الأعلاف في السنة الماضية إضافة إلى غلق جميع نقاط بيع الأعلاف مما ولد أزمة كبيرة للمربين الذين اضطروا لبيع مواشيهم وهو ما سينتج عنه ندرة حدة في الأضاحي.

وشهدت مختلف أسواق المواشي في الجلفة والولايات السهبية ارتفاعا رهيبا للأضاحي مقارنة بالسنوات الماضية حيث أكد التجار أن سعر الأضاحي ارتفع بشكل مفاجأ بسبب الندرة، وارتفع سعر الأضاحي ما بين مليونين وثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالسنوات الماضية حيث لا يمكن لمبلغ خمسة ملايين سنتيم أن يجعلك تشتري أضحية حسب ما أشار إليه التجار والمختصين في تربية المواشي.

أجمع معظم من تحدثنا إليهم أن السبب الرئيسي في ندرة الأضاحي وارتفاع أسعارها هذه السنة لغلاء التكاليف التي ارتفعت بشكل جنوني حيث وصل سعر الأعلاف بداية هذه السنة إلى 6 آلاف دينار للقنطار إلى جانب ارتفاع أسعار النقل وكراء الأراضي مع ارتفاع تكاليف العامل في هذا المجال مما نتج عنها ارتفاع تكاليف الكبش وهو ما اضطر المربي لرفع سعر الأضاحي هذه السنة بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية.

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بعد قرار منع التجمعات وألعاب “الدومينو” على الأرصفة

بلدية بن عكنون تلزم التجار تنظيف محلاتهم ليلا والغلق للمخالفين

راضية مرباح

تتواصل الإجراءات التنظيمية المتخذة من طرف بلدية بن عكنون، من أجل التحكم في النظام العام بعد حالة التسيب التي تعرفها مختلف المجالات وبمختلف البلديات، حيث ألزمت هذه المرة التجار نظيف محلاتهم في الفترة الليلية انطلاقا من التاسعة ليلا عوض الفترة الصباحية، لتجنب إزعاج المارة بعد التخلص من الفضلات والمياه العفنة والصابون الذي عادة ما يترك بالأرصفة.

قرارات بلدية بن عكنون التي بدأت تدخل حيز التنفيذ هذه الأيام تباعا، جاءت من أجل إعطاء الوجه الحضري لبلدية تطمح لإعادة الوجه المشرف لها حتى تتماشى مع التعديلات التي عرفتها المنطقة، خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن بعض المشاريع، سواء ما تعلق منها على مستوى الطرقات أم المنشآت العمومية، وكذا الجانب المتعلق بالتزيين والمساحات الخضراء وحتى المراكز التجارية والخدمات الأخرى المستحدثة.

ويلزم آخر قرار صادر عن البلدية، كافة أصحاب المحلات التجارية ضرورة تنظيف محلاتهم في الفترة الليلية، ابتداء من التاسعة ليلا، ويمنع منعا باتا تنظيفها خلال فترات النهار، وذلك من أجل تجنب إزعاج المارة بسبب رمي الفضلات والماء والملوث والصابون على الأرصفة التابعة للمحلات، أصرت بلدية بن عكنون على ضرورة احترام القوانين الجديدة، حيث يعرض المخالفون للإجراء المذكور إلى الغلق الفوري للمحل على أن يكلف كل من الأمين العام بالنيابة، رئيس أمن المقاطعة الإدارية لبوزريعة ورئيسة المفتشية الإقليمية للتجارة لبوزريعة، كل في حدود اختصاصه بتنفيذ بما جاء في هذا القرار.

وكانت بلدية بن عكنون قد أطلقت قرارا خلال الأسابيع القليلة الماضية، يمنع تجمع الشباب ووضعهم لطاولات وكراسي للعب “الدومينو” الذي انتشر بشكل كبير في المنطقة عبر مختلف الأرصفة وأمام محلات بيع الشاي ليلا في الشوارع الرئيسية بكل من الطريق الوطني رقم 36، شارع مصطفى خالف وحي أحسن محيوز وكذا حي المجاهدين، ويؤكد القرار الذي يحمل رقم 92/اع/2022 المؤرخ في 12 ماي المتضمن منع تجمع الشباب على الأرصفة بالشوارع الرئيسية ومحلات بيع الشاي، ضرورة التقيد بأحكامه. ويأتي هذا الإجراء الجديد بسبب الصعوبة التي يجدها المارة والعائلات أثناء استغلالهم للرصيف وما يتلقونه من سلوكيات غير لائقة ولا أخلاقية الصادرة عن بعض الشباب الوافدين من داخل وخارج البلدية. ودعت البلدية في الإطار، ضرورة إعطاء الطريق حقه والتحلي بالسلوك الحضري والتوجه إلى فضاءات التسلية وأماكن الراحة كالمقاهي والحدائق.

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انتشال جثة غريق بشاطئ سركوف شرق العاصمة

علي لعناني

تمكنت فرقة من الغواصين التابعين لمصالح الحماية المدنية بعين طاية شرق العاصمة، نهاية الأسبوع المنصرم، من انتشال جثة غريق بشاطئ سركوف الواقع شرق مدينة عين طاية بالعاصمة الجزائر… وذلك بعد ساعات من الغوص والبحث عن المفقود الذي ابتلعته أمواج البحر فور دخوله للسباحة في الشاطئ، وفي وقت كانت مؤشرات السباحة خطيرة بفعل العوامل المناخية والتقلبات الجوية في اليوم الثاني من الإعلان الرسمي عن افتتاح موسم الاصطياف. الغريق شاب في عقده الثاني من العمر… ينحدر من بلدية حمادي الواقعة بإقليم دائرة خميس الخشنة ولاية بومرداس. ولقد قدم إلى شاطئ سركوف للسباحة والاصطياف رفقه نظرائه من نفس البلدية الذين أبلغوا مصالح الحماية وحراس الشواطئ بفقدانه فور غرقه في البحر.

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الجريمة اكتشفت بعد توقيف مروجي مخدرات

عصابة تختطف شبابا بخنشلة وتصورهم في أوضاع مخلة

مامن. ط

مكّنت عملية توقيف، شابين في العقد الثالث من العمر، بحر الأسبوع المنصرم من طرف مصالح الأمن بخنشلة، لتورطهما في ترويج وحيازة مخدرات، من الكشف عن هوية جماعة أشرار خطيرة متورطة في اختطاف الشباب، وإنتاج فيديوهات مخلة بالحياء، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت طائلة العنف والتهديد، حيث تم توقيف ثلاثة من أفرادها، بعد اختطافهما لشابين، والاعتداء عليهما جنسيا، وتصويرهما في أوضاع مخلة، وابتزازهما، ثم نشر الفيديوهات، حيث حررت في حقهم محاضر جزائية، بتهم ثقيلة، في انتظار محاكمتهم لاحقا.

الجريمة ظهرت خيوطها خلال تحقيقات من فرقة البحث والتدخل، بأمن خنشلة، مع شابين يبلغان من العمر 31 و35 سنة، تم ضبطهما في قضية ترويج مخدرات ومهلوسات، كللت بحجز 30 غراما من راتنج القنب الهندي، ومبلغ مالي يقدّر بـ55.000 دج من عائدات الترويج، ودرّاجة نارية، وذلك اعتمادا على تفتيش هاتف أحد المشتبه فيهما، اين تم العثور على مقطع فيديو، يتضمن قيام ثلاثة أشخاص، بتعرية شابين في العشرينات من العمر، وتصويرهما في وضعيات مخلة بالحياء، باستعمال العنف من ضرب وتعذيب، وتحت طائلة التهديد بالقتل، لتباشر على إثرها فرقة البحث والتدخل، تحرياتها المعمقة في القضية الثانية، بعد إخطار الجهات القضائية بقطاع الاختصاص، لأجل التحقيق المستمر في القضية.

وبعد تكثيف الأبحاث، تم تحديد هوية الضحايا، ويتعلق الأمر بشابين ينحدران من ولاية خنشلة، كما تم كذلك تحديد هوية المشتبه فيهم، ويتعلق الأمر بثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 33 و45 سنة، من ذوي السوابق القضائية، ينحدرون من خنشلة، حيث تم توقيفهم واقتيادهم إلى مقر المصلحة الأمنية، أين تمت مواجهتهم بالأدلة، ليعترفوا بقيامهم بالفعل المجرم في حق الضحيتين، بحجة وجود خلافات سابقة بينهم، وحرّرت في حقهم محاضر جزائية، عن تهمة تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لجنحة، وجنحة المساس بحرية الحياة الخاصة للأشخاص، متبوعة بجنحة الاعتداء على الحرمة الجنسية، وجنحة حيازة وعرض للجمهور صور مخلة بالحياء، وجنحة التهديد بالتشهير والاحتفاظ ووضع والسماح بأن توضع في متناول الجمهور، أو الغير للصور ليتم تقديمهم أمام الجهات القضائية، بقطاع الاختصاص أين صدر في حقهم أمر ايداع، رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم بداية الاسبوع الجاري.

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قضى نحبه بعد أن تاه في “صحراء الموت”

جنازة مهيبة للسائق إلياس ناصري في قالمة

نادية طـلحي

شيّع مساء الجمعة جثمان المرحوم ناصري الياس، سائق الشاحنة الذي توفي في منطقة صحراوية بالجنوب الجزائري، إلى مقبرة بلدية وادي الشحم شرق ولاية قالمة، بحضور جموع غفيرة من مختلف فئات المجتمع، وأبناء المنطقة الذين أبدوا تضامنا واسعا مع عائلة الفقيد. وكانت عائلة ناصري المقيمة ببلدية وادي الشحم بولاية قالمة، قد فجعت الأربعاء الماضي، بتلقيها خبر وفاة ابنها الياس البالغ من العمر 41 سنة وهو أب لأربعة أطفال، بعد ما اختفى عن الأنظار، منذ تاريخ 18 ماي، عندما خرج على متن شاحنة الشركة التي كان يقودها برفقة مجموعة من زملائه بنفس الشركة في مهمة عمل بالجنوب الجزائري، وتحديدا بمنطقة تيراك ببرج باجي مختار.

الضحية يعمل سائق شاحنة بالشركة الوطنية للطرقات، وخرج صبيحة يوم الأربعاء 18 ماي في مهمة على متن شاحنة ضمن موكب يتكون من 11 شاحنة أخرى متوجها نحو ورشة العمل بين منطقتي السبعين وتيمياوين، إلاّ أنه وفي مساء ذلك اليوم عادت كل الشاحنات إلى موقعها في قاعدة الحياة للشركة، إلاّ شاحنة شاكمان التي كان يقودها المرحوم، الذي انقطعت أخباره، ليتم إخطار مصالح الدرك الوطني وعائلته، تزامنا مع شنّ رحلة بحث واسعة عنه في الصحراء، وسط حيرة وقلق زملائه وعائلته التي انتابتها المخاوف من إمكانية تعرضه لمكروه.

وشنّ العشرات من المتطوعين وأعضاء جمعية غوث للبحث والإنقاذ بتمنراست رحلة بحث واسعة، انتهت الأربعاء الماضي، بالعثور عليه جثّة هامدة في الصحراء.

وكان عم المرحوم ناصري مبروك قد ذكر للشروق اليومي، أنه قد تم العثور على ابن أخيه جثّة هامدة بعيدا عن مدينة برج باجي مختار بنحو 85 كلم، مؤكدا أنهم لا زالوا لا يعلمون ظروف اختفائه أو وفاته، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج تحقيقات الجهات المختصّة في هذه الحادثة التي هزت مشاعر كل سكان المنطقة ولقيت تضامنا واسعا من مواطني الجنوب بمنطقة عين صالح.

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العثور على شاب مقتولا بالرصاص في الجلفة

أحمد خلفاوي

عثر، مساء الجمعة، مجموعة من المواطنين على جثة شاب بالمنطقة المسماة “واد بحارة” التابعة لبلدية بويرة الأحداب في ولاية الجلفة، وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “الشروق” استنادا إلى مصادر موثوقة، فإن الضحية البالغ من العمر نحو 34 سنة عثر عليه جثة هامدة وعليه آثار الإصابة بطلق ناري من بندقية صيد كانت مرمية بجانب جثته، ليتم الاتصال بمصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية بويرة الأحداب التي تنقلت رفقة مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحد الصحاري إلى مكان تواجد جثة الضحية، ليتم بعد معاينة الجثة تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حاسي بحبح، من جهتها فتحت مصالح الدرك تحقيقا حول أسباب وظروف الحادثة.

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أحد الضحيتين نزل لإنقاذ صديقه فتوفيا معا

وفاة شابين اختناقا داخل بئر بالمدية

ب. عبد الرّحيم

لم يكن حمزة وبلقاسم يدريان أنّ خروجهما بعد فجر السبت، من منزليهما في بلدية بوشراحيل شرق المدية سيكون دون رجعة، وهما اللذان تربيا في حي واحد ودرسا معا كما أنهما ولدا في سنة واحدة 1991 وعملا في نفس الحقل وفي نفس الميدان وهو الفلاحة. ولم يكن حمزة يعرف أنّه سيترك خطيبته دون الارتباط بها وهو الذي تقدم إلى أهلها منذ أزيد من شهر وأقام خطبته على أمل الزواج بها قريبا وتكوين أسرة معها غير أنّ القدر حال دون ذلك. بعد توجه حمزة وبلقاسم كعادتهما نحو منطقة الطرش لخدمة أرضهما التي كانا ينتظران جنيّ ثومها وبينما هما يسقيان الأرض ويتنسّمان الهواء العليل بأعالي جبال بلدية بعطة تعطّلت المضخة التي كانت أسفل البئر وهو ما تطلب نزول أحدهما، حيث لا يعرف أي أحد منهما نزل أوّلا إلى البئر التي عمقها 15 مترا وقطرها 3 أمتار، وذلك لتفقد المضخة غير أنّه لم يعد.

وترجح الفرضيات الأولية، في انتظار استكمال تحقيق الدرك، بخصوص أنّ أول النازلين أغمي عليه بسبب استنشاقه دخان المحرك الذي كان يعمّ المكان وهو ما جعل صديق عمره ينزل سريعا محاولا إنقاذه ولم يكن يدري هو الآخر أنّ نزوله هذا لم يكن لإنقاذ صديقه بل نزولا إلى قدره المحتوم ليقضي الله أمرا كان مفعولا ويموتا معا، مثلما ولدا في عام واحد وتربيا في حيّ واحد ودرسا في مدرسة واحدة وزاولا نفس المهنة.

ويقول شقيق الضحية بلقاسم لـ”الشروق” إن الصديقين كانا قد ماتا في حدود الساعة العاشرة وهو التوقيت الذي لم يردّا فيه على الهاتف رغم تكرار الاتصال بهما قبل أن يعثر عليهما داخل البئر في حدود منتصف ليلة الجمعة، وهو ما تطلب حضور الدرك والحماية المدنية مرفوقين بفرقة غطاسين، حيث تم انتشالها في ساعات صباح السبت الأولى، وبالضبط في حدود الثالثة صباحا.

وخلفت الحادثة تضامنا كبيرا من ساكنة ولاية المدية وكلّ من تناهى إليه الخبر مع ذوي الضحيتين، كما شهدت جنازتهما التي أقيمت بعد عصر أمس، بمقبرة بوشراحيل حضورا كبيرا من المشيعين، وعرف حمزة وبلقاسم بحسن سيرتيهما، وحبهما للعمل في المجال الفلاحي.

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مطالب بإغلاق حظيرة بلزمة إلى غاية سبتمبر

ثلاثة حرائق غابية بباتنة في ظرف 24 ساعة

طاهر حليسي

سجلت ولاية باتنة على مدار يوم واحد، عدة حرائق، جراء موجة الحر القياسية المسجل منذ مطلع جوان الجاري والتي فاقت الأربعين درجة مئوية، وشبت ثلاثة حرائق بكل من غابات بوزوران شمال المدينة، وبمنطقتي الشعبة وبوراي ببلدية تاكسلانت دائرة أولاد سي سليمان غرب الولاية، أتت على 1.5 هكتار من الحشائش وأشجار الصنوبر الحلبي وغيرها من الأصناف، وبستانين من الأشجار المثمرة، قبل أن تتمكن مصالح الحماية المدنية من إطفائها والسيطرة عليها دون خسائر كبيرة أو جسيمة، فيما أتلف حريقان آخران 1.5 هكتار من الأشجار المثمرة بمشتة ثاكوابث بالشمرة، ومشتة أولاد عباس بالرحبات. وعلاوة على ذلك تم إحصاء ثلاثة حرائق بإسطبل، وغيرها من الحقول والحصائد.

وتفاديا لحرائق العام الماضي التي أتلفت 74 هكتارا، شددت مصالح الحماية المدنية التي تدخلت ثلاث وحدات منها تنتمي للرتل المتحرك في حرائق أول أمس الجمعة، على ضرورة الإبلاغ المبكر عن البؤر للتحكم فيها بسرعة وقبل استفحالها. ويتخوف مراقبون من سيناريو شبيه بالعام الفارط، خاصة داخل المساحات الغابية الكبيرة لولاية باتنة، وتحديدا من بقايا المتنزهين والمخيّمين، وطالبت جمعيات بيئية نشطة، بتجنيد مصالح الغابات للرقابة والوقاية وبتفعيل لجان يقظة محلية، وبضرورة تفادي إشعال النيران بالغابات خلال جلسات الشواء وإعداد القهوة، وبضرورة سن قوانين ردعية خاصة بالحظيرة الوطنية لبلزمة التي تمتد على مساحة تزيد عن 26.000 هكتار وتغطي إقليم عدة دوائر وبلديات بينها بلدية باتنة، والتي تعرف منذ سنوات إقبالا كثيفا للعائلات والمتنزهين والمتنزهات، حيث طالبت هذه الجمعيات بغلق غابات هذه الحظيرة نهائيا إلى غاية شهر سبتمبر.

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13 رضيعا بين المصابين

إصابة العشرات بتسمم غذائي مجهول المصدر في عين الدفلى

م المهداوي

دخلت المصالح الصحية بمستشفى خميس مليانة في ولاية عين الدفلى في حالة تأهب قصوى بعد تعرض عشرات الأشخاص أغلبهم أطفال ليلة الجمعة إلى السبت الماضي لتسممات غذائية ألزمتهم دخول المصحة عقب تدهور حالتهم الصحية من المرجح أنهم تناولوا أطعمة أو مشروبات فاسدة. تعرض 43 شخصا على الأقل لحالات من الإسهال والغثيان بعد تسممهم، وفق ما اكتفت بنشره صفحة المؤسسة الاستشفائية المعنية على موقعها على فايسبوك دون الدخول في تفاصيل أخرى حول أسباب تلك الحادثة، موضحة أنه بعد خضوع هذه الحالات للمراقبة والمتابعة الطبية تبين أنها حالات “رجوع هضمي” أغلبها تماثلت للشفاء وجرى السماح بخروجها من المصحة مباشرة بعد تلقيها الرعاية.

ولم تقدم المديرية توضيحات دقيقة حول الموضوع رغم اتصال “الشروق” حيث اكتفى أحد الإطارات بالرد على سؤال واحد فقط تمثل في تقديم الرقم المذكور ليس إلا، دون توضيحات أخرى بخصوص ملابسات الواقعة وأسبابها وجنس المصابين والبلديات التي يقطنونها، وتوقيت دخولهم المصحة ومغادرتهم لها وتفاصيل أخرى عن الإجراءات المتخذة تجاه المعنيين. ووعدت المؤسسسة الاستشفائية بنشر نتائج التحقيق لاحقا وفق ما كتبته على نفس الصفحة، وتنقل رئيس دائرة خميس مليانة رفقة مدير الصحة والسكان لولاية عين الدفلى لمعاينة ظروف التكفل بالمصابين المقدر عددهم بنحو 43 مصابا بينهم 13 أعمارهم أقل من عامين.

في غضون ذلك، سادت مشاعر الخوف والهلع وسط العائلات المعنية نتيجة الحوادث المتكررة في مثل هذه الأوقات التي تعرف ارتفاعا حادا لدرجات الحرارة بالمنطقة، بينما تكون المصالح المعنية قد فتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة والأسباب المؤدية لوقوعها. هذا ونشير أن كل المصابين غادروا المستشفى المذكور بعيد تلقيهم العلاج الضروري دون مضاعفات أخرى جانبية أو تطورات مؤثرة من شأنها إحداث انتكاسة إلى غاية منتصف نهار السبت.

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العثور على جثة الكهل المفقود في غابة تافسور ببلعباس

زواوية. ق

عثرت، القوات الأمنية، السبت، على الشخص المفقود منذ يومين بنواحي بلدية تافسور جنوب ولاية سيدي بلعباس ميتا، في ظروف غامضة بالقرب من منطقة عين النور. بعد عملية تمشيط واسعة للمنطقة التي تنشط فيها بقايا العناصر الإرهابية.

وقد تم العثور على الضحية المدعو “ب،ع” البالغ من العمر 53 سنة، بعد اختفائه عن الأنظار منذ أكثر من 48 ساعة، بعدما توجهه نحو الغابة لجلب بعض الأعشاب الطبية لكنه لم يعد. وحسب مصادر أمنية فقد تم نقل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلاغ، كما تمّ فتح تحقيق في أسباب الوفاة الغامضة.