أخبار الجزائر ليوم السبت 04 مارس 2023

حجز 4 قناطير من الدجاج واللحوم الفاسدة، لغم "استعماري" يقتل طفلا

أعوان الرقابة يكثفون خرجاتهم تحسبا لشهر رمضان

حجز 4 قناطير من الدجاج واللحوم الفاسدة في البليدة

حسناء. ب

باشر أعوان الرقابة التابعون لمديرية التجارة لولاية البليدة، تكثيف إجراءات الرقابة تزامنا وحلول شهر رمضان الكريم، عبر مختلف الأسواق والمحلاّت التجارية لقمع الغشّ وحماية المستهلك من التسمّمات الغذائية، ما أسفر عن حجز كميات معتبرة من اللحوم الفاسدة تقدر بـ 418.8 كلغ بين لحوم بيضاء وحمراء.

وتكثف لجنة الصحة والنظافة العمومية بدائرة وادي العلايڨ شمال البليدة خرجاتها الميدانية، حيث تمكن أعوان قمع الغش بالتنسيق مع الهيكل البلدي للصحة خلال عملية المراقبة من حجز وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم البيضاء غير المطابقة للشروط الصحية نهاية الأسبوع، وبلغت الحصيلة المسجلة في اللحوم البيضاء والحمراء الغير صحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي قنطارين (227 كغ) من الدجاج بالمحل الأول بسبب عدم وجود الشهادة البيطرية والوسم البيطري.

وأوضح رئيس دائرة وادي العلايق، حطوم صالح، في حديث لـ”الشروق”، أن اللحوم المحجوزة مجهولة المصدر ومن دون وصل تسليم وغير منزوعة الأحشاء، بالموازاة تمكن أعوان الرقابة التابعين الجنة الصحة بالدائرة من حجز 27٫3 كيلوغراما من لحم بقري بدون ختم بيطري وغير خاضع للرقابة البيطرية، في حين تم حجز لحوم ديك الرومي فاسد بمحل ثان وقدرت الكمية بـ 25 كيلوغراما، حيث تبين أن صاحب المحل لا يحوز الشهادة البيطرية والوسم البيطري، ليتم إتلاف الكميات المحجوزة، بسبب عدم احترام محلات الجزارة لإلزامية النظافة والنظافة الصحية المواد الغذائية.

وفي سياق ذي صلة، كشف رئيس دائرة وادي العلايق عن بداية عملية الغلق والتشميع النهائي للمحلات التجارية الفوضوية المشيدة على المستثمرة الفلاحية أومازة بوجمعة بالطريق الوطني المزدوج رقم 69 الزاوية بلدية بني تامو، مشيرا إلى أن صحة وسلامة المواطن خط أحمر، وأفادت مصادر “الشروق” بأن المحلات التي صدر بحقها قرار التشميع لطالما كانت السبب في حوادث مرور أليمة راح ضحيتها مواطنون ممن يضطرون لقطع الطريق المزدوج قاصدين تلك المذابح التي تنشط بطريقة غير شرعية بالنظر لأسعارها المغرية.

وفي عملتين مماثلتين بدائرة بوفاريك، تمكن أعوان الرقابة لدى مفتشية التجارة ببوفاريك رفقة الهيكل البلدي للصحة لبوينان من سحب وإعادة توجيه 68.13 كغ من اللحوم البيضاء منتج دجاج غير منزوع الأحشاء، وكذا سحب وإتلاف 29.12 كلغ ديك رومي دون شهادة صحية بيطرية، وفي عملية ثانية قامت الفرقة المختلطة (تجارة- بيطرة) على مستوى بلدية بوفاريك بحجز كمية من اللحوم الفاسدة الحمراء أثناء مراقبة محل قصابة اتضح أنه يمارس نشاطه دون سجل تجاري وكذا الذبح دون ترخيص، وأسفرت العملية عن حجز كمية من اللحوم الفاسدة متمثلة في 10.3 كلغ من لحم الغنم متغير اللون تنبعث منه روائح كريهة مع نغير لونه إلى الأزرق كان موجهة للاستهلاك البشري و8.7 كلغ من لحم الغنم دون طابع البيطري وكذا 24.5 كلغ من لحم البقر مجمد ممزوج بشوائب غير صالح للاستعمال، لتقوم مصالح الفرقة بإتلاف الكمية المحجوزة على مستوى المذبح البلدي مع تشميع المحل وإحالة الملف على العدالة.

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كان موجها للبيع ضمن النفايات المعدنية

لغم “استعماري” يقتل طفلا في السابعة بسوق أهراس

صبرينة ذيب

صُدم سكان مشتة عين حجر التابعة لبلدية مداوروش، بولاية سوق أهراس، مساء الجمعة، في حدود الساعة السادسة والنصف على صوت انفجار مدوّ، أدى إلى تهشيم العديد من زجاج السيارات ونوافذ بيوت القرية، واتضح بأنه انفجار لغم، يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وهذا داخل فناء أحد مساكن المنطقة، وللأسف أودى بحياة الطفل البريء عبد الرزاق بوناب، المدعو من طرف أهله وأصدقائه “زوكا” البالغ من العمر قرابة السبع سنوات، والمتمدرس في السنة الأولى ابتدائي، حيث سقط الطفل جثة هامدة، في عين المكان، بمجرد انفجار اللغم.

الحادثة خلفت حزنا كبيرا في أوساط سكان هذه القرية الذين هرولوا إلى بيت الضحية ومكان الانفجار، أين صُدم الجميع لهول المنظر، بعد أن بتر الانفجار ساق ويد الطفل، مما سبّب له نزيفا حادا أدى إلى وفاته. وحسب مصادر من عين المكان، فإن الضحية عبد الرزاق بوناب، كان يلعب بفناء المنزل، الذي كان يحتوي على عدة خردوات تم جمعها من طرف الوالد البالغ من العمر 35 سنة، من أجل إعادة بيعها لجامعي النفايات الحديدية، لكسب قوته وقوت عائلته الصغيرة، بسبب حالة الفقر التي يعيشها، وكان هذا اللغم من بين النفايات الحديدية، الذي جلبه والد الضحية من الجبل القريب من المنطقة، أثناء عملية بحثه عن النفايات الصلبة، من دون علمه بخطورة هذه المادة، في منطقة غير بعيدة عن خط شال الذي أنجزته الأيادي الإرهابية الاستعمارية في الحدود الشرقية.

وقالت مصادر من المنطقة بأن الطفل الضحية كان برفقة والده في عملية البحث عن المواد الصلبة، معتقدا بأنها مجرد آلة حديدية يمكن اللعب بها، قبل أن يستفيد منها والده ماديا، ولا أحد تصوّر بأن القطعة الحديدية السوداء النائمة في فناء البيت العائلي، لغم من مخلفات الاستعمار.

وحسب مصادر الشروق اليومي، فإن اللغم ظهر على سطح الأرض، بعد تعرية الأمطار والثلوج الأخيرة التي تهاطلت بغزارة على المنطقة، للتربة فظهر فوقها، ولم يكن يدري والد الضحية بأن هذا الشيء الصلب سوف يكون سببا في مقتل فلذة كبده وأكبر أبنائه، وقد تنقل والي ولاية سوق أهراس المعيّن مؤخرا السيد عبد الكريم زيناي، مرفوقا بالسلطات المحلية المدنية والعسكرية إلى عين المكان، أين اطمأن على حالة الوالد الذي يوجد في حالة نفسية صعبة بمستشفى مداوروش غير مصدق لفقدان ابنه، كما قدم واجب العزاء للعائلة، مؤكدا على ضرورة التكفل النفسي بجميع أفراد العائلة، كما فتحت فرقة الدرك الوطني بمداوروش تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم الذي راح ضحيته طفل في عمر الزهور.

يذكر أن ولايات الشرق الجزائري الحدودية، ومنها تبسة وسوق اهراس عاشت منذ الاستقلال وإلى غاية ثمانينات القرن الماضي، المئات من المآسي بسبب الألغام المتفجرة التي زرعها الاستعمار الفرنسي، خاصة قرب خط شال اللعين، الذي جمع بين الأسلاك الكهربائية والألغام في سنة 1958 لأجل كبح جماح الثورة الجزائرية، وتعمق هذا الخط من الطارف إلى تبسة في أراضي أخرى في قلب سوق اهراس وغيرها من الولايات الشرقية التي بقي الشهداء يسقطون فيها، وكان آخرهم الطفل “زوكا” أو عبد الرزاق بوناب.

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أعقبه غلق الطريقين باتجاه شارع بوزرينة وعمار القامة

انهيار بناية بالقصبة يثير المخاوف ومطالب بالترحيل العاجل

راضية مرباح

شهدت القصبة، الأسبوع الماضي، انهيار بناية قديمة بشارع مصطفى لعجالي، ولحسن الحظ لم يسجل أي خسائر في الأرواح، بعدما تم ترحيل قاطنيها خلال السنوات الماضية، في إطار إعادة إسكان المقيمين في بنايات مهددة بالانهيار الممنوحة لفائدة بلدية القصبة، فيما تعيش العديد من العائلات المجاورة، هلعا وترقبا لتسجيل انهيارات أخرى، تزامنا والأمطار الأخيرة التي عادة ما تضاعف من حدة الأخطار الناجمة عن تشبع أسقف البنايات بالمياه.

وتتساءل الكثير من العائلات القاطنة ببلدية القصبة، عن موعد مباشرة عمليات الترحيل المتوقفة منذ أسابيع، لاسيما بالموازاة مع حادث الانهيار الكلي لعمارة تقع بشارع مصطفى لعجالي التي سجلت الأربعاء الماضي، متأثرة بالأمطار الأخيرة المتساقطة على العاصمة، أين عرفت هياكلها تشبعا بالمياه، ما سهل بانهيارها ولحسن الحظ لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية تذكر سوى غلق احد المسالك الذي كان خاليا من المارة وقت الانهيار، وهو الحادث الذي خلف هلعا في نفوس سكان المنطقة، خوفا من تكرار السيناريو نفسه بباقي البنايات الأخرى المجاورة، لاسيما منها تلك المصنفة ضمن الخانة الحمراء والمهددة بالانهيار، تزامنا والاضطرابات الجوية الأخيرة التي تعرفها العاصمة منذ أيام، التي من شأنها مضاعفة حجم الانهيارات وتسريعه.

وكانت بلدية القصبة قد أكدت مباشرة عقب حادث الانهيار، بأن البناية المعنية كانت قد أدرجت للترحيل، في إطار إعادة إسكان قاطني البنايات المهددة بالانهيار ” IMR”، الموجهة لبلدية القصبة، مشيرة إلى انه تم إخطار المواطنين سابقا بخطر الإقامة بها من طرف محضر قضائي وتعليق قرار الخطر الوشيك، مصادق عليه من طرف رئيس البلدية، كما ذكر بيان البلدية، أن المختصين تنقلوا خلال الساعات الأولى من الحادث إلى عين المكان للوقوف على مخلفات الانهيار، حيث تقرر غلق الطريق المؤدي إلى شارع بوزرينة وشارع عمار القامة لتجنب أي خطر ولحماية المارة.

يذكر، أن آخر حادث انهيار لسلالم بناية متكونة من 5 طوابق ومصنفة ضمن الخانة الحمراء، بنهج الإخوة عشاش في باب الوادي، سجل السبت الماضي، ما استدعى تدخل مصالح الحماية المدنية لإنقاذ وإخراج العائلات المحصورة التي تكون قد اقتحمت العمارة بعد ترحيل قاطنيها سنة 2015.

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توقيف أربعة مشتبه فيهم خلال العملية

حجز سلاح ناري ومهلوسات بخنشلة

وأج

قام عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة بتوقيف 4 أشخاص وحجز سلاح ناري من الصنف الخامس بدون رخصة وذخيرة حية وكمية معتبرة من المهلوسات، حسب ما استفيد الجمعة من خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن تفاصيل القضية تعود إلى تحريات باشرها عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية خنشلة توصلت إلى تحديد هوية 3 أشخاص مسبوقون قضائيا مشتبه فيهم بحيازة أسلحة نارية من دون رخصة والمتاجرة في المؤثرات العقلية ليتم تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم على متن مركبة سياحية.

وبتفتيش المركبة السياحية من طرف عناصر الشرطة تم ضبط 735 كبسولة من الأدوية المهلوسة.

وتم تحويل المركبة والمحجوزات رفقة المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة لمواصلة إجراءات التحقيق. واستمرارا في التحقيق تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والشروع في تفتيش مسكن أحد المشتبه فيهم أين أسفرت العملية عن حجز سلاح ناري من الصنف الخامس عيار 16 من دون رخصة وذخيرة حية متمثلة في 6 خراطيش معبأة عيار 16 و5 خراطيش فارغة عيار 16. وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم الأربعة عن موضوع شحن ونقل وتخزين وتوزيع المؤثرات العقلية وحيازة سلاح ناري من الصنف الخامس وذخيرة حية بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وبموجبه قدم أطراف القضية أمام النيابة العامة المختصة إقليميا، حسب ما أوضح ذات المصدر.