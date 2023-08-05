أخبار الجزائر ليوم السبت 05 أوت 2023

انتشال جثة غريق، فقدان شخص وغرقى بالعشرات بشواطئ وهران

انتشال جثة غريق وإنقاذ أربعة بشاطئ في تموشنت

ز. قلعي

جرى السبت انتشال جثة غريق آخر بشاطئ رشقون في ولاية عين تمشونت، يضاف إلى قائمة غرقى نهاية الأسبوع، الغريق يبلغ من العمر 18 سنة وينحدر من ولاية أدرار، كان رفقة 4 شبان آخرين تم إنقاذهم من قبل حراس السواحل، الذين سجلوا عشرات الحالات المماثلة على مدار اليوم وحتى بعد ساعات الدوام، خاصة بالمناطق الصخرية التي تغري الشباب رغم غياب الحراسة وهيجان البحر.

ويواصل شاطئ رشقون بعين تموشنت حصده لأرواح الشباب بسبب الغرق والسباحة في الأماكن غير المحروسة وكذا عدم احترام الراية الحمراء التي تشير إلى هيجان البحر، فحراس السواحل التابعون للحماية المدنية يتدخلون هذه الأيام باستمرار لإنقاذ الغرقى.

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إنقاذ 10 أشخاص في عملية واحدة

فقدان شخص وغرقى بالعشرات بشواطئ وهران

سيد أحمد فلاحي

أمسية غير عادية عاشتها أغلب شواطئ الجهة الغربية بما فيها شواطئ ولاية وهران، بعدما هاج البحر وارتفع مستوى الأمواج فوق المترين، زيادة على المد والجزر الذي تضاعف نشاطه، لتكون النتيجة تسجيل عدد كبير من حالات الغرق، منها من تم إنقاذها في حين هناك، للأسف، من وضع في خانة المفقودين، في صورة السيد بلقاسم لخضر صاحب الـ45 ربيعا، والذي لم يظهر عليه أثر منذ الخامسة مساء من يوم الجمعة لغاية كتابة هذه الأسطر، بعدما جرفته أمواج البحر العاتية وسجلته في عداد المفقودين.

وحسب ما أكده أفراد عائلة المفقود، فإن الشاب لخضر، ذهب كعادته رفقة أصدقائه إلى البحر تحديدا لشاطئ “لامادراغ” من أجل الترويح عن النفس وكسر الروتين اليومي، غير أن حال البحر الهائج جعلهم يكتفون بالجلوس على الصخور ومشاهدة غضب الطبيعة عن قرب، إلى غاية حدود الخامسة مساء، حين قرر المعني القفز والسباحة، لكن حين أراد الصعود مجدّدا، عجز عن ذلك بسبب الأمواج العالية التي كانت تتلاعب بجسده النحيف، ذات اليمين وذات الشمال، إلى أن خارت قواه، وما هي سوى لحظات حتى توارى عن الأنظار، وبات مفقودا، لتنطلق عملية البحث عنه عبر الشواطئ القريبة من الموقع، لكن دون جدوى، لتترك هذه الحادثة حالة من الحزن بحي “ساناناس” مسقط رأس المفقود، الذي ترك ثلاثة أطفال وزوجة دخلت في حالة غيبوبة لقوة الصدمة.

يحدث هذا في وقت سجلت فيه مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، الجمعة، عشرات التدخلات من أجل إنقاذ أشخاص كانوا في حالة خطر، لكن بفضل الإرادة وبإمكانيات بسيطة، تم إنقاذهم، في حين تم تسجيل غريقين بشواطئ عين الترك وبوسفر، لتبقى أغرب حادثة تلك التي جرت بشاطئ مداغ حين تم إنقاذ 10 مواطنين من مختلف الأعمار في عملية واحدة، بعدما عجزوا عن الخروج من الشاطئ، بفعل التيارات البحرية القوية التي كانت تجذبهم إلى الوراء، وتم الاستعانة بزورق مطاطي لإنجاح عملية الإنقاذ، لتجدّد نفس المصالح نداءها لكل المواطنين بضرورة التقيّد بنصائح وتعليمات أعوان الحماية المدنية، وعدم المغامرة والسباحة في الحالات الخطيرة، عند هيجان البحر وتفادي السباحة في الشواطئ غير المحروسة.

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استعملت أسلحة بيضاء وكلبا شرسا وتسببت في سقوط جرحى

عصابة أحياء تثير حرب شوارع حول مبلغ مالي في قسنطينة

عصام بن منية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة، من تفكيك عصابة أحياء، تتكون من تسعة اشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و45 سنة، مع حجز مجموعة من مختلف أصناف الأسلحة البيضاء بالإضافة إلى كلب من فصيلة ـ الراعي الألماني ـ وكذا مركبة استعملها أفراد العصابة في التنقل. المشتبه فيهم تمت الإطاحة بهم على خلفية قضية حرب شوارع وقعت في إحدى ليالي الشهر الماضي بحي القماص، وخلّفت سقوط جرحى ومصابين.

وبعد تلقي مصلحة المناوبة المركزية بأمن الولاية لمكالمة هاتفية على الرقم الأخضر، من طرف أحد المواطنين، مفادها نشوب شجار جماعي بين مجموعة من الأشخاص، مستعملين مختلف أنواع الأسلحة البيضاء، بحي القماص بمدينة قسنطينة، على الفور تنقلت فرق الشرطة العاملة بالمناوبة الليلية مدعومة بفرق التدخل للشرطة القضائية إلى عين المكان، أين تمكنوا من فضّ الشجار العنيف، الذي استعملت فيه مختلف أصناف الأسلحة البيضاء ومن عصي خشبية بعضها ملفوا بسلسلة حديدية مسننة ومجذاف حديدي بالإضافة لسيف وكلب من فصيلة الراعي الألماني.

وخلف هذا حالة من الخوف والفزع في أوساط سكان حي القماص، خاصة بتسجيل سقوط جرحى ومصابين بجروح مختلفة، والذين تم نقلهم إلى قسم الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ابن باديس، لكن ذلك لم يمنع خصومهم من اللحاق بهم، لتمتد المواجهة بين المتشاجرين إلى المستشفى، مع محاولة خلق جو من الفوضى، لتسارع وحدات الشرطة بالتنقل إلى هناك وتوقيف عدد من المشتبه فيهم، وتحويلهم إلى مقر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية للتحقيق معهم، والذي كشف بأن سبب نشوب هذا الشجار الجماعي والذي تحول إلى حرب شوارع، كان حول مبلغ مالي بين طرفي المعركة بحي القماص. كما أسفرت عملية توقيف المشتبه فيهم عن حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء وعصي خشبية منها ما هو ملفوف بسلسلة حديدية مسننة ومجداف حديدي وسيف من الحجم الكبير اضافة إلى كلب هجومي من فصيلة ـ الراعي الألماني ـ مع حجز مركبة.

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جازفا بارتياد الشاطئ رغم قوة الرياح

وفاة خليل وثامر غرقا يدخل برج بوعريريج في حداد

ل. موساوي

شيّعت زوال السبت، إلى مقبرة قرية بوطويل التابعة لبلدية المهير، غرب ولاية برج بوعريريج، جنازة الشابين المراهقين وهما ايضا أبناء عم ورفيقين منذ الطفولة “ثامر وخليل” اللذان هلكا غرقا بشاطئ في مالبو بولاية بجاية، وقد صدم خبر غرقهما يوم الجمعة كامل أهل قريتهما، خاصة أن الضحيتين ثامر وخليل منذ أن وصلا إلى شاطئ البحر، وهما يرسلان لأهلهما وأصدقائهما صورهما، وهما جنبا إلى جنب على الصخور وعلى الشاطئ وداخل مياه البحر، قبل أن يختفيا عن الأنظار، وينزل خبر هلاكهما غرقا مثل الصاعقة على كل من يعرفهما.

وحسب مصدر من بجاية فإن السباحة صباح الجمعة كانت ممنوعة والراية كانت حمراء، وهذا بسبب اضطراب البحر، ولكن الرفيقين شدهما الفضول إلى البحر وإلى شاطئ غير محروس، من أجل التقاط صور فابتلعهما البحر سويا، وسط صدمة لدى والديهما وهما الشقيقان “رابح وخذير”، من عائلة طاجين، كما شهد نفس الشاطئ هلاك مراهق ثالث في السابعة عشر من العمر في نفس الوقت، وينحدر من ولاية سطيف، وهذا ما أكدته مصالح الحماية المدنية ببجاية، التي ركزت على التذكير بأن شاطئ مالبو في ولاية بجاية، غير محروس والبحر كان في منتهى الهيجان ساعة غرق الضحايا.

وحسب سكان قرية بوطويل، فإن الضحيتين ثامر وخليل جمعتهما صداقة متينة وهما يدرسان سويا في ثانوية عبد الحق بن حمودة ببلدية المهير، ولا يفترقان في الشتاء والصيف، حيث يمارسان لعبة الكرة مع بعض ويتنقلان للاصطياف مع بعض، ولم يتوجها للبحر هذا الموسم إلى غاية يوم الجمعة الأسود عندما تنقلا رفقة أبناء القرية ففاجأتهما الأمواج العاتية، وتوفيا في حادث مأساوي أبكى كامل أهل القرية وسكان المهير قاطبة.

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انتحل صفة إطار أمني

الإطاحة بمحتال مسبوق في بجاية

توفيق بن يحيى

أطاحت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية بجاية، خلال هذا الأسبوع، بمسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 42 سنة، يحترف النصب والاحتيال بانتحال هوية إطار بمؤسسة أمنية.

تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل مصالح الشرطة عدة شكاوى لضحايا تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف شخص ينتحل صفة إطار بمؤسسة أمنية ويوهم ضحاياه بأن له معارف كثيرة وبإمكانه التوسط لهم لإيجاد مناصب عمل لدى الإدارات العمومية أو تسهيل معاملاتهم الإدارية، مقابل حصوله على مبالغ مالية مختلفة، كما يستعمل التهديد ضد التجار بغلق محلاتهم التجارية في حالة عدم منحه مبالغ مالية، وأحيانا ينصب على ضحاياه ويقترض منهم مبالغ مالية بحجة إجراء عملية جراحية لوالدته وبعدها يختفي عن الأنظار. وقد تمكن المشتبه فيه بعد النصب على ضحاياه من جمع مبالغ مالية معتبرة.

وتمكنت الفرقة المحققة، بعد تكثيف الأبحاث والتحريات، من تحديد هوية المشتبه فيه الذي كان يستعمل خطا هاتفيا باسم أحد ضحاياه الذي نصب عليه سابقا، لتمكينه من منصب عمل، الذي استغل وثائقه لاستخراج شريحة هاتفية يستعملها للاتصال بضحاياه، بعد وضع خطة محكمة تم تحديد مكان تواجد المشتبه فيه بحي الناصرية وسط مدينة بجاية وتوقيفه، وتبين أنه معروف لدى مصالح الشرطة بتورطه في عدة قضايا مماثلة.

في إطار التحقيق، تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وتم ضبط واسترجاع عدة ملفات ووثائق إدارية بأسماء عدة أشخاص، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه لأجل قضية النصب والاحتيال وانتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، وتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة، وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.

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قال إنه تأثّر بتلاحم المجتمع الإسلامي

رعية كوري شمالي يعتنق الإسلام بوهران

سيد أحمد فلاحي

اعتنق، الجمعة، رعية كوري شمالي الإسلام بمسجد “الشيخ لطرش الشريف” بحي قمبيطة بوهران، عقب صلاة الجمعة في جو روحاني مفعم بالإيمان، خاصة أنها المرة الأولى التي يعتنق فيها كوري الإسلام بالمدينة، حيث ألفنا رعايا فرنسيين أو كنديين أو حتى صينيين ولكن من كوريا الشمالية يبدو أمرا فريدا من نوعه، وهو ما يؤكد مدى توسّع الدين الإسلامي وقوته في تلك المناطق الآسيوية .

وحسب ما أكده إمام المسجد، الذي لقنه الشهادة أمام الملأ، فإن الأمر يتعلق بمهندس كوري، حضر إلى وهران من باب العمل في مجال البناء والتعمير، وقد أعجب كثيرا بالحضارة الإسلامية وعادات المسلمين، مشيرا إلى أنه تأثر كثيرا بخير الأنام محمد، صلى الله عليه وسلم، وسيرته النبوية، ما جعله يغير اسمه من “كيميون” إلى “محمد”، تبركا باسم خير خلق الله، ذاكرا أنه كان كلما رأى مجموعات من الناس يمشون في طريق واحد نحو المساجد وكلما أذّن المؤذن، إلا تابعهم بتمعن وشوق، ويسأل عن سر هذا الاتحاد والتضامن، زيادة على موسم الصوم، وكيف أن أمة بأسرها تتفق على توقيت واحد للأكل بعد صوم يوم كامل، وهو ما جعله يتحمس كثيرا لاعتناق الإسلام وإعلان توبة نصوح، فكان الترحاب كبيرا من إخوانه المسلمين الذين كبّروا وهلّلوا بهذا الضيف الجديد .

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المتهم أحيل على محكمة الجنايات ببومرداس

توقيف شاب حاول الالتحاق بـ”داعش” في سوريا

سعيدة. م

أحال قاضي تحقيق محكمة بودواو في بومرداس، ملف شاب على محكمة الجنايات للبت فيه خلال الدورة القادمة، عن تهمة محاولة الانخراط بتنظيم إرهابي ينشط بالخارج، والإشادة بأعمال إرهابية عن طريق تحميل فيديوهاتها، المتضمنة أعمالا إجرامية إلى جانب مناشير تحريضية ومشيدة بالتنظيم الإرهابي “داعش”.

وكانت مصالح مكافحة الجريمة الالكترونية في ولاية بومرداس، توصلت إلى المتهم، المرتبط بجماعة ارهابية مسلحة تنشط بالخارج، منذ سنة 2018، وقد اعترف انه في بداية الأمر، مارس لعبة الكترونية عبر الانترنيت، ومن خلالها تعرف على أشخاص من دول أخرى لهم علاقة بالتنظيم الإرهابي في سوريا، وقد استمرت عملية التعارف إلى أن تواصل مع قيادي في تنظيم “داعش”، ويتعلق الأمر بالإرهابي “أبو مسلم”.

وقام المتهم بفتح حساب فايسبوك باسم “أبو آدم”، للتواصل مع عناصر التنظيم وهذا ما كشفه التحقيق حول محتويات الحساب، وكذا فحص هاتف نقال المتهم، الذي يحتوي على مجموعة من الأناشيد المحرضة والشعارات الخاصة بالتنظيم، ناهيك عن مقاطع خاصة بكيفية صناعة القنابل ومجازر قامت بها داعش في حق مواطنين سوريين.

كما تبين أن المتهم كان يتبادل المعلومات مع عناصر التنظيم وكان بصدد الالتحاق بسوريا عبر الحدود التركية، لولا توقيفه من طرف مصالح الأمن وتحويله على التحقيق، أين اعترف بالأفعال المنسوبة إليه.