أخبار الجزائر ليوم السبت 05 فيفري 2022

تأخر ترميم "مسجد سفير" الأثري، كهل يخرب 27 مركبة بقسنطينة

4 سنوات من الإهمال رغم استكمال إجراءات بدء الأشغال

تأخر ترميم “مسجد سفير” الأثري يثير غضب سكان القصبة

منير ركاب

خلّف تأخر ترميم مسجد سفير الأثري، الذي يعتبر من أقدم المساجد في القصبة العليا، الذي يعود إنشاؤه إلى سنة 1534، ويقع في شارع الإخوة بشارة، عديد التساؤلات لدى الساكنة وخاصة المصلين، بسبب الإهمال والتأخر في انطلاق أشغاله بعد انتهاء مكتب الدراسة من عمله، والكشف عن المقاول الفائز بالمناقصة الذي له شهادات في الترميم، ناهيك عن فتح الاظرفة من طرف مصالح ولاية الجزائر، بتاريخ 13 ديسمبر 2021، ليبقى صاحب الإنجاز ينتظر منح الترخيص في انطلاق الأشغال إلى حد الساعة.

ويشهد المسجد الأثري حسب تصريحات مواطنين بالقصبة لـ”الشروق”، عديد التشققات، التي سمحت لمياه الأمطار بالتسرب داخله، منذ أزيد من 4 سنوات، مذكرين بالاجتماع الذي ضم كل من والي العاصمة، أحمد معبد، وأمين عام الولاية وكذا رئيس البلدية والوالي المنتدب لباب الوادي، والمقاول الفائز بالصفقة، حيث قدّم المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، تعليمات صارمة بشأن استعجال انطلاق الأشغال بمسجد سفير بالقصبة العليا، تبعها تدخل المقاول الذي أكد تضرّره من هذا التأخر غير المبرر، والذي أثر هذا على حيثيات الاتفاق الأول، بسبب تصاعد أسعار سلع البناء، ما يتطلب -حسبه- في تغيير وثيقة الميزانية المحددة لترميم المسجد.

وأضاف المشتكون، أن هناك معلومات تشير إلى أن ملف الأشغال تم دراسته من طرف مديرية التجهيزات العمومية، وهو موجود حاليا في مديرية الميزانية والصفقات بالولاية، مناشدين والي العاصمة، تحرير ملف الترميم، مع إعطاء المقاول الترخيص بانطلاق الأشغال، بعد انتهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية التي سهلت من عملية بداية الإنجاز الذي يبقى تأخره مبهما لدى المصلين والمنتخبين المحليين، ومسؤولي مديرية الشؤون الدينية بالعاصمة.

ويذكر أن ملف ترميم المساجد الأثرية بالجزائر قد تم طرحه سابقا، حيث برر الوصاية وقتها أن تأخر عمليات ترميم بعض المساجد مرّده الإجراءات الإدارية والتقنية الخاصة بالعملية، في ظل تحويل ملف هذه الأخيرة إلى مصالح التجهيز والتسيير اللامركزي، حيث تعمل مصالح الولاية، وبالتنسيق مع الديوان الوطني لاستغلال وتسيير الممتلكات الثقافية على إتمام مشاريع ترميم عديد المساجد التي تم الفصل في أمرها بشكل نهائي.

للإشارة فإن مسجد “سفير” بالقصبة يعتبر من أهم المعالم الدينية والتاريخية الموجودة في المدينة المحروسة، وهو حسب سكان البلدية تحفة عثمانية نادرة، بشكل هندسي عثماني مغاربي، يحتوي على كنوز تاريخية، منها المحراب العثماني الأصلي والكرسي الأصلي أيضا، الذي كان يجلس عليه الأئمة عند إلقاء الدروس أو في خطبة الجمعة.

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كهل يخرب 27 مركبة بقسنطينة

عصام بن منية

أوقفت مصالح أمن ولاية قسنطينة، كهلا يبلغ من العمر 54 سنة، بعد تورطه في 27 قضية كاملة تتعلق جلّها بالتخريب العمدي لملك الغير والسرقة من داخل مركبة وكذا محاولة السرقة متبوعة بمحاولة الاعتداء وقضية واحدة تتعلق بالتصريح الكاذب عن العنوان.

المشتبه فيه تم توقيفه بعد تلقي مصالح الأمن الحضري الأول والثاني والعاشر بوسط مدينة قسنطينة، لعدّة شكاوى من المواطنين، بشأن تعرض مركباتهم للتخريب المتبوع بسرقة ملحقات السيارات من طرف مجهول، وبعد التحريات والتحقيقات التي باشرتها مصلحة الأمن الحضري الثاني، بالاستغلال الجيد لتسجيلات كاميرات المراقبة والتي حددت البنية المرفولوجية للمشتبه فيه والملابس التي كان يرتديها، ليتم توقيفه ليلا من طرف عناصر المناوبة بالأمن الحضري الخامس عشر بعد تعاون مواطن تعرض أيضا لمحاولة السرقة والاعتداء.

وعند إخضاعه للملامسة الجسدية عثر رجال الشرطة بحوزته على مجموعة من الأدوات المستعملة في التخريب والسرقة متمثلة في سكين مشحوذ من الجهتين معد لكسر الأقفال وقفازات ومفك براغ وكذا حقيبة، وبتفتيش مسكنه بإذن من النيابة، عثر رجال الشرطة على الملابس التي كان يرتديها ويخفي بها ملامحه وظهرت في فيديو لكاميرا المراقبة في إحدى عمليات السرقة التي قام بها، كما كشف التحقيق أن المشتبه فيه متورط في عديد القضايا المماثلة مسجلة منذ شهر نوفمبر 2021 إلى غاية يوم توقيفه، كما بينت تحقيقات الضبطية القضائية أنه مسبوق قضائيا في قضايا مماثلة. ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية التي أمرت بإيداعه الحبس المؤقت.

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حجز 14 غراما من الكوكايين بقسنطينة

ع.بـن منـية

تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة مؤخرا، من حجز كمية من الكوكايين وتوقيف شخصين يبلغان من العمر 30 سنة و38 سنة وإحالتهما على العدالة أين صدر في حقهما أمر إيداع رهن الحبس المؤقت. المشتبه فيهما تم توقيفهما أثناء قيام أفراد فصيلة الأمن والتدخل بدورية عمل عادية على مستوى محور الدوران بجبل الوحش، في حدود الساعة منتصف الليل والنصف، أين لفت انتباههم سيارة سياحية كانت مركونة على جانب الطريق، وعلى متنها المشتبه فيهما، وبإخضاعهما والسيارة لعملية التفتيش الدقيق، عثر أفراد الدرك على كمية من مادة الكوكايين يقدر وزنها بـ14 غراما، كما عثروا بحوزة أحد المشتبه فيهما على مبلغ مالي يقدر بـ79.3 مليون سنتيم.

على إثر ذلك تم تحويل المشتبه فيهما والسيارة إلى مقر الدرك الوطني للتحقيق معهما وتكوين ملف قضائي ضدهما عن تهمة المتاجرة غير الشرعية في مواد مخدرة متمثلة في الكوكايين الصلبة، تم بموجبه تقديمهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة والذي أحالهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمتهما.

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تدابير صارمة للوقاية من الوباء بالمؤسسات التربوية

مدارس تمنع دخول الأولياء ببجاية

ع. تڤمونت

وضعت المؤسسات التعليمية لبجاية، بعد قرار العودة إلى مقاعد الدراسة، العديد من التدابير الوقائية الصارمة بهدف حماية التلاميذ والعاملين بهذه المؤسسات من عدوى الوباء مع تفادي انتشاره في الوسط التربوي حيث دعا في هذا الصدد المشرفون على تسيير هذه المؤسسات التعليمية إلى تضافر الجهود بين الأساتذة والإداريين في سبيل حماية الوسط المدرسي من الوباء.

ولجأت في هذا السياق مدارس بجاية إلى إعداد مخططات مع اتخاذها لتدابير مشددة منها إعفاء التلاميذ المصابين أو الذين أصيب أحد أفراد عائلاتهم بفيروس كورونا من الالتحاق بمقاعد الدراسة مع إجبارية ارتداء الكمامة على جميع الوافدين إلى المؤسسات التعليمية وكذا ضرورة احترام المسافة الصحية بالإضافة إلى إجبارية المرور على كاشف الحرارة قبل الدخول إلى حرم المؤسسات.

وفي نفس السياق، فقد أعلنت بعض المؤسسات منع ولوج الأولياء خلال فترة دخول التلاميذ، إلى حرمها وذلك مهما كان السبب فيما يسمح لهم بطلب أي وثيقة أو استفسار بعد مرور ربع ساعة على الأقل عن دخول التلاميذ كما طلب من الأساتذة والعمال بالعمل على ضمان حضورهم على الساعة السابعة ونصف من أجل إنجاح مخططات الوقاية المسطرة.

يذكر إلى أن الوضعية الوبائية قد عرفت في الأسبوع الأخير استقرارا ملحوظ بالولاية مع تراجع عدد الإصابات وكذا عدد المرضى بالمستشفيات، كما شهدت مختلف مدن الولاية حملات تحسيسية وأخرى لتعقيم الأماكن العامة وذلك بأمل كبح انتشار الوباء والعودة بذلك إلى الحياة الطبيعية في أسرع وقت وبأقل الأضرار.

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مقتل شاب إثر انقلاب جرّار بسكيكدة

ز. بودماغ

لقي، نهار السبت، فلاح يدعى “س. ف”، في الـ 30 سنة من العمر، حتفه إثر انقلاب الجرار الذي كان يقوده بنفسه. الضحية الفلاح كان متوجها إلى حقله بمنطقة فرنانة ببلدية السبت بولاية سكيكدة، وفجأة فقد السيطرة على الجرار، الذي انقلب عليه ودهسه ليلفظ أنفاسه الأخيرة في عين المكان.

وقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية التابعة لبلدية الحروش ونقلت الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندن بعزابة، مع مباشرة مصالح الدرك الوطني، التحقيق في الحادث المميت.

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سائقو الأجرة يطالبون بتنظيم مهنتهم

وزارة النقل تتجاوب مع المحتجين وتعد بفتح تحقيق

حورية. ب

استقبل رئيس الديوان بوزارة النقل الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، حايت حساين سيد علي، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمها سائقي سيارات الأجرة جماعي ما بين الولايات لولاية الجزائر العاملين على الخطي الجزائر ميلة والجزائر فرجيوة، بسبب فتح خط دائرة شلغوم العيد بصفة غير قانونية، حيث وعدهم المسؤول بفتح تحقيق والنظر إلى انشغالهم في أقرب الآجال.

عبر الأمين العام للمكتب الولائي لسائقي سيارات الأجرة لولاية الجزائر، حايت حساين سيد علي، في اتصال بـ “الشروق” عن ارتياحه من اللقاء الذي جمعه مع رئيس الديوان بوزارة النقل، الذي تجاوب معه ووعده بفتح تحقيق في قضية فتح خط دائرة شلغوم العيد بصفة غير قانونية والتي تسببت في توقف عمل خطي ولاية ميلة ودائرة فرجيوة.

وأضاف النقابي أنه شارك في الوقفة الاستفسارية أمام مقر وزارة النقل سائقي محطة بوروبة للنقل ما بين الدوائر، طالبين ضرورة تهيئة المحطة أو نقلهم إلى محطة خروبة، كما التمس سائقي سيارات الأجرة فردي حضري تحويلهم إلى نقل جماعي ما بين الولايات، خاصة بعد عملية فتح خط دائرة شلغوم العيد. وفي نفس السياق، دعا سائقي سيارات الأجرة جماعي ما بين الولايات لدائرتي أقبو والبرواقية المسؤولين إلى المعاملة بالمثل كما هو معمول به مع دائرة شلغوم العيد، وذلك بالموافقة على طلبهم في فتح خط بهما أو توقيف عمل خط شلغوم العيد وهو نفس طلب سائقي الأجرة بين الولايات لميلة وفرجيوة.

وأصر المكتب الولائي لسيارات الأجرة بولاية الجزائر على ضرورة فتح تحقيق بخصوص من كان السبب في إدخال خط دائرة شلغوم العيد مع تقديم توضيحات عن المسؤول الفعلي في فتح الخطوط وغلقها بمحطة خروبة.

وأوضح الأمين العام للمكتب انه بسبب هذا المشكل أغلق خطي الجزائر ولاية ميلة والجزائر فرجيوة منذ تسعة أشهر بسبب الشجارات التي تنشب بين سائقي الخطين مع خط الجزائر شلغوم العيد.

وفي ذات الموضوع، أشار المتحدث إلى أن خط الجزائر برج بوعريرج أغلق منذ سنة ونصف بسبب أن سائقي هذا الخط فرضوا نظام عمل على سائقي الأجرة لولاية الجزائر، كما تم فتح خطي دائرتي سوق أهراس ومسيلة بعد غلقهما لمدة بسعي من النقابة.

وأكد نفس المتحدث أن أمل النقابة الوحيد هو تقنين مهنتهم التي وصفها بالنبيلة التي تخدم المواطن بالدرجة الأولى، مع الحرص على تطبيق قوانينها والحفاظ على كرامة سائقي سيارات الأجرة بكل فئاتها الفردي الحضري والجماعي بين الولايات.

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في ظلّ استمرار الحرب للقضاء عليها:

سيدي بلعباس تستعيد صورتها وتتخلص من بيوت الفساد

زواوية. ق

تسعى السلطات المحلية، في السنوات الأخيرة، إلى إعادة تحسين صورة مدينة سيدي بلعباس، التي اقترن اسمها في ما ما مضى بانتشار بيوت الدعارة داخل النسيج الحضري، ما دفعها رفقة مختلف الجهات الأمنية إلى وضع مخطط للقضاء على انتشار أكبر وأقدم مهنة في التاريخ، من خلال تشديد الرقابة وتضييق الخناق على ممارسي هذا النشاط.

ولعل الأرقام المستقاة من مصالح أمن الولاية تعكس مدى جهود مختلف الهيئات في محاربة هذه الظاهرة التي كانت منتشرة بقوة، بالنظر إلى العدد القليل للقضايا المسجلة خلال العام الماضي، التي لم تتعد الـ 8 قضايا تورط فيها 36 شخصا بين نساء ورجال، تم إيداعهم جميعا الحبس.

ويرجع رئيس مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الولائي هذا الانخفاض إلى ارتفاع وعي المواطن العباسي، الذي أصبح يبلغ عن أي فعل مخل بالحياء عبر الرقم الأخضر، ما ساعد حسبه، على محاربة ظاهرة انتشار الفسق والدعارة، خاصة وأن أغلب تلك الأوكار التي تم اقتحامها من قبل مصالح الشرطة، كانت فضاءات لبيع وترويج المخدرات، بما فيها الكيف المعالج وحتى الكوكايين.

وتمت آخر عملية نهاية الشهر الماضي، أين تم توقيف 8 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات والأقراص المهلوسة بأحد أوكار الدعارة، وأكد المتحدث ذاته، أن مصالحه تكثف مداهماتها لتلك البيوت التي تعتبر فضاءات خصبة لوقوع الجرائم بأنواعها، كونها لا تقتصر على المتاجرة في الجنس بل قد تصل إلى حد ارتكاب جرائم القتل.

العدد الضئيل للقضايا المعالجة في العام الماضي التي تبقى في تناقص سنة بعد أخرى، يعود بالدرجة الأولى إلى سياسة السلطات المحلية التي عمدت سنة 2012 إلى هدم “حي معسكري احمد” الواقع بالحي العتيق الأمير عبد القادر المعروف بالقرابة وسط مدينة سيدي بلعباس، الذي كان يضم قرابة 200 عائلة نصفها كان يمارس الدعاة، إذ يعود نشاط تلك البيوت إلى الحقبة الاستعمارية، ما جعل من ذلك الحي الذي كان يطلق عليه “فيلاج اللفت” منطقة محرّمة ووصمة عار في جبين مدينة كانت مهد فن الراي.

خيار هدم تلك البيوت وإعادة ترحيل قاطنيها إلى تجمعات سكنية جديدة متفرقة، ساهم وبشكل كبير في فرض السلطات الأمنية قبضتها على ممارسي هذه المهنة المشينة، وساعدها في ذلك مشاركة المواطنين القاطنين في تلك التجمعات السكنية الجديدة، الذين انضموا إلى صف الجهات للقضاء على تلك البيوت، من خلال التبليغ عن أي فعل مخل بالحياء، ما ساهم في تقلص واندثار هذه الظاهرة، وتأمل الجهات الأمنية تزايد حس ووعي المواطن للقضاء على قضايا الإجرام بمختلف أنواعه.