أخبار الجزائر ليوم السبت 05 نوفمبر 2022

حجز 2550 كيس من الحليب موجه للمضاربة، مقتل رضيع وإصابة 4 أشخاص

تنظيف شرفتها يقودها لأروقة العدالة

التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو، إدانة متهمة بـ20 الف دج نافذة عن مخالفة القاء القمامة من الشرفة، إضرارا بجارتها القاطنة بالطابق السفلي، حيث أودعت الأخيرة شكوى لدى مصالح أمن بلدية تادمايت، مفادها تعرضها المستمر للمضايقة ورمي المياه المتسخة من شرفة المشكتى منها إلى شرفتها.

المتهمة أنكرت خلال جلسة المحاكمة كل ما نسب إليها من طرف الضحية، معتبرة شكواها كيدية للنيل منها، حيث اصطنعت لنفسها أدلة تدينها، حين كانت تنظف شرفة منزلها، لتطل الأخيرة متعمدة وضعها نفسها تحت مخرج الماء وصورت المشهد بهاتفها النقال.

دفاع المتهمة أكد ان الشكوى انتقامية فقط، حيث توجد عدة قضايا وتهم متبادلة بين الطرفين منذ تورط زوج الضحية في قضية سرقة، وتأسست جارتها كشاهد في القضية، لتنطلق بينهما حرب التهم المتبادلة.

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حجز 2550 كيس من الحليب موجه للمضاربة ببجاية

توفيق بن يحي

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز كمية من أكياس الحليب المدعم على مستوى بلدية توجة ولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر معلومات واردة لأفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقصر، مفادها وجود شخص يقوم بتوزيع أكياس الحليب المبستر بالمحلات التجارية بقرية واد داس ببلدية توجة في بجاية، على إثرها تم تشكيل دورية وضع خطة محكمة، أسفرت عن توقيف شاحنة نوع “هيونداي” ثلاجة، يقودها طرف شخص يبلغ من العمر 50 سنة ينحدر من ولاية تيزي وزو، وحجز 170 صندوق بلاستيكي به 2550 كيس من مادة الحليب المدعم نوع تيفرالي، ليتم اقتياد السائق والشاحنة إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق، وتم إنجاز ملف في القضية وتقديم المعني أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه الحبس بالمؤسسة العقابية بواد غير.

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التماس 15 سنة سجنا للمتهم الرئيسي

عصابة تتاجر بالذخيرة على محور تبسة – تيزي وزو

فروجة. م

عالجت محكمة الجنايات الابتدائية لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مؤخرا، قضية جناية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة وجنحة حيازة ذخيرة من الصنف الرابع التي كان رأسها المدبر المتهم الرئيسي في القضية وهو عنصر في هيئة نظامية يدعى “د، ل” ينحدر من ولاية تبسة وجناية المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة ضد المتهمين “ا، ا”، “خ،ح” جناية المشاركة في المتاجرة في الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة ضد “م، ي” وجنحة نقل الذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا ضد المتهم الخامس “ا، ر”.

حيثيات القضية تعود لسنة 2021، عندما تمكنت فرقة البحث والتحري لمصالح الأمن من الإطاحة بالمتهم الثاني “ا،ا” وهو داخل مركبة يقودها المتهم الخامس “أ،ر” وبحوزتهما 1000 خرطوشة داخل 4 علب، وهما في طريقهما إلى فريحة من أجل تسليمها لأحد الزبائن، لتتمكن مصالح الأمن من إلقاء القبض عليهما وحجز الخراطيش، لتبدأ حيثيات القضية التي أقحم فيها المتهمون الآخرون ومنهم المتهم الرئيسي في القضية “د،ل” الذي كان الرأس المدبر للعملية، حيث قام باقتناء هذه الخراطيش أثناء تواجده في ولاية تبسة بطلب من المتهم “خ،ح” الذي أوصاه بتأمينها لمجموعة من الصيادين بتيزي وزو، وأنهم مستعدون لشرائها منه، وهو ما أقدم عليه فعلا خاصة أنه كان بحاجة للأموال من أجل تحضيراته للزفاف، مضيفا أنه لم يتفق مع هذا الأخير للمتاجرة بالذخيرة وأنه قدم له خدمة فقط كون الخراطيش متوفرة في ولايتهم التي يستعملونها بكثرة في الأعراس.

المتهم الثاني “خ،ح” نفى ما صرح به المتهم الأول، مصرحا أنه قد تعرف عليه عن طريق أحد أصدقائه وقد أوصاه به، وأنه تجمعهما صداقة حيث إنه متعود على زيارته في محله التجاري حتى بزي العمل، وأن الوقائع ليس كما أدلى بها، حيث أتاه في أحد الأيام وطلب منه أن يأتي له بزبون ليشتري منه الذخيرة وأنه يحوز رخصة، وهو ما قام به، حيث صدقه كونه من سلك الأمن، ليقوم بالاتصال بالمتهم “م، ي” الذي اتصل بدوره بالمتهم “أ،ا” كونه يمارس هوية الصيد والذي وافق على اقتنائها منه وتقاسمها مع صيادين آخرين كون الكمية كبيرة، ليقوموا بالاتفاق على مكان اللقاء في تيقوبعين، أين تمت عملية البيع واستلام الأموال والخراطيش، ويتجه بعدها المدعو “ا،ا” من واقنون إلى فريحة لتسليمها للمشتري الحقيقي الذي طالبه بشراء الكمية كلها، وهذا حسب ما أكده في تصريحات خلال جلسة المحكمة، أين صرح بأنه لم يشترها لنفسه ولم يقم بإعادة بيعها، وإنما اشتراها بناء على طلب صديقه، وفي الطريق إليه ألقي القبض عليه وبحوزته الخراطيش، مضيفا أنه تم استدراجه وتوريطه في القضية من طرف صديقه الذي أوقعه في الفخ وطالبه بشرائها ثم أبلغ عنه مصالح الأمن الذين ألقوا القبض عليه في الطريق رفقة المتهم الخامس “ا،ر” الذي أكد بدوره أنه لم يكن يعلم بمحتويات العلب إلا في الطريق عندما سمعه يتحدث في هاتفه النقال.

النائب العام اعتبر الوقائع الخطيرة وأن التناقض في التصريحات هدفه التنصل من الوقائع، حيث سعى كل متهم لتحميل المسؤولية للمتهمين الآخرين ليلتمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا في حق المتهم الرئيسي و3 ملايين دج غرامة مع الحجر القانوني، في حين طالب بتوقيع عقوبة 12 سنة سجنا و3 مليون دج غرامة نافذة في حق المتهمين “أ،أ” و”خ،ح” مع الحجر القانوني، وعقوبة 10 سنوات سجنا و 2 مليون غرامة نافذة في حق المتهم “م، ي”، أما المتهم الخامس فقد التمس في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة مع الإيداع في الجلسة، مع مصادرة المحجوزات.

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مقتل رضيع وإصابة 4 أشخاص في حادث بالطريق السيّار

ف.ن

لقي رضيع يبلغ من العمر خمسة (5) أشهر مصرعه وأصيب أربعة (4) أشخاص من عائلة واحدة يبلغون من العمر ما بين 27 و65 سنة، بجروح في حادث مرور وقع بالطريق السيار شرق-غرب ببلدية الأربعطاش، غرب بومرداس، حسبما أفاد به السبت، مصدر من الحماية المدنية. وفي تصريح لوأج، أوضح مسؤول خلية الإعلام بذات الجهاز، الملازم الأول، حسين بوشاشية، أن الحادث وقع في حدود الساعة السادسة من مساء الجمعة بالطريق السيار شرق- غرب بمنطقة ذراع بيرة ببلدية الأربعطاش، إثر انحراف سيارة سياحية عن مسارها بالرواق من الطريق المتجه نحو الجزائر العاصمة وهلك في هذا الحادث رضيع بعين المكان وأصيب 4 أشخاص آخرون، كلهم من عائلة واحدة، بجروح متفاوتة وحياتهم ليست في خطر، حسب نفس المصدر.

وبعد تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان، تم نقل كل الضحايا من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى الأخضرية المجاور بولاية البويرة

وتسبب هذا الحادث الذي لم تحدد أسبابه، في شل حركة السير بالرواق من الطريق المؤدي نحو الجزائر العاصمة قبل تدخل المصالح المعنية وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور.

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العثور على ورشة سرية لتعليب المواد الاستهلاكية بمسرغين

ق. م

تمكنت مصالح الدرك الوطني من العثور على ورشة سرية لإنتاج وتعليب المواد الاستهلاكية بمسرغين (وهران) وتوقيف شخص، حسب ما علم السبت من ذات السلك الأمني. وجاءت العملية بناء على معلومات وردت إلى فرقة الدرك الوطني بمسرغين مفادها وجود ورشة غير شرعية لإنتاج وتعليب المواد الاستهلاكية ومشروبات غير غازية. وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تمت مداهمة الورشة المتواجدة بالمنطقة الصناعية بمسرغين رفقة ممثلين عن المديرية المحلية للتجارة ولجنة الصحة وكذا فرقة حماية البيئة، حيث تم حجز آلتين للتحميص ومعدات تستعمل للتوظيب وإنتاج مادة الشيبس وكمية معتبرة من الفول السوداني المحمص والمعلب منتهي الصلاحية و108 قارورة مشروبات غير غازية منتهية الصلاحية.