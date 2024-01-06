أخبار الجزائر ليوم السبت 06 جانفي 2024

خلاف بين جارين في المدية ينتهي بجريمة قتل، الإطاحة بشبكة مختصة في "الحرقة"

الضحية أب لثلاثة أطفال

خلاف بين جارين في المدية ينتهي بجريمة قتل

ب. عبد الرحيم

اهتز الحي الشعبي بزيوش بالمدية، الجمعة، على نبأ جريمة قتل راح ضحيتها الشاب “ب. د” وهو ثلاثيني أب لثلاثة أطفال حيث كان الضحية في زيارة عائلية لمنزل الوالد بحي بزيوش، وهو الذي رحل مؤخرا مع أسرته الصغيرة من حي الطفولة بعد استفادته من سكن اجتماعي بحي عين جردة، وبينما كان ينعم بجو عائلي رفقة أهله، سمع طرقا على الباب من شاب يسكن في الطابق الأسفل، وفتح أحد أفراد العائلة الباب، ليطلب الطارق تمكينه من الحديث مع أحد رجال البيت بشأن خلاف يتعلق بالجيرة.

وهنا خرج الضحية ليباغته الجاني بطعنات سكين على مستوى الرقبة، أردته قتيلا على الفور. وأجليت جثته إلى المستشفى من طرف الحماية المدنية، فيما طوقت الشرطة البناية، وقبضت على الجاني المفترض، وهو عشريني عرف بسيرته الحسنة، ما أثار استغراب كل من سمع بارتكابه الجريمة، غير أن معلومات تشير إلى أنه يعاني عوارض عصبية تنتابه من حين لآخر.

وقد تداولت صفحات “الفايس بوك” المحلية نبأ وفاة الشاب بلال بكثير من الأسف والحزن نظرا للسيرة الطيبة التي يتمتع بها وسط جيرانه وكل من عرفه في مدينة المدية، وقد تم تشييع جنازة الضحية مساء السبت وسط حضور كبير للمواطنين، كما حظيت عائلته بتضامن كبير من ساكنة مدينة المدية.

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الإطاحة بشبكة مختصة في “الحرقة” بمستغانم

س. ع

تمكّنت مصالح الشرطة بمستغانم من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر، من خلال استغلال الفضاء السيبراني، حسب ما علم أمس السبت من الأمن الولائي.

وأوضح المصدر، أن العملية تمت من طرف فرقة مكافحة تهريب المهاجرين بعد تلقي ثلاث شكاوى مفادها تعرض ثلاثة أشخاص للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهم، الذين قاموا بإيهامهم بالهجرة غير الشرعية انطلاقا من شواطئ مستغانم مقابل 2 مليون دج. وأسفرت التحريات عن التعرف على هوية المشتبه فيهم وهم أربعة أشخاص ينحدرون من ولايتي مستغانم ومعسكر، يضيف المصدر ذاته. وكان أفراد هذه الشبكة يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية عبر البحر على متن قارب والنصب عليهم.

وقد تم تحرير ملف قضائي ضد الموقوفين، وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية بمحكمة مستغانم.

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عقب تعرض تلميذ للضرب وتحويله لمؤسسة أخرى

دعوى قضائية ضد مدير ثانوية ومديرية التربية بباتنة

طاهر حليسي

أودع، والد التلميذ ل.ي، شكوى ضد مدير ثانوية تقع بحي باركافوراج، بمدينة باتنة، عقب تعرض ابنه للضرب صفعا وخنقا، بالإضافة إلى معاناته من آثار صدمة نفسية، وهو ما أثبتته الشهادات الطبية المستخرجة من المستشفى الجامعي بباتنة، والتي أوضحت وجود كدمات على الوجه وعلى رقبة التلميذ، تطلبت منحه عجزا مدته 5 أيام، فيما أقرت شهادة الطبيب النفسي، معاناة التلميذ من قلق نفسي جراء الضرب والشعور بالإهانة، يستوجب برنامجا للعلاج والتكفل النفسيين بحالة التلميذ الذي يدرس سنة ثالثة لغات تخصص اللغة الألمانية.

وقال ولي التلميذ “م.ل” بأنه كان ينتظر متابعة مصالح إدارة مديرية التربية لولاية باتنة، لشكواه التي تقدم بها بصفة رسمية، غير أنه فوجئ بأن تلك الشكوى لم تتم متابعتها بالشكل الضروري، وعكس ذلك تم إصدار قرار تحويل ابنه للدراسة بثانوية أخرى في قلب الموسم الدراسي، تبعا لصدور قرار المجلس التأديبي الذي نقله من حي باركافوراج إلى ثانوية الإخوة عباس بحي 500 مسكن.

وأوضح والد التلميذ المتضرر أنه كان يترقب النظر في الشكوى المودعة ضد المدير، الذي اعتدى على ابنه أمام زملائه وزميلاته بساحة الثانوية بتاريخ 16 أكتوبر الفارط 2023، ليتم إخطاره بالقرار، ما أضطره لمراسلة مديرية التربية للاستيضاح حول أسباب تجاهل رسالة شكواه بتاريخ 17/10/2023، وعدم الرد عليها.

وتبعا لذلك تحتم عليه رفع دعوى قضائية ضد المدير لدى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة، بتاريخ 2 نوفمبر الفارط.

ثم تلقي قرار مجلس التأديب دون إعلامه، ليقدم طعنا بشأنه، قبل أن يقرر إيداع شكاوى قضائية ضد مديرية التربية ممثلة في مديرها الولائي تبعا لتلك المعطيات، وللمطالبة بتوقيف قرار التحويل الصادر عن المجلس التأديبي لغاية الفصل في الدعوى المرفوعة ضد مدير الثانوية، الذي تعذر الاتصال به بسبب العطلة الدراسية الشتوية.

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اختناق أسرة من أربعة أفراد بالغاز في بومرداس

سعيدة. م

تعرضت عائلة مكونة من 4 أفراد بأولاد موسى غرب بومرداس، صبيحة الجمعة، لحادث تسمم بالغاز، حيث تم إسعافهم دون تسجيل أي وفاة.

وحسب ما كشفت عنه مصالح الحماية المدنية، فإنه تم التدخل من طرفهم على الساعة 06 سا36د، من أجل حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من موقد للطهي كان يستعمل للتدفئة بحي مويلحة بلدية أولاد موسى، حيث خلف الحادث تسمم 04 أشخاص لهم ضيق في التنفس تتراوح أعمارهم ما بين 05 سنوات و40 سنة جرى إسعافهم، ونقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات في بودواو.